CatchUp met de crew: Marcin Warpechowski

in "CatchUp with the Crew" nemen we u mee in het leven bij ClickUp. U leert ons team kennen, ziet wat ons drijft en begrijpt beter wat ClickUp zo'n unieke plek maakt om te werken

deze week horen we van onze hoofdsom, Front-End Engineer Marcin Warpechowski_!

Naam: Marcin Warpechowski Titel: Hoofdingenieur Front-End Wanneer ik bij ClickUp kwam: Januari 2023

#

waarom bent u bij ClickUp gaan werken?

Voordat u lid werd ClickUp ik was de oprichter van een softwarebedrijf, dus ik had engineeringervaring en ervaring met het leiden van een team, het verzenden en het bouwen van een project, maar op kleine schaal. Wat mij ertoe bracht om een individuele bijdrager te worden bij ClickUp was mijn nieuwsgierigheid naar het werken bij een schaalbaar bedrijf.

Wat doe je bij ClickUp?

We werken in teams-kleine teams die eigenaar zijn van specifieke functies -en daartussen werk ik. Kortom, ik ga konijnenholen in met de bedoeling terug te komen met een oplossing voor meerdere teams. Zo deed ik bijvoorbeeld onderzoek naar de prestaties en gebruikerservaring in bepaalde gebieden van onze UI, en sommige van mijn bevindingen waren nieuw, terwijl andere bekende problemen waren die op een oplossing wachtten.

Ik nam contact op met verschillende teams om mijn hypotheses over deze gebieden te bevestigen en kreeg veel feedback die ik verder uitwerkte. Ik heb zeven documenten gemaakt voor intern gebruik met richtlijnen voor toekomstige ontwikkeling en nu werk ik samen met de teams om ze te implementeren.

Vertel ons hoe een typische dag er voor u uitziet

Mijn dagen bestaan vooral uit het leggen van relaties, het ontmoeten van mensen en hen helpen om op dezelfde pagina te komen. Het verschilt van week tot week, maar meestal ben ik bezig met het bouwen van een prototype of bewijs van concept van een oplossing en dan geef ik het door aan mijn collega's om in hun projecten te implementeren.

**_Hoe zou u de cultuur bij ClickUp omschrijven? Wat maakt het anders dan andere banen die u hebt gehad?

De cultuur is geweldig. Voordat ik bij ClickUp kwam werken, sprak ik met meerdere mensen die hier werkten, en wat me overhaalde voor deze baan was de vriendelijkheid van het team. ClickUp voelt voor mij aan als een grenzeloze wereldwijde familie en net als in een goed functionerende familie is iedereen ondersteunend en respectvol.

We hebben een duidelijk doel op lange termijn dat motiverend werkt, maar de weg naar dat doel is dynamisch. Elke week brengt nieuwe uitdagingen en kansen.

Wat vind je het leukste aan je werk?

Ik hou van het product. Ik ben erg geïnteresseerd in de categorie van projectmanagement en samenwerking, maar in het bijzonder hou ik van de implementatie van ClickUp. Ik ben geïnspireerd om het werk te doen omdat ik wil zien dat het platform, dat we allemaal elke dag bij ClickUp gebruiken, steeds beter wordt. Ik vind het ook geweldig dat ingenieurs betrokken zijn bij de roadmap .

Wat is uw favoriet aan het engineering team?

We zitten altijd op één lijn, of als dat niet zo is, zoeken we snel afstemming! Het is duidelijk dat ons succes afhangt van teamwerk en bij ClickUp wisselen ingenieurs van alle niveaus informatie, ideeën en goede praktijken uit. We uiten ook onze twijfels en vragen om hulp wanneer dat nodig is.

Welke kwaliteiten denkt u dat een succesvolle ClickUp werknemer belichaamt?

Ik leerde snel dat ik, om succes te hebben, relaties met mijn team moest opbouwen en iedereen moest leren kennen. Bijna iedereen in mijn team werkt op afstand, maar we voelen ons geen vreemden. Iedereen is erg ondersteunend.

Iedereen die bij ClickUp wil werken, zou onze waarden moeten bekijken en zich afvragen of ze kloppen, want ons bedrijf leeft ze uit en geeft er dagelijks prioriteit aan!

Leuke feiten: Favoriet eten: Thais eten Meest favoriete tv-programma: "Curb Your Enthusiasm" en "Rick and Morty" Beste film om steeds weer te kijken: "Airplane!"

Go-to bestelling van ijs: Pistache, tenzij ik op Sicilië ben, dan wordt het citroen!

Favoriete weekendactiviteit: Uitstapjes met mijn familie Meest gebruikte emoji: 😊 (als mijn smiley)

Wil je deel uitmaken van de ClickUp Crew? We zoeken mensen! Bekijk onze carrièrepagina om de open posities te zien die momenteel op onze vacaturebank staan en nu te solliciteren.