De beste bestandsoverdrachtsoftware van 2025 om gegevens en bestanden over te zetten

Wanneer heb je voor het laatst een zakelijk document van de plank gehaald? Kunt u het zich niet herinneren? Dat komt omdat vandaag de dag meer dan 60% van de gegevens van een bedrijf is weggestopt op apparaten in de cloud.

Hoewel de digitale renaissance het organiseren en opslaan van bestanden erg gemakkelijk heeft gemaakt, blijft het voor veel bedrijven een hele strijd om ze over te zetten.

De meeste diensten voor bestandsoverdracht hebben geen robuuste veiligheidsnormen of presteren slecht. Diensten die aan beide criteria voldoen, slagen er uiteindelijk niet in om te integreren met werkstromen. Kortom, er is altijd wel een doodlopende weg die je op de proef stelt!

Maar nu niet meer! Lees in deze blog 11 van de beste software voor bestandsoverdracht die je kunt gebruiken om bestanden over te zetten op je werk. 🧑🏻‍💻

Wat moet u zoeken in Software voor bestandsoverdracht?

Het kiezen van software voor bestandsoverdracht lijkt misschien triviaal, maar dat is het niet. Als u het verkeerde programma kiest, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de integriteit van uw gegevens, samenwerking in teams en algehele productiviteit. Beoordeel daarom de volgende kenmerken voordat u een oplossing voor bestandsoverdracht kiest voor uw bedrijf:

Veiligheid: Selecteer een tool die prioriteit geeft aan de veiligheid van gegevens. De naleving van veilige FTP-standaarden zoals SFTP en FTPS zorgt daarvoor. Controleer ook op functies zoals versleuteling, toegangscontrole en GDPR/HIPAA-naleving

Selecteer een tool die prioriteit geeft aan de veiligheid van gegevens. De naleving van veilige FTP-standaarden zoals SFTP en FTPS zorgt daarvoor. Controleer ook op functies zoals versleuteling, toegangscontrole en GDPR/HIPAA-naleving Snelheid: Kies een tool die snelle bestandsoverdracht ondersteunt. Hierdoor kunt u grote bestanden aanzienlijk sneller overzetten via de cloud (mits u een fatsoenlijke internetverbinding hebt)

Kies een tool die snelle bestandsoverdracht ondersteunt. Hierdoor kunt u grote bestanden aanzienlijk sneller overzetten via de cloud (mits u een fatsoenlijke internetverbinding hebt) Versatiliteit: Zoek naar software die de overdracht van verschillende bestandsformaten ondersteunt, zoals afbeeldingen, video's, MP4, enz. voor maximale flexibiliteit

Zoek naar software die de overdracht van verschillende bestandsformaten ondersteunt, zoals afbeeldingen, video's, MP4, enz. voor maximale flexibiliteit Integratie: Ga voor software die integreert met andere systemen in je werkstroom. Compatibiliteit met tools voor samenwerking in de cloud oplossingen voor projectmanagement en communicatietools is erg belangrijk

Ga voor software die integreert met andere systemen in je werkstroom. Compatibiliteit met tools voor samenwerking in de cloud oplossingen voor projectmanagement en communicatietools is erg belangrijk Samenwerking: Zorg ervoor dat uw software voor bestandsoverdracht ook toegankelijk is voor uw teamleden. Functies zoals versiebeheer, gedeelde toegang en toestemming voor gebruikers zijn een bonus

Zorg ervoor dat uw software voor bestandsoverdracht ook toegankelijk is voor uw teamleden. Functies zoals versiebeheer, gedeelde toegang en toestemming voor gebruikers zijn een bonus Compatibiliteit: Zoek een tool die werkt op Windows, Mac, Linux en mobiele apparaten voor een naadloze ervaring

Zoek een tool die werkt op Windows, Mac, Linux en mobiele apparaten voor een naadloze ervaring Gebruiksvriendelijkheid: Kies bij voorkeur een tool met een schone en eenvoudige gebruikersinterface. Zo kunnen jij en je collega's bestanden overzetten zonder hulp van een expert

