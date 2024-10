10 beste programma's voor gegevensinvoer (beoordelingen & prijzen) 2024

Er is altijd één ding waar iedereen het over eens is: gegevens opschonen is het allerergste.

Daarom is het zo belangrijk om uw database in te stellen en waarom het sleutel is om te investeren in een intuïtief en efficiënt softwareprogramma voor gegevensinvoer om de informatie jarenlang bij te houden!

Of we het nu leuk vinden of niet, spreadsheets maken een groot deel uit van ons leven. En hoewel we dit nooit zouden toegeven aan onze baas (en misschien zelfs wel aan onszelf), weten we niet waar we zouden zijn zonder die formules en draaitabellen!

Maar het vereist dagelijkse aandacht en zorgvuldigheid om ervoor te zorgen dat je datasets up-to-date en volledig accuraat zijn. Zeker gezien het belang van de informatie die we opslaan! Het kan zijn dat je toevoegen aan uw CRM het overzien van een projectbudget of het beheren van het verzenden van bugs - allemaal zaken die uiterste zorg vereisen.

Maar hoe vind je software die zowel betrouwbaar als krachtig is? Wij laten het je zien. 🙂

Lees en leer alles wat je moet zoeken in je volgende tool voor gegevensinvoer en 10 van de beste software voor de job! Vind gedetailleerde vergelijkingen van functies, limieten, prijsinformatie, beoordelingen en meer.

Wat moet je zoeken in een hulpprogramma voor gegevensinvoer?

De beste hulpprogramma's voor gegevensinvoer bieden meer dan alleen spreadsheets om informatie te organiseren, ze maken rechtstreeks verbinding met je werkstromen om u te helpen bij het beheren van projecten, bugs, klanten en meer - allemaal vanuit dezelfde tabel of grafiek.

Toch verschillen veel van de sleutel functies van software voor gegevensinvoer van de meeste software voor projectmanagement die je misschien gewend bent. Hoewel werkstroombeheer samenwerking en het aanmaken van Taken zijn vitale elementen van beide soorten software, de functies die je in je volgende invoertool moet hebben zijn onder andere:

Meerdere weergaven, waaronderClickUp Tabellenlijsten en grafieken om uw gegevens vanuit elke hoek te begrijpen

Dashboards, inzichten en rapportage om uw gegevensanalyse op hoog niveau te bekijken

Automatiseringen of formules omtijd te besparen op repetitieveactie items en berekeningen

Geavanceerd filteren, groeperen en sorteren om snel toegang te krijgen tot specifieke informatie

Integraties mettools voor projectmanagementsamenwerkingstools en meer, om extra functie en context aan uw database toe te voegen

Gegevens importeren en exporteren om snel databases op te bouwen en ze gemakkelijk te delen

Functies voor het bouwen van formulieren om feedback van gebruikers rechtstreeks naar uw database te sturen

Dit klinkt als veel, maar er is nog zoveel meer effectieve software voor gegevensinvoer die nog meer voor je kan doen - dit zijn slechts de belangrijkste! Het goede nieuws is dat veel tools aan deze criteria voldoen en ze zelfs overtreffen! En gelukkig voor jou hebben we het web afgezocht om de 10 software te vinden die deze functie het beste vervult.

10 beste software programma's voor gegevensinvoer in 2024

Nu we de basis hebben behandeld, is het tijd om die kennis op de proef te stellen! Met de grootte van je team, je klantenbestand, je budget en je algemene werkstijl in gedachten, kies je de tool voor gegevensinvoer die niet alleen aan je behoeften voldoet, maar die ook meegroeit met je bedrijf!

