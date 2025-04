10 Beste mindmapsoftware voor Mac in 2025 (Free & Paid)

We begrijpen het: Het uitgestrekte digitale universum kan soms aanvoelen als een doolhof. Maar als het gaat om het uitstippelen van je strategieën of het abonnement voor het volgende grote project, zou je niet moeten worstelen met incompatibele tools of onhandige interfaces.

Stel je een productiviteitstool voor die aanvoelt als een extensie van je creatieve genie. Een die het intuïtieve ontwerp en de gebruiksvriendelijkheid van Mac-gebruikers weerspiegelt. Wat als we je vertellen dat we niet één, maar 10 mindmap ping software voor Mac? Of je nu een solo-denker bent die een roman wil schetsen of deel uitmaakt van een dynamisch team dat complexe projecten uitwerkt, wij hebben iets voor jou.

En de kers op de taart? We hebben zowel gratis mindmapping software als betaalde opties voor elk budget. Laten we er samen voor gaan en de beste mindmapping software van 2024 bekijken.

Wat moet je zoeken in mindmapping software voor Mac?

Het gaat niet alleen om de glanzende functies. Laten we eens kijken wat echt de beste maakt software voor mindmapping .

Intuïtieve interface: Uw software moet intuïtief zijn en geen uitdaging vormen om aan de slag te gaan met een mindmap

Uw software moet intuïtief zijn en geen uitdaging vormen om aan de slag te gaan met een mindmap Compatibel met Mac: Zoek niet alleen compatibiliteit, maar ook de beste mindmapping software die past bij de strakke esthetiek en de moeiteloze functie van de Mac

Zoek niet alleen compatibiliteit, maar ook de beste mindmapping software die past bij de strakke esthetiek en de moeiteloze functie van de Mac Samenwerkingsmogelijkheden : Zoek een app voor mindmaps met realtime bijdragen, bewerkingen en opmerkingen van alle leden van het team

Zoek een app voor mindmaps met realtime bijdragen, bewerkingen en opmerkingen van alle leden van het team Veelzijdigheid: Of u nu wisselt tussen visuele kaarten en lijsten of integreert met andere apps, de app moet zich aanpassen aan uw behoeften

Of u nu wisselt tussen visuele kaarten en lijsten of integreert met andere apps, de app moet zich aanpassen aan uw behoeften Kostenefficiëntie: Uw keuze moet waarde bieden, met alle functies die nodig zijn om het werk Nog te doen zonder compromissen

De 10 beste mindmapping apps voor gebruik in 2024

Goed, we hebben de basis gelegd. Je weet wat je moet zoeken in een topklasse mindmapsoftware en bent klaar om onbeperkt mindmaps te maken.

Van solo-denkers tot bruisende teams, van creatieve buitenbeentjes tot strategische meesterbreinen, hier is onze lijst van de beste mindmapping tools op maat gemaakt voor je Mac. Laat de verkenning beginnen!

1. ClickUp

In ClickUp kunt u eenvoudig en zelfverzekerd mindmaps, stroomdiagrammen of UML-diagrammen tekenen

ClickUp is een productiviteitsplatform met web-, mobiele en desktop-apps, ontworpen om werk te stroomlijnen in één centrale hub.

Meer dan alleen een krachtpatser op het gebied van projectmanagement, ClickUp mindmaps zijn een toevluchtsoord voor denkers, planners en vernieuwers. Met een eenvoudige drag-and-drop functie voelt het maken van een mindmap als schilderen op een leeg canvas. U kunt naadloos taken, subtaken en afhankelijkheid creëren en zo een centraal idee omzetten in bruikbare items.

Maar de kroon op het werk voor Mac-gebruikers is misschien wel ClickUp's toewijzing voor een naadloze gebruikerservaring!

