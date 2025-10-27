Belangrijkste sleutels

ChatGPT Atlas integreert AI rechtstreeks in webpagina's, waardoor kopiëren en plakken overbodig wordt.

De lancering van Atlas daagt de dominantie van Chrome uit, maar kampt met grote veiligheidsproblemen.

AI-browser zoals Atlas signaleren een verschuiving naar agentische, contextbewuste digitale werkstroom.

Atlas biedt tools voor ervaren gebruikers, maar is vanwege veiligheidsproblemen niet geschikt voor gebruik binnen ondernemingen.

San Francisco, Californië, 21 oktober 2025.

OpenAI heeft ChatGPT Atlas uitgebracht, een door AI aangestuurde browser die gesprekstype AI rechtstreeks in elke webpagina die u bezoekt integreert. De lancering vormt een uitdaging voor de Chrome-browser van Google, die met 3 miljard gebruikers wereldwijd ongeveer 65% van de markt in handen heeft. Atlas maakt een einde aan het voortdurende kopiëren en plakken tussen browsertabbladen en ChatGPT dat kenniswerkers honderden keren per dag uitvoeren, waardoor de AI-assistent u met volledig contextbewustzijn over het web kan volgen.

De browser werd gratis gelanceerd voor macOS-gebruikers, en Windows-, iOS- en Android-versies volgen binnenkort. De 800 miljoen wekelijkse ChatGPT-gebruikers van OpenAI vormen de belangrijkste target. Het aandeel Alphabet daalde op de dag van de aankondiging met 2%, waardoor ongeveer 18 miljard dollar aan marktwaarde verloren ging, voordat het zich gedeeltelijk herstelde. Dit duidt op bezorgdheid bij beleggers over het advertentiegedreven bedrijfsmodel van Chrome, dat te maken krijgt met nieuwe concurrentiedruk.

Atlas is belangrijk omdat het de platformstrategie van OpenAI buiten chatbots vertegenwoordigt. CEO Fidji Simo beschrijft de visie van het bedrijf dat ChatGPT zich ontwikkelt tot "het besturingssysteem voor je leven", en browsers zijn de plek waar kenniswerk daadwerkelijk plaatsvindt. E-mail, documenten, onderzoek, projectmanagement en samenwerkingstools bevinden zich allemaal in browsertabbladen. Door ChatGPT native in het browsen te integreren, verwijdert OpenAI de wrijving tussen denken en doen.

Maar de lancering staat voor grote uitdagingen. Veiligheidonderzoekers ontdekten binnen drie dagen na de release kritieke kwetsbaarheden, de eerste beoordelingen over de betrouwbaarheid zijn nog gemengd en de voorsprong van Chrome van twintig jaar zorgt voor bijna onoverkomelijke overstapbarrières voor mainstreamgebruikers.

Hoe Atlas werkt en wat het anders maakt

De belangrijkste functie is de permanente zijbalk 'Ask ChatGPT', die automatisch begrijpt welke pagina in weergave is. Klik op de knop op een willekeurige webpagina en ChatGPT kan artikelen samenvatten, producten vergelijken, gegevens extraheren of vragen over de content beantwoorden zonder dat u tekst handmatig hoeft te kopiëren en te plakken.

In de officiële aankondiging van OpenAI wordt dit gepresenteerd in de positie als een oplossing voor het contextprobleem dat de huidige AI-werkstroom teistert. Kenniswerkers besteden talloze uren aan het kopiëren van e-mailtekst naar ChatGPT voor toonaanpassingen, het plakken van vergaderantekeningen voor samenvattingen, het slepen van links voor onderzoeksassistentie en het maken van schermafbeeldingen van documenten voor analyse. Atlas maakt dit overbodig door de zijbalk volledige context te geven van uw huidige pagina, geopende tabbladen en browsegeschiedenis.

