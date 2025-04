10 beste marketingautomatiseringssoftware voor ondernemingen in 2025

Als marketeer is je dagelijkse schema gevuld met Taken van het beheren van advertentiecampagnes tot het meewerken aan het aanmaken van content. Je doorzoekt analyses om nieuwe projecten te onderbouwen, of het nu gaat om e-mailmarketingcampagnes, lead-nurturing of brand messaging-activiteiten.

Naar stroomlijn uw werkstromen en tijd vrij te maken voor de belangrijkste Taken, hebt u marketing software voor ondernemingen nodig. Met deze tools kunt u een organisatiebreed proces creëren voor alle end-to-end taken op het gebied van marketing en relatiebeheer.

Hier delen we de 10 beste marketingtools voor ondernemingen om uw marketinginspanningen te maximaliseren. 🙌

Wat moet u zoeken in een marketingtool voor Enterprise?

Complex beheren marketingprocessen is gemakkelijker dan ooit dankzij marketing software voor ondernemingen. Met het juiste platform kunt u beter samenwerken, hebt u meer zichtbaarheid in campagnes en werkt u efficiënter als een team om uw doelen te bereiken. ✨

Zoek het volgende in uw marketing software voor ondernemingen:

Marketing automatiseringsoplossingen : Publiceer berichten op sociale media of taken onmiddellijk plannen met relatiebeheer met klanten (CRM) automatisering

: Publiceer berichten op sociale media of taken onmiddellijk plannen met relatiebeheer met klanten (CRM) automatisering Merkbeheer : Beheer uw merk met een functie voor het opslaan van digitale activa, merkrichtlijnen en branding materialen Klantgegevens : Krijg inzicht in het traject van gebruikers met een tool die klantsegmentatie biedt op basis van hun verschillende behoeften en rente

: Beheer uw merk met een functie voor het opslaan van digitale activa, merkrichtlijnen en branding materialen Leadgeneratie : Kies software met ingebouwde leadgeneratie om nieuwe doelgroepen te targetten

: Kies software met ingebouwde leadgeneratie om nieuwe doelgroepen te targetten Budget- en middelenbeheer : Kies software voor projectmanagement voor ondernemingen met functies voor budgettering om u te helpen uw middelen te beheren en op koers te blijven

: Kies software voor projectmanagement voor ondernemingen met functies voor budgettering om u te helpen uw middelen te beheren en op koers te blijven Analyse en rapportage : Als marketeer hebt u nummers nodig om uw beslissingen te onderbouwen. Ontdek wat goed presteert en wat niet door software te kiezen die analyses biedt

: Als marketeer hebt u nummers nodig om uw beslissingen te onderbouwen. Ontdek wat goed presteert en wat niet door software te kiezen die analyses biedt Gebruiksvriendelijke interface en integraties : Verlaag de leercurve en ga sneller aan de slag met een gebruiksvriendelijke tool

: Verlaag de leercurve en ga sneller aan de slag met een gebruiksvriendelijke tool Realtime samenwerking: Samenwerkingstools voor ondernemingen maken het gemakkelijker om met het hele team te werken en houden iedereen op dezelfde pagina

De 10 beste marketing software voor ondernemingen in 2024

Of je nu op zoek bent naar manieren om het klanttraject bijhoudt conversies te stimuleren door middel van A/B-tests of omnichannel marketinginspanningen te monitoren, kan de juiste software u helpen de klus te klaren. Hier zijn 10 marketing softwareoplossingen voor ondernemingen die je moet proberen.

1. ClickUp

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat is ontworpen voor teams en industrieën van elke grootte om gebruik te maken van zijn krachtige marketing team tools . Van het brainstormen over nieuwe ideeën tot het uitvoeren van social media en e-mail campagnes, al je werk staat op één plek!

Werk naadloos en in realtime samen met alle leden van het team dankzij ClickUp's Docs en Whiteboards. Voeg nieuwe ideeën of documenten toe action items van sleutel vergaderingen en deel ze onmiddellijk.

Met verschillende dashboards visualiseer je snel de voortgang, of je nu de klantervaring bijhoudt of proces voor het aanmaken van content . Deze weergaven bieden inzicht in deadlines en tijdlijnen, zodat je kunt handelen en je kunt aanpassen aan blokkades voordat een project ontspoort.

