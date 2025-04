10 beste verandermanagementsoftware en -tools in 2025

Om succesvol te zijn, moet een bedrijf met zijn tijd meegaan. Dat kan betekenen dat ze organisatorische veranderingen, veranderingen in bedrijfsprocessen of digitale transformatie moeten ondergaan. Wat voor soort verandering het ook is, effectief veranderingsmanagement is cruciaal voor succes.

Veranderingsmanagement betekent dat een organisatie een abonnement moet nemen en dit vervolgens moet implementeren, wat leidt tot een of andere transformatie.

Hoewel regelmatig projectmanagement kan zorgen voor het installeren van systemen, processen en nieuwe softwareoplossingen, maar dat is slechts een deel van de vergelijking.

Echt succesvol verandermanagement houdt ook in dat alle belanghebbenden, inclusief uw hele organisatie, zich er achter scharen structuur van projectmanagement en het managen van de betrokkenheid van medewerkers tijdens het hele proces. Zonder die buy-in en betrokkenheid ben je misschien weer terug bij af. 👀

Effectief je team managen , jouw bronnen en het proces hoeft echter niet te betekenen dat je het wiel opnieuw moet uitvinden. De oorspronkelijke verandermanagementmodellen zijn nu ontwikkeld tot aanpasbare verandermanagementsoftware die kan helpen het verandermanagementproces te stroomlijnen, waardoor je tijd, moeite en geld bespaart.

Dus hoe weet je welk verandermanagementsysteem je moet kiezen? Het ideale systeem voor u hangt af van uw specifieke omstandigheden, maar er zijn een aantal belangrijke functies die u in overweging kunt nemen.

Wat is Software voor Wijzigingsbeheer?

Software voor veranderingsbeheer verwijst naar een gespecialiseerd hulpmiddel of systeem dat organisaties helpt bij het effectief beheren van en navigeren door veranderingen binnen hun processen, systemen of technologieën. Het helpt bij het stroomlijnen van het verandermanagementproces, zorgt voor soepele overgangen en minimaliseert verstoringen. Deze software bevat meestal functies zoals het bijhouden van wijzigingsverzoeken, het plannen, implementeren en evalueren van wijzigingen.

Wat moet je zoeken in software voor veranderingsbeheer?

Tools voor verandermanagement helpen om structuur aan te brengen in het veranderingsproces. Of je nu op zoek bent naar organisatorisch of IT-veranderingsbeheer, je zult een combinatie van sommige of al deze sleutel functies in je veranderingsbeheersoftware nodig hebben:

Een intuïtieve gebruikersinterface (UI) die je snel onder de knie hebt; dit verhoogt de acceptatie

Naadloze integratie met andere gerelateerde tools zoals CRM-software (Customer Relationship Management) en samenwerkingskanalen

A tool voor het in kaart brengen van processen dat je een duidelijk beeld kan geven van waar je nu bent, waar je naartoe gaat en waarom, evenals alle stappen die je moet nemen om daar te komen

Een structuur die de rollen en verantwoordelijkheden van alle belanghebbenden verduidelijkt, inclusief projectmanagers, projectsponsors, de wijzigingsbeheer- of wijzigingsadviesraad en eindgebruikers

Een tijdlijn die taken, belangrijke mijlpalen en eventuele afhankelijkheid toont die knelpunten kunnen veroorzaken, vooral als je werkt met functieoverschrijdende teams (Nuttige tip: Een handvest voor teams -een document waarin doelen, rollen en verantwoordelijkheden en verwachtingen duidelijk worden beschreven- kan goed werken om ervoor te zorgen dat alle leden van uw team op dezelfde pagina zitten)

Een duidelijke communicatiestrategie die de sleutelboodschappen schetst en hoe ze zullen worden overgebracht

Een trainings- en ontwikkelingsplan om ervoor te zorgen dat iedereen de kennis en vaardigheden heeft die nodig zijn om met de verandering om te gaan

Een risicobeoordeling en management abonnement om potentiële risico's te benadrukken en de strategieën om deze aan te pakken

Duidelijke maatstaven om het succes van het initiatief voor verandermanagement te meten, bijvoorbeeld belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) of doelstellingen en belangrijke resultaten (OKR's), plus een abonnement voor het verzamelen van de feedback die nodig is om de effectiviteit van uw teamleden te meten

De 10 beste verandermanagementsoftware voor gebruik in 2024

Bij het kiezen van de beste change management oplossing voor je bedrijf, moet je rekening houden met het soort verandering dat je wilt doorvoeren, of het alleen intern is of dat er ook klanten bij betrokken zijn en wat voor soort rapportage je aan je belanghebbenden moet geven. 📚

Elk van deze change management software opties heeft specifieke functies die handig kunnen zijn voor jouw change management initiatief.