De browser bevat een inline schrijfassistent die verschijnt wanneer u tekst in een formulierveld selecteert. Markeer een e-mailconcept in Gmail, klik op de ChatGPT-overlay en herschrijf het direct voor meer duidelijkheid of pas de toon aan zonder de pagina te verlaten. Engineering Lead Ben Goodger, die eerder leiding gaf aan de ontwikkelingsteams van Firefox en Chrome, benadrukte deze "sidecar-functie" als het belangrijkste onderscheidende kenmerk.

Atlas biedt ook browsergeheugens, een optionele functie waarbij ChatGPT sleuteldetails van websites die u bezoekt onthoudt. Vraag het een paar weken later om "alle projectmanagementtools te zoeken die ik vorige maand heb onderzocht en een vergelijkingstabel te maken", en het herinnert zich je surfgedrag. In de privacydocumentatie van OpenAI staat dat herinneringen 30 dagen op hun servers worden opgeslagen met privacyfilters die zijn ontworpen om overheids-ID's, inloggegevens, medische dossiers en financiële informatie uit te sluiten. Gebruikers hebben volledige controle over herinneringen door ze te bekijken, afzonderlijke items te verwijderen of de functie volledig uit te schakelen per site of globaal.

De agentmodus gaat nog een stap verder in automatisering, maar blijft alleen beschikbaar voor Plus- ($20/maand), Pro- ($200/maand) en Business-abonnees. De AI kan zelfstandig door websites navigeren, op knoppen klikken, formulier invullen, items aan winkelwagentjes toevoegen en meerstapswerkstroom voltooien. OpenAI demonstreerde hoe de agent in ongeveer 15 seconden e-mails opstelde in Outlook, maaltijdplannen opzocht en bestellingen via Instacart plaatste, en projecttaken aanmaakte vanuit Google-documenten.

De agentmodus heeft belangrijke beperkingen. OpenAI geeft expliciete waarschuwing dat deze modus "fouten kan maken bij complexe werkstroom" en uit tests van MIT Technology Review bleek dat er betrouwbaarheidsproblemen waren, waarbij de shoppingagent items aanbeveelde die de tester al had gekocht. Beveiligingsonderzoekers ontdekten dat kwaadaardige websites verborgen instructies kunnen invoegen die de agent verkeerd interpreteert als legitieme gebruiker-commando's, een prompt injection-aanval die in AI-systemen nog steeds niet is opgelost.

Chrome domineert nog steeds, maar de concurrentie tussen AI-browser wordt steeds heviger

ChatGPT Atlas betreedt een markt waar Chrome 65 tot 68% van het wereldwijde browsergebruik controleert met ongeveer 3 miljard gebruikers. Safari heeft een aandeel van 16 tot 19% dankzij de dominantie van iOS, Microsoft Edge heeft een aandeel van 5 tot 7% en alle andere spelers strijden om het resterende marktaandeel. Uit gegevens van StatCounter blijkt dat het marktaandeel van Chrome in 2025 zelfs is gestegen, ondanks jaren van stagnatie. Dit bewijst dat Google een gesloten ecosysteem heeft gecreëerd dankzij Android, de volwassenheid van extensies en meer dan 20 jaar van gewoontevorming.

Het concurrentielandschap veranderde drastisch in 2025 toen AI-mogelijkheden het nieuwe strijdtoneel werden. Google integreerde Gemini AI in september 2025 in Chrome, waardoor functies die voorheen alleen voor Pro-gebruikers beschikbaar waren, nu gratis zijn voor alle gebruikers in de VS. Gemini biedt contextbewustzijn voor meerdere tabbladen, samenvattingen en een AI-modus in de adresbalk voor complexe query. Google's roadmap omvat volledige agentische browsemogelijkheden die binnenkort beschikbaar zullen zijn.

