20 essentiële OneNote snelkoppelingen om je productiviteit te verhogen

Je opent OneNote om ideeën op te schrijven, taken te organiseren of aantekeningen van vergaderingen vast te leggen. Maar in plaats van efficiënt te zijn, verdrink je in klikken, menu's en problemen met formatteren.

Het hoeft niet zo te gaan.

Met de juiste snelkoppelingen kun je als een pro door OneNote navigeren: je kunt aantekeningen organiseren, tekst opmaken en binnen een paar seconden vinden wat je nodig hebt.

Of je nu snel ideeën moet vastleggen, aantekeningen voor vergaderingen moet structureren of tussen projecten moet schakelen, met deze 20 essentiële OneNote snelkoppelingen werk je slimmer. Lees verder om ze allemaal te leren!

Als bonus laten we je kennismaken met twee perfecte alternatieven voor OneNote: ClickUp AI notulist en ClickUp Documenten .

60-seconden samenvatting

oneNote is een digitaal notitieblok waarmee u moeiteloos ideeën kunt vastleggen, organiseren en delen 🔹 Functies zijn onder andere aantekeningen maken, takenlijsten, multimedia ondersteunen en naadloos synchroniseren tussen apparaten ideaal voor studenten, professionals en Teams om productiviteit en samenwerking te stimuleren

🔹OneNote houdt je georganiseerd door je:

✅ Gestructureerde notitieblokken kunt maken met secties en pagina's ✅ Web content kunt Clip en afbeeldingen, audio of handgeschreven aantekeningen kunt toevoegen ✅ Aantekeningen synchroniseren tussen apparaten voor eenvoudige toegang overal ✅ Werk in realtime samen met teamleden notities zoeken en taggen om ze snel terug te vinden

🔹 Hoewel OneNote helpt bij het aantekeningen maken, zijn er ook tools zoals ClickUp ga verder door Taakbeheer, doelen bijhouden, AI aantekeningen maken en automatisering van de werkstroom op één plek te combineren

Wat zijn OneNote Snelkoppelingen?

Snelkoppelingen van OneNote zijn de snelste manier om aantekeningen te maken, tekst te formatteren en taken te organiseren zonder uw werkstroom te onderbreken. Met een paar toetsaanslagen spring je tussen secties, maak je to-do lijsten en structureer je moeiteloos je aantekeningen.

Met deze snelkoppelingen hoef je niet voortdurend te schakelen tussen het toetsenbord en de muis, zodat je je kunt concentreren op je taak.

**Weet je dat? OneNote werd aanvankelijk aangekondigd onder de codenaam 'Scribbler' op COMDEX Fall 2022 en was bedoeld als onderdeel van de Microsoft Office-suite.

Voordelen van het gebruik van snelkoppelingen in OneNote

Het gebruik van snelkoppelingen in OneNote bespaart niet alleen hier en daar een paar seconden; het maakt het maken van aantekeningen soepeler en efficiënter.

Laten we eens kijken naar de sleutel voordelen van OneNote snelkoppelingen in je dagelijkse werkstroom. ⚒️

Minder afhankelijkheid van de muis: Voer taken uit met een paar toetsaanslagen in plaats van door menu's te klikken, waardoor acties zoals het maken van een nieuwe pagina veel sneller gaan

Voer taken uit met een paar toetsaanslagen in plaats van door menu's te klikken, waardoor acties zoals het maken van een nieuwe pagina veel sneller gaan Snelle navigatie: Spring direct tussen secties en pagina's met Ctrl+Tab, zodat uw werkstroom ononderbroken blijft

Spring direct tussen secties en pagina's met Ctrl+Tab, zodat uw werkstroom ononderbroken blijft **Taken markeren met Ctrl+1 om uw aantekeningen gestructureerd te houden zonder uw gedachtegang te verliezen

Beter aantekeningen organiseren: Maak moeiteloos subpagina's met Ctrl+Alt+N, zodat u alles netjes en gemakkelijk terugvindt

Maak moeiteloos subpagina's met Ctrl+Alt+N, zodat u alles netjes en gemakkelijk terugvindt Aanpasbare snelkoppelingen: Stel uw eigen sleutelcombinaties in voor veelgebruikte acties, zodat uw werkstroom op uw manier werkt

