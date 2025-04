Top 15 Instant Messaging Apps in 2025

Stel je voor dat je snel een berichtje stuurt en je je afvraagt wie het eigenlijk leest: je vriend, je collega... of een willekeurige hacker aan de andere kant van de wereld?

Datalekken halen de krantenkoppen en cyberbedreigingen liggen overal op de loer. Vandaag de dag gaat het bij instant messaging niet alleen om het vinden van het juiste platform om op te chatten, maar ook om het vergrendelen van je chatberichten, zodat ze echt van jou zijn.

En niet alleen u maakt zich zorgen over de veiligheid - ook bedrijven zijn zeer alert.

Bijna 90% van de consumenten geeft de voorkeur aan tekst als het gaat om interactie met merken, wat betekent dat bedrijven het zich niet kunnen veroorloven om te knoeien als het gaat om privacy. Eén misstap brengt niet alleen gegevens in gevaar, maar kan ook het vertrouwen schaden, reputaties ruïneren en loyale klanten veranderen in voormalige klanten.

Maar hoeveel van deze zogenaamd 'veilige' apps voor instant messaging houden zich ook echt aan de afspraken? In dit bericht worden de 15 beste apps voor expresberichten besproken die privacy serieus nemen, je gegevens beschermen en perfect in je persoonlijke of professionele leven passen.

📮ClickUp Insight: Volgens ons onderzoek hebben ongeveer 43% van de werknemers stuurt dagelijks 0-10 berichten. Hoewel dit duidt op meer gerichte of weloverwogen gesprekken, kan het ook duiden op een gebrek aan naadloze samenwerking, waarbij belangrijke gesprekken elders plaatsvinden (zoals e-mail).

Om onnodig platformhoppen en contextwisselingen te voorkomen, heb je een alles-in-één app voor werk nodig, zoals ClickUp, die projecten, kennis en chatten op één plek combineert - allemaal aangedreven door AI die je helpt efficiënter te werken.

60-seconden samenvatting

Dit is de lijst met de 15 beste apps voor instant messaging:

ClickUp : Beste alles-in-één samenwerkingstool WhatsApp: Het beste voor persoonlijke communicatie en communicatie in kleine teams Google Chat: Het beste voor gebruikers van het Google ecosysteem Brosix: Het beste voor veilige samenwerking in teams RingCentral: De beste oplossing voor uniforme communicatie tussen platforms Microsoft Teams: Beste voor gebruikers van Microsoft 365 Slack: Het beste voor aanpasbare teamcommunicatie Troop Messenger: Het beste voor kleine en middelgrote teams Rocket.Chat: De beste open-source communicatietool WeChat: Het beste voor wereldwijde communicatie Flock: Het beste voor kleine teams die eenvoud nodig hebben Discord: Het beste voor een gemeenschap en informele samenwerking Mattermost: Het beste voor open-source flexibiliteit Workplace: Het beste voor sociale samenwerking op het werk Ryver: Het beste voor Taakgerichte communicatie

Wat moet u zoeken in Instant Messaging Apps?

Bij het kiezen van de juiste Instant Messaging App gaat het niet alleen om de toegang tot flitsende functies, maar ook om het vinden van een platform dat voldoet aan uw behoeften op het gebied van veiligheid, functie en bruikbaarheid.

Hier is wat je in gedachten moet houden:

End-to-end encryptie: Zorg ervoor dat de instant messaging app sterke encryptieprotocollen gebruikt, wat betekent dat alleen de beoogde ontvanger je berichten kan lezen-niet eens de provider van de app

Zorg ervoor dat de instant messaging app sterke encryptieprotocollen gebruikt, wat betekent dat alleen de beoogde ontvanger je berichten kan lezen-niet eens de provider van de app Controle op privacy: Zoek naar functies zoals het verdwijnen van berichten, beveiligde back-ups en de mogelijkheid om het verzamelen van gegevens te limieten. Deze tools geven je controle over hoe je informatie wordt gebruikt en opgeslagen

Zoek naar functies zoals het verdwijnen van berichten, beveiligde back-ups en de mogelijkheid om het verzamelen van gegevens te limieten. Deze tools geven je controle over hoe je informatie wordt gebruikt en opgeslagen Ondersteunen van meerdere apparaten: Of het nu voor werk of privé is, naadloos synchroniseren tussen apparaten is essentieel voor flexibiliteit zonder de veiligheid in gevaar te brengen

Of het nu voor werk of privé is, naadloos synchroniseren tussen apparaten is essentieel voor flexibiliteit zonder de veiligheid in gevaar te brengen Groepsfuncties: Als u samenwerkt met teams of chat met vrienden, zijn instant messaging apps met veilige groep chatten, delen van bestanden en beheerders een must

Als u samenwerkt met teams of chat met vrienden, zijn instant messaging apps met veilige groep chatten, delen van bestanden en beheerders een must Gebruiksvriendelijke interface: Veiligheid hoeft niet gelijk te staan aan complexiteit. Kies apps voor expresberichten die geavanceerde functies combineren met een intuïtief ontwerp voor probleemloos gebruik

Veiligheid hoeft niet gelijk te staan aan complexiteit. Kies apps voor expresberichten die geavanceerde functies combineren met een intuïtief ontwerp voor probleemloos gebruik Reputatie en transparantie: Ga op zoek naar populaire messaging apps met een bewezen staat van dienst op het gebied van privacy en bedrijven die open zijn over hun gegevensbeleid

💡Pro Tip: Vergeet bij het evalueren van apps voor expresberichten niet de integraties met apps voor productiviteit en gebruiksgemak - deze kunnen de efficiëntie van persoonlijke en professionele communicatie aanzienlijk verbeteren.

De 15 beste apps voor instant messaging

Hier zijn de 15 beste apps voor instant messaging die in de shortlist zijn opgenomen:

1. ClickUp (de beste voor alles-in-één samenwerking)

Heb je ooit gedacht aan de chaos van het jongleren met meerdere tools voor communicatie, projectmanagement en het delen van bestanden?

De wrijving tussen het wisselen van apps en tabbladen kan de werkstroom verstoren, waardoor het voor teams moeilijker wordt om op dezelfde pagina te blijven. En dan heb ik het nog niet eens over de tijd die je verliest door afleiding.

📮ClickUp Inzicht: Bijna 60% van de werknemers reageert binnen 10 minuten op instant messages. Hoewel deze snelle reacties vaak worden gelijkgesteld aan efficiëntie, verstoren ze de focus en belemmeren ze diepgaand werk.

Centraliseer projecten, taken en chatten in ClickUp om uw interacties te stroomlijnen en het wisselen van context te verminderen. Krijg de informatie die u nodig hebt zonder aan focus in te boeten!

Dat is waar ClickUp onderscheidt zich met zijn everything app for work aanpak, waarbij meerdere functies voor werk en expresberichten onder één dak worden samengebracht.

ClickUp chatten

De kern van de samenwerkingsfuncties van ClickUp ligt in ClickUp chatten . Het is een functie voor instant messaging waar berichten, updates van taken en projectdiscussies naadloos op elkaar aansluiten.

Het gaat echt verder dan alleen het uitwisselen van teksten. Met ClickUp Chat kunt u berichten rechtstreeks koppelen aan specifieke taken, projecten of documenten, zodat elk gesprek op het instant messaging platform contextueel gekoppeld is.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-67.png ClickUp chatten /$$$img/

Communiceer rechtstreeks en onmiddellijk met teamleden met behulp van ClickUp Chat

Met ClickUp Chat kunt u opmerkingen toewijzen om teamleden op de hoogte te houden zonder dat ze onmiddellijk hoeven te reageren. Door over te schakelen op de tool kunt u meer genuanceerde en boeiende gesprekken voeren via spraak- en videoberichten.

ClickUp Clips

Snelle video's opnemen en delen om context te bieden, updates te geven of ideeën te brainstormen met ClickUp Clips

Geeft u de voorkeur aan asynchrone communicatie met uw team? ClickUp clips hiermee kunt u video's opnemen en delen, wat complexe uitleg vereenvoudigt en tijd bespaart in vergelijking met lange e-mailketens of berichten vol tekst.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-68.png ClickUp Instant Messaging Sjabloon https://app.clickup.com/9016470452/v/o/s/90161708511 Ontvang gratis sjabloon /$$$cta/

Om uw communicatie verder te organiseren, kunt u de ClickUp Instant Message sjabloon om teams te helpen consistentie en duidelijkheid in hun berichten te behouden.

Met dit sjabloon kunt u berichten op een gestructureerde manier opstellen en opslaan, prioriteit geven aan gesprekken en snel reageren op verzoeken. Daarnaast helpt het bij het identificeren van typefouten en zorgt het voor grammaticale nauwkeurigheid, waardoor de kwaliteit van interne en externe communicatie verbetert.

Met ClickUp beheert u projecten en bouwt u aan een transparante, collaboratieve werkstroom die teams dichter bij elkaar brengt.

ClickUp beste functies

Creëren, toewijzen en prioriteren ClickUp-taak met gemak. Verdeel complexe projecten in beheersbare subtaken en stel deadlines in om alles bij te houden

Kies uit meer dan 15 ClickUp Weergaven inclusief Lijst, Bord, Kalender, Gantt en Mindmaps

Controleer hoe lang Taken duren via ClickUp tijdsregistratie maakt externe tools overbodig en verbetert de budgettering van projecten

Integreer ClickUp met meer dan 1000 apps, waaronder Google Drive, Slack, Zoom en Microsoft Teams, om al uw tools in één gestroomlijnd platform onder te brengen

Persoonlijk bouwen ClickUp Dashboards om projectgegevens samen te voegen, voortgang te visualiseren en teamprestaties te bewaken met grafieken, diagrammen en widgets

Gebruik de rapportagetools van ClickUp om inzicht te krijgen in de productiviteit van het team, de voltooiingspercentages van taken en de voortgang van projecten om datagestuurde beslissingen te nemen

ClickUp limieten

De tool heeft een steile leercurve en is misschien een beetje intimiderend voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/gebruiker per maand

: $7/gebruiker per maand Business : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

_Vóór ClickUp leidden vergaderingen en heen-en-weer communicatie via e-mail tot een zwart gat waarin items ongezien en onbeheerd werden achtergelaten. Hierdoor werden Taken niet op tijd beoordeeld en wist niemand hoe de creatieve ontwikkeling verliep. Nu kan iedereen in het team duidelijk zien wanneer items klaar zijn, chatten en samenwerken binnen de Taken

Samantha Dengate, Sr. Projectmanager bij Diggs

Ook lezen: ClickUp vs. Slack: Welke tool voor teamcommunicatie is het beste?

2. WhatsApp (het beste voor persoonlijke communicatie en communicatie in kleine teams)

via WhatsApp Als het aankomt op eenvoud en realtime messaging, WhatsApp blijft een favoriet voor zowel persoonlijke als professionele verbindingen. De functie voor chatten in groepen maakt het perfect voor teamdiscussies en de mogelijkheid om afbeeldingen, documenten en video's te delen binnen chats houdt alles op één plek.

Een van de sterkste punten van WhatsApp is de end-to-endencryptie, die ervoor zorgt dat alle berichten en gesprekken privé en veilig blijven.

WhatsApp beste functies

Snel foto's, video's en documenten versturen

In realtime bellen, perfect voor informele gesprekken of snelle check-ins

Gebruik de app op telefoons, tablets en desktops

Scheid werk en privé accounts met een WhatsApp Business account

WhatsApp limieten

Biedt geen ingebouwde tools voor het bijhouden van taken, projectmanagement of samenwerking

Deelt je telefoonnummer als basiscommunicatie-een functie die misschien niet de beste pasvorm is voor professionele verbindingen

WhatsApp prijzen

Free Forever

WhatsApp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (50+ beoordelingen)

: 4.7/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (15.500+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over WhatsApp

Het heeft alle vereiste functies zoals normaal Whatsapp waardoor het gemakkelijker is om verbinding te maken en te chatten met clients voor zakelijke chats, samen met versleuteling en verdwijnfuncties voor veiligheid.

Een gebruiker van WhatsApp Business

🧠 Leuk weetje: Vanaf 2024 heeft WhatsApp meer dan

100 miljoen gebruikers

alleen al in de V.S.!

3. Google chatten (het beste voor gebruikers van het Google ecosysteem)

via Google chatten Als je team al is ingebed in het ecosysteem van Google Werkruimte, Google chatten is een natuurlijke extensie. Het zorgt voor een gemakkelijke overgang tussen chatten en videogesprekken met Google Meet, zodat teams verbinding houden zonder van platform te hoeven wisselen.

Met threaded gesprekken zorgt Google Chat ervoor dat discussies georganiseerd blijven en de mogelijkheid om speciale ruimtes te maken voor teams of projecten helpt om de communicatie efficiënt te beheren.

Google Chat beste functies

Voltooid werken in Google Documenten, Sheets en Drive

Overgaan van op tekst gebaseerde communicatie naar video gesprekken zonder van platform te wisselen

Deel bestanden en documenten van Google Drive in chats

Beperkingen van Google chatten

Vergeleken met sommige andere Google chat alternatieven zoals ClickUp, biedt Google Chat minder aangepaste opties

Mist geavanceerde functies voor samenwerking die te vinden zijn in tools die speciaal zijn ontworpen voor projectmanagement

Prijzen voor Google chatten

Business Starter : $6/gebruiker per maand

: $6/gebruiker per maand Zakelijk Standaard : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Business Plus : $18/gebruiker per maand

: $18/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Google chatten beoordelingen en recensies

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

: Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

4. Brosix (Beste voor veilige samenwerking in teams)

via BrosixBrosix biedt privé netwerken voor teams, zodat alle communicatie veilig blijft. Het elimineert het risico van externe toegang, waardoor het een uitstekende keuze is voor sectoren zoals gezondheidszorg, financiën en overheidsorganisaties.

Naast veiligheid is Brosix uitgerust met functies zoals delen van schermen, spraak- en videogesprekken en een systeem voor bestandsoverdracht met versleuteling, waardoor de integriteit van gegevens tijdens het hele communicatieproces wordt gewaarborgd.

Brosix beste functies

Visueel samenwerken in realtime voor brainstormsessies

Maak ruimtes voor specifieke teams of projecten voor georganiseerde discussies

Maak gebruik van mobiele compatibiliteit op meerdere platforms (Windows, Web, iOS, Android, Mac, Linux)

Brosix beperkingen

Brosix heeft geen tools voor het aanmaken, bijhouden of toewijzen van taken

Minder integratiemogelijkheden met andere productiviteitstools

Prijzen Brosix

Startup : Free

: Free Business : $5/maand per gebruiker, per maand

: $5/maand per gebruiker, per maand Premium: $8/maand per gebruiker, per maand

Brosix beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (40+ beoordelingen)

: 4.7/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Brosix zeggen

Wat ik leuk vind aan Brosix is dat de interface eenvoudig en schoon is. Er is geen leercurve. Ook heb ik in de loop der jaren coole functies geïntroduceerd zien worden, zoals samen met andere leden van het team browsen en direct schermafbeeldingen naar anderen sturen.

Een gebruiker van Brosix

5. RingCentral (het beste voor uniforme communicatie tussen platforms)

via RingCentral Op zoek naar betere integratie chatten op het werk ? RingCentral is een oplossing voor Unified Communications die messaging, spraakoproepen, videoconferenties en samenwerking tussen teams omvat.

Met chatberichten voor teams kunt u speciale threads aanmaken voor afdelingen, projecten of onderwerpen, zodat gesprekken overzichtelijk blijven. Bovendien maakt RingCentral Video naadloos delen van bestanden mogelijk en integreert het direct met tools als Google Werkruimte, Microsoft 365 en Slack.

RingCentral beste functies

Maak gebruik van geavanceerde VoIP-functies, zoals doorschakelen, gesprek opnemen, voicemail-naar-tekst en interactieve voice response (IVR), om de klantenservice te verbeteren en uw klanten beter te bedienen team communicatie Gebruikers, telefoonnummers en functies toevoegen naarmate uw bedrijf groeit zonder complexe infrastructuur of hardware nodig te hebben

Krijg toegang tot het volledige pakket functies via de mobiele app van RingCentral, zodat teams overal verbinding kunnen maken en productiviteit kunnen behouden

RingCentral-beperkingen

De uitgebreide functies van RingCentral kunnen overweldigend zijn voor kleinere bedrijven

Duurder dan tools die alleen gericht zijn op instant messaging op het werk RingCentral prijzen

Core : $30/maand voor 1-5 gebruikers

: $30/maand voor 1-5 gebruikers Geavanceerd : $35/maand voor 1-5 gebruikers

: $35/maand voor 1-5 gebruikers Ultra: $45/maand voor 1-5 gebruikers

RingCentral beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (300+ beoordelingen)

: 4.1/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

6. Microsoft Teams (het beste voor gebruikers van Microsoft 365)

via Microsoft Teams Als uw organisatie Microsoft 365 al gebruikt, kunt u met behulp van Microsoft Teams is een no-brainer in je werkstroom. Teams integreert met de ecosysteemtools van Microsoft, zoals Word, Excel, PowerPoint en OneDrive, waardoor het een hub wordt voor instant messages en samenwerking.