Microsoft lanceerde Copilot Mode voor Edge opnieuw, slechts twee dagen na Atlas, op 23 oktober 2025, met functies die TechCrunch omschreef als "vrijwel identiek" aan het aanbod van OpenAI. Copilot Mode omvat Actions voor het autonoom voltooien van taken, Journeys voor het traceren van verbindingen tussen tabbladen en spraaknavigatie. De snelle reactie van de investeerder van OpenAI, die 14 miljard dollar in het bedrijf heeft gestoken, illustreert hoe snel gevestigde spelers innovaties kunnen kopiëren.

Analist Gene Munster van Deepwater Asset Management plaatste op X dat "Google deze functies snel kan (en zal) kopiëren, waardoor het voor Atlas moeilijker wordt om marktaandeel te verwerven." Hij benadrukte dat Atlas "niet 10 keer beter is dan Chrome", de drempel die doorgaans nodig is om overstapkosten en ingesleten gewoontes te overwinnen.

Perplexity lanceerde zijn Comet-browser in juli 2025, aanvankelijk exclusief voor Max-abonnees die $ 200 per maand betaalden, voordat deze in oktober volledig gratis werd. De Browser Company's Arc schakelde halverwege 2025 over op Dia, een AI-first browser die momenteel alleen op uitnodiging in bèta beschikbaar is. Opera lanceerde Opera Neon met AI-functies en zelfs het op privacy gerichte Brave voegde Leo AI-mogelijkheden toe.

Marktonderzoeksbureau Market.us project dat de markt voor AI-browsers zal groeien van 4,5 miljard dollar in 2024 tot 76,8 miljard dollar in 2034, een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 32,8%. Maar het marktaandeel van browsers heeft de disruptieve invloed van AI-zoekmachines nog niet gevolgd. De dominantie van Chrome blijft intact, ondanks het feit dat alternatieve AI-zoekmachines aan populariteit winnen.

Het meest waarschijnlijke scenario is dat Atlas een deel van 1 tot 3% veroverd onder techfanaten, intensieve ChatGPT-gebruikers en teams die op zoek zijn naar secundaire browsers voor specifieke AI-ondersteunde werkstroom. Dit bescheiden succes zou nog steeds neerkomen op 40 tot 50 miljoen gebruikers als OpenAI slechts 5% van zijn 800 miljoen wekelijkse ChatGPT-gebruikers zou omzetten, waardoor het groter zou worden dan veel gevestigde concurrenten.

Veiligheidsproblemen overschaduwen de lancering

Binnen drie dagen na de lancering van Atlas op 21 oktober ontdekte beveiligingsbedrijf NeuralTrust kritieke kwetsbaarheden waarmee kwaadwillende actoren de AI-agent van de browser kunnen manipuleren. Bij de clipboard injection-aanval worden kwaadaardige prompts verborgen onder URL's, waardoor de agent naar gevaarlijke sites kan navigeren, gegevens kan stelen, ongeoorloofde aankopen kan doen of berichten op sociale media kan plaatsen zonder dat de gebruiker zich daarvan bewust is.

NeuralTrust ontdekte ook dat OAuth-tokens onversleuteld werden opgeslagen, waardoor het risico op ongeoorloofde toegang tot accounts ontstond. Bovendien kunnen kwaadaardige browser-extensies valse AI-zijbalken over het scherm leggen die gebruikers misleiden om commando's voor gegevensdiefstal uit te voeren. Soortgelijke kwetsbaarheden werden ontdekt in Perplexity Comet en Opera Neon, wat suggereert dat dit structurele uitdagingen zijn waarmee de hele categorie van AI-aangedreven browsers te maken heeft.

Het fundamentele probleem is snelle injectie, het onvermogen van de AI om op betrouwbare wijze onderscheid te maken tussen vertrouwde gebruikerinstructies en onbetrouwbare webpagina-content. Aanvallers verbergen kwaadaardige commando's in witte tekst op een witte achtergrond, machinecode of metagegevens van afbeeldingen die mensen niet kunnen zien, maar die AI-agenten wel verwerken.

