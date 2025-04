Top 15 Culture Amp Alternatieven voor Betrokkenheid van Werknemers

Betrokken Teams wakkeren innovatie aan, stimuleren een bloeiende werkcultuur en verhogen de productiviteit. Benieuwd hoe groot de impact is? Business met een hoge betrokkenheid van werknemers hebben 14% meer winstgevendheid en 70% meer welzijn!

Natuurlijk zijn tools zoals Culture Amp de 'go-to' oplossingen geworden om de genuanceerde uitdaging van werknemersbetrokkenheid aan te gaan. Maar Culture Amp is niet de enige oplossing en past misschien niet bij elk team of elke werkstroom.

In plaats van uren te verliezen in een onderzoeksspiraal, hebben wij het zware werk voor je gedaan. Deze blog behandelt 15 opvallende Culture Amp alternatieven, met een overzicht van hun voor- en nadelen, prijzen en reviews om je te helpen de perfecte match te vinden.

⏰ 60-seconden samenvatting

Culture Amp is een populaire HR-oplossing die de betrokkenheid van werknemers verbetert. De uitgebreide leercurve en functies zijn echter niet geschikt voor elk bedrijf.

Hier zijn de 15 beste Culture Amp alternatieven voor teams die op zoek zijn naar een betere oplossing. ClickUp 15Five is een populaire uitvinding die mentaal welzijn benadert als het gaat om betrokkenheid. De wekelijkse check-in functie helpt werknemers te delen hoe het met ze gaat en managers begrijpen en faciliteren verbetering.

Het bevat ook AI-gestuurde suggesties en actieplannen voor individuele ontwikkeling. Dit alternatief van Culture Amp analyseert ook enquêtegegevens om de prestaties van managers, de belangrijkste drijfveren en de risico's voor betrokkenheid te kwantificeren.

15Vijf beste functies

Breng betrokkenheid in kaart voor elke functieverantwoordelijkheid met enquêtes die meten hoe stimulerend deze is

Gemakkelijk verbinding maken met verschillende HRIS dankzij de integratieopties

Verbetert de erkenning van werknemers met functies voor publieke lofprijzingen

15Vijf limieten

Schaalt mogelijk niet goed met grotere organisaties vanwege limieten in functies

Mist geavanceerde analyses in vergelijking met concurrenten zoals Lattice

Biedt beperkte aanpassingen in sjablonen voor prestatiebeoordelingen

15Five prijzen

Engage: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Perform: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Totaal platform: $16/maand per gebruiker

15Vijf beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1.700+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (850+ beoordelingen)

Bekijk waarom deze G2 gebruiker beschouwt 15Five als een krachtige toolset voor werknemersbetrokkenheid en prestatiebeheer:

Ik zie hoe de verschillende functies zoals High Fives, de Best Self Review, of zelfs hoe het profiel van de individuele gebruiker is ingesteld allemaal in lijn liggen met veel van de best practices die we hebben gezien om werknemers te helpen hun sterke punten te benutten en andere sleutel learnings in het HR veld.

6. Betterworks (Beste voor het integreren van OKR's en continue feedback)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdmBMo89doUHo2thUFtqmdsAyM6OLWtxaYoFDhp6ixdtJxrM\_vRXJUmP0pKUDjqT5bJNZUinupNSS\_euO5c2yCorYpmkUOVWIcqzrrA0XLpmB5KlDqVz-BFitNTaN0jqgE?key=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX Betterworks: Het beste voor het integreren van OKR's en continue feedback /$$img/

via Beterworks Ben je op zoek naar Culture Amp alternatieven die ideaal zijn voor bedrijven die de nadruk leggen op agile methodologie voor verbetering? Kijk dan eens naar Betterworks! Het biedt dynamische OKR bijhouden om de afstemming van doelen op de voorgrond van de betrokkenheid van werknemers te houden.

Met snelle kalibraties en eenvoudige beoordelingen laat Betterworks uw team groeiende bedrijfsnormen integreren in uw prestatie- en medewerkerpotentieelproces.

