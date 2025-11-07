ChatGPT Agentic AI maakt krachtige automatisering tussen tools mogelijk

Belangrijkste punten

ChatGPT agentic AI integreert verschillende tools om de werkstroom van team te stroomlijnen.

Connectoren geven agents toegang tot e-mail, code, kalender en CRM-gegevens.

Apps SDK brengt tools van derden naar de native interface van ChatGPT.

Assistants API maakt integraties met ondernemingen en verouderde systemen mogelijk.

Biedt OpenAI agentische AI aan?

Ja, OpenAI levert agentische AI via ChatGPT Agent Mode, die medio 2025 werd gelanceerd. Deze functie transformeert ChatGPT van een conversatieassistent in een autonome medewerker die websites kan doorbladeren, code kan uitvoeren en kan communiceren met apps van derden om taken met meerdere stappen van begin tot eind te voltooien.

Het bedrijf geeft deze mogelijkheid een positie als onderdeel van een bredere verschuiving naar AI-systemen die 'denken en handelen' in plaats van alleen maar reageren. CEO Sam Altman gaf deze richting aan tijdens DevDay 2024, toen hij verklaarde dat 2025 het jaar zou worden waarin agents echt voor gebruikers zouden werk.

Het agentische aanbod van OpenAI maakt deel uit van een groter productecosysteem, dat gratis toegang voor consumenten, betaalde individuele abonnementen en bedrijfsoplossingen omvat.

De agentfunctie is momenteel beschikbaar voor Plus-, Pro-, Team- en Enterprise-abonnees, wat de strategie van het bedrijf weerspiegelt om automatisering te combineren met gelaagde servicemodellen die voldoen aan de behoeften op het gebied van veiligheid en schaalbaarheid voor zowel persoonlijke als zakelijke gebruikers.

Hoe werkt het eigenlijk?

De agentische architectuur van ChatGPT maakt autonome werking mogelijk via een gelaagd systeem van onderling verbonden componenten.

De basis wordt gevormd door Agent Mode, een virtuele computeromgeving die taken uitvoert via geplande automatisering of directe instructies van de gebruiker.

Deze omgeving coördineert drie uitvoeringstools die samenwerken:

een visuele webbrowser navigeert door live websites en communiceert met formulieren

een tekstgebaseerde browser zorgt voor snelle informatieopvraging

een sandbox-codeomgeving verwerkt gegevens en lost problemen met scripts op

Deze uitvoeringstools maken verbinding met externe systemen via ChatGPT Connectors, die via API's gegevens ophalen uit applicaties zoals Gmail, GitHub en kalendersystemen.

Dankzij deze integratie heeft de agent toegang tot relevante context uit e-mailthreads, codeopslagplaatsen en geplande gebeurtenissen voordat hij actie onderneemt.

Teams kunnen dit verder uitbreiden met aangepaste GPT's, waardoor gespecialiseerde agentinstanties worden gecreëerd die bedrijfsspecifieke gegevens begrijpen en interne werkstroom uitvoeren, zoals database-updates of geautomatiseerde rapportage.

De agent verwerkt complexe verzoeken door ze op te splitsen in opeenvolgende stappen, die elk met de meest geschikte tool worden uitgevoerd, en vervolgens de resultaten te evalueren om de aanpak te verfijnen.

Interne tests tonen een nauwkeurigheid van 45,5% aan bij complexe spreadsheetmodellering, meer dan het dubbele van eerdere GPT-4-methoden en bijna gelijk aan de menselijke benchmark van 71%.

Deze iteratieve verfijning vertaalt de technische architectuur naar praktische productiviteit op het gebied van planning, gegevensopvraging, analyse, systeemintegratie en domeinspecifieke automatisering.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Ik heb vorige maand de Agent Mode getest tijdens het plannen van een weekendtrip naar Portland. Ik vroeg ChatGPT om treintijden te vergelijken, de beschikbaarheid van hotels te controleren en restaurantopties op loopafstand van mijn hotel te verzamelen.

De agent opende een browser, bezocht de boekingspagina van Amtrak, maakte aantekening van vertrektijden en tarieven en schakelde vervolgens over naar hotelvergelijkingssites om prijzen en beoordelingen te vergelijken. Hij signaleerde zelfs een planningconflict (mijn voorkeurstrein arriveerde na de check-in-deadline van het hotel) en stelde een eerder vertrek voor.

Het hele onderzoek nam ongeveer zeven minuten in beslag, waarin ik drie browser-tabbladen bekeek die de agent had geopend en de bevindingen bevestigde voordat ik tot toewijzing overging.

Hieronder ziet u hoe de agent de taak stap voor stap heeft aangepakt:

Mijn reisdata en bestemming geparseerd en vervolgens Amtrak query voor treinopties tussen mijn stad en Portland. Hotelboekingssites geopend, gefilterd op buurt en prijspeakrun, en de drie beste resultaten met beoordelingen geëxtraheerd. Gecrossreferentieerde restaurantlijsten op Google in kaart brengen, waarbij voorrang wordt gegeven aan locaties die te voet bereikbaar zijn en een beoordeling van 4,5+ sterren hebben. Een overzichtstabel gegenereerd waarin de totale kosten voor elke door mij aangevraagde reisvariant worden vergeleken. Het planningsconflict werd gemarkeerd en de treinzoekopdracht werd opnieuw uitgevoerd met aangepaste parameters.