Stel uw eigen sleutelcombinaties in voor veelgebruikte acties, zodat uw werkstroom op uw manier werkt Minder afleiding: Blijf gefocust op uw content in plaats van worstelen met de interface (handig tijdens vergaderingen of lezingen)

Blijf gefocust op uw content in plaats van worstelen met de interface (handig tijdens vergaderingen of lezingen) Gestroomlijnde taken: Voeg koppelingen toe (Ctrl+K), controleer spelling (F7) en voer andere acties in een handomdraai uit

🔍 Wist u dat? Ontwikkeld door professor Walter Pauk, de Cornell methode van aantekeningen maken vraagt je om je pagina in drie delen op te splitsen:

Een smalle linkerkolom voor trefwoorden of vragen

Een bredere rechterkolom voor gedetailleerde aantekeningen

Een samenvatting onderaan

Gebruik deze methode om actieve betrokkenheid bij het materiaal te bevorderen en het bekijken te vergemakkelijken.

💡Pro Tip: Een geweldige strategie voor aantekeningen maken deze methode is ideaal voor content met verschillende categorieën en bestaat uit het maken van een tabel met kolommen voor elke categorie en rijen voor details, zodat je snel kunt vergelijken en terugblikken.

Snelkoppelingen gebruiken in OneNote

In plaats van te vertrouwen op handmatig klikken en menu-opties, kunt u met sneltoetsen direct alledaagse acties uitvoeren, zoals tekst formatteren, nieuwe pagina's maken of schakelen tussen notitieblokken.

Laten we eens kijken hoe! 💪

Stap #1: Een aantal veelgebruikte snelkoppelingen begrijpen

Sneltoetsen zijn combinaties van sleutels die speciale functies uitvoeren. Je moet vertrouwd raken met deze snelkoppelingen om oneNote effectief te gebruiken om aantekeningen te maken, uw notitieblokken te organiseren en uw taken te beheren.

Hier zijn enkele sneltoetsen die je kunt gebruiken voor algemene navigatie, bewerking en formatteren:

Snelkoppelingen Snelkoppelingen Maak een nieuwe pagina in de huidige sectie_ Ctrl+N Maak een nieuwe sectie aan_ Ctrl+T Open het deelvenster 'Ga naar' om naar een andere pagina, sectie of notitieblok te gaan_ Ctrl+G Activeer de zoekbox om uw notities te doorzoeken_ Ctrl+E De laatste actie ongedaan maken_ Ctrl+Z De laatste actie opnieuw uitvoeren_ Ctrl+Y Een regeleinde invoegen zonder een nieuwe alinea te beginnen_ Shift+Enter De geselecteerde tekst vet maken_ Ctrl+B De geselecteerde tekst zwart maken_ Ctrl+I

tip: U kunt ook de optie QEC methode (Vraag, Bewijs, Conclusie). Deze analytische aanpak is geschikt voor brainstormsessies. Je stelt een vraag, gevolgd door bewijs voor je oplossing en een conclusie.

Stap #2: Snelkoppelingen regelmatig gebruiken

Hier zijn enkele tips om snelkoppelingen regelmatig te gebruiken:

Praktiseer regelmatig: Gebruik snelkoppelingen en OneNote sjablonen voor alledaagse taken zoals het maken van pagina's en het formateren van teksten. Hoe vaker u ze gebruikt, hoe vanzelfsprekender ze worden

Gebruik snelkoppelingen en OneNote sjablonen voor alledaagse taken zoals het maken van pagina's en het formateren van teksten. Hoe vaker u ze gebruikt, hoe vanzelfsprekender ze worden Maak spiekbriefjes: Maak een spiekbriefje of OneNote checklist met een lijst van alle snelkoppelingen

Maak een spiekbriefje of OneNote checklist met een lijst van alle snelkoppelingen Combineer sneltoetsen met muishandelingen: Gebruik muishandelingen voor complexe Taken die misschien geen directe snelkoppelingen hebben

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/Shortcut-Cheat-Sheet-1400x614.png Snelkoppeling Cheat Sheet: onenote snelkoppelingen /%img/

Maak een spiekbriefje voor je snelkoppelingen om ze gemakkelijk te onthouden

🔍 Snelle hack: Als u met de rechtermuisknop op een willekeurige plek in OneNote klikt, wordt het contextmenu geopend, waardoor u snel toegang krijgt tot opties voor opmaak, taggen en Taakbeheer zonder door menu's te hoeven bladeren.

