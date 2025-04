10 Beste software voor sportschoolbeheer voor 2025

Dus je hebt je passie voor fitness omgezet in een bedrijf door een sportschool te bezitten - gefeliciteerd! Je bent je eigen baas, leeft je droom na terwijl je anderen helpt gezond te worden.

Maar het is niet altijd gemakkelijk. Jongleren met sessies, beheerderstaken en bijblijven in de steeds veranderende fitnesswereld kan ontmoedigend zijn.

De wereldwijde markt voor gezondheids- en fitnessclubs zal naar verwachting groeien met een jaarlijks percentage van 7,5% wordt de concurrentie in de fitnessbranche steeds heviger.

hoe zorg je ervoor dat je fitnessbedrijf niet alleen overleeft, maar ook groeit? Het antwoord: software voor fitnessmanagement.

Om je zoektocht te vereenvoudigen hebben we de 10 beste sportschool management software oplossingen voor het efficiënt beheren van je fitnessbedrijf op een rijtje gezet. Kies dus de software die bij je bedrijf past en die je helpt om te floreren.

Waarom software voor sportschoolmanagement essentieel is

Software voor sportschoolbeheer is uw alles-in-één hulpmiddel om de dagelijkse activiteiten van uw sportschool te vereenvoudigen en te automatiseren. Het stroomlijnt alles, van beheerderstaken tot terugkerende betalingen, en maakt je leven gemakkelijker. Dit is waarom het een must is voor je fitnessbedrijf:

Houd informatie over leden, aanwezigheid en deelname aan lessen gemakkelijk bij - alles op één plek. Gedaan met papierwerk en fouten!

Geen gejaag meer om betalingen! Automatiseer facturering, stuur herinneringen en laat leden online betalen - soepel en eenvoudig

Zonder stress op de hoogte blijven van lesroosters, traineropdrachten en beschikbaarheid van apparatuur

Wilt u slimmere keuzes maken? Ontvang gedetailleerde rapportages over de populariteit van de lessen en de inkomsten om uw beslissingen te sturen

Maak tijd vrij door aanmeldingen, herinneringen en beheerderstaken te automatiseren. Richt je meer op de groei van je sportschool!

Trek nieuwe leden aan met ingebouwde marketingtools: stuur promo's, aanbiedingen en e-mailcampagnes vanaf één plek

Houd leden betrokken met gepersonaliseerde communicatie, bijhouden van voortgang en ongecompliceerde lesplanning

leuk weetje: Eén op de vijf Amerikanen heeft een lidmaatschap bij een sportschool! Bereikt u het juiste publiek?

Wat moet u zoeken in software voor sportschoolbeheer?

Het kiezen van de juiste sportschoolbeheersoftware kan je bedrijf maken of breken. Maar met zo veel opties op de markt, hoe vind je de perfecte oplossing voor jouw sportschool?

Hier zijn een aantal sleutel functies die je software voor ledenbeheer moet kunnen presteren:

Gebruikersvriendelijke interface: Zorg ervoor dat de software gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen is voor uw personeel

Zorg ervoor dat de software gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen is voor uw personeel Ledenbeheer: Profielen van leden beheren, aanwezigheid bijhouden en retentie controleren

Profielen van leden beheren, aanwezigheid bijhouden en retentie controleren Scheduling en klassenbeheer: Behandel de roosters van de instructeurs en laat leden klassen boeken, annuleren of verzetten

Behandel de roosters van de instructeurs en laat leden klassen boeken, annuleren of verzetten Betalingsverwerking: Integreer met betalingsgateways voor probleemloze transacties

Integreer met betalingsgateways voor probleemloze transacties Rapporten en analyses: Genereer gedetailleerde rapportages over trends in ledenaantallen, bezoekersaantallen en inkomsten

Genereer gedetailleerde rapportages over trends in ledenaantallen, bezoekersaantallen en inkomsten Klantenservice: Toegang tot ondersteuning via chatten, e-mail of telefoon wanneer dat nodig is

Toegang tot ondersteuning via chatten, e-mail of telefoon wanneer dat nodig is Aanpassingen en schaalbaarheid: Schaal de software mee met de groei van uw sportschool

Schaal de software mee met de groei van uw sportschool Integraties: Verbinding maken met tools voor boekhouding, marketing of communicatie

Verbinding maken met tools voor boekhouding, marketing of communicatie Prijzen: Blijf binnen uw budget zonder afbreuk te doen aan essentiële functies

💡Pro Tip: Gebruik software voor klanttraining om de volledige levenscyclus van uw klanten te beheren, van verkoop tot verlenging.