De persistente chatfunctie organiseert lopende gesprekken, terwijl antwoorden op threads helpen om discussies gefocust en gemakkelijk te volgen te houden. Microsoft Teams onderscheidt zich ook met zijn mogelijkheden voor videoconferenties, waarbij tot 1000 deelnemers aan één vergadering kunnen deelnemen.

Het instant messaging platform bevat het aanmaken van kanalen voor teamdiscussies en integraties met apps van derden voor projectmanagement en bijhouden van projecten.

Microsoft Teams beste functies

Gebruik één-op-één berichten of groepschatten voor directe communicatie

Deel bestanden, koppelingen en emoji's om gesprekken dynamisch en boeiend te houden

Vergaderingen opslaan met automatische cloud opname en transcriptie

Tabbladen toevoegen voor veelgebruikte apps, bestanden of tools binnen kanalen

Beperkingen van Microsoft Teams

Minder effectief als je Microsoft 365 nog niet gebruikt

De interface kan onoverzichtelijk aanvoelen voor kleinere teams of eenvoudigere gebruikssituaties

Microsoft Teams prijzen

Microsoft Teams Essentials: $4/gebruiker per maand

$4/gebruiker per maand Microsoft 365 Business Basic: $6/gebruiker per maand

$6/gebruiker per maand Microsoft 365 Business Standard: $12,50/gebruiker per maand

$12,50/gebruiker per maand Microsoft 365 Business Premium: $22/gebruiker per maand

Microsoft Teams beoordelingen en reviews

G2 : 4.3/5 (15.500+ beoordelingen)

: 4.3/5 (15.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (9.500+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Microsoft Teams

Dit heeft ons werk gemakkelijker gemaakt en de handmatige inspanning verminderd door na de vergadering automatisch een samenvatting te genereren. Voorheen moesten organisatoren en presentatoren de opnames handmatig starten en stoppen; nu is dit proces geautomatiseerd._

Een gebruiker van Microsoft Teams

👀 Weet je dat? Microsoft Teams het volgende biedt

real-time vertaling

in vergaderingen, waardoor het een goed hulpmiddel is voor wereldwijde teams.

7. Slack (het beste voor aanpasbare teamcommunicatie)

via Slack Een populaire instant messenger app, Slack blinkt uit in groepscommunicatie. Je kunt kanalen aanmaken voor elk project, elke afdeling of elk discussieonderwerp, zodat gesprekken gefocust en georganiseerd blijven.

De thread-berichten voorkomen dat discussies uit de hand lopen, waardoor het gemakkelijker wordt om updates bij te houden en te reageren zonder dat de hoofdchat vol komt te zitten.

Slack verbindt naadloos met meer dan 2.000 apps van derden, waaronder tools voor projectmanagement zoals Trello, Asana en Jira. Je kunt zelfs terugkerende taken automatiseren met behulp van de ingebouwde workflowbouwer van Slack, waardoor je kostbare tijd bespaart.

Slack beste functies

Sleutelberichten of bestanden vastmaken aan kanalen zodat teamleden snel toegang hebben tot essentiële informatie zonder threads door te spitten

Documenten, afbeeldingen en video's rechtstreeks in gesprekken uploaden

Reageer op berichten met aangepaste emoji's of maak polls met emoji-antwoorden

Slack limieten

Geavanceerde functies zoals onbeperkte geschiedenis zijn duurder

Teams met veel kanalen kunnen last krijgen van vermoeidheid door notificaties

Slack prijzen

Gratis abonnement

Pro : $7,25/gebruiker per maand

: $7,25/gebruiker per maand Business+ : $12,50/gebruiker per maand

: $12,50/gebruiker per maand Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (30.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (30.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Slack zeggen

Ik heb eerder andere platforms gebruikt zoals Microsoft Teams, maar de gebruikerservaring op Slack is veel beter en intuïtiever voor medewerkers.

Een gebruiker van Slack

💡Pro Tip: Maak gebruik van Slack's app map om tools zoals Trello, Zoom of Google Drive te integreren.

8. Troop Messenger (het beste voor kleine en middelgrote teams)

via Troep boodschapperTroep Boodschapper richt zich op de belangrijkste functies voor berichtenuitwisseling, zoals groep chatten, één-op-één berichtenuitwisseling en audio/video bellen.