Beterworks beste functies

Zorg voor gegevensgestuurde prestatiebeoordelingen met delen van gegevens en processen die met alle modules zijn verbonden

Verkrijg onbevooroordeeld, datagestuurd inzicht in de prestaties van medewerkers met aanpasbare bedrijfsnormen

Voortdurende verbetering stimuleren met historische records van uitgebreide feedback en enquêtes onder medewerkers

Beperkingen van Betterworks

Kan duur zijn voor middelgrote en grote teams

Implementatie kan complex worden zonder getrainde experts in uw organisatie

Betterworks prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Middenmarkt: Aangepaste prijzen

Beterworks beoordeling en reviews

G2 : 4.3/5 (200+ beoordelingen)

: 4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (20+ beoordelingen)

7. Workleap (Beste voor samenwerking en het bijhouden van betrokkenheid)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXc8vx7K5swps140vyoE2u9N7v54hcsyT65yqe5r00-\_rwdpENq-WDW317LWoGNif4W-5iv82pdHIE1dfcEY-mx9zmdLqQk3wVZYnSTpb85-RcuCR5RahOP5wdT1feyrs0I?key=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX Cultuur Amp Alternatieven: Workleap: Het beste voor samenwerking en het bijhouden van betrokkenheid /$$img/

via Workleap Als je de ontwikkeling van vaardigheden en betrokkenheid wilt verweven in je organisatiestructuur, dan is Workleap de beste oplossing! Naast beoordelingen door managers houdt deze software het werk gezond door middel van snelle beoordelingen door collega's en zelfbeoordelingen.

Workleap komt ook met het bijhouden van vaardigheden en het aanmaken van leermodules. Bovendien beschikt u over heldere visuals om bij te houden hoe uw betrokkenheid toeneemt.

De beste functies van Workleap

Koester een cultuur van waardering met attente shoutouts en gamified wins

Combineer ontwikkeling en betrokkenheid met overzichtelijke, op inzicht gebaseerde cursusoverzichten

Workleap limieten

Integreren team communicatie tools zoals Slack en e-mail zorgt voor incidentele bugs

De prijs is vrij hoog voor grotere organisaties

Functies voor rapportage zijn vrij basaal in vergelijking met concurrenten

Workleap prijzen

Platformervaring: $22/maand per gebruiker

$22/maand per gebruiker Functioneringservaring: $6,25/maand per gebruiker

$6,25/maand per gebruiker Prestatie: $6,25/maand

$6,25/maand Pingboard: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Leermanagement: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Onboarding: $2,50/maand per gebruiker

$2,50/maand per gebruiker Skills: $2,50/maand per gebruiker

Workleap beoordeling en recensies

G2 : 4.3/5 (720+ beoordelingen)

: 4.3/5 (720+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

Hier is waarom dit Capterra gebruiker vindt Workleap een geweldig hulpmiddel voor feedback:

Zeer positief, geeft werknemers het gevoel dat ze een kritisch onderdeel zijn van het team en stelt managers in staat om gebieden te ontdekken die aandacht of veranderingen nodig hebben.

➡️ Meer lezen: Effectieve strategieën voor samenwerking in het beheer van werk voor Teams

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcpK\_wka7fDSPV6hZVBKsQxd9XX2q8B6tbnCUNQJp8c\_Y_AaDWSAd7Dkd42jHyqgu6uTaLaWdWQePH8WEQwW8Tg-cpCMZY45WhjC5YCocOA1UrAWEpCxGbU9sqF8jXh3fE?key=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX Engagedly: Het beste voor mobiele engagementtools /$$img/

via Engagedly Engagedly staat op de lijst vanwege de mobiele aanpak om teams betrokken en tevreden te houden - medewerkers kunnen altijd en overal verbinding houden en gemotiveerd blijven.

Het houdt ook doelen bij als sleutel OKR's, met gamification en geautomatiseerd leren om dingen leuk en productief te houden. Maak kennis met Marissa AI, je nieuwe assistent voor het instellen van doelen, het geven van feedback en het aanmaken van content!

