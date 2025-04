Top 10 software in kaarten brengen voor managers in 2025

Of je nu onroerend goed beheert, met veldoperaties jongleert, logistiek en transport bedenkt of reisplanning is het essentieel om betrouwbare, gratis software voor het maken van kaarten en GIS-software in je arsenaal te hebben.

Het gaat niet alleen om het vastmaken van spelden op een kaart; datavisualisatie en kaartweergave tools gaan over het in vogelvlucht bekijken van uw taken, het begrijpen van de geografische context en het benutten van deze informatie om uw werkstromen te optimaliseren.

In dit snelle, digitaal gestuurde tijdperk kan gratis software voor het maken van kaarten de sleutel zijn tot betere resultaten uitvoering van projecten . Met de juiste maker van kaarten en de juiste tool kun je werken binnen je projectbesturing zoals strakke deadlines, zuinige budgetten en steeds veranderende projectscopes.

Laten we dus eens navigeren door de top 10 van software voor het maken van kaarten die managers en kaartliefhebbers in 2024 zouden moeten overwegen. Het is tijd om de perfecte maker van kaarten te vinden die aan je behoeften voldoet en je team op succes voorbereidt.

Wat moet je zoeken in software om kaarten te maken?

Laten we eens wat dieper ingaan op wat de beste software voor het maken van kaarten echt onderscheidt:

Ten eerste, zoek naar robuuste functies voor het maken van kaarten, zoals locatie in kaart brengen, afstand meten en integratie met je projectmanagement tools. Dit helpt je bij het stroomlijnen van je werkstroom voor het maken van kaarten, waardoor je tijd en geld bespaart sneller te werken .

Overweeg vervolgens de bruikbaarheid van de kaartsoftware zelf. Een intuïtieve interface kan uw taken vereenvoudigen en uw leercurve voor het maken van kaarten verminderen. Real-time samenwerking mogelijkheden zijn ook essentieel voor naadloos teamwerk en verbeterde communicatie.

Vergeet het belang van aanpasbare weergaven niet. De mogelijkheid om te filteren en te focussen op relevante gegevens kan het beheren van locatie-gebaseerde taken efficiënter maken.

Houd tot slot rekening met de prijs en beoordelingen van gebruikers. Als je ervoor zorgt dat het beste softwareprogramma voor het maken van kaarten binnen je budget past en positieve beoordelingen heeft, kun je een beter geïnformeerde beslissing nemen. Het doel is om de beste software voor het maken van kaarten te vinden die past bij je behoeften en die je projectmanagement verbetert.

De 10 beste software voor het maken van kaarten in 2024

De juiste tools en software voor het maken van kaarten kunnen het proces voor het in kaart brengen en uitvoeren van projecten transformeren en efficiënter en effectiever maken.

1. ClickUp

Efficiënt locatiespecifieke taken beheren, zoals gebeurtenissen of vacaturesites, met de uitgebreide functie Kaartweergave van ClickUp

ClickUp is niet alleen een tool voor projectmanagement; het is een productiviteitsplatform dat kan worden geïntegreerd met software voor het maken van kaarten om naadloos op locatie gebaseerde Taken in te plannen. De duidelijke interface en geavanceerde functies maken het ideaal voor alle structuren voor projectmanagement binnen organisaties van elke grootte.

Of u nu werkt aan een ontwerpproject of een productontwikkelingsproces opstelt, ClickUp helpt u hierbij.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Interactive-Map-view-Example.gif ClickUp Interactieve Kaartweergave Voorbeeld /%img/

Organiseer werk op een kaart met aangepaste vastmakingen voor status, prioriteit en meer - of wissel van locatie voor taken, weergave via satelliet, deel kaart via privélink

Met de ClickUp kaartweergave is het eenvoudig om uw gedetailleerde kaarten aan te passen, te verfijnen en te personaliseren zodat de meest relevante informatie voortdurend wordt weergegeven. Voeg meerdere locaties toe in aangepaste velden of gebruik filters om door de kaart te scannen om bijvoorbeeld te zien welke leden van het team zijn toegewezen aan specifieke regio's.

