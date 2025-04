Top 13 Sudowrite-alternatieven voor schrijvers in 2025

Als het om creatief schrijven gaat, worden AI-schrijfprogramma's door auteurs vaak met een gezonde dosis scepsis weergegeven. Verhalen schrijven is tenslotte een ambacht dat meer draait om het hart dan om het aantal woorden.

Daarom voelde Sudowrite als een verademing voor schrijvers. De belangrijkste functie, de Story Engine, beloofde iets buitengewoons: de mogelijkheid om een heel boek vanuit het niets te genereren.

De manier waarop het werkt is dat je de bouwblokken instelt - je genre, je tekens en je schets. Je hebt de optie om deze details zelf uit te werken. Maar als je je bijzonder lui voelt, druk dan op Genereer en laat Sudowrite het werk doen.

Hoewel Sudowrite fantastisch is om ideeën op te doen, je gedachten te ordenen en snel delen aan te passen, hebben schrijvers vaak aangetekend dat de uitvoer van de AI een beetje hol kan aanvoelen, met herhalende patronen die niet helemaal de authenticiteit weergeven waar ze naar op zoek zijn.

Op zoek naar alternatieven dus.

Om je tijd (en het blok van je schrijver) te besparen, zijn hier 13 Sudowrite-alternatieven die je schrijfproces vereenvoudigen zonder afbreuk te doen aan je creativiteit.

60-seconden samenvatting

In deze gids worden 13 topalternatieven voor Sudowrite besproken, met hun sterke punten, prijzen en beste gebruiksmogelijkheden:

ClickUp : Het beste voor AI content aanmaken en automatisering van de werkstroom Grammarly: Het beste voor het verfijnen van grammatica en het verbeteren van duidelijkheid Jasper AI: Het beste voor het genereren van marketing content met een persoonlijk tintje Writesonic: Het beste voor marketeers die op zoek zijn naar diverse formats voor content Rytr: Het beste voor beginners die betaalbare AI content willen aanmaken Frase: Het beste voor schrijvers die zich richten op SEO-gedreven content QuillBot: Het beste voor tools voor parafraseren en samenvatten Copy.ai: Het beste voor het schalen van content aanmaken met behoud van personalisatie Simplified: Het beste voor alles-in-één marketingoplossingen voor kleine teams ProWritingAid: Het beste voor een alles-in-één tool voor bewerking en leren Wordtune: Beste voor veelzijdige, toon-aanpassende AI-hulp ChatGPT: Het beste voor veelzijdige, AI-gestuurde content aanmaken en interactie met klanten NovelAI: Het meest geschikt voor schrijvers en digitale kunstenaars die op zoek zijn naar AI-hulp voor samenwerking

Wat moet u zoeken in een Sudowrite-alternatief?

Schrijvers worden geconfronteerd met unieke uitdagingen - of het nu gaat om het overwinnen van een blok, het organiseren van ingewikkelde plots of het behouden van authenticiteit. Een goed Sudowrite-alternatief moet deze hindernissen aanpakken en tegelijkertijd praktische oplossingen bieden. Hier is wat prioriteit moet krijgen in AI tools voor het aanmaken van content :

Effectieve ondersteuning bij brainstormen : Schrijvers hebben tools nodig die ideeën aanwakkeren tijdens moeilijke creatieve periodes. Zoek naar alternatieven die inspireren tot nieuwe richtingen en die tegelijkertijd je unieke stem respecteren

: Schrijvers hebben tools nodig die ideeën aanwakkeren tijdens moeilijke creatieve periodes. Zoek naar alternatieven die inspireren tot nieuwe richtingen en die tegelijkertijd je unieke stem respecteren Gescherpte hulp bij het schrijven : Tools die de toon, de werkstroom of de stijl verbeteren, kunnen een revolutie betekenen. Functies zoals herformuleren of het aanpassen van je stem moeten aanvoelen als een helpende hand, niet als een vervanging van je creativiteit

: Tools die de toon, de werkstroom of de stijl verbeteren, kunnen een revolutie betekenen. Functies zoals herformuleren of het aanpassen van je stem moeten aanvoelen als een helpende hand, niet als een vervanging van je creativiteit Ondersteun originaliteit : Authenticiteit is belangrijk. Een alternatief moet clichés vermijden en u in plaats daarvan in staat stellen om zinvolle, originele content te maken