De 10 beste software voor sportschoolmanagement

Om je te helpen door de zee van opties te navigeren, hebben we een lijst samengesteld met de 10 beste softwareoplossingen voor sportschoolbeheer.

1. ClickUp (de beste oplossing voor het beheren van sportschoolactiviteiten en communicatie met leden met aangepaste workflows)

Als je op zoek bent naar een echte alles-in-één oplossing, dan is ClickUp , de everything app for work, is uw beste gok! Het is niet alleen voor projecten; ClickUp blinkt uit als uitgebreide software voor projectmanagement.

Kiezen voor de juiste CRM-systeem (Customer Relationship Management) kiezen kan helpen om u te ontlasten.

Met ClickUp's CRM kunt u uw sportschoolbedrijf volledig transformeren. Werkstromen creëren en bijhoud het traject van elk lid op één locatie. Voeg hun gegevens toe aan aangepaste velden om vitale informatie zoals lidmaatschapsverlengingen in het CRM-systeem te volgen.

Voorspel klantvernieuwing en verhoog de retentie van huidige leden met ClickUp Dashboards

De CRM dashboard geeft je ook een duidelijke weergave op hoog niveau van de activiteiten en gegevens van de leden van je sportschool. Wilt u snel aan de slag? ClickUp biedt ook CRM sjablonen om je op weg te helpen.

Het visualiseren van lesroosters en roosters van medewerkers kan een groot verschil maken. Met ClickUp's kalender weergave kunt u al uw kalenders (werk, privé, sociaal) integreren in één weergave. Geen overlappende lid agenda's meer!

📮ClickUp Insight: Ongeveer 41% van de professionals geeft de voorkeur aan instant messaging voor teamcommunicatie. Hoewel het snelle en efficiënte uitwisselingen biedt, zijn berichten vaak verspreid over meerdere kanalen, threads of directe berichten, waardoor het moeilijker is om informatie later terug te vinden.

Met een geïntegreerde oplossing zoals ClickUp chatten brengen uw chatten in kaart bij specifieke projecten en taken, zodat uw gesprekken in context blijven en direct beschikbaar zijn.

Een kenmerk van goede fitnesssoftware is de mogelijkheid om terugkerende Taken in te stellen en te vergeten. ClickUp Automatiseringen kan dat doen met geautomatiseerde workflows om repetitieve taken te elimineren. U kunt herinneringen instellen voor lidmaatschapsverlenging, lesbevestigingen of speciale aanbiedingen zonder deze handmatig op te volgen.

Houd doelen bij en geef duidelijke tijdlijnen weer om gemotiveerd te blijven met ClickUp Goals

Wilt u traceerbare doelen maken voor uw leden, ClickUp Doelen is uw beste vriend! Of uw leden nu werken aan kracht, gewichtsverlies of mijlpalen op het gebied van fitness, met ClickUp kunt u aangepaste doelen instellen en hun voortgang bijhouden, zodat zowel u als uw leden gemotiveerd blijven.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-156-1400x944.png ClickUp Documenten: Software voor sportschoolbeheer /%img/

Centraliseer al uw sportschoolbeleid, trainingsmateriaal en essentiële documenten op één plek met ClickUp Docs

Klaar om de startpagina van uw sportschool op ClickUp te maken? Er is nog één ding te doen - handleidingen, trainingsdocumenten, beleidsregels en handboeken ontwikkelen op ClickUp Documenten ! Het dient als een centrale bibliotheek voor al uw essentiële documenten, die u met één klik kunt delen met uw team en inkomende clients.

