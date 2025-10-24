Biedt Salesforce agentische AI aan? Dit is wat u moet weten

Als je geruchten hebt gehoord over AI-agenten die daadwerkelijk dingen kunnen doen in plaats van alleen maar vragen te beantwoorden, ben je niet de enige.

De verschuiving van passieve chatbots naar autonome AI-medewerkers is een feit, en Salesforce heeft zich hier volledig op gestort.

Ja, Salesforce biedt absoluut agentische AI aan, en ze noemen het Agentforce.

Wat is Salesforce Agentforce?

Agentforce is het platform van Salesforce voor het bouwen van autonome AI-agenten die binnen hun CRM-ecosysteem functioneren.

Dit zijn geen typische chatbots die standaardantwoorden geven. In plaats daarvan kunnen ze daadwerkelijk actie ondernemen op het gebied van verkoop, service en marketing, zonder te wachten tot u hen vertelt wat er nog te doen is.

Bekijk het eens op deze manier: een traditionele AI-assistent kan u helpen bij het opstellen van een e-mail. Een Agentforce-agent kan een klantenservice-case van begin tot eind afhandelen, gegevens bijwerken, de voorraad controleren en opvolgen, en dat allemaal zelfstandig.

Het platform werd gelanceerd tijdens Dreamforce 2024, waar deelnemers tijdens live demo's in enkele minuten tijd meer dan 10.000 AI-agents bouwden. Dat is een duidelijk signaal dat Salesforce groot inzet op deze technologie.

Hoe werkt het eigenlijk?

Agentforce werkt op basis van een aantal sleuteltechnologieën die samenwerken:

Atlas Reasoning Engine is het brein van de operatie. Het evalueert wat een klant nodig heeft, bepaalt welke gegevens relevant zijn en stelt een stap-voor-stap plan op om de klus klaar te maken. Uit onderzoek van Salesforce blijkt dat agents die Atlas gebruiken twee keer zo relevante antwoorden geven en 33 procent nauwkeuriger zijn dan concurrerende oplossingen (persbericht van Salesforce, 2024).

Agent Builder is waar u deze AI-medewerkers kunt aanmaken of aangepast. Het is ontworpen als een low-code tool, dus u hoeft geen programmeur te zijn. U kunt bestaande Salesforce-werkstroom nemen en deze omzetten in acties van medewerkers met behulp van eenvoudige instructies in gewoon Engels. Er is zelfs een testomgeving waar u kunt zien hoe de medewerker zijn plan doorneemt voordat hij live gaat.

Data Cloud Integration voorziet de medewerkers van alle context die ze nodig hebben. Het verzamelt klantgegevens uit uw CRM, e-mails, aankoopgeschiedenis en andere bronnen. Dit betekent dat een medewerker die een klant helpt, kan terugvallen op de volledige relatie met uw bedrijf, en niet alleen op het huidige gesprek.