Gaat AI advocaten vervangen of alleen hun werk veranderen?

Voorspellingen dat AI juridische carrières zal vernietigen, staan haaks op de tragere realiteit in de praktijk.

Goldman Sachs heeft in 2023 een waarschuwing gegeven dat generatieve AI 300 miljoen banen zou kunnen blootstellen aan automatisering, maar eind 2024 maakt 78% van de Amerikaanse advocatenkantoren nog steeds geen gebruik van AI-tools.

Deze voorzichtige acceptatie weerspiegelt het conservatieve karakter van de juridische sector, maar het tij keert snel. AI automatiseert taken, niet hele carrières.

Hoewel routinematig werk verdwijnt, ontstaan er nieuwe, hogere-waarde rollen voor advocaten die zich aanpassen. Het echte risico is niet vervanging, maar achterhaald raken voor degenen die de verschuiving negeren.

Belangrijkste sleutels

AI automatiseert juridische taken, maar niet volledige juridische carrières.

Invoerrols veranderen nu AI repetitief werk overneemt.

Advocatenkantoren die AI toepassen, winnen aan snelheid en vertrouwen bij hun clients.

Succes hangt af van menselijk inzicht in combinatie met AI-vaardigheid.

Gaat AI advocaten echt vervangen?

AI zal advocaten niet volledig vervangen, maar wel specifieke taken overnemen en de manier waarop juridisch werk wordt gedaan veranderen, omdat de technologie uitblinkt in informatieverwerking, terwijl menselijk oordeel onvervangbaar blijft.

Recente studies schatten dat ongeveer 44% van het juridische werk met de huidige AI kan worden geautomatiseerd en dat bijna 74% van de factureerbare uren die advocaten besteden aan het beoordelen van documenten, het analyseren van gegevens en het opstellen van standaarddocumenten, mogelijk door machines kan worden afgehandeld.

Juniorfuncties zoals juridisch onderzoek, het schrijven van eerste concepten en contractanalyse worden bij voorlopers al overgenomen door AI, terwijl seniorrollen die strategische planning, onderhandeling, pleiten voor de rechtbank en ethisch redeneren vereisen, grotendeels veilig blijven.

Toch brengt AI ook nieuwe risico's met zich mee, zoals hallucinaties en hiaten in de verantwoordingsplicht, zoals blijkt uit het geval waarin twee advocaten werden gestraft voor het indienen van een ChatGPT-memorie waarin niet-bestaande zaken werden aangehaald.

De opkomende consensus is duidelijk: AI zal advocaten niet overbodig maken, maar advocaten die AI gebruiken zullen degenen die dat niet doen vervangen.

De beroepsgroep leert AI te weergaven als een krachtige assistent in plaats van een existentiële bedreiging, en de kantoren die deze tools gebruiken, rapporteren een snellere afhandeling van zaken, lagere kosten en meer tijd voor hoogwaardige client counseling.

Deze selectieve automatisering verandert de rollen op invoer en verhoogt tegelijkertijd de vraag naar unieke menselijke vaardigheden zoals creativiteit, empathie en beoordelingsvermogen.

Impact in de praktijk: wat is er al geautomatiseerd?

AI verkort de tijd die nodig is voor het beoordelen van documenten nu met ongeveer 70%, waardoor advocaten urenlang handmatig scannen achterwege kunnen laten en zich gratis kunnen concentreren op strategische analyse.

Deze efficiëntiewinst is niet hypothetisch. In februari 2023 ging het internationale advocatenkantoor Allen & Overy een samenwerking aan met Harvey, een AI-startup, om een op GPT gebaseerde chatbot uit te rollen onder meer dan 3500 van zijn advocaten.

Het kantoor stuurde een rapportage naar buiten waarin werd gemeld dat advocaten een paar uur per week bespaarden op routinematig opstellen van documenten en onderzoek, en het management stuurde een waarschuwing uit dat het niet toepassen van generatieve AI binnenkort een ernstig concurrentienadeel zou worden.

Eén kantoor heeft zelfs een AI-gestuurd klachtenbehandelingssysteem geïmplementeerd dat de tijd die nodig is om een reactie op een rechtszaak op te stellen, heeft teruggebracht van 16 uur naar ongeveer drie of vier minuten, een vermindering van 96% waardoor junior medewerkers tijd overhouden voor werk op hoger niveau.