Engagedly beste functies

Koester een resultaatgerichte prestatiecultuur met AI-gestuurde OKR's en doelen

Implementeer effectieve mentorprogramma's met speciale mentorexperts

Lever kritieke updates en plan werknemersbronnen met het mobiel geoptimaliseerde platform

Engagedly limieten

Minimale prijsklassen maken het duur voor kleine teams

Sommige functies zoals check-ins en integraties kunnen ingewikkeld zijn voor nieuwe gebruikers

Engagedly prijzen

Prestaties beheren: $5-$8/maand per gebruiker

$5-$8/maand per gebruiker Leren en groeien: $3-$5/maand per gebruiker

$3-$5/maand per gebruiker Erken & Beloon: $2/maand per gebruiker

$2/maand per gebruiker Engage & Listen: $2/maand per gebruiker

$2/maand per gebruiker Mentoring Suite: $8/maand

$8/maand Verloning beheren: $10/maand

$10/maand Deskless Medewerkerscommunicatie: $5/maand

Engagedly beoordeling en beoordelingen

G2 : 4.3/5 (500+ beoordelingen)

: 4.3/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

9. Workday (Peakon) (Beste voor werknemerservaring en sentimentanalyse)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcRkCL4TyiNLvSo2TiQRGJZKA6R8q-b8y2mZlw9UwvVpG-jTaURN6GEa1lYOTBRAB4nLwlLIDnbu3vfBCs8poidt2QRiTO66pZHVf1JC4iz7p4yT1PpAtlWD5OnVhNtoA?key=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX Cultuur Amp Alternatieven: Workday: Beste voor werknemerservaring en sentimentanalyse /$$img/

via Werkdag (Peakon) De volgende in de lijst van Culture Amp alternatieven is Workday Peakon, een platform voor werknemersbetrokkenheid dat zich richt op het visualiseren van de subjectieve stem van werknemers.

Dit AI-ondersteunde juweeltje verstuurt gepersonaliseerde engagementenquêtes en zet de antwoorden onmiddellijk om in realtime inzichten. Managers kunnen de feedbacklus gemakkelijk sluiten met gespreksstarters, bevestigingen en privé tweeweg chats.

De tool benadrukt aandachtsgebieden, viert overwinningen en helpt bij het brainstormen over manieren om het sentiment te veranderen.

🔍 Wist je dat? Peakon ondersteunt tot 60 talen, waardoor geografische of sociaal-culturele barrières verdwijnen.

De beste functies van Workday (Peakon)

Verzamel feedback van werknemers op kantoor en op afstand met extensies voor desktop, mobiel, kiosk, Slack of Teams van Microsoft

Het risico op verloop voorspellen en talentbehoud verbeteren met live analyse van de levenscyclus van werknemers

Workday (Peakon) limieten

Om er optimaal van te profiteren, moeten er voortdurend getrainde experts aan werken

Duurder dan concurrenten, minder ideaal voor bedrijven met minder HR-voorzieningen

Workday (Peakon) prijzen

Aangepaste prijzen

Workday (Peakon) beoordeling en reviews

G2 : 4.6/5 (110+ beoordelingen)

: 4.6/5 (110+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (40+ beoordelingen)

Laten we eens kijken hoe Workday (Peakon) hierbij helpt G2 gebruiker de pulse van werknemers kennen:

Peakon is een platform waar de organisatie de pulse van haar werknemers leert kennen. De verscheidenheid aan vragen in de enquête zorgt ervoor dat alle onderwerpen met betrekking tot werknemersrelaties en organisatie aan bod komen.

10. Glint (het beste voor inzichten in AI-gebaseerde betrokkenheid)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdQvn0nj0f10xkCvIS\_tqqkKSCVEAQv6lzbuO\_yoPAxYqQovX0VDvLamjakoNCNcNPTmfu8BNoR2tnqvyJco3isTwDWOvPJQJn6wRKMuds3IvU15zn6LXnFpStXzXp0w?key=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX Glint: het beste voor inzichten in AI-gebaseerde betrokkenheid /$$img/

via Glint Glint is een oplossing van Microsoft die organisaties helpt inzichten om te zetten in zinvolle veranderingen met aanpasbare enquêtes. De sjablonen van Glint houden uw werkplek in lijn met wat het belangrijkst is, van onboarding tot exit-interviews en van check-ins voor diversiteit tot verandermanagement.

Het heeft ook ingebouwde Microsoft AI functies die alle opmerkingen en antwoorden samenvatten tot inzichten. Dit is perfect voor leiders die culturele veranderingen willen bevorderen en medewerkers op één lijn willen brengen met HR-strategie doelen.