🧠 Leuk weetje: 'Sneakernet' is een onconventionele methode voor bestandsoverdracht waarbij opslagruimte fysiek wordt verzonden. Bedrijven zoals Google maken vaak gebruik van deze methode omdat het soms sneller is dan het online overbrengen van grote bestanden! 🚢

De 11 beste software voor bestandsoverdracht

Hier zijn 11 van de beste software en tools voor bestandsoverdracht die je kunt overwegen:

1. ClickUp (Beste voor documentbeheer, samenwerking en werkstromen)

projecthiërarchie van ClickUp_

Moeiteloze bestandsoverdracht begint met onberispelijk bestandsbeheer. Als je documenten verspreid zijn, kun je ze nooit gemakkelijk delen met je team.

Gelukkig is dit waar ClickUp schittert! ClickUp is een geïntegreerde oplossing waarmee u bestanden kunt maken, organiseren en overdragen - alles op één plek. De eerste stap hiertoe is ClickUp's hiërarchie in projecten die helpt om projecten netjes te organiseren in ruimtes, lijsten en mappen.

Het platform biedt taak bijlage functie voor alle abonnementen, zodat gebruikers gemakkelijk relevante bestanden kunnen delen. Zelfs uw gasten kunnen bijdragen door bijlagen te uploaden.

Voor individuele bestanden is de maximaal toegestane grootte 1GB; voor grotere bestanden integreert ClickUp echter met opties voor opslagruimte in de cloud . Bovendien kan elke Taak tot wel 1000 bijlagen bevatten, waardoor het delen van informatie eenvoudiger wordt.

gebruik ClickUp Docs om bestanden op een centrale locatie te maken, organiseren en bewerken_

Er is nog meer! Met ClickUp Documenten kunt u veelzijdige documenten maken, wiki's **Dankzij de functies voor realtime bewerking en samenwerking kunnen jij en je teamgenoten bewerkingen uitvoeren, feedback geven en nieuwe items toevoegen, zodat geen enkel document verouderd is!

Zo is elk document dat u in ClickUp maakt toegankelijk voor uw teamgenoten. Maar hoe zit het met externe belanghebbenden? Geen zorgen!

haal zelfs het meest afgelegen document overal vandaan in ClickUp met Universal Search_

Moet u een afbeelding lokaliseren? Kunt u dat belangrijke stuk documentatie maar niet vinden? Met de gloednieuwe functie ClickUp Connected Search kunt u alles terugvinden, van doelen tot Taken en zelfs herinneringen, van overal in ClickUp.

Of u kunt ClickUp Brain, ClickUp's ingebouwde AI-assistent, vragen om bestanden of informatie voor u te vinden!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-16.gif Software voor bestandsoverdracht: ClickUp Brain /%img/

gebruik ClickUp Brain om gemakkelijk bestanden of informatie te vinden_

De beste functies van ClickUp

Werk naadloos samen door direct commentaar te geven op ClickUp Documenten Taken beheren, bestanden bijvoegen en voortgang bijhouden met ClickUp Taken Werkstromen organiseren en visualiseren met ClickUp Weergaven Gebruik ClickUp integraties om uw bestanden te integreren met Google Drive, Dropbox en andere tools

Met ClickUp Automatiseringen automatiseert u documentworkflows om terugkerende processen en delen van documenten te stroomlijnen

Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers vinden de tool vaak overweldigend vanwege het brede bereik aan functies

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

ClickUp's rijke functies voor samenwerking maken het heel gemakkelijk om taken en teams tegelijk te beheren - net als deze gebruiker getuigt:

"Wat ik goed vond aan ClickUp-taak is dat het effectief is in taakbeheer dankzij samenwerkingstools zoals bijlagen en delen van documenten. Deze tools hielpen mijn team om gecoördineerd te blijven en taken collectief te beheren, waardoor onze algehele efficiëntie verbeterde.

2. Dropbox (de beste voor bestandsopslagruimte in de cloud en naadloze samenwerking tussen teams)

via dropbox_ Dropbox is een populaire cloudservice. Of je nu bestanden wilt opslaan of overdragen, deze tool heeft functies waarmee je beide kunt doen. De veelzijdigheid en het gebruiksgemak onderscheiden het van andere oplossingen in deze categorie.