: Authenticiteit is belangrijk. Een alternatief moet clichés vermijden en u in plaats daarvan in staat stellen om zinvolle, originele content te maken Eenvoudig organiseren : Functies vergelijkbaar met Sudowrite's Story Bible voor het beheren van tekens, instellingen of tijdlijnen die complexe verhalen kunnen vereenvoudigen en mentale ruimte vrijmaken voor creatieve ideeën

: Functies vergelijkbaar met Sudowrite's Story Bible voor het beheren van tekens, instellingen of tijdlijnen die complexe verhalen kunnen vereenvoudigen en mentale ruimte vrijmaken voor creatieve ideeën Eerlijke prijzen : Schrijvers werken vaak met krappe budgetten. Een goede AI-schrijftool moet toegankelijke abonnementen bieden met een redelijk limietbedrag of zelfs een gratis versie voor incidenteel gebruik

: Schrijvers werken vaak met krappe budgetten. Een goede AI-schrijftool moet toegankelijke abonnementen bieden met een redelijk limietbedrag of zelfs een gratis versie voor incidenteel gebruik Consistentie en nauwkeurigheid: Fouten zoals herhaalde plotpunten of misplaatste tekens verstoren de werkstroom. Kies tools die de bewerkingsoverhead tot een minimum beperken en betrouwbare resultaten opleveren

De 13 beste Sudowrite alternatieven

Zonder verder oponthoud, hier zijn de top alternatieven voor Sudowrite:

1. ClickUp (het beste voor ClickUp AI content aanmaken en automatisering van de werkstroom)

Het schrijfproces is een wervelwind van subplots, nieuwe tekens en last-minute bewerkingen die allemaal tegelijk plaatsvinden. Het resultaat is dat alles bijhouden overweldigend aanvoelt.

Dat is waar ClickUp stapt in een veelzijdig platform dat het organiseren van Taken combineert, SEO projectmanagement en AI om uw creatieve schrijfproces te vereenvoudigen.

ClickUp's AI-aangedreven ClickUp Brein begrijpt de uitdagingen waarmee schrijvers worden geconfronteerd. Het leert uw schrijfstijl en integreert naadloos met andere ClickUp functies om het aanmaken van content sneller en gemakkelijker te maken.

creëer binnen enkele minuten content van hoge kwaliteit die voldoet aan uw merkrichtlijnen met ClickUp Brai_n

Of u nu content maakt in ClickUp Documenten cickUp Brain is ontworpen om tijd te besparen en uw werk te verbeteren door sleutelpunten uit aantekeningen samen te vatten of door te brainstormen over nieuwe ideeën.

Bonus: Soms willen auteurs en makers van content audio opnemen om hun gedachten vast te leggen. ClickUp AI helpt bij het maken van gedetailleerde tabellen voor onderzoek en het transcriberen van aantekeningen in tekst.

Voor auteurs en marketeers komt inspiratie niet altijd gelegen. Met ClickUp Docs kunt u ideeën vastleggen wanneer ze zich voordoen - of het nu gaat om een plotwending of de perfecte blogkop.

Bovendien bevordert het platform de samenwerking. Feedback nodig? Deel uw ontwerp met een teamgenoot en ontvang suggesties in realtime, zodat het aanmaken van content een meer gezamenlijk proces wordt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/ClickUp-Docs-2.gif ClickUp Docs: Sudowrite-alternatief /%img/

bewerking in realtime voor directe feedback _met ClickUp Docs

Zodra uw ontwerp voltooid is, automatiseert ClickUp Brain de bewerking en het proeflezen, zorgt het voor grammaticale nauwkeurigheid, stemt het af op de toon van uw merk en polijst het de uiteindelijke output-terwijl u tijd overhoudt om u te concentreren op het vertellen van verhalen.

Je weet waarschijnlijk al hoe belangrijk workflow management is bij het aanmaken van content. Dus als je op zoek bent naar AI automatisering van de werkstroom eenvoudig, verkennen ClickUp Automatiseringen . Met meer dan 100 integraties verbindt het elke stap van uw proces, van abonnement tot publicatie.

**Weet je dat? Studies tonen aan dat 91% van de bedrijven marketing automatisering essentieel vindt en 25% gebruikt het op grote schaal. Hoewel sommigen zich zorgen maken over de kosten, wegen de voordelen van automatisering voor de meeste Business bedrijven ruimschoots op tegen de kosten.

via Grammarly Stel je voor dat je uren bezig bent geweest met het maken van de perfecte blogpost, om er vervolgens achter te komen dat deze vol fouten zit die je over het hoofd hebt gezien in de hectiek van deadlines.