1. ClickUp

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een kamerbrede oplossing voor elk team

ClickUp is een alles-in-één oplossing en tool voor projectmanagement dat elk aspect van uw business ondersteunt, van business management naar verandermanagement en verder. ClickUp kan een waardevolle bijdrage leveren aan verandermanagement door een gecentraliseerd platform te bieden voor het organiseren en bijhouden van alle verandergerelateerde taken.

Functies zoals doelen stellen, tijdsregistratie, het toewijzen van taken en samenwerkingstools zorgen voor een soepele overgang. En met de rapportagemogelijkheden van ClickUp kunt u de voortgang in de gaten houden en indien nodig strategieën aanpassen, zodat het veranderingsproces efficiënter en effectiever verloopt.

Met onze software voor veranderingsmanagement - inclusief gebruiksvriendelijke sjablonen om u te helpen bij het abonneren, bijhouden en uitrollen van uw project - is veranderingsmanagement nog nooit zo eenvoudig geweest. 🤩

Verhoog de efficiëntie en effectiviteit door uw veranderingsproject van begin tot eind te plannen met ClickUp

ClickUp beste functies:

Biedt eenwijzigingsbeheer abonnement met tijdsregistratie van de werkstroom, statussen en vier verschillende weergavetypen om u op weg te helpen met uw veranderingsplanning

Gebruik ClickUp mindmaps om duidelijk te visualiseren hoe alles samenwerkt

Maak uw keuze uit 10 verschillende sjablonen voor verandermanagement inclusief checklists en grafieken voor verschillende scenario's, zoals IT Service Management (ITSM), SaaS-projecten en thuiswerk abonnementen

Maak veranderingsbeheerprocessen die u door uw actiestappen leiden, waardoor taakbeheer eenvoudig gedurende de levenscyclus van het project

Identificeer eenvoudig prioriteiten en afhankelijkheid die mogelijk interventie vereisen

Je IT-team en IT-infrastructuur beheren, zodat je het project altijd vooruit helpt

Maak een dashboard op hoog niveau zodat u snel kunt zien wat er gebeurt met elk aspect van het project

Gemakkelijk samenwerken met je team via realtime chatten, toegewezen opmerkingen en gedocumenteerde processen

ClickUp limieten:

Met de vele functies die beschikbaar zijn, is er een leercurve om ze allemaal te leren kennen

De responstijd van het systeem kan soms een beetje traag zijn

ClickUp prijzen:

Free Forever

Onbeperkt: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8000+ beoordelingen)

4.7/5 (8000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

2. Freshservice

Via Freshservice De software voor wijzigingsbeheer van Freshservice maakt deel uit van het bredere Freshworks-platform. Het is gericht op IT-servicemanagement en verandering in IT-operaties. 🛠️

Freshservice beste functies:

Gebruik gegevens van uw servicedesk om noodzakelijke wijzigingen door te voeren

Maak sjablonen voor nieuwe projecten op basis van bestaande tickets of problemen, of begin helemaal opnieuw

Gebruik de Workflow Automator om een project of taak aan te maken wanneer bepaalde voorwaarden worden getriggerd

Kies of u een waterval, agile of hybride model wilt gebruiken

Met meerdere weergaveopties kunt u gemakkelijk elke fase van uw projectmanagement visualiseren

Uw rapportages aanpassen om u de informatie te geven die u nodig hebt om goede beslissingen te nemen

Freshservice limieten:

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface een beetje gedateerd en voor verbetering vatbaar

De beperkingen van de functie rapportage kunnen frustrerend zijn

Prijzen van Freshservice:

Gratis proefversie: 21 dagen lang

21 dagen lang Starter: $15/maand per agent

$15/maand per agent Groei: $40/maand per agent

$40/maand per agent Pro: $80/maand per agent

$80/maand per agent Enterprise: $105/maand per agent

Beoordelingen en recensies van Freshservice:

G2: 4.6/5 (900+ beoordelingen)

4.6/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

3. Watfix

Via Watfix Whatfix is een digitaal adoptieplatform (DAP) dat je team helpt nieuwe technologie te kopen en hen traint in het gebruik ervan. 🙌

