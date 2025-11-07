Oracle Agentic AI: is dit de ontbrekende schakel in uw bedrijfsvoering?

Stel je voor dat je inkoopteam drie dagen moet wachten op een eenvoudige factuurgoedkeuring, terwijl de financiële afdeling verdrinkt in handmatige afstemmingen.

Stel je nu eens voor dat intelligente agents deze taken binnen enkele minuten afhandelen, je werkstroom leren kennen en zonder menselijke tussenkomst tussen afdelingen coördineren.

Oracle betrad in maart 2025 de arena van agentische AI met een platform dat precies die transformatie belooft.

Hieronder bekijken we hoe Oracle agentic AI werkt, wat het onderscheidt en of het de belofte van automatisering voor middelgrote en grote ondernemingen waarmaakt.

Belangrijkste punten

Oracle integreert agentische AI rechtstreeks in Fusion Cloud zonder extra licentiekosten.

AI Agent Studio maakt no-code werkstroomautomatisering mogelijk met behulp van bedrijfsgegevens en regels.

Vooraf gebouwde agents van partners verminderen de tijd van de installatie en voldoen aan strenge nalevingscontroles.

MCP- en A2A-protocollen garanderen de veiligheid van platformoverschrijdende agentensamenwerking op grote schaal.

Biedt Oracle agentische AI aan?

Ja. Oracle lanceerde AI Agent Studio tijdens CloudWorld London in maart 2025, waarbij agentische mogelijkheden rechtstreeks in Fusion Cloud Applications werden geïntegreerd.

Het platform wordt geleverd met meer dan 50 vooraf gebouwde agents die al werk binnen ERP-, HCM-, supply chain- en customer experience-modules, zonder extra licentiekosten voor Fusion-abonnees.

Agent Studio functioneert als een no-code builder waarmee zakelijke gebruikers via drag-and-drop-sjablonen aangepaste agents kunnen samenstellen, multi-agent werkstroom kunnen organiseren en kunnen kiezen uit modellen zoals Cohere Command R+ of Meta Llama 3.

Oracle heeft deze agents gebouwd met native toegang tot Fusion-gegevens, bedrijfsregels en veiligheid, in plaats van AI bovenop verouderde systemen te plaatsen. Die architecturale keuze geeft Oracle-agents onmiddellijk context die tools van derden moeten reconstrueren via API-aanroepen.

Met deze release gaat Oracle rechtstreeks de concurrentie aan met Salesforce Agentforce, Microsoft Copilot Studio en de agentic-oplossingen van ServiceNow, hoewel de bundelstrategie van Oracle sterk contrasteert met die van concurrenten die verbruikskosten of add-ons per gebruiker in rekening brengen.

Hoe werkt het eigenlijk?

In essentie scheidt het agentische platform van Oracle het aanmaken van agents van de uitvoering.

De Agent Studio biedt een visueel canvas waarop u het doel van een agent kunt definiëren, bijvoorbeeld 'kooporders onder de $ 5.000 automatisch goedkeuren wanneer er budget beschikbaar is'.

Vervolgens wijst u de agent een reeks vaardigheden toe, dit zijn vooraf gebouwde API-connectoren voor Fusion-modules zoals Accounts Payable, Budgeting of Vendor Management.

De agent stelt een meerstapplan op, roept de benodigde API's achtereenvolgens aan, evalueert de resultaten aan de hand van uw goedkeuringsregels en voltooit de taak of escaleert randgevallen naar een menselijke beoordelaar.

Achter de schermen maakt het platform van Oracle gebruik van een redeneringsengine die instructies op hoog niveau opsplitst in afzonderlijke acties.

Als een gebruiker een agent vraagt om "de onkostendeclaraties van vorige maand af te stemmen", vraagt de agent de onkostenmodule om niet-overeenkomende bonnen, vergelijkt hij creditcardtransacties, markeert hij afwijkingen en stelt hij een samenvattend rapportage op.

De redeneringslus draait op Oracle Cloud Infrastructure naast het gekozen grote taalmodel, zodat ondernemingen van model kunnen wisselen, bijvoorbeeld van Cohere naar OpenAI GPT-4o, zonder de agentlogica te herschrijven.

Component Bedrijfsfunctie AI Agent Studio No-code builder voor het ontwerpen van agentwerkstroom en het definiëren van goedkeuringsregels Fusion API-laag Directe toegang tot ERP-, HCM-, SCM- en CX-gegevens zonder middleware Multi-LLM-router Ondersteunen van OpenAI-, Anthropic-, Cohere-, Google- en Meta-modellen die worden gehost op OCI Agent Marketplace Gecertificeerde, door partners gebouwde agents die native in uw Fusion-omgeving worden geïmplementeerd.

De marktplaats is bijzonder interessant.