Hoewel Dropbox voornamelijk gebouwd is voor het opslaan van afbeeldingen, kunnen gebruikers er documenten mee bewerken en ondertekenen, samenwerken aan projecten en verschillende multimedia bestandsformaten opslaan, waaronder MP4. De gebruikersinterface is ook erg intuïtief en gemakkelijk te gebruiken. Als nieuwe gebruiker heb je geen account nodig om te beginnen.

De beste functies van Dropbox

Bestanden op verschillende apparaten in realtime synchroniseren, zodat ze overal toegankelijk zijn

Deel bestanden en mappen via koppelingen, zelfs met niet-gebruikers

Geef offline toegang tot bestanden om eenvoudig te werken zonder internetverbinding

Integreren met populaire tools zoals Google Documenten, Microsoft Office en Slack

De beperkingen van Dropbox

Biedt slechts 2 GB gratis opslagruimte; voor meer opslagruimte zijn betaalde abonnementen nodig

Beperkt het uploaden van bestanden in grootte tot 50 GB op de webinterface

Prijzen voor Dropbox

Basis: Gratis tot 2 GB

Gratis tot 2 GB Plus: $11,99/maand

$11,99/maand Essentieel: $19.99/maand

$19.99/maand Business: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Business Plus: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Dropbox

G2: 4.4/5 (28.000+ beoordelingen)

4.4/5 (28.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (21.600+ beoordelingen)

Voor deze gebruiker het gebruiksgemak en de offline toegang van Dropbox zijn geweldige functies:

Dropbox is gemakkelijk te gebruiken. Daardoor is het voor iedereen gemakkelijk te gebruiken, ook voor beginners. Ik gebruik het dagelijks en geniet van het feit dat zelfs als het internet uitvalt tijdens het uploaden, het uploaden doorgaat zodra het internet weer verbinding maakt.

➡️ Meer lezen: Beste Dropbox-integraties (functies en prijzen inbegrepen!)

3. Google Drive (de beste voor geïntegreerd delen van bestanden binnen het Google-ecosysteem)

via google Drive_ Google Drive is een andere goede deeloptie. Het is snel, veilig en gemakkelijk om mee te werken. Bovendien zijn er verschillende manieren om documenten te delen met deze tool.

Als de ontvanger een Drive gebruiker is, kun je gewoon de toegang tot het bestand met hem of haar delen-er hoeft niets geëxporteerd te worden. Gebruikers die geen Drive-gebruiker zijn, kunnen hen de koppeling naar het bestand sturen of het e-mailadres van de ontvanger invoeren om het bestand te delen. Al deze functies zijn beschikbaar voor Windows- en macOS-apparaten. Wat veiligheid betreft, is Drive gebaseerd op een zero-trust architectuur en implementeert strikte toegangscontroles om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

De beste functies van Google Drive

Slaat gratis tot 15 GB aan gegevens op in alle Google-services

Synchroniseert documenten, spreadsheets en presentaties rechtstreeks naar de cloud

Beschermt bestanden met ingebouwde versleuteling en verificatie met twee factorenIntegreert Als je software wilt die gespecialiseerd is in het verzenden van grote bestanden of bestanden in bulk, dan is WeTransfer een goede keuze.

Maar dat is nog niet alles: WeTransfer doet ook dienst als samenwerkings- en distributieplatform voor teams. Dus je kunt content bouwen en aanpassen, gepersonaliseerde e-mails schrijven en alles delen met je publiek op één plek. De tool hanteert ook strenge veiligheidsnormen, met versleuteling en vroegtijdige detectie van bedreigingen. De kans op een datalek is dus ook minimaal.

