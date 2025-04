ClickUp verandert het spel voor softwareontwikkelteams

ClickUp verandert het spel voor softwareontwikkelingsteams met tientallen nieuwe functies en hulpmiddelen om de efficiëntie te maximaliseren, zodat uw teams voor productbeheer, engineering en ontwerp sneller betere producten kunnen leveren.

Van doelen en abonnement tot documentatie en ontwikkeling, ClickUp verbindt nu naadloos uw hele ontwikkelingsproces van idee tot release. Hieronder laten we u precies zien hoe ClickUp elke fase ondersteunt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Timeline-of-the-development-process-1400x135.png ClickUp Tijdlijn van het ontwikkelingsproces /%img/

Strategie en abonnement

Of u nu de bedrijfsbrede productstrategie aanstuurt of gewoon gebruikersverhalen voor de volgende release documenteert, ClickUp helpt u bij het vereenvoudigen, afstemmen en samenwerken aan strategie en abonnement. Nieuwe functies, sjablonen en samenwerkingstools maken het gemakkelijker om van uw idee het volgende grote ding te maken.

ClickUp AI: Sneller aan de slag 🧠

Verspil geen tijd meer aan het samenvatten van de wekelijkse sprint-update - laat ClickUp AI nog te doen voor u. Als het enige platform dat vooraf gebouwde afdelingsspecifieke prompts biedt, kunnen uw productmanagers, ontwikkelaars en ontwerpers efficiënter gebruikmaken van de kracht van AI.

Stel ze in staat om sneller aan de slag te gaan en het drukke werk te verminderen, zodat ze zich kunnen concentreren op het volgende grote project. Om te beginnen voegt u ClickUp AI toe aan uw account voor een vroege vogelprijs van $5 per gebruiker (per maand) en gebruik het slash commando /AI Tools om de prompts te activeren.

Afdelingsspecifieke prompts van ClickUp AI voor productmanagers

Op zoek naar meer AI-tools? Bekijk deze_ **Kopieer AI alternatieven

Whiteboards: Zet ideeën om in actie💡

Maak van elke offsite, sessie voor een abonnement of team workshop in een canvas voor samenwerking met vernieuwde Whiteboards waarmee je ontwerpen, Canva's en lijsten kunt integreren in je virtuele werkruimte. Bekijk de nieuwe Whiteboardsjablonen voor productteams om vandaag nog aan de slag te gaan.

ClickUp Documenten, lijsten, kaarten en meer eenvoudig insluiten op Whiteboards

Prioriteren en in kaart brengen

Uw persoonlijke toolkit voor prioritering . Vereenvoudig de communicatie met belanghebbenden, neem weloverwogen gegevensgestuurde beslissingen en identificeer afhankelijkheid voordat het blokkades worden.

Prioriteiten stellen: Het identificeren van het volgende grote ding zou eenvoudig moeten zijn🚦

Verzamel en prioriteer productideeën, functieverbeteringen en backlog items met volledig aanpasbare velden, formules en meer. Creëer een opslagplaats van klantinzichten met enquêtes van ClickUp Forms.

Met nieuw toegevoegde voorwaardelijke logica kunt u eenvoudig de stem van de klant voor u en uw gebruikers vastleggen. Integreer bovendien feedback uit andere systemen om naast de product roadmap te leven met integraties van Canny, Zendesk en meer.

Gebruik ClickUp om een lijstweergave te maken met aangepaste velden zoals Prioriteit, ARR en meer

Tijdlijnen en gantt: Eenvoudig stappenplannen en afhankelijkheid visualiseren 🛣

Laat het giswerk achter u als het gaat om het orkestreren van complexe cross-functionele releases. Breng eenvoudig afhankelijkheid en mijlpalen in kaart met de weergaven Gantt en Tijdlijnen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Gantt-view-with-tasks-and-dependencies.png ClickUp Gantt weergave met taken en afhankelijkheden /%img/

Krijg een duidelijk beeld van uw taken en afhankelijkheden in de weergave ClickUp-taak

Onderzoek en ontwerp

ClickUp verbindt naadloos ontwerp, product en engineering tijdens het onderzoeks- en ontwerpfase van softwareontwikkeling, waardoor teams in staat zijn om prachtige documenten te maken voor onderzoek en productvereisten, en werk samen met behulp van Whiteboards voor het in kaart brengen van de reis en verhalen van gebruikers.

Whiteboards voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen en -trajecten 👩‍🏫

Maak van journey mapping een fluitje van een cent met nieuwe sjablonen voor Whiteboards. Gebruik onze kant-en-klare sjablonen of maak uw eigen sjablonen voor consistente en herhaalbare ontwerpen.