De Britse programmeur en veiligheidonderzoeker Simon Willison verklaarde op zijn blog dat "de veiligheidskenmerken en privacy-risico's die hiermee gepaard gaan, mij nog steeds onoverkomelijk hoog lijken. Ik zal geen van deze producten vertrouwen totdat een groep veiligheidonderzoekers ze grondig heeft getest."

Voor ondernemingen die Atlas overwegen, geeft OpenAI expliciet in zijn documentatie een waarschuwing om Atlas niet te gebruiken met gereguleerde, vertrouwelijke of productiegegevens. De agentmodus wordt gelanceerd in preview-status. De browser implementeert beveiligingsmaatregelen, zoals pauzeren voordat acties op financiële sites worden uitgevoerd en expliciete toestemming vragen voordat belangrijke acties worden uitgevoerd, maar OpenAI geeft toe dat deze "beveiligingsmaatregelen niet elke aanval zullen tegenhouden"

Privacykwesties gaan verder dan alleen veiligheidsproblemen. Browsers bewaren gedurende 30 dagen samenvattingen van uw surfgedrag op OpenAI-servers. Privacyfilters zijn bedoeld om persoonlijk identificeerbare informatie uit te sluiten, maar privacyvoorvechters geven de waarschuwing dat zodra AI verbindingen legt tussen gedragspatronen, het verwijderen van één stukje informatie niet betekent dat het verhaal dat over u is opgebouwd, wordt gewist.

MIT Technology Review noemde Atlas 'niet meer dan cynisme vermomd als software' en stelde dat 'de echte klant, de echte eindgebruiker van Atlas, niet de persoon is die websites bezoekt, maar het bedrijf dat gegevens verzamelt'. Elke pagina die u bezoekt, elke query die u uitvoert, elke taak die u delegeert, levert OpenAI gedragstrainingsgegevens op.

Rachel Tobac, CEO van SocialProof Veiligheid, raadt gebruikers aan om unieke wachtwoorden en meervoudige verificatie te gebruiken voor AI-browseraccounts, de toegang tot bank- en gezondheidsinformatie te limieteren en te overwegen om AI-browsers af te schermen van gevoelige accounts.

Wat dit betekent voor productiviteitstaken

Voor organisaties die al deel uitmaken van het ChatGPT-ecosysteem, met name die met een Enterprise- of Business-abonnement, biedt Atlas echte werkstroomverbeteringen die het waard zijn om te evalueren als secundaire of gespecialiseerde browser. Teams die ChatGPT honderden keren per dag gebruiken voor onderzoekssamenvattingen, het opstellen van e-mails, het analyseren van vergader-aantekeningen of de bewerking van documenten, zullen merken dat de geïntegreerde ervaring repetitieve contextwisselingen overbodig maakt.

Praktische toepassingen waarin Atlas vandaag de dag uitblinkt, zijn onder meer onderzoeksintensieve rollen zoals marketingstrategen en concurrentie-informatieanalisten, die met zoekresultaten in meerdere tabbladen kunnen communiceren. Werkstroom voor het aanmaken van content profiteert van inline schrijfhulp direct in e-mailclients en documentatietools. Operations managers die met informatie uit tientallen bronnen werken, kunnen browsergeheugens gebruiken om offertes van leveranciers of wijzigingen in de projecttijdlijn van voorgaande maanden op te roepen.

Maar Atlas schiet op verschillende vlakken tekort voor gebruik binnen ondernemingen. De huidige veiligheidskwetsbaarheden en de expliciete waarschuwing van OpenAI om het niet te gebruiken met gereguleerde of vertrouwelijke gegevens maken het ongeschikt voor financiële diensten, gezondheidszorg, juridische zaken of andere omgevingen waar compliance een belangrijke rol speelt. De lancering alleen voor macOS stelt een limiet op de onmiddellijke implementatie, aangezien Windows-gebruikers nog steeds de overhand hebben in ondernemingen. De betrouwbaarheid van de agent in preview-status met erkende foutpercentages betekent dat voor bedrijfskritische automatisering menselijke verificatie nodig is.

