De beste MCP-certificeringen voor agentische AI in 2025

Ik herinner me dat ik om 2 uur 's nachts de API-integratie van een client aan het debuggen was en tussen zes verschillende tools moest schakelen om één werkstroom te traceren.

De gefragmenteerde ervaring heeft me geleerd waarom universele standaarden belangrijk zijn. Het Model Context Protocol (MCP) belooft deze chaos op te lossen door AI-systemen één enkele interface te bieden voor verbinding met externe gegevens en diensten.

In tegenstelling tot de oude Microsoft Certified Professional-certificeringen die dezelfde afkorting delen, richten de huidige MCP-certificeringen zich op dit revolutionaire protocol dat de manier waarop we AI-toepassingen bouwen ingrijpend verandert.

Belangrijkste sleutels

Model Context Protocol (MCP) standaardiseert de integratie van AI-tools door middel van een uniforme architectuur.

MCP-certificeringen hebben een bereik van snelle microcredentials tot diepgaande bootcamps voor ontwikkelaars.

Anthropic, Hugging Face en DeepLearning. AI bieden zeer praktische MCP-trainingen aan.

Effectieve MCP-training legt de nadruk op praktische vaardigheden op het gebied van veiligheid, API-ontwerp en implementatie.

Wat is MCP?

Het Model Context Protocol (MCP) is een open-source standaard waarmee grote taalmodellen een veilige verbinding kunnen maken met externe databronnen, tools en diensten via een uniforme client-serverarchitectuur

MCP, geïntroduceerd door Anthropic in november 2024, volgt expliciete principes voor gebruiker-consent en ondersteunt zowel lokale als externe implementaties voor maximale flexibiliteit.

Dit protocol lost het M×N-integratieprobleem op door één enkele interface-laag te bieden. In plaats van voor elke toolcombinatie afzonderlijke verbindingen te bouwen, kunnen ontwikkelaars MCP gebruiken om plug-and-play-toegang te creëren tot diensten zoals Google Drive, Slack of bedrijfsdatabases, met behoud van veiligheid en gebruiker controle.

De opkomst van AI-aangedreven tools heeft een nieuwe integratie-uitdaging gecreëerd die MCP direct aanpakt. De meeste ontwikkelaars kennen de pijn van de verbinding van verschillende diensten, maar MCP biedt een gestandaardiseerde oplossing die aangepaste oplossingen overbodig maakt.

Overzicht van MCP-certificeringsprogramma's

Het MCP-certificeringslandschap omvat diverse trainingsopties van grote technologiebedrijven, educatieve platforms en gespecialiseerde providers. Deze programma's hebben een breed bereik, van uitgebreide bootcamps tot snelle microcredentials, elk gericht op verschillende vaardigheidsniveaus en doelen.

Dit zijn de sleutel MCP-certificeringsprogramma's die momenteel beschikbaar zijn:

Anthropic Academy: Uitgebreide praktijkgerichte cursus over serverontwikkeling met Python-decorators

DeepLearning. AI: Korte cursus gericht op het bouwen van AI-toepassingen met rijke context en MCP-integratie

Hugging Face: Gratis cursus die zowel een certificaat voor basiskennis als een certificaat voor volledige voltooiing biedt

StationX: Zes uur durende bootcamp op aanvraag over veiligheidsprocessen en aangepaste werkstroom

Udemy: Geavanceerde cursus bijgewerkt voor productieklare architecturen met interviews met experts uit de sector

Microsoft: Open-source curriculum via GitHub en Microsoft Learn-documentatieserver

BytePlus: Gids voor certificeringsgereedheid met 40% latentie en 30% verbeteringen in bronnen

Overige: Extra opties via Coursera en Udacity voor het ontwikkelen van basisvaardigheden

Deze programma's variëren aanzienlijk in diepgang, kosten en erkenning, waardoor een zorgvuldige evaluatie essentieel is voor uw professionele doelen.

Een gedetailleerd overzicht van de beste MCP-certificeringen van 2025

Elk MCP-certificeringsprogramma hanteert een andere benadering voor het onderwijzen van het protocol, van theoretische basisprincipes tot praktische implementatie. Als u deze verschillen begrijpt, kunt u de juiste keuze maken voor uw leerstijl en carrièredoelstellingen.

1. Antropische Academie

Een uitgebreide cursus gericht op MCP-architectuur, client-servercommunicatie en praktische ontwikkeling met Python-decorators. Deelnemers leren resources en prompts te definiëren en documentwerkstroom te beheren.

Dit programma is ideaal voor ontwikkelaars die bekend zijn met de basisbegrippen van Python, JSON en HTTP. Het legt de nadruk op praktische toepassing en reikt een certificaat uit bij succesvolle afronding.

2. DeepLearning. AI

Deze optie van DeepLearning.ai is een beknopte, gerichte cursus die is ontworpen om cursisten vaardigheden bij te brengen voor het bouwen van AI-apps met een rijke context met behulp van MCP. Onderwerpen zijn onder meer het standaardiseren van gegevenstoegang, MCP-serverimplementatie, chatbot-integratie en het verkennen van opkomende use cases.

Aan het einde ontvangen deelnemers een microcredential, waardoor deze training geschikt is voor diegenen die op zoek zijn naar een gerichte training in praktische MCP-implementatie en MCP-certificeringen.

3. Knuffelgezicht

De gratis, gestructureerde cursus van Hugging Face is onderverdeeld in basistheorie (Unit 1) en praktische opdrachten (Units 2-3). De cursus behandelt de basisprincipes van MCP, uitdagingen bij use-cases en het bouwen van volledige applicaties.