Dat is waar Grammarly in stapt, niet alleen als een grammaticacontroleur maar ook als een schrijfassistent die je helpt om je concepten te verfijnen, zodat ze duidelijker, boeiender en foutvrij worden.

Grammarly is vooral handig voor schrijvers met meerdere projecten. Van het genereren van AI-ondersteunde content tot het zorgen dat formele e-mails en creatieve blogberichten in lijn zijn met je toon, het houdt je schrijven consistent.

Grammarly beste functies

Biedt realtime proeflezen voor grammatica, interpunctie en spelling in 500.000+ apps en websites

Helpt content te genereren met AI voor blogs, e-mails, sociale media en meer met aanpassingen voor toon en duidelijkheid

Geeft suggesties om de leesbaarheid te verbeteren, zodat complexe ideeën gemakkelijk te verteren zijn voor lezers

Bevat een ingebouwde plagiaatcontrole om de originaliteit te waarborgen en dubbele content te markeren

Past suggesties aan op basis van regionale Engelse voorkeuren (Amerikaans vs. Brits)

Grammarly beperkingen

Overcorrigeert stilistische keuzes, waardoor schrijven robotachtig kan aanvoelen tenzij het zorgvuldig wordt nagekeken

De gratis versie is beperkt in functies en duwt gebruikers vaak naar betaalde abonnementen

De prestaties kunnen iets achterblijven bij documenten die lang van vorm zijn, waardoor er vertragingen in de feedback kunnen optreden

Pro Tip: Niet verkocht aan Grammarly? Geen probleem. Bekijk onze lijst met de beste Grammarly-programma's Grammarly alternatieven om je schrijven te verbeteren en elk woord te laten tellen.

Grammarly prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd **Pro $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Grammarly beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.800+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (7.100+ beoordelingen)

3. Jasper AI (het beste voor het genereren van marketingcontent met een persoonlijk tintje)

via Jasper AI Jasper is speciaal gebouwd voor marketeers en combineert geavanceerde AI met de unieke stem van je merk om content te maken die authentiek aanvoelt.

Voor schrijvers biedt Jasper een bereik van apps die zijn ontworpen om specifieke Taken aan te pakken. Heb je een blogbericht met een lang formulier nodig? Jasper's sjablonen voor het schrijven van content begeleiden je door het proces.

Vastgelopen op een e-mailreeks? Jasper's AI kan gepersonaliseerde e-mailteksten genereren die aansluiten bij de voorkeuren van je publiek.

Pro Tip: Als je worstelt met het maken van content die past bij de stem van je merk, gebruik dan de Brand IQ functie van Jasper. Deze zorgt ervoor dat elke output jouw stijl, toon en richtlijnen weerspiegelt. En voor visuele makers genereert de AI Image Suite on-brand, hoge-resolutie visuals voor sociale media, advertenties en daarbuiten.

Jasper AI beste functies

Behoudt de toon en stijl van je merk in alle content door je unieke stem te analyseren en te imiteren

Biedt meer dan 90 apps voor taken als het schrijven van blogs, e-mailsequenties en bijschriften voor sociale media, waardoor het gemakkelijk is om aan de slag te gaan

Genereert royaltyvrije afbeeldingen in hoge resolutie die voldoen aan de richtlijnen van je merk

Produceert content in meer dan 30 talen, voor wereldwijde toegankelijkheid

Maakt gebruik van Surfer SEO om content te optimaliseren voor zoekmachines, zodat je moeiteloos hoger scoort

Jasper AI beperkingen

Het kost tijd om alle functies en mogelijkheden onder de knie te krijgen

Kosten kunnen hoog zijn voor individuele makers of kleine teams in vergelijking met alternatieven

Moeite met het produceren van gepolijste output in niet-Engelse talen

Jasper AI prijzen

Creator : $39/maand per gebruiker

: $39/maand per gebruiker Pro : $59/maand per gebruiker

: $59/maand per gebruiker Business: Aangepaste prijzen

Jasper AI beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1.240+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.240+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.840+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Jasper AI?

De kwaliteit van het genereren van content en ook de mogelijkheid om aangepaste content te leveren zijn de belangrijkste redenen om voor dit platform te kiezen. G2 recensent Pro Tip: Jasper AI is een topkeuze voor marketeers, maar het is niet uw enige optie. Ontdek in onze gids de beste Jasper AI alternatieven .

