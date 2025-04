Amie Kalender Review 2025: Functies, prijzen en gebruikersreviews

Natuurlijk zal ik dat onthouden!

-Bekende laatste woorden van een persoon die zich dat in feite niet herinnerde

Of je nu een freelancer bent met veel clients, een werknemer op afstand die coördineert tussen tijdzones of een student die verdrinkt in opdrachten, deadlines missen komt maar al te vaak voor. Zonder een goede planning is het makkelijk om achterop te raken.

Maar, hé, tijdbeheer is veel gemakkelijker geworden met speciale AI-tools zoals de Amie kalender. Je kunt je routinematige gebeurtenissen vastleggen, herinneringen instellen en nooit meer een verplichting missen.

Als je nog steeds moeite hebt om georganiseerd te blijven, dan is deze blog iets voor jou. Blijf hier om te ontdekken hoe Amie je kan helpen met het beheren van Taken, het bereiken van persoonlijke doelen en het nemen van je AI kalender spel naar grotere hoogten!

Klaar voor een uitgebreide Amie kalenderbespreking? Laten we beginnen!

Schakel over naar het #1 Amie kalender alternatief-ClickUp kalender weergave

60-seconden samenvatting

Amie is een AI-aangedreven kalender app ontworpen om je te helpen georganiseerd te blijven en Taken gemakkelijk te beheren

Eigenschappen zijn onder andere Natural Language Processing (NLP) om gebeurtenissen toe te voegen met behulp van eenvoudige zinnen, AI Chat voor het plannen van taken en slimme taaksuggesties

De app integreert met e-mail, fitnesstrackers en Spotify en biedt kleurcodering, stopwatch en split-view planning

Pros zijn onder andere het eenvoudig aanmaken van gebeurtenissen, het bijhouden van teamactiviteiten en dagelijkse/wekelijkse overzichten

Gemeene nadelen zijn onder andere geen Android versie, beperkte tools voor projectmanagement en het ontbreken van volledig projectmanagement voor e-mail

ClickUp biedt over het algemeen betere functies voor projectmanagement, platformoverschrijdende ondersteuning en integraties. Het bevat ClickUp weergave van kalenders, aanpasbare sjablonen en taakbeheer waarmee gebruikers al hun kalenders kunnen integreren en hun werk effectiever kunnen plannen

Wat is Amie?

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-96-1400x941.png Amie: Amie kalender bekijken /%img/

via Amie Amie is een AI-aangedreven kalender app ontworpen om u te helpen georganiseerd te blijven en op de top van uw agenda. Met Natural Language Processing (NLP), kan het gebeurtenissen toevoegen aan uw agenda, zonder zorgen te maken over kalender organisatie .

U kunt bijvoorbeeld gebeurtenissen toevoegen door zinnen te typen als "Ga naar de supermarkt @deze zondag om 15:00 uur" Dit plaatst ze automatisch in je kalender met een blok tijd.

Een opvallende functie is AI-chatten, dat je instructies beter begrijpt.

Als je bijvoorbeeld zegt: "Doe reparaties aan het huis op zondag", wordt de Taak automatisch voor een paar uur ingepland met tijd blokkerend . Het weet dat huisreparaties tijd kosten.

Amie's Taakbeheer is geweldig voor drukke professionals. Het stelt de beste tijdvensters voor ongeplande taken voor, zodat je geen tijd verliest met uitzoeken wanneer je ze nog moet doen.

Je kunt Amie gebruiken voor de mogelijkheden van Taakbeheer. De kalender app let er ook op dat je je toewijzingen niet vergeet.

Je hoeft je dus geen zorgen te maken over prioriteiten stellen voor uw werk -de app doet het voor je.

📮 ClickUp Inzicht: 37% van de werknemers stuurt aantekeningen of notulen van vergaderingen om items bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden. Zonder een eenduidig systeem voor het vastleggen van beslissingen kunnen de sleutelinzichten die u nodig hebt, verloren gaan in chats, e-mails of spreadsheets.

Met ClickUp kunt u gesprekken onmiddellijk omzetten in bruikbare taken voor al uw taken, chats en documenten, zodat er niets tussen wal en schip valt in uw kleine bedrijf!

