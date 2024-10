10 gratis sjablonen voor het in kaart brengen van uw website

Er is iets met een kaart waardoor we ons piraat voelen. Argh! 🗺️ 🏴‍☠️

En hoewel een sitemap misschien niet naar een begraven schat leidt, zorgt hij wel voor een beter klanttraject, waardoor meer websitebezoekers doen wat u wilt dat ze doen, zoals producten kopen of contact opnemen met leden van het verkoopteam. En als het om de websites van uw bedrijf gaat, is het creëren van een succesvol klanttraject puur goud. 👑

Een sjabloon voor een sitemap kan u helpen de soms ruwe zeeën van uw website te bevaren ontwerpproces . Het geeft een duidelijke organisatiestructuur voor uw website en u hoeft alleen nog maar de webpagina's in te vullen die u wilt opnemen.

U en uw team kunnen de informatie organiseren en reorganiseren voordat u begint met het ontwerpproces, zodat uw hele team aan boord is tegen de tijd dat u begint met het bouwen van uw site. En je kunt dure wijzigingen en herontwerpen op het laatste moment voorkomen. Vanuit het oogpunt van projectmanagement zorgt een sjabloon voor een websiteoverzicht voor een soepele afhandeling! ⛵️

Dus, voordat u moe wordt van onze piratenpraatjes, laten we eens kijken naar 10 van de beste sjablonen voor sitemap om als wind in de zeilen te dienen tijdens uw reis op het gebied van webdesign.

Wat is een sjabloon voor een sitemap?

Een sjabloon voor een sitemap is een visuele weergave van de architectuur van uw website of de layout van uw website. Het is vergelijkbaar met een mindmap in die zin dat je begint met het brainstormen over alle content die je op je site moet zetten. Vervolgens organiseert u uw brainstormsessie in een hiërarchisch stroomschema, waarbij gerelateerde informatie wordt gegroepeerd. Je zult sjablonen gebruiken als leidraad bij het organiseren van het stroomschema voor de content van je website.

Een sjabloon voor een sitemap en sitestructuur legt meestal alles al vast met een visueel voorbeeld van een sitemap. U ziet de homepage bovenaan. De homepage vertakt zich in categoriepagina's, die weer vertakken in subcategoriepagina's, en dan in individuele webpagina's. Alles wat u hoeft te doen is uw sjabloon voor de sitemap invullen met de categorieën, subcategorieën en webpagina's die relevant zijn voor uw bedrijf.

Stel dat u een e-commercesite voor kleding organiseert. Uw categoriepagina's zouden dameskleding, herenkleding en kinderkleding kunnen zijn. De subcategorieën onder dameskleding kunnen jurken, topjes en broekjes zijn. Onder de subcategoriepagina's voeg je individuele productpagina's toe. 👗

Hoewel de categorieën en subcategorieën per bedrijf zullen verschillen, gebruikt bijna elke website op internet deze architectuur omdat eenvoudige sitemap een layout heeft die voor uw klanten (en zoekmachines) gemakkelijk te navigeren is. 🧭

Wat maakt een sjabloon voor een goede sitemap?

Wanneer u een sjabloon voor een website in kaart brengt, zoek dan naar deze functies om het gebruik ervan door uw team te vergemakkelijken:

Heldere visuals: Dit is een visuele sitemap, dus u moet er één blik op kunnen werpen en meteen begrijpen hoe het werkt.

Dit is een visuele sitemap, dus u moet er één blik op kunnen werpen en meteen begrijpen hoe het werkt. Multiple use cases: Sommige websites hebben een eenvoudige layout met maar een paar pagina's. Andere zijn extreem ingewikkeld met tientallen categorieën. Andere zijn extreem ingewikkeld met tientallen categorieën, honderden subcategorieën en duizenden pagina's. Zorg ervoor dat uw sjabloon gemakkelijk kan worden uitgebreid om meer categorieën en pagina's toe te voegen.

Sommige websites hebben een eenvoudige layout met maar een paar pagina's. Andere zijn extreem ingewikkeld met tientallen categorieën. Andere zijn extreem ingewikkeld met tientallen categorieën, honderden subcategorieën en duizenden pagina's. Zorg ervoor dat uw sjabloon gemakkelijk kan worden uitgebreid om meer categorieën en pagina's toe te voegen. Organisatie via slepen en neerzetten: Een sjabloon voor een sitemap maakt deel uit van het eerste brainstormproces, wat betekent dat u ermee moet kunnen spelen en verschillende ideeën op grootte moet kunnen uitproberen. De mogelijkheid om webpagina's te slepen en neer te zetten maakt het gemakkelijk om te experimenteren met verschillende organisatorische en visuele sitemap-structuren.