ClickUp beste functies

In de kaartweergave kunt u locaties sorteren of filteren op een interactieve kaart om locatiegegevens van uw klanten, specifieke vacatures, locaties van gebeurtenissen en meer te bekijken met Google Maps

U kunt geografische adressen rechtstreeks in Taken opnemen voor eenvoudigere bewerkingen

Naadloze integratie met populaire tools voor het maken van kaarten

Met aangepaste weergaven kunnen visuele denkers Taken organiseren via whiteboard projectmanagement Geavanceerde functies voor projectmanagement en samenwerking in teams



ClickUp limieten

De gebruikersinterface kan voor sommige gebruikers een steile leercurve hebben

De mobiele app kan minder intuïtief zijn dan de desktop-app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. In kaarten brengen

via In kaarten brengen Scribble Maps is veelzijdige software voor het maken van kaarten, gericht op eenvoud en gebruiksgemak. Met dit platform kunnen gebruikers snel tekenen, tekst toevoegen en markeringen op een digitale kaart plaatsen, die naar wens kan worden gedeeld of ingesloten.

Scribble Maps biedt verschillende stijlen om kaarten te maken, zoals handgetekende kaarten, isometrische kaarten, interieurkaarten, grafieken en andere manieren om kaarten te maken. Ondanks de veelzijdigheid maakt Scribble Maps het proces intuïtiever en eenvoudiger dan andere software voor het maken van kaarten.

De online kaarttool is webgebaseerde software, wat betekent dat er geen installatie nodig is en dat je het vanaf elk apparaat met een internetverbinding kunt gebruiken. Maar je hebt wel een noodplan als je onderweg bent zonder wifi.

Krabbelkaarten beste functies

Aanpasbare, mooie regiokaarten met opties om tekst, markeringen en vormen toe te voegen

Functies voor delen en publiceren voor eenvoudige samenwerking in de software voor het maken van kaarten

Mogelijkheid om gegevens en lagen te importeren

Beperkingen in kaarten brengen

Sommige functies van de kaartenmaker zijn alleen beschikbaar in de betaalde versie

Prijzen van Scribble Maps

Gratis : Gratis

: Gratis Basis : 14/maand per gebruiker

: 14/maand per gebruiker Business: $90/maand per gebruiker

Krabbelkaarten beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (100+ beoordelingen)

: 4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

3. Inktarnaat

via Inktarnaat Inkarnate, de software voor het maken van fantasy kaarten, is voornamelijk ontworpen voor spelmeesters, spelontwikkelaars, verhalenvertellers en D&D-enthousiastelingen. Het is een krachtig onderdeel van de software voor het maken van fantasy kaarten productontwikkelingsproces als uw product ingewikkelde, gedetailleerde kaarten van fantasiewerelden bevat.

Maak fantasiekaarten of gevechtskaarten, van uitgestrekte werelden en ingewikkelde stadslay-outs tot gevechtskaarten en interieurontwerpen. Het platform biedt een bereik aan sjablonen en art assets om je denkbeeldige wereldkaart tot leven te brengen. De interface is eenvoudig te navigeren, zodat je snel en efficiënt kunt werken design projectmanagement .

Inkarnate beste functies

Uitgebreide verzameling artistieke gereedschappen en kaartmaterialen met software voor kaarten maken

Ideaal voor het maken van fantasiekaarten en wereldkaarten met uitgebreide details

Inclusief een editor voor RPG-kaarten en sjablonen voor kerkerkaarten

Gebruiksvriendelijke interface, perfect voor zowel beginnende als gevorderde makers van fantasy kaarten

Inkarnate beperkingen

Beperkt tot het aanmaken van fantasy kaarten

Aangezien dit meer over fantasiewerelden gaat, mist het begrijpelijkerwijs functies die op business zijn gericht in vergelijking met andere software voor het maken van kaarten

Inkarnate prijzen

Gratis

MaandPro: $5

$5 Jaarlijks: $25

Inkarnate beoordelingen en recensies

G2 : Niet beschikbaar

: Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

4. MapChart

via MapChart MapChart is een uitstekende keuze voor makers van kaarten die gegevens geografisch moeten weergeven, zoals docenten, studenten of professionals in verschillende velden.

