Top 15 Morgen Kalender Alternatieven voor Slimmer Plannen

Je werpt een blik op je kalender. Vergaderingen achter elkaar, overlappende deadlines en een zee van chaos met kleurcodes. Ergens daartussen moest je diepgaand werk, persoonlijke tijd en - o ja - lunch inplannen. Als je er met Morgen Calendar niet uitkomt, ben je niet de enige. 📅

De juiste kalender app kan het verschil maken tussen efficiëntie en een burn-out. Er bestaan slimmere tools voor beter werkbeheer, goede integratie van Google Agenda, naadloze organisatie van agenda's of open uitnodigingen.

We hebben 15 krachtige alternatieven voor Morgen Kalender voor je op een rijtje gezet die je agenda gestroomlijnd houden, zodat je echt dingen kunt doen. Laten we degene vinden die voor jou werkt. 🔥

⏰ 60-seconden samenvatting

Je planning effectief beheren is de sleutel tot productiviteit. Hoewel Morgen een goede tool is, hebben verschillende alternatieven unieke functies om aan uw verschillende behoeften te voldoen. ClickUp Motion is een AI-gestuurde app voor productiviteit die planning automatiseert, werkprioritering en vergaderingen coördineren. Het helpt jou en je team efficiënter te werken door de abonnementen dynamisch aan te passen.

Het platform biedt geautomatiseerde planning van vergaderingen met reserveringspagina's en automatische planning. Voor teams gebruikt Motion AI om werklasten in balans te brengen, overcommitments te voorkomen en deadlines te halen.

De beste functies van Motion

Taakplanning automatiseren met AI die taken dynamisch in realtime inplant en herprioriteert

Voorkom overbelasting door werklasten in balans te brengen en taken efficiënt over teams te verdelen

Plan onafgemaakte Taken automatisch opnieuw en verschuif ze naar de eerstvolgende beste beschikbare tijd

Bewegingsbeperkingen

Beperkte integratie van kalenders van derden buiten de belangrijkste platforms

Hogere prijzen voor individuele gebruikers in vergelijking met concurrenten

Prijzen voor beweging

Individueel: $34/maand per gebruiker

$34/maand per gebruiker Standaard Business: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Business Pro: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen

G2: 4.1/5 (110+ beoordelingen)

4.1/5 (110+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (50+ beoordelingen)

**Wat zeggen gebruikers over Motion?

Ik gebruik motion voor persoonlijk Taakbeheer, zowel op het werk als in mijn privéleven. Als ik me ooit moet herinneren iets te doen, kan ik het heel snel noteren met een deadline en prioriteit en weet ik dat ik het niet hoef te onthouden - Motion regelt de planning voor me. G2 beoordeling 💡 Pro Tip: Als uw takenlijst losgekoppeld voelt van uw planning, probeer dan een in taken geïntegreerde kalender zoals ClickUp, Motion of Akiflow voor naadloos werkstroombeheer.

3. Sunsama (het beste voor mindful plannen en balans tussen werk en privé)

via zonneschijn_ Sunsama is een digitale dagelijkse planner ontworpen om je te helpen je werkdagen met intentie te plannen, gefocust te blijven en realistische doelen te stellen. In tegenstelling tot traditionele Taak Managers, begeleidt deze tool je door een gestructureerd planningsproces. Dit helpt je om prioriteiten te stellen voor het belangrijkste werk en tegelijkertijd een gezonde balans tussen werk en privé te behouden.

Sunsama beste functies

Plan je dag met behulp van een stap-voor-stap begeleide routine om bewust met je werk bezig te blijven

Houd de dagelijkse werklast bij om overbelasting te voorkomen en de balans tussen werk en privé in stand te houden

Speciale tijd instellen voor gerichte e-mail en opvolging van berichten vanuit Gmail, Outlook, Slack en Teams

Sunsama beperkingen

Hogere prijs in vergelijking met andere Taken en projectmanagement kalender tools

Beperkte automatisering en op AI gebaseerde functies voor het prioriteren van taken

Sunsama-prijzen

14-daagse gratis proefversie

Jaarabonnement: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Maandelijks abonnement: $20/maand per gebruiker

Sunsama beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over Sunsama?