Stap 3: Pas uw ervaring aan

Als je vaak hetzelfde notitieblok of dezelfde sectie opent, kun je een snelkoppeling op je bureaublad maken voor directe toegang. In plaats van OneNote te openen en handmatig door notitieblokken te navigeren, brengt één klik u precies waar u heen wilt.

Zo stel je het als volgt in:

Open OneNote en zoek het notitieblok of de sectie waarvoor je een snelkoppeling wilt maken. Klik met de rechtermuisknop op de naam van het notitieblok of de sectie om de koppeling te kopiëren. Je kunt ook de knop Delen selecteren en klikken op Kopieer koppeling naar notitieblok

Klik met de rechtermuisknop op uw desktop, selecteer Nieuw, en klik op Snelkoppeling. Plak de gekopieerde link in het veld locatie en klik op Volgende

Geef je snelkoppeling een naam zoals 'Werkaantekeningen' of 'Dagindeling' en klik op Finish

⚙️Bonus: Hier is een Sjabloon voor notulen van vergaderingen voor Onenote om u te helpen vergaderingen gemakkelijk te documenteren.

🔍Did You Know? Aantekeningen maken is niet alleen dingen opschrijven; het is een actieve hersentraining. Als je luistert, informatie filtert en beslist wat je opschrijft, ben je bezig met een proces dat 'coderen' wordt genoemd

Deze mentale inspanning helpt je om sleutelideeën te onthouden, prioriteiten te stellen en je algemene begrip te verbeteren. Dus, de volgende keer dat je aantekeningen maakt, onthoud dan dat je niet alleen informatie opneemt; je zorgt ervoor dat het beklijft!

Top 20 OneNote Snelkoppelingen om je productiviteit te verhogen

Snelkoppelingen kunnen een enorm verschil maken in hoe je OneNote gebruikt en hoe je productiever wordt. Hier zijn een aantal geavanceerde OneNote snelkoppelingen om je werkstroom te stroomlijnen.

Een snelle aantekening om het je gemakkelijker te maken:

Een plusteken (+) in een snelkoppeling betekent dat u meerdere sleutels tegelijk moet indrukken

Een komma (,) in een snelkoppeling betekent dat je meerdere toetsen in de opgegeven bestelling moet indrukken

Snelkoppeling Snelkoppeling Maak een snelle aantekening met Ctrl+Shift+M Controleer spelling F7 Open de thesaurus voor het huidige geselecteerde woord Shift+F7 Geef het contextmenu weer voor het object waarop op dat moment is gefocust Shift+F10 of de Windows Menu sleutel Voeg een hyperlink in Ctrl+K Regelregels op de huidige pagina tonen of verbergen Ctrl+Shift+R De huidige datum invoegen Alt+Shift+D Alt+Shift+T De huidige tijd invoegen Speel de geselecteerde audio-opname af Ctrl+Alt+P Stop het afspelen van de audio-opname Ctrl+Alt+S Sla de huidige audio-opname 10 seconden vooruit over Sla de huidige audio-opname 10 seconden achteruit over Voeg een document of bestand in op de huidige pagina Alt+N, F Een afbeelding uit een bestand invoegen Alt+N, P Start een wiskundige vergelijking of converteer geselecteerde tekst naar een wiskundige vergelijking Alt+Gelijkteken Maak een tabel Tab toets na het typen van een nieuwe regel tekst Spring naar de titel van de pagina en selecteer deze Selecteer de huidige alinea en de onderliggende alinea's Ctrl+Shift+Hyphen Alle niveaus van een overzicht uitvouwen Alt+Shift+0 De weergave over de volledige pagina in- of uitschakelen F11 Ctrl+Alt+G Ga naar de vorige of volgende pagina Ga naar de vorige of volgende pagina in de sectie Ctrl+Page omhoog, Ctrl+Page omlaag

