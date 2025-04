10 beste softwarebeoordelingssites voor strategisch inzicht

Mag ik u iets vragen: hoe beslissen uw potentiële klanten of uw bedrijfssoftware aan hun behoeften voldoet? Als je antwoord niet 'het controleren van recensies' is, laat je misschien geld liggen.

Het kiezen van de juiste software kan voelen als winkelen voor een nieuwe auto - veel opties, glimmende functies die al dan niet nuttig zijn en het risico dat je eindigt met iets dat er geweldig uitziet maar kapot gaat wanneer je het het meest nodig hebt. Dit is waar software review sites echt van pas komen.

In plaats van te vertrouwen op marketingboodschappen, krijg je echte gebruikers die hun ervaringen delen, gedetailleerde beoordelingen over functies, prijzen en wat echt werkt in de praktijk.

❗️ 90% van de mensen zegt dat positieve beoordelingen hun aankoopbeslissingen beïnvloeden

Voor het stimuleren van verkoop en succes voor uw SaaS business dit betekent dat een lijst en beoordeling op de beste softwarebeoordelingssites niet optioneel is. Het is het verschil tussen de oplossing zijn die kopers kiezen en er voorbij gescrold worden.

Deze blogpost helpt je de beste software review site verstandig te kiezen zodat het opnemen van software in de lijst minder als een gok voelt.

60-seconden samenvatting

Hier zijn de 10 beste software review sites om uit te kiezen:

G2: De beste voor uitgebreide inzichten in gebruikers en zichtbaarheid van ondernemingen Capterra: De beste voor kleine tot middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar softwarevergelijkingen Software Advice: Beste voor gepersonaliseerde software-aanbevelingen GetApp: Beste voor het filteren en vergelijken van softwareopties Gartner Peer Insights: Beste voor kopers van software op ondernemingsniveau TrustRadius: De beste voor diepgaande en transparante softwarebeoordelingen PeerSpot, voorheen IT Central Station: Het beste voor IT-professionals en besluitvormers van ondernemingen Trustpilot: Het beste voor het opbouwen van vertrouwen via door gebruikers gegenereerde beoordelingen SoftwareReviews: Het beste voor gegevensgedreven inzichten en emotionele voetafdrukscores OMR Reviews: Beste voor bedrijven die targetten op de Duitstalige markt

Waar moet u op letten bij Softwarebeoordelingssites?

Als softwareleverancier is het kiezen van het juiste beoordelingsplatform een strategische zet die rechtstreeks invloed heeft op hoe uw product op de markt wordt gezien. Het kan een aanzienlijke invloed hebben op klantloyaliteit .

Hier zijn dingen waar je op moet letten om de geweldige beoordelingssites te onderscheiden van de rest.

Gecontroleerde gebruikersbeoordelingen: Kopers willen feedback van mensen die de software echt hebben gebruikt. Sommige sites kunnen overdreven lovende recensies of verdacht negatieve recensies hebben, dus zoek naar platforms die hun recensenten op echtheid verifiëren

Kopers willen feedback van mensen die de software echt hebben gebruikt. Sommige sites kunnen overdreven lovende recensies of verdacht negatieve recensies hebben, dus zoek naar platforms die hun recensenten op echtheid verifiëren Gedetailleerd inzicht: Zoek platforms waar beoordelaars uitgebreide feedback geven -wat werkte, wat niet werkte en hoe uw software in hun business past

Zoek platforms waar beoordelaars uitgebreide feedback geven -wat werkte, wat niet werkte en hoe uw software in hun business past Filter- en vergelijkingstools: Kopers vergelijken vaak functies, prijzen en andere functies. Om klanten te helpen bij het evalueren van uw software, kiest u een platform dat robuuste vergelijkingsroosters en filteropties biedt

Kopers vergelijken vaak functies, prijzen en andere functies. Om klanten te helpen bij het evalueren van uw software, kiest u een platform dat robuuste vergelijkingsroosters en filteropties biedt Sterk marktonderzoek: De beste beoordelingssites zijn sterk vertegenwoordigd in uw softwarecategorie

