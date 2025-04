13 Beste softwarehulpmiddelen voor beeldannotatie in 2025

Het is een feit: je AI-model is slechts zo goed als de gegevens waarvan het leert. Dit geldt zowel voor tekst als voor algoritmen die afbeeldingen genereren. Dus als beeldannotaties inconsistent, verkeerd gelabeld of verouderd zijn, krijgen AI-ontwikkelaars en datawetenschappers die grootschalige projecten beheren te maken met inefficiƫnte workflows.

Uren worden verspild aan het handmatig corrigeren van labels, leden van teams volgen verschillende standaarden en het integreren van annotaties in machine learning-pijplijnen wordt een frustrerende hindernis.

Als problemen met samenwerking en data-integratie u tegenhouden, bent u niet de enige. De juiste tools labelen niet alleen afbeeldingen, ze standaardiseren, automatiseren en integreren annotaties naadloos in AI-workflows.

In deze blogpost bespreken we de beste tools voor beeldannotatie, zodat je team minder tijd besteedt aan het repareren van gegevens en meer tijd heeft om AI verder te ontwikkelen.

Annoteer visuele bronnen met de tools voor Redactie van ClickUp

ClickUp : Het beste voor Taakbeheer, Samenwerking en Feedbackbeheer Labelbox: Het beste voor vectorafbeeldingen labelen SuperAnnotate: Het beste voor zeer nauwkeurige en complexe beeldannotatie V7: Beste voor het automatiseren van annotatie van afbeeldingen en video op schaal CVAT: Het meest geschikt voor complexe data voor het labelen van objecten in machine-learning projecten LabelMe: Het beste voor het labelen van objecten op basis van polygonen in computervisie Hive AI: Het meest geschikt voor zeer nauwkeurige, menselijke beeldannotatie op schaal VoTT: Het beste voor objectdetectietraining Playment: Het meest geschikt voor hoogwaardige 3D- en LiDAR-gegevensannotatie Scale AI: Het meest geschikt voor AI-ondersteunde complexe gegevensannotatie LabelImg: Het meest geschikt voor snelle en eenvoudige annotatie voor objectdetectie RectLabel: Het meest geschikt voor geavanceerde annotatie van vormen en sleutelpunten Dataloop: Het beste voor AI-ondersteunde annotatie in grote projecten

Wat is beeldannotatie?

Beeldannotatie betekent afbeeldingen labelen met specifieke informatie om AI-systemen te helpen ze te herkennen en begrijpen. Dit houdt in het toevoegen van metadata aan afbeeldingen, zoals het identificeren van objecten, het omlijnen van vormen of het markeren van texturen en kleuren.

Als de camera van je smartphone bijvoorbeeld gezichten detecteert en erop scherpstelt, wordt beeldannotatie gebruikt. De software wordt getraind met duizenden gelabelde afbeeldingen om menselijke functies te herkennen, waardoor fotografie, veiligheid en autonoom rijden worden bevorderd.

Hier is een voorbeeld van hoe beeldannotatie werkt. Door elk object in een afbeelding te labelen, kan het algoritme het beter lezen en de juiste actie ondernemen.

via LeewayHertz

Wat moet je zoeken in software voor beeldannotatie?

De sleutel tot het werken met software voor beeldannotatie is niet alleen betere algoritmen; het is ervoor zorgen dat iedereen schone en uniforme gegevens invoert.

De beste annotatiesoftware helpt rommelige invoer om te zetten in ordelijke gegevens die AI-training verbeteren.