🔍 Wist je dat? Glint Inc., dat ooit op zichzelf stond, sloot zich in 2018 aan bij het ecosysteem van Microsoft nadat LinkedIn (een dochteronderneming van Microsoft) het had overgenomen. Vandaag de dag dienen de middelen als een gemeenschapsforum voor gebruikers om inzichten en ideeën uit te wisselen.

De beste functies van Glint

Verbeter retentie met real-time bijhouden van feedback en actieplanning

Verbeter de communicatie met directe en eenvoudig te exporteren rapportages

Grenzen van Glint

Business moet zich beperken tot het Microsoft ecosysteem voor volledige functionaliteit

Biedt beperkte functies van het prestatiebeheerplatform

Glint-prijzen

Microsoft Viva Glint: $2/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Glint beoordeling en recensies

G2 : 4.6/5 (40+ beoordelingen)

: 4.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

11. Workvivo (Beste voor het stimuleren van werknemerscommunicatie en werkcultuur)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeL9lr\_wg5KdWnYCrvym0jFYGnnc9EW3Th5YJAOrQ2wgZTo94hD1tjLkLirTnWMDaTNWa43ojnhK56EsWL8KbtegdP5Pf8oF8V6XMOmA8OlLklTIi5abQj\_pQZUxfg?key=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX Cultuur Amp Alternatieven: Workvivo: Beste voor het stimuleren van werknemerscommunicatie en werkcultuur /$$img/

via Werkvivo Een intuïtieve sociale interface nodig om de betrokkenheid te verbeteren? Workvivo levert precies dat. Het platform brengt communicatie, enquêtes en HR-oplossingen samen in één ruimte voor een community-ervaring.

Workvivio heeft zelfs een functie voor gepersonaliseerd nieuws op het intranet om mensen op de hoogte te houden van hun laatste doelen en ontwikkelingen.

De beste functies van Workvivo

Versterk team prestaties met intuïtieve erkenning en publieke shoutouts

Stimuleer authentieke verbindingen met gepersonaliseerde nieuwsfeeds

Verbeter de samenwerking met geïntegreerde sociale en communicatietools

Workvivo limieten

Beperkte aanpassingsmogelijkheden en duur voor kleinere teams

Heeft geen integratiemogelijkheden met meer niche HR software oplossingen

Prijzen voor Workvivo

Business-abonnement: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Workvivo beoordeling en recensies

G2 : 4.8/5 (2000+ beoordelingen)

: 4.8/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (120+ beoordelingen)

Laten we eens kijken waarom dit Capterra gebruiker houdt van Workvivo:

Wat mij het meest beviel aan Workvivo is het vermogen om een samenhangende en boeiende werkcultuur te creëren.

12. SurveySparrow (Beste voor dynamische, conversationele enquêtes en feedback)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcn30QM5F9paZ6LV1qbS5ctsUatsviYAXZwW6gVvuu1KVI5ceMSVuxUJC2V26Izv4iyY3TlokQcqC7h-r75-3DRXsqUj-chy6C4Zeh6vMwhZh9RUdiwb7cy9dZSSkyYm-A?key=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX SurveySparrow: Het beste voor dynamische, conversationele enquêtes en feedback /$$img/

via Onderzoekspar SurveySparrow is ideaal voor bedrijven die de voorkeur geven aan een eenvoudige maar analytische enquêteoplossing. De systematische interface verdeelt het proces van engagementenquêtes in stappen, van het bouwen tot het analyseren en exporteren van resultaten.

Naast de duidelijke backend kunt u met SurveySparrow meerdere formaten vragen toevoegen en blokken van de enquête beheren met individuele logica. Het stelt HR teams ook in staat om e-mail notificaties en herinneringen te gebruiken voor een effectieve follow-up.