WeTransfer beste functies

Lever tot 2GB aan grote bestanden in enkele minuten, zelfs zonder te registreren voor een account

Bestandsleveringen bijhouden met e-mail notificaties voor zowel verzender als ontvanger

Brandingopties aanpassen op betaalde abonnementen voor een professionele uitstraling

Wachtwoordbeveiliging bieden voor veilig delen van bestanden bij betaalde abonnementen

WeTransfer limieten

Heeft geen directe cloud opslag voor lange termijn bestandsruimte

Vereist betaald abonnement voor hogere limieten voor opslagruimte en aanpassingen

De prijzen vanWeTransfer

Free Forever

Ultimate: $23/maand per persoon

$23/maand per persoon Enterprise: Aangepaste prijzen

WeTransfer beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (2.900+ beoordelingen)

Het notificatie-element van WeTransfer is een voordeel voor veel gebruikers zoals deze :

Ik heb WeTransfer gebruikt om bewerkingen van video naar clients te sturen. Ik vind het heel gemakkelijk en handig om bestanden te versturen. Je ontvangt een notificatie zodra de ontvanger je link opent, wat het werken naar de volgende stap vergemakkelijkt._

5. FileZilla (het beste voor veilige bestandsoverdracht via FTP en externe toegang tot servers)

via bestandZilla_ FileZilla is gratis software voor bestandsoverdracht die gebruik maakt van het FTP-systeem (File Transfer Protocol). Hoewel het hulpprogramma niet erg intuïtief is, helpt het als je complexe bestanden moet delen met een verre server. Hoewel de service gratis is, is het zeer veilig en biedt het zowel TLS- als SFTP-codering.

Bovendien ondersteunt FileZilla Pro ook het WebDAV-protocol. Er is geen mobiele app, maar installeer de software op je laptop of een desktop-apparaat-Windows, macOS of Linux en je bent klaar.

De beste functies van FileZilla

Ondersteunt meerdere protocollen, waaronder FTP, SFTP, FTPS en WebDAV

Grote bestanden veilig verzenden met drag-and-drop functie

Versleutel gegevensoverdracht met SSL/TLS ondersteuning

Geschiedenis van verbindingen bijhouden voor eenvoudig opnieuw verbinden

FileZilla limieten

Ontbreekt aan geavanceerde integratie van cloud opslagruimte

Technische kennis vereist voor installatie en gebruik

Prijzen voor FileZilla

Free Forever

FileZilla Pro: Bundels vanaf $13,5 per apparaat

Beschattingen en beoordelingen van FileZilla

G2: 4.5/5 (740+ beoordelingen)

4.5/5 (740+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (130+ beoordelingen)

Dit is wat een gebruiker die vertrouwt op FTP-oplossingen had te zeggen over het kiezen van FileZilla boven anderen vanwege het gebruiksgemak en de verbeterde veiligheid:

Ik gebruik Filezilla om gegevens over te dragen via FTP en ik kan het installeren op Windows (client en server), Linux of Mac. Filezilla is gemakkelijk te installeren en te gebruiken en wordt vaak bijgewerkt voor betere veiligheid._

6. Slack (het beste voor direct delen van bestanden binnen teamcommunicatiekanalen)

via Overal naartoe sturen Op zoek naar een snelle oplossing voor het verzenden van bestanden? Met Send Anywhere kunnen gebruikers onmiddellijk bestanden tot 50 GB overzetten zonder dat ze een account nodig hebben. Omdat Rakuten Drive het platform aanstuurt, krijgt u bovendien 3TB aan cloud ruimte om uw essentiële documenten op te slaan en te organiseren.

De beste functie van Send Anywhere is echter het gebruiksgemak. De interface van de tool is heel eenvoudig, dus verwacht geen leercurve. Het heeft ook een add-on voor e-mail, die net zo gemakkelijk te navigeren is en je delen van bestanden via e-mail veel handiger.

De beste functies van Send Anywhere

Bescherm bestanden met 256-bits versleuteling voor veilige leveringen

Deel bestanden via QR code, e-mail link of sleutel voor eenvoudige toegang

Gebruik overdrachten via mobiele apps, waardoor het ideaal is voor delen onderweg

Ondersteun platformoverschrijdende compatibiliteit voor eenvoudige overdracht tussen apparaten