Een van de opvallendste tools als instant messaging platform is Burnout. Deze veilige zelfvernietigende functie voor chatten zorgt ervoor dat gevoelige informatie na een bepaalde tijd verdwijnt - een uitstekende toevoeging voor industrieën die vertrouwelijkheid vereisen.

In tegenstelling tot concurrenten bevat Troop Messenger mogelijkheden om schermen te delen en bureaubladbediening op afstand, waardoor het een handig hulpmiddel is voor het oplossen van problemen of om samen te werken.

Troop Messenger beste functies

Zien wie je berichten heeft gelezen in groepschats

Gemakkelijk schakelen tussen privé gesprekken en team discussies

Eenvoudig documenten, afbeeldingen en meer verzenden en ontvangen

Externe medewerkers toevoegen, zoals gasten of leveranciers, met de functie Gast aanmelden

Troop Messenger limieten

Minder integraties met apps van derden in vergelijking met tools zoals Slack of ClickUp

Hoewel eenvoudig, voelt het ontwerp gedateerd vergeleken met moderne concurrenten

Troop Messenger prijzen

Premium : $2.50/gebruiker per maand

: $2.50/gebruiker per maand Enterprise : $5/gebruiker per maand

: $5/gebruiker per maand Superior: $9/gebruiker per maand

Troop Messenger beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (70+ beoordelingen)

: 4.6/5 (70+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Rocket.Chat (Beste voor open-source communicatie)

via Raket.chatten Met Rocket.Chat kan uw bedrijf zijn servers hosten om de eigendom van de gegevens te voltooien. Als u tot een branche behoort die strenge eisen stelt aan de naleving van gegevens, is het de moeite waard om hier eens naar te kijken.

Als je als organisatie op zoek bent naar een zeer flexibel, open-source communicatieplatform, dan is het de moeite waard Raket.chatten kan je helpen om voltooien controle over je berichten te krijgen.

Een van de sterkste punten van Rocket.Chat is de uitbreidbaarheid. Omdat het een open-source platform is, kunnen ontwikkelaars de tool aanpassen met integraties en plugins op maat van hun behoeften.

Rocket.Chat sleutel functies

Ingebouwde functies voor naadloze communicatie

Bouw aangepaste functies en workflows rechtstreeks in het platform

Gebruik realtime messaging met functies zoals threads, reacties en vermeldingen om gesprekken georganiseerd en boeiend te houden

Rocket.Chat limieten

Installatie en onderhoud kunnen complex zijn voor niet-technische gebruikers

Prijzen Rocket.Chat

Starter : Free

: Free Pro : $4,60/gebruiker per maand

: $4,60/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Rocket.Chat beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (300+ beoordelingen)

: 4.2/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (150+ beoordelingen)

👀Did You Know? Rocket.Chat is niet alleen open-source-it's zelf-gehost en geeft bedrijven voltooide controle over hun gegevens.

10. WeChat (het beste voor wereldwijde communicatie)

via WeChat Voor bedrijven die zelfs maar gedeeltelijk vanuit China opereren, is het van cruciaal belang om het juiste berichtenplatform te hebben en niets domineert de ruimte zo goed als WeChat .

Als de meest gebruikte messaging app van het land is het een krachtcentrale voor wereldwijde communicatie en verbindingen. Naast instant messaging biedt WeChat persoonlijke en professionele tools, zoals delen van bestanden, spraak- en videogesprekken en robuuste mobiele mogelijkheden.

De functie 'Moments' stelt gebruikers in staat om updates te delen, net als bij een social media feed, waardoor het een unieke deeloptie is voor het stimuleren van team verbinding en betrokkenheid. Het is ideaal voor het overbruggen van de tussen gewone en professionele communicatie in één app.

Caveat: WeChats functies buiten China zijn enigszins beperkt, en organisaties vinden de interface mogelijk minder geschikt voor grootschalige samenwerking in teams dan tools als Slack of Microsoft Teams.

WeChat beste functies

Hoogwaardige gesprekken voeren voor één-op-één of groepscommunicatie

Eenvoudig documenten, afbeeldingen en video's rechtstreeks via de chatten verzenden

Toegang tot zakelijke functies zoals het beheren van taken en het bijhouden van werknemers met WeCom-integratie

WeChat limieten

Onderworpen aan strikte lokale gegevenswetten, die mogelijk niet in overeenstemming zijn met wereldwijde privacystandaarden

WeChat prijzen

Gratis : Basisfuncties voor berichten en oproepen

: Basisfuncties voor berichten en oproepen WeCom: Aangepaste prijzen

WeChat beoordelingen en recensies

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

: Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

11. Flock (het beste voor kleine teams die eenvoud nodig hebben)

via Kudde Eenvoud is een onderschatte functie in instant messaging, maar Flock vult dat gat. Het is een betaalbare, eenvoudige app voor berichten, ontworpen voor kleine teams.

