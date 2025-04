10 beste software voor interviewtranscriptie in 2025

Geluidsbestanden van sollicitatiegesprekken opnieuw afspelen, achtergrondgeluiden bestrijden en elk woord noteren - klinkt dat bekend? Het is tijd om inefficiëntie overboord te gooien en je te richten op wat het belangrijkst is: toptalent aannemen.

Hier is de game-changer: Interview transcriptie software. 🚀

Deze tools zetten audio- of videobestanden automatisch om in nauwkeurige, doorzoekbare tekst. De beloning? Uren besparing, beter inzicht in kandidaten en snellere, beter geïnformeerde besluitvorming.

Geïntrigeerd? Blijf bij ons om de 10 beste tools te ontdekken die een revolutie teweegbrengen in werving en selectie en de transcriptie van sollicitatiegesprekken moeiteloos maken. ✨

⏰ 60-seconden samenvatting

Hier volgt een overzicht van de 10 beste tools voor het transcriberen van sollicitatiegesprekken: ClickUp Trint is een AI-transcriptietool dat spraak omzet in nauwkeurige en bewerkbare tekst. Het ondersteunt meer dan 30 talen en is ideaal voor recruiters die interviews afhandelen met internationale kandidaten met verschillende taalachtergronden.

Het maakt ook naadloze samenwerking mogelijk, zodat teams transcripties kunnen bewerken en bekijken zoals in Google Documenten. Met de iOS app kun je overal gesprekken opnemen en transcriberen, terwijl het AI-model zorgt voor nauwkeurige vertalingen en resultaten met tijdstempel in slechts enkele minuten.

De beste functies vanTrint

Verbeter de nauwkeurigheid van transcripties met aangepaste woordenschat voor technische termen

Vertaal transcripties in 50+ talen voor naadloze wereldwijde werving

Bewerk en deel transcripties in realtime met uw recruitment team

Zorg voor veilige gegevensverwerking met ISO-gecertificeerde normen voor gemoedsrust

Trint beperkingen

Mist functies voor realtime assistentie bij vergaderingen en heeft moeite om sprekers te onderscheiden

Laadt pagina's traag, vooral bij het werken met grote bestanden

Trint prijzen

Starters: $80/maand per zetel

$80/maand per zetel Geavanceerd: $100/maand per zetel

$100/maand per zetel Enterprise: Aangepaste prijzen

Trint beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

4.4/5 (60+ beoordelingen) Capterra: Te weinig beoordelingen

4. Verbit (het beste voor live transcriptie en bruikbare inzichten)

via Verbit Verbit is een robuuste transcriptieservice die live of opgenomen interviews vereenvoudigt. Of er nu wordt gewerkt met audio- of videobestanden, de Captivate AI transcribeert gesproken taal nauwkeurig in nauwkeurige transcripties met tijdstempel.

Zijn USP? De Gen.V tool biedt samenvattingen, trefwoorden en action items. Van het identificeren van complexe termen tot het genereren van ondertitels voor YouTube video's of opgenomen interviews, Verbit zorgt voor gepolijste resultaten door grammaticale fouten en onvolledige zinnen te elimineren.

De beste functies van Verbit

Transcriberen van interviews en toevoegen van live ondertiteling op platforms zoals Zoom en Webex

Download interviewtranscripties in verschillende formaten, waaronder JSON, voor integratie met ATS-platforms

Integreren met meer dan 20 apps, waaronder Canvas, Blackboard en Kaltura

Belangrijke momenten uit video content of opgenomen mediabestanden annoteren, fragmenteren en delen

Verbit limieten

Heeft moeite met lawaaierige omgevingen, waardoor handmatige aanpassingen nodig zijn voor nauwkeurigheid

Biedt geen woord-voor-woord markering tijdens het afspelen van audio

Verbit prijzen

Pay As You Go: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Business accounts: Aangepaste prijzen

Verbit beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (70+ beoordelingen)

: 4.4/5 (70+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Dit is wat een G2 gebruiker te zeggen heeft:

Verbit biedt uitstekende transcriptie- en audiobeschrijvingsdiensten. Hun doorlooptijd is snel, hun klantenservice reageert snel en hun diensten zijn zeer betaalbaar. G2 gebruiker 🧠 Trivia: Het woord 'transcription' maakte zijn Engelse debuut in 1598. john Florio voegde het toe aan zijn Italiaans-Engels woordenboek en de rest is geschiedenis, letterlijk!