Whatfix beste functies:

Versnelde onboarding van klanten en medewerkers doordat gebruikers het nieuwe systeem snel leren kennen via tips, productrondleidingen, pop-ups, zelfhulpmenu's en walkthroughs

Maakt gebruik van bestaande workflows om kennis te verbeteren en expertise te ontwikkelen

Stimuleert zelfondersteuning wanneer gebruikers tegen een probleem aanlopen, waardoor de vraag naar uw IT-helpdesk afneemt

Er is geen code nodig om content zoals interactieve gidsen te maken, dus iedereen kan het systeem gebruiken

Compatibel met veel verschillende browsers

Deze tool voor wijzigingsbeheer biedt toegankelijke technologie voor mensen met een handicap

Whatfix beperkingen:

CRM-integratie is nog niet perfect en heeft meer werk nodig

Sommige gebruikers geven de voorkeur aan wat meer flexibiliteit in de manier waarop Taken worden Voltooid

Whatfix prijzen:

Gratis proefversie

Web-Standaard, Premium of Pro: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Desktop-Premium: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Mobiel-Standaard of Pro: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise-Standaard of Premium: Neem contact op voor prijzen

Whatfix beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (250+ beoordelingen)

4.6/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

4. Gensuite

Via Gensuite De MOC-software (Management of Change) Gensuite maakt deel uit van de bredere Benchmark Gensuite, een cloud-gebaseerde oplossing die gericht is op bedrijfsprocessen te stroomlijnen en de betrokkenheid, accountability en besluitvorming verbeteren.

Gensuite beste functies:

Ontworpen om veranderingen in processen, apparatuur en faciliteiten beter te beheren

Loggen, bijhouden en evalueren van wijzigingsverzoeken

Houdt rekening met veiligheids-, functie- en nalevingsrisico's

Vereenvoudigt de beoordeling en goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen

Helpt u bij de uitvoering en follow-up, waarbij uw team onderweg op de hoogte wordt gehouden

Gensuite limieten:

Sommige gebruikers hebben gemeld dat het systeem niet flexibel genoeg is en ze zouden graag meer aangepast willen kunnen worden

De leercurve kan steil zijn, vooral om te begrijpen hoe de verschillende modules op elkaar inwerken

Gensuite prijzen:

Alle abonnementen: Neem contact op voor prijzen

Gensuite (niet specifiek voor de MOC-software) beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (11+ beoordelingen)

4.2/5 (11+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (70+ beoordelingen)

5. WalkMe

Via WalkMe WalkMe change management tools is ontworpen om veranderingen te beheren voor zowel uw klanten als uw team, waarbij gebruikers door zakelijke workflows worden geleid. 👀

WalkMe beste functies:

Maakt onboarding eenvoudig met een zelf te volgen onboarding lijst

Het helpt gebruikers hun doelen te bereiken door gewenst gedrag aan te moedigen, met behulp van inzichten in digitaal gedrag en aangepaste notificaties op de desktop

Vermindert tickets voor klantenservice en werknemers, waardoor de klanttevredenheid toeneemt en uw servicedesk uren tijd bespaart

Biedt onboarding voor een bereik van software, waaronder Salesforce, Talentsoft, Workday en Jira

WalkMe beperkingen:

Als uw bedrijf vrij complex is, kan het enige tijd duren om het systeem te leren kennen en het in te stellen voor uw behoeften

De klantenservice reageert soms traag op query's

WalkMe prijzen:

Alle abonnementen: Neem contact op voor prijzen

WalkMe beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (250+ beoordelingen)

4.5/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

6. SysAid

Via SysAid SysAid is een IT Service Management (ITSM)-tool die helpt bij het beheren van wijzigingsverzoeken, van initiatief tot uitrol. 🛠️

De beste functies van SysAid:

Biedt automatisering van servicedesk processen om de efficiëntie te verbeteren vanaf het eerste verzoek tot en met het werk dat door uw ontwikkelingsteam wordt gedaan

Gebaseerd op best practices van de IT-infrastructuurbibliotheek (ITIL)

Bevat een configuratiebeheerdatabase (CMDB) die ervoor zorgt dat alle IT-middelen correct zijn geconfigureerd om uw services te leveren

Werkstroom sjablonen zijn vooraf geconfigureerd voor verschillende veranderingsscenario's of kunnen worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker

Gebruikers kunnen het risico van elke voorgestelde wijziging beoordelen en waar nodig externe belanghebbenden erbij betrekken