Hier zijn enkele functies die je prioriteit moeten geven bij het zoeken naar software voor beeldannotatie:

šŸ–ļø Annotatie veelzijdigheid: De tool moet meerdere annotatiemethoden ondersteunen, zoals bounding boxes voor objectdetectie, polygonen voor complexe vormen en semantische segmentatie voor precisie op pixelniveau

De tool moet meerdere annotatiemethoden ondersteunen, zoals bounding boxes voor objectdetectie, polygonen voor complexe vormen en semantische segmentatie voor precisie op pixelniveau šŸ¤ Samenwerkingstools: Zoek naar beeldannotatiesoftware die teamwerk in realtime, gedeelde werkruimten, toegang op basis van rollen en feedbacklussen mogelijk maakt samenwerking te verbeteren en redundantie te elimineren

Zoek naar beeldannotatiesoftware die teamwerk in realtime, gedeelde werkruimten, toegang op basis van rollen en feedbacklussen mogelijk maakt samenwerking te verbeteren en redundantie te elimineren šŸ§© IntuĆÆtief ontwerp: Een interface zonder rommel vermindert de leercurve, zodat gebruikers zich kunnen concentreren op nauwkeurigheid en efficiĆ«ntie

Een interface zonder rommel vermindert de leercurve, zodat gebruikers zich kunnen concentreren op nauwkeurigheid en efficiĆ«ntie šŸš€ Schaalbaarheid: De tool moet grote volumes aankunnen (duizenden annotaties van afbeeldingen/video's) zonder afbreuk te doen aan snelheid of kwaliteit

De tool moet grote volumes aankunnen (duizenden annotaties van afbeeldingen/video's) zonder afbreuk te doen aan snelheid of kwaliteit āš”AI-gedreven automatisering: Zoek naar functies zoals automatische labeling, annotatiesuggesties en gegevensuitbreiding om de automatisering te versnellen en de robuustheid van het model te verbeteren

Zoek naar functies zoals automatische labeling, annotatiesuggesties en gegevensuitbreiding om de automatisering te versnellen en de robuustheid van het model te verbeteren šŸ”— Integratiemogelijkheden: Zorg voor moeiteloze compatibiliteit met bestaande systemen, zoals cloud opslagruimte, tools voor projectmanagement en ML-frameworks, om naadloze workflows te behouden

Beste software voor beeldannotatie om uw afbeeldingen perfect te labelen

Laten we eens duiken in de beste software voor beeldannotatie, te beginnen met de favoriet van het huis: ClickUp.

1. ClickUp (het beste voor Taakbeheer, Samenwerking en Feedbackbeheer)

Het beheren van grote datasets is al een uitdaging en de meeste tools voor beeldannotatie maken het alleen maar ingewikkelder door een gebrek aan functies voor samenwerking in realtime. ClickUp maakt naadloze samenwerking mogelijk door geavanceerde functies voor beeldannotatie rechtstreeks te integreren in uw projectwerkstromen.

ClickUp Hulpmiddel voor Redactie

U kunt afbeeldingen, PDF's en video's gemakkelijk annoteren met ClickUp's hulpmiddel voor Redactie . Hiermee kunt u opmerkingen toevoegen aan afbeeldingen en deze toewijzen aan uw teamleden zodat ze snel actie kunnen ondernemen. Geen eindeloze threads van e-mails of verloren feedback meer, gewoon duidelijk, uitgebreide feedback die projecten in beweging houdt!

commentaar toevoegen aan afbeeldingen met de functie Redactie van ClickUp_

Zo annoteert u een afbeelding in ClickUp:

Direct opmerkingen toewijzen en feedback met Ć©Ć©n klik omzetten in Taken

Open het bestand direct in een Taak

Klik op 'Opmerkingen toevoegen' om precies die gebieden te markeren die aandacht nodig hebben

commentaar op afbeeldingen toewijzen aan leden van het team voor snelle actie_

Naast een hulpmiddel voor Redactie clickUp fungeert als een brainstorm canvas met real-time functies voor samenwerking.

ClickUp Whiteboards

Met ClickUp Whiteboards kunt u vrijelijk schetsen, afbeeldingen markeren, ideeƫn verbinden, tekst opmaken, plakbriefjes toevoegen en krabbels omzetten in Taken zonder uw pas in te houden. Voeg opmerkingen toe om elk idee gemakkelijk om te zetten in een actie-item!