Belangrijkste functies van Amie

Amie kalender heeft een aantal interessante functies die het plannen en beheren van taken soepeler laten verlopen. Of je nu werkt met deadlines of persoonlijke toewijzingen, deze functies helpen je om overal bovenop te zitten, allemaal in één app.

Laten we eens kijken wat Amie tot een praktisch hulpmiddel maakt om je dag te beheren.

1. Slim kalenderbeheer

Amie maakt het gemakkelijk om meerdere kalenders te beheren en gebeurtenissen te creëren, of ze nu voor persoonlijke of werkdoeleinden zijn. Met de drag-and-drop planning en functie voor gesplitste weergave kun je Taken snel en probleemloos verplaatsen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-97.png Kalenderbeheer: Amie Kalender bekijken /%img/

via Amie

Met Amie kun je eenvoudig e-mails rechtstreeks vanuit je inbox naar je lijst met taken slepen. Dit verandert belangrijke berichten in bruikbare items zonder dat je tussen apps hoeft te schakelen. Je kunt ook je Google Agenda gebeurtenissen synchroniseren met Amie om ze in te plannen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-98-1400x996.png Integratie van e-mail en productiviteitstools /%img/

via Amie Als je fitnesstrackers gebruikt zoals Apple Health, integreert Amie daar ook. En als je je luisteractiviteiten wilt bijhouden, is het met de Spotify integratie eenvoudig om je muziek bij te houden en georganiseerd te blijven.

3. Kleurcodering en tijdsblokkering

Je kunt de gebeurtenissen in je Amie kalender kleurcoderen om alles in één oogopslag te ordenen. De ingebouwde Pomodoro-timer helpt je om zonder afleiding te werken wanneer je je moet concentreren.

Als je samenwerkt met je team, kun je eenvoudig koppelingen naar agenda's sturen om je beschikbaarheid te delen. Zo hoef je niet meer heen en weer te e-mailen en is er geen verwarring meer over tijdzones, waardoor het plannen soepeler verloopt.

4. Slimme Taak Suggesties

Amie helpt je je dag te optimaliseren door de beste tijden voor Taken voor te stellen op basis van je schema.

Als je het druk hebt, zoekt Amie open plekken voor dingen als "E-mails beantwoorden" of "Telefoontjes plegen" zodat je productief blijft zonder je dag te overbelasten of belangrijke Taken te missen.

Prijsstelling Amie

Pro abonnement: $13,60/maand per gebruiker

$13,60/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Voordelen van het gebruik van Amie

Amie kalender biedt verschillende opvallende functies die het beheren van je agenda en taken veel gemakkelijker maken.

Hier zijn drie redenen waarom Amie een goede keuze is voor jouw taken en agendabeheer:

✅ Markeer gebeurtenissen eenvoudig met NLP

Amie's NLP is echt haar USP. Het creëren van gebeurtenissen door simpelweg op te schrijven wat je moet doen, kan je tijd en mentale bandbreedte besparen.

Het verschil tussen het kiezen van een slot op een kalender versus gewoon tegen je kalender zeggen "Ontmoet Rachel op vrijdag om 21.00 uur" kan enorm zijn als je onder het werk bedolven zit.

✅ Blijf op schema met onbeperkte toegang tot teamactiviteiten

Amie geeft je onbeperkt toegang tot het bijhouden van teamactiviteiten en individuele taken als je een team beheert. Je kunt zien wie wat wanneer doet, wat het coördineren tussen verschillende rollen makkelijker maakt en planningsconflicten voorkomt.

Het is ideaal voor professionals die een duidelijke weergave van de planning van het team nodig hebben om georganiseerd te blijven en ervoor te zorgen dat alles gedaan wordt.

✅ Krijg dagelijkse en wekelijkse overzichten

Amie laat je niet alleen individuele Taken zien, maar helpt je ook het grotere geheel te zien. Met dagelijkse en wekelijkse overzichten krijg je een momentopname van wat er komen gaat, van persoonlijke taken tot deadlines voor het team.

