Top 10 Supplier Relationship Management Software voor 2025

Supply chain buffers falen ongeveer 31% van de bedrijven wat leidt tot financiële verliezen van meer dan 15%. Dus, hoe pakken industrieleiders dit aan?

Maak kennis met software voor het beheer van leveranciersrelaties - een essentieel hulpmiddel voor strategische partnerschappen en soepelere relaties met leveranciers.

wereldwijde leveranciers beheren? Software voor het beheren van leveranciersrelaties (SRM) beheert al deze cruciale activiteiten met gespecialiseerde functies zoals het onboarding van leveranciers, het bijhouden van prestaties, risicobeheer en leveranciersportalen.

In dit artikel behandelen we de top 10 SRM-oplossingen, hun opvallende functies en hoe ze het moderne leveranciersbeheer herdefiniëren.

60-seconden samenvatting

Hier volgt een kort overzicht van de top SRM tools en waar ze het beste in zijn:

ClickUp : Het beste voor het bijhouden en automatiseren van relaties met leveranciers SAP Ariba: Beste voor uitgebreide inkoop en samenwerking met leveranciers Coupa: Beste voor zichtbaarheid van uitgaven en risicobeheer Oracle SCM Cloud: Beste voor geïntegreerde oplossingen voor de toeleveringsketen GEP SMART: Beste voor samenwerking met leveranciers en realtime inzichten Ivalua: Het beste voor holistisch bijhouden van leveranciersprestaties Jaggaer: Beste voor geavanceerd beheer van leveranciersgegevens en wereldwijde sourcing Tradeshift: Beste voor leveranciersbetrokkenheid en geïntegreerde betalingsoplossingen Basware: Beste voor uitgavenanalyse en contractbeheer Anvyl: De beste voor end-to-end zichtbaarheid en gecentraliseerde leveranciersgegevens

Wat moet u zoeken in Software voor relatiebeheer?

Dit zijn de functies waarop u moet letten bij de selectie van software voor het beheer van leveranciersrelaties:

Supplier segmentatie: Categoriseer leveranciers op basis van strategische waarde om resources te richten op leveranciersrelaties met een hoge prioriteit

Categoriseer leveranciers op basis van strategische waarde om resources te richten op leveranciersrelaties met een hoge prioriteit Leveranciers onboarding: Gestroomlijnde onboarding met een gecentraliseerde bibliotheek met leveranciersgegevens voor eenvoudige toegang tot contracten, nalevingsgegevens en prestatiecijfers

Gestroomlijnde onboarding met een gecentraliseerde bibliotheek met leveranciersgegevens voor eenvoudige toegang tot contracten, nalevingsgegevens en prestatiecijfers Risicomanagement: Identificeer en pak risico's aan zoals datalekken, geopolitieke problemen en kwaliteitsproblemen

Identificeer en pak risico's aan zoals datalekken, geopolitieke problemen en kwaliteitsproblemen Prestatiebeheer: Houd de prestaties van leveranciers bij en evalueer deze aan de hand van KPI's zoals kwaliteit, levertijden, kosten en naleving

Houd de prestaties van leveranciers bij en evalueer deze aan de hand van KPI's zoals kwaliteit, levertijden, kosten en naleving Geautomatiseerde workflows: Efficiënte automatisering voor processen zoals het inwerken van leveranciers, contractverlengingen en prestatiebeoordelingen

Efficiënte automatisering voor processen zoals het inwerken van leveranciers, contractverlengingen en prestatiebeoordelingen Integratie met ERP-systemen: Naadloze integratie met ERP en andere systemen software voor inkoopbeheer voor een soepele werkstroom van gegevens en activiteiten

Naadloze integratie met ERP en andere systemen software voor inkoopbeheer voor een soepele werkstroom van gegevens en activiteiten Gebruiksvriendelijk dashboard: Intuïtieve interface biedt 360-graden inzicht in leveranciersprestaties, naleving en risicobeoordelingen

Intuïtieve interface biedt 360-graden inzicht in leveranciersprestaties, naleving en risicobeoordelingen Realtime feedback: Verzamel direct input van belanghebbenden om de samenwerking en besluitvorming te verbeteren

Verzamel direct input van belanghebbenden om de samenwerking en besluitvorming te verbeteren KPI bijhouden en rapportage: Bewaak de sleutelgegevens voor een effectief leveranciersbeheer en gegevensgestuurde beslissingen

Bewaak de sleutelgegevens voor een effectief leveranciersbeheer en gegevensgestuurde beslissingen Samenwerkingstools:Veiligere communicatie en teamwerk tussen inkoopteams en leveranciers

🔮 Belangrijkste inzichten: Geef verkopers bij het evalueren van SRM-software een duidelijke lijst met uw vereisten en vraag om een demonstratie van hoe hun oplossing praktische scenario's aanpakt. Zo weet u zeker dat de tool voldoet aan uw specifieke behoeften en meer is dan alleen een verkooppraatje!

De 10 beste software voor het beheer van leveranciersrelaties

Nu u weet wat software voor het beheer van leveranciersrelaties effectief maakt, is het de uitdaging om de juiste oplossing voor uw organisatie te kiezen.

Idealiter is de juiste software eenvoudig te gebruiken door je teams en integreert deze moeiteloos met je workflows binnen je budget. Laten we eens kijken naar de 10 beste software voor het beheer van leveranciersrelaties!

1. ClickUp (het beste voor het bijhouden en automatiseren van leveranciersrelaties)

Goed processen voor leveranciersbeheer beginnen met het stellen van lastige vragen:

Wie levert welk product of welke dienst?

Wat is de prijs van elk product of elke dienst?

