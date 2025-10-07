Hoe de antropische MCP werkt [op hoog niveau]

ML-ingenieurs staan onder toenemende druk om AI-assistenten te integreren met tientallen externe diensten, die elk aangepaste connectoren en kwetsbare integraties vereisen. Deze wildgroei aan tools zorgt voor onderhoudsproblemen en legt een limiet op aan de schaalbaarheid van werkstroom binnen onderneming.

Het Model Context Protocol van Anthropic biedt een andere benadering. In plaats van point-to-point-integraties te bouwen, standaardiseert MCP de manier waarop grote taalmodellen toegang krijgen tot externe gegevens en tools via een uniforme client-serverinterface.

Heeft Anthropic een MCP?

Het Model Context Protocol (MCP) van Anthropic is een open, leveranciersonafhankelijke standaard die is ontworpen om grote taalmodellen toegang te geven tot externe gegevens en tools via een uniforme client-serverinterface.

Het protocol beschrijft primitieven voor tools, bronnen en prompts, en maakt gebruik van JSON-RPC via streamable HTTP of stdio om verzoeken en antwoorden uit te wisselen. Het biedt gespecificeerde versies, SDK's in meerdere talen en heeft als doel kwetsbare aangepaste integraties te vervangen.

De explosieve groei van AI-tools heeft geleid tot een lappendeken van eigen plug-ins en agents die context en neveneffecten op verschillende manieren behandelen.

De MCP-standaard van Anthropic standaardiseert de manier waarop LLM's communiceren met externe databronnen door een duidelijk protocol met gedefinieerde mogelijkheden te introduceren. Dit vermindert duplicatie en helpt ontwikkelaars om één keer te bouwen en overal te integreren.

Early adopters zoals blok en apollo integreren mcp in hun werkstroom, en de open-source specificatie is vrijgegeven met sdk's in meerdere talen.

Door integraties te standaardiseren, vermindert MCP aangepast werk en stimuleert het een plug-in-ecosysteem waarin AI-toepassingen tools en context kunnen delen.

Anthropic MCP-specificaties

De MCP-implementatie van Anthropic is gericht op flexibiliteit en ontwikkelaarservaring. Het protocol ondersteunt zowel lokale als externe serverconfiguraties en is geschikt voor verschillende implementatiescenario's, van persoonlijk desktopgebruik tot integraties op ondernemingsniveau.

Specificatie Details Protocolversie 18-06-2025 Transportmethoden STDIO (lokaal), Streamable HTTP (extern) Verificatie Bearer-tokens, API-sleutels, OAuth Beschikbare SDK's TypeScript, Python, Java, Kotlin, C#, Go, PHP, Ruby, Rust, Swift Integratietypen Desktop-extensies (.mcpb), Externe integraties Huidige adoptie meer dan 37.000 volgers op GitHub, meerdere implementaties bij ondernemingen

Het GitHub MCP-project wekt grote belangstelling bij ontwikkelaars dankzij uitgebreide taalondersteuning die talen ondersteunt en actieve bijdragen van de community.

MCP-architectuur uitgelegd

MCP werkt volgens een client-servermodel waarbij elke AI-host clients instantiëert om te communiceren met externe MCP-servers.

Deze architectuur maakt consistente gegevensuitwisseling mogelijk met behoud van de veiligheidskaders tussen diensten.

De kernintegratiestroom verloopt volgens de volgende stappen:

Verbinding initialiseren: Client onderhandelt met server over protocolversie (huidige versie: 2025-06-18) Sessie authenticeren: Bearer-tokens, API-sleutels of volledige OAuth-flow uitwisselen Ontdek mogelijkheden: Server toont beschikbare tools, bronnen en promptsjablonen Verzoeken uitvoeren: De client roept tools aan via JSON-RPC 2. 0-aanroepen met gestructureerde reacties Transport afhandelen: gegevens verwerken via STDIO (lokaal) of streamable HTTP (op afstand) Beheer status: Behoud sessiecontext en behandel scenario's voor herverbinding

Deze architectuur scheidt zaken duidelijk van elkaar, waardoor ontwikkelaars zich kunnen concentreren op de bedrijfslogica in plaats van op integratiemechanismen.

De voordelen en limieten van Anthropic's MCP

De MCP van Anthropic biedt aanzienlijke voordelen voor standaardisatie en brengt tegelijkertijd gebieden aan het licht die verdere ontwikkeling behoeven naarmate de acceptatie toeneemt.