4. Writesonic (het beste voor marketeers die op zoek zijn naar verschillende formats voor content)

via Schrijftonic Stel je het beheer van een overvolle content kalender voor - blog posts, advertentiecampagnes en SEO strategieën - allemaal op een strakke deadline. Writesonic biedt een veelzijdige AI-oplossing om deze chaos te vereenvoudigen.

Het is geschikt voor solo ondernemers, marketeers en bedrijven die snel content van hoge kwaliteit nodig hebben in verschillende formats. Van productbeschrijvingen tot gedetailleerde artikelen, Writesonic helpt de merkconsistentie te behouden terwijl het het aanmaken van content versnelt.

Wat het onderscheidt is de AI-flexibiliteit, waardoor gebruikers kunnen schakelen tussen modellen zoals GPT-4 en Claude voor aangepaste output.

Writesonic beste functies

Ondersteunt meerdere AI-modellen (GPT-4, Claude) voor veelzijdige content generatie

Integreert met SurferSEO voor SERP-optimalisatie direct in de editor

Biedt een aanpasbare Brand Voice functie voor het behoud van consistentie

Biedt AI-gestuurde herbestemming van content voor blogs, podcasts en video's

Bevat een plagiaatcontrole en humanizer voor kwaliteitsborging

Pro Tip: AI is altijd ontworpen om samen te werken, niet om op zichzelf te staan. Als je niet wilt klinken als het dagboek van een robot, is hier je gids voor hoe je AI content kunt vermenselijken .

Writesonic limieten

Duur bij hogere gebruiksniveaus in vergelijking met concurrenten

SEO-integratie mist de diepte die te zien is in speciale optimalisatieplatforms

Output moet mogelijk worden aangepast aan genuanceerde merkkleuren

Writesonic prijzen

Gratis abonnement Pro Abonnement: $19/maand Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Writesonic beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1.990+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.990+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (2.070+ beoordelingen)

Ook lezen: Gratis sjablonen voor kalenders voor sociale media in Excel & Sheets

5. Rytr (Beste voor beginners die betaalbare AI content willen aanmaken)

via Rytr Als schrijven met AI nieuw voor je is of als je werkt met een krap budget, biedt Rytr een eenvoudige maar effectieve oplossing.

Met zijn intuïtieve ontwerp is Rytr geschikt voor marketeers, eigenaren van kleine bedrijven en AI-enthousiastelingen die basistools nodig hebben voor het genereren van tekst en afbeeldingen.

Rytr's tone-matching mogelijkheden stellen gebruikers in staat om content te personaliseren en zo een unieke stem te creëren voor merken of projecten.

Rytr beste functies

40+ content use cases, inclusief SEO meta titels, social posts en e-mail sjablonen

AI-toonmatching om aan te sluiten bij merkspecifieke stemmen

Ingebouwde plagiaatcontrole om de originaliteit van content te waarborgen

Extensie voor Chrome voor naadloze integratie in workflows

AI-afbeeldingen genereren voor plaatsaanduidingen of ontwerpbrainstormen

Rytr beperkingen

Beperkt tot basisfuncties; mist geavanceerde SEO-integraties

Uitvoer heeft mogelijk aanzienlijke bewerking nodig voor professioneel gebruik

De kwaliteit van het genereren van afbeeldingen blijft achter bij gespecialiseerde tools

Rytr prijzen

Gratis abonnement

Unlimited-abonnement : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Premium Plan: $29/maand per gebruiker

Rytr beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (800+ beoordelingen)

: 4.7/5 (800+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Rytr?

De overvloed aan sjablonen maakt het proces van content aanmaken meer gestroomlijnd en het was handig om de toon van het schrijven te kunnen sturen met een klik op de knop. Reddit recensent 6. Frase (het beste voor schrijvers die zich richten op SEO-gedreven content)

via Frase Frase is een geavanceerde AI-schrijfassistent voor schrijvers die SEO hoog in het vaandel hebben staan. Frase is ontworpen om het proces van zoekwoordenonderzoek tot contentoptimalisatie te vereenvoudigen en biedt een uitgebreid platform voor het creëren van goed onderzochte, hoog scorende artikelen.

Schrijvers die te maken hebben met complexe SEO-eisen zullen het vermogen van deze AI-geschikte schrijftool om de workflows te stroomlijnen en repetitieve taken te automatiseren waarderen.