Wordt er aan alle SLA's (Service Level Agreements) voldaan?

Liggen er nog openstaande facturen op de loer?

Het beantwoorden van deze vragen vormt de basis voor het definiëren van je KPI's, het bijhouden van statistieken en het meten van de voortgang. Maar laten we eerlijk zijn: het is een zware strijd om te voorkomen dat deze informatie verdwijnt in de afgrond van ongelezen e-mails, vergeten mappen of willekeurige spreadsheets.

De sleutel tot deze eenvoud is ClickUp .

Dit is wat u krijgt met ClickUp: Een AI-platform dat alle leveranciersgegevens centraliseert, prestatiecijfers bijhoudt en workflows automatiseert.

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXem8qpDivW368Xct-bRvSV\_-b2TL9\_WEPgotTlnV0V1Kfv8bbCYDasbea9EaTIGmVL2IxrSzJENVhX8-MaMQdVJOLat2IX7GfVq2EOamRED2xz8brxzC6OlHy5UqW5SesE?key=Sq9U-gSOYUyETOiBECn9zWTi ClickUp: software voor relatiebeheer met leveranciers /$$img/

zorg voor een soepelere werkstroom en leveranciersbeheer met Taak herinneringen en planningen van ClickUp_

Dit zorgt ervoor dat uw contracten, leveringsschema's en zelfs RFP-vergelijkingen niet langer verspreid zijn over meerdere tools. In plaats daarvan zijn ze slechts een klik verwijderd in de volledig aanpasbare ClickUp Dashboards .

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcuRRJzfInbyF7171kt18NBHorBIFmYswiacLQRg88DOGb-VIkEaBfafUFGReKJmZpFOilQ0qkN7oY-Gh-wPW46n9RtDIV2NiXJ269xNWChi3-fn-1-niahW8Va6N9MsxQ?key=Sq9U-gSOYUyETOiBECn9zWTi ClickUp's aanpasbare dashboards /$$img/

krijg alle belangrijke gegevens op één plek met de aanpasbare dashboards van ClickUp_

Bonus: Deze visuele dashboards worden de ultieme rapportage-instrumenten om uw punten over te brengen in een gemakkelijk verteerbaar format dat een lust voor het oog is.

U kunt de impact van ClickUp voelen wanneer u nooit een deadline mist met ClickUp Automatiseringen . Dit is wat u kunt automatiseren om leveranciersbeheer te transformeren:

Wijs het juridische team een Taak toe zodra alle leveranciersdocumenten zijn ontvangen

Gebruikers automatisch herinneren aan achterstallige taken

Verkochte leveranciers op de shortlist naar een speciale lijst verplaatsen wanneer hun status verandert

Compliance checklists toepassen wanneer leveranciers de beoordelingsfase ingaan

Deze automatiseringen betekenen minder tijd voor het managen van je team en meer tijd voor het opbouwen van sterke relaties met leveranciers.

Over tijdsbesparing gesproken, ClickUp's tijdsregistratie functie geeft u een duidelijk beeld van de efficiëntie van leveranciers en teams. Tegelijkertijd helpen aanpasbare KPI-rapporten u bij het analyseren van statistieken zoals levertijden en naleving van SLA's (Service Level Agreements). Met ClickUp Dashboards krijgt u visuele inzichten in één oogopslag.

Pro Tip: Diepere analyse nodig? ClickUp's 1000+ integraties ( inclusief Tableau ) kunt u de punten met elkaar verbinden en trends identificeren om uw leveranciersactiviteiten te optimaliseren.

Leveranciersrelatiebeheer staat bekend om de onsynchrone samenwerking. Echter, met behulp van ClickUp chatten en gasten accounts, kunt u real-time communicatie met leveranciers onderhouden, updates geven en problemen sneller dan ooit oplossen.

En dan is er nog ClickUp Documenten -een moderne, intuïtieve ruimte voor het maken en delen van SOP's, leverancierscontracten of aantekeningen voor vergaderingen.

Bovendien kunnen actiepunten in ClickUp Docs onmiddellijk worden gesynchroniseerd met ClickUp-taak . Stelt u zich eens voor dat u een SOP voor het inwerken van leveranciers opstelt en de belangrijkste stappen als taken markeert - ClickUp zet ze automatisch om in bruikbare items op uw projectbord.

ClickUp beste functies

Aanpasbare dashboards: Visualiseer al uw leveranciersgegevens en KPI's op één plek

Visualiseer al uw leveranciersgegevens en KPI's op één plek Projectmanagement: Verdeel projecten in uitvoerbare stappen met duidelijke opdrachten en deadlines

Verdeel projecten in uitvoerbare stappen met duidelijke opdrachten en deadlines Werkstroom automatisering: Automatiseer terugkerende processen zoals compliance checks of het onboarden van leveranciers

Automatiseer terugkerende processen zoals compliance checks of het onboarden van leveranciers Samenwerkingstools: Gebruik ClickUp Docs, chatten en realtime bewerking om iedereen op dezelfde pagina te houden

Gebruik ClickUp Docs, chatten en realtime bewerking om iedereen op dezelfde pagina te houden Tijdregistratie: Houd de tijd die aan Taken wordt besteed in de gaten om bronnen te optimaliseren en leveranciersprestaties effectief te beheren

Houd de tijd die aan Taken wordt besteed in de gaten om bronnen te optimaliseren en leveranciersprestaties effectief te beheren Integratiemogelijkheden: Naadloze verbinding met meer dan 1000 apps, waaronder ERP-systemen, Google Suite en Zendesk

Naadloze verbinding met meer dan 1000 apps, waaronder ERP-systemen, Google Suite en Zendesk Functies voor