Het domino-effect reikt verder dan alleen tijdwinst. Juridische afdelingen van bedrijven verwachten dat ze door de invoering van AI minder afhankelijk zullen zijn van externe advocatenkantoren. 42% van de juridische clients geeft de voorkeur aan kantoren die AI gebruiken, tegenover slechts 31% die de voorkeur geeft aan kantoren die dat niet doen.

Deze druk vanuit de client versnelt de automatisering en dwingt bedrijven om AI te integreren, anders lopen ze het risico om klanten te verliezen aan concurrenten die meer gebruikmaken van technologie.

Opkomende AI-trends die advocaten vormen

Vier trends zullen het juridische veld de komende vijf jaar opnieuw definiëren en de manier waarop advocaten werken, factureren en concurreren veranderen.

1. AI wordt mainstream in de juridische praktijk

Als de huidige acceptatiegraad zich handhaaft, zullen AI-tools binnenkort net zo alomtegenwoordig zijn als e-mail in advocatenkantoren.

80% van de advocaten gelooft dat AI binnen vijf jaar een grote of transformatieve impact zal hebben op juridisch werk, en bijna de helft zegt dat AI op weg is om tegen 2026 mainstream te worden.

Maar liefst 45% van de ondervraagde advocatenkantoren is van plan om generatieve AI binnen een jaar centraal te stellen in hun werkstroom. Dit geeft aan dat 2024 en 2025 een keerpunt zullen zijn, waarbij AI zich zal ontwikkelen van proefprojecten naar geïntegreerd gebruik binnen kantoren.

De dagen dat advocaten zonder hulp van AI administratieve taken van een extensie uitvoeren, zijn nummerd.

2. Hervorming van de rol van junior advocaten

Nu AI routinematig werk overneemt, zal de rol van beginnende advocaten fundamenteel veranderen.

Analisten van Deloitte voorspellen een snelle en structurele transformatie in plaats van een geleidelijke, waarbij mogelijk 50% van de taken op junior niveau tegen 2030 geautomatiseerd zal zijn in witteboordenvelden zoals de advocatuur.

Daardoor zal de nadruk voor nieuwe advocaten verschuiven naar taken die AI niet gemakkelijk kan uitvoeren. Uit enquêtes blijkt dat 85% van de professionals verwacht dat de opkomst van AI advocaten zal dwingen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe rollen op zich te nemen, in plaats van simpelweg hun baan te verliezen.

Toekomstige junior advocaten zullen wellicht minder tijd besteden aan het verwerken van documenten en meer aan het controleren van AI-output, het onderhouden van contacten met clients en het aanscherpen van hun beoordelingsvermogen, waardoor ze in feite sneller hogerop komen in de waardeketen.

3. Nieuwe efficiëntienormen en factureringsmodellen

Het vermogen van AI om automatisering van werk mogelijk te maken, zal druk uitoefenen op het traditionele bedrijfsmodel van factureerbare uren in de advocatuur.

Zoals in een rapport wordt opgemerkt, komt bijna driekwart van de factureerbare taken van een advocatenkantoor in aanmerking voor automatisering door AI.

Dit betekent dat taken die vroeger vele uren in beslag namen, nu in enkele minuten kunnen worden uitgevoerd, en clients verzetten zich al tegen het betalen van uurtarieven voor werk dat door AI kan worden versneld. Vooruitstrevende kantoren spelen hierop in door vaste tarieven of op waarde gebaseerde prijzen te hanteren voor AI-ondersteund werk.

We kunnen verwachten dat alternatieve honorariumafspraken steeds gebruikelijker zullen worden, aangezien AI-efficiëntie het factureerbare uur minder lucratief of gerechtvaardigd maakt.

4. AI-kloof tussen bedrijven

Er zal waarschijnlijk een duidelijke concurrentiekloof ontstaan tussen advocatenkantoren die gebruikmaken van technologie en kantoren die achterblijven.