Prijsoverwegingen zijn ook van belang. Het gratis pakket omvat de browser, de zijbalk ChatGPT en herinneringen, wat voldoende is voor individuele bijdragers. Voor de agentmodus is een Plus-, Pro- of Business-abonnement vereist. Teams die al betalen voor ChatGPT Enterprise krijgen toegang tot Atlas, maar dit is nog in bèta en valt nog niet onder SOC 2- of ISO-certificeringen.

De concurrentiedynamiek suggereert dat de meeste organisaties een afwachtende houding aannemen. Munsters inschatting dat Google de functies van Atlas binnen een jaar zal kopiëren, betekent dat Chrome-gebruikers vergelijkbare mogelijkheden kunnen krijgen zonder van browser te veranderen. De Edge Copilot-modus van Microsoft biedt al vergelijkbare functies voor teams die Microsoft 365 gebruiken.

Voor individuele power users en early adopters is Atlas het proberen waard als secundaire browser voor AI-ondersteunde taken, terwijl Chrome of Edge behouden blijft voor gevoelig werk. Importeer bladwijzers en wachtwoorden, experimenteer met memories en de zijbalk voor onderzoeksprojecten, maar vermijd het om verbinding te maken met bank-, salarisadministratiesystemen of vertrouwelijke clientinformatie totdat veiligheidonderzoekers een grondiger onderzoek hebben uitgevoerd.

De bredere trend is belangrijker dan welke specifieke browser wint. AI-aangedreven browsers vertegenwoordigen de volgende fase van werkplektools. Net zoals Slack de teamcommunicatie heeft veranderd en Notion de documentatie heeft getransformeerd, geven conversatie-interfaces een nieuwe vorm aan de toegang tot informatie. Teams moeten hun werkstroom evalueren op knelpunten zoals kopiëren en plakken tussen tools, contextverlies bij het wisselen van tabbladen en handmatige gegevensextractie van websites.

Waar OpenAI naartoe gaat

OpenAI bouwt geen browser om alleen maar te concurreren om marktaandeel. Het bouwt een platforminfrastructuur voor de verdeling van AI-agenten. Simo's visie op ChatGPT als "het besturingssysteem voor je leven" vereist dat je de primaire interface tussen gebruikers en digitaal werk in handen hebt. Nadat Meta een week voor de lancering van Atlas chatbots van derden had uitgesloten van de 3 miljard gebruikers van WhatsApp, leerde OpenAI dat het voor de verdeling niet kan rekenen op een afhankelijkheid van platformbeheerders.

Het strategische draaiboek weerspiegelt het pad dat Google heeft afgelegd. ChatGPT begon als alternatief voor zoekmachines, breidde zich uit naar browsers en de roadmap omvat ook consumentenhardware. OpenAI heeft onlangs ChatGPT Pulse gelanceerd, een gecentraliseerd dashboard met proactieve updates, en de Sora-app voor het genereren van AI-video's, gericht op Meta en TikTok. Atlas bevindt zich in het centrum van dit ecosysteem, waardoor ChatGPT het standaard startpunt voor online activiteiten is geworden in plaats van Google.

Financiële druk zorgt voor urgentie. OpenAI is van plan om tegen 2029 ongeveer 115 miljard dollar te investeren in infrastructuur, met jaarlijkse uitgaven die in 2026 oplopen tot 17 miljard dollar, terwijl de huidige inkomsten uit abonnementen ongeveer 12,7 miljard dollar bedragen. Het bedrijf verliest meer geld dan het verdient, waardoor er druk ontstaat om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren.