Beperkingen van het gebruik van OneNote

OneNote zit vol met waardevolle functies, maar het kan ook limieten hebben. Hier zijn enkele veelvoorkomende obstakels waar je tegenaan kunt lopen:

🔄 Moeilijkheden met synchroniseren: Omdat OneNote afhankelijk is van OneDrive, kan het synchroniseren langzaam gaan of haperen, waardoor je aantekeningen mist of verouderde versies hebt (vooral als je vaak wisselt tussen apparaten)

Omdat OneNote afhankelijk is van OneDrive, kan het synchroniseren langzaam gaan of haperen, waardoor je aantekeningen mist of verouderde versies hebt (vooral als je vaak wisselt tussen apparaten) 🔌 Beperkte compatibiliteit: OneNote werkt niet altijd goed samen met andere tools, waardoor aantekeningen exporteren of samenwerken buiten het Microsoft ecosysteem een beetje lastig is

OneNote werkt niet altijd goed samen met andere tools, waardoor aantekeningen exporteren of samenwerken buiten het Microsoft ecosysteem een beetje lastig is Basis opmaak : Vergeleken met Word of ClickUp Docs voelen de opmaakopties van OneNote vrij kaal aan, wat niet ideaal is als je van gepolijste, visueel rijke documenten houdt

: Vergeleken met Word of ClickUp Docs voelen de opmaakopties van OneNote vrij kaal aan, wat niet ideaal is als je van gepolijste, visueel rijke documenten houdt eindeloos scrollen: Lange lijsten kunnen snel veranderen in een scrollmarathon, zonder snelle manier om tussen secties te springen of snel te vinden wat je nodig hebt

Bonus snelkoppelingen:

Om snel een Outlook taak zonder datum te vinden in OneNote, druk op Ctrl + E, typ 'datum Outlook taak' en druk op Enter om taken zonder deadline te filteren

om taken zonder deadline te filteren Om naar een ander notitieblok op de balk te gaan, druk op Ctrl+G. Gebruik dan de pijltjestoets omlaag of omhoog om door de secties te navigeren of gebruik de Tab sleutel om een ander notitieblok te kiezen en druk op Enter

sleutel om een ander notitieblok te kiezen en druk op Om naar de vorige pagina te gaan, druk je op Alt+Pijl naar links

⚙️Bonus: Handige Word-snelkoppelingen om gemakkelijker te typen op Microsoft

Vergadering ClickUp: Het beste OneNote-alternatief ClickUp , de alles-in-één app voor werk, is een alles-in-één productiviteitsplatform dat uw werkstroom stroomlijnt en gegevens, documentatie en gesprekken op één plaats samenbrengt.

Van het beheren van projecten, taken en documenten tot samenwerken met je team, het biedt een uitgebreide suite aan tools om je te helpen georganiseerd en efficiënt te blijven.

Laten we eens kijken naar een aantal manieren om aan de slag te gaan met ClickUp . 👀

Documentatie stroomlijnen met ClickUp Docs

Ooit aantekeningen gemaakt in de ene app, taken beheerd in een andere en vervolgens eeuwig bezig geweest met schakelen tussen beide? ClickUp Documenten helpt productiviteitsverlies door het wisselen van context voorkomen door uw ideeën, aantekeningen en actie-items op één plaats te bewaren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/ClickUp-Docs-8.gif ClickUp Documenten /%img/

Gebruik de rijke opmaak van ClickUp Docs voor boeiende aantekeningen

Een briljant idee noteren tijdens een vergadering? Highlight het, zet het om in een Taak en wijs het toe aan een teamgenoot zonder het document te verlaten.

In tegenstelling tot OneNote, waar uw aantekeningen op zichzelf staan, koppelt ClickUp Docs direct aan uw projecten en taken. Wilt u aantekeningen van vergaderingen raadplegen terwijl u aan een taak werkt? Het staat er allemaal in (u hoeft niet van tabblad te wisselen).