Bovendien zijn de ClickUp AI schrijfassistent bespaart je een hoop tijd bij het maken van onmisbare marketingdocumenten zoals casestudy's.

via Brevo Brevo is een marketingplatform dat zich richt op het opbouwen van relaties met klanten via verschillende kanalen, waaronder tekst, chatten en e-mail. Gebruik het platform voor WhatsApp- en sms-marketingcampagnes, Facebook Ads en e-mailmarketing.

Ingebouwd tools voor leadgeneratie zoals aanmeldformulieren zorgen ervoor dat u efficiënter van klanten hoort. Deze inzichten kunnen je helpen om conversies te stimuleren en een betere klantervaring te bieden. 🌻

Brevo beste functies:

De marketing hub maakt het gemakkelijk om je merk te promoten, verbinding te maken met klanten en conversie te verhogen op alles van e-mail tot landingspagina's

Met geavanceerde segmentatie en gepersonaliseerde berichten kun je je marketingstrategie aanpassen voor verschillende doelgroepen

Sjablonen kunnen de klantenservice ondersteunen met berichten bereik van welkomstmails tot follow-ups voor achtergelaten winkelwagentjes

Brevo limieten:

Sommige gebruikers vonden de rapportage basic en moesten hun analyses aanvullen met externe bronnen

Er is geen live chat voor klantenservice, dus je moet een e-mail sturen (of bellen als je op de business tier of hoger zit) om hulp te krijgen

Brevo prijzen:

Free

Starter: $25/maand

Business: $65/maand

BrevoPlus: Aangepaste prijzen

Brevo beoordelingen en recensies:

G2 : 4.6/5 (900+ beoordelingen)

: 4.6/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.700+ beoordelingen)

3. Brandwatch

via Brandwatch Brandwatch is een marketingautomatiseringsplatform op enterprise-niveau voor het verbinden van bedrijven met hun klanten op sociale media. Het wordt gebruikt door enkele van de grootste merken ter wereld, waaronder Toyota en Tui, en het is dan ook geen verrassing dat dit platform op onze lijst van beste marketing software voor ondernemingen staat.

Gebruik het platform om onderzoek te doen naar uw target doelgroep om producten en diensten te ontwikkelen die aan hun behoeften voldoen. Houd vermeldingen van merken in de gaten om te zien wat consumenten over je bedrijf zeggen. Creëer datagestuurde content met behulp van sjablonen voor sociale media en houd de betrokkenheid bij om te zien wat goed presteert en wat verbetering behoeft.

Brandwatch beste functies:

Gebruik gemarkeerde trends om content te creëren die uw merk in het middelpunt houdt in een snelle omgeving

Optimaliseer uw sociale-mediamarketinginspanningen met behulp van de kalender voor inhoud om content te plannen, te bewaken en goed te keuren terwijl deze zijn weg door de pijplijn baant

Gebruik de functie Bedreigingen om risico's te bewaken die van invloed kunnen zijn op uw merk

De alles-in-één sociale inbox verzamelt berichten van verschillende kanalen in één ruimte waar u gemakkelijk kunt reageren

Brandwatch limieten:

Er zijn geen publicatietools, wat betekent dat je een ander platform moet gebruiken om je content live te krijgen

Sommige functies zijn in het begin moeilijk te begrijpen, wat resulteert in een steilere leercurve wanneer je aan de slag gaat

Sommige gebruikers vonden dat de sentimentclassificatie voor klanten niet altijd nauwkeurig of voltooid was

Brandwatch prijzen:

Consumer Intelligence : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Sociale media Management : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Influencer-marketing: Aangepaste prijzen

Brandwatch beoordelingen en recensies:

G2 : 4.4/5 (500+ beoordelingen)

: 4.4/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

4. Google Campagne Manager 360

via Google Marketing Platform Google Campaign Manager 360 biedt inzicht in betaalde advertenties op verschillende platforms. Dit Google-marketingplatform integreert met andere tools voor bijhouden en analyseren van Google en vormt zo een uitgebreide managementbron.