De beste beoordelingssites zijn sterk vertegenwoordigd in uw softwarecategorie Vendor support: Sommige platforms bieden meer dan alleen door gebruikers gegenereerde beoordelingen; ze bieden tools zoals analytische dashboards, leadgeneratie of advertentiemogelijkheden - bronnen die de zichtbaarheid van uw product kunnen vergroten

🧠 Leuk weetje: Ongeveer 61% van de consumenten controleert twee tot drie beoordelingssites voordat ze een aankoop toewijzen - want wie houdt er niet van om een tweede (of derde) mening te krijgen voordat ze een beslissing nemen?

De 10 beste softwarebeoordelingssites

Na talloze uren onderzoek heb ik een lijst samengesteld van de 10 beste software review sites om je te helpen bij je volgende stap. Hier zijn ze:

1. G2 (het beste voor uitgebreide inzichten in gebruikers en zichtbaarheid van ondernemingen)

via G2G2 onderscheidt zich als een betrouwbaar platform dat authentieke, door gebruikers gegenereerde feedback biedt bij het evalueren van softwareoplossingen.

Met een uitgebreide verzameling beoordelingen in verschillende categorieën biedt het een oprecht perspectief op softwareproducten. G2's interactieve interface en robuuste filtertools maken het vinden van relevante informatie snel en eenvoudig, waardoor het een favoriet is bij verkopers en kopers.

Het platform biedt onbevooroordeelde beoordelingen met eerlijke en gedetailleerde inzichten, waardoor gebruikers zelfverzekerd geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Ik waardeer hoe het gebruiksgemak de ervaring verbetert, waardoor potentiële klanten zonder problemen toegang krijgen tot specifieke feedback.

G2 biedt:

Beoordelingen: 2M+

2M+ Categorieën: 1.100+

1.100+ Maandelijkse bezoekers: 9M+

G2 beste functies

Verbeter de geloofwaardigheid van uw software met geverifieerde beoordelingen en feedback over tools van echte gebruikers

Visualiseer productranglijsten met het G2 Grid, dat tevredenheid en marktaanwezigheid toont voor eenvoudige vergelijking

Navigeer door meer dan 1000 softwarecategorieën om kopers te helpen je product naast dat van concurrenten te evalueren

Gebruik leveranciersanalyses om trends bij te houden, leads te genereren en marketingstrategieën te verfijnen

G2 limieten

Opvallen kan lastig zijn met duizenden producten in sommige categorieën, vooral voor nieuwkomers

Geavanceerde functies zoals analyses en advertenties vereisen een prijzig abonnement, wat een uitdaging kan zijn voor starters

G2 prijzen

Aangepaste prijzen

G2 beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Wat gebruikers over G2 zeggen

Ik waardeer G2's focus op implementatiegemak en de regelmatige updates van klantenservice en sleutel functies. Vooral de vergelijkingen van functies en integratiedetails zijn waardevol, waardoor het gemakkelijk is om tools te kiezen die goed werken met bestaande systemen. Over het algemeen is G2 een goede keuze voor snelle, betrouwbare software-aanbevelingen. De frequentie van nieuwe beoordelingen is indrukwekkend en de regelmatige updates helpen het platform relevant te houden Eén ding dat ik een beetje lastig vind aan G2.com is dat er zoveel beoordelingen zijn dat het soms overweldigend kan zijn om ze allemaal door te nemen, vooral als je op zoek bent naar inzichten over specifieke gebruikssituaties. G2 gebruiker ➡️ Ook lezen: Top Microsoft Formulier sjablonen om gegevens te verzamelen G2's Best Software Awards zijn de Oscars van de technische wereld - bejubeld en vertrouwd om belangrijke aankoopbeslissingen in verschillende industrieën te begeleiden!

2. Capterra (het beste voor kleine tot middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar softwarevergelijkingen)

via Capterra Wanneer ik door de overweldigende wereld van softwareopties navigeer, ga ik vaak naar Capterra als de vertrouwde gids.

Met meer dan 2 miljoen geverifieerde beoordelingen en een gebruiksvriendelijke interface helpt het bedrijven om slimmere en snellere beslissingen te nemen. Gebruikers waarderen de geavanceerde filteropties, waarmee ze software kunnen sorteren op prijs, functies, type implementatie en meer.

Voor verkopers biedt Capterra een platform om uw product te presenteren aan een breed publiek dat actief op zoek is naar oplossingen.

Capterra biedt:

Recensies: 2M+

2M+ Categorieën: 8+

8+ Maandelijkse bezoekers: 5.1M

Capterra beste functies

Vergelijk tot vier tools naast elkaar om de sleutel functies, prijzen en beoordelingen te benadrukken voor slimmere besluitvorming

Profiteer van review moderators die de authenticiteit garanderen en de tekstkwaliteit analyseren om plagiaat en nepreviews te detecteren

Genereer leads met gesponsorde lijsten en advertentie-opties

Toegang tot diepgaande gidsen en artikelen om kopers te informeren en het selectieproces van software te vereenvoudigen

Capterra limieten

Ondanks de inspanningen om de authenticiteit te garanderen, is er altijd een risico op nep en negatieve beoordelingen die er doorheen glippen, wat de reputatie van uw product kan schaden

Een basisvermelding is gratis, maar voor premium functies zoals verbeterde zichtbaarheid en gedetailleerde analyses is een abonnement nodig

Capterra prijzen

Aangepaste prijzen

Capterra beoordelingen en recensies

G2 : 3.8/5 (120+ beoordelingen)

: 3.8/5 (120+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Wat gebruikers over Capterra zeggen

_Capterra is een van de beste platformen voor softwarebeoordelingen, omdat alle beoordelingen zijn geverifieerd door gebruikers die de software daadwerkelijk hebben gebruikt. Capterra heeft de beste klantenservice Sommige informatie zoals prijzen, functies zijn niet altijd correct op Capterra, en het is goed om op de hoogte te zijn voordat je software koopt

A Capterra gebruiker ➡️ Ook lezen: Hoe veelvoorkomende klantenservice-uitdagingen oplossen

3. Software-advies (het beste voor persoonlijke software-aanbevelingen)

via Software Advies Bedrijven helpen de juiste software te vinden sinds 2005, Software Advies onderscheidt zich door persoonlijke aanbevelingen. In tegenstelling tot andere beoordelingssites die alleen maar een lijst met opties geven, koppelt Software Advice u aan toegewijde adviseurs die oplossingen aanbevelen die zijn afgestemd op specifieke bedrijfsbehoeften.

De persoonlijke benadering vereenvoudigt ook de besluitvorming van gebruikers, vooral dankzij de geverifieerde beoordelingen en vergelijkingen van de sleutel functies van de software.

Software Advice biedt:

Reviews: 2M+

2M+ Categorieën: 900+

900+ Maandelijkse bezoekers: 2.5M

Software Advies beste functies

Plan één-op-één gesprekken met softwareadviseurs om de beste oplossing te vinden voor uw zakelijke behoeften

Maak gebruik van branchespecifieke koopgidsen en artikelen om verkopers in contact te brengen met hun target doelgroep

Vergelijk meerdere softwareoplossingen naast elkaar, inclusief functies, prijzen en feedback van gebruikers

Software Advies limieten

Kleinere reviewpool en minder focus op software voor ondernemingen dan concurrenten

Richt zich voornamelijk op de Amerikaanse markt, waardoor het wereldwijde bereik beperkt is

Software Advies prijzen

Aangepaste prijzen

Software Advies beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

4. GetApp (beste voor het filteren en vergelijken van softwareopties)

via GetAppGetApp is een andere bekende beoordelingssite die u helpt zichtbaarheid te krijgen in een steeds concurrerender markt. GetApp is eigendom van Gartner en biedt een platform voor softwarekopers om softwareoplossingen te zoeken, te vergelijken en gebruikersbeoordelingen te lezen.

GetApp onderscheidt zich door zijn focus op kleine en middelgrote bedrijven. Het biedt een op maat gemaakte ervaring om u te helpen software te vinden die past bij uw budget, grootte van uw team en doelen.

GetApp biedt:

Beoordelingen: 2M+

2M+ Categorieën: 850+

850+ Maandelijkse bezoekers: 1.8M

GetApp beste functies

Filter op behoeften met behulp van een gebruiksvriendelijke interface om opties te beperken op beoordelingen, functies, prijzen en industrie-eisen

Lees uitgebreide beoordelingen met inzicht in bruikbaarheid, prijs, ondersteuning en algemene waarde voor een gemakkelijkere evaluatie

Gebruik leadgeneratietools om productprestaties bij te houden en marketingstrategieën te verfijnen met bruikbare analyses

GetApp limieten

Basisaanpassing van leveranciersprofiel kan productdifferentiatie limieten

Kleinere gebruikersbasis in vergelijking met grotere beoordelingssites zoals G2 of Capterra

GetApp prijzen

Aangepaste prijzen

GetApp beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

5. Gartner Peer Insights (het beste voor kopers van software op Enterprise-niveau)

via Gartner Peer Inzichten Dit platform is ontworpen voor oplossingen op Enterprise-niveau en heeft beoordelingen van geverifieerde IT-professionals en besluitvormers. Gartner Peer Insights integreert met het ecosysteem van Gartner en biedt waardevolle inzichten en marktbereik die nuttig zijn voor zowel kopers die op zoek zijn naar duidelijkheid als verkopers die streven naar betrokkenheid.

Gartner Peer Insights biedt:

Beschouwingen: 595.000+

595.000+ Categorieën: 495+

495+ Lijst met producten: 20.000+

Gartner Peer Insights beste functies

Target kopers van ondernemingen met gedetailleerde beoordelingen gericht op de behoeften van middelgrote tot grote ondernemingen

Zorgen voor een streng validatieproces om te bevestigen dat alle feedback afkomstig is van echte gebruikers

Recensiegegevens gebruiken om demografische gegevens, voorkeuren en tevredenheid van gebruikers te begrijpen

Wereldwijd uitbreiden via het uitgebreide netwerk van Gartner om een internationaal publiek te bereiken

Gartner Peer Insights limieten

Leveranciers met kleinschalige of nicheproducten kunnen moeite hebben om in de lijst te komen

Gedetailleerde en tijdrovende beoordelingsprocessen kunnen leiden tot minder verzendingen

Gartner Peer Insights prijzen

Aangepaste prijzen

Gartner Peer Insights beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

6. TrustRadius (beste voor diepgaande en transparante softwarebeoordelingen)

via VertrouwensRadius Als uw softwarekopers inhoud boven poeha verkiezen, lezen ze waarschijnlijk TrustRadius beoordelingen. Het platform richt zich op gedetailleerde en transparante reviews waarin de voor- en nadelen en de prestaties in de praktijk van softwareoplossingen worden onderzocht. De reviews van het platform zijn geen snelle meningen, maar uitgebreide verhalen over hoe een product waarde levert (of juist niet) in echte bedrijfsscenario's.

TrustRadius biedt:

Reviews: 490.000+

490.000+ Categorieën: 550+

550+ Maandelijkse bezoekers: 1M+

TrustRadius beste functies

Krijg toegang tot geverifieerde beoordelingen om authentieke inzichten te krijgen van echte gebruikers

Gebruik de speciale leveranciersportal om beoordelingen te beheren en feedback van klanten te analyseren Vergelijk software naast elkaar om functies, prijzen en beoordelingen van gebruikers te beoordelen



TrustRadius limieten

Kleinere gebruikersgroep en nichepubliek kunnen resulteren in minder beoordelingen voor specifieke producten

Nadruk op uitgebreide beoordelingen kan leiden tot minder verzenden vanwege het tijdrovende proces

TrustRadius prijzen

Vanaf $30.000/jaar per product

TrustRadius beoordelingen en recensies

G2 : 3.5/5 (30+ beoordelingen)