šŸ’”Pro tip voor uw werkstroom:

Begin met whiteboard sjablonen om afbeeldingen te uploaden voor groepsdiscussie

Annoteer met pijlen, vormen en tekst om sleutelelementen te markeren

Live samenwerken en ideeƫn onmiddellijk omzetten in Taken

Visuele annotaties rechtstreeks in ClickUp-taak omzetten, zodat de continuĆÆteit van de werkstroom behouden blijft

U kunt ook AI-afbeeldingen genereren in ClickUp Whiteboards om referenties te geven en meer context te delen. In plaats van alleen een idee te beschrijven, kunt u een afbeelding maken met behulp van ClickUp Brein en annoteer het om relaties, stappen of inzichten weer te geven.

aI-afbeeldingen genereren in ClickUp Whiteboards om referenties te geven _met behulp van ClickUp Brain

ClickUp-taak

Werkt u aan grote projecten voor beeldannotatie?

Wijs taken toe en voeg deadlines toe voor een betere uitvoering van uw projecten met ClickUp-taaken ClickUp Taken kan u helpen bij het maken van een aangepaste werkstroom. U kunt verschillende soorten taken toevoegen, zoals 'bounding box annotatie' en 'tekstlabeling', aangepaste statussen voor taken toevoegen, prioriteitsniveaus voor taken instellen en gerelateerde en afhankelijke taken koppelen.

ClickUp beste functies

Video opnemen en delen met ClickUp's ingebouwde kniptool genaamd ClickUp clips . Met Clips kunt u uw scherm opnemen en feedbackreacties achterlaten in dezelfde thread.

PDF's annoteren afbeeldingen en video's direct binnen Taken zonder van app te hoeven wisselen

Commentaar vastmaken op precieze gebieden van afbeeldingen om dubbelzinnigheid in feedback te voorkomen

Markeren en becommentariƫren door meerdere gebruikers om teamwerk en samenwerking te verbeteren

Zet opmerkingen direct om in taken om de werkstroom te stroomlijnen en te zorgen voor bruikbare resultaten

Synchroniseer naadloos met Slack, Zoom en Microsoft Office om de productiviteit op verschillende platforms te verbeteren

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers ervaren een steile leercurve vanwege het aantal beschikbare functies en aanpassingsopties

ClickUp prijzen

Free forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

ClickUp heeft tools om uw proces, doelen, enz. te visualiseren. Het is het toppunt van samenwerken en het is op dat gebied steeds beter geworden, vooral met de toevoeging van de Whiteboard weergave.

Jayson Ermac, procesmanager bij AI bees

2. Labelbox (het beste voor vectorafbeeldingen labelen)

via Labelbox Labelbox is een intuĆÆtief hulpmiddel voor vectorlabeling dat wordt gebruikt om AI-modellen te trainen in objectdetectie en -herkenning. Het helpt bij puntannotatie (specifieke punten in een afbeelding of dataset labelen), lijnannotatie (lineaire structuren labelen) en bounding box annotatie (vakken gebruiken om objecten te markeren).

De AI-assistent van Labelbox voegt automatisch labels toe, zodat beoordelaars zich kunnen concentreren op het verfijnen van de uitvoer. Je kunt ook extra elementen toevoegen, zoals tekst, video's, afbeeldingen en aangepaste HTML widgets, om meer context aan labels te geven. Dit ondersteunt robuuste visuele communicatie en verhoogt de annotatie-efficiƫntie.

Labelbox beste functies

Analyseer en pas datasets effectief aan met uitgebreide tools voor gegevensverkenning

Zorg voor precisie met slimme tekengereedschappen, sneltoetsen en zoom/pan functie

Beeldgegevens doorzoeken met annotatie- en metadatafilters

Multi-annotator workflows en review functies gebruiken om nauwkeurigheid en consistentie van gegevens te garanderen

Labelbox-beperkingen

Niet geschikt voor het annoteren van grote afbeeldingen vanwege beperkingen in grootte

Mogelijk variabiliteit in menselijke annotatie, waardoor extra kwaliteitscontroles nodig kunnen zijn

Labelbox prijzen

Free: 500 Labelbox-eenheden (LBU's) per maand

500 Labelbox-eenheden (LBU's) per maand Startersprijs: $0,10 per LBU

$0,10 per LBU Enterprise: Aangepaste prijzen

Labelbox beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zijn echte gebruikers zeggen over Labelbox?