Deze functie helpt je proactief te blijven en zorgt ervoor dat er niets over het hoofd wordt gezien. Bovendien zijn de overzichten ontworpen om u een duidelijke en georganiseerde kijk op uw planning te geven, zodat u uw tijd beter kunt beheren en uw dagen vlot kunt plannen.

🧠 Leuk weetje: De kalender zoals we die nu kennen, begon als een onderontwikkelde, essentiële tijdmeting die werd gemaakt door de Sumeriërs in 2700 voor Christus. Deze kalender wordt beschouwd als ruw en onnauwkeurig wat betreft technische vereisten, maar het legde de basis voor de uitmuntendheid waar we vandaag de dag gebruik van kunnen maken.

Veelvoorkomende pijnpunten voor gebruikers van Amie

Amie kalender is een uitstekend hulpmiddel voor persoonlijk taakbeheer in vergelijking met apps voor beheer van uitvoerende kalenders . Maar zoals elke app heeft deze zijn beperkingen. Hoewel het uitblinkt in het organiseren van je dag en het vereenvoudigen van het plannen van Taken, is het misschien niet voor iedereen geschikt.

Hier zijn een paar veelvoorkomende pijnpunten die gebruikers hebben ervaren en die van invloed kunnen zijn op je beslissing.

❌ Beperkte toegang voor Android gebruikers

Amie biedt geweldige compatibiliteit op macOS en iOS, maar ook via de desktop-app.

Een nadeel is echter dat het niet beschikbaar is op Android. Als je een Android gebruiker bent, kan dit een spelbreker zijn, omdat je op zoek moet naar alternatieven om toegang te krijgen tot alle functies die Amie te bieden heeft.

Dit beperkt ook de mogelijkheid van de app om van platform te wisselen.

❌ Beperkte geavanceerde functies voor projectmanagement

Hoewel Amie uitstekend is voor persoonlijk Taakbeheer, schiet het tekort voor degenen die geavanceerde hulpmiddelen voor projectmanagement nodig hebben. Het biedt geen complexe functies zoals Gantt grafieken of diepgaande toewijzing van middelen.

Het gebrek aan functies voor taakbeheer maakt het minder ideaal voor teams die veel vertrouwen op gedetailleerd projectmanagement en -planning.

❌ Beheer van e-mail clients ontbreekt

Amie biedt geen Voltooid e-mail client beheer. Hoewel je e-mails naar je lijst met taken kunt slepen, ontbreekt het aan meer geavanceerde functies zoals complexe filters, mapbeheer of grootschalige e-mailorganisatie.

Dit kan beperkend zijn voor gebruikers die meer robuuste e-mail nodig hebben naast hun kalenderbeheer.

Beoordelingen van Amie op Reddit

We zijn op Reddit gaan kijken wat gebruikers van de Amie-agenda te zeggen hebben over de AI-agenda-app.

A gebruiker zei ze houden van de app, maar het ontbreken van een Android app is een probleem:

Ik hou echt van Amie. De interactieve interface op iOS is ook erg nieuw, maar het is echt hartverscheurend dat er geen versie voor Android is en dat ze geen webpagina hebben die is aangepast aan mobiele browsers. Je kunt alleen de computermodus gebruiken om binnen te komen, wat gelijk staat aan het volledig buitensluiten van Android gebruikers. Er wordt steeds gezegd dat Android binnenkort komt, maar er is helemaal geen nieuws.

Nog een gebruiker wees erop dat Amie's interface een probleem kan zijn.

Ik heb Amie net uitgeprobeerd, lijkt leuk, maar om wat voor reden dan ook is de MacOS app onhoudbaar traag, en het gebruik van Amie (zelfs de web versie) is super schokkerig.

**Weet je dat? 48% van de mensen gebruikt lijsten om hun productiviteit te verhogen.

Alternatieve kalender app om te gebruiken in plaats van Amie

Hoewel Amie interessante functies biedt als AI-agenda app, kan het gebrek aan Android-functionaliteit de aantrekkingskracht beperken. Daarnaast kan het gebrek aan full-suite functies voor projectmanagement een nadeel zijn voor gebruikers die afhankelijk zijn van geavanceerd projectmanagement of een cross-platform ervaring nodig hebben.