ClickUp beste functies

Mindmaps maken met mindmaps sjablonen die u helpen uw brainstormproces te maximaliseren (Bekijk deClickUp Blanco Whiteboard voor mindmaps om te beginnen)

Communiceer met uw team via de in-app weergave Chatten en voer discussies binnen Taken

Aanpasbare taken en subtaken met automatisering

ClickUp AI om opmerkingen samen te vatten, concept content op te stellen en action items te genereren

Deelbare schermopnamen die direct in een Taak kunnen worden omgezet

Over 1.000 integraties met andere werktools, waaronder Zoom, Slack, Slack, Microsoft Werkruimte, Microsoft Office en meer

ClickUp limieten

Leercurve kan steil zijn door het grote aantal functies

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Contact voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

Contact voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Visio

via Visio Stap in de wereld van Visio, de krachtpatser van Microsoft 365 op het gebied van diagrammen en vectorafbeeldingen. De mindmapsoftware van Visio, die vooral nuttig is voor professionals in de IT- en bedrijfssector, maakt ingewikkelde details en geavanceerde modellering mogelijk.

Mac-gebruikers die op zoek zijn naar een tool die gedetailleerde diagrammen met mindmaps combineert, zullen de uitgebreide functies van Visio een perfecte match vinden. Duik erin en laat je visie tot leven komen!

Visio beste functies

Biedt een groot bereik aan symbolen in verschillende categorieën voor uiteenlopende diagrambehoeften

Gebruiksvriendelijk met talrijke intuïtieve functies

Overvloedige online bronnen beschikbaar voor hulp en leren

Visio beperkingen

Opmaak wordt lastig voor grootschalige projecten, waardoor ze moeilijk in hun geheel weer te geven zijn

Biedt minder integraties vergeleken met Visio alternatieven en andere mindmap-gereedschappen

Visio prijzen

Visio Abonnement 1: $5/gebruiker per maand

$5/gebruiker per maand Visio Abonnement 2: $15/gebruiker per maand

$15/gebruiker per maand Eenmalige aanschaf standaard: $309,99

$309,99 Eenmalige aanschaf Professional: $579,99

Visio beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (450 beoordelingen)

4.2/5 (450 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

3. MindManager

via MindManager Welkom bij MindManager, een online mindmapping software waar het structureren van uw gedachten een kunstvorm wordt. Dit hulpmiddel voor mindmapping, dat vooral populair is bij strategen en planners, brengt duidelijkheid in complexe ideeën.

Of u nu een consultant bent die de reis van een client in kaart brengt of een student ingewikkelde concepten ontleden mindManager voor Mac biedt een dynamische ruimte om te denken, te plannen en te creëren.

MindManager beste functies

Flexibiliteit om vanaf nul te beginnen of gebruik te maken van 25+ sjablonen voor mindmaps

Functie voor ganttgrafiek om tijdlijnen van projecten te visualiseren

Verbeterde functionaliteit door in kaart brengen 3 add-in, zoals algebraïsche berekeningen

Samenwerking en bewerking real-time samenwerking Veelzijdigheid met verschillende organigrammen stroomdiagrammen en concept kaarten



MindManager limieten

Biedt geen gratis versie, in tegenstelling tot andere mindmapsoftware

Hoewel er functies voor gantt grafieken bestaan, zijn deze enigszins beperkt

Beperkte selectie van afbeeldingen en pictogrammen

MindManager prijzen

Basis: $99/jaar

$99/jaar Professioneel: $169/jaar

$169/jaar Enterprise: Neem contact op met verkoop

MindManager beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (180+ beoordelingen)

4.5/5 (180+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

4. Miro

via Miro Zeg hallo tegen Miro, het virtuele whiteboard dat samenwerking bevordert brainstormen . Teams - vooral degenen die op afstand werken - zullen dol zijn op het grenzeloze canvas dat de mindmapsoftware van Miro biedt.

Ontwerpers, ontwikkelaars en begeleiders zullen de interactieve en boeiende mindmaps functies van Miro een spelbreker vinden voor workshops, sessies en Sprint planning.

Miro beste functies

Geavanceerde functies voor veiligheid van gegevens

Biedt een verrijkende samenwerkingservaring

Oneindig whiteboard vergemakkelijkt uitgebreid brainstormen

Soepele integratie met populaire tools zoals Jira, Asana en Slack

Miro beperkingen

Beperkte bewerkingsopties voor bepaalde tools aanwezig in andere Miro alternatieven Gebruikers melden dat het soms moeilijk is om de layout van het bord aan te passen

Beperkte presentatiemogelijkheden

Miro prijzen

Gratis abonnement

Teams abonnement: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Business-abonnement: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling voor aangepaste prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4..8/5 (4.900+ beoordelingen)

4..8/5 (4.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

5. Creately

via Creately Duik in Creately, waar datavisualisatie ontmoet samenwerking. Creately is een zegen voor professionals in alle sectoren die op zoek zijn naar gebruiksvriendelijke software voor mindmaps.