Een sjabloon voor een sitemap maakt deel uit van het eerste brainstormproces, wat betekent dat u ermee moet kunnen spelen en verschillende ideeën op grootte moet kunnen uitproberen. De mogelijkheid om webpagina's te slepen en neer te zetten maakt het gemakkelijk om te experimenteren met verschillende organisatorische en visuele sitemap-structuren. Functies voor commentaar en samenwerking: Het bouwen van een website vereist hulp van multifunctionele teams. U kunt het makkelijker maken voor iedereen om samen te werken door een sjabloon te kiezen dat commentaar en visuele samenwerking mogelijk maakt, zodat iedereen zijn ideeën kan toevoegen.

10 sjablonen voor in kaart brengen van website om te gebruiken in 2024

Ontwerp de layout van je website en doe nog veel meer met deze 10 visuele sitemap- en website projectmanagement sjablonen. Het zijn allemaal gratis sjablonen, beschikbaar via ClickUp. Het enige wat u hoeft te doen om toegang te krijgen, is koppen naar de ClickUp prijzen pagina en meld u aan voor een gratis account.

1. ClickUp Sitemap-sjabloon

ClickUp Sitemap-sjabloon

De ClickUp Sitemap-sjabloon zal u helpen om de content van uw website in een intuïtief format te organiseren. (Intuïtief zoals uw website gaat worden!)

De layout van het stroomschema zal iedereen in je team wel kennen: het lijkt op die familiestambomen die je op school moest maken met oma bovenaan (in dit geval is oma je homepage) en al haar kinderen (landingspagina's) en kleinkinderen (nicheonderwerppagina's) eronder. En als je dit stroomschema gebruikt om je websitestructuur te ordenen, kun je een visuele sitemap maken die zo gemakkelijk te navigeren is dat zelfs oma het nog kan. 👵🏻

Het sjabloon in whiteboard-stijl is geweldig voor brainstormen en faciliteren visuele samenwerking tussen cross-functionele teams. U kunt meerdere belanghebbenden uitnodigen om commentaar te geven op uw website sitemap en deze te bewerken. Dus tegen de tijd dat u begint met het bouwen van uw site, weet u dat uw teams voor ontwikkeling, ontwerp en content op dezelfde (web)pagina zitten. 📖

Er wordt ook een snelstartgids meegeleverd die kan dienen als handleiding voor het organiseren van uw sitemap met slechts een paar klikken.

2. ClickUp sjabloon voor websiteontwikkeling

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Website-Development-Template.jpg ClickUp sjabloon voor websiteontwikkeling https://clickup.com/templates/website-development-t-102451718 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Van het maken van uw sitemap tot het bouwen van uw wireframes tot de lancering van uw nieuwe website, de ClickUp sjabloon voor websiteontwikkeling is een hulpmiddel voor projectmanagement bij softwareontwikkeling dat je van begin tot eind zal helpen.

Dit sitemap sjabloon heeft 18 verschillende statussen om u te helpen uw werkstroom bij te houden, waaronder Discovery, Design, Development, Testing, Not Started, Needs Review, To Do, Complete, Published, en Live. Het kan dienen als een voltooien sjabloon voor werk om u te helpen niet alleen uw websitestructuur te organiseren, maar ook de verantwoordelijkheden van uw teamleden.

Dit is een sitemap sjabloon en nog veel meer! Ideaal voor teams die hun webontwikkelingsproject vanuit één thuisbasis willen beheren. 🏡

3. ClickUp Website Productie Plan Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Website-Production-Plan-Template.png ClickUp Website Productie Plan Sjabloon https://clickup.com/templates/website-production-plan-t-67286907 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als u een ingewikkeld project voor webontwikkeling hebt, is de ClickUp Website Productiesjabloon zal u helpen uw ontwikkelaars te organiseren, nieuwe functies in te plannen en te bepalen hoe ze in uw sitemap passen - terwijl iedereen op dezelfde pagina blijft.

Met dit sjabloon voor projectmanagement voor websites kunt u Sprints organiseren en thema's, epics en verhalen van gebruikers beheren met een eenvoudige drag-and-drop functie. U kunt ook meerdere toegewezen personen instellen, afhankelijkheid aan uw opdrachten toevoegen en taken markeren als hoge prioriteit. 🚩

Met dit sjabloon begrijpt iedereen in je team de hiërarchie van de architectuur van je website en de hiërarchie van hun eigen opdrachten.