Een meerderheid van de juridische professionals, meer dan 60%, is het erover eens dat effectief gebruik van generatieve AI binnen vijf jaar het verschil zal maken tussen succesvolle en niet-succesvolle kantoren.

Early adopters brengen hun AI-mogelijkheden al op de markt en laten clients zien dat ze sneller resultaten kunnen boeken. Aan de andere kant lopen kantoren die traag zijn met het invoeren van AI het risico op reputatieschade en verlies van omzet.

Juridische afdelingen van bedrijven hebben aantekening gemaakt dat veel externe kantoren nog steeds terughoudend of niet in staat lijken om nieuwe technologie effectief te gebruiken, en bijna tweederde van de bedrijfsjuristen zei dat ze nog geen tijd- of kostenbesparingen hebben gezien door het gebruik van AI door hun externe adviseurs.

Tegen 2025 en daarna zien we mogelijk een tweedeling in de juridische markt, waarbij technologiegedreven, AI-vaardige kantoren traditionele kantoren in groei overtreffen.

Vaardigheden om te ontwikkelen (en los te laten)

Technologie alleen is geen bescherming. Advocaten die succesvol zijn, zullen hun basisvaardigheden verdiepen, aanvullende vaardigheden opdoen en taken die machines nu sneller kunnen uitvoeren, uitbesteden.

Kernvaardigheden

Deze fundamentele vaardigheden overleven automatisering omdat ze menselijk oordeelsvermogen en interpersoonlijke finesse vereisen.

Strategische juridische analyse

Client-relatiebeheer

Pleidooien in de rechtszaal en mondelinge argumentatie

Ethisch redeneren en professionele verantwoordelijkheid

Complexe onderhandelingen en het sluiten van deals

Deze vaardigheden vormen de basis voor de volgende categorie door de context en creativiteit te bieden die aanverwante vaardigheden krachtig maken.

Aanverwante vaardigheden

Aanvullende vaardigheden die de waarde vergroten en advocaten in staat stellen effectief samen te werken met AI-systemen.

Prompt engineering voor juridische AI-tools

Datageletterdheid en statistische interpretatie

Crossfunctioneel projectmanagement

Evaluatie van leveranciers van juridische technologie

Basisprincipes van cyberbeveiliging en privacy

Deze aanverwante vaardigheden wijzen op gewoontes die het waard zijn om af te leren, nu het beroep steeds minder handmatige taken omvat.

Verouderde vaardigheden

Taken die de AI nu efficiënter uitvoert, worden afgestoten, waardoor advocaten tijd overhouden voor werk met een hogere waarde.

Handmatig controleren van citaten en Bluebook-format

Beoordeling van grote hoeveelheden documenten voor onderzoek

Het opstellen van standaardcontracten zonder aangepaste voorwaarden

Herhaaldelijk juridisch onderzoek naar reeds beantwoordde vragen

Regel voor regel redactie van standaardformulieren

Kernvaardigheden en aanverwante vaardigheden maken de lezer toekomstbestendig, omdat ze zich richten op onvervangbaar menselijk oordeelsvermogen en technologische vaardigheid. Door beide categorieën samen te ontwikkelen, worden advocaten voorbereid op een door AI ondersteunde praktijk, waarin machines het repetitieve werk doen en mensen de strategische resultaten bepalen.

Carrièrevooruitzichten: is advocaat nog steeds een slimme keuze?

De vraag naar juridische diensten blijft groot, ondanks bezorgdheid over automatisering.

Uit de Tech Survey 2024 van de American Bar Association blijkt dat het gebruik van AI binnen de advocatuur jaar op jaar bijna verdrievoudigd is, maar dat afgestudeerden van rechtenfaculteiten nog steeds een recordhoogte aan werkgelegenheid genieten, wat suggereert dat AI juridische banen eerder aanvult dan elimineert.

Drie krachten zorgen ervoor dat mensen essentieel blijven in de rechtspraak:

complexe regelgeving die een genuanceerde interpretatie vereist

Client-relaties die vertrouwen en empathie vereisen

pleidooien in de rechtszaal die gebaseerd zijn op overtuigingskracht en realtime aanpassing

Het salarisbereik van junior medewerkers bij grote advocatenkantoren schommelt nog steeds rond de 200.000 dollar per jaar en de promotiesnelheid naar senior rollen is niet vertraagd, wat aangeeft dat kantoren menselijk talent blijven waarderen, zelfs als ze AI inzetten om de efficiëntie te verhogen.