Met een overvloed aan sjablonen en ontwerpopties kunnen Mac-gebruikers snel van het eerste idee overgaan tot een prachtig gevisualiseerde mindmap. Het is een toevluchtsoord voor wie houdt van eenvoud gekoppeld aan diepgang.

Creately beste functies

Gebruiksvriendelijke mindmapping software met uitstekende samenwerkingstools

Onmiddellijke zichtbaarheid van wijzigingen moedigt onmiddellijke feedback aan

Uitgebreide functies, zelfs in de gratis versie

Mogelijkheid om bestanden, aantekeningen en andere gegevens te koppelen aan visuele elementen

limieten van Creately

Af en toe vertraging waargenomen door gebruikers met sommige functies

Storing in de opmaak van tekst

Perfecte lay-out uitlijning op een mindmap kan een uitdaging zijn volgens gebruikers

Prijzen voor Creately

Gratis

Starter: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Business: $89/maand (onbeperkte gebruikers)

$89/maand (onbeperkte gebruikers) Enterprise: Neem contact op met verkoop

Creately beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (825+ beoordelingen)

4.4/5 (825+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (160+ beoordelingen)

6. Lucidspark

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Lucidspark-video-thumbnail-1400x788.png Dashboard Lucidspark /%img/

via Lucidspark Ontdek Lucidspark, een digitaal whiteboard dat vonken toevoegt aan uw brainstormsessies. Startups en creatieve teams zullen vooral genieten van de naadloze werkstroom van ideeën in deze mindmapsoftware.

Mac gebruikers kunnen samen schetsen, doodle en ideeën in kaart brengen in real-time, waardoor het een goede keuze is voor sessies die team synergie en spontane creativiteit vereisen.

LucidSpark beste functies

Unieke Breakout Boards voor gevarieerd denken

Ingebouwde timer voor tijdgebonden sessies

Centraliseer de aandacht met de functie Focus

Ideeën groeperen voor meer duidelijkheid

LucidSpark limieten

Gebruikers rapporteren dat sommige sjablonen moeilijk te gebruiken zijn

Beperkte functies op de mobiele applicatie

LucidSpark prijzen

Gratis

Individueel: begint bij $7.95/maand per gebruiker

begint bij $7.95/maand per gebruiker Teams: Begint bij $9/maand per gebruiker

Begint bij $9/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

LucidSpark beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (2.200+ beoordelingen)

4.5/5 (2.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (350+ beoordelingen)

7. Ayoa

via Ayoa Maak kennis met Ayoa, waar productiviteit en creativiteit elkaar ontmoeten. Ayoa is ideaal voor freelancers en innovators en biedt een levendige en kleurrijke benadering voor het maken van mindmaps op een Mac.

Als u iemand bent die houdt van een vleugje kleur bij het uitzetten van uw gedachten, dan zal de levendige interface van Ayoa een prachtig canvas zijn voor uw creatieve genie.

Ayoa beste functies

Samenwerkende whiteboards voor gezamenlijke ideeën met teamleden of collega's

Real-time samenwerking en chatten functies

Meerdere weergaven voor Taken om aan de voorkeuren van de gebruiker te voldoen

Ayoa beperkingen

De interface kan er onoverzichtelijk uitzien voor sommige gebruikers

Gebruikers rapporteren dat mindmapping traag kan zijn en dat het af en toe abrupt wordt afgesloten

Prijzen van Ayoa

Mindmap: Vanaf $10/gebruiker, per maand

Vanaf $10/gebruiker, per maand Taken: Vanaf $10 per gebruiker, per maand

Vanaf $10 per gebruiker, per maand Ultimate: Vanaf $13 per gebruiker/maand

Ayoa beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

4.3/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

8. Grillig

via Grillig Omarm de charme van Whimsical, een tool die zijn naam eer aan doet. Ontwerpers en visuele denkers zullen vooral enthousiast zijn over de strakke, intuïtieve interface.