Dit voelde als delegeren aan een vindingrijke stagiair die geen moeite heeft met vervelende zoekopdrachten, behalve dat de agent nooit klaagde of zijn focus verloor.

In vergelijking met concurrenten zoals de agentische producten van Zapier, maakt de gesprek-interface van ChatGPT iteratie eenvoudiger omdat u instructies tijdens de taak kunt verfijnen in plaats van een automatiseringstroomdiagram opnieuw op te bouwen.

Wat maakt OpenAI anders?

De agentische mogelijkheden van ChatGPT bevinden zich op het snijvlak van toegankelijkheid en kracht. In tegenstelling tot gespecialiseerde agentframeworks die expertise van ontwikkelaars vereisen, werkt de Agent Mode via gespreksprompts.

Een projectmanager kan een taak plannen door instructies in te voeren in plaats van code te schrijven of complexe werkstroom te configureren. Dit verlaagt de drempel voor acceptatie, waardoor niet-technische teams snel autonome workflows kunnen implementeren.

Prestatiebenchmarks onderstrepen de impact van het platform. In een veldonderzoek van Harvard en Boston Consulting Group voltooiden consultants met toegang tot GPT-4 taken 24,9% sneller en produceerden ze werk dat 40% hoger werd beoordeeld in kwaliteit dan collega's zonder AI-ondersteuning.

En dit bleef niet beperkt tot routinetaken. Het onderzoek omvatte onderzoek, schrijven, analyse en probleemoplossing op meerdere domeinen, wat de brede toepasbaarheid aantoont.

Integratie en ecosysteemfit

De integratiestrategie van ChatGPT reikt verder dan de ingebouwde connectoren die al de werkstroom van agents aansturen.

Op DevDay 2025 onthulde OpenAI een Apps SDK waarmee ontwikkelaars minitoepassingen kunnen bouwen die volledig binnen de interface van ChatGPT draaien.

Vroege partnerapps zijn onder andere Canva voor ontwerp, Zillow voor het zoeken naar onroerend goed en Spotify voor muziekbediening. Deze apps reageren op natuurlijke taalcommando's, waardoor ChatGPT verandert in een platform voor interactieve diensten in plaats van alleen een conversatietool.

Platform/Partner Integratietype Gmail E-mails ophalen, plannen en opstellen GitHub Toegang tot opslagplaatsen, codereview, probleem bijhouden Slack Bot-integratie voor teamcommunicatie Canva Ontwerp een app-plug-in voor het aanmaken van visuele content Zillow Zoeken en vergelijken van onroerend goed Salesforce Toegang tot CRM-gegevens en automatisering van de werkstroom

OpenAI is van plan om tegen eind 2025 aankopen in het chatten mogelijk te maken via een 'agentic commerce'-protocol, waardoor de transactiemogelijkheden verder gaan dan alleen het ophalen van informatie.

Voor ondernemingen met verouderde systemen maakt de Assistants API aangepaste integraties mogelijk die de mogelijkheden van ChatGPT in interne producten integreren, waardoor hybride architecturen worden ondersteund waarin agentische functies specifieke contactpunten verbeteren zonder de bestaande infrastructuur te vervangen.

Community Buzz & sentiment van vroege gebruikers

De reacties zijn gemengd, wat zowel de belofte als de groeipijnen van autonome AI weerspiegelt. Meer dan 70% van de ChatGPT-gebruikers in een enquête meldde een toename van de persoonlijke productiviteit, maar bugs in de beginfase hebben het enthousiasme voor specifieke functies getemperd.

Positief sentiment:

Kritische feedback:

Deze citaten illustreren een technologie in transitie. Ervaren gebruikers waarderen de autonomie en tijdwinst, terwijl anderen problemen ondervinden op het gebied van betrouwbaarheid, nauwkeurigheid van notificaties en stabiliteit van functies.

OpenAI heeft erkend dat de Agent Mode "slechts het begin" is en blijft regelmatig verbeteringen doorvoeren.

Hoeveel kost ChatGPT Agentic AI?

De gelaagde prijsstelling van ChatGPT is geschikt voor individuele gebruikers, kleine teams en grote ondernemingen.

Het Plus-abonnement kost $ 20 per maand en biedt prioriteitstoegang tot GPT-4, Agent Mode en de Taak-functie.

Voor power users biedt het Pro-abonnement voor $ 200 per maand onbeperkt gebruik van de meest geavanceerde modellen van OpenAI, inclusief een "Pro reasoning"-modus die meer rekenkracht toewijst voor een hogere nauwkeurigheid bij complexe query.

Teams kunnen zich abonneren op het Business-abonnement voor $ 25 per gebruiker per maand met jaarlijkse facturering, of $ 30 per maand. Dit abonnement ondersteunt maximaal 150 gebruikers en omvat GPT-4 met 32k context, geavanceerde gegevensanalyse, gedeelde aangepaste GPT's en een beheerconsole.