Ik hou van de snelkoppelingen van de annotatietool. Ze zijn erg ergonomisch en de mechanismen zijn ontworpen voor de praktijk. Met de Python API kan elke ontwikkelaar Labelbox in zijn pipeline integreren. Ik hou niet van het feit dat het niet echt overweg kan met meerkanaalsbeelden die zelden voorkomen in normale computervisie, maar alomtegenwoordig zijn in wetenschappelijke beeldvorming.

G2 beoordeling

šŸ§ Wist je dat? AI-beeldannotatie handmatige arbeid tot 70% vermindert waardoor projecten sneller verlopen, de productiviteit toeneemt en de gegevenskwaliteit verbetert.

3. SuperAnnotate (het beste voor zeer nauwkeurige en complexe beeldannotatie)

via SuperAnnoteren SuperAnnotate is een geavanceerde software voor beeldannotatie die compatibel is met alle typen afbeeldingsbestanden, inclusief JPG, JPEG en PNG. De functie voor objectdetectie helpt je bij het lokaliseren, identificeren en markeren van objecten in bounding boxes.

Met het Magic Select-gereedschap kun je je afbeelding in verschillende segmenten verdelen en objecten omlijnen voor snellere annotatie. Bovendien kun je met de geavanceerde annotatieworkflows processen aanpassen aan specifieke projectbehoeften. Dit verhoogt de efficiƫntie en zorgt voor hoogwaardige annotaties voor complexe computer vision Taken.

SuperAnnotate beste functies

Onmiddellijk tekst uit afbeeldingen extraheren en verwerken met OCR

Annoteer vergelijkbare objecten in meerdere afbeeldingen met Ć©Ć©n klik

Sneller gebogen veelhoeken maken met een intuĆÆtieve tekenervaring

Wijzig polygonen moeiteloos door direct punten toe te voegen of te verwijderen

Teken polygonen met gedeelde randen voor nauwkeurige annotaties van meerdere objecten

SuperAnnotate beperkingen

Sommige complexe segmentaties vereisen nog steeds handmatige inspanning

De interface mist mogelijk geavanceerde functies zoals weergave op volledig scherm en edge-snapping

SuperAnnotate prijzen

Forever gratis

Pro: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

SuperAnnotate beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (140+ beoordelingen)

4.9/5 (140+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zijn echte gebruikers zeggen over Labelbox?

SuperAnnotate heeft een zeer gebruiksvriendelijke interface en een uitgebreide logica voor projectmanagement. Het was gemakkelijk voor ons om ons team te integreren in hun werkstromen. Het ondersteuningsteam heeft altijd gereageerd op onze vragen of wanneer we begeleiding nodig hadden.

G2 beoordeling

Leuk weetje: De broers Tigran en Vahan Petrosyan stopten met hun Ph.D. programma's in computerwetenschappen om SuperAnnotate te bouwen. Ze zetten hun passie voor het oplossen van data annotatie uitdagingen om in een krachtig AI platform voor computer vision.

4. V7 (Beste voor het automatiseren van annotatie van afbeeldingen en video op schaal)

via V7 V7 Darwin biedt een verscheidenheid aan annotatiegereedschappen voor AI-ondersteunde labeling en het uitvoeren van complexe annotatietaken. Je kunt semantische pixelmaskers maken, waardoor je de tijd bespaart die nodig is om elke pixel afzonderlijk te classificeren. Bovendien kun je met V7 met Ć©Ć©n klik onregelmatige vormen segmenteren.

De samenwerkingstools en intuĆÆtieve interface stroomlijnen workflows en zorgen voor consistente annotaties in teams. V7 helpt AI-ontwikkelaars en datawetenschappers om de nauwkeurigheid van modellen sneller te verbeteren terwijl de handmatige inspanning in grootschalige computer vision projecten wordt verminderd.