5. Happy Scribe (Beste voor meertalige transcriptie en ondertiteling van interviews)

via Happy Scribe Happy Scribe is gespecialiseerde transcriptiesoftware die audio- of videobestanden omzet in nauwkeurige geschreven tekst. De AI-transcriptie zorgt voor 85% nauwkeurigheid en ondersteunt 120+ talen en dialecten, waardoor het perfect is voor internationale aanwervingen of meertalige interviews.

Nog meer precisie nodig? De menselijke transcriptiediensten van Happy Scribe garanderen 99% nauwkeurigheid en leggen elke nuance vast, van context tot terminologie.

Met de interactieve editor kun je tekst met audio synchroniseren en sleutelmomenten annoteren, perfect voor het ontleden van interviews of het maken van kandidaatrapportages.

Happy Scribe beste functies

Gebruik menselijke transcriptie voor genuanceerde interviews met complexe terminologie

Maak verbatim transcriptie mogelijk om pauzes en opvulwoorden vast te leggen, perfect voor juridische of technische interviews

Ondertitels met tijdcode toevoegen aan interviewopnamen, voor wereldwijde toegankelijkheid en inclusiviteit

Samenwerken met wervingsmanagers om transcripties van interviews te bewerken en van aantekeningen te voorzien voor efficiënte besluitvorming

Happy Scribe limieten

Moeilijkheden met achtergrondgeluiden, waardoor handmatige bewerkingen nodig zijn voor meer duidelijkheid

Inconsistente sprekeridentificatie, vooral bij gesprekken met meerdere sprekers of overlappende gesprekken

Happy Scribe prijzen

Gratis

Basis: $17/maand

$17/maand Pro: $29/maand

$29/maand Business: $49/maand

$49/maand Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Happy Scribe beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

Dit is wat een G2 gebruiker te zeggen heeft:

_Ik gebruik Happy Scribe voor transcriptie, bijschriften en vertalingen voor video's. Ik vind het geweldig dat er ook kan worden samengewerkt bij het proeflezen, nakijken en downloaden. De vertaal- en conversietools zijn fantastisch!

6. MS Word (het beste voor Microsoft 365 gebruikers die op zoek zijn naar ingebouwde transcriptie)

via Microsoft 365 Vereenvoudig het aanmaken, bewerken en transcriberen van documenten in één platform. De functie 'Transcribe in Word', die is ontworpen voor gebruikers van Microsoft 365, zet spraak om in nauwkeurige transcripties met tijdstempel en labelt sprekers voor een betere organisatie.

Stem uw werkstromen na het interview nauwkeurig af: bewerk transcripties, speel audio opnieuw af voor meer duidelijkheid en sla bestanden veilig op in OneDrive voor naadloze samenwerking en eenvoudige toegang.

De beste functies van Microsoft Word

Neem live interviews rechtstreeks op in Word of upload audiobestanden voor nauwkeurige verwerking

Aanpassen en standaardiseren van labels voor sprekers voor duidelijkheid in interviews met meerdere sprekers

Voeg volledige interviewtranscripties of fragmenten toe aan Word-documenten voor gepolijste samenvattingen

Volume en snelheid aanpassen om te focussen op specifieke antwoorden of details tijdens het nakijken

Microsoft Word beperkingen

Alleen beschikbaar op de web versie van Word voor Microsoft 365

Beperkt tot vijf uur transcriptie per maand, waardoor het niet geschikt is voor grote aantallen gesprekken

Prijzen Microsoft Word

Free met een Microsoft 365 abonnement

Beoordeling en beoordelingen van Microsoft Word

G2: 4.7/5 (1800+ beoordelingen)

4.7/5 (1800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2400+ beoordelingen)

7. Temi (Beste voor eenvoudige en snelle Engelse transcripties)

via Temi Temi blinkt uit in snelheid en eenvoud en levert Engelse transcripties met 90-95% nauwkeurigheid binnen vijf tot tien minuten. Het minimalistische ontwerp maakt het perfect voor recruiters die snelle resultaten nodig hebben zonder de complexiteit van geavanceerde functies.

Met ondersteuning voor meer dan 25 audio- en videobestandsformaten kun je met Temi's eenvoudige interface uploaden, transcriberen of bewerken met tijdstempels en labels van sprekers. De lichtgewicht functie is ideaal voor eenmalige interviews of snelle wervingsprocessen.