Atlas opent meerdere mogelijkheden voor het genereren van inkomsten. Er wordt al gewerkt aan advertenties: OpenAI heeft een advertentieverantwoordelijke aangesteld en een team samengesteld om gesponsorde content en AI-gestuurde aanbevelingen te integreren. Met 800 miljoen wekelijkse gebruikers zou gepersonaliseerde reclame op basis van browsegeschiedenis jaarlijks miljarden kunnen opleveren. E-commerce-integratie volgt hetzelfde model: Walmart heeft aangekondigd dat er binnenkort een ChatGPT-functie voor direct afrekenen komt.

De timing valt samen met de kwetsbaarheid van Google op het gebied van antitrustwetgeving. De antitrustzaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie zou Google kunnen dwingen om te stoppen met de jaarlijkse betaling van 20 miljard dollar aan Apple voor standaardzoekresultaten, waardoor het krachtigste voordeel van de verdeling van Chrome verdwijnt, terwijl OpenAI aanvalt vanuit de invalshoek van AI-native browsers.

De prioriteiten voor de korte termijn op basis van officiële verklaringen zijn onder meer Windows-, iOS- en Android-versies die cruciaal zijn voor mainstream acceptatie. Ondersteuning voor meerdere profielen en verbeterde ontwikkelaarstools vullen de huidige hiaten op. Verbeterde agentmogelijkheden met een grotere betrouwbaarheid zullen bepalen of automatiseringsfuncties van preview naar productieklare status gaan. Beveiligingspatches voor kwetsbaarheden bij snelle injectie zijn essentieel voor de geloofwaardigheid van ondernemingen.

De markt voor AI-browser zal waarschijnlijk meerdere winnaars in verschillende niches ondersteunen. Chrome voor algemene consumenten met ecosysteem-lock-in, Edge voor gebruikers van Microsoft 365 in de onderneming, Safari voor liefhebbers van het Apple-ecosysteem, Atlas voor intensieve gebruikers van ChatGPT, Comet voor liefhebbers van AI-zoekopdrachten en Brave voor voorstanders van privacy. Het marktaandeel van Chrome zal niet instorten, maar een fragmentatie van 72% naar misschien 55 tot 60% in drie jaar tijd zou voor Google miljarden aan verloren advertentie-inkomsten betekenen.

Welke veranderingen browsers nu over de hele linie te wachten staan: elke grote browser zal binnen de komende 12 tot 18 maanden conversational AI-interfaces, multi-tab reasoning en agentische taak-automatisering toevoegen. De innovaties die Atlas introduceert, worden eerder tabelstaaf dan onderscheidende factoren. De concurrentie verschuift naar AI-kwaliteit, privacybescherming, diepgang van ecosysteemintegratie en gebruikersvertrouwen.

Voor kenniswerkers en productiviteit is de praktische conclusie duidelijk. De browser die u voor uw werk gebruikt, zal de komende twee jaar fundamenteel veranderen, ongeacht het product van welk bedrijf u kiest. Evalueer nu de werkstroom van uw team om taken met veel wrijving te identificeren, zoals repetitief onderzoek, het samenvoegen van informatie uit meerdere bronnen, handmatige gegevensinvoer en het schakelen tussen verschillende tools. Naarmate AI-browsers volwassener worden, worden deze wrijvingspunten kansen voor automatisering.

Begin met experimenteren met AI-augmented browsing in omgevingen met een laag risico, ontwikkel beleid voor wanneer AI-agenten wel en niet met gevoelige gegevens mogen omgaan, en bereid teams voor op conversational interfaces die de belangrijkste manier worden waarop we online met informatie omgaan. Atlas zal voor de meeste gebruikers Chrome niet vervangen, maar het is er al in geslaagd om de toekomst van webnavigatie te versnellen.

Bronnen

Dit artikel wordt bijgewerkt zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt over de functies, beschikbaarheid, veiligheidspatches en marktacceptatie van de ChatGPT Atlas-browser.