De beste functies van SurveySparrow

Pas elke enquête aan met een groot bereik aan knoppen, lettertypes, kleuren en zelfs thema's

Stel voorwaarden die alleen relevante vragen aan elke werknemer presenteren met adaptieve slimme enquêtes

Verzamel gegevens zelfs zonder internettoegang en synchroniseer informatie later met de offline enquête optie

SurveySparrow beperkingen

Functioneert alleen met basisopties voor opmaak bij het maken van vragen

Beperkt tot engagementenquêtes, geen prestatiebeoordelingen of andere HR-oplossingen

Prijzen voor SurveySparrow

Voor individuen

Basis: $39/maand

$39/maand Starter: $59/maand

Voor Teams

Business: $149/maand

$149/maand Professioneel: $399/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

CX Suit (NPS, CSAT, CES)

Professioneel: $399/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Reputatiebeheer

Gratis

Starters: $99/maand

Ticketbeheer

Gratis

Starter: $12/maand

360 Beoordeling

Prestaties: Aangepaste prijzen

Volledige Suite

Platform: Aangepaste prijzen

SurveySparrow beoordeling en beoordelingen

G2 : 4.4/5 (2000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfy6zwRNMKj6zWBEl1AcoyjRzaQoTa3\_ZbC0Kr34Mdcli0wnsWGB4ceIfI1-lI5JZlHhMOCtHfMa89rAatfz0pmBtjUbe51nV0Vw53bTtyCr8VzYt6hmTof1DymVcvV9Q?key=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX Cultuur Amp Alternatieven: CultureMonkey: Het beste voor pulse-enquêtes en feedback tools /$$img/

via cultureMonkey_ CultureMonkey is als een groeigoeroe voor bedrijven. Met anonieme feedback en inzichten op basis van AI zet het eerlijke input om in actieplannen die het verschil maken.

Het beste deel? De visuele dashboards geven u realtime, op prioriteit gerangschikte momentopnamen van de gedachten van werknemers - geen filter nodig. Plus, elke vraag en tool voor pulse-enquête in CultureMonkey is eenvoudig aan te passen.

De beste functies van CultureMonkey

Verminder enquêtemoeheid met de optie om één vraag tweewekelijks of maandelijks in te plannen

Meet de impact van uw acties met historische trends en inzichten

Maximaliseer de ROI van uw HR-praktijken en -inspanningen met vooraf gedefinieerde meetgegevens medewerkerbetrokkenheid Beperkingen van CultureMonkey

Soms problemen met laden en bugs bij het bouwen van complexe enquêtes

Bij het exporteren van geavanceerde rapportages zoals heatmaps kunnen visuele details verloren gaan, zoals kleurcodering

Prijzen van CultureMonkey

Aangepaste prijzen

CultureMonkey beoordeling en recensies

G2 : 4.7/5 (50+ beoordelingen)

: 4.7/5 (50+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Kijk wat deze G2 gebruiker te zeggen heeft over CultureMonkey:

Culture Monkey heeft de meest geavanceerde dashboards die ik ben tegengekomen in veel tools die ik heb geëvalueerd of waarmee ik in het verleden heb gewerkt. Er zijn aangepaste rapporten en weergaven beschikbaar, opgesplitst per managersniveau, locaties, afdelingen en rollen.

14. BambooHR (het beste voor het stroomlijnen van HR-processen en selfservices voor werknemers)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcXu0p8rOljs0jarCBJQF46gwuJWE1ED9Nk3nt2cN-GyAmf8Uz\_N9\_sOaSkwY00Np9EnS8gg2FRrY-Kx7bBTqIw7th7AdfZ15YUgtSsHYb4vwZE0HLlTzdb9No-P\_Ltz-Y?key=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX BambooHR: het beste voor het stroomlijnen van HR-processen en selfservices voor werknemers /$$img/

via BambooHR BambooHR is een populair HRM-software ontworpen om werknemers meer macht te geven en processen te verbeteren. Het biedt feedback aan managers en zelfevaluatie die gemakkelijk te verbinden zijn met de tools voor het instellen van doelen.

De oplossing bevat een medewerkerstevredenheidstool die direct de employer branding en de motivatie van werknemers bijhoudt. Bovendien vereenvoudigt het salarisadministratie, bijhouden van sollicitanten en verlofbeheer.