🍪 Bonus: De belangrijkste functie is de SEO werkstroom, die gebruik maakt van real-time SERP-analyse om suggesties te doen voor de structuur van de content, het aantal woorden en het gebruik van trefwoorden, zodat uw content concurrerend blijft.

Frase beste functies

SEO-workstroom die SERP's analyseert om contentstructuur en optimalisatiepunten voor te stellen

AI Artikel Wizard voor stap voor stap begeleide content generatie

Real-time feedback over contentoptimalisatie met zoekwoorddichtheid en diepteanalyse

Integratie met WordPress en Google Documenten voor naadloze publicatie

Samenwerktools voor het toewijzen en beheren van schrijftaken

Frase beperkingen

Geavanceerde AI-functies, zoals de Artikel Wizard, vereisen een duurder abonnement

Geen mogelijkheden voor sociale media en multimedia content

Leercurve voor nieuwe gebruikers

Frase prijzen

Gratis proefversie

Basis abonnement : $45/maand per gebruiker

: $45/maand per gebruiker Team abonnement: $115/maand voor drie gebruikers

Frase beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (290+ beoordelingen)

: 4.8/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (330+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Frase?

Frase.io maakt een zeer duidelijke briefing die onze schrijvers kunnen volgen, wat uren werk bespaart. G2 recensent 7. QuillBot (het beste voor schrijvers die veelzijdige hulpmiddelen voor parafraseren en samenvatten nodig hebben)

via QuillBot QuillBot is gemaakt voor schrijvers, studenten en onderzoekers die snelle, betrouwbare parafrasie- en samenvattingsmogelijkheden nodig hebben.

De AI-hulpmiddelen stroomlijnen het proces van het herformuleren van tekst, het genereren van beknopte samenvattingen en het behouden van de oorspronkelijke betekenis - allemaal vanuit een intuïtieve interface.

Met meerdere schrijfmodi, functies voor grammaticacontrole en het genereren van citaten past QuillBot naadloos in academische, professionele en creatieve werkstromen.

Pro Tip: Wil je strakke deadlines en creatieve inzinkingen overwinnen en toch je unieke stem intact houden? Hier is hoe je AI kunt gebruiken voor copywriting om tijd en moeite te besparen.

QuillBot beste functies

Negen modi voor parafraseren, waaronder Creatief, Formeel en Academisch

Samenvattingshulpmiddel voor het samenvatten van lange content in sleutelpunten

Grammaticacontrole voor het identificeren en corrigeren van fouten

Citatengenerator ondersteunt meerdere stijlen zoals APA en MLA

Extensies voor browsers en integratie met Microsoft Word

QuillBot beperkingen

Gratis versie beperkt tot twee parafraseermodi

Voor geparafraseerde content zijn soms handmatige aanpassingen nodig voor leesbaarheid

Afhankelijkheid van internetverbinding

QuillBot prijzen

Gratis abonnement

Maandelijks abonnement : $9.95/maand

: $9.95/maand Kwartaalabonnement: $6.65/maand

$6.65/maand Jaarabonnement: $4,17/maand

QuillBot beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (30+ beoordelingen)

: 4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (140+ beoordelingen)

8. Copy.ai (Beste voor het schalen van content aanmaken met behoud van personalisatie)

via Kopiëren.ai Makers en marketeers van content worstelen vaak met de druk om gepersonaliseerde content van hoge kwaliteit op schaal te produceren en tegelijkertijd creatieve blokken te overwinnen.

Copy.ai stapt hier op in en biedt een praktische oplossing om efficiëntie en creativiteit in balans te brengen. Deze AI-tool is ontworpen om schrijvers te helpen door terugkerende taken aan te pakken, nieuwe ideeën aan te wakkeren en te zorgen voor consistente merkboodschappen in verschillende formats.

Pro Tip: Hoewel AI-tools de warmte en precisie van menselijke content niet volledig kunnen evenaren, zijn ze wel bedreven in het besparen van tijd en het opschalen van inspanningen. Ontdek hoe je de perfecte balans kunt vinden tussen kwaliteit en efficiëntie met deskundige tips over hoe je AI kunt gebruiken in contentmarketing .