Met functies zoals groepschats, gedeelde takenlijsten en polls houdt Flock teams georganiseerd zonder ze te overladen met onnodige functies. In tegenstelling tot complexere tools zoals Microsoft Teams, zorgt het lichte ontwerp van Flock voor een snelle ingebruikname.

Flock beste functies

Taken van het team direct bijhouden in de app met behulp van gedeelde takenlijsten

Blijf georganiseerd met ingebouwde herinneringen en aantekeningen

Virtuele vergaderingen houden met leden van het team

Flock limieten

Niet ideaal voor grote organisaties met complexe behoeften

Tools voor videovergaderen missen geavanceerde samenwerkingsopties

Prijzen van Flock

Starter: Free

Free Pro : $4.50/gebruiker per maand

: $4.50/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Flock beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (250+ beoordelingen)

: 4.4/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Flock zeggen

Ik vind het leuk dat flock ons kantoor de mogelijkheid geeft om contact te houden, of we nu op kantoor zijn of onderweg. Ik heb er een hekel aan dat je maar tot zover terug kunt gaan in dossiers als je naar specifieke onderwerpen moet zoeken.

Een gebruiker van Flock

12. Discord (het beste voor de gemeenschap en informele samenwerking)

via Discord In eerste instantie ontworpen voor gamers, Discord is een community-gedreven geworden communicatiemiddel wint aan populariteit in professionele instellingen.

Dankzij de server-gebaseerde structuur kunnen teams speciale ruimtes creëren voor verschillende projecten, afdelingen of rente, waardoor het ideaal is voor bedrijven met creatieve en informele culturen.

Discord ondersteunt spraakkanalen voor snelle drop-in gesprekken, waardoor geplande gesprekken niet meer nodig zijn. Het platform blinkt uit in realtime communicatie, met minimale vertraging bij spraak- of video chatten. Discord biedt scherm delen en streaming mogelijkheden voor externe of hybride teams, wat handig kan zijn voor presentaties of teambuilding activiteiten.

Discord sleutel functies

Ideeën presenteren of problemen oplossen tijdens video-oproepen

Deel live updates of demonstraties met je team

Toegang en verantwoordelijkheden binnen je server beheren

Discord beperkingen

Mist tools zoals het bijhouden van taken en gedetailleerde rapportage

Weinig native verbindingen met apps voor business productiviteit

Discord prijzen

Gratis abonnement

Nitro: $9,99/maand

Discord beoordelingen en recensies

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

: Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: 4.7/5 (450+ beoordelingen)

13. Mattermost (Beste voor open-source flexibiliteit)

via MattermostMeestatter is een open-source alternatief voor platforms zoals WhatsApp en Slack dat zich richt op organisaties die controle nodig hebben over hun communicatieomgeving.

Mattermost is ontworpen voor sectoren als de gezondheidszorg, de financiële sector en de overheid en geeft prioriteit aan privacy en compliance door zelf gehoste implementaties aan te bieden.

De functies voor chatten met teams, waaronder threaded messaging en kanalen, zijn intuïtief en praktisch voor dagelijkse communicatie.

Mattermost sleutel functies

Vereenvoudig samenwerking tussen ontwikkelteams met GitHub/GitLab integraties, delen van code en in-channel DevOps updates

Gebruik de incident-samenwerkingstools van Mattermost om kritieke gebeurtenissen te beheren, om snelle oplossingen en duidelijke communicatie tijdens crises te garanderen

Implementeer ingebouwde playbooks om terugkerende taken te automatiseren, workflows te standaardiseren en de efficiëntie van teams in incidentbeheer of terugkerende processen te verbeteren

Mattermost limieten

Vereist IT-expertise om de app te configureren en te onderhouden

Prijzen van Mattermost

Gratis : Gratis

: Gratis Professioneel : $10/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

: $10/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Mattermost beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (300+ beoordelingen)

: 4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

14. Workplace (Beste voor sociale samenwerking op het werk)

via Werkplek door Meta Teams die het goed doen op het gebied van betrokkenheid en verbinding hebben meer nodig dan een eenvoudige messagingtool: ze hebben een platform nodig dat natuurlijk aanvoelt om te gebruiken. Dat is waar Werkplek door Meta komt met een sociaal netwerk voor communicatie op de werkplek.