V7 beste functies

Creƫer hoogwaardige AI-trainingssets met snelle en nauwkeurige labeling

Annotaties verwerken in verschillende formaten, waaronder afbeeldingen, video's, PDF's en medische afbeeldingen

Annotatierichtlijnen aanpassen aan specifieke projectbehoeften

Externe modellen voor machinaal leren integreren om de annotatienauwkeurigheid te verbeteren

Automatisch vergelijkbare objecten annoteren om terugkerende annotatietaken te versnellen

V7 limieten

Geautomatiseerde annotaties vereisen vaak handmatige controle om nauwkeurigheid te garanderen

Prestaties zijn sterk afhankelijk van de initiƫle kwaliteit van de beeldgegevens

V7 prijzen

Starter en Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Demo beschikbaar: Aangepaste prijzen

V7 beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

4.8/5 (50+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zijn echte gebruikers zeggen over V7?

Een van de beste dingen aan deze tool is de gebruiksvriendelijke functie voor gegevensannotatie. Dankzij de auto-annotatie functies kon ik mijn dataset met gemak labelen, zelfs voor de meest complexe objecten. Met de tool kunnen zelfs veelhoekige vormen worden geannoteerd, wat voor mij een enorme hulp was. Ik wil meer exportopties voor mijn dataset, zodat het een breed bereik aan formaten ondersteunt.

G2 beoordeling

5. CVAT (het beste voor complexe data voor het labelen van objecten in projecten voor machinaal leren)

via CVAT CVAT is een krachtig open-source annotatieplatform voor ontwikkelaars die goed thuis zijn in hulpmiddelen voor machinaal leren . Het ondersteunt verschillende annotatietypes, waaronder polygonen, polylijnen, 3D kubussen en skeletten, waardoor het kan worden aangepast aan een breed bereik van projecten.

Automatische annotatie en interpolatie versnellen werkstromen, vooral voor het bijhouden van video objecten. CVAT stroomlijnt ook de samenwerking met het toewijzen van taken, rollen van gebruikers en het bijhouden van de voortgang, terwijl de actieve community waardevolle hulpmiddelen en ondersteuning biedt.

CVAT beste functies

Gezamenlijke annotatie mogelijk maken met gelijktijdige toegang voor meerdere gebruikers

Integreert naadloos met TensorFlow, PyTorch en andere machine-learning frameworks

Meerdere export formaten ondersteunen voor verschillende ML frameworks

Garandeer annotatienauwkeurigheid met beoordelingen, kwaliteitscontroles en aangepaste validatieregels

CVAT beperkingen

Lagen beheren kan lastig zijn met overlappende objecten

Kan PDF-bestanden niet rechtstreeks annoteren zonder conversie

CVAT prijzen

Free Forever

Team/Solo abonnement: $32/maand per gebruiker

$32/maand per gebruiker Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Optie op locatie: Aangepaste prijzen

CVAT beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

6. LabelMe (het beste voor het labelen van objecten op basis van polygonen in computer vision)

via LabelMe LabelMe is een open-source computer vision beeldannotatietool gespecialiseerd in polygoongebaseerde beeldsegmentatie. De AI-modellen helpen je bij het annoteren van afbeeldingen met tekst of eenvoudige klikken, wat veel tijd en moeite bespaart.

De lichte interface van LabelMe is gemakkelijk toegankelijk, zelfs voor mensen met minimale technische kennis, zodat het kan worden gebruikt om AI-modellen te trainen of te verbeteren grafisch ontwerp werkstromen . Het beste is dat LabelMe een offline annotatie app biedt voor betere veiligheid en snelle toegang.