💡Pro Tip:Maak klantervaring KPI's met ClickUp Docs voor inzicht in en verbetering van klanttevredenheid, loyaliteit en algehele ervaring.

ClickUp beste functies

Gebruik ClickUp Projectmanagement functies om fitness doelen in te stellen en voortgang te controleren

Persoonlijke trainingssessies en meerdere programma's organiseren met geïntegreerde tools zoals Google Drive, Dropbox en Zoom

Beheer uw business vanaf elke locatie met speciale mobiele apps voor iOS en Android

ClickUp beperkingen

Er kan een leercurve zijn voor sommige gebruikers

ClickUp prijzen

Gratis Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (10.000+ beoordelingen)

4.7/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Als Hoofd Product gebruik ik ClickUp om onze productroutekaart duidelijk te communiceren aan zowel interne als externe belanghebbenden. ClickUp heeft ons geholpen meetbare doelen te creëren en bij te houden met behulp van de functie Doelen. Dit heeft ons ook geholpen om ervoor te zorgen dat we een slanke werkstroom hebben zodat we ons kunnen concentreren op wat het belangrijkst is_. Kim Brink , Hoofd Product, Best10

💡Pro Tip: Gebruik de Persoonlijke Gewoonte Volger en Sjablonen voor oefenlogs om leden te helpen hun persoonlijke doelen en voortgang bij te houden.

2. Zen Planner (het beste voor naadloos ledenbeheer)

via Zenplanner Als het aankomt op gericht en uitgebreid sportschoolbeheer, Zen Planner is een geweldige keuze. Het is ontworpen voor fitnessstudio's, vechtsportscholen en yogastudio's.

Naast planning en facturering kun je ook aangepaste abonnementen maken en gedetailleerde profielen van leden bijhouden, allemaal binnen één platform.

Zen Planner beste functies

Biedt verschillende functies voor het beheren van lidmaatschappen, lessen en roosters

Biedt rapportage en analyses over trends in lidmaatschap, financiële prestaties en betrokkenheid van leden

Biedt uitgebreide factureringstools die controle geven over de financiën

Heeft ingebouwde kalenders, mobiele reserveringen en toegevoegde afspraken

Zen Planner limieten

Aanpassingsmogelijkheden voor branding zijn beperkt

Geen ingebouwde tools voor workoutbeheer

Geen gratis abonnement

Zen Planner prijzen

Startersbundel : $199/maand

: $199/maand Studio : $99/maand

: $99/maand Essentials : $198/maand

: $198/maand Ultiem: $348/maand

Zen Planner beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (90+ beoordelingen)

4.3/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

_Het feit dat dit systeem zo gemakkelijk te gebruiken is en dat er tools zoals Zoom in zijn verwerkt G2 Beoordeling R Ook lezen: Hoe maak je een ochtendroutine checklist voor volwassenen? 3. Wodify (Beste voor licentiebeheer)

via Wodify Op maat gemaakt voor CrossFit sportscholen, Wodify richt zich op het bijhouden van prestaties, planning en zelfs wedstrijden voor leden met klassementen. Het is ook uitgerust met tools voor licentiebeheer, het bijhouden van prestaties en het bijhouden van aanwezigheid.

Met Wodify kun je ook trainerscertificeringen beheren en de voortgang van leden in de loop van de tijd bijhouden.

En dat is nog niet alles: je kunt ook eenvoudig workout routines ontwerpen en aanpassen, voltooid met geïntegreerde video content in de software.

