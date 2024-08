Waarom publiekstesten een centrale stap moeten zijn in het naamgevingsproces van je bedrijf

Nu je uren en uren van je tijd hebt besteed aan brainstormen mogelijke bedrijfsnamen en tientallen mogelijkheden uitgesloten, denk je eindelijk de ideale merknaam te hebben gevonden. Nou ja, je denkt dat het perfect is, maar hoe kun je daar zeker van zijn?

Bij het bedenken van een naam voor je opstart moet je als ondernemer over meer nadenken dan alleen je mening over de naam. Het is een heel goed teken als je hem mooi vindt, en het is net zo geweldig als je team hem mooi vindt, maar de belangrijkste groep die je naam mooi moet vinden, is je doelgroep.

Als je merknaam niet genoeg buzz genereert en niet genoeg rente opwekt bij de klanten van je idee, dan zullen alle tijd en moeite die je hebt gestoken in het bedenken van de perfecte bedrijfsnaam vruchteloos zijn. Onze handige gids voor het bedenken van een bedrijfsnaam leidt je door elke stap van het naamgevingsproces zodat je het meeste haalt uit de tijd die je besteedt aan het brainstormen over een naam voor je startup.

1. Verzin een heleboel geweldige namen

Ben je klaar om out of the box te gaan denken en alle creatieve hendels in je hersenen over te halen? Tijdens deze brainstorm stap moet je elke naam opschrijven suggestie voor een bedrijfsnaam die je kunt bedenken zonder voorbarig te beoordelen of de namen goed zullen passen of niet.

Onthoud dat de namen waar je over brainstormt eenvoudig te schrijven, te delen met vrienden en te onthouden moeten zijn. Terwijl je namen bedenkt, moet je ook een eenvoudige URL-zoekopdracht uitvoeren om te controleren of er een URL beschikbaar is. Deze eenvoudige en snelle stap zal u in de toekomst het verdriet besparen dat u verliefd wordt op de naam om er vervolgens achter te komen dat het domein al bezet of veel te duur is.

2. Maak een shortlist

Nu je een heleboel verschillende potentiële namen voor je nieuwe bedrijf hebt verzameld, kun je aan de slag en beginnen met het afstrepen van de namen waarvan je denkt dat ze niet goed bij je nieuwe startup passen. Het doel van deze stap is om je naamopties in te korten totdat je je lijst hebt teruggebracht tot slechts vier of vijf veelbelovende namen.

Bij het maken van je shortlist moet je gewoon op je gevoel afgaan bij deze namen, maar zorg ervoor dat je je target doelgroep in gedachten houdt. Natuurlijk is het belangrijk om na te denken over welke namen je goed vindt passen, maar het is ook sleutel om na te denken over wie je probeert aan te spreken en hoe zij zouden reageren op je naam. Zo geven millennials misschien de voorkeur aan een leuke en spannende naam die hun jeugd aanspreekt, terwijl oudere generaties zoals de babyboomers misschien niet zo'n voorkeur hebben voor dat soort namen.

3. Vraag feedback aan je target demografie

Nadat je een sterke groep namen uit je lijst hebt geselecteerd, is het nu tijd om de mening van buitenaf te vragen over welke naam het meest succesvol zal zijn voor je bedrijf. Bij het samenstellen van je doelgroep kun je ze selecteren op basis van kenmerken zoals geslacht, rente, leeftijd, hobby's en locatie. Voordat je vragen stelt aan je doelgroep, moet je ervoor zorgen dat je ze genoeg context geeft zodat ze een relevante beslissing kunnen nemen bij het beantwoorden van je vragen. Vertraag ze door ze te herinneren aan wat je met je business Nog te doen hebt en aan je waarden en missie. Voordat ze een van je vragen beantwoorden, zou je moeten zien dat de leden van je doelgroep pauzeren en nadenken over je vraag en je namen die geworteld zijn in de context van je bedrijf.

De ergste fout die je op dit punt in dit proces kunt maken, is om leden van je doelgroep te vragen: "Vind je een van deze namen mooi?" Dat is een extreem vage en esoterische vraag. Het betekent heel weinig, want zonder context kan je bedrijfsnaam letterlijk helemaal niets betekenen. Trouwens, wat betekent het om een merknaam "leuk" te vinden? Vinden ze het leuk hoe het geschreven wordt of hoe het uitgesproken wordt? Vinden ze het leuk dat de naam beschrijvend is? Of vindt je doelgroep lid de naam leuk omdat het een element van nostalgie naar boven brengt? Bij het stellen van vragen aan leden van je doelgroep moet je verder gaan dan het basale en subjectieve "leuk vinden" van een naam.

Hier zijn enkele goede voorbeelden van hoe je vragen voor je doelgroep moet formuleren:

Welke van deze social media apps zult u waarschijnlijk downloaden en uitproberen?

Over welke van deze merken kunstbenodigdheden zult u waarschijnlijk een vriend vertellen?

Deze vragen zijn zeer effectief omdat ze je target publiek aanzetten om stil te staan bij je merk in de context van wat je business doet.

Daarnaast kun je vragen stellen die gebaseerd zijn op waardeproposities.

Probeer bijvoorbeeld vragen als deze:

Welke van deze namen zou het beste passen bij een onafhankelijke documentairemakerij die zich richt op vernieuwende verhalen en unieke presentatie?

Welke van deze namen van uitgeverijen belichaamt volgens u het meest prestige en vertrouwen?

4. Analyseer je resultaten

Nu is de laatste stap aangebroken en kun je de resultaten van de publiekstesten bekijken en een weloverwogen beslissing nemen over welke naam het meest effectief zal zijn voor jouw startup. Het is mogelijk dat de resultaten van de tests je zullen verrassen, of misschien ook niet en had je al die tijd gelijk met je naamkeuze. In de duizenden naamtests die we met onze klanten hebben gedaan, komt het echter heel vaak voor dat de perfecte naam waar de ondernemer zo van hield, heel goed aanslaat bij de doelgroep. Daarom is het testen van je doelgroep zo belangrijk, het geeft je echt een perspectief van buitenaf op je potentiële naam.

Het is een belangrijke stap omdat publiekstesten een extra niveau aan je validatieproces kunnen toevoegen. Publiekstesten kunnen je helpen een bedrijfsnaam te kiezen die niet ongemakkelijk of gênant is. Met de feedback van het publiek kun je bepalen welke naam de beste optie is om mee verder te gaan.

Als je naam helemaal klaar is, kun je gaan nadenken over de instelling van een bedrijfswebsite marketing en het maken van een minimaal levensvatbaar product.

Feedback verzamelen van de mensen die je potentiële klanten zullen zijn is zo belangrijk omdat het je kan helpen om met vertrouwen een bedrijfsnaam te selecteren.

dr. Polachek is directeur marketing bij een Inc 500-bedrijf Squadhelp.com , 's werelds nummer 1 naamgevingsplatform, met bijna 20.000 klanten, van de kleinste startups over de hele wereld tot de grootste bedrijven, waaronder Nestle, Philips, Hilton, Pepsi en AutoNation. Laat u inspireren door deze coole bedrijfsnamen .