Begin hier met onze lijst van de 10 beste software voor gegevensinvoer voor teams in verschillende sectoren. Krijg toegang tot gedetailleerde functies, nadelen, prijsinformatie en meer. We hebben er zelfs een gratis en volledig aanpasbaar sjabloon bij gedaan om het opbouwen van je database een kickstart te geven. 📈

Tabel weergave van ClickUp

ClickUp beste functies

ClickUp limieten

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

De uitgebreide set functies kan een leercurve creëren voor sommige gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever-abonnement

Onbeperkt Plan: $7/maand per lid

$7/maand per lid Business-abonnement: $12/maand per lid

$12/maand per lid Enterprise-abonnement: Neem contact op met ClickUp voor aangepaste prijzen ClickUp beoordelingen en recensies

Capterra : 4.7/5 (3500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (3500+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (5.400+beoordelingen)

nTask

via nTask nTask is een taakbeheer platform dat ontworpen is om managers te helpen bij het efficiënt en veilig afhandelen van handmatige invoer van gegevens. Met het nTask-platform kunnen managers eenvoudig lijsten met taken maken en specifieke taken toewijzen aan teamleden of groepen gebruikers. Dit stroomlijnt niet alleen de invoer van gegevens, maar zorgt er ook voor dat alle taken tijdig en correct worden afgehandeld.

Met het nTask-platform kunnen managers eenvoudig de status van elke taak bijhouden, van toewijzing tot voltooiing. Dit maakt het makkelijker voor managers om de voortgang van hun team te bewaken en ervoor te zorgen dat gegevens nauwkeurig en op tijd worden ingevoerd. Dankzij geïntegreerde functies zoals realtime bijhouden kunnen managers de prestaties van hun team snel beoordelen en waar nodig wijzigingen aanbrengen.

nTask beste functies

Urenregistratie voor verificatie van gegevens

Delen van documenten en bestandsbeheer

Financiële samenvattingen om projectbudgetten te bewaken

Budgettering

nTaaklimieten

Het bijvoegen van grote bestanden tijdens het delen duurt langer dan normaal

Alleen geschikt voor teams met minder dan 50 leden

nTask prijzen

Premium : Begint bij $20/maand voor 5 gebruikers

: Begint bij $20/maand voor 5 gebruikers Business : Begint bij $60/maand voor 5 gebruikers

: Begint bij $60/maand voor 5 gebruikers Enterprise: Neem contact op met nTask voor meer informatie

nTask beoordelingen en recensies

Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

3. Zoho Formulieren

via Zoho Formulieren Zoho Forms is een online tool voor het maken van formulieren en het verzamelen van gegevens, ontworpen om teams te helpen onnodig papierwerk te verminderen. Met Zoho Forms kunnen gebruikers aangepaste elektronische formulieren maken voor hun specifieke behoeften en deze vervolgens delen met hun team of het algemene publiek. De formulieren kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen van klanten, werknemers, leveranciers of elke andere groep die gegevens moet verzamelen.

Zodra de formulieren zijn gemaakt, kunnen ze worden verzonden en kan de informatie in realtime worden verzameld op een beveiligd platform. Alle door Zoho Forms verzamelde gegevens zijn toegankelijk in de cloud, zodat gebruikers ze op elk gewenst moment kunnen weergeven. Met geïntegreerde functies zoals geautomatiseerde documenten notificaties, analyses en rapportage, real-time samenwerking tussen de leden van een team en veilige opslagruimte van gegevens, centraliseert Zoho Forms uw systemen voor gegevensinvoer.

Leer hoe_ een formulier maken in Excel !

Zoho Formulieren beste functies

Responsieve webformulieren om overal in te dienen en te openen

Catalogus van kolommen in tabelvorm om Taken uit te voeren

Natuurlijke taalverwerking

30+ veldtypen met aanpasbare eigenschappen

Zoho Forms limieten

Er zijn niet veel opties voor formuliersjablonen

Als een gebruiker later naar een formulier wil terugkeren, moet hij eerst een code snippet opslaan. Dit kan de gemiddelde gebruiker wegjagen

Prijzen van Zoho Formulieren

Basic : $10/maand, jaarlijks gefactureerd

: $10/maand, jaarlijks gefactureerd Standaard : $25/maand, jaarlijks gefactureerd

: $25/maand, jaarlijks gefactureerd Professioneel : $50/maand, jaarlijks gefactureerd