Wodify beste functies

Verwerk transacties naadloos met geïntegreerde betalingsverwerking

Gebruik leaderboards om competitie te stimuleren en klassementen van leden bij te houden

Digitale afstandsverklaringen en contracten direct in het platform opslaan en beheren

Gebruik robuuste functies voor het maken en verdelen van dagelijkse workouts, inclusief WOD's

Wodify limieten

Beperkte marketingtools

Afhankelijkheid van tools van derden voor integratie

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface minder intuïtief

Wodify prijzen

Begint bij $ 179/maand

Wodify beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

4.6/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

Wodify is gemakkelijk te gebruiken voor mij, mijn coaches en mijn clients. Recente updates van de Wodify app hebben het gemak waarmee mijn clients dagelijks zaken met mij doen veranderd._ Capterra Review 💡Pro Tip: Het welzijn van uw werknemers is geen luxe. Het is van vitaal belang voor het succes van uw business. U kunt software voor het bijhouden van het welzijn van werknemers om het moreel van werknemers te verhogen.

4. Mindbody (het beste voor client facturering en planning)

via Mindbody Het is essentieel om het personeel onder controle te houden, Mindbody kan je specifiek helpen om de ervaring van clients te verbeteren. Het beheersysteem verhoogt de betrokkenheid met targeted marketing, geautomatiseerde advertenties en betere planning.

Mindbody heeft ook een AI-gestuurde receptie die boekingen vereenvoudigt, terwijl robuuste rapportage en een geïntegreerd CRM helpen om leads om te zetten in loyale klanten.

Mindbody beste functies

Verwerk betalingen met ingebouwde betalingsverwerking

Gebruik geïntegreerde marketingtools om clients aan te trekken en te behouden

Client profielen beheren, aanwezigheid bijhouden en aankoopgeschiedenis weergeven

Ontvang realtime updates en geautomatiseerde herinneringen met website-integratie

Leads genereren met het dashboard van de verkooppijplijn en het analyserapport van de verkooptrechter

Mindbody limieten

De gebruikersinterface kan complex en niet-intuïtief zijn

De prijs kan te hoog zijn voor individuele trainers

Beperkt aanpasbaar voor branding

Mindbody prijzen

Begint bij $169/maand per locatie

Mindbody beoordelingen en recensies

G2: 3.6/5 (380+ beoordelingen)

3.6/5 (380+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (2.800+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Mindbody's installatie checklist helpt de leercurve te verminderen. Het begeleidt je bij de instelling van personeel, lessen, afspraken en lidmaatschappen.

5. WellnessLiving (het beste voor rapportage en analyses)

via WellnessWonen Van gedetailleerde rapportages tot naadloze boekingsintegraties met Facebook en Google Maps, WellnessLiving houdt alles georganiseerd terwijl het u helpt uw business te laten groeien.

Met het platform kun je clientgegevens beheren, betalingen afhandelen en marketingberichten versturen via e-mail, sms of direct mail. Het biedt ook duidelijke rapportages, interactieve grafieken en updates over de voorraad, zodat je gemakkelijk alles van je sportschool kunt bijhouden.

WellnessLiving beste functies

Gegevens intelligent analyseren met geïntegreerde kunstmatige intelligentietools

Moeiteloos navigeren door de duidelijke en gebruikersvriendelijke interface

Maak gebruik van speciale, merkgebonden mobiele apps voor uw business

WellnessLiving limieten

Betaal-per-functie abonnement

Geen gratis proefversie of gratis abonnement

WellnessLiving prijzen

Startersabonnement: $19 per maand

$19 per maand Business-abonnement: $39 per maand

$39 per maand Business-abonnement: $69 per maand

$69 per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

WellnessLiving beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (140+ beoordelingen)

4.5/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (500+ beoordelingen)

wist u dat veel van uw clients waarschijnlijk jongleren met een fulltime baan, waardoor ze zich uitgeput kunnen voelen? Uit onderzoek blijkt dat 20.4% van de volwassenen last heeft van algemene vermoeidheid . Het opnemen van een stevige wandeling of een snelle workout in hun routine kan een uitstekende manier zijn om weer op te laden, energiek te blijven na het werk en zelfs het uithoudingsvermogen verbeteren.

6. Virtuagym (het beste voor het stroomlijnen van facturerings- en betalingsprocessen)

via VirtuagymVirtuagym is een cloud-gebaseerd platform dat is ontworpen om fitnessclubs, personal trainers en andere fitnessprofessionals te helpen bij het beheren van lidmaatschappen, het coachen van clients en het stroomlijnen van bedrijfsactiviteiten.