Er zijn zelfs ingebouwde automatiseringen om het proces van het plannen van uw website gemakkelijker te maken. En de leden van uw team kunnen een Extensie voor Chrome om hun komende opdrachten bij te houden, ongeacht waar ze aan werken.

4. ClickUp Projectplan voor websiteontwerp sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-487.png ClickUp Website Ontwerp Project Plan Sjabloon https://clickup.com/templates/website-design-project-plan-t-234124163 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Projectplan sjabloon voor websiteontwerp zal u helpen uw design team op één lijn te krijgen.

Met deze sjabloon kunt u taken organiseren voor de planningsfase van uw website-ontwerpproces (zoals het bouwen van uw sitemap) en vervolgens taken toevoegen voor het ontwerpteam, het ontwikkelteam en de uiteindelijke lancering van uw nieuwe website. De functies van deze sjabloon helpen u bij het organiseren van vergaderingen, het plannen van uw proces en het plannen van Taken. 📆

U kunt ook verwachtingen instellen, zodat iedereen in uw team begrijpt wat de verwachtingen zijn marketingdoelen achter het ontwerp van uw website. En met de eenvoudige layout op basis van kolommen kunnen de leden van het team gemakkelijk zien waar de verschillende Taken zich in het proces bevinden. 👀

Op zoek naar meer sjablonen? Bekijk deze gratis sjablonen voor grafisch ontwerp !

5. ClickUp project sjabloon voor websitemigratie

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Website-Migration-Project-Plan-Template.jpg ClickUp Project sjabloon voor website migratie https://clickup.com/templates/website-migration-project-plan-t-205354432 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met een websitemigratie kunt u uw huidige HTML- en XML-sitemaps reorganiseren, zodat u een meer intuïtieve website kunt maken klantreis en maken het de crawlers van zoekmachines gemakkelijker om de hiërarchie van de informatie op uw website te begrijpen (en uw site te rangschikken voor de juiste onderwerpen).

Als u het goed doet, kan uw site stijgen in de zoekmachineranking en misschien zelfs de eerste plaats opeisen. 🏆

Maar als u het verkeerd doet, kunt u onbedoeld een heleboel 404-foutpagina's maken, waardoor gebruikers gefrustreerd raken, het aantal bounces toeneemt en uw SEO-score in duigen valt. Gebruik de ClickUp sjabloon voor projectplan voor websitemigratie om dit angstaanjagende lot te voorkomen. 😱

Dit sjabloon is essentieel software voor SEO teams . Het helpt je te organiseren zodat je geen enkele redirect mist.

6. ClickUp sjabloon voor website projectplan

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Website-Project-Plan-Template.jpg ClickUp sjabloon voor website projectplan https://clickup.com/templates/website-project-plan-t-206446529 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Bij projecten die zo complex zijn als het ontwerpen van websites is het soms moeilijk om door de bomen het bos te zien. De ClickUp sjabloon voor website projectplan geeft u een mijlenhoge weergave. U kunt de betrokken teamleden bijhouden, hun werklast, de proceseigenaars voor elke taak, het budget, het voltooiingspercentage van de taak en de ontwikkelingsfase waarin u zich bevindt.

Al deze informatie wordt gepresenteerd in een eenvoudige lijstweergave met kleurgecodeerde statussen. Zo ziet u in één oogopslag door de bomen het bos. 🌲

U kunt ook weblogs maken die belangrijke projectinformatie bevatten, zoals de sitemap of het proces om wireframes goedgekeurd te krijgen. Dit sjabloon zal dienen als een essentiële bron die je team door het website-ontwerpproces loodst en uit de problemen helpt.

7. ClickUp Website Planner Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Website-Planner-Template.jpg ClickUp Website Planner Sjabloon https://clickup.com/templates/website-planner-t-182201695 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

U kunt uw project voor websiteontwerp gemakkelijk faseren met de ClickUp websiteplanner sjabloon . Het is ingedeeld met kolommen voor elke fase van uw ontwerpproces.

Plan een startvergadering, bedenk je marketingdoelen, doe marktonderzoek en maak persona's van gebruikers tijdens de ideation fase. 💡

Ga dan over naar de fase van het abonnement door uw sitemap te maken en de content en ontwerpmiddelen vast te stellen die u nodig hebt. Ga de ontwerpfase in door wireframes te bouwen en content te schrijven.