: 3.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over TrustRadius

_TrustRadius is een betrouwbaar platform waar u echte en gedetailleerde beoordelingen van gebruikers, consultants, beheerders enz. kunt vinden. Het helpt bij het maken van beslissingen bij het maken van een shortlist of het kiezen van een partner om mee samen te werken. In heel weinig Instances ben ik beoordelingen tegengekomen die niet authentiek waren, ze leken te zijn gekopieerd en geplakt van andere beoordelingsplatforms. TrustRadius zou eraan moeten werken om deze problemen op te lossen

A TrustRadius gebruiker

7. PeerSpot, voorheen IT Central Station (het beste voor IT-professionals en besluitvormers van ondernemingen)

via PeerSpotPeerSpot , voorheen IT Central Station, is het platform waar kopers van software voor ondernemingen terecht kunnen voor informatie van mensen die de tools echt hebben gebruikt.

PeerSpot richt zich op technologie voor ondernemingen en biedt diepgaande reviews en praktijkervaringen van geverifieerde professionals die er verstand van hebben, zoals IT-managers, technische leidinggevenden en systeembeheerders.

PeerSpot biedt:

Reviews: Niet bekendgemaakt

Niet bekendgemaakt Categorieën: 700+

700+ Aanwezige bezoekers: 3.5M+

PeerSpot beste functies

Beoordelingen van gebruikers verifiëren met een drievoudig verificatieproces, inclusief LinkedIn-profielen en community policing

Gebruik klanteninterviews en PeerPaper rapportages om inzichten te verkrijgen en marktonderzoek uit te voeren Ga rechtstreeks contact aan met kopers en beoordelaars om feedback te verzamelen en sterkere verbindingen op te bouwen



PeerSpot limieten

Richt zich op technologie voor ondernemingen, waardoor de blootstelling voor niet-ondernemingen beperkt is

Voor geavanceerde functies en analyses is een betaald abonnement nodig, wat duur kan zijn voor kleinere leveranciers

PeerSpot prijzen

Aangepaste prijzen

PeerSpot beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

8. Trustpilot (het beste voor het opbouwen van vertrouwen via door gebruikers gegenereerde beoordelingen)

via Trustpilot Dit wereldwijd erkende platform verbindt bedrijven met klanten via eerlijke, door gebruikers gegenereerde beoordelingen. Terwijl Trustpilot is niet exclusief voor software, het is een waardevol hulpmiddel voor het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid in elke branche, van klantenservice naar tech.

Wat gebruikers het meest waarderen is de toegankelijkheid en authenticiteit. De beoordelingen zijn gedetailleerd en zijn afkomstig van geverifieerde gebruikers, wat zorgt voor een echt inzicht in de prestaties van een product. Kopers kunnen filteren op industrie, beoordelingen of trefwoorden, waardoor het gemakkelijk is om relevante feedback te vinden.

Trustpilot biedt:

**Meer dan 167 miljoen beoordelingen

Categorieën: 20+ categorieën op het hoogste niveau, 150+ categorieën op het tweede niveau en duizenden categorieën op het derde niveau

20+ categorieën op het hoogste niveau, 150+ categorieën op het tweede niveau en duizenden categorieën op het derde niveau Productenlijst: 790.000+ websites

Trustpilot beste functies

Integreer Trustpilot widgets op uw website om positieve beoordelingen onder de aandacht te brengen en de geloofwaardigheid te vergroten

Gebruik de functie marketingactiva van Trustpilot om beoordelingen op te nemen in e-mailcampagnes, advertenties en landingspagina's

Vergroot uw bereik door gebruik te maken van Trustpilot's brede aanwezigheid in de branche

Trustpilot beperkingen

Trustpilot's brede focus op de industrie kan de zichtbaarheid van targets beperken in vergelijking met platforms als G2 of Capterra

Ondanks verificatie van beoordelingen kan het open platform minder gedetailleerde feedback geven die de functies van uw software niet volledig weergeeft

Trustpilot prijzen

Plus: Vanaf $259 per maand

Vanaf $259 per maand Premium: Vanaf $ 629 per maand

Vanaf $ 629 per maand Geavanceerd: Vanaf $1.059 per maand

Vanaf $1.059 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Trustpilot beoordelingen en recensies