: $50/maand, jaarlijks gefactureerd Premium: $90/maand, jaarlijks gefactureerd

Zoho Forms beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

4.5/5 (90+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (90+ beoordelingen)

4. Fluix

via Fluix Fluix is een beheer van werkstromen zonder code software die teams helpt hun bedrijfsprocessen te stroomlijnen. Met deze tool kunnen teams eenvoudig informatie van papieren documenten overzetten naar een digitaal format, waardoor de tijd en kosten van handmatige invoer van gegevens worden verminderd. Het stelt gebruikers ook in staat om kritieke gegevens effectiever en efficiënter vast te leggen en te beheren, met meer zichtbaarheid en inzicht in de gegevens.

De software biedt gebruikers de mogelijkheid om regels voor gegevensvalidatie voor elk veld aan te passen, zodat de vastgelegde gegevens aan hun normen voldoen. Teams kunnen deze software integreren met externe systemen, waardoor het eenvoudiger wordt om gestroomlijnde workflows te creëren. Fluix geeft gebruikers ook toegang tot alle benodigde informatie vanaf één locatie, zodat ze meer controle hebben over hun bedrijfsgegevens.

Fluix beste functies

Microsoft Power BI (Business Intelligence) en Tableau integraties om rapporten te genereren

Automatisering van routinetaken om handmatige processen te automatiseren

Afbeeldingen met geotag

API en gegevensextractie

Fluix beperkingen

Geavanceerde functies zijn extra betaalde functies

Beperkte sjablonen en aanpassingsmogelijkheden

Fluix prijzen

Fluix begint bij $30/gebruiker per maand met minimaal 10 gebruikers

Fluix beoordelingen en recensies

Capterra: 4.8/5 (40+ beoordelingen)

4.8/5 (40+ beoordelingen) G2: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

Bonus: Fact sheet sjablonen_ !

5. FoxTrot

via FoxTrot FoxTrot is een enterprise automatisering platform ontworpen om teams te helpen slimmer te werken, tijd te besparen en hun productiviteit te verhogen. Dit krachtige platform helpt bij het automatiseren van vervelende back-office taken, zoals het plannen van vergaderingen, het toewijzen van middelen, het beheren van personeelsgegevens, het bijhouden van klantaankopen en het voorspellen van de omzet.

FoxTrot maakt het eenvoudiger voor teams om samen te werken en betere beslissingen te nemen door aangepaste dashboards en rapportages te creëren, waardoor gebruikers in realtime een compleet beeld van de hele organisatie krijgen. Met de geautomatiseerde tools van FoxTrot kun je de prestaties van processen monitoren, gedetailleerde analyses maken en nauwkeurigere financiële prognoses genereren. Van werkstroom analyse foxTrot helpt teams slimmere beslissingen te nemen die voortgang stimuleren en efficiëntie maximaliseren.

FoxTrot beste functies

Automatisering van bestanden en mappen om ongestructureerde gegevens te organiseren

SQL (Structured Query Language) uitvoering

Scripts aanmaken en bewerken

Centraal activiteiten- en auditlogboek

FoxTrot beperkingen

Mist geavanceerd Taakbeheer in vergelijking met andere software voor invoer van gegevens

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor persoonlijke voorkeuren

Prijzen van FoxTrot

Neem contact op met FoxTrot voor prijzen

FoxTrot beoordelingen en recensies

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

6. Typeformulier

via TypeformTypeform is een intuïtief en snel gegevensverwerkingsplatform dat teams van elke grootte helpt efficiënter met gegevens te werken. Met Typeform kunnen gebruikers snel formulieren, enquêtes en polls maken en zo kostbare tijd en energie besparen bij het verzamelen van een grote hoeveelheid gegevens.

Typeform elimineert de kans op veelvoorkomende fouten bij het invoeren van gegevens door middel van krachtige automatisering. De interface biedt een eenvoudige drag-and-drop functie, waardoor gebruikers snel formulieren, enquêtes en documenten kunnen maken. Het platform biedt ook uitgebreide analyses om de prestaties bij te houden en eventuele afwijkingen op te sporen.