_Ik vind het geweldig dat ik terug kan gaan en precies kan zien waar mijn tijd is gebleven, dankzij de tag functie. Het genereert handige rapportages zodat je kunt zien waar je je tijd aan besteedt en je kunt werken aan realistische verwachtingen van hoeveel je per dag Klaar kunt krijgen Capterra beoordeling 💡 Pro Tip: Vergaderingen langer dan 30 minuten zijn 66% minder productief . Gebruik een hulpmiddel voor het beheren van vergaderingen om de duur van vergaderingen te beperken en discussies bij te houden.

4. Akiflow (het beste voor een naadloze integratie van taken en agenda's met het organiseren van planningen)

via Akiflow Akiflow is een krachtpatser op het gebied van productiviteit die uw taken en vergaderingen samenbrengt, waardoor tijd blokkeren moeiteloos gaat. Met de Sync Engine van Akiflow worden taken en vergaderingen automatisch geïmporteerd in een universele inbox.

Met de kalender voor tijdblokkering kunnen gebruikers taken direct in hun agenda slepen en neerzetten, zodat ze gestructureerde werkdagen hebben. Bovendien maakt de Meeting Booking Assistant een einde aan gedoe met plannen door direct een deel van de beschikbaarheid te delen.

Akiflow beste functies

Taken automatisch synchroniseren vanuit meer dan 3000 apps, waaronder Trello, Asana, Notion en ClickUp-taak

Gebruik de Meeting Booking Assistant om beschikbaarheid direct te delen en planningsconflicten te voorkomen

Zet e-mails en Slack-berichten om in uitvoerbare Taken om te voorkomen dat belangrijk werk verloren gaat

Akiflow limieten

Geen gratis abonnement, waardoor het een dure optie is in vergelijking met sommige alternatieven

Beperkte AI-gestuurde automatisering buiten het synchroniseren en plannen van Taken

Akiflow prijzen

Pro maandelijks: $34/maand per gebruiker

$34/maand per gebruiker Pro per jaar: $19/maand per gebruiker

Akiflow beoordelingen en recensies

G2: 5.0/5 (30+ beoordelingen)

5.0/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (90+ beoordelingen)

📚 Lees meer: Blijf uw planning voor met gestructureerde abonnementen. Deze sjablonen voor maandkalenders maken het gemakkelijk om taken, deadlines en gebeurtenissen in kaart te brengen zonder chaos.

5. Todoist (het beste voor eenvoudig en effectief Taakbeheer)

via Todoist Todoist is een lichtgewicht maar krachtige taakmanager die is ontworpen om individuen en Teams te helpen bij het organiseren van taken, het stellen van prioriteiten en het halen van deadlines. Leg eenvoudig taken vast in natuurlijke taal met een intuïtieve interface en functie voor snel toevoegen.

Met de kalenderintegratie van Todoist kun je taken plannen, terugkerende deadlines instellen en werklast visualiseren. Het platform biedt teams ook een gedeelde werkruimte om taken toe te wijzen, bij te houden en te voltooien, plus kant-en-klare sjablonen voor projectplanning.

De beste functies van Todoist

Taken direct vastleggen en organiseren met behulp van natuurlijke taalinvoer

Plan taken met terugkerende deadlines en geef ze prioriteit met labels

Integreer met e-mail, agenda-apps en meer dan 90 tools van derden voor een naadloze werkstroom

De beperkingen van Todoist

Het toevoegen van subtaken en bijlagen vereist meerdere stappen, waardoor het minder intuïtief is

Beperkte aanpassingsmogelijkheden vergeleken met geavanceerde tools voor projectmanagement

Prijzen voor Todoist

Beginner: Free

Free Pro: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Business: $8/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Todoist

G2: 4.4/5 (800+ beoordelingen)

4.4/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.500+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Todoist?

Het is een eenvoudige en snelle software voor Taken. Taken toevoegen is gemakkelijk en de leercurve is veel eenvoudiger dan bij andere apps. Ik gebruik het elke dag om taken bij te houden en herinneringen te krijgen wanneer ik ze nodig heb. G2 beoordeling 6. Calendly (Beste voor moeiteloze planning en automatisering van vergaderingen)

via kalender_ Calendly is voor drukke professionals die het heen-en-weer geloop van vergaderingen via e-mail willen vermijden. Met een intuïtieve interface kunnen gebruikers boekingslinks delen, beschikbaarheid instellen en kalenders synchroniseren voor naadloze planning.

Het integreert met meer dan 100 tools en automatiseert workflows, herinneringen en afspraken zonder handmatige coördinatie. Voor bedrijven zorgen Calendly's round-robin en collectieve afspraken ervoor dat de juiste leden van het team op het juiste moment worden geboekt.

De beste functies van Calendly

Deel direct boekingslinks en laat clients zelf vergaderingen plannen

Herinneringen en follow-ups voor vergaderingen automatiseren via e-mail en tekst notificaties

Round-robin en collectieve gebeurtenissen plannen voor teams

De beperkingen van Calendly

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor planningsinterfaces en branding

Tijdzone aanpassingen kunnen lastig zijn bij het plannen in verschillende regio's

Prijzen voor Calendly

Gratis

Standaard: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Teams: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Calendly beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.283+ beoordelingen)

4.7/5 (2.283+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.912+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over Calendly?

Ik kocht Calendly voor ons team omdat we een planner nodig hadden. We werken op afstand, vergaderingen zijn virtueel en we werken in tijdzones. Calendly was heel eenvoudig in te stellen, dus onze interne vergaderingen werkten voor de tijdzones._ G2 beoordeling ➡️ Meer lezen: Beste Calendly alternatieven & concurrenten 7. Notion (Beste voor alles-in-één werkruimte en kennisbeheer)

via Notie Notion is een veelzijdige, alles-in-één werkruimte die documentatie, project abonnementen en AI-gestuurde samenwerking combineert. Notion Calendar stelt gebruikers in staat om naadloos op één plek te creëren, organiseren en samenwerken.

Met krachtige functies voor databases laat Notion gebruikers workflows aanpassen, projecten bijhouden en kennis hubs creëren. Notion AI verhoogt de productiviteit door content samen te vatten, ideeën te genereren en taken te automatiseren.

De beste functies van Notion

Taken, projecten en aantekeningen maken en organiseren met een flexibele drag-and-drop interface

Bouw aangepaste wiki's, databases en kennis hubs voor teams en organisaties

Workflows automatiseren met Notion AI voor het schrijven, samenvatten en organiseren van content

Bewegingsbeperkingen

Af en toe wat eigenaardigheden in de UI, zoals menupictogrammen die het scrollen belemmeren

Kan overweldigend aanvoelen voor nieuwe gebruikers vanwege de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden

Prijzen voor Notion

Gratis

Plus: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Notie beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5.951+ beoordelingen)

4.7/5 (5.951+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.463+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Ik gebruik Notion al zes jaar en het blijft een van mijn favoriete tools. Het helpt me mijn werk te organiseren, projecten te beheren en zelfs alle documenten op te slaan die mijn team gebruikt. De mogelijkheid om tijdlijnen, tabellen en kaders te maken maakt het een krachtige werkruimte._ G2 beoordeling ➡️ Meer lezen: ClickUp vs. Notion: De beste tool voor documenten om te kiezen 8. TickTick (het beste voor alles-in-één taken en gewoontes bijhouden)

via TickTick TickTick is een functievolle takenmanager die to-do lijsten, kalender planning, gewoonte bijhouden en Pomodoro combineert. Perfect voor individuen en teams, het helpt bij het organiseren van projecten, bijhouden van voortgang en gefocust blijven.

TickTick biedt flexibel werkbeheer met weergaven van kalenders, Kanban-borden en de Eisenhower Matrix. Stel herinneringen in, geef taken prioriteit, automatiseer to-dos en integreer met apps. Bovendien helpt de gewoonte tracker je op schema te blijven met persoonlijke en professionele doelen.

De beste functies van TickTick

Taken moeiteloos vastleggen en organiseren met slimme quick-add en prioriteit taggen

Blijf gefocust met de Pomodoro timer om taken op te delen in intervallen van 25 minuten

Visualiseer werklast met Kanban-borden, de Eisenhower Matrix en een tijdlijnweergave

TickTick beperkingen

Migratie vanuit andere tools voor werkbeheer kan omslachtig en tijdrovend zijn

Sommige geavanceerde aanpassingsopties zijn limiet vergeleken met concurrenten

TickTick prijzen

Jaarabonnement: $2,99/maand

TickTick beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (106+ beoordelingen)

4.6/5 (106+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (123+ beoordelingen)

🌟 Vriendelijke herinnering: Gebruik kleurcodering op een strategische manier. Wijs verschillende kleuren toe aan Taken - werk, privé, diepgaande focus en vergaderingen - om uw dag visueel te organiseren en verwarrende overlappingen te voorkomen.

9. Google Agenda (het beste voor naadloze planning en integratie met Google Werkruimte)

via google Agenda_ Google Agenda is een populaire cloud-gebaseerde tool voor het plannen van gebeurtenissen, het beheren van afspraken en het coördineren met teams. Het synchroniseert in realtime op verschillende apparaten en integreert met Gmail, Google Meet en andere apps van Google Werkruimte.

Met slimme functies voor het plannen van afspraken kunnen gebruikers terugkerende gebeurtenissen instellen, gedeelde agenda's maken en uitnodigingen versturen met automatische herinneringen. Google Taken biedt kleurgecodeerde gebeurtenissen en ondersteuning voor meerdere agenda's, waardoor het organiseren van planningen en het toewijzen van afspraken eenvoudiger wordt in de agenda.

De beste functies van Google Agenda

Kalenders synchroniseren tussen apparaten met automatische updates in de cloud in realtime

Moeiteloos terugkerende kalender gebeurtenissen, herinneringen en vergaderingen notificaties instellen

Integreer met Gmail, Google Meet en andere tools voor productiviteit voor naadloze planning

Google Agenda beperkingen

Beperkte geavanceerde functies voor taakbeheer in vergelijking met speciale apps voor plannen

Geen ingebouwde functie voor tijdsblokkering zonder integraties met derden

Google Agenda prijzen

Business Starter: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business Standard: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Business Plus: $22/maand per gebruiker

$22/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Google Agenda beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (42.000+ beoordelingen)

4.6/5 (42.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (3.400+ beoordelingen)

➡️ Meer lezen: Beste Google Agenda alternatieven en concurrenten

10. Routine (Beste voor gestructureerd tijdbeheer)

via Routine Routine is een next-generation productiviteitsplatform ontworpen om professionals en teams te helpen hun werk te stroomlijnen. Het combineert het bijhouden van taken, kalenderorganisatie en samenwerkingstools in een enkele interface.

De functies voor plannen en tijd blokkeren helpen bij het prioriteren van taken en beschermen je agenda tegen afleiding.

Routine beste functies

Plan met een plannergebaseerde kalender voor gestructureerd tijdbeheer

Blok tijd voor diepgaand werk met drag-and-drop tijd blokkeren direct in de kalender

Taken en aantekeningen snel vastleggen met sneltoetsen en een balk met commando's

Routinematige beperkingen

Voor nieuwe gebruikers is er een leercurve nodig om efficiënt door alle functies te navigeren

Sommige functies voor samenwerking en geavanceerde automatisering zijn nog in ontwikkeling

Routinematige prijzen

Gratis

Professioneel: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Routinematige beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (Niet genoeg beoordelingen)

3.8/5 (Niet genoeg beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

**Wat zeggen gebruikers over Routine?

Routine is een prachtige app voor productiviteit die me helpt om mijn dagelijkse taken op het werk in te plannen. Het helpt me mijn dagelijkse routine te bepalen en te behouden. Routine heeft een gestroomlijnde en visueel aantrekkelijke UI. Het is gemakkelijk te implementeren en is ook heel gebruiksvriendelijk. G2 beoordeling Pro Tip: Wil je meer doen? Maak van tevoren een abonnement op je week. De meest productieve mensen bekijken en plannen hun week elke zondagavond of maandagochtend. Kies voor een gestructureerde kalender app zoals ClickUp, waarmee je moeiteloos een week kunt plannen.

11. Fantastical (Beste voor intuïtief plannen en kalenderbeheer)

via Fantastisch Fantastical is een rijk aan functies kalenderbeheer tool voor individuen en teams. Het combineert de organisatie van gebeurtenissen, het beheer van taken en het plannen van vergaderingen. Met een schone interface, natuurlijke taalverwerking en meerdere weergaven maakt het plannen eenvoudig.

Fantastical synchroniseert met Google Agenda, iCloud, Microsoft 365 en Exchange zodat je al je gebeurtenissen en Taken op één platform kunt synchroniseren. Het integreert ook met Zoom, Google Meet, Microsoft Teams en Webex voor het eenvoudig plannen van vergaderingen.

Fantastische beste functies

Voeg gebeurtenissen toe met behulp van natuurlijke taalinvoer voor snelle planning

Automatische detectie van koppelingen voor conferentiegesprekken met Zoom, Google Meet en Webex

RSVP'en voor gebeurtenissen, vergadertijden voorstellen en planningslinks delen

Fantastische limieten

Prijzen abonnement kunnen hoog aanvoelen vergeleken met andere kalender apps

Geen self-hosting opties, omdat het afhankelijk is van externe agendaservices

Fantastische prijzen

Persoonlijk en gezin:

Voor individuen: $4.75/maand

$4.75/maand Familie (tot 5 gebruikers): $7.50/maand

Teams & Bedrijven:

Voor Teams: $4,75/maand per gebruiker

Fantastische beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.8/5 (20+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over Fantastical?

Het is super eenvoudig te gebruiken. Het is moeilijk uit te leggen aan mensen die een basis kalender nodig hebben, maar mijn kalender is erg druk. Je kunt in gewoon Engels items toevoegen aan de kalender en de interface is geweldig. Het is veel beter dan iCal._ G2-beoordeling ➡️ Lees meer: Gratis sjablonen voor roosters in Excel, Google Spreadsheets en ClickUp 12. Microsoft Outlook (het beste voor het beheer van e-mail en agenda's voor ondernemingen)

via Outlook Microsoft Outlook is geweldig voor het beheren van e-mails, vergaderingen en taken, of je nu een individuele gebruiker bent of een bedrijf. Het biedt ondersteuning voor meerdere accounts en AI voor het schrijven van e-mails en integreert met Microsoft 365 apps zoals Word, Excel en Teams.

Voor bedrijven biedt Outlook veiligheid op bedrijfsniveau, zakelijke e-mailhosting en afspraakbeheer via Microsoft Bookings. Met geavanceerde planningstools, gedeelde kalenders en opslagruimte in de cloud helpt Outlook teams efficiënt samen te werken.

De beste functies van Microsoft Outlook

Beheer meerdere e-mail accounts vanaf één platform

E-mail schrijven en Taakbeheer automatiseren met AI-gestuurde Copilot

Kalenders synchroniseren en delen met teams voor eenvoudig plannen

Afspraken boeken en beheren met Microsoft Bookings

Microsoft Outlook beperkingen

Interface kan onoverzichtelijk aanvoelen in vergelijking met eenvoudigere clients voor e-mail

Voor de volledige functieset is een betaald abonnement op Microsoft 365 vereist

Prijzen voor Microsoft Outlook

Outlook gratis

Microsoft 365 Basis: $19,99/jaar

$19,99/jaar Microsoft 365 Personal: $99,99/jaar

$99,99/jaar Microsoft 365 Family: $129,99/jaar

$129,99/jaar Microsoft 365 Business Basic: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Premium: $22/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Microsoft Outlook

G2: 4.5/5 (2.940+ beoordelingen)

4.5/5 (2.940+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.070+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Outlook?

Dit is een zeer belangrijk hulpmiddel op het werk. Het organiseert al mijn e-mails, kalenders en vergaderingen op één plek! Dit helpt me enorm, vooral bij het plannen en herinneren aan toekomstige vergaderingen. G2 beoordeling ➡️ Lees meer: Hoe de vooringenomenheid van de planfout vermijden? 13. Vimcal (het beste voor executive assistenten en het beheer van tijdzones)

via Vimcal Vimcal is een snelle kalender gemaakt voor leidinggevenden, assistenten en drukke professionals. De directe planning, AI-boekingen en automatisering van tijdzones maken het beheren van complexe planningen moeiteloos.

Vimcal optimaliseert de organisatie van vergaderingen met drag-and-drop planning, coördinatie van meerdere accounts en een focusmodus om afleidingen tegen te houden. Bovendien zijn de functies op maat gemaakt om executive assistants in staat te stellen schema's te beheren voor verschillende accounts en leidinggevenden.

De beste functies van Vimcal

Direct delen van beschikbaarheid zonder gebruik te maken van koppelingen naar roosters

Moeiteloos meerdere tijdzones omzetten en vergelijken

Vergaderingen plannen in natuurlijke taal

Automatisch samenvoegen van dubbele gebeurtenissen om je kalender overzichtelijker te maken

Vimcal limieten

Hogere prijs in vergelijking met andere kalendertools

Alleen beschikbaar op iOS en desktop; nog geen ondersteuning voor Android

Vimcal prijzen

Vimcal

iOS: Free forever

Free forever Desktop: $15/maand

$15/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Vimcal EA

Vimcal EA Planning: $62,50/maand per gebruiker

$62,50/maand per gebruiker Bureau:* Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Vimcal beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

💡Pro Tip: Als je agenda overweldigend is, ruim dan op door buffertijden in te stellen tussen vergaderingen en taken met een lage prioriteit te automatiseren.

via amie Amie is een gestroomlijnde app voor productiviteit die kalenders, taken en contacten combineert in één snelle, visueel aantrekkelijke interface. Het is perfect voor professionals en helpt vergaderingen, to-dos en interacties op één plek te beheren.

Met drag-and-drop planning, slimme herinneringen en real-time samenwerking helpt Amie je om meerdere tools overbodig te maken. Dankzij de AI-functies en offline modus is Amie ideaal voor probleemloze abonnementen.

De beste functies van Amie

Taken, vergaderingen en contacten combineren in één app

Taken direct naar je kalender slepen voor directe planning

Creëer en beheer vergaderingen met behulp van natuurlijke taalinvoer

Synchroniseer naadloos met Google Agenda en andere apps voor productiviteit

Amie limieten

Momenteel in invite-only bèta, dus nog niet algemeen beschikbaar

Ontbreekt integratie met sommige populaire tools van derden zoals Microsoft Outlook

Amie prijzen

Personal: Gratis tijdens bèta

Gratis tijdens bèta Enterprise: Aangepaste prijzen

Amie beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

15. TimeFinder (De beste voor intuïtieve bloktijden en dagelijkse abonnementen)

via tijdzoeker_ TimeFinder is een drag-and-drop app voor het blokkeren van tijd, ontworpen om gebruikers te helpen bij het beheren van hun agenda. Het opdelen van de dag in gestructureerde blokken zorgt voor een betere focus, productiviteit en tijdbeheer.

Met een eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface stelt TimeFinder gebruikers in staat hun dag moeiteloos in te delen, zodat ze geen verspreide lijsten met taken meer nodig hebben. Toekomstige functies, zoals een ontwerp met gesplitste weergave, beloven een meer gestroomlijnde planningservaring.

De beste functies van TimeFinder

Taken direct in blokken slepen voor gestructureerde planning

Plan en pas dagelijkse routines in seconden aan met een intuïtieve interface

Verminder mentale rommel door eindeloze lijsten met taken te vervangen door gerichte blokken met tijd

TimeFinder limieten

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met meer geavanceerde apps voor abonnementen

Geen integratie met kalenders van derden of tools voor productiviteit

TimeFinder prijzen

Gratis

Premium: $29.99/maand per gebruiker

TimeFinder beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

➡️ Meer lezen: Beste AI-kalender en planner apps

Neem controle over uw planning met ClickUp

Je kalender moet voor je werken, zonder dat je er al te veel moeite voor hoeft te doen. Als Morgen Assist het niet Klaar krijgt, kan een van deze andere tools uw werkstroom stroomlijnen, wrijving in de planning verminderen en u meer controle over uw tijd geven.

Of je nu behoefte hebt aan automatisering met AI, naadloze integratie van Taken of geavanceerde functies voor het maken van planningen, er zijn meerdere platforms die aan jouw behoeften voldoen.

Op zoek naar een alles-in-één oplossing? ClickUp combineert planning, taakbeheer en samenwerking in één enkele werkruimte. Start vandaag nog gratis en upgrade de manier waarop u plant, werkt en georganiseerd blijft! 🚀 Meld u aan voor ClickUp!