ClickUp, de everything app for work, kan een goed alternatief zijn voor Amie calendar.

ClickUp's One Up #1: ClickUp kalender weergave

Een van de meest indrukwekkende functies is de ClickUp kalender weergave . De diepere integratie van projectmanagement, tijdlijnen voor projecten en planning binnen hetzelfde platform ondersteunt dagelijkse planning met workflowmanagement op lange termijn.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-99-1400x970.png ClickUp Kalender /%img/

Taken en tijdlijnen van projecten visualiseren om planningen te plannen en aan te passen met de ClickUp Kalender

Met de kalender kunt u al uw taken, gebeurtenissen en mijlpalen in meerdere weergaven zien - dagelijks, wekelijks of maandelijks - waardoor u de volledige controle over uw planning krijgt. Of u nu persoonlijke taken beheert of samenwerkt met een team, deze flexibiliteit helpt u om alles georganiseerd te houden.

Je kunt taken coderen met kleuren, deadlines instellen en items rechtstreeks naar je kalender slepen om ze opnieuw in te plannen als dat nodig is. Bovendien kun je de kalenders van je teamgenoten weergeven, zodat je eenvoudig de beschikbaarheid voor vergaderingen en samenwerkingen kunt vinden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-10.gif ClickUp Kalender: Amie Kalender bekijken /%img/

Ongeplande taken naar een kalenderweergave slepen met de ClickUp-taakkalender

ClickUp biedt ook slimme herinneringen en notificatiess, zodat u en uw team nooit een Taak missen.

Voor een meer gestructureerde planning gebruikt u tijdlijnen voor taken en ClickUp afhankelijkheden om ervoor te zorgen dat Taken in de juiste bestelling gebeuren.

En stel dat u al een andere kalender app gebruikt. In dat geval kun je met de ClickUp functie voor het synchroniseren van agenda's integreren met Google Agenda, Outlook en andere externe agenda's, zodat je alles op één plek hebt zonder extra moeite.

Met zijn geavanceerde tools voor planning, automatisering en samenwerking biedt ClickUp een robuuster alternatief voor Amie, vooral voor wie projectmanagement en projectmanagement nodig heeft.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Automatiseringen

Automatiseer uw dagelijkse taken en houd uw kalender schoon met ClickUp-taaken ClickUp Automatiseringen is nog een reden waarom het platform opvalt. U kunt regels instellen die automatisch acties triggeren wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Als een taak bijvoorbeeld is gemarkeerd als "Klaar", kan ClickUp deze automatisch verplaatsen naar een andere lijst of uw team op de hoogte stellen. Door deze repetitieve taken te automatiseren, bespaart u tijd en kunt u zich concentreren op het grotere geheel zonder alles handmatig bij te werken.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain

Vraag ClickUp Bain over tips en trucs voor een betere planning van uw planning

En dan is er nog ClickUp Brein , een AI persoonlijke assistent die je helpt bij het organiseren en prioriteren van Taken op basis van je doelen en deadlines.

Zie het als uw kalendergenie voor al uw taken en projecten. Het gebruikt gegevens van je werk om slimme suggesties te doen en je te helpen je werklast op orde te houden, zodat je op schema en productief blijft.

💡Pro Tip: Naast de ClickUp kalender kunt u ook het volgende ontdekken sjablonen voor schema's op het platform, die snellere alternatieven bieden voor Amie.

ClickUp's One Up #4: ClickUp kalendersjablonen

Om snel te beginnen, bekijkt u de ClickUp kalender sjabloon -een handig hulpmiddel om te focussen op langetermijnprojecten, gebeurtenissen en mijlpalen.

Synchroniseer deze sjabloon met externe kalenders om taken op één plaats te consolideren of roteer de planning wanneer dat nodig is!

Het bevat bijhouden van mijlpalen en middelenbeheer voor complexe projectmanagement en coördinatie van gebeurtenissen. Bovendien helpen geautomatiseerde herinneringen gebruikers om deadlines te halen zonder een slag te missen. Je kunt ook de samenvatting van je taken bijhouden om bronnen beter te beheren.