Ga naar de bouwfase door reviews te plannen met uw ontwikkelaars. Bewaak en verbeter uw site vervolgens met een testfase waarin u uw pagina's kunt bekijken en problemen kunt oplossen bugrapporten . 🪲

Dit sjabloon verdeelt het hele webdesignproces in beheersbare stappen. 🪜

8. ClickUp Website Werkomvang sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Website-Scope-of-Work-Template.png ClickUp website omvang van het werk sjabloon https://clickup.com/templates/website-scope-of-work-kkmvq-5603587 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Een must-have voor ontwerpbureaus, de ClickUp Website Werkomvang sjabloon leg vast wat er in een website wordt opgenomen (en wat niet) voordat u begint te werken aan een nieuw project voor een client.

Dit sjabloon kan projecten van klanten beheersbaar houden en ervoor zorgen dat u nauwkeurige offertes uitbrengt en de middelen van uw bureau op de juiste manier beheert.

Je zult deze sjabloon gebruiken wanneer je gaat zitten voor die eerste vergadering met een potentiële klant. Het zal je helpen bij het schetsen van te leveren prestaties en het opstellen van mijlpalen voor een project die u en uw client overeenkomen. 🤝

Zodra je aan het project begint, wordt de deliverables die u in dit sjabloon hebt geschetst wordt de content die u op de nieuwe website opneemt. Het enige wat u hoeft te doen is ze in uw sjabloon voor de sitemap te stoppen om ze te organiseren.

9. ClickUp sjabloon voor webdesign

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Web-Design-Template.jpg ClickUp sjabloon voor webdesign https://clickup.com/templates/web-design-t-206564963 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als je design team veel verzoeken krijgt van veel verschillende belanghebbenden, kun je ze allemaal beheren met de ClickUp sjabloon voor webontwerp . Dit sjabloon is ideaal voor teams van agentschappen of teams die functioneren als een intern agentschap.

Met deze sjabloon kunnen uw clients en belanghebbenden hun eigen webdesignverzoeken indienen. Ze vullen een formulier in waarin ze uitleggen wat voor soort webproducten ze nodig hebben en hoe deze in hun sitemap passen.

Vervolgens kunt u informatie toevoegen over de complexiteit, deliverables en kosten van de verschillende verzoeken. Je kunt dit sjabloon ook gebruiken om de capaciteit van je ontwerpers in de gaten te houden, zodat geen van de leden van je team overwerkt raakt.

Combineer het met je favoriete AI-marketingtools en je kunt zelfs verzoeken van clients automatisch omzetten in taken, want projectmanagement sjablonen plus AI is onze favoriete combinatie. 🍷🧀

10. ClickUp Blog Databloonsjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Blog-Database-Template.jpg ClickUp Blog Databloonsjabloon https://clickup.com/templates/blog-database-t-169068619 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als er één onderdeel van uw website is dat nooit Klaar is, dan is het wel uw blog. U kunt honderden pagina's content hebben genesteld onder dit ene kleine onderdeel van uw sitemap. En als u hoog wilt scoren in de resultaten van zoekmachines, moet u voortdurend nieuwe content op uw blog publiceren.

U hebt dus een contentkalender nodig om alle nieuwe blogs bij te houden die uw team aan het maken is. De ClickUp Blogdatabasesjabloon helpt u uw proces voor het aanmaken van content te beheren. U kunt taken aanmaken voor nieuwe contentonderwerpen en uw blogartikelen door het schrijf- en publicatieproces verplaatsen-van Gepland naar In uitvoering naar Gepubliceerd naar Aanpassen vereist.

Met deze sjabloon voor inhoudskalender weet je team altijd wat ze als volgende moeten schrijven. 👩‍💻

Zet uw zinnen op het perfecte Sitemap-sjabloon

Van eenvoudige sjablonen voor diagrammen tot complexe sjablonen voor projectmanagement, u kunt het ontwerpproces van uw website in goede banen leiden met ClickUp . ⚓️

Meld u aan voor een gratis account om te beginnen met een van de ClickUp sjablonen die u hierboven hebt gezien. Wij hebben de middelen om u door alle onderdelen van het website-ontwerpproces te loodsen. U kunt de bouw van uw eerste website abonneren, een websitemigratie beheren of een doorlopende contentkalender voor uw blog maken.

We zijn misschien geen echte piraten, maar we zijn wel echte projectmanagers. En we weten wat webontwikkelingsprojecten nodig hebben voor een soepele lancering. Een goed sjabloon voor projectmanagement is onze persoonlijke versie van een schatkaart. 🗺️

Krijg vandaag nog gratis toegang tot onze resources!