Typeform beste functies

Google Spreadsheets, Google Analytics en HubSpot integraties

Conversie bijhouden

Beheer van gebruikers en enquêtes

Google tag manager

Typeform-beperkingen

Beperkte opties voor het aanpassen en ontwerpen van formulieren

Taakbeheerfuncties ontbreken (typeform integreren met ClickUp!)

Typeform prijzen

Basis : $25/maand, jaarlijks gefactureerd

: $25/maand, jaarlijks gefactureerd Plus : $50/maand, jaarlijks gefactureerd

: $50/maand, jaarlijks gefactureerd Business: $83/maand, jaarlijks gefactureerd

Typeform beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

4.7/5 (600+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

7. Oneindigheid

via Oneindigheid Infinity BPO Services is een outsourcingbedrijf voor bedrijfsprocessen dat services voor het opschonen van gegevens levert om teams te helpen hun productiviteit en nauwkeurigheid te verbeteren. Het opschonen van gegevens houdt in dat databases, spreadsheets en andere databronnen nauwkeurig worden gecontroleerd op afwijkingen of fouten om de nauwkeurigheid te garanderen.

Het opschonen van gegevens is een essentieel proces dat snel Voltooid moet worden om de nauwkeurigheid van uw gegevens te garanderen. Het gaat om het verwijderen van onvolledige, ongeldige, onnauwkeurige of irrelevante records uit je database, zodat je beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen. Er is een snelle oplossing nodig, want te veel tijd besteden aan het opschonen van gegevens kan leiden tot onnodige kosten en vertragingen, en tot fouten en discrepanties in de gegevens.

Infinity beste functies

Afbeeldingen vastleggen en bewerken

Invoer van gegevens voor verzekeringsclaims

Gegevens opschonen

Excel-verwerking

Infinity limieten

Initiële installatie en onboarding kan een lang proces zijn, afhankelijk van de gevraagde diensten

Infinity-prijzen

Neem contact op met Infinity voor prijzen

Infinity beoordelingen en recensies

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

8. Zed As

via Zed As Zed Axis is een tool voor het importeren en exporteren van gegevens voor QuickBooks. Het cloud-gebaseerde platform stelt gebruikers in staat om informatie tegelijkertijd te uploaden en de nauwkeurigheid van al hun transacties te garanderen. De tool voor het batchgewijs invoeren van gegevens is speciaal ontworpen om teams te helpen bij het invoeren van grote hoeveelheden gegevens in QuickBooks.

Bij het importeren via Axis heb je drie keuzes: bestaande transacties dupliceren, overslaan of overschrijven. Om het nog eenvoudiger te maken, kun je de importopties gemakkelijk aanpassen om dit voor je te doen. Zed Axis helpt je activiteiten te stroomlijnen, kosten te verlagen en je team meer tijd te geven om zich te richten op de kerndoelen van het bedrijf.

Zed Axis beste functies

Mogelijkheden voor gegevensbeheer, inclusief batching van transacties

Functie in kaart brengen om bedrijfsgegevens te beheren

QuickBooks Desktop import van journaalposten

Kwaliteitscontrole en replicatie van gegevens

Zed As limieten

Ondersteunt samenwerking in realtime in beperkte mate

Gebrek aan aanpassingsopties

Zed Axis prijzen

Jaarabonnement (alleen softwarelicentie) Import : $145 Importeren en exporteren: $235 Import, Export & Auto : $325

Plus jaarabonnement (softwarelicentie en ondersteuningsopties) Import : $285 Import & Export : $390 Importeren, exporteren & automatisch : $495



Zed Axis beoordelingen en recensies

Capterra: 4.1/5 (10+ beoordelingen)

4.1/5 (10+ beoordelingen) G2: N/A

9. Tabidoo

via Tabidoo Tabidoo is een cloud-gebaseerde oplossing die ontworpen is om teams te helpen aangepaste databasetoepassingen te maken. Door al uw gegevens op één plek te brengen, kunnen gebruikers snel vinden wat ze nodig hebben en wordt samenwerking binnen en tussen teams veel eenvoudiger.