Zo kan het je helpen:

Aangepaste statussen en velden: Volg taken met specifieke statussen zoals Geblokkeerd, Klaar en In uitvoering om belangrijke details van gebeurtenissen op te slaan

Volg taken met specifieke statussen zoals Geblokkeerd, Klaar en In uitvoering om belangrijke details van gebeurtenissen op te slaan Meervoudige weergaven: Kies Tijdlijn, Maandplanner of Samenvattende taakweergave om uw taken en gebeurtenissen te visualiseren

Kies Tijdlijn, Maandplanner of Samenvattende taakweergave om uw taken en gebeurtenissen te visualiseren Complexe taken opsplitsen: Gebruik subtaken om grote doelen op te splitsen in beheersbare stappen en stel specifieke deadlines in voor elke stap

Gebruik subtaken om grote doelen op te splitsen in beheersbare stappen en stel specifieke deadlines in voor elke stap Realtime updates: Bewaak de voortgang van taken en maak realtime aanpassingen met geïntegreerde Taak Bijhouden

💡Quick Hack: Gebruik in ClickUp vlaggen met prioriteit (Dringend, Hoog, Normaal, Laag) om de meest kritieke taken eerst aan te pakken. Dit helpt u om op één lijn te blijven met deadlines en sleutel doelen.

Hoewel dit sjabloon het beste is voor mensen die aan complexe projecten werken of gebeurtenissen beheren, is ClickUp's sjablonen voor nog te doen lijsten zijn voor dagelijks taakgericht beheer.

ClickUp Kalender Nog te doen lijst sjabloon

U kunt aan de slag met de Sjabloon voor kalender Nog te doen lijst door ClickUp .

Het is ideaal voor mensen die een eenvoudig overzicht nodig hebben van hun taken en deadlines om dagelijkse, wekelijkse of tweewekelijkse doelen te beheren. Je kunt het ook gebruiken om te leren hoe je een thuiswerkschema maakt .

Het splitst taken op in beheersbare to-dos en biedt een eenvoudiger beheer zonder de extra lagen van project mijlpalen of het bijhouden van middelen.

Het gebruik van kalenders om taken voor deadlines te voltooien is altijd cruciaal. Met ClickUp is dit heel eenvoudig omdat uw deadlines zichtbaar zijn op uw kalenders samen met de taken, zodat het plannen van uw dag/week bandbreedte super eenvoudig en snel is.

Kartikeya Thapliyal, productmanager bij Smallcase

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $7 per lid per werkruimte per maand

🧠 Fun feit: Uw kalender app zou hebben het jaar 1582 gehaat hebben ! Om het verval van de Juliaanse kalender te corrigeren, liet de Gregoriaanse hervorming 10 dagen weg. De kalender sloeg direct over van 4 oktober naar 15 oktober 1582 in landen die de verandering hadden aangenomen. Deze aanpassing bracht de kalender in lijn met de equinoxen, maar verwarde de bevolking.

Eindoordeel: Amie of ClickUp?

Amie is een minimalistische app voor productiviteit, gemaakt voor AI-planning en Taakbeheer. Het biedt een intuïtieve interface, ondersteunt focustijd en heeft rijke kalenderintegraties. Het mist echter geavanceerde mogelijkheden voor projectmanagement en is een no-go voor Android gebruikers.

Vanwege de basis functies is de Amie kalender app misschien niet de beste keuze voor zakelijke mensen die een druk leven leiden of behoefte hebben aan het grondig bijhouden van taken.

ClickUp onderscheidt zich door schaalbaarheid, samenwerking en geavanceerde tools voor projectmanagement. Van basis to-do lijsten tot het beheren van complexe workflows, ClickUp biedt een flexibele, alles-in-één werkruimte.

Als u een krachtige, teamvriendelijke oplossing nodig hebt, is ClickUp de betere keuze. Meld u aan voor een gratis ClickUp account en ontdek hoe het uw werkstroom kan stroomlijnen!