Met functies zoals live video en groepen creëert Workplace een vertrouwde social media-ervaring binnen een professionele instelling. Het is uitstekend geschikt voor het uitzenden van bedrijfsbrede aankondigingen of het stimuleren van informele discussies.

Workplace ondersteunt ook integraties met tools zoals Microsoft 365 en Google Teams, waardoor teams naadloos kunnen samenwerken.

Let op: Workplace by Meta stopt met zijn activiteiten en gaat over op een alleen-lezen modus tot 2026. Dit zijn de beste Facebook Workplace alternatieven kun je bekijken.

Workplace beste functies

Gebruik Workplace Chat voor één-op-één of groepsgesprekken, met geïntegreerde mogelijkheden voor video en spraakoproepen voor naadloze samenwerking

Houd de betrokkenheid en communicatiecijfers bij via Workplace Insights om trends te identificeren en interne strategieën te optimaliseren

Gebruik de Nieuwsfeed om updates te plaatsen, artikelen te delen en iedereen op de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen binnen het bedrijf

Workplace limieten

Mist tools voor het bijhouden van taken of deadlinebeheer

Sommige gebruikers vinden de verbinding met Meta opdringerig

De Facebook Messenger-achtige UI is misschien niet comfortabel voor de meeste gebruikers

Workplace prijzen

Basis abonnement : $4/gebruiker per maand

: $4/gebruiker per maand Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Werkplek beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (1500+ beoordelingen)

: 4/5 (1500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1000+ beoordelingen)

15. Ryver (Beste voor Taakgerichte communicatie)

via RyverRyver combineert instant messaging met taken en workflowmanagement, waardoor het een ideale optie is voor teams die communicatie en projectmanagement willen centraliseren.

Taakborden en chatten met teams zijn diepgaand geïntegreerd, waardoor gebruikers direct vanuit gesprekken taken kunnen aanmaken en toewijzen.

De interface van Ryver lijkt op Trello, met Kanban-achtige borden voor het visueel bijhouden van taken. Wat Ryver uniek maakt is de focus op automatisering. Het stelt gebruikers in staat om workflows in te stellen die handmatige inspanningen verminderen.

Ryver beste functies

Maak open, privé of gast kanalen om gesprekken gefocust en relevant te houden voor specifieke onderwerpen of teams

Gebruik forums om gestructureerde discussies te hosten, zodat teams ideeën kunnen delen en samenwerken zonder rommelige chats

Maak gebruik van Ryvers geavanceerde zoekfunctie om snel berichten, taken of bestanden in uw werkruimte te vinden

Profiteer van onbeperkte gebruikers, zelfs in de basisversie communicatie abonnementen Ryver beperkingen

Beperkte compatibiliteit met externe tools

Het meest geschikt voor eenvoudiger Taakbeheer

Ryver prijzen

Starter : $69/maand

: $69/maand Onbeperkt : $129/maand

: $129/maand Medium pakket : $4/gebruiker

: $4/gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Ryver beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (150+ beoordelingen)

: 4.4/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

Instant Messaging Gemakkelijk gemaakt met ClickUp chatten

Als het aankomt op instant apps voor berichten is er geen tekort aan opties voor elke behoefte, van snelle persoonlijke chats tot professionele samenwerking in teams.

Apps zoals WhatsApp en Slack blinken uit in hun niche, ClickUp Chatten de top als een alles-in-één oplossing voor teams. Het verbindt niet alleen gesprekken, maar koppelt ze ook direct aan taken, projecten en workflows, zodat er niets verloren gaat in de vertaling.

De functies van ClickUp, zoals het koppelen van berichten aan taken, commentaaropdrachten en ingebouwde tools zoals Clips en sjablonen voor expresberichten, gaan verder dan eenvoudige communicatie om de productiviteit en samenwerking te verbeteren.

ClickUp combineert naadloos berichtenverkeer met projectmanagement, wat tijd bespaart en teams op één lijn houdt. Als u communicatie van topkwaliteit wilt combineren met efficiënt projectmanagement, is ClickUp niet zomaar een app: het is de ultieme hub om werk Klaar te krijgen.