Tabidoo helpt je makkelijker informatie bij te houden door het stroomlijnen van items zoals zoekfuncties, versiebeheer en notificaties. Het ondersteunt een breed bereik van formaten voor zowel bestanden als gestructureerde gegevens en de krachtige engines stellen gebruikers in staat om dynamische weergaven van de gegevens te bouwen en snel toegang te krijgen tot relevante informatie. Het platform biedt ook een intuïtieve gebruikerservaring met een gebruiksvriendelijke drag-and-drop mobiele interface, zodat gebruikers snel aan de slag kunnen.

Tabidoo beste functies

Functie voor het importeren en exporteren van gegevens vanuit Excel-spreadsheets

Weergave van tabel-, Kanban- en kalendergegevens

Aanpasbare gegevenstypen

Gebruikers, rollen en toestemmingen voor rechten

Tabidoo beperkingen

Beperkt gratis abonnement met basisfuncties in vergelijking met andere software voor invoer van gegevens

Mist een verscheidenheid aan weergaven voor gegevensbeheer

Tabidoo prijzen

Neem contact op met Tabidoo voor prijzen

Tabidoo beoordelingen en recensies

Capterra: 4.8/5 (5+ beoordelingen)

4.8/5 (5+ beoordelingen) G2: N/A

bekijk deze_ *mac-databasetools* _!**_

10. Conexiom

via Conexiom Conexiom is software in de cloud voor teams om hun processen voor handelsdocumenten te automatiseren. Het platform stroomlijnt tijdrovende activiteiten, waardoor bedrijven zich kunnen richten op strategische projecten en betere relaties met klanten kunnen opbouwen.

Teams hebben toegang tot de documenten vanaf elke computer of apparaat in een veilige omgeving. Bedrijven profiteren ook van functies zoals geautomatiseerde documentvalidatie, aanpasbare bedrijfsregels en logica, korte verwerkingstijden en integraties. Deze sleutel functies helpen teams tijd en geld te besparen door handmatige invoer van gegevens te verminderen en de productiviteit van teams te verhogen. Conexiom geeft teams volledige zichtbaarheid en controle over tools voor gegevensinvoer.

Conexiom beste functies

Rapporten en dashboards voor zichtbaarheid in documentverwerkingssnelheid

Beheerders om gebruikers, instellingen en het invoerproces te beheren

Gegevensextractie uit elk document

Business rules, logica en lookups

Conexiom limieten

Functionaliteiten voor teamsamenwerking ontbreken

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Conexiom prijzen

Neem contact op met Conexiom voor prijzen

Conexiom beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4.7/5 (30+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

Creëer gemakkelijk gedetailleerde databases in ClickUp

Elk van deze tools biedt tal van functies om uw invoerproces te stroomlijnen en informatie te organiseren, maar slechts één optie doet het allemaal en creëert tegelijkertijd kamerbrede oplossingen voor teams en bedrijven in verschillende sectoren. En die tool is ClickUp . 🙂

Maak snel en efficiënt spreadsheets met de weergave Tabel om alles te beheren, van voorraden tot informatie over clients. Breng zelfs belangrijke context in één oogopslag over met Aangepaste velden van ClickUp om bestandsbijlagen, beoordelingen en voortgangspercentages op te nemen in uw kolommen voor taken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/drag-and-drop-tasks-on-a-clickup-table.gif taken slepen en neerzetten op een ClickUp-taak tabel /%img/

Taken slepen en neerzetten op een ClickUp-taak tabelweergave voor eenvoudige organisatie

Bovendien kan de weergave van formulieren in ClickUp verzendingen van bugs en feedback van klanten omzetten in uitvoerbare Taken. Organiseer vervolgens de invoer op basis van prioriteit in een schone en functionele tabel.

Maar het beste deel? Dit alles wordt geleverd tegen absoluut geen kosten ! Aanmelden voor ClickUp en begin in een mum van tijd met het optimaliseren van uw invoerprocessen.