Het bevat robuuste functies voor het beheer van leden en ondersteuningsteams en een geavanceerd 24/7 toegangscontrolesysteem voor sportscholen.

Virtuagym beste functies

Biedt hardware, flexibele lidmaatschapsopties en integraties met apps van derden om de omzet te verhogen

Inclusief studio check-in software, geavanceerde analyses en verschillende boekingsopties

Wordt geleverd met herbruikbare trainingssjablonen die je kunt maken met de gestroomlijnde trainingsschema's en workout editor

Virtuagym limieten

Gebrek aan toestemming voor contractverlenging

Moeilijkheden met betaalservice-integratie voor boekhouding en kassa

Virtuagym prijzen

Aangepaste prijzen

Virtuagym beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

4.4/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (250+ beoordelingen)

Ook lezen: Beste tijdregistratie software

7. PushPress (het beste voor bijhouden van trainingen)

via PushPress Gebouwd door eigenaars van sportscholen voor eigenaars van sportscholen, PushPress begrijpt uw pijnpunten goed. Het vereenvoudigt activiteiten met geautomatiseerde facturering, betalingsverwerking en het bijhouden van workouts via de functie TRAIN, die voorgeprogrammeerde workouts van top fitnesspartners biedt.

PushPress helpt ook bij het beheren van ledenbehoud en communicatie met geautomatiseerde follow-ups via tekst, e-mail en telefoon - allemaal via CRM. Het gratis abonnement is handig voor kleine sportscholen, maar geavanceerde functies zoals integraties met derden zijn beschikbaar in duurdere abonnementen.

PushPress beste functies

Biedt tools voor het beheren van de salarisadministratie, waardoor het gemakkelijk is om de betalingen van het personeel rechtstreeks via het platform af te handelen

Biedt gedetailleerde rapportage en analyses om eigenaren van sportscholen te helpen met het bijhouden van sleutelgegevens zoals omzet, ledengroei en trends in bezoekersaantallen

Bevat een functie voor zelf inchecken, waarmee leden zich snel kunnen aanmelden en de werklast aan de balie wordt verminderd

PushPress-limieten

Sommige functies zijn niet meteen beschikbaar en vereisen mogelijk de aankoop van add-ons om toegang te krijgen

Het gratis abonnement biedt geen integratie met externe tools

Prijzen PushPress

Free Plan met beperkte functies

met beperkte functies Pro Plan: $159 per maand

$159 per maand Max abonnement: $229 per maand

PushPress beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (160+ beoordelingen)

4.9/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (180+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Gebruik sjablonen voor lidmaatschapsformulieren creëer een uitnodigende eerste indruk om leden te binden en langdurige relaties op te bouwen met uw clients.

8. ABC Glofox (het beste voor ledenbeheer en het maken van afspraken)

via ABC Glofox Ideaal voor eigenaars die het beheer van sportscholen en fitnessstudio's willen vereenvoudigen, ABC Glofox biedt tools om lidmaatschappen te laten groeien, roosters te stroomlijnen en te helpen met factureren. Dit veelzijdige platform is geschikt voor verschillende studio's, waaronder yoga, Pilates, barre, HIIT, indoor cycling, roeien, boksen en vechtsporten, ongeacht de grootte.

Met functies zoals gedetailleerde rapportage, check-in beheer en geautomatiseerde administratieve taken helpt ABC Glofox eigenaren hun handmatige werklast te verminderen. Doordat ABC Glofox de operationele complexiteit afhandelt, kunnen eigenaren van sportscholen en studio's zich meer richten op het tevreden stellen van de leden en het uitbreiden van hun bedrijf.