Met MapChart kun je statistische gegevens eenvoudig weergeven op zowel wereldkaarten als regiokaarten, waarbij een geografisch perspectief wordt geboden dat uniek en informatief is. Dit is met name handig voor het begrijpen van regionale of wereldwijde trends, en de interactieve aard van het platform voegt een dynamische laag toe aan presentaties of rapporten.

MapChart beste functies

Gebruiksvriendelijke interface voor het maken van geografische kaarten

Optie om in kleur aangepaste kaarten te maken

In kaart brengen wereldwijd beschikbaar

MapChart limieten

In kaart brengen heeft beperkte functies vergeleken met andere cartografiesoftware

Geen optie voor aangepaste vormen of lagen op je eigen kaart brengen

MapChart prijzen

Neem contact op met MapChart voor prijzen

MapChart beoordelingen en recensies

G2 : Niet beschikbaar

: Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

5. Wonderdraft

via Wonderdraft Gericht op fictieschrijvers, spelontwikkelaars en iedereen die een wereld moet bouwen, is Wonderdraft een gebruiksvriendelijke, uitgebreide software voor het maken van fantasiekaarten. Het biedt verschillende aanpasbare gereedschappen en middelen om je stads- of wereldkaart tot leven te brengen, van landschappen tot stadsgezichten en alles daar tussenin.

Het intuïtieve ontwerp betekent dat je je kunt richten op de creativiteit binnen je eigen kaarten, in plaats van te worstelen met ingewikkelde software.

Wonderdraft beste functies

Gedetailleerde handgetekende elementen om unieke kaarten aan te maken

Mogelijkheid om tekst en symbolen toe te voegen

Offline werken mogelijk

Geen abonnement nodig

Een actieve online community betekent dat er altijd veel nieuwe bronnen online komen

Wonderdraft beperkingen

Mapping tools gericht op fantasiekaarten, niet ideaal voor zakelijke projecten

Steilere leercurve voor niet-kunstenaars

Veel extra art packs-voor een prijs

Wonderdraft prijzen

Eenmalige aankoop: $29,99

Wonderdraft beoordelingen en recensies

G2 : Niet beschikbaar

: Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

6. FlowScape

via Flowscape Als software om 3D kaarten te maken, biedt FlowScape een uniek perspectief op geografische abonnementen.

FlowScape, dat voornamelijk wordt gebruikt voor het creëren van landschappen, stelt je in staat om je locatiegebonden taken of projecten op een meer gedetailleerde en realistische manier te visualiseren. De gebruikersvriendelijke interface en brede selectie van natuurelementen maken het een ideaal hulpmiddel voor visualisatie en presentaties.

FlowScape beste functies

3D, gedetailleerde kaarten aanmaken met een verscheidenheid aan elementen en landschappen

Intuïtieve bediening en bewerking voor het maken van kaarten

FlowScape limieten

Niet bedoeld voor het aanmaken van traditionele 2D kaarten (zoals stadsplattegronden)

Meer geschikt voor game-ontwikkeling of storytelling voor fantasiekaarten

FlowScape prijzen

Eenmalige aanschaf: $14,99

FlowScape beoordelingen en recensies

G2 : 4.0/5 (2 beoordelingen)

: 4.0/5 (2 beoordelingen) Capterra: 4.0/5.0 (3 beoordelingen)

7. Infogram

via Infogram Infogram is een krachtig hulpmiddel dat ruwe gegevens omzet in boeiende, interactieve kaarten en infographics.

Ideaal voor opvoeders, marketeers of bloggers. Infogram maakt gegevens eenvoudig te begrijpen en visueel aantrekkelijk.

Het platform biedt een verscheidenheid aan sjablonen en aanpassingsopties, zodat je presentaties, posts op sociale media of blogcontent kunt maken die opvalt.

Infogram beste functies

Integratie van datavisualisatie met maker van kaarten

Breed bereik van sjablonen en ontwerpen

Ondersteunt interactieve kaartstijlen

Infogram beperkingen

Beperkte aanpassingen in de gratis versie

Sommige functies voor gegevensintegratie zijn alleen beschikbaar in premium abonnementen

Infogram prijzen

Basis : Free

: Free Pro : $19/maand

: $19/maand Business : $67/maand

: $67/maand Teams : $149/maand

: $149/maand Enterprise: Neem contact op met Infogram voor prijzen

Infogram beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (100+ beoordelingen)

: 4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

8. Kaart

via MapMe Mapme onderscheidt zich door zijn interactieve manier om kaarten te maken. Gebruikers kunnen geavanceerde, gedetailleerde kaarten maken die een verhaal vertellen, waardoor het een uitstekende keuze is voor bedrijven, opvoeders of gemeenschapsorganisatoren.