G2: 3.5/5 (200+ beoordelingen)

3.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.100+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Trustpilot

_Ik vind het prettig dat je de verspreiding van sterren kunt bijhouden en toegang hebt tot een grote verscheidenheid aan analyses op je trustpilot pagina waarmee we sleutelverbeteringen kunnen identificeren om negatieve beoordelingen te voorkomen. Ik hou niet van de voorspellende functie voor de trust score. Het is niet in staat om je een specifieke datum te geven en je kunt ook niet voorspellen wat je moet doen om je score hoger te krijgen

A Trustpilot gebruiker

9. SoftwareReviews (het beste voor gegevensgedreven inzichten en emotionele voetafdrukscores)

via SoftwareReviews Een afdeling van de Info-Tech Research Group, SoftwareReviews is een prominente softwarebeoordelingssite met een gegevensgedreven benadering van software-evaluatie.

Het biedt gedetailleerde, geverifieerde feedback en unieke statistieken die gebruikers vertellen wat ze van een product vinden. SoftwareReview gaat niet alleen over beoordelingen-het gaat over het begrijpen van het complete plaatje, van functies en ondersteuning tot emotionele tevredenheid.

SoftwareReviews biedt:

Reviews: Duizenden beoordelingen

Duizenden beoordelingen Categorieën: 200+

200+ Maandelijkse bezoekers: 30.000+

SoftwareReviews beste functies

Toegang tot gedetailleerde Data Quadrant rapportages voor inzicht in tevredenheid van gebruikers en mogelijkheden van leveranciers

Meet het klantsentiment met Emotional Footprint Scores, die de emotionele reacties van gebruikers op verkopers onthullen

Verken leveranciers diepgaand met Product Scorecards, die meer dan 100 gegevenspunten over elke oplossing bieden

Meerdere softwareoplossingen naast elkaar vergelijken

SoftwareReviews limieten

Richt zich op technologie voor ondernemingen, wat de blootstelling van leveranciers in andere niches beperkt

Nadruk op gedetailleerde beoordelingen kan resulteren in minder verzenden in vergelijking met eenvoudigere platforms

SoftwareReviews prijzen

Aangepaste prijzen

SoftwareReviews beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

10. OMR Beoordelingen (het beste voor bedrijven die targetten op de Duitstalige markt)

via OMR BeoordelingenOMR Beoordelingen is een onderdeel van OMR, een Europees digitaal mediabedrijf. De target ligt in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland).

Het platform stelt softwareleveranciers in staat om verbinding te maken met een zeer betrokken, niche-publiek dat actief op zoek is naar oplossingen die resultaten opleveren. Als je targeting de Duitstalige markt en wilt geloofwaardigheid en zichtbaarheid op te bouwen, OMR Reviews is het platform om te overwegen.

OMR Reviews biedt:

Reviews: 34.000+

34.000+ Categorieën: 140+

140+ Maandelijkse bezoekers: 300.000+

OMR beoordelingen beste functies

Lijst met producten naast concurrenten om een gericht publiek te bereiken in meer dan 7.500 tools in 200 categorieën

Gebruik beoordelingen in het Duits om effectief te targetten op de DACH-markt

Integreer met blogs en podcasts voor extra zichtbaarheid en betrokkenheid

OMR beoordelingen limieten

Focus op de DACH-regio beperkt de zichtbaarheid voor verkopers die op zoek zijn naar een breder internationaal publiek

Duitstalige content kan een uitdaging zijn voor niet-Duitstalige leveranciers of marketeers

OMR Beoordelingen prijzen

Aangepaste prijzen

OMR Beoordelingen beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Wat echte gebruikers zeggen over OMR Beoordelingen

De pagina's met producten zijn zeer overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, ze zien er ook niet zo saai uit. Maar het belangrijkste punt is dat ik producten kan vinden die gericht zijn op de DACH-markt in vergelijking met de andere grote vergelijkingssites._

Een OMR Recensie gebruiker