Het goedkeuringsproces wordt vervolgens op verschillende niveaus uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de voorgestelde oplossingen in overeenstemming zijn met het bedrijfsbeleid voordat u wijzigingen doorvoert

SysAid limieten:

Sommige gebruikers vinden dat de aanpassingen complexer zijn dan nodig en niet altijd goed werken

De gebruikersinterface kan nog wel een update gebruiken

SysAid prijzen:

Gratis proefversie

Alle abonnementen: Neem contact op voor prijzen

SysAid beoordelingen en reviews:

G2: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

4.5/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

7. ChangeGear

Via ServiceAide ChangeGear is een AI-platform (artificial intelligence) met een motor voor machinaal leren die historische gegevens gebruikt om oplossingen aan te bevelen en de besluitvorming te versnellen. 🙌

ChangeGear beste functies:

Creëert een centrale opslagplaats waarin alle wijzigingen worden opgeslagen die in het hele bedrijf door het DevOps-team worden doorgevoerd

Biedt meerdere weergaven voor gebruikers, afhankelijk van wat de gebruiker nodig heeft

Werkstroom automatisering die terugkerende taken vermindert, risico's minimaliseert en change en release management processen stroomlijnt

Instelling van een selfserviceportaal voor uw bedrijf om veelvoorkomende query's en serviceverzoeken af te handelen

Deze tools voor wijzigingsbeheer maken rapportage over audits en naleving eenvoudig

ChangeGear limieten:

Sommige gebruikers hebben geklaagd dat er niet genoeg trainingsondersteuning is bij het leren gebruiken van het systeem

De configuratie van de backend is niet zo gebruikersvriendelijk als zou kunnen

ChangeGear prijzen:

Alle abonnementen: Neem contact op voor prijzen

ChangeGear beoordelingen en recensies:

G2: 3.8/5 (80+ beoordelingen)

3.8/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50 beoordelingen)

8. De Veranderwinkel

Via De Veranderingswinkel Ze zeggen dat ze "het meest bruikbare platform voor verandermanagement op de werkplek ter wereld" zijn Deze verandermanagementsoftware bestaat uit zes verschillende tools die zijn ontworpen om feedback te verzamelen, de bereidheid tot verandering te peilen en vervolgens de nodige acties in gang te zetten.

De beste functies van The Change Shop:

De Organization tool helpt je te bepalen of je bedrijf klaar is voor de volgende verandering en herinnert je aan best practices voor verandermanagement

De Teams tool vergemakkelijkt feedback tussen teams

De Change Simulator helpt je verschillende scenario's te doorlopen en mogelijke risico's te beoordelen

De Change Leader verzamelt feedback van managers over hoe de verandering verloopt en genereert aangepaste rapportages

Met de Personal tool kan de projectmanager de voortgang van de verandering beoordelen

Het Change Commitment Dashboard geeft je een overzicht van het verandermanagementproces en hoe het verloopt

De beperkingen van The Change Shop:

Nog niet vastgesteld

The Change Shop prijzen:

Change Leader: Free voor maximaal 2.500 teamleden

Free voor maximaal 2.500 teamleden Enterprise: $180/maand voor maximaal 10.000 leden van het team

$180/maand voor maximaal 10.000 leden van het team Grote Enterprise: Neem contact op voor prijzen

The Change Shop beoordelingen en recensies:

G2: Nog geen beoordelingen

Nog geen beoordelingen Capterra: Nog geen beoordelingen

9. ServiceDesk Plus

Via ServiceDesk Plus ServiceDesk Plus is een IT-servicemanagementplatform dat u helpt bij het visualiseren van uw verandermanagementproces. ✨

ServiceDesk Plus beste functies:

De ingebouwde IT Asset Management (ITAM) en configuratiebeheerdatabase (CMDB) beoordeelt risico's en helpt u bij het abonnementeren van veranderingen

Gebruik een visuele werkstroomontwerper om u te helpen veranderingsprocessen te ontwerpen, workflows te automatiseren en notificaties te configureren zodat iedereen op de hoogte is

Helpt bij het automatiseren van beoordelings- en goedkeuringsprocessen voor IT-servicemanagement

Aanpasbare rollen en statussen, zodat u het proces kunt aanpassen aan uw bedrijf

Wijzigingen vastleggen en bijhouden, en input en goedkeuring krijgen voor uw abonnementen