Copy.ai beste functies

Past content aan aan de toon en stijl van uw merk

Automatiseert het aanmaken van content, zoals het opstellen van SEO-briefings of e-mailcampagnes

Hergebruikt content voor meerdere kanalen, zoals blogs, e-mails en sociale media

Genereert creatieve ideeën en suggesties voor campagnes en marketingstrategieën

Biedt sjablonen voor specifieke behoeften, zoals productbeschrijvingen en advertentieteksten

Copy.ai limieten

AI-gegenereerde content moet nog worden bijgesteld voor genuanceerde onderwerpen

Werkstroom functies kunnen overweldigend aanvoelen voor nieuwe gebruikers zonder eerdere ervaring

Free versie is beperkt in aantal woorden en geavanceerde mogelijkheden

✍🏻 Aantekening: Copy AI is handig, maar de beperkte invoermogelijkheden kunnen een obstakel vormen voor gedetailleerd onderzoek of thought leadership content. Bekijk onze gids en ontdek de beste AI alternatieven kopiëren om de ideale oplossing voor jouw team te vinden.

Copy.ai prijzen

Free abonnement: Tot 2.000 woorden per maand

Tot 2.000 woorden per maand Pro abonnement: $49/maand

$49/maand Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (180+ beoordelingen)

: 4.7/5 (180+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

Ook lezen: 18 Beste gratis sjablonen voor sociale media voor berichten, campagnes en content

9. Simplified (de beste alles-in-één marketingoplossingen voor kleine teams)

via Vereenvoudigd Kleine bedrijven en marketingteams staan vaak voor een unieke uitdaging: het beheren van beperkte middelen terwijl ze content van hoge kwaliteit proberen te produceren die sociale media, blogs en video's overspant.

Simplified stapt binnen als een alles-in-één oplossing om deze kloven te overbruggen en combineert AI-gedreven ontwerp-, schrijf- en video bewerkingstools in één platform.

Als een Voltooid software voor workflow van content simplified vermindert ook de behoefte aan meerdere abonnementen.

de beste functies van #### Simplified

Biedt AI-gestuurd grafisch ontwerp, video bewerking en schrijven en bloggingstools onder één dak

Handhaaft consistentie met een AI-gestuurde merkstijlgids die kan worden aangepast voor verschillende projecten

Biedt beginnersvriendelijke gidsen om snel geavanceerde functies te leren en te maximaliseren

Automatiseert en plant berichten op verschillende platforms met mogelijkheden voor bulkplanning

Past AI-chatbots aan zonder dat codering nodig is

Vereenvoudigde limieten

Vereist tijd om sommige geavanceerde functies te leren

Limiet krediet op gratis en lagere abonnementen

Produceert af en toe inconsistenties in AI-gegenereerde ontwerpen en tekst

Vereenvoudigde prijzen

Gratis abonnement : Gratis

: Gratis Simplified One : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker Vereenvoudigde groei : $85/maand per gebruiker

: $85/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Vereenvoudigde beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (4.930+ beoordelingen)

: 4.6/5 (4.930+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (280+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Simplified?

Er zijn veel vooraf ontworpen sjablonen die ik kan aanpassen met verschillende AI-technologieën. De gebruikersinterface is eenvoudig en de voortgang wordt bewaard, zelfs als je het proces moet stoppen. G2 recensent 10. ProWritingAid (Beste voor schrijvers die op zoek zijn naar een alles-in-één hulpmiddel voor bewerking en leren)

via ProWritingAid Voor schrijvers kan de fase van zelfcorrectie een doolhof van beslissingen zijn - het vinden van een balans tussen creativiteit en leesbaarheid, terwijl grammatica, tempo en werkstroom aan de orde komen.

ProWritingAid richt zich op schrijvers die hun vak willen verbeteren door middel van diepgaande analyses en bruikbare suggesties.

Het is ontworpen als een uitgebreide assistent voor bewerking en helpt gebruikers bij het verfijnen van grammatica, stijl, leesbaarheid en meer - en biedt tegelijkertijd inzichten die het schrijven op de lange termijn verbeteren.

Bonus: Met integraties in populaire schrijfplatforms zoals Google Documenten, Scrivener en Word, zorgt ProWritingAid voor naadloze toegankelijkheid voor schrijvers in verschillende media.