Temi beste functies

Afspeelsnelheden van audio aanpassen om transcripties te bekijken en te bewerken, vooral bij lange bewerkingen

Zoek en markeer specifieke woorden of zinnen in transcripten om het nakijken te vereenvoudigen

Deel transcripties direct via e-mail of deelbare koppelingen om je team te synchroniseren

Gebruik Temi in browsers, iOS en Android apparaten

Temi limieten

Ondersteunt alleen Engels, wat mogelijk niet aansluit bij meertalige behoeften

Geen geavanceerde functies zoals AI-gestuurde inzichten, live transcriptie of sprekeranalyses

Temi prijzen

$0,25 per audiominuut

Temi beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

8. Sonix (Beste voor geavanceerde bewerking en meertalig ondersteunen)

via sonix_ Het beheren van meertalige interviews of complexe opnames is een uitdaging, maar Sonix vereenvoudigt de transcriptiemethoden met AI-gestuurde nauwkeurigheid. Sonix ondersteunt 53+ talen en is een betrouwbare oplossing voor recruiters die met diverse teams werken of wereldwijd interviews afnemen.

De in-browser editor van Sonix organiseert transcripties van interviews met woord-voor-woord tijdstempels en labels voor de spreker. Heb je groepsinterviews of video-opnamen met veel accenten nodig? Multi-track upload voegt audio van groepsinterviews samen voor een naadloze beoordeling.

Sonix beste functies

Werkstromen automatiseren met API-toegang om tijd te besparen en handmatige transcriptie te verminderen

Bouw aangepaste woordenboeken door industriespecifieke terminologie toe te voegen voor grotere nauwkeurigheid

Vertaal transcripties van interviews in meer dan 38 talen voor verbeterde wereldwijde toegankelijkheid

Transcripties exporteren als ondertiteling in SRT- en VTT-formaten om interviews toegankelijker te maken

Sonix beperkingen

Slechte stemopnames of veel achtergrondgeluid kunnen de nauwkeurigheid beïnvloeden

Sonix richt zich alleen op vooraf opgenomen content en heeft geen mogelijkheden voor live geautomatiseerde transcriptie

Prijzen Sonix

Standaard: $10/uur

$10/uur Premium: $5/uur + $22/maand per zetel

$5/uur + $22/maand per zetel Enterprise: Aangepaste prijzen

Sonix beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.9/5 (130+ beoordelingen)

Dit is wat een G2 gebruiker te zeggen heeft:

Het bespaart me het handmatig transcriberen van interviews. Het geeft je richtlijnen voor het opnemen van je audio om de beste transcriptie te krijgen, maar als je een slecht audiobestand hebt, werkt het daar ook mee! G2 gebruiker 9. Rev (Beste voor nauwkeurige transcripties met een menselijk tintje)

via Rev Rev combineert AI-transcriptie met menselijke expertise en biedt zo de flexibiliteit die recruiters nodig hebben voor uiteenlopende interviewscenario's. Of het nu gaat om het transcriberen van technische interviews met jargon of paneldiscussies voor complexe discussies, deze tool past zich naadloos aan je werkstroom aan.

De bewerkingstools, zoals inline commentaar en het bijhouden van woorden met lage betrouwbaarheid, maken het nakijken van transcripties snel en efficiënt. Voor langere opnames helpen AI-gegenereerde samenvattingen en vervolgsuggesties je om inzichten te verkrijgen in recordtijd, zodat je wervingsproces op schema blijft.

Rev beste functies

Extraheer bruikbare inzichten, sleutelcitaten en samenvattingen met ongeëvenaarde precisie

Audio opnemen vanaf elke bron - desktop, mobiel of geïntegreerde platforms zoals Zoom

Bescherm gevoelige communicatie met encryptie en privacymaatregelen van ondernemingsniveau

Gebruik de mobiele app van Rev om live interviews vast te leggen en te uploaden met één tik voor flexibiliteit overal

Rev limieten

De mobiele en web apps synchroniseren niet, waardoor het moeilijk is om tijdens de bewerking van apparaat te wisselen

Hogere kosten voor handmatige transcriptieservice, die mogelijk niet geschikt is voor kleine budgetten of grote volumes

Prijzen herzien

VoiceHub Free

VoiceHub Basic: $14.99/maand per gebruiker

$14.99/maand per gebruiker VoiceHub Pro: $34.99/maand per gebruiker

$34.99/maand per gebruiker VoiceHub Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen AI Transcriptie : $0,25 per minuut

: $0,25 per minuut Menselijke transcriptie : $1,99 per minuut

: $1,99 per minuut Menselijke bijschriften: $1,99 per minuut

$1,99 per minuut AI Bijschriften: $0,25 per minuut

Beoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.7/5 (300+ beoordelingen).