LabelMe beste functies

Teken polygonen, rechthoeken, cirkels, lijnen en punten voor nauwkeurige omlijning van objecten

Ondersteunt het exporteren van annotaties in populaire formaten zoals Pascal-VOC en COCO

Efficiƫnte batchverwerking mogelijk maken voor uitgebreide annotaties van datasets

LabelMe beperkingen

Ondersteunt annotatie in realtime niet voor teams

Mist meer geavanceerde annotatie-opties zoals het labelen van sleutelpunten

LabelMe prijzen

Forever gratis

Starter: $19 (eenmalige betaling)

$19 (eenmalige betaling) Pro: $49 (eenmalige betaling)

LabelMe beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

7. Hive AI (het beste voor zeer nauwkeurige, menselijke annotatie van afbeeldingen op schaal)

via Hive AI Hive AI biedt hoogwaardige, door mensen aangedreven annotatieservices die zorgen voor precisie en veiligheid voor AI-projecten die een genuanceerd oordeel vereisen. Hive AI maakt gebruik van een wereldwijd netwerk van ervaren annotators om complexe Taken uit te voeren, terwijl strikte maatregelen voor de veiligheid van gegevens worden geĆÆmplementeerd om gevoelige informatie te beschermen.

Met aanpasbare werkstromen, kwaliteitscontroles en toegewijde projectmanagers past Hive AI zich aan specifieke projectbehoeften aan, waardoor het een betrouwbare keuze is voor organisaties die grootschalige AI- en machine-learningprojecten beheren waarbij veel op het spel staat.

Hive AI beste functies

Minimaliseer handmatige invoer met slimme interpolatie voor video annotaties

Optimaliseer de efficiƫntie van modeltraining door integratie van actief leren

Zorg voor nauwkeurige annotaties met kwaliteitscontrole op basis van consensus

Versnel terugkerende Taken met aanpasbare sneltoetsen en macro's

Hive AI-beperkingen

Subjectiviteit en dubbelzinnigheid in beeldinterpretaties kunnen leiden tot inconsistenties

Potentiƫle vooringenomenheid in annotaties, indien niet correct beheerd

Prijzen Hive AI

Pay-as-you-go

Hive AI beoordelingen en reviews

Niet genoeg beoordelingen

āœØ Leuk weetje: Hive AI maakt gebruik van een wereldwijd netwerk van meer dan 700.000 menselijke annotators, waardoor het een van 's werelds grootste annotatietools voor crowdsourcing-gegevens is.

8. VoTT (het beste voor objectdetectietraining)

via Spel Playment, nu onderdeel van TELUS International, is gespecialiseerd in het annoteren van complexe datatypes, zoals 3D puntenwolken, Light Detection and Ranging (LiDAR) en sensorgegevens voor AI/ML-toepassingen in autonome voertuigen, robotica en meer.

Playment biedt end-to-end diensten voor het verzamelen, sourcen, voorbereiden en annoteren van gegevens. Bovendien levert het oplossingen op maat voor de auto-industrie, gezondheidszorg en detailhandel. Door zijn expertise is Playment een goede keuze voor grote, zeer nauwkeurige annotatieprojecten.

Playment beste functies

Multidimensionale annotatie mogelijk maken op 2D- en 3D-beelden, inclusief LiDAR-gegevens

Bevat functies voor kwaliteitscontrole om de integriteit van de gegevens tijdens het annotatieproces te behouden

Grote hoeveelheden gegevens verwerken met schaalbare annotatieworkflows

Biedt professionele services met toegang tot ervaren annotators voor complexe Taken

Afspeelbeperkingen

Kwaliteitsconsistentie kan een uitdaging zijn met uitbestede annotatieteams

Aanpassingsopties voor annotatieprocessen kunnen beperkt zijn

Prijzen van Playment

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van speeltoestellen

Niet genoeg beoordelingen

šŸ§ Wist je dat? De LiDAR-markt is ingesteld op een hit 8,63 miljard dollar tegen 2034, met een jaarlijkse groei van 18%. Deze groei voedt geavanceerde tools voor AI-ontwikkelaars, die toepassingen zoals autonome voertuigen en robotica verbeteren met rijkere, nauwkeurigere gegevens voor slimmere modellen.

10. Schaal-AI (het beste voor AI-ondersteunde complexe gegevensannotatie)

via Schaal AI Scale AI gaat verder dan het traditionele labelen van afbeeldingen en biedt AI-powered pre-labeling, actief leren en kwaliteitscontrole om nauwkeurige, consistente annotaties te garanderen. Het biedt datacuration services, inclusief opschonen, filteren en vergroten, om de kwaliteit en diversiteit van datasets te verbeteren.

