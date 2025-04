11 Beste AI-tools voor instellingen om doelen te bereiken in 2025

Een doel instellen is een spannend begin van een bevredigende reis. Of je nu persoonlijke groei wilt bereiken (zoals het kunnen lopen van een marathon), of professionele mijlpalen (zoals het verdubbelen van de omzet met gerichte marketingcampagnes), alles begint met een doel voor ogen.

De juiste doelen instellen is de truc om op koers te blijven. Het is echter niet altijd mogelijk om deze doelen realistisch en praktisch in te stellen.

Hier helpen AI-tools voor instellingen. Ze gaan verder dan het definiƫren van duidelijke en bruikbare doelen, ze helpen je bij het bijhouden ervan, delen inzichten en geven je een motiverend duwtje in de rug wanneer dat het meest nodig is.

Met die aantekening delen we hier 10+ verbazingwekkende AI-tools voor instellingen. šŸŽÆ

ā° 60-seconden samenvatting

Hier is een lijst met de top 11 AI tools voor het instellen van doelen: ClickUpAsana is een veelzijdige tool voor projectmanagement die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie om het stellen van doelen en het bijhouden van processen te verbeteren. Instellingen SMART doelen met de AI-functie Smart Goals kunt u bestaande doelen analyseren en suggesties krijgen voor verbetering, zodat u uw instellingen kunt standaardiseren en verfijnen.

Naast doelen stellen, breiden de AI-mogelijkheden van Asana zich uit tot functies zoals Smart Status, die intelligente updates geeft over de voortgang van projecten, en Smart Summaries, die beknopte overzichten bieden van sleutelinformatie. Deze tools, ondersteund door real-time communicatie, helpen teams om ambitieuze doelen te stellen en te werken aan gezamenlijke doelstellingen.

De beste functies van Asana

Stroomlijn het bijhouden van doelen met realtime monitoringtools zoals dynamische balken voor voortgang en visuele dashboards om de prestaties van doelen weer te geven

Automatiseer repetitieve werkstromen om tijd te besparen en fouten te verminderen

Taken organiseren en prioriteren met aanpasbare borden en lijsten

Werklasten van teams weergeven om opdrachten in balans te brengen en een burn-out te voorkomen

De beperkingen van Asana

Een steile leercurve voor beginners en kleine teams, wat kan leiden tot onderbenutting

Prijzen voor Asana

Personal (gratis)

(gratis) Starters : $13,49/maand per gebruiker

: $13,49/maand per gebruiker Gevorderd : $30,49/maand per gebruiker

: $30,49/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise+:Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Asana

G2 : 4.4/5 (10.840+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10.840+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (13.280+ beoordelingen)

šŸ’” Pro Tip: Denk niet alleen aan je doelen schrijf ze op als doelen ! Geef duidelijk aan wat je wilt, hoe je het wilt bereiken en wat je tijdlijn is. Voor een extra stimulans kun je je voortgang delen met vertrouwde mensen om verantwoordelijk en gemotiveerd te blijven.

3. Collega (het beste om vergaderingen om te zetten in bruikbare doelen)

via collega Ooit moeite gehad met het opvolgen van actie items na een vergadering? Collega is een AI-vergaderingsassistent en notulist die de kloof overbrugt tussen productieve vergaderingen en bruikbare doelen instellen en bijhouden. Het helpt je bij het creƫren, beheren en bereiken van je doelen door intelligente suggesties te geven en routinetaken te automatiseren. Teams gebruiken het om duidelijke doelen te stellen, sleutel resultaten te definiƫren en de voortgang in de tijd te volgen, zodat er afstemming en verantwoording is in de hele organisatie.

Naast de instelling van doelen biedt Fellow AI-gestuurde assistentie bij vergaderingen, waaronder het automatisch aanmaken van de agenda, realtime transcriptie en slimme samenvattingen. Door doelen te centraliseren en te integreren in de werkstroom van vergaderingen, zorgt Fellow ervoor dat de instelling van doelen een integraal onderdeel wordt van de dagelijkse werkzaamheden van het team.

De beste functies van Fellow

Beschik over een gestructureerd sjabloon om teams te helpen specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden of goed opgestelde (SMART) doelen te definiƫren

Instellen van doelstellingen en sleutelresultaten (OKR) op individueel of collectief niveau

Toezeggingen en beslissingen tijdens discussies in realtime bijhouden

Verantwoordingsplicht onder teamleden stimuleren met behulp van collaboratieve actie items en herinneringen

Limieten

Mist geavanceerde functies voor projectmanagement voor complexere doelen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor doelen die niet met vergaderingen te maken hebben

Gunstig geprijsd

Gratis

Alleen: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Teams : $11/maand per gebruiker

: $11/maand per gebruiker Business : $23/maand per gebruiker

: $23/maand per gebruiker Enterprise: $25/maand per gebruiker

Goede beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.200+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.200+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Fellow?

Het helpt iedereen zich beter voor te bereiden en met een duidelijke agenda en doel naar de vergadering te komen - dit heeft enorm geholpen om elke vergadering productiviteit te maken. G2 evaluatie 4. Lattice (Beste om doelen af te stemmen op de ontwikkeling van werknemers)

via roosterRooster brengt individuen, teams en organisatorische doelen op dezelfde pagina. Het richt zich op gestructureerde strategieƫn voor de instelling van doelen die individuele en collectieve inspanningen afstemmen op de overkoepelende doelen van de Business.

De AI-gestuurde functies helpen bij het afstemmen van individuele doelen op bedrijfsbrede doelen en bieden realtime inzichten en aanbevelingen om de prestaties van werknemers te optimaliseren. Als het doel de holistische ontwikkeling van een werknemer is met persoonlijke en professionele doelen, kan Lattice een krachtige bondgenoot zijn.

Lattice beste functies

Stimuleer regelmatige check-ins en feedback voor de voortgang van doelen

Stimuleer de betrokkenheid van werknemers door prestaties bij te houden, persoonlijke feedback te geven en erkenning te krijgen van collega's

Volg de voortgang van doelen met visuele dashboards in realtime

Gebruik AI-gestuurde inzichten om doelen van medewerkers of teams te optimaliseren

Lattice limieten

Voelt te complex aan voor kleinere teams en installaties buiten het bedrijf

Functioneert voornamelijk als software voor het instellen van doelen voor werknemers

Lattice prijzen

Talent Management : $11/maand per zetel Engagement (add-on): $4/maand per zetel Groei (add-on) : $4/maand per zetel Vergoeding (add-on) : $6/maand per zetel

: $11/maand per zetel HRIS: $10/maand per zetel

Lattice beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (3.890+ beoordelingen)

: 4.7/5 (3.890+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (180+ beoordelingen)

šŸ“š Lees ook: Hoe AI gebruiken voor productiviteit (use cases & tools)

5. Perdoo (Beste voor het vereenvoudigen van OKR-beheer)

via perdoo_Perdoo is een toonaangevend OKR (Objectives and Key Results) en strategie executie platform ontworpen om organisatorische doelen op elkaar af te stemmen en prestaties te stimuleren. De intuĆÆtieve interface vereenvoudigt de instelling, het beheer en het bijhouden van doelen door ze uit te drukken als OKR's voor teams en afdelingen.

Dit platform verbetert ook de transparantie, zodat de leden van het team kunnen zien hoe hun bijdrage past in het grotere geheel. Deze mogelijkheid, in combinatie met realtime analyses en betrokkenheidstools, maakt van Perdoo een uitstekend hulpmiddel om een cultuur van doelgericht succes mogelijk te maken.

De beste functies van Perdoo

Automatiseer check-ins en updates van de voortgang van doelen voor team leden

Visualiseer afstemming tussen doelen met tools voor het strategisch in kaart brengen van goed gedefinieerde doelen

Genereer prestatie-inzichten met aanpasbare analyses

Teams betrekken met gamificatiefuncties voor het bijhouden van doelen

Perdoo limieten

Beperkte ondersteuning voor niet-OKR methodologieƫn voor het instellen van doelen

De mobiele applicatie heeft geen volledige functie, wat het managen van doelen onderweg kan belemmeren

Perdoo prijzen

Free : gratis

: gratis Premium : $7.92 per gebruiker/maand

: $7.92 per gebruiker/maand Supreme: $9,68 per gebruiker/maand

Perdoo beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (430+ beoordelingen)

: 4.4/5 (430+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (50+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Perdoo?

Perdoo is ongelooflijk gebruiksvriendelijk en helpt ons team op schema te houden. Omdat we allemaal verschillende Taken hebben, raken we snel afgeleid. Perdoo zorgt ervoor dat iedereen gefocust blijft en laat zien hoe elke Taak bijdraagt aan ons hoofddoel: inkomsten genereren. Elk lid van het team voelt zich verantwoordelijk voor het bereiken van dat doel G2 beoordeling 6. Hive (het beste voor het integreren van doelen in werkstromen van projecten)

via bijenkorfHive biedt uitgebreide functies voor projectmanagement met geavanceerde AI-mogelijkheden, waarmee teams het volgende kunnen bereiken projectdoelstellingen te bereiken sneller. De AI-assistent HiveMind stroomlijnt het abonnement op projecten door taken te genereren op basis van de input van de gebruiker en suggesties te doen voor de volgende stappen op basis van e-mails. Het resultaat is dat je doelen kunt definiƫren en de voortgang efficiƫnt kunt meten.

Met de Goals functie van Hive kunnen teams ook doelen instellen, bijhouden en visualiseren binnen een gecentraliseerd dashboard, wat zorgt voor afstemming en transparantie binnen de organisatie.

Hive beste functies

Gebruik de AI-analyse van Hive om inzicht te krijgen in de prestaties van teams

Houd de voortgang bij met behulp van Gantt-grafieken, Kanban-borden en weergave in kalenders

Stroomlijn communicatie met in-app berichten en notificaties

Houd bij hoeveel tijd er aan taken en projecten wordt besteed met behulp van ingebouwde tijdsregistratie

Hive limieten

Steile leercurve voor niet-technische gebruikers

Af en toe prestatievertragingen bij grote projecten

Hive prijzen

Gratis

Starter : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Teams : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Hive beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (570+ beoordelingen)

: 4.6/5 (570+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

šŸ§ Leuk weetje: 82% van de kenniswerkers waardeert transparantie in de doelen en activiteiten van hun organisatie.

7. Betterworks (Beste voor het stimuleren van organisatiebrede verantwoording)

via Beterworks Zoals Perdoo, Betterworks is een OKR-gericht platform dat doelen van teams afstemt op de doelstellingen van de business. Door de integratie van AI helpt Betterworks medewerkers bij het ontwikkelen van efficiƫnt doelbeheer, waardoor productiviteit en strategische focus worden bevorderd.

De AI-functie van Betterworks, Goal Assist, is gebaseerd op gebruikersgegevens om gepersonaliseerde suggesties voor doelen te genereren. Dit vereenvoudigt het proces voor het aanmaken van doelen en zorgt ervoor dat de doelstellingen duidelijk en meetbaar zijn en zijn afgestemd op de prioriteiten van het bedrijf.

Betterworks biedt ook andere AI-gestuurde tools, zoals Feedback Assist en Gesprek Assist, die managers helpen constructieve, onbevooroordeelde feedback te geven en effectieve functioneringsgesprekken te voeren.

Beterworks beste functies

Goed gestructureerde doelen en mijlpalen creƫren met realtime scores en suggesties om gebruikers te helpen

Zinvolle prestatiegesprekken voeren met behulp van door AI gegenereerde prompts en samenvattingen

Automatiseer herinneringen en check-ins voor moeiteloze en tijdige updates van doelen

Gebruik prestatieanalyses om inzicht te krijgen in verbeterpunten

Beperkingen van Betterworks

Beperkte offline functie beĆÆnvloedt het werken op afstand in gebieden met weinig verbindingen

Betterworks maakt haar prijzen niet openbaar, wat een uitdaging kan vormen voor organisaties bij budgettering en besluitvorming

Betterworks prijzen

Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Middenmarkt: Aangepaste prijzen

Beterworks beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (200+ beoordelingen)

: 4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (20+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Betterworks?

Betterworks heeft geweldige individuele en groepsfuncties waarmee ik zowel aan bedrijfsbrede doelen als aan mijn persoonlijke doelen kan werken die ik zelf kan instellen of die ik met mijn team, manager en bedrijf kan afstemmen. G2 beoordeling 8. Leapsome (Beste voor het combineren van instelling van doelen met inzicht in prestaties)

via Leapsome Wat krijg je als je doelen stellen en prestatiemanagement combineert?