In oktober 2025 had Oracle de studio uitgebreid met honderden branchespecifieke agents van partners zoals Deloitte en IBM. Elke agent doorloopt een 21-punts compliancebeoordeling op het gebied van veiligheid, nauwkeurigheid en token-efficiëntie voordat Oracle deze publiceert.

Deze controle vermindert het risico van het implementeren van ongeteste automatisering in financiële of HR-systemen.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Neem bijvoorbeeld een middelgrote leverancier in de gezondheidszorg die 200 inkooporders per week verwerkt.

Vóór de agentische AI van Oracle bracht hun inkoopanalist zijn ochtenden door met het matchen van PO-items met facturen, het controleren van de beschikbaarheid van het budget en het doorsturen van goedkeuringen via e-mailthreads. Tegen de tijd dat een dringende bestelling voor chirurgische handschoenen definitief werd goedgekeurd, waren er drie dagen verstreken.

Na de implementatie van Oracle's Requisition-to-Contract Agent vanuit de marketplace werd de werkstroom drastisch verkort:

Aanvraag aanmaken: een afdelingshoofd dient een aankoopaanvraag in via Fusion Procurement. Agentvalidatie: de agent controleert voorraadniveaus, verifieert budgetcodes en bevestigt de nalevingsstatus van de leverancier in realtime. Automatisering van de routing: voor bestellingen onder de drempel van $ 5.000 keurt de agent deze automatisch goed en genereert hij een inkooporder. Voor hogere bedragen wordt de bestelling doorgestuurd naar de CFO met een vooraf ingevuld memo met een motivering. Continu leren: de agent signaleert terugkerende budgetoverschrijdingen in bepaalde afdelingen en stelt elk kwartaal herziene goedkeuringsdrempels voor.

De inkoopanalist richt zich nu op onderhandelingen met leveranciers en strategische inkoop, terwijl de agent 80 procent van de routinematige goedkeuringen afhandelt. Dit patroon herhaalt zich in financiële afsluitingsprocessen, checklist voor het inwerken van nieuwe medewerkers en het triëren van klantenservicetickets.

Die efficiëntiewinst roept een logische vraag op: als meerdere leveranciers agentische AI aanbieden, waarom zou u dan voor Oracle kiezen?

Wat maakt Oracle anders?

Het belangrijkste onderscheidende kenmerk van Oracle is de native Fusion-integratie.

Concurrenten hebben vaak aangepaste API-ontwikkeling of connectoren van derden nodig om toegang te krijgen tot onderneming-gegevens. Oracle-agenten bevinden zich binnen dezelfde beveiligingsperimeter als uw ERP en nemen automatisch op rol-gebaseerde toegangscontroles over.

Wanneer een agent financiële gegevens opvraagt voor een prognose, worden dezelfde regels voor gegevensmaskering gehanteerd als voor menselijke gebruikers in die rol. Geen aparte toestemming, geen dubbele governancebeleidsregels.

Een tweede voordeel is de flexibiliteit van meerdere modellen.

Terwijl sommige platforms u vastzetten in hun eigen model, ondersteunt Oracle OpenAI GPT-4, Anthropic Claude, Cohere Command R+, Google Gemini en zelfs xAI-modellen die draaien op Oracle Cloud Infrastructure.

Teams kunnen testen welk model het beste presteert voor factuurextractie versus natuurlijke taalquery's, en vervolgens taken dienovereenkomstig routeren. Het platform houdt het tokengebruik en de kostenallocatie per model bij, zodat de financiële afdeling precies kan zien waar de AI-uitgaven zich concentreren.

Andere sleutel sterke punten zijn:

Geen aangepaste code voor Fusion API's : agenten hebben direct toegang tot alle modules.

Schaal van het partnerecosysteem : meer dan : meer dan 32.000 gecertificeerde ontwikkelaars zijn getraind in Agent Studio bij Accenture, Deloitte en IBM.

Ingebouwde governance: elke agent registreert zijn beslissingen, waardoor audits eenvoudig zijn.

Maar het nadeel is dat Oracle zich richt op zijn eigen ecosysteem. Als uw stack sterk leunt op Salesforce of SAP, zijn de voordelen van Oracle minder groot. Agent Studio komt het best tot zijn recht bij organisaties die al zijn toegewijd aan Fusion Cloud of een migratie plannen.

Integratiediepte is cruciaal, dus laten we eens kijken hoe Oracle een verbinding legt met het bredere technologielandschap.

Integratie en aansluiting bij het ecosysteem

Oracle heeft Agent Studio ontworpen om binnen Fusion te werken, maar erkent ook dat ondernemingen hybride omgevingen gebruiken.

Het platform ondersteunt het Model Context Protocol (MCP), een opkomende standaard waarmee agents externe databronnen zoals SharePoint, Snowflake of Databricks kunnen queryen zonder dat er op maat gemaakte connectoren hoeven te worden gebouwd.