Voor Mac-gebruikers die een mix willen van wireframes, flowcharts en mindmaps, belooft Whimsical een heerlijke en efficiënte ervaring.

Whimsical beste functies

Overvloed aan vooraf gemaakte pictogrammen voor verbeterde diagramvisuals

Gemakkelijk wireframes aanmaken voor productontwerpen

Alles-in-één platform voor brainstormsessies, stroomdiagrammen en wireframes

Aanpasbare sjablonen versnellen het aanmaken

Grillige beperkingen

Deze mindmapping software mist functionaliteiten voor projectmanagement

Geen aangepaste kleuren kunnen maken

Whimsical prijzen

Starters: Gratis

Gratis Pro: $12/maand per editor

$12/maand per editor Organisatie: $20/maand per editor

Whimsical beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (170+ beoordelingen)

4.6/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50 beoordelingen) Bonus: Bekijk onze Miro vs Whimsical vergelijking.

9. Cacoo

via Cacoo Stap in het rijk van Cacoo, waar diagrammen zowel een kunst als een wetenschap is. Teams die werken aan productontwikkeling en systeemontwerp zullen Cacoo's functies voor mindmaps bijzonder nuttig vinden.

Met realtime samenwerking en een reeks diagramtools kunnen Mac gebruikers complexe systemen met gemak co-creëren, itereren en visualiseren.

Cacoo beste functies

Ondersteunt live bewerking door meerdere gebruikers binnen hetzelfde diagram

Geïntegreerde video en chatten voor betere samenwerking tussen teams

Meer dan 100 sjablonen en vormen voor verschillende behoeften

Dynamische grafieken functie voor het automatisch aanmaken van grafieken

Gratis mindmaps software functie

Cacoo beperkingen

Gebrek aan ingebouwde functies voor Taakbeheer

Voor samenwerking met externe entiteiten is een betaald abonnement nodig

Prijzen van Cacoo

Gratis

Pro: $6/maand voor één gebruiker

$6/maand voor één gebruiker Teams: $6/gebruiker per maand voor maximaal 1.000 gebruikers

$6/gebruiker per maand voor maximaal 1.000 gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Cacoo beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (160+ beoordelingen)

4.4/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

10. XMind

via XMind Ontdek last but not least XMind, een veteraan in de wereld van mindmapping. XMind wordt geprefereerd door academici, onderzoekers en denkers en biedt een reeks hulpmiddelen die zich richten op diepe duiken en uitgebreide denkprocessen.

Mac gebruikers zullen de gestructureerde aanpak van het organiseren van ideeën waarderen, waardoor het een uitstekende keuze is voor diepgaande projecten en studies.

XMind beste functies

Meerdere structureringsopties voor mindmaps

Snelle en responsieve gebruikersinterface

Zen-modus is beschikbaar voor afleidingsvrije mindmapping

Multi-vertakking kleuren voor knooppunt onderscheid

beperkingen van #### XMind

Gebruikers brengen verslag uit dat het laden van grote mindmaps vertraging kan oplopen

Er is geen gratis versie beschikbaar, in tegenstelling tot anderen XMind alternatieven Niet optimaal voor agile of scrum teams door het ontbreken van projectmanagement tools



XMind prijzen

$5,99/maand

$59,99/jaar

XMind beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (45+ beoordelingen)

4.4/5 (45+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

Bekijk deze_ **Xmind alternatieven !

Waarom ClickUp opvalt in het universum van mindmaps voor Mac-gebruikers

In een tijdperk waarin samenwerking koning is, onderscheidt ClickUp zich als de beste mindmapsoftware voor individuele en team productiviteit.

Of u nu een visuele denker of een lijstliefhebber bent, ClickUp heeft 15+ aanpasbare weergaven om uw werk te beheren. Begin met een mindmap om ideeën te brainstormen en bouw vervolgens projectlijsten en documenten om uw visie om te zetten in realiteit!

Maak een gratis account aan