ProWritingAid beste functies

Biedt 20+ diepgaande rapportages over grammatica, stijl, leesbaarheid, tempo en consistentie

Integreert met tools als Scrivener, Google Documenten en Microsoft Word voor realtime bewerking

Bevat geavanceerde hulpmiddelen zoals het Kritiekrapport voor verhaalverbeteringen

Biedt aanpasbare suggesties afgestemd op individuele schrijfstijlen en voorkeuren

Garandeert veiligheid met versleuteling op bankniveau en geen gebruik van teksten voor algoritmetraining

ProWritingAid beperkingen

Kan overweldigend zijn voor gebruikers die op zoek zijn naar snelle grammaticafixes

Vertraagt bij lange documenten in Google Documenten

Ondersteunt Mac Word-integraties niet volledig

ProWritingAid prijzen

Gratis abonnement

Premium : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Premium Pro: $8/maand per gebruiker

ProWritingAid beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (40+ beoordelingen)

: 4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (480+ beoordelingen)

11. Wordtune (Beste voor schrijvers die op zoek zijn naar veelzijdige, toon-aanpassende AI-hulp)

via Wordtune Wordtune helpt schrijvers hun duidelijkheid en toon te verbeteren met AI-gebaseerde herschrijving, grammaticacontroles en contextuele suggesties.

Met functies die zijn ontworpen om zich aan te passen aan verschillende schrijfstijlen en toonhoogten, maakt Wordtune het gemakkelijk om je content op te poetsen voor elk doel.

**Weet je dat? De AI van Wordtune beoordeelt ten minste vijf geloofwaardige bronnen voordat er feitelijke bewerkingen worden voorgesteld, wat zorgt voor betrouwbare content van hoge kwaliteit.

Wordtune beste functies

Biedt AI-gestuurde herschrijfopties om duidelijkheid en toon te verfijnen

Biedt toonaanpassing voor het schakelen tussen informele en formele schrijfstijlen

Vat tekst of YouTube video's direct samen voor het efficiënt aanmaken van content

Ondersteunt naadloze integratie met Google Documenten, Microsoft Word en extensies voor browsers

Bevat Smart Synonym suggesties om woordenschat uit te breiden

wordt beperkt door ####

Gratis versie heeft beperkte dagelijkse herschrijvingen en samenvattingen

AI suggereert soms robotachtige of onzinnige zinnen

Heeft moeite met genuanceerde of zeer gespecialiseerde content

Wordtune prijzen

Basis : Free

: Free Geavanceerd : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Onbeperkt : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Teams: $8/maand per gebruiker

Wordtune beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (170+ beoordelingen)

: 4.6/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Wordtune?

Wordtune is van onschatbare waarde voor het verbeteren van mijn schrijfvaardigheid en efficiëntie. De intuïtieve suggesties en naadloze gebruikerservaring onderscheiden dit programma. Recensent van Trust Pilot 12. ChatGPT (het beste voor veelzijdige, AI-gestuurde content aanmaken en klantinteractie)

via ChatGPT Wanneer deadlines opdoemen of ideeën opdrogen, zijn schrijvers vaak op zoek naar een sprankje inspiratie of een second opinion. Het brainstormen, verfijnen van concepten of zelfs het verkennen van onbekende onderwerpen kan een tijdrovende hindernis worden.

Voor makers van content, tekstschrijvers of auteurs kan een hulpmiddel dat menselijke gedachten weerspiegelt het verschil maken.

Of je nu een blogpost bijstelt, een overtuigende advertentietekst maakt of een nieuwe plotlijn onderzoekt, de veelzijdigheid van ChatGPT stelt schrijvers in staat om gemakkelijk te experimenteren en itereren.

Pro Tip: Voor schrijvers van content zorgt de mogelijkheid van ChatGPT om te optimaliseren voor SEO of trefwoorden voor te stellen ervoor dat je werk niet alleen goed geschreven is, maar ook het juiste publiek bereikt.

ChatGPT beste functies

Biedt flexibele contentgeneratie voor blogs, sociale media, e-mails en scripts

Biedt contextbewuste, menselijke gespreksreacties

Ondersteunt integratie met apps voor klantenservice en leadgeneratie

Bevat geavanceerde taalmogelijkheden, waaronder vertalingen en samenvattingen

Efficiënt in het automatiseren van terugkerende taken zoals e-mail concepten en FAQ's

ChatGPT beperkingen

Af en toe onnauwkeurigheden en hallucinaties in antwoorden

Vereist menselijk toezicht voor genuanceerde of gespecialiseerde content

ChatGPT-prijzen

Basis : Free

: Free ChatGPT Plus: $20/maand per gebruiker

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (650+ beoordelingen)

: 4.7/5 (650+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

13. NovelAI (het beste voor schrijvers en digitale kunstenaars die op zoek zijn naar AI-hulp voor samenwerking)

via NovelAI Elke schrijver heeft te maken met momenten van creatieve droogte - die momenten waarop het verhaal vastzit, teken hun stem verliezen of plots lijken te ontrafelen voordat ze echt begonnen zijn. Voor fictieschrijvers is de uitdaging nog groter, omdat ze meeslepende verhalen moeten weven, meeslepende werelden moeten bouwen en tekens moeten creëren die weerklank vinden.