Een uitgebreid people enablement platform zoals Leapsome . De AI-functie voor het instellen van doelen versnelt het aanmaken van bedrijfsdoelen en ontwikkelingsdoelen. Deze functie zorgt ervoor dat doelen duidelijk, meetbaar en afgestemd zijn op de prioriteiten van de organisatie, waardoor continue verbetering, afstemming en verantwoording in teams worden gestimuleerd.

Naast de instelling van doelen breiden de AI-mogelijkheden van Leapsome zich uit tot prestatiebeoordelingen en feedback. De AI-gestuurde beoordelingen van het platform helpen bij het omzetten van aantekeningen in onbevooroordeelde, bruikbare opmerkingen, zodat alle input zinvol en constructief is.

Leapsome beste functies

Ondersteun managers door inzichten, samenvattingen, best practices en aanbevelingen te bieden met de AI Copilot Beta

Stroomlijn onboarding met ingebouwde sjablonen voor OKR bijhouden

Analyseren van reacties op personeelsenquĆŖtes om er de belangrijkste thema's uit te halen en bruikbare aanbevelingen te doen

Alle feedback samenvatten, inclusief managerbeoordelingen, zelfevaluaties en evaluaties van collega's

Leuke limieten

Nieuwe gebruikers hebben mogelijk tijd nodig om volledig te wennen aan de uitgebreide functies van het platform, waardoor training en ondersteuning nodig zijn

Beperkte aanpassingsmogelijkheden, die het aanpassingsvermogen van het platform aan specifieke organisatorische behoeften kunnen beĆÆnvloeden

Leuke prijzen

Aangepaste prijzen

Leuke beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

šŸ”Ž Wist u dat? Ondanks de beschikbaarheid van gespecialiseerde OKR-software, 62% van de organisaties vertrouwt nog steeds op spreadsheets voor OKR-beheer.

9. Goalscape (Beste voor het visualiseren van doelen en hiƫrarchieƫn)

via doelen_Doelencape maakt gebruik van een radiaal ontwerp waarmee gebruikers hun doelen te plannen, prioriteiten en voortgang in Ć©Ć©n overzichtelijke weergave. Met deze informatie in Ć©Ć©n oogopslag is het makkelijker om doelen te prioriteren en bij te houden in een intuĆÆtieve interface. Gebruik dit om abstracte ideeĆ«n om te zetten in specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden doelen.

De functie Goalbert AI.nstein helpt gebruikers om complexe doelen op te splitsen in behapbare subdoelen.

Deze aanpak vereenvoudigt het planningsproces en zorgt ervoor dat gebruikers zich concentreren op hun prioriteiten, waardoor de voortgang efficiƫnt wordt bijgehouden.

De beste functies van Goalscape

Schakel tussen donkere en lichte modi en definieer kleurenthema's naar keuze

Beheer tijdlijnen en planningen effectief met een Gantt weergave

Deel kaarten met doelen met teams voor gezamenlijke actie

Nu en Volgende tags gebruiken om uw doelen te filteren op datum, voortgang, verantwoordelijkheid en tag om lijsten met doelen te genereren

Goalscape limieten

Mist functies voor projectmanagement voor grotere teams

Beperkte integratie met apps van derden in vergelijking met sommige concurrenten

Goalscape prijzen

Gratis

Pro : $9,90/maand

: $9,90/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Goalscape beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Habitica (Beste voor het gamificeren van persoonlijke doelen)

via HabiticaHabitica is een gratis app voor het opbouwen van gewoontes en productiviteit die uw taken en doelen gamificeert door ze te transformeren in een boeiend RPG-spel (RPG) voor een betere persoonlijke ontwikkeling. Habitica motiveert gebruikers om positieve gewoontes te ontwikkelen en de productiviteit te verhogen door dagelijkse activiteiten om te zetten in opdrachten.

Als je Taken voltooit, verdien je in-game beloningen en ervaringspunten, die je helpen je avatar in level te laten stijgen en nieuwe functies te ontgrendelen. Deze gamified aanpak en op maat gemaakte strategieƫn maken de instelling van doelen plezierig en moedigen consistente voortgang aan.