Leerlingen kunnen na Unit 1 een certificaat voor de basisbeginselen behalen of een uitgebreid certificaat behalen na het voltooien van alle cursusmodules. Dit maakt het ideaal voor leerlingen die de voorkeur geven aan stapsgewijze, praktische trainingen en mcp-certificeringen.

4. StationX

Deze zes uur durende, on-demand video-training is speciaal ontwikkeld voor AI-ontwikkelaars, beveiligingsonderzoekers en automatisering-specialisten. De training behandelt de basisprincipes van MCP, het aanmaken van server-clientverbindingen, beveiligingsimplementaties, aangepaste werkstroom en data-integratie.

De cursus is zeer praktisch en biedt een certificaat na voltooiing, geschikt voor professionals die snel vaardigheden willen verwerven in MCP-basisprincipes en MCP-certificeringen.

5. Udemy

Een andere favoriete certificering is een geavanceerde, onlangs bijgewerkte cursus (vanaf september 2025) die diep ingaat op de theorie van MCP, veilige serverarchitecturen, integraties met LangChain en LangGraph, en implementatietechnieken met behulp van Docker, AWS of Cloudflare.

Deze cursus bevat interviews met experts uit de branche en is daarmee ideaal voor cursisten die MCP willen toepassen in productieomgevingen. Deelnemers ontvangen een certificaat waarin de nadruk ligt op praktische, geavanceerde technieken en MCP-certificeringen.

6. Microsoft

Microsoft biedt een open-sourcecurriculum aan dat toegankelijk is via GitHub en Microsoft Learn, met praktische trainingen gericht op de integratie van MCP met Microsoft-services.

Het geeft geen formele certificeringen af, maar legt de nadruk op praktische toepassingen, met name het integreren van actuele documentatie in AI-modellen.

Dit is echter ideaal voor ontwikkelaars die geïnteresseerd zijn in het gebruik van MCP binnen Microsoft-ecosystemenmcp-certificeringen.

7. BytePlus

BytePlus biedt een gids voor certificeringsvoorbereiding waarin stappen worden beschreven zoals het bestuderen van MCP-specificaties, het voltooien van aanbevolen cursussen en het bouwen van MCP-servers of -clients.

De gids belicht tastbare prestatieverbeteringen, waaronder een vermindering van de latentie met 40% en een besparing van 30% op het gebruik van bronnen.

Hoewel het geen formele certificeringen biedt, dient het als een gestructureerd stappenplan voor ontwikkelaars die streven naar meetbare MCP-expertise en MCP-certificeringen.

Anderen (Coursera en Udacity)

Aanvullende basisprogramma's die beschikbaar zijn via platforms zoals Coursera en Udacity bieden doorgaans video's met colleges over essentiële MCP-vaardigheden.

Deze opleidingen leiden meestal niet tot formele diploma's, maar tot certificaten van voltooiing, en er zijn vaak geen praktijkbeoordelingen.

Deze cursussen zijn geschikt voor beginners of voor mensen die de basisbegrippen van MCP willen begrijpen voordat ze een meer diepgaande praktische training volgen om MCP-certificeringen te behalen.

De praktijkgerichte programma's krijgen consequent hogere beoordelingen van studenten, met name die programma's waarbij daadwerkelijke serverimplementatie en clientintegratieprojecten vereist zijn.

Risico's en nalevingsaspecten om in gedachten te houden

MCP-implementaties brengen specifieke veiligheiduitdagingen met zich mee die certificeringsprogramma's moeten aanpakken. Als u deze risico's begrijpt, kunt u beter beoordelen of een cursus alle essentiële veiligheidspraktijken uitgebreid behandelt.

Belangrijke overwegingen op het gebied van veiligheid zijn onder meer:

Validatie van de toeleveringsketen: Controleer de verificatie van de MCP-server door middel van ondertekende pakketten en goedgekeurde voorraden tokenbeheer:* Implementeer OAuth-tokens met minimale rechten en korte vervalperiodes Protocollen voor toestemming van gebruikers: Zorg ervoor dat voor elke clientverbinding expliciet toestemming wordt gevraagd en dat parameters worden gevalideerd *sessie-veiligheid: Koppel sessie-ID's aan gebruiker-specifieke informatie met behulp van veilige willekeurige generatie

Deze praktijken sluiten aan bij het MCP-veiligheidsframework van Legit Security en helpen veelvoorkomende aanvalsvectoren zoals prompt-injectie en blootstelling van inloggegevens te voorkomen.

Veelgestelde vragen

Er bestaat nog geen officiële leveranciersonafhankelijke MCP-certificering. De huidige certificaten zijn microcertificaten of certificaten van voltooiing van cursussen die worden uitgegeven door cursusproviders.

Het Model Context Protocol staat volledig los van het stopgezette Certified Professional-programma van Microsoft, dat in 2021 is beëindigd.

Wervingsmanagers geven de voorkeur aan praktische ervaring met REST API's, OAuth 2.0 en daadwerkelijke MCP-implementaties boven alleen certificaten.

De meeste uitgebreide programma's vereisen basiskennis van Python, JSON en HTTP, hoewel sommige inleidende cursussen beginnen met de basisbeginselen.

Ja, MCP-concepten zijn breed toepasbaar op API-ontwerp, protocollen voor veiligheid en systeemarchitectuur, en gaan verder dan specifieke implementaties.