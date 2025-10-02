Waarom we ClickUp Kalender hebben ontwikkeld

Je agenda is je ultieme hulpmiddel om prioriteiten te stellen. Iedereen heeft elke week hetzelfde 24×7-raster. Hoe je die blokken gebruikt, bepaalt of je week impactvol is of dat je je tijd kwijt bent aan kleine taken.

Tijd blokkeren, of je kalender gebruiken om tijd voor werk te blokkeren, is veruit de beste manier om dit te bereiken. Toch kan het een uitdaging zijn om dit als gewoonte vol te houden.

Daar gaan we verandering in brengen.

Een systeem voor productiviteit waarop u kunt vertrouwen

Je geest is niet gemaakt om informatie op te slaan, maar om ideeën te bedenken. Op het moment dat je je een taak of follow-up herinnert, kun je die gedachte het beste uit je hoofd halen en opslaan in een systeem dat je vertrouwt.

David Allen heeft het in Getting Things Done™ het beste samengevat:

Vastleggen: Haal de gedachte uit je hoofd en zet hem in een betrouwbaar systeem.

Verduidelijk: Wat moet er gebeuren? Als het minder dan 5 minuten duurt, doe het dan. Als het meer tijd kost, plan het dan in.

Engage: Aan het werk.

Wij geloven dat een kalender zo'n systeem is. Door je werk naast je kalender te zetten, zorg je ervoor dat je nooit iets mist.

met ClickUp Kalender* zijn je prioriteiten, toegewezen werk en aanpasbare backlog allemaal binnen handbereik, naast een tool die je al meerdere keren per dag bekijkt, klaar voor actie.

"Ik heb het te druk, ik heb geen systeem nodig!"

Een systeem hebben geeft je meer tijd, niet minder.

Door je hoofd gratis te maken van zorgen over taken, chatten en meldingen, kun je je tijd en energie ergens anders op richten. Gebruik die tijd om strategisch en creatief na te denken of om jezelf te verwennen – de keuze is aan jou.

Werk terug vanuit een succesvolle week

Als uw werkdag ook maar enigszins lijkt op de mijne, dan is er altijd wel iets nog te doen.

Mijn advies? Begin van bovenaf en concentreer je op de resultaten die je aan het einde van de week wilt bereiken, in plaats van van onderaf met eindeloze taken en berichten in je inbox. Zo krijg je de juiste dingen de juiste aandacht, wat leidt tot impact.

Ik begin elke week met het opschrijven van drie resultaten die de week tot een succes zouden maken. Ik maak ze aan als taken in ClickUp en markeer ze als prioriteit.

Dit is het bijzondere: ClickUp Kalender maakt gebruik van AI om focusblokken voor die taken voor te stellen en lost conflicten automatisch op door ze aan te passen. Zo blijft er tijd over voor wat echt belangrijk is, terwijl je flexibel kunt omgaan met de dagelijkse realiteit.

Stel je voor dat je een puzzel aan het leggen bent.

Sommige taken zijn als een puzzelbox: ze laten het eindresultaat zien. Andere zijn als losse stukjes of stap-instructies.

hier is het inzicht: *je kunt resultaatgerichte taken niet in tijd blokkeren door start- en deadline-instellingen in te stellen. Blokkeer in plaats daarvan tijd om eraan te werken in je agenda. We noemen dit DO-datums, geen DUE-datums. Een taak kan meerdere DO-datums hebben, maar slechts één DUE-datum.

Met ClickUp Calendar kun je eenvoudig meerdere DO-datums voor een taak aanmaken. Klik op 'Plan' bij een willekeurige taak in de zijbalk, selecteer een gratis tijdvak en je bent klaar! Herhaal dit indien nodig. Hierdoor worden focusblokken aangemaakt die aan een taak zijn gekoppeld, zonder dat de start- of deadline wordt gewijzigd.

Als vuistregel geldt dat taken waarbij meerdere mensen betrokken zijn of die meer dan een paar uur in beslag nemen, meestal resultaten zijn. Je bent ervoor verantwoordelijk dat het eindresultaat overeenkomt met de afbeelding op de doos.

Je zou een resultaat kunnen opsplitsen in subtaaken, maar niet iedereen doet dat. Soms is werk onvoorspelbaar, zoals het oplossen van een bug, wat een uur of een dag kan duren en vaak gepaard gaat met vallen en opstaan.

Groepeer soortgelijk werk om afleiding te voorkomen

Werk in één context bundelen, kan afleiding tot een minimum beperken. Ik bundel bijvoorbeeld al mijn beheerder-werk op woensdagochtend in plaats van het over de week te verspreiden. Deze taken zijn klein, dus het heeft geen zin om er elk een uur voor uit te trekken.

clickUp Calendar maakt dit eenvoudig. * Kies een gratis tijdvak, selecteer de focusperiode en sleep meerdere taken uit de backlog naar hetzelfde blok.

Dit sluit aan bij time boxing, een techniek waarbij je de limiet stelt aan de tijd die je aan een taak besteedt om afleiding te verminderen en je concentratie te verbeteren.

Een betere manier

Je agenda is toe aan een upgrade, en die is er nu eindelijk. Ons team heeft hard gewerkt om dit te realiseren.

Onze eerste release bevat:

Google ondersteunen (Outlook/Microsoft 365 in open bèta).

AI Notetaker om automatisch aantekeningen van het gesprek vast te leggen.

AI-ondersteunde blok-tijdblokkering.

Dit alles op een prachtige kalender die speciaal is ontworpen voor professionals zoals u.

Probeer ClickUp Kalender vandaag nog en laat ons weten wat u ervan vindt!

PS: Heb je last van uitstelgedrag? Dat is niet erg – diensten zoals sociale media zijn ontworpen om verslavend te zijn. Deze browser-extensie kan je misschien helpen.

Ricardo Clerigo

Hoofd kalender, ClickUp