Aspect Kracht Limiet Open standaard Leveranciersonafhankelijke specificaties bevorderen de interoperabiliteit tussen LLM-leveranciers Adoptie nog in een vroeg stadium; veel diensten behouden eigen integraties Uitbreidbare primitieven Tools, bronnen en prompts bieden uitgebreide mogelijkheden, zoals bestandstoegang en API-aanroepen Complexiteit: ontwikkelaars moeten JSON-RPC en veiligheid begrijpen Taal die ondersteunt SDK's beschikbaar in meer dan 10 talen met bijdragen van de community Sommige SDK's zijn minder volwassen (bijvoorbeeld PHP SDK, uitgebracht in september 2025) Desktopintegratie Met één klik. mcpb-installaties via Claude Desktop maken handmatige installatie overbodig Momenteel met een limiet tot macOS en Windows; ondersteuning voor Linux onduidelijk Raamwerk voor Veiligheid Ondersteunt OAuth, API-sleutels en authenticatie met bearer-tokens Snelle injectie en overmatige privileges blijven risico's bij de verbinding van gevoelige systemen

Na het testen van MCP-integraties in drie client-projecten, ontdekte ik dat versiesnippering een probleem werd wanneer clients en servers in verschillende tempo's werden bijgewerkt.

aantekening:* Hoewel de voordelen van standaardisatie door MCP duidelijk zijn, moeten teams rekening houden met voortdurend onderhoud, aangezien het protocol zich in de vroege adoptiefase snel ontwikkelt.

Praktijkvoorbeelden: Anthropic MCP in het wild

Vroege acceptatie van MCP strekt zich uit over meerdere sectoren, waarbij organisaties het protocol gebruiken om AI-aangedreven werkstroom te stroomlijnen en integratiekosten te verminderen.

De huidige productie-implementaties omvatten:

Onderneming Data Assistants : blok gebruikt MCP om interne financiële systemen in verbinding te brengen met AI-agents voor geautomatiseerde rapportage en analyse

IDE-codeeragenten : GitHub Copilot integreert MCP-servers om toegang te krijgen tot repository-metadata en code-analyse uit te voeren voor meerdere projecten

Onderzoeksplatforms: Microsoft Learn implementeert : Microsoft Learn implementeert MCP voor zoek- en ophaaltools om diepgaande onderzoeksassistenten aan te sturen

Deze implementaties tonen de veelzijdigheid van MCP aan in verschillende gebruikssituaties en technische omgevingen. Organisaties melden een kortere ontwikkelingstijd voor nieuwe integraties en een verbeterde consistentie in hun AI-toolchain.

Wat is de volgende stap voor Anthropic's MCP?

De ontwikkeling van MCP door Anthropic richt zich op het aanpakken van veiligheidsproblemen en het uitbreiden van het ondersteunen van platformen op basis van feedback van early adopters.

Tijdlijn van geplande verbeteringen:

Q1 2026 : Fijnmazig systeem voor toestemming ter vervanging van het huidige alles-of-niets-toegangsmodel

Q2 2026 : Linux-desktop extensie ondersteunen en verbeterde CLI-tools

Q3 2026 : Verbeterde veiligheid, waaronder snelle injectiedetectie en sandbox-uitvoering

Q4 2026: Prestatie-optimalisaties en uitgebreide taal-SDK-dekking

De belangrijkste lacune blijft de granulariteit van de veiligheid. De huidige implementaties vereisen vaak brede toegang tot aangesloten systemen, wat een potentieel risico met zich meebrengt als AI-agenten worden gecompromitteerd of gemanipuleerd.

Afsluiten

De MCP van Anthropic biedt een bruikbaar, goed ontworpen protocol dat een oplossing biedt voor de echte integratie-uitdagingen waarmee AI-ontwikkelingsteams worden geconfronteerd. De leveranciersonafhankelijke aanpak en uitgebreide taalondersteuning maken het een aantrekkelijke keuze voor organisaties die hun AI-toolchain willen standaardiseren.

De sleutel sterke punten zijn onder meer bewezen acceptatie door ondernemingen, actieve gemeenschapsontwikkeling en duidelijke architecturale voordelen. Houd de roadmap nauwlettend in de gaten, aangezien verbeteringen aan de veiligheid en het ondersteunen van het platform bepalend zullen zijn voor de levensvatbaarheid op lange termijn voor gevoelige implementaties.

Volgende stappen:[ ] Downloaden SDK voor uw primaire ontwikkeltaal[ ] Bekijk de verificatievereisten voor uw gebruiksscenario[ ] Test de integratie met een niet-productieve MCP-server[ ] Evalueer de frequentie van versie-updates en onderhoudsvereisten[ ] Plan een beveiligingsbeoordeling voor implementatiescenario's binnen de onderneming