Belangrijk is dat Business-abonnementen garanderen dat er geen datatraining plaatsvindt op basis van klantinput en dat ze SOC 2-compliant zijn.

De prijzen voor ondernemingen worden aangepast en onderhandeld via het verkoopteam van OpenAI. Ondernemingsklanten krijgen onbeperkte toegang tot GPT-4, hogere contextlimieten, opties voor het beheer van encryptiesleutels, beheerscontroles op domeinniveau en SLA-ondersteuning.

De prijs is afhankelijk van het gebruiksvolume en de grootte van het bedrijf, waardoor het geschikt is voor organisaties die agents inzetten voor honderden of duizenden werknemers.

Verborgen kosten ontstaan doorgaans door integratie en verandermanagement, en niet zozeer door het platform zelf. Voor het ontwikkelen van aangepaste API's, het configureren van connectoren en het doorlopende onderhoud van op maat gemaakte werkstroom zijn mogelijk speciale ontwikkelaars nodig.

Rekenintensieve taken, met name taken waarbij gebruik wordt gemaakt van de Pro-redeneringsmodus of hoogfrequente automatisering, kunnen het gebruik naar duurdere abonnementen duwen.

Het opleiden van medewerkers en het opzetten van governancekaders zijn ook niet onbelangrijke investeringen, maar deze leveren wel voordelen op in de vorm van acceptatiegraad en risicobeperking.

Roadmap & vooruitzichten voor het ecosysteem

De agentische AI-strategie van OpenAI ontvouwt zich in meerdere fasen, die elk de autonomie en het bereik van het ecosysteem vergroten. Het is belangrijk om deze mijlpalen bij te houden, omdat ze aangeven wanneer specifieke mogelijkheden zich zullen ontwikkelen van bèta-experimenten tot productieklaar functies.

Verleden en heden:

November 2022 – ChatGPT-onderzoekspreview gelanceerd

Augustus 2023 – ChatGPT Enterprise geïntroduceerd met SOC 2-compliance

Januari 2025 – Bèta-versie van de Taak-functie uitgebracht voor geplande automatisering

Juli 2025 – Agent Mode gelanceerd, waardoor autonome webnavigatie en toolgebruik mogelijk wordt.

Nabije toekomst:

Eind 2025 – Agentic commerce-protocol dat aankopen en transacties in chat mogelijk maakt

Begin 2026 – ChatGPT App SDK wordt beschikbaar voor alle ontwikkelaars met mogelijkheden voor het genereren van inkomsten.

Langetermijnvisie:

2025+ – Multi-agent-orkestratie, waarbij meerdere agents samenwerken aan complexe projecten

Toekomstige modelupgrades – GPT-6 of opvolgende modellen met verbeterd redeneervermogen en nieuwe modaal vensters

"In 2025 zullen agents aan het werk zijn", verklaarde Sam Altman tijdens OpenAI's DevDay 2024, waarmee hij de focus van het bedrijf op autonome AI-assistenten benadrukte. Deze fase, die in OpenAI's interne vijfstappenplan 'AI-agents' wordt gelabeld, gaat vooraf aan nog geavanceerdere systemen die het werk van hele organisaties kunnen beheren.

Voor bedrijfsleiders suggereert deze roadmap om te plannen voor iteratieve implementatie in plaats van te wachten op een 'voltooid' product. De huidige mogelijkheden leveren al meetbare winst op productiviteit op en incrementele verbeteringen zullen het aantal use cases in de komende kwartalen uitbreiden.

"In 2025 zullen agents werk doen." – Sam Altman, CEO van OpenAI

Prijsstructuren bepalen welke organisaties op grote schaal toegang hebben tot deze zich ontwikkelende mogelijkheden.

Nu de prijzen en mogelijkheden duidelijk zijn, is de laatste vraag of u verder wilt gaan en hoe u dat strategisch nog te doen kunt doen.

Laatste gedachten

Zoals bij elke krachtige technologie biedt ChatGPT agentic AI zowel kansen als risico's. De kansen liggen in de gedocumenteerde winst in productiviteit: consultants voltooien taken 25% sneller, teams besparen dagelijks uren aan onderzoek en hele werkstroom verschuiven van handmatig naar autonoom. Voor organisaties die verdrinken in een wildgroei aan tools en overheadkosten voor contextwisselingen, bieden agents een weg naar consolidatie en efficiëntie.

Het praktische risico ligt vooral op het gebied van betrouwbaarheid en toezicht. Bugs in een vroeg stadium, incidentele taakstoringen en de noodzaak van menselijke controle betekenen dat het inzetten van agents zonder vangrails tot fouten kan leiden. Teams moeten klein beginnen en bij de eerste automatisering kiezen voor werkstroomselectie met een laag risico en een hoge herhalingsfrequentie. Meet de resultaten nauwkeurig en houd bij hoeveel tijd er wordt bespaard en of de kwaliteit op peil blijft. Schaal op wat werkt en herhaal prompts, integraties en governancebeleid naarmate de technologie volwassener wordt.

Actiechecklist: