Hoe iemand toevoegen aan een Slack gesprek

Je bent verwikkeld in een Slack gesprek met je team over de volgende grote stap en plotseling realiseer je je dat Alex hierbij betrokken moet zijn.

Maar wacht - begin je een hele nieuwe groepschat? Moet je hem toevoegen aan het bestaande Slack gesprek of hem oproepen met geheime beheerder krachten?

Het proces is eenvoudig, of je nu iemand toevoegt aan een Slack werkruimte, hem in een lopende discussie betrekt of één-op-één met hem praat. En als je ze toegang wilt geven tot eerdere gesprekken, hoef je alleen maar de juiste manier te vinden om ze toe te voegen.

In deze handleiding doorlopen we stap voor stap de instructies om ervoor te zorgen dat de juiste mensen op het juiste moment in de juiste chat zijn, zodat niemand een slag mist. Laten we ze erin zetten!

60-seconden samenvatting

Zo voeg je een teamgenoot toe aan je Slack gesprek:

Voeg iemand toe door op het kanaal of de DM te klikken

Selecteer "Mensen uitnodigen" en kies de gebruiker die u wilt toevoegen

Zorg ervoor dat je de nodige toestemmingen hebt voor privékanalen

Gebruikers kunnen gemakkelijk worden toegevoegd aan openbare kanalen, maar voor privékanalen kan goedkeuring van de beheerder nodig zijn

Pak overvolle berichten en grote teams in Slack effectief aan door de juiste mensen toe te voegen en irrelevante mensen uit het kanaal te verwijderen

Integreer ClickUp met Slack of schakel over voor verbeterd projectmanagement

Zet gesprekken om in uitvoerbare taken met ClickUp-taak en aanpasbare sjablonen

Slack begrijpen

Slack is een communicatieplatform dat is ontworpen om teams te helpen samenwerken via kanalen, directe berichten (DM's) en integraties

Terwijl de meeste instant messaging apps gesprekken verspreid hebben, organiseert Slack deze discussies in kanalen op basis van specifieke onderwerpen, lopende projecten of leden van het team, waardoor het gemakkelijk is om de juiste gespreksgeschiedenis te vinden wanneer dat nodig is.

Business gebruikt het op grote schaal voor:

Real-time communicatie via instant messaging

Georganiseerde gesprekken binnen specifieke kanalen

Integraties van apps die werkstromen stroomlijnen, zodat er minder vaak van context hoeft te worden gewisseld

Delen van documenten, afbeeldingen en andere bestanden

Doorzoekbare archieven waarmee teams gesprekken, bestanden en beslissingen uit het verleden kunnen terugvinden

Aangepaste notificaties om overweldiging te verminderen

Als je de functies van Slack onder de knie hebt, zorg je ervoor dat je team communicatiestrategieën naadloos en effectief blijven.

Hoe iemand toevoegen aan een Slack gesprek

Nu je weet wat Slack inhoudt en hoe het in je organisatie past, is het tijd om een sleutelvaardigheid onder de knie te krijgen: iemand op de juiste manier toevoegen aan een Slack gesprek.

Je hoeft niet meer te raden of onhandig een nieuwe groepschat te starten als dat niet nodig is! Laten we eens kijken naar de twee beste manieren om dit te doen.

Iemand toevoegen aan een Slack-kanaal

Iemand toevoegen aan een Slack-kanaal geeft hem of haar direct toegang tot lopende discussies, berichten uit het verleden en sleutel updates van projecten. Je hoeft niet langer berichten door te sturen om ze op de hoogte te houden.

Dit is hoe je het op de juiste manier doet:

1. Open het kanaal waaraan je een nieuw lid wilt toevoegen.

via Slack 2. Klik op de kanaalnaam boven in je scherm om de koptekst van het gesprek te openen.

3. Selecteer "Mensen toevoegen" in het dropdownmenu.

via Slack 4. Voer de naam of het e-mailadres van het teamlid in en klik op "Toevoegen" om ze in het kanaal op te nemen.

5. Bevestig hun toegang om er zeker van te zijn dat ze de gespreksgeschiedenis kunnen weergeven en kunnen deelnemen aan lopende discussies.

💡Pro Tip: Iedereen kan worden toegevoegd aan openbare chatrooms, maar privé chatrooms vereisen goedkeuring van de beheerder of toestemming voor toegang.

Als u bijvoorbeeld een marketingcampagne bespreekt in een privékanaal, zorgt het toevoegen van het juiste lid van het team ervoor dat ze de nodige context hebben om effectief bij te dragen.

Iemand toevoegen aan een direct bericht

Wilt u iemand aan een direct bericht toevoegen zonder in allerlei bochten te hoeven springen? Een één-op-één chatten omzetten in een groepsgesprek is perfect voor snelle discussies; u hoeft geen heel nieuw kanaal te starten.

Volg gewoon deze eenvoudige stappen en u hebt in een mum van tijd de juiste mensen in de juiste chat:

1. Open een bestaand direct bericht. Navigeer naar je lijst met DM's en selecteer het één-op-één gesprek waarin je iemand wilt toevoegen.

2. Ga nu naar het paneel Details gesprek openen. Klik op het pictogram met de drie puntjes rechtsboven in het gespreksvenster om het menu te openen.

4. Zoek de persoon die je wilt toevoegen. Begin met het typen van de naam of het e-mailadres van de persoon die je wilt toevoegen.

5. Zodra de naam van de persoon verschijnt, selecteert u deze en klikt u op Volgende om de toevoeging te bevestigen en het proces af te ronden.

6. Er wordt nu een nieuwe groepschat geopend met de toegevoegde teamgenoot. Hierdoor blijft het directe gesprek met de oorspronkelijke persoon intact, zodat u geen eerdere berichten of gevoelige informatie kwijtraakt.

Snelle hack: Een goede gewoonte is om de nieuwe deelnemers te informeren dat ze zijn toegevoegd aan een nieuwe groep. Dit voorkomt verwarring en behoudt de context.

Stel je voor dat je een voorstel aan het afronden bent met een teamgenoot en input nodig hebt van je manager. Door de DM uit te breiden naar een groepschat wordt je manager naadloos geïntegreerd in het lopende gesprek en blijft iedereen op één lijn.

👀 Wist je dat? Slack was oorspronkelijk een gaming project! Voordat het de team communicatie app die we vandaag kennen, begon Slack als een intern berichtensysteem voor een videospel genaamd Glitch, gemaakt door het bedrijf van Stewart Butterfield, Tiny Speck.

Veelvoorkomende problemen en beperkingen in Slack

Slack is een geweldig communicatiehulpmiddel, maar soms kan het aanvoelen alsof je verdrinkt in berichten, bestanden en notificaties. Laten we eens kijken naar de veelvoorkomende problemen waardoor Slack minder als een productiviteitsbooster en meer als een uitdaging aanvoelt.

❌ Beperkt bestandsbeheer

Bestanden beheren in Slack kan frustrerend zijn, omdat er geen speciale opslagruimte voor bestanden is. Als je bestanden uploadt naar kanalen, stapelen ze zich snel op en zijn ze later moeilijk terug te vinden. **Het doorzoeken van oude berichten om een specifiek document of bestand te vinden - meestal mogelijk als je de exacte naam nog weet - kan veel tijd in beslag nemen.

Dit maakt het terugvinden van bestanden vervelend, waardoor tijd verloren gaat en de frustratie toeneemt.

❌ Onoverzichtelijke kanalen

Slack kanalen kunnen snel chaotisch worden en bijdragen aan de rommel. Zelfs als je probeert om kanalen georganiseerd te houden, kan het een Taak zijn om het juiste kanaal te vinden in de ruis.

❌ Overbelasting door notificaties

Slack notificaties kunnen afleiden als je in veel kanalen of werkruimtes zit. Het constante geping kan het moeilijker maken om je te concentreren op diepgaand werk. Een snelle Slack hack is om aangepaste notificaties in te stellen, zodat alleen cruciale berichten doorkomen. Je loopt echter het risico dat je andere belangrijke berichten uit het oog verliest.

❌ Gebrek aan formele functies voor projectmanagement

Slack is geweldig voor snelle chats en teamupdates, maar het schiet tekort als het gaat om het bijhouden van taken en deadlines. Er is geen ingebouwd takenbord, grafiek of gestructureerde werkstroom, dus projectmanagement kan een rommeltje worden. De meeste Teams integreren Slack met andere tools voor taakbeheer om alles bij te houden.

💡Pro Tip: De zoekfunctie van Slack helpt je bij het vinden van bestanden en berichten uit het verleden, maar als je specifieke trefwoorden en filters gebruikt, krijg je de beste resultaten. Overweeg om je kanalen en berichten te organiseren zodat je makkelijker kunt zoeken.

Het beste alternatief voor Slack

Als je op zoek bent naar een alternatief voor Slack om je te helpen beter te communiceren en te integreren met je werk, overweeg dan ClickUp, de everything app for work.

Het is een echt uniform platform dat al je werk op één plek houdt - niet meer schakelen tussen tabbladen om de juiste informatie te vinden. Van het bespreken van ideeën tot het implementeren ervan, het is er allemaal.

📮ClickUp Insight: Ongeveer 41% van de professionals geeft de voorkeur aan instant messaging apps voor team communicatie . Hoewel tools zoals Slack snelle en efficiënte uitwisselingen bieden, worden berichten vaak verspreid over meerdere kanalen, threads of rechtstreekse berichten, waardoor het moeilijker wordt om informatie later terug te vinden.

Met een geïntegreerde oplossing zoals ClickUp chatten worden uw chatten in kaart gebracht bij specifieke projecten en taken, waardoor uw gesprekken in context blijven en direct beschikbaar zijn.

Proactief communiceren met ClickUp chatten ClickUp chatten is uw go-to voor communicatie met uw team - niet alleen voor gesprekken. U kunt van binnenuit werken, van e-mails en taken tot kalenders en Whiteboards.

In tegenstelling tot standalone messaging apps, integreert ClickUp Chat direct met uw Taken, zodat u nieuwe gesprekken direct kunt omzetten in actie.

U kunt taken toewijzen, deadlines instellen en berichten aan projecten koppelen zonder de chat te verlaten. Met alles op één plek blijft de samenwerking tussen teams georganiseerd, efficiënt en gefocust.

Stroomlijn teamcommunicatie en zet chats om in actie met ClickUp Chat

Schermvideo's snel opnemen met ClickUp Clips

Moet u een proces snel uitleggen of asynchroon werken aan een project? ClickUp's clips kunt u schermopnames opnemen en delen, waardoor het gemakkelijk is om stap voor stap begeleiding te bieden zonder lange geschreven uitleg.

Deel een clip om visuele feedback te geven op ontwerpen of rapporten en sla deze direct op in Taken om alles georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk te houden voor samenwerking.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-11.gif ClickUp Clips /$$$img/

Leg snel processen uit en deel visuele feedback met ClickUp Clips omdat een clip soms meer zegt dan woorden

Neem afscheid van rommelige threads van e-mails en onoverzichtelijke kanalen waardoor het vinden van Taken aanvoelt als een speurtocht.

🧠Fun feit: Een geschat 333 miljard e-mails worden dagelijks wereldwijd verzonden en ontvangen. Zoeken naar relevante informatie zonder een gecentraliseerde ruimte voor je werk is geen kinderspel!

In principe vindt alle samenwerking en coördinatie in ons bedrijf plaats op ClickUp. Enkele voorbeelden van waar we ClickUp voor gebruiken: abonnement en coördinatie voor productie, evenals mechanische, elektrische en softwareontwikkeling; sprintplanning; diepgaande technische softwarecodeerdiscussies, duizenden chats: direct alleen over het onderwerp!

Flurin Arner, Software-ingenieur Robotica, Ronovatec AG

Met ClickUp's Opmerkingen toewijzen functie is het geven van duidelijke, bruikbare feedback een fluitje van een cent. Moet een teamgenoot een document nakijken? Plaats gewoon een opmerking en wijs het aan hen toe.

Je kunt ook collega's vermelden om er zeker van te zijn dat ze sleutel details zien, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft. Zodra de feedback is geïmplementeerd, markeer je de opmerking als opgelost. Follow-ups zijn niet nodig!

Converseer, wijs taken toe en sluit ze af vanuit ClickUp-taken met behulp van Commentaar toewijzen

Samenwerken en brainstormen op de whiteboards van ClickUp

Voor teams die vertrouwen op brainstormen en visueel plannen, ClickUp Whiteboards biedt een interactief canvas waarop je ideeën en werkstromen in realtime in kaart kunt brengen.

Brainstorm en zet abonnementen om in actie met ClickUp Whiteboards

Gebruik mindmaps om complexe projecten op te splitsen in duidelijke, visuele structuren. Plan marketingcampagnes moeiteloos met een eenvoudige drag-and-drop interface. En wanneer de inspiratie toeslaat, zet u brainstormende ideeën met één klik om in uitvoerbare Taken!

ClickUp Interne Communicatie Strategie Sjabloon

Wilt u de interne communicatie verbeteren? De ClickUp sjabloon voor interne communicatiestrategie helpt u duidelijke werkstromen te creëren en de samenwerking tussen teams soepel te laten verlopen - geen giswerk of verkeerde afstemming meer!

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-189.png ClickUp sjabloon voor interne communicatiestrategie https://app.clickup.com/signup?template=t-127240564&department=operations&_gl=1\*5m2yr2\*\_gcl\_au*OTI1MzgwNzM3LjE3MzQzMzY5MDk.

Gratis sjabloon krijgen /$$cta/

Dit volledig aanpasbare sjabloon helpt je om doelen te definiëren, berichtgeving te stroomlijnen en de voortgang bij te houden, allemaal op één plek. Of het nu gaat om het bevorderen van transparantie tussen leiderschap en teams of het verbeteren van de communicatie binnen de hele afdeling, deze sjabloon biedt de hulpmiddelen om iedereen op één lijn te houden en betrokken te houden.

Hoe schakel ik over van Slack naar ClickUp?

Overstappen van Slack naar ClickUp is makkelijker dan je denkt - en je hoeft Slack niet helemaal op te geven! De integratie zorgt voor een soepele samenwerking voor teams die op Slack vertrouwen, terwijl u ClickUp-taaken rechtstreeks vanuit Slack kunt maken en beheren.

Slack 🤝ClickUp

Om de overstap te maken, begint u met het importeren van uw Slack kanalen in ClickUp en het organiseren van gesprekken in relevante ruimtes. Gebruik ClickUp-chatten om de communicatie te centraliseren en verbind discussies met taken en projecten. Wijs commentaar toe, stel deadlines in en houd de voortgang bij - alles op één plek.

Centraliseer Slack gesprekken, verbind discussies met Taken en houd de voortgang bij met ClickUp-taak

Stelt u zich eens voor dat uw productteam het abonnement op de Sprint verschuift van verspreide Slack-berichten naar het Agile-bord van ClickUp - plotseling worden de taken duidelijker en verlopen de werkstromen soepeler. Of stel je voor dat je marketingteam campagnes organiseert in de ClickUp-taak lijsten, waar opdrachten en deadlines prominent aanwezig zijn.

Geen eindeloze berichten meer doorzoeken om te vinden wat belangrijk is! Door alles naar één platform te brengen, krijgt je team meer zichtbaarheid, efficiëntie en samenwerking - zonder chaos.

Wist u dat u de productiviteit met 30% kunt verhogen door ClickUp en Slack samen te gebruiken?

Hier is hoe het te doen: Met ClickUp's Slack integratie kunnen Teams beide platforms met elkaar verbinden en Slack-berichten met slechts een paar klikken omzetten in taken, opmerkingen of herinneringen.

Maak nieuwe Taken: In elk kanaal typt u simpelweg /click up new om snel een nieuwe Taak aan te maken vanuit uw Slack feed

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-12.gif Slack-berichten omzetten in taken: Hoe iemand aan een Slack gesprek toevoegen /$$$img/

Zet Slack-berichten direct om in Taken

**Wanneer links naar taken worden gepost in Slack, worden ze direct verrijkt met details, context en de mogelijkheid om acties uit te voeren met de taak

Taken ter plaatse bijwerken met vervolgkeuzelijsten

Verander berichten in taken en opmerkingen: Maak taken en opmerkingen van berichten! Klik op de optie "meer acties" van elk Slack-bericht om ze toe te voegen aan ClickUp

Ideeën direct vastleggen en omzetten in actie

Ontvang notificaties: ClickUp kan onmiddellijk notificaties over Taken naar de Slack kanalen van uw keuze sturen. Dit omvat gemaakte taken, toegevoegde opmerkingen en zelfs statuswijzigingen

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-191.png Updates in uw Slack kanalen: Hoe iemand toevoegen aan een Slack gesprek /$$$img/

Blijf op de hoogte: ontvang onmiddellijke Taak-updates in je Slack-kanalen

Ook lezen: Gratis sjablonen voor projectcommunicatieplannen: Excel, Word & ClickUp

Maak een einde aan de overdaad aan apps - ClickUp doet het allemaal

Overstappen van Slack naar ClickUp is niet alleen overschakelen op andere tools, maar ook slimmer werken.

In plaats van te jongleren met meerdere apps voor communicatie, Taak-taak en Projectmanagement, brengt ClickUp alles op één plek.

Nooit meer eindeloos app-wisselen of versnipperde gesprekken - dit is de beste Slack alternatief .

Met ClickUp krijgt uw team een betere organisatie, gestroomlijnde workflows en duidelijke zichtbaarheid van projecten - en dat alles zonder het gemak van real-time samenwerking en communicatie.

Als u klaar bent voor een meer verbonden, efficiënte manier van werken, clickUp vandaag nog proberen !