Gebruik de cross-channel advertentiebeheer tool om advertenties bij te houden, je werkstroom te stroomlijnen en rapportage weer te geven. Abonneer je om marketinginzichten rechtstreeks in je inbox te ontvangen zodat je altijd aan de top staat. 💪

Google Campaign Manager 360 beste functies:

Diepe functies voor analyse en rapportage geven inzicht in alle betaalde advertentiecampagnes via verschillende kanalen in één ruimte

Met snellere gegevensverzameling, snel reageren op veranderende omgevingen en risico's inschatten voor branding op basis van populaire trends

Google Campaign Manager 360 limieten:

Sommige gebruikers vonden het dashboard een beetje onhandig, waardoor het moeilijker te gebruiken was

Het platform wordt voortdurend bijgewerkt, waardoor de layout kan veranderen en navigeren moeilijker wordt

Google Campaign Manager 360 prijzen:

Praat met het verkoopteam voor aangepaste prijzen voor uw behoeften

Google Campaign Manager 360 beoordelingen en recensies:

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.4/5 (4+ beoordelingen)

5. Moosend

via Moosend Moosend biedt software voor e-mailmarketing en automatisering om e-commerce en digitale merken te stimuleren. Gebruik het om visueel aantrekkelijke e-mails te maken met gepersonaliseerde content om open rates te stimuleren en conversies te verhogen. De volledig aanpasbare sjablonen verminderen de tijd die nodig is om prachtige e-mails te maken zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Gebruik content A/B-tests om de statistieken van verschillende e-mailcampagnes voor verschillende demografische groepen weer te geven. Het e-mailmarketingplatform biedt ook lijstsegmentatie om dingen op te splitsen per klanttype.

Moosend beste functies:

Met de Drag-and-Drop Newsletter Editor kun je snel content voor e-mails maken

Kant-en-klare sjablonen voor automatisering en meer dan 100 triggers zorgen ervoor dat uw klanten van u horen wanneer dat nodig is

Stuur inschrijvingen per e-mail met 6 bewerkbare formuliertypes en target klanten waar ze zich in de trechter bevinden

Lead scoring en andere statistieken geven inzicht in welke klanten klaar zijn om te kopen en welke klanten dat misschien zijn meer communicatie nodig hebben om een conversie te maken

Moosend limieten:

Hoewel gebruikers de sjablonen voor aanmeldingsformulieren goed vinden, vonden sommigen ze een beetje basic

Soms vonden gebruikers het platform traag en buggy

Prijzen van Moosend:

Gratis proefversie : Alle functies 30 dagen gratis

: Alle functies 30 dagen gratis Pro : $9/maand

: $9/maand Enterprise: Aangepaste prijzen voor kleine bedrijven en grote organisaties

Moosend beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

6. Improvado

via Improvado Improvado is een marketingautomatiseringsoplossing om rapportage te stroomlijnen en dieper inzicht te geven in klantgegevens. Projectbronnen beheren door deze gegevens te gebruiken om te bepalen welke campagnes een betere ROI hebben . U kunt dan middelen toewijzen om de prestaties te verbeteren.

Dashboardsjablonen maken het gemakkelijk om te zien wat je gebruikers nog doen. Elk dashboard is aanpasbaar, zodat je de informatie kunt bijhouden die je nodig hebt en de rest kunt negeren. 📈

Improvado beste functies:

33.000+ gegevensdimensies geven granulair inzicht in het klanttraject

Geautomatiseerde rapportage is eenvoudig in te voegen in presentaties om details met het hele team te delen

Tientallen integraties, waaronder Salesforce, Shopify, Microsoft Advertising en Google Ads

Improvado limieten:

Sommige gebruikers vonden de aanpassingsmogelijkheden beperkt, vooral voor grotere bedrijven zoals SEO bureaus De prijs kan onbetaalbaar zijn, vooral voor kleinere bedrijven



Improvado prijzen:

Boek een gesprek van 30 minuten met de verkoopafdeling om aangepaste prijzen te krijgen voor de functies die u nodig hebt

Improvado beoordelingen en recensies:

G2 : 4.5/5 (50+ beoordelingen)

: 4.5/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

7. Zoho CRM

via Zoho Zoho is een van de grootste providers van klantgegevens ter wereld. De cloud-gebaseerde software wordt gebruikt voor alles van verkoop en financiën tot juridisch en veiligheid IT-beheer. Enterprise marketingplatforms zoals Zoho Marketing Plus zijn de oplossing voor automatisering van werkstromen en gebundelde marketingactiviteiten.

Ga eenvoudig de dialoog aan met uw publiek op verschillende platforms, ontvang direct notificaties wanneer klanten contact opnemen en stel binnen enkele minuten e-mailcampagnes samen. Gebruik analyses om te ontdekken welke campagnes de beste ROI hebben en krijg dynamisch inzicht in de manier waarop klanten met uw merk omgaan.