Send Anywhere beperkingen

Limiet voor gratis overdrachten tot 10 GB per overdracht

Stabiele internettoegang vereist voor grote bestandsoverdrachten

Prijzen voor overal naartoe sturen

Free Forever

Lite: $5.99/maand

$5.99/maand Standaard: $9,99/maand

Verstuur overal beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

💡 Pro Tip: Als u een gebruiker van een Android-systeem bent, kunt u een Android-bestandsbeheerder geeft je volledige controle over de opslagruimte van je apparaat, waardoor het gemakkelijk is om bestanden efficiënt te organiseren, over te zetten en back-ups te maken. Of u nu grote downloads beheert, bestanden verplaatst tussen opslagruimtes in de cloud of ruimte vrijmaakt, een bestandsbeheerder helpt u georganiseerd te blijven en de prestaties van uw apparaat te optimaliseren. 📂

8. ShareFile (de beste voor veilig delen van bestanden met compliance-controles voor Enterprise)

via deelbestand_ ShareFile is een samenwerkingsplatform dat op ondernemingsniveau veilige deelopties voor bestanden biedt. Stel dat je een tool nodig hebt om vertrouwelijke bedrijfsdocumenten veilig naar je collega's over te brengen. In dat geval zult u profiteren van de sterke toegangscontroles, versleuteling en naleving van veiligheidsvoorschriften zoals HIPAA, FINRA, enz. van de software

Naast het delen van bestanden kunnen gebruikers ook met hun team werken aan het ontwerpen, bewerken en ondertekenen van documenten. Bovendien is er ook een sjabloonbibliotheek die je kunt gebruiken om bestanden vanaf nul aan te passen en te maken.

De beste functies van ShareFile

Beveiligd delen van bestanden met 256-bits TLS-encryptie

Synchroniseer bestanden op meerdere apparaten voor eenvoudige toegang overal

Deel bestanden via e-mail, koppelingen of ingesloten widgets

Integreer met Google Werkruimte, Microsoft Office en meer voor naadloze samenwerking

De beperkingen van ShareFile

Vereist een abonnement voor volledige toegang tot geavanceerde functies

Ontbreekt integratie met sommige niche-tools van derden

Prijzen voorShareFile

Geavanceerd: $17,60/maand per gebruiker

$17,60/maand per gebruiker Premium: $27,50/maand per gebruiker

$27,50/maand per gebruiker Industry Advantage: $45,83/maand per gebruiker

$45,83/maand per gebruiker Virtuele dataroom: $75/maand per gebruiker

ShareFile beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.400+ beoordelingen)

4.2/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

Voor veel gebruikers zijn de sterke veiligheid en het gebruiksgemak van ShareFile twee van de belangrijkste USP's:

ShareFile is een veilig en gebruiksvriendelijk platform, perfect voor bedrijven die gevoelige documenten moeten delen en beheren. Het biedt functies voor encryptie en compliance, waardoor het betrouwbaar is voor industrieën met strenge eisen op het gebied van veiligheid van gegevens.

9. Hightail (het beste voor creatieve teams die grote mediabestandsoverdrachten beheren)

via hoogstaart_ Hightail is een tool die bekend staat om zijn functies voor projectmanagement. Het is echter ook een goede software voor het delen van bestanden voor creatieve teams die met grote bestanden werken. Upload uw documenten en ze zijn klaar om gedeeld te worden. Houd bestanden bij, schakel notificaties in en beveilig ze om de kans op verlies of ongeautoriseerde toegang te minimaliseren.

Het beste deel? Zelfs als de ontvanger geen account heeft, kan hij of zij bestanden in realtime openen, bekijken en eraan meewerken.

Hightail beste functies

Gebruik opslagruimte in de cloud om bestanden op één plaats te beheren

Naadloos samenwerken met functies voor opmerkingen, feedback en goedkeuring

Bestandsactiviteit bijhouden, zodat gebruikers kunnen zien wie bestanden heeft geopend

Integreer met Google Drive, Dropbox en Microsoft Office voor een soepele werkstroom

Hightail limieten

Berekent kosten voor premium functies zoals overdracht van grote bestanden en geavanceerde branding

Heeft geen offline opties voor bestandsoverdracht

Hightail prijzen

Lite gratis

Pro: $12/maand

$12/maand Teams: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Business: $36/maand per gebruiker

Hightail beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (680+ beoordelingen)

4.2/5 (680+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (280+ beoordelingen) Eén gebruiker houdt van Hightail vanwege het gemak en de snelheid:

Over het algemeen ben ik erg blij met Hightail. Ik vind het geweldig dat ik een reeks video's op één plek kan uploaden voor feedback en me geen zorgen hoef te maken over de grootte van het bestand. Het is snel en gemakkelijk!