ABC Glofox beste functies

Geïntegreerd CRM-systeem

Geïntegreerde aangepaste Android- en iOS-apps

Geautomatiseerd betalingsproces

ABC Glofox limieten

Beperkt aanpassingsvermogen

Geen vast prijsabonnement

ABC Glofox prijzen

Aangepaste prijzen vanaf $100/maand

ABC Glofox beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (130+ beoordelingen)

4.5/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (340+ beoordelingen)

Glofox heeft mij en mijn team geholpen om de tijd die we aan administratie besteedden te verminderen en, wat nog belangrijker is, onze clients tevredener te maken over hun user experience. G2-beoordeling 9. TeamUp (het beste voor franchises en ledenopbouw)

via TeamUp Ontworpen om het beheer van fitnessstudio's, sportscholen en trainingsfaciliteiten te stroomlijnen, TeamUp is een innovatieve softwareoplossing met een breed bereik aan functies. Het organiseert klanteninformatie en afstandsverklaringen, verwerkt betalingen en maakt het creëren van gebeurtenissen of klassen een fluitje van een cent.

Het intuïtieve ontwerp van het platform zorgt ervoor dat leden van de gemeenschap zich gemakkelijk online kunnen registreren voor activiteiten, wat de betrokkenheid en het gemak ten goede komt.

TeamUp beste functies

Biedt een krachtig systeem voor het opbouwen van lidmaatschap

Biedt sterke veiligheid dankzij de functie voor toegangsbeveiliging

Biedt speciale mobiele apps met merknaam

TeamUp beperkingen

E-mailcampagnes vereisen integratie met externe tools zoals Mailchimp

Free abonnement niet beschikbaar

TeamUp prijzen

Begint bij $104 per maand

TeamUp beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (250+ beoordelingen)

4.6/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (320+ beoordelingen)

10. Gymflow (Beste voor administratie en lesroosters)

via Gymflow Uitgerust met een uitgebreid pakket beheertools, GymFlow is ontworpen voor sportscholen en fitnessstudio's van alle soorten. Wat het onderscheidt is de geautomatiseerde functie voor toegangscontrole tot sportscholen, waarmee eigenaren van sportscholen naadloos toegang kunnen verlenen of intrekken op basis van de abonnementstatus van een lid. Dit verbetert niet alleen de veiligheid, maar vermindert ook de handmatige inspanningen, waardoor het toegangsbeheer zowel efficiënt als probleemloos verloopt.

Gymflow beste functies

Geautomatiseerde herinneringen per e-mail voor lidmaatschapsverlengingen

Ondersteuning voor verschillende betalingsverwerkers

Uitgebreide functies voor rapportage en bijhouden van aanwezigheid

Visueel aantrekkelijke en gebruikersvriendelijke interface

Gemakkelijk aan te passen drag-and-drop planning

Gymflow beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Complexe functies vereisen enige leercurve

Gymflow prijzen

Klein Business-abonnement ( Voor bedrijven met minder dan $20k omzet per maand): $159/maand

Voor bedrijven met minder dan $20k omzet per maand): $159/maand Standaard Business-abonnement ( Voor bedrijven met meer dan $20k omzet per maand): $229/maand

Gymflow beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

_GymFlow is super intuïtief en gemakkelijk te gebruiken, en hun team biedt een hoog niveau van ondersteuning. De integraties met Stripe en Kisi betekenen ook dat onze betalingen en deurtoegangssystemen op het scherpst van de snede blijven. Super betrouwbaar. We hebben geen downtime ervaren sinds de implementatie Capterra-beoordeling Ook lezen: Beste CRM voor coaches Beheer uw sportschool probleemloos met ClickUp

Het kiezen van de juiste sportschoolbeheersoftware kan het zware werk van het runnen van uw business wegnemen. En ClickUp kan het allemaal doen!

Wat is de instelling anders? Het is niet alleen voor het beheren van lidmaatschappen en lessen. Met ClickUp kunt u alles met betrekking tot uw sportschool organiseren, van individuele trainingsplannen en lesroosters tot details over de leden en algemene doelen.

Bovendien maken de gebruiksvriendelijke interface en krachtige functies alles eenvoudiger en efficiënter.

Dus, bent u klaar om uw business te transformeren? Meld u aan voor ClickUp en ontgrendel het volledige potentieel van uw sportschool - uw leden zullen u dankbaar zijn!