Met een groot team van deskundige annotators en datawetenschappers beheert Scale AI efficiƫnt grootschalige AI/ML-projecten en levert het hoogwaardige, trainingsklare data voor autonome systemen, gezondheidszorg en AI-ontwikkelingstoepassingen voor ondernemingen.

Scale AI beste functies

Integreer naadloos met toonaangevende AI/ML-platforms voor een soepel workflowbeheer

Wijzigingen in datasets bijhouden met versiebeheer en eenvoudig terugkeren naar eerdere versies

Efficiƫnt schalen over grote datavolumes met robuuste workflows

Stroomlijn projectmanagement met geavanceerde tools voor het toewijzen van taken en het bijhouden van de voortgang

AI-beperkingen op schaal

Een steile leercurve voor nieuwe gebruikers door complexe functies

Potentieel hoge kosten voor kleine projecten door aangepaste prijzen

Scale AI prijzen

Aangepaste prijzen

Scale AI beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

11. LabelImg (het beste voor snelle en eenvoudige annotatie voor objectdetectie)

via RectLabel RectLabel is gespecialiseerd in zeer nauwkeurige annotatie van afbeeldingen en biedt tools zoals polygonen, BĆ©zier-curves en sleutelpunten om complexe visuele gegevens te verwerken. Het is gebouwd voor AI-teams die nauwkeurigheid op expert-niveau nodig hebben en transformeert ingewikkelde afbeeldingen in datasets die klaar zijn voor training.

RectLabel levert niche-nauwkeurigheid met functies zoals Core ML automatisering, one-click YOLO/COCO export en aanpasbare sneltoetsen, waardoor annotatie sneller en efficiƫnter gaat.

RectLabel beste functies

Precies annoteren van gebogen objecten met kubusvormige BĆ©zier-curves voor gedetailleerde segmentatie

Maak vloeiende, nauwkeurige contouren voor complexe vormen met splines

Markeer sleutelpunten voor pose bepaling, gezichtsherkenning en actieherkenning

Converteer video naar beeldframes en vergroot afbeeldingen om trainingsdatasets te verbeteren

RectLabel limieten

Biedt beperkte geavanceerde automatiseringstools voor AI-ondersteunde labeling

Kan vertragingen ondervinden bij het verwerken van grote of complexe datasets

RectLabel prijzen

Gratis versie

RectLabel Pro: $19.99

RectLabel beoordelingen en reviews

Niet genoeg beoordelingen

13. Dataloop (het beste voor AI-ondersteunde annotatie in grote projecten)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image16-1400x713.png Dataloop voor AI-ondersteunde annotatie in grote projecten /$$$img/

via Datalus Dataloop combineert beeldannotatie met een compleet ML-platform, dat alles stroomlijnt van het labelen van gegevens tot het inzetten van modellen. De AI-ondersteunde tools versnellen de annotatie door zich eerst te richten op afbeeldingen met een hoge waarde, terwijl geavanceerde functies zoals objectdetectie en segmentatie worden ondersteund.

Dit maakt het bijzonder krachtig voor teams die grootschalige beelddatasets verwerken en zowel efficiƫntie als nauwkeurigheid nodig hebben.

Dataloop beste functies

Wijzigingen in datasets bijhouden met versiebeheer en eenvoudig terugkeren naar vorige versies

Integreer naadloos met MLOps-tools voor CI/CD en modelimplementatie

Samenwerking verbeteren met rollen van gebruikers, toewijzing van taken en voortgang bijhouden

Garandeer de nauwkeurigheid van gegevens met uitgebreide tools voor kwaliteitscontrole

Dataloop beperkingen

API kan beperkt zijn voor geavanceerde human-in-the-loop annotatie-integraties

Notificaties over problemen in de pijplijn kunnen vertraging oplopen, wat van invloed is op de efficiƫntie van de werkstroom

Dataloop prijzen

Aangepaste prijzen

Dataloop beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (90 beoordelingen)

4.4/5 (90 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