Met slash commando's kun je tabellen, banners, kolommen of zelfs blokken met syntax-highlighted code toevoegen voor technische documentatie. Wil je je aantekeningen boeiender maken? Voeg video's, afbeeldingen en koppelingen toe voor een rijkere, interactievere ervaring

📌 Productiviteitshack: Verhoog uw productiviteit in ClickUp door sneltoetsen in te schakelen! Ga naar de rechterbovenhoek, klik op uw persoonlijke avatar en selecteer Instellingen. Scroll naar beneden naar het Voorkeuren gedeelte en schakel Sneltoetsen in om navigatie direct te versnellen.

Hier is een snelkoppeling voor ClickUp Docs! 🤩

Actie Snelkoppeling Mac Snelkoppeling Windows Maak een opmerking van uw geselecteerde tekst. Cmd+Shift+M Ctrl+Shift+M Maak een Taak van uw geselecteerde tekst. Cmd+Option+T Ctrl+Alt+T Een geselecteerd blok tekst markeren. Cmd+Shift+H Ctrl+Shift+H Een blok tekst dupliceren. Cmd+D Ctrl+D Tekst rechts of links uitlijnen_ Cmd+Shift+R Ctrl+Shift+R Tekst centreren_ Cmd+Shift+E Ctrl+Shift+E Gebruik inline code_ Cmd+Shift+C Ctrl+Shift+C Maak een lijst met opsommingstekens_ Cmd+Shift+9 Ctrl+Shift+9 Maak een controlelijst_ Cmd+Shift+8 Ctrl+Shift+8 Maak een genummerde lijst_ Cmd+Shift+7 Ctrl+Shift+7 Een of meer contentblokken verplaatsen_ Option+Pijl omhoog of pijl omlaag Alt+Pijl omhoog of pijl omlaag Option+Pijl omhoog of pijl omlaag

Aantekeningen en checklists beheren in ClickUp Kladblok

Hebt u ooit een idee neergekrabbeld en bent u vergeten waar u het hebt gelaten? ClickUp Kladblok zorgt ervoor dat dit nooit meer gebeurt.

Noteer aantekeningen en zet invoer om in traceerbare Taken met ClickUp-taakblok

Of u nu brainstormt, herinneringen noteert of een project in kaart brengt, deze tool houdt alles georganiseerd.

Zo werkt het:

📝 Snelle aantekeningen, geen rommel : De eenvoud van een notitieblok met de kracht van een Taakmanager. Gebruik kopteksten, opsommingstekens en kleurcodering om uw aantekeningen gestructureerd te houden en gemakkelijk te scannen

: De eenvoud van een notitieblok met de kracht van een Taakmanager. Gebruik kopteksten, opsommingstekens en kleurcodering om uw aantekeningen gestructureerd te houden en gemakkelijk te scannen ✅ Verander aantekeningen direct in Taken : Notities aan het maken voor vergaderingen? Als er actiepunten opduiken, zet ze dan on the spot om in taken, wijs ze toe aan teamgenoten en stel deadlines in - later niet meer plakken in een andere tool

: Notities aan het maken voor vergaderingen? Als er actiepunten opduiken, zet ze dan on the spot om in taken, wijs ze toe aan teamgenoten en stel deadlines in - later niet meer plakken in een andere tool 🔄 Slepen, neerzetten en organiseren met gemak: Maak interactieve checklists, herschik taken en nest subtaken voor een betere structuur. Of het nu gaat om een boodschappenlijstje of een volledig uitgewerkt project, deze app voor aantekeningen maken houdt je de controle

Hier zijn enkele snelkoppelingen voor tekst die je kunt gebruiken in Notepad en Docs!