BambooHR beste functies

Creëer een centrale hub voor alle interne updates en aankondigingen met de functie community space

Verbeter de nauwkeurigheid van gegevens met de onderzochte, kant-en-klare vragenbank over werknemerservaringen

BambooHR limieten

Rapportagestijl, vooral elementen zoals datastempels en databronnen, is vrij basaal en verouderd

Functies richten zich op breed HR-management, niet op betrokkenheid, en hebben een steile leercurve

BambooHR prijzen

(Vast maandelijks tarief voor minder dan 25 werknemers; prijs per gebruiker voor 25+ werknemers)

Core : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Pro: Aangepaste prijzen

BambooHR beoordeling en recensies

G2 : 4.4/5 (2.400+ beoordelingen)

: 4.4/5 (2.400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.800+ beoordelingen)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeHX4FETLIDzrrmXICVsyodAGq6-wocU8ETWEIhd4kZUXOUhkx6ZznsjnAyozPvHNtrbesrkIMJjXgZkdDSvYThd3XwL\_ht6tvNwIASm1MelGMSg-ZtJNIn04GlpjT7DNE?key=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX Cultuur Amp Alternatieven: Microsoft Viva: het beste voor de integratie van welzijn en productiviteit met bedrijfstools /$$img/

via Microsoft Viva Als Microsoft in uw bedrijf is geïntegreerd, is Microsoft Viva een goede aanvulling op uw HR-toolkit. Naast de mogelijkheden van Viva Glint voor het analyseren van enquêtes, biedt het ook gemeenschapsforums en campagnebeheer om verbindingen en betrokkenheid te bevorderen.

Met Viva kunt u ook het welzijn van werknemers beoordelen via snelle enquêtes en Taak-gerelateerde gegevensanalyse. Bovendien helpt het bij de integratie van leren in de productiviteitstools van Microsoft voor de ontwikkeling van werknemers.

De beste functies van Microsoft Viva

Stimuleer boeiende gesprekken met speciale ruimtes voor bedrijfsnieuws en gedeelde interesses

Breng welzijn in kaart en verbeter het met grafieken van werkpatronen en activiteitenverdelingen van werknemers

De beperkingen van Microsoft Viva

Integraties zijn beperkt tot het Microsoft ecosysteem

Kan aanvoelen als een complexe interface die moeilijk te configureren is

Prijzen van Microsoft Viva

Microsoft Viva in Microsoft 365: Gratis

Gratis Microsoft Viva Communicatie en gemeenschappen voor werknemers: $2/maand per gebruiker

$2/maand per gebruiker Microsoft Viva Workplace Analytics en werknemersfeedback: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Microsoft Viva Suite: $12/maand per gebruiker

Beoordeling en beoordelingen van Microsoft Viva

G2 : 4.5/5 (40+ beoordelingen)

: 4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Eens kijken waarom deze G2 gebruiker geeft de voorkeur aan Microsoft Viva:

Viva Insights is de beste software voor interactie en werk in een professionele omgeving. Het is heel gemakkelijk te gebruiken en te implementeren. Het beste wat ik hier aan vind is dat het zeer nuttig is voor het verhogen van de productiviteit en het verbeteren van de werknemerservaring.

Bijzondere vermeldingen

Reflektive: Integreert naadloos met tools zoals Slack, waardoor het een natuurlijk onderdeel wordt van de dagelijkse werkprocessen

Integreert naadloos met tools zoals Slack, waardoor het een natuurlijk onderdeel wordt van de dagelijkse werkprocessen Qualtrics:biedt een bredere HR-toolkit voor organisaties die op zoek zijn naar een uitgebreide ervaring op ondernemingsniveau

Verbeter de betrokkenheid en prestaties van werknemers met ClickUp

Een goede teamgeest is de brandstof voor momentum en toewijding aan zakelijke doelen - gooi er wat constructieve feedback bij en je hebt een laserfocus op de lange termijn. Maar laten we eerlijk zijn: HR Teams hebben de juiste tools nodig, zoals Culture Amp, om alles bij te houden.

Maar omdat niet elk bedrijf ermee klikt, hebben we 15 Culture Amp alternatieven voor je op een rijtje gezet. Maar als het op betrokkenheid en projectuitvoering aankomt, gaan ze hand in hand.

Dat is waar ClickUp schittert. Met zijn vlotte automatisering, inzichten van ClickUp AI en magie op het gebied van taakbeheer bouwt ClickUp aan een positieve en productieve werkcultuur - over een win-win gesproken!

Klaar om de betrokkenheid van werknemers en de bedrijfsprestaties te verbeteren? Meld u aan bij ClickUp vandaag nog!