: 4.7/5 (300+ beoordelingen). Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

10. Fireflies.ai (Beste voor transcriptie van vergaderingen en AI-gestuurde samenvattingen)

via Vliegen.ai Fireflies.ai is meer dan een transcriptietool - het is een van de beste AI samenvatters voor vergaderingen gebouwd voor efficiëntie. Nodig Fred, de AI-assistent, uit voor je vergaderingen, die automatisch de sleutelpunten van de hele sessie zal transcriberen en vastleggen.

Fireflies is perfect voor groeps- of gedragsinterviews en houdt de spreektijd van de spreker, opvulwoorden en spreek-luisterratio's bij om gesprekken om te zetten in datagestuurde inzichten. Heb je vooraf opgenomen interviews? Upload bestanden en ontvang gedetailleerde interview transcripties in slechts enkele minuten.

De beste functies van Fireflies.ai

Verwerk MP4-, MP3-, M4A- of WAV-bestanden voor naadloze automatische transcriptie

Transcriberen van interviews of vergaderingen in Google Meet, Teams en Zoom met behulp van de extensie Google Chrome

Genereer transcripties van interviews in meer dan 30 talen, ideaal voor internationale teams en meertalige kandidaten

Gegevens beschermen met SOC 2 TYPE 2 en GDPR-conforme end-to-end encryptie

Fireflies.ai beperkingen

Samenvattingen missen soms subtiele nuances in complexe gesprekken

HIPAA-compliance en SSO zijn beperkt tot Enterprise-abonnementen, wat de toegankelijkheid voor kleinere teams beperkt

Prijzen van Fireflies.ai

Gratis

Pro : $18/maand per zetel

: $18/maand per zetel Business : $29/maand per zetel

: $29/maand per zetel Enterprise: $39/maand per zetel

Beoordelingen en beoordelingen van Fireflies.ai

G2 : 4.8/5 (590+ beoordelingen)

: 4.8/5 (590+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Dit is wat een G2 gebruiker te zeggen heeft:

Een van mijn favoriete ervaringen met Fireflies was tijdens een serie online interviews die ik heb afgenomen. Het hielp enorm door alle sleutelpunten en inzichten vast te leggen, waardoor ik me meer op het gesprek kon richten in plaats van me zorgen te maken over het maken van aantekeningen._ G2 gebruiker Speciale vermeldingen

TranscribeMe: Levert zeer nauwkeurige, door mensen beoordeelde transcripties en verwerkt accenten en spraaknuances goed

Levert zeer nauwkeurige, door mensen beoordeelde transcripties en verwerkt accenten en spraaknuances goed Descript: Transcribeert automatisch audio- of video-opnamen naar tekst met indrukwekkende nauwkeurigheid

Transcribeert automatisch audio- of video-opnamen naar tekst met indrukwekkende nauwkeurigheid Marvin: Richt zich op kwalitatief onderzoek met functies om vergaderingen bij te wonen en nauwkeurige transcripties te genereren

Slimmer transcriberen, sneller aannemen met ClickUp

De juiste transcriptietool is een game-changer voor wervingsmanagers en recruiters. Het vereenvoudigt interviewworkflows en zet gesprekken om in bruikbare inzichten. Of je nu nauwkeurigheid, samenwerking of meertaligheid belangrijk vindt, met de tools in deze lijst zit je goed.

Maar als je op zoek bent naar transcriptiesoftware voor sollicitatiegesprekken die aan alle criteria voldoet, springt ClickUp eruit. Van het beheren van overweldigende interviewvolumes tot het verzekeren van duidelijke communicatie met kandidaten, ClickUp combineert precisie met naadloze organisatie.

Waarom genoegen nemen met minder? Meld u vandaag nog aan bij ClickUp om slimmere aanwervingsbeslissingen te nemen en de productiviteit van teams te verbeteren.🎯