Sneltoets voor Mac Vermeld een persoon Een taak vermelden_ @@ @@ Een document vermelden_ @@@@ @@@@ Pijlen _Voeg pijlen naar links, rechts en in twee richtingen in de tekst in -><-<-> -><-<-> Codeblok _Selecteer alle tekens in een codeblok Cmd+A Ctrl+A Commentaar _Uw meest recente commentaar bewerken Pijl omhoog Pijl omhoog Emoji :nameOfEmoji :nameOfEmoji Hyperlink Hyperlink tijdens het markeren van tekst Cmd+K Ctrl+K

💡Pro Tip: _Wil je alle beschikbare snelkoppelingen op één plek zien? Klik op je persoonlijke avatar en selecteer Sneltoetsen. Van daaruit kun je verschillende categorieën aan de linkerkant verkennen om de handigste snelkoppelingen voor jouw werkstroom te vinden. Als je deze snelkoppelingen onder de knie hebt, bespaar je tijd en blijf je geconcentreerd.

Ontvang een AI-geschikte schrijfassistent met ClickUp AI Notetaker en ClickUp Brain

ClickUp AI Notetaker

Aantekeningen maken wordt 10X krachtiger met ClickUp AI notulist -een tool om de rommel na vergaderingen om te zetten in duidelijke, bruikbare inzichten.

Automatische samenvattingen van vergaderingen met de ClickUp AI Notetaker

Zo helpt het:

✅ Zorgt ervoor dat elke genomen beslissing wordt vastgelegd en gemakkelijk kan worden gedeeld met iedereen, of ze nu in de kamer waren of niet

📝 Legt actiepunten vast en wijst ze toe aan de juiste mensen

verbindt elke discussie met relevante Taken en bestanden en biedt volledige context, zodat uw team verder kan zonder het verleden opnieuw te moeten bespreken

ClickUp Brein ClickUp Brein verbetert het maken van aantekeningen met de kracht van AI. Het kan onmiddellijk gestructureerde samenvattingen maken van verspreide gedachten en ruwe ideeën omzetten in goed georganiseerde aantekeningen.

📌 Enkele aanwijzingen om te proberen:

maak van dit transcript van een vergadering een gestructureerde samenvatting met taken en deadlines_

Haal de belangrijkste inzichten uit deze brainstormsessie

Rangschik deze verspreide aantekeningen in categorieën zodat ze makkelijker terug te vinden zijn

maak een checklist op basis van deze aantekeningen voor eenvoudige uitvoering_

identificeer de taken uit dit project abonnement en wijs ze toe aan de juiste mensen_

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/ClickUp-Brain-6.png ClickUp Brein /%img/

Automatiseer taken zoals schrijven, ideeën genereren, samenvatten en bewerking met ClickUp Brain

Bovendien kunt u met de transcriptiefuncties discussies omzetten in doorzoekbare tekst, waardoor het perfect is voor online vergaderingen en brainstormsessies.

Het biedt ook realtime bewerkingssuggesties om grammatica te corrigeren, de duidelijkheid te verbeteren en uw schrijven te verfijnen. Of u nu rapporten, blogberichten of interne documenten opstelt, ClickUp Brain zorgt ervoor dat uw woorden vloeiend overkomen.

Leuk weetje: De Renaissance betekende een belangrijke verschuiving in het maken van aantekeningen. Met de uitvinding van de drukpers door Johannes Gutenberg in de 15e eeuw werd het mogelijk om boeken in massa te produceren.

Toen boeken toegankelijker werden, begonnen individuen teksten te annoteren en te marginaliseren om hun gedachten en inzichten vast te leggen. Deze handgeschreven aantekeningen, bekend als 'marginalia', werden een vorm van aantekeningen maken

Kies de app die aantekeningen waard is-ClickUp

Nu je deze OneNote snelkoppelingen hebt ontcijferd, ben je op weg om je aantekeningen onder de knie te krijgen. Als je echter iets robuusters nodig hebt om projecten te beheren, taken bij te houden en samen te werken met teams terwijl je alles documenteert, dan is ClickUp iets voor jou.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, biedt een reeks tools om efficiënt te blijven werken.

Met ClickUp Docs kunt u documenten maken en eraan samenwerken terwijl ze verbonden blijven met uw werk. ClickUp Brain helpt u om verspreide ideeën te ordenen tot een duidelijk abonnement en ClickUp Notepad zorgt ervoor dat uw snelle gedachten niet in de war raken.

Met ClickUp besteedt u minder tijd aan het schakelen tussen tools en meer tijd aan het Nog te doen. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog gratis! ✅