Verzamelt feedback over klanttevredenheid en helpt bij het identificeren van trainingsgebieden en hoe de ondersteuning kan worden verbeterd

ServiceDesk Plus limieten:

Het is niet erg flexibel en sommige gebruikers zouden meer aangepast willen kunnen worden

Klantenservice kan traag zijn als je hulp nodig hebt

ServiceDesk Plus prijzen:

Standaard: Vanaf $10/maand per technicus

Vanaf $10/maand per technicus Professioneel: Begint vanaf $21/maand per technicus

Begint vanaf $21/maand per technicus Enterprise: Begint vanaf $50/maand per technicus

ServiceDesk Plus beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

4.2/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (190+ beoordelingen)

10. Hoespace

Via Hoeruimte Howspace is een tool die teams helpt samen te werken via veranderingsbeheerprocessen, ondersteund door AI-functies.

Howspace beste functies:

Gebruik de werkruimte om input te krijgen van alle belanghebbenden voordat uw veranderingsproces begint

Met Super Chat kunnen veel deelnemers tegelijkertijd ideeën bespreken, ongeacht waar ter wereld ze zich bevinden

Maak gebruik van sjablonen voor processen zoals brainstormen, abonnementen maken en werkstromen beheren

Alle ideeën van belanghebbenden worden gecentraliseerd op één plek zodat iedereen ze kan zien

Integreer met andere tools zoals MS Teams, Zapier, Miro whiteboards en Google Spreadsheets

Howspace beperkingen:

De tool voor virtuele vergaderingen werkt nog niet perfect

Er is geen catalogus met sjablonen zodat je gemakkelijk kunt zien wat er beschikbaar is

Howspace prijzen:

Free Forever: Voor 20 gebruikers en drie werkruimten

Voor 20 gebruikers en drie werkruimten Unlimited: $13/maand per gebruiker voor onbeperkte werkruimten

$13/maand per gebruiker voor onbeperkte werkruimten Teams: $400/maand voor 50 gebruikers

$400/maand voor 50 gebruikers Business: $700/maand voor 100 gebruikers

$700/maand voor 100 gebruikers Aangepast: Neem contact op voor prijzen

Howspace beoordelingen en recensies:

G2: 4.9/5 (5 beoordelingen)

4.9/5 (5 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (9 beoordelingen)

Veelgestelde vragen over verandermanagementsoftware

Wat zijn de belangrijkste voordelen van verandermanagementsoftware?

Software voor wijzigingsbeheer biedt voordelen zoals gestroomlijnde wijzigingsprocessen, verbeterde samenwerking, verbeterde zichtbaarheid in wijzigingen, minder verstoringen en naleving van wettelijke normen.

Hoe vergemakkelijkt software voor veranderingsbeheer de communicatie tijdens het proces van veranderingsbeheer?

Software voor veranderingsbeheer vergemakkelijkt de communicatie door middel van samenwerkingstools, notificaties en waarschuwingen, realtime updates, het toewijzen en bijhouden van taken en functies voor rapportage en analyse.

Is software voor veranderingsbeheer geschikt voor alle soorten organisaties?

Ja, software voor wijzigingsbeheer is geschikt voor organisaties van elke grootte en bedrijfstak. Het vereenvoudigt complexe processen, verbetert de samenwerking, verbetert de efficiëntie, zorgt voor naleving en is schaalbaar en aanpasbaar aan verschillende organisatorische behoeften.

De beste hulpmiddelen voor verandermanagement om organisatorische veranderingen te laten slagen

Nu de wereld zo snel verandert, moeten bedrijven zich voortdurend blijven ontwikkelen als ze relevant willen blijven.

Hoewel projectmanagement kan zorgen voor het praktische aspect van verandermanagement, is er ook een menselijk element. Je moet er ook over nadenken hoe je je team en je klanten meeneemt op de weg naar verandering.

Een kant-en-klare softwareoplossing voor verandermanagement kan u veel tijd en moeite besparen. Misschien vind je er wel een die direct doet wat je nodig hebt, maar als dat niet het geval is, zijn veel van deze oplossingen zeer aanpasbaar.

ClickUp biedt meerdere aanpasbare sjablonen om aan al uw behoeften te voldoen, allemaal eenvoudig te gebruiken en zeer effectief. 🙌

Doe je onderzoek om de beste software voor verandermanagement voor jou te vinden en gebruik deze dan om veranderingen naadloos te beheren waar dat nodig is. Uw bedrijfsresultaten zullen u dankbaar zijn.