De top drie specialismen waar de inkomsten stabiel blijven of stijgen, zijn intellectueel eigendomsrecht, cyberbeveiliging en gegevensprivacy, en complexe rechtszaken, allemaal gebieden waar technische expertise en strategisch inzicht samenkomen.

Deze nummers tonen aan dat een juridische carrière haalbaar blijft voor wie zich aanpast, en dat het beroep evolueert in plaats van verdwijnt.

Wat nu? Voorbereiden op een door AI gedreven toekomst

Het omslagpunt is bereikt. Bijna 45% van de advocatenkantoren is van plan om generatieve AI binnen een jaar centraal te stellen in hun werkstroom. Wachten met handelen betekent achterop raken bij concurrenten die al profiteren van efficiëntieverbeteringen en het vertrouwen van clients.

Dit is het moment om in actie te komen. Hier is een praktisch stappenplan om dit kwartaal mee te beginnen.

Actieplan

Controleer uw huidige werkstroom om vijf uur per week aan automatiseerbare taken te identificeren, zoals het controleren van citaten of het opstellen van eerste concepten voor e-mails. Test een juridisch-specifieke AI-tool zoals CoCounsel of Lexis+ AI op een zaak met een laag risico om de sterke punten en limieten ervan te leren kennen. Volg een CLE-cursus over AI-ethiek en prompt engineering om vaardigheid op te bouwen en te voldoen aan nieuwe competentienormen. Plan maandelijks AI-vaardigheidstraining sessies met uw team om tips te delen, fouten op te lossen en tijdwinst bij te houden. Bekijk het factureringsmodel van uw kantoor en overweeg een vast tarief of op waarde gebaseerde prijsstelling voor AI-ondersteund werk dat snellere resultaten oplevert.

De kantoren die nu actie ondernemen, zullen de verwachtingen van clients vormgeven en marktaandeel veroveren, terwijl de kantoren die wachten het risico lopen achterhaald te raken in een beroep waar efficiëntie en aanpassingsvermogen bepalend zijn voor succes.

Veelgestelde vragen

Vraagt u zich nog steeds af hoe AI uw praktijk zal veranderen? Deze vragen gaan in op de meest voorkomende zorgen die in het hoofdverhaal niet volledig zijn weggenomen.

AI zal het grootste deel van het routinematige juridische onderzoek, zoals het zoeken naar jurisprudentie en het opzoeken van wetten, voor zijn rekening nemen, maar voor complex onderzoek waarbij meerdere rechtsgebieden moeten worden samengevoegd of nieuwe argumenten moeten worden voorzien, blijft menselijk toezicht nodig. Advocaten die AI-onderzoekstools beheersen, zullen projecten sneller voltooien en zich kunnen concentreren op interpretatie in plaats van handmatig scannen.

AI kan eerste versies van pleitnota's en memo's genereren, maar het eindproduct moet worden gecontroleerd en ondergaan door een bevoegde advocaat om de nauwkeurigheid te waarborgen, hallucinaties te voorkomen en aan ethische normen te voldoen. Rechtbanken hebben advocaten gestraft die door AI gegenereerde pleitnota's met valse citaten hebben ingediend, dus menselijke verificatie blijft verplicht.

Rechtenfaculteiten beginnen AI-kennis op te nemen in hun curricula, met cursussen over prompt engineering, juridische tech-ethiek en toezicht op geautomatiseerde systemen. Ordes van advocaten werken ook hun competentienormen bij om van advocaten te eisen dat ze de voordelen en risico's van AI-tools in de praktijk begrijpen.

Paralegals en juridische assistenten lopen het grootste risico op vervanging van hun taken, omdat AI het controleren van documenten, het controleren van citaten en het invoeren van gegevens automatiseert. Degenen die zich bijscholen in AI-toezicht, projectmanagement of client blijven echter waardevol, en er ontstaan nieuwe posities zoals AI-liaison of juridisch tech-specialist om deze systemen te beheren.