Gebruik ClickUp Whiteboards met objecten, Taken, Relaties en Stickies om visueel samen te werken met uw team

Documenten voor gebruikersonderzoek en productvereisten 📝

Breng belanghebbenden op één lijn met Documenten waarmee u eenvoudig beslissingen in kaart kunt brengen, interviews kunt koppelen en zelfs volledige abonnementen op projecten kunt insluiten - allemaal op één plek. Voeg Whiteboards, Figma-bestanden en meer direct toe aan uw epics en productdocumentatie.

Ga aan de slag met nieuwe sjablonen voor Gebruikersonderzoek en Documenten voor productvereisten vandaag!

Met ClickUp Docs kunt u uw productvereisten documenteren en uw lijst met Sprints insluiten

Figma-integratie voor samenhangende samenwerking 🎨

Ship sneller met minder heen-en-weergeloop door uw design team samen te laten werken met uw ontwikkelaars en productmanagers. ClickUp's integratie met Figma brengt mockups en wireframes naar de voorgrond van het gesprek door ontwerpen in te sluiten in Documenten, Taken, Whiteboards en meer!

Agile Ontwikkeling

Agile ontwikkeling is de hoeksteen van moderne softwareontwikkeling . Met flexibele en aanpasbare Sprint, verbeterde rapportage over Sprint en meer aanpassingen maken we agile ontwikkeling tot een fluitje van een cent.

Aangepast sprint duur en verbeterde instellingen voor Sprintmappen stellen agile teams in staat om hun werk nauwkeurig bij te houden, wat leidt tot zeer nauwkeurige rapportages. De nieuwe kaarten met rapportages geven een volledig beeld van de algehele prestaties.

En later dit jaar zul je kunnen inzoomen op de onderliggende gegevens voor een meer diepgaande analyse. Gebruik Burndown kaarten om te zien of je team op schema ligt met wat is toegewezen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-new-Sprint-reporting-cards-1400x681.png Nieuwe ClickUp Sprint Burndown Grafiek Rapportkaart.png /$$img/

Met de nieuwe Sprint Burndown kaarten kunt u dieper in uw gegevens duiken voor een meer diepgaande analyse

Aan de andere kant kunt u het volgende gebruiken Opbrand kaarten om de voortgang naar voltooien te visualiseren.

Bekijk de voortgang naar de voltooiing van je Sprint met de nieuwe Burnup kaarten

En last but not least kun je zeer visuele snelheidsrapporten maken om de nauwkeurigheid voor toekomstige Sprint schattingen te verbeteren.

Het is eenvoudig om ClickUp te verbinden via Git-integraties voor dingen zoals pull-aanvragen

Productlanceringen: Gemakkelijk functieoverschrijdend samenwerken 📣

Til uw productlanceringen naar een hoger niveau met ClickUp. De baanbrekende mogelijkheden die beschikbaar zijn gemaakt door Taken in meerdere lijsten (TIML) betekent dat niet alleen uw ontwikkelingstrio nauwer samenwerkt, maar ook uw niet-technische teams!

Met TIML kunnen andere teams zoals marketing of klantensucces taken die voor hen relevant zijn naar hun eigen ruimte brengen voor eenvoudige zichtbaarheid, samenwerking en betere afstemming.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-TIML-Feature.gif ClickUp TIML functie /%img/

De TIML-functie (Taken in meerdere lijsten) van ClickUp stelt ontwikkelaars in staat om Taken te verbinden met andere teams in de organisatie

Doel en OKR bijhouden automatiseren 📈

Volg automatisch de voortgang van de ontwikkeling ten opzichte van de doelen en OKR's van het bedrijf - handmatige updates zijn niet nodig. Aan de slag met onze nieuwe OKR's sjabloon hier .

Bonus:_ Engineering Sjablonen

Aan de slag

De productiviteit van de ontwikkeling van je team verhogen is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Onze nieuwe Software Ontwikkeling Hub is een bron speciaal voor productmanagers, ontwikkelaars en ontwerpers. Krijg toegang tot artikelen om je weergave van agile ontwikkeling te verbreden, blauwdrukken om de samenwerking en productiviteit van teams tijdens live workshops te verbeteren en nieuwe sjabloongidsen van industrie-experts om je te helpen binnen enkele seconden aan de slag te gaan met agile workflows.

Bij agile draait alles om een iteratieve aanpak - het zou niet anders moeten zijn om je processen te operationaliseren. Blijf uw softwareontwikkeling projectmanagement proces met ClickUp University cursussen speciaal voor Software Teams . Deze cursussen bereiken een grootte van hapklare overzichten tot diepgaande tutorials over hoe je uw productlevenscyclus beheert in ClickUp.

Nog steeds problemen met Jira?

Onze gratis Jira migratietool maakt het eenvoudig om gebruikers en projecten te importeren, uw hiërarchie in kaart te brengen en aangepaste workflows, velden en statussen rechtstreeks naar ClickUp te brengen. Denkt u erover om over te stappen? Er is nooit een beter moment dan nu! Meld u vandaag aan