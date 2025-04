ClickUp is een van de snelst groeiende apps in 2018

Wat een manier om 2018 af te sluiten.

Na zoveel nieuwe geweldige releases en ongelooflijke groei, zijn we verheugd te kunnen aankondigen dat..

ClickUp is een van Zapier's top 10 snelst groeiende apps in 2018!

We zijn zo dankbaar voor al onze gebruikers die ClickUp waardevol hebben gevonden om hun werk en hun projecten op een compleet nieuwe manier te organiseren. En dat u ClickUp gemakkelijk kunt verbinden met uw andere tools via Zapier.

Dit volgt op het nieuws in juli dat we een van de top apps voor het midden van het jaar ook.

ClickUp streeft ernaar het meest voltooide platform voor productiviteit te zijn dat eenvoudig, maar nuttig is. Dit is een bevestiging dat u en uw teams ClickUp enorm nuttig vinden. ClickUp integreert met Zapier om naadloos een heleboel kleinere Taken te automatiseren die u anders misschien handmatig zou doen.

Hier zijn een paar voorbeelden van wat u kunt doen met ClickUp en Zapier:

ClickUp integreert ook met tal van andere tools! In feite, door gebruik te maken van onze API een van de belangrijkste doelen is om je te helpen je werk en je team effectiever te beheren.

ClickUp heeft veel integraties die je zonder Zapier kunt gebruiken, zoals met Slack, Github, Gitlab, Everhour, Toggl, Harvest, Google Drive, Box en meer. Zie de volledige lijst hier .

Nog meer snelgroeiende bedrijven op de lijst? Ja.

Deze andere topbedrijven staan ook in de top tien van snelst groeiende apps van Zapier:

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/Zapier-top-new-apps-1400x1028.jpg top apps in 2018 /$$$img/

Afbeelding van Zapier

**Wat is de volgende stap?

Nee, we zijn nog niet Klaar. We hebben nog veel meer abonnementen voor 2019:

Gantt grafieken

Inbox

Doelen

Portfolio's

ClickUp 2.0

Enorme dank aan Zapier voor het opnemen van ons! En bedankt dat jullie ons ondersteunen.