NovelAI stapt op als co-schrijver en creatieve partner, speciaal ontworpen voor het schrijven van fictie. De tools van NovelAI gaan verder dan het genereren van tekst en bieden hulp bij het opbouwen van de wereld, het ontwikkelen van teken en het vertellen van verhalen.

NovelAI beste functies

Genereert boeiende en samenhangende verhalen met geheugenfuncties voor het onthouden van context

Genereert afbeeldingen in anime-stijl met een eenvoudige, tag-gebaseerde interface

Bevat aanpasbare verhaalmodules voor verschillende genres zoals romantiek en fantasie

Biedt een tekst-naar-spraak functie om verhalen tot leven te brengen

Ondersteunt uitgebreide lore en worldbuilding met geavanceerde tools

NovelAI limieten

Richt zich sterk op anime-kunststijlen, waardoor de aantrekkingskracht voor bredere artistieke voorkeuren beperkt is

Inconsistente uitvoerkwaliteit voor complexe of zeer specifieke verhaalaanwijzingen

Kosten abonnement kunnen toevallige gebruikers afschrikken

Prijzen van NovelAI

Free Tier : gratis

: gratis Tablet niveau : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Rolniveau : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Oppus Niveau: $25/maand per gebruiker

NovelAI beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg recensies

💡 Pro Tip: Het geheim van het ontsluiten van het volledige potentieel van AI-schrijftools ligt in het beheersen van prompts. Duik in onze gids en ontdek de beste AI schrijfopdrachten voor marketeers en schrijvers.

Extra nuttige hulpmiddelen

Als je je gereedschapskist wilt uitbreiden, bieden deze extra tools unieke functies om schrijven, content aanmaken en SEO-strategieën naadloos te verbeteren.

Surfer SEO : Combineert contentoptimalisatie met SEO-strategieën om schrijvers te helpen bij het maken van inhoud die klaar is voor de rankings

: Combineert contentoptimalisatie met SEO-strategieën om schrijvers te helpen bij het maken van inhoud die klaar is voor de rankings Beweging AI : Biedt AI-hulp bij samenvatten, brainstormen en opstellen, rechtstreeks in een werkruimte die is afgestemd op samenwerking in teams

: Biedt AI-hulp bij samenvatten, brainstormen en opstellen, rechtstreeks in een werkruimte die is afgestemd op samenwerking in teams Hemingway Editor: Richt zich op het verbeteren van de leesbaarheid door complexe zinnen en veelvoorkomende fouten te markeren voor helder en beknopt schrijven

ClickUp zet de 'Pro' in proza

ClickUp is de ruggengraat van gestroomlijnd content aanmaken.

Dat zeggen wij niet, dat zeggen de gebruikers.

Zo deelde Sid Babla, de welzijnsprogrammacoördinator van Dartmouth College, het volgende hoe het platform hun werkstroom heeft veranderd .

We gebruiken ClickUp om onze pijplijn voor het aanmaken van content voor sociale en digitale media te beheren en bij te houden. Hierdoor kunnen we de status van elk stuk content zien (in uitvoering, bewerking nodig, gepland, enz.) samen met wie de hoofdontwerper is. ) en wie de hoofdontwerper is. Het elimineert ook alle heen-en-weer communicatie via e-mail, omdat het commentaargedeelte voor elke Taak kan worden gebruikt om te overleggen en taken/volgende stappen te delegeren._

Sid Babla, coördinator welzijnsprogramma, Dartmouth College

Dus, hoe laat ClickUp magie gebeuren? Door het combineren van ClickUp Docs voor brainstormen en opstellen, Automatisering voor naadloze handoffs, en ClickUp Brain voor AI-ondersteuning, wordt alles aangepakt, van ideevorming tot publicatie.

Of u nu een romanschrijver bent die met plotwendingen worstelt of een marketeer die campagnes uitvoert, ClickUp maakt het gemakkelijk om de voortgang bij te houden, taken toe te wijzen en zelfs die middernachtelijke ideeën te transcriberen. Maak een account aan op ClickUp gratis aan en ontgrendel vandaag nog uw creatieve potentieel.