10. MASV (Beste voor supersnelle overdracht van grote bestanden op maat voor mediaprofessionals)

Via MASV MASV is ontworpen om snelle bestandsoverdracht van hoge kwaliteit te ondersteunen. Deze tool versnelt het proces als je vaak met grote bestanden werkt. Het platform voldoet aan TPN en ISO, dus de veiligheidsnormen zijn gematigd.

In tegenstelling tot andere tools die gespecialiseerd zijn in de overdracht van grote bestanden, is MASV relatief eenvoudiger te gebruiken, zonder aanzienlijke leercurve. Bovendien kun je de tool gebruiken op elk apparaat - Windows, macOS of Linux.

De beste functies van MASV

Bestanden tot 15 TB grootte met hoge snelheid overzetten

Beveilig bestanden met versleuteling tijdens zowel uploaden als downloaden

Real-time bijhouden van bestandsleveringen

Cloud integraties ondersteunen met platforms zoals AWS, Google Cloud en Azure

MASV limieten

Betaald account vereist voor uitgebreide functies en grotere overdrachten

Kan tragere overdrachten ervaren in regio's met beperkte toegang tot servers

Prijzen voor MASV

Free Forever

Jaarabonnement: Begint bij $95/maand voor 5GB

Begint bij $95/maand voor 5GB Transfer Credits: Vanaf $1.075 voor 5TB (pay as you go)

Vanaf $1.075 voor 5TB (pay as you go) Enterprise: Aangepaste prijzen

MASV beoordelingen en recensies

G2: niet genoeg beoordelingen

niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

➡️ Meer lezen: De beste veilige software voor het delen van bestanden voor Business

11. SHAREit (Beste voor offline bestandsoverdracht tussen mobiele en desktop apparaten)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-215.png Software voor bestandsoverdracht: SHAREit: Het beste voor offline bestandsoverdracht tussen mobiele en desktop apparaten /$$$img/

via delen_ Een andere gratis software voor bestandsoverdracht, SHAREit, is uitsluitend ideaal voor het delen van bestanden tussen mobiele telefoons, tablets en computers. Met deze gratis tool kun je pagina's, foto's, video's, muziek en andere bestanden delen zonder verbinding met internet. Deel bestanden met maximaal vijf apparaten tegelijk!

Daarnaast zijn de intuïtieve interface en leuke functies van het platform het vermelden waard. Speel games, stream video's, verken trending muziek en communiceer zelfs met de ontvanger door middel van GIF's, stickers, emoji's, enz.

Zorg voor de beste functies

Overdracht van verschillende soorten mediabestanden, waaronder foto's, video's en apps

Snelle overdrachten voor snelle bestandslevering

Bescherm overdrachten met veilige versleuteling voor privacy

Delen over meerdere platforms mogelijk maken tussen Android, iOS en pc

SHAREit limieten

Vereist dat beide apparaten zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden voor overdrachten

Bevat advertenties in de gratis versie, wat storend kan zijn

Prijzen voor SHAREit

Free forever

Zorg voor beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

🔍 Did You Know? SHAREit werd oorspronkelijk ontwikkeld door Lenovo als een intern hulpmiddel voordat het een van 's werelds populairste apps voor bestandsoverdracht werd. 📂

Doe meer dan alleen bestandsoverdrachten-Beheer documenten en werkstromen met ClickUp!

Software voor bestandsoverdracht biedt een efficiënte oplossing voor het delen van bestanden binnen en buiten een organisatie. Het optimaliseert de verdeling van kennis en zorgt ervoor dat teams op één lijn blijven en toegang hebben tot belangrijke documenten, bronnen en updates.

Echter, ClickUp gaat verder en biedt een verenigd platform voor samenwerking en workflowbeheer. Dus, naast het delen van bestanden, communiceert u in realtime, wijst u taken toe, houdt u de voortgang bij en organiseert u werk in één gecentraliseerd systeem.

Dus, schiet op - koop ClickUp vandaag nog door u hier aan te melden voor een gratis proefversie!