Zoho CRM beste functies:

Zoho's platform biedt gebruiksgemak, wat betekent dat nieuwe gebruikers snel aan de slag kunnen

E-mail sjablonen verbeteren de deliverability en verminderen de tijd die nodig is om goede content te produceren

Marketingmateriaal zoals bewerkingsrichtlijnen, prijslijsten of presentaties opslaan en delen

Het marketing ROI dashboard geeft inzicht in klantbetrokkenheid en welke van je campagnes het meest vruchtbaar zijn

CRM-integratie werkt met tools zoals image hosting sites, cloud opslagruimte en social media apps

Zoho CRM limieten:

Vergeleken met andere marketing automatisering tools op deze lijst is de prijs hoger, maar er zijn ook veel meer functies

Zoho CRM prijzen:

Begint bij $30/maand met kosten en aangepaste prijzen voor add-on's en extra functies

Zoho CRM beoordelingen en recensies:

G2 : 4/5 (2.400+ beoordelingen)

: 4/5 (2.400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.300+ beoordelingen)

8. Adobe-campagne

via Adobe-campagne Adobe Campaign is een omnichannel marketingplatform dat e-mail automatisering en cross-channel inzicht in klantgegevens ondersteunt. Gebruik de e-mailmarketingtool om terugkerende taken te automatiseren, transacties te bewaken en klantworkflows te creëren. 👩‍💻

Adobe Campaign beste functies:

AI-functies, aangestuurd door Adobe Sensei, voorspellen het beste moment voor uw klanten om contact op te nemen met uw merk, zodat u campagnes op maat kunt maken

Integraties met andere Adobe-tools creëren een marketingpakket voor visueel aantrekkelijke content

Target klanten in alle delen van de verkooptrechter met personalisering en taak automatisering Adobe Campagne limieten:

Sommige gebruikers wensten dat er meer tutorials waren voor de verschillende functies en integraties

Afbeeldingen van hoge kwaliteit kunnen het platform en het aanmaken soms vertragen

Adobe Campaign-prijzen:

Actieve profielen : Betaal op basis van het aantal actieve klantprofielen binnen een periode van 12 maanden

: Betaal op basis van het aantal actieve klantprofielen binnen een periode van 12 maanden Kanalen : Kies en betaal alleen voor de kanalen die je nodig hebt

: Kies en betaal alleen voor de kanalen die je nodig hebt Add-ons: Oplossing op maat voor ondernemingen

Adobe Campaign beoordelingen en recensies:

G2 : 4.1/5 (300+ beoordelingen)

: 4.1/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

9. Keap

via ActiveCampaign ActiveCampaign biedt automatisering van e-mailmarketing en CRM-voordelen voor kleine en grote bedrijven. Gebruik de tool om e-mailcampagnes te automatiseren en leads naar het juiste lid van het team te leiden. Met de aanpasbare sjablonen kunt u uw communicatie personaliseren en tijd besparen bij het opstellen van de eigenlijke content. ✍️

ActiveCampaign beste functies:

De verkoopfuncties helpen u meer gekwalificeerde leads te genereren en nieuwe leads te genereren met minder inspanning

Verbind gegevens tussen platforms met meer dan 900 integraties

Formulieren en sjablonen voor landingspagina's maken het eenvoudiger voor klanten om je merk te vinden en de informatie die ze nodig hebben om een aankoop te doen

ActiveCampaign limieten:

De mobiele app biedt geen volledige functionaliteit, dus je kunt misschien niet alles doen wat je moet doen als je niet achter je bureau zit

De gebruikersinterface is niet altijd intuïtief, wat de zaken kan vertragen

ActiveCampaign-prijzen:

Plus : $49/maand

: $49/maand Professioneel : $149/maand

: $149/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

ActiveCampaign beoordelingen en recensies:

G2 : 4.5/5 (10.300+ beoordelingen)

: 4.5/5 (10.300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.200+ beoordelingen)

Stroomlijn uw marketinginspanningen met ClickUp

De beste marketing software voor ondernemingen is software die werkt voor uw specifieke bedrijfsbehoeften. Of u nu automatisering, integraties, sjablonen of iets anders wilt, kies een platform dat de activiteiten voor uw merk verbetert.

Hoewel de tools op deze lijst solide opties zijn, biedt ClickUp één platform voor marketing, CRM en meer.

Met functies zoals een alles-in-één werkruimte, Taak automatisering en real-time samenwerking heb je alles wat je nodig hebt voor succesvolle marketinginspanningen. Aanmelden voor ClickUp en begin vandaag nog met het stroomlijnen van uw marketingworkflows. 🤩