De beste functies van Habitica

Pas je avatar in de game aan om je stijl en voorkeuren te weerspiegelen, voor meer betrokkenheid en motivatie

Bewaak de voortgang met behulp van een aantrekkelijk en interactief dashboard

Formulier groepen met vrienden om samen quests aan te pakken, een gevoel van gemeenschap en verantwoordelijkheid opbouwen

Krijg naadloos toegang tot je taken en voortgang op verschillende apparaten

Habitica limieten

Meer geschikt voor het bereiken van persoonlijke doelen, mogelijk niet geschikt voor professionele instellingen

Beperkte analyses en rapportage voor gedetailleerd bijhouden van voortgang

Prijzen van Habitica

Gratis

Abonnement: $5 per maand

Beoordelingen en beoordelingen van Habitica

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Leuk weetje: 90% van de werknemers vindt dat gamificatie hen productiever maakt. Een gamified werkervaring verhoogt de productiviteit met 50%, de betrokkenheid met 48% en de winstgevendheid met 700%!

11. Toodledo (de beste manier om doelen en taken aan te passen)

via ToodledoToodledo is een veelzijdige productiviteitstool die ontworpen is om gebruikers te helpen gedetailleerde en flexibele doelen te creƫren die afgestemd zijn op de vereisten van een project. Functies zoals prioriteiten sorteren en voortgang bijhouden zorgen ervoor dat gebruikers gefocust en georganiseerd blijven.

Hoewel Toodledo momenteel nog geen kunstmatige intelligentie integreert, biedt het een sterk platform waarmee gebruikers taken kunnen aanmaken, prioriteiten kunnen instellen en deadlines kunnen bepalen, wat effectief doelbeheer mogelijk maakt.

Bovendien stelt de functie van Toodledo voor het bijhouden van doelen individuen en teams in staat om de voortgang naar hun doelen in te stellen en te bewaken, waardoor verantwoording en focus worden bevorderd.

De beste functies van Toodledo

Controleer dagelijkse gewoonten met visuele grafieken om consistentie en zelfverbetering aan te moedigen

Werkstromen organiseren met behulp van mappen, tags en filters

Maak een gepersonaliseerde lijst van taken met een hoge prioriteit, zodat kritieke items onmiddellijk aandacht krijgen

Terugkerende taken en herinneringen instellen om consistentie te cultiveren

Toodledo limieten

De interface kan verouderd aanvoelen, vooral in vergelijking met andere tools

Mist geavanceerde AI-gestuurde inzichten of aanbevelingen

Toodledo prijzen

Gratis

Standaard : $4,99 per maand

: $4,99 per maand Plus : $7,99 per maand

: $7,99 per maand Business: Neem contact op voor prijzen

Toodledo beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (70+ beoordelingen)

: 4.5/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over Toodledo?

Het bevat GTD-functies voor het bijhouden van checklists, het bijhouden van gewoontes, het bijhouden van doelen en het bewaken van taken. Het is gemakkelijk te gebruiken op meerdere apparaten en integreert met mijn kalender. En de paar keer dat ik ondersteuning nodig had, reageerden ze snel. Het is mijn dagelijkse Taak Manager en de enige die ik heb vastgehouden door de jaren heen - en ik heb geprobeerd MANNEN._ G2 beoordeling SMART Doelen Slimmer gemaakt met ClickUp

Effectieve doelen instellen is de eerste stap naar succes. AI kan dit gemakkelijker en effectiever maken. Van het vereenvoudigen van het aanmaken van doelen tot het aanpassen van strategieƫn op basis van voortgang, AI-tools hebben uw successtrategie veel te bieden.

We hebben verschillende AI-tools voor het instellen van doelen besproken, maar ClickUp onderscheidt zich echt door meer te bieden dan alleen de basis. De combinatie van ClickUp Brain en ClickUp Goals maakt het gemakkelijker om een stappenplan te maken dat leidt tot vruchtbare resultaten. Of je nu persoonlijke mijlpalen nastreeft of complexe projecten op het werk beheert, ClickUp is veelzijdig genoeg om je te helpen beide te doen - in Ć©Ć©n platform. Aanmelden voor ClickUp en zet uw dromen om in werkelijkheid, mijlpaal per mijlpaal. šŸ†