Met Mapme kun je kaarten maken die geografische gegevens presenteren op dorpskaarten, stadskaarten, regionale kaarten of landkaarten op een manier die de kijker betrekt en een meeslepende ervaring biedt die verder gaat dan google maps.

Mapme beste functies

Krachtige functies om flitsende kaarten te maken

Aanpasbare weergaven en opties

Geweldig voor storytelling en presentaties

Mapme beperkingen

Sommige geavanceerde functies kunnen moeilijk te navigeren zijn

Duurder dan andere opties

Geen gratis versie

Mapme prijzen

Verhaal : $24/maand per gebruiker

: $24/maand per gebruiker Pro : $49/maand per gebruiker

: $49/maand per gebruiker Pro+: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Mapme voor prijzen

Mapme beoordelingen en recensies

G2 : 3.5/5 (9 beoordelingen)

: 3.5/5 (9 beoordelingen) Capterra: Niet beschikbaar

9. Visme

via Visme Visme gaat verder dan het eenvoudig aanmaken van kaarten door robuuste mogelijkheden voor gegevensvisualisatie te integreren.

Met het platform kunt u informatieve, gegevensrijke kaarten maken die complexe gegevens op een eenvoudige, visueel aantrekkelijke manier presenteren.

Of je nu werkt in marketing, onderwijs of projectmanagement, Visme kan je helpen je gegevens effectief te communiceren.

Visme beste functies

Integratie met datavisualisatie

Aanpasbare kaarten met verschillende elementen

Zeer geschikt voor het maken van datagestuurde kaarten

Visme beperkingen

Voor kaarten van hoge kwaliteit is een betaald abonnement nodig

Kan complex zijn voor beginners

Visme prijzen

Basis : Free

: Free Starter : $12,25/maand

: $12,25/maand Pro : $24,75/maand

: $24,75/maand Visme voor Teams: Neem contact op met Visme voor prijzen

Visme beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (300+ beoordelingen)

: 4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

10. Maptive

via Maptive Met een focus op bedrijfsanalyse en gegevenspresentatie biedt Maptive krachtige hulpmiddelen om datagestuurde kaarten te maken. Het is een uitstekend hulpmiddel voor bedrijven die geografische gegevens willen analyseren, routes willen optimaliseren of op locatie gebaseerde trends willen identificeren.

Met Maptive kunt u ruwe gegevens omzetten in een visueel format dat de besluitvorming en strategieontwikkeling kan sturen.

Maptive beste functies

Krachtige tool voor het maken van business-georiënteerde kaarten

Geavanceerde functies voor gegevensanalyse

Aanpasbare elementen en weergaven

Maptive beperkingen

Beperkte gratis versie

Steilere leercurve

Maptive prijzen

Gratis proefversie

Pro : $110/maand

: $110/maand Teams : $220/maand

: $220/maand Enterprise: Neem contact op met Maptive voor prijzen

Maptive beoordelingen en reviews

G2 : 4.7/5 (30+ beoordelingen)

: 4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (5 beoordelingen)

Breng je weg naar succes in kaart met software voor het maken van kaarten

Het kiezen van de juiste softwareprogramma's voor het maken van kaarten kan van grote invloed zijn op hoe effectief u op locatie gebaseerde taken plant en uitvoert. Elke tool voor het maken van kaarten hier in de lijst biedt unieke functies die kunnen helpen bij het bereiken van je doelen voor een project.

Als u echter op zoek bent naar een tool dat het maken van kaarten integreert met taakbeheer, overweeg dan eens de kaartweergave van ClickUp. Het helpt niet alleen bij het visualiseren van Taken op een kaart, maar sluit ook naadloos aan op andere projectmanagement functies, waardoor uw planning- en uitvoeringsprocessen efficiënter worden. Probeer ClickUp eens en ontgrendel een nieuw niveau van productiviteit voor uw team. Veel plezier met in kaart brengen!