Een agent die een kwartaalprognose opstelt, kan historische verkoopgegevens uit Fusion ERP halen, deze combineren met markt trendgegevens uit een extern analytics warehouse en scenario's genereren in één werkstroom.

Voor de coördinatie van agents van meerdere leveranciers implementeert Oracle Agent2Agent (A2A)-connectoren.

Stel je voor dat een inkoopagent in Oracle Fusion een verzendtaken doorgeeft aan een logistiek agent die werkt op IBM watsonx Orchestrate.

Het A2A-framework geeft context, zoals PO-nummer, leveringsdatum en voorkeur voor vervoerder, veilig door tussen systemen. Elke agent behoudt zijn eigen veiligheid, maar de overdracht is transparant voor de eindgebruiker.

Integratiepunt Aard van de fit Oracle Fusion Cloud Directe API-toegang met overgenomen veiligheid- en bedrijfsregels Externe agents (IBM, Salesforce) Gegevensuitwisseling via MCP- en A2A-connectoren met veilige opslag van inloggegevens Multi-LLM-providers (OpenAI, Anthropic, Google) Modelrouting via OCI met een uniform observability-dashboard Partner Marketplace Gecertificeerde agents worden native geïmplementeerd in Fusion-werkstroom met één klik installatie.

De marktplaats is rechtstreeks in Fusion Applications geïntegreerd, zodat IT-beheerders agents van derden kunnen bekijken, testen en implementeren zonder de ERP-interface te verlaten.

Oracle valideert elke marktplaatsagent aan de hand van een checklist met 21 punten op het gebied van compliance, veiligheid en prestaties voordat deze wordt goedgekeurd. Deze selectie vermindert het risico dat malafide automatisering in productiesystemen terechtkomt.

Nu de integratie geregeld is, hoe kunnen teams agentic AI dan daadwerkelijk implementeren zonder de bedrijfsvoering te verstoren?

Community Buzz & sentiment van vroege gebruikers

De eerste reacties op Oracle's AI Agent Studio waren verdeeld tussen voorzichtig optimisme en afwachtende scepsis.

Op Reddit's r/GenAI4all schreef een gebruiker: "Klinkt cool, maar als het de werkstroom niet echt stroomlijnt, is het gewoon weer een AI-hype. " Een andere commentator gaf toe: "Ik vertrouw Oracle-producten al sinds de jaren 90 niet meer en ik ben niet van plan daar nu mee te beginnen. " Een derde merkte op: "Als het alleen maar meer klikken en dashboard toevoegt zonder echte voordelen, is het AI met extra stappen. "

Onderneming-klanten vertellen een ander verhaal, met echte implementaties die meetbare resultaten laten zien waar sceptici alleen beloften zien.

Emily Crow, IT-directeur bij Choctaw Nation, deelde: "We hebben al meer dan 40 generatieve AI-mogelijkheden geïmplementeerd en kijken ernaar uit om meer AI-agents van Oracle in te zetten om onze mensen beter te ondersteunen en de operationele efficiëntie te verbeteren. "

Milwaukee Tool, een distributeur in de productiesector, heeft Oracle's ingebouwde agents krediet gegeven voor het behalen van dubbelcijferige groei zonder evenredige toename van het personeelsbestand voor het afhandelen van bestellingen.

Analisten uit de sector zien hier potentieel, maar geven nog geen blanco cheque.

Mickey North Rizza van IDC verwoordde deze optimistische weergave als volgt: "Met de lancering van AI Agent Marketplace legt Oracle de balk hoger en maakt het voor ondernemingen gemakkelijker om AI-gestuurde automatisering in te voeren en op te schalen. "

Dat sentiment weerspiegelt een bredere consensus onder analisten dat de geïntegreerde aanpak van Oracle echte knelpunten oplost waar concurrenten nog steeds mee worstelen wanneer ze AI aan verouderde systemen toevoegen.

Het voorbehoud is het uitvoeringsrisico, dat hoog blijft voor elke organisatie die begint met slechte gegevenshygiëne of onduidelijke eigendom van het proces.

Roadmap & vooruitzichten voor het ecosysteem

Oracle werkt hard om zijn positie in agentische AI te versterken voordat concurrenten het gat dichten. Drie belangrijke mijlpalen vormen de basis van de roadmap.

Begin 2026 introduceert Oracle Ask Oracle, een homepage in natuurlijke taal voor Fusion Applications.

In plaats van door menu's te navigeren, typen of spreken gebruikers verzoeken in zoals "toon me alle achterstallige facturen van meer dan $ 10.000" en het systeem geeft bruikbare dashboards weer.

Deze interface geeft proactief aanbevelingen van agents weer, bijvoorbeeld door budgetherverdelingen voor te stellen wanneer uitgavenpatronen afwijken van prognoses.

Oracle is van plan om in het derde kwartaal van 2026 een enorme AI-supercluster te lanceren op zijn cloudinfrastructuur, te beginnen met 50.000 AMD Instinct MI450 GPU's.

Dit cluster ondersteunt modeltraining en high-throughput-inferentie voor klanten die complexe agentworkflows uitvoeren. De investering onderstreept de ambitie van Oracle om te concurreren met AWS, Azure en Google Cloud als een vooraanstaande AI-computing provider.

Het meest besproken onderdeel is de samenwerking tussen Oracle en OpenAI, een vijfjarige overeenkomst met een potentiële waarde van 300 miljard dollar aan cloudcapaciteit.

Als dit in 2027 volledig is gerealiseerd, wordt OpenAI een van de grootste cloudklanten van Oracle en zullen Fusion-onderneming-clients profiteren van de nabijheid van geavanceerde basismodellen die worden gehost op OCI.

Het partnerschap kan ook leiden tot preferentiële prijzen voor Oracle-klanten die GPT-4 of toekomstige modellen gebruiken.

Clay Magouyrk, Chief AI Officer bij Oracle, voorspelde dat agentische AI binnen drie jaar alomtegenwoordig zal zijn in onze cloud apps, waardoor Oracle's SaaS een steeds lerend, autonoom operationeel platform wordt.

Met die ambitieuze abonnementen in gedachten, wat kost het dan om Oracle agentic ai op grote schaal te gebruiken?

Hoeveel kost Oracle Agentic AI?

Oracle structureert de prijzen om de sticker shock van traditionele AI-licenties weg te nemen. De AI Agent Studio is zonder extra kosten inbegrepen voor bestaande Fusion Cloud-klanten.

U kunt zoveel aangepaste agents bouwen, implementeren en uitvoeren als uw abonnement ondersteunt, zonder dat u per agent hoeft te betalen. Deze bundeling elimineert de kleine bedragen die sommige concurrenten voor elke automatiseringswerkstroom in rekening brengen.

Voor klanten die agents onafhankelijk van Fusion op Oracle Cloud Infrastructure willen hosten, rekent de OCI Generative AI Agents-service $ 0,003 per 10.000 verwerkte tekens (input en output gecombineerd).

Een typisch agentgesprek waarbij een inkooporder van 2000 tekens wordt verwerkt en een samenvatting van 500 tekens wordt gegenereerd, zou 2500 tekens in beslag nemen, wat ongeveer $ 0,00075 per transactie kost. Op grote schaal zou een onderneming die maandelijks 100.000 transacties verwerkt, ongeveer $ 75 aan uitvoeringskosten betalen.

Extra kosten ontstaan door de opslagruimte van de kennisbank voor het genereren van aanvullende informatie ($ 0,0084 per GB-uur) en het invoeren van gegevens bij het uploaden van documenten naar de context van de agent ($ 0,0003 per 10.000 tekens).

Organisaties die speciale GPU-capaciteit nodig hebben voor het finetunen van aangepaste modellen, kunnen OCI Generative AI Service Dedicated hosting reserveren voor ongeveer $ 12 per AI-eenheid-uur, hoewel Oracle een gratis proefversie van 30 dagen aanbiedt met $ 300 aan krediet voor nieuwe OCI-gebruikers.

Verborgen kosten komen vaak naar voren in integratiediensten als uw Fusion-omgeving vereist dat er aangepaste datamappings of verouderde systeembruggen worden gebruikt.

Oracle-partners zoals Accenture en Deloitte brengen adviesuren apart in rekening, dus houd rekening met 10 tot 20 procent van uw agentprojectbudget voor professionele diensten, tenzij uw interne team al gecertificeerd is voor Agent Studio.

Conclusie: De prijzen van Oracle zijn transparant en concurrerend, vooral voor Fusion-klanten die de valkuil van licenties per agent vermijden. De kosten op basis van verbruik worden afgestemd op het gebruik, waardoor pilots betaalbaar zijn en grote implementaties voorspelbaar.

Laatste gedachten

Oracle's Agent Studio levert echte waarde als u al Fusion Cloud gebruikt en een leercurve kunt doorlopen voordat u het in productie neemt.

De native integratie omzeilt de API-complexiteit die concurrenten opleggen, maar het succes hangt af van de kwaliteit van de gegevens en de duidelijkheid van het proces, die door veel teams worden onderschat.

Test een routinematige werkstroom zoals factuurgoedkeuringen gedurende 30 dagen en houd de nauwkeurigheid en cyclustijd bij met uw handmatige baseline.

Voor Oracle-toewijzing winkels met een duidelijk gegevensbeheer en speciale verfijningsmiddelen rechtvaardigen de gebundelde prijzen en het marktplaats-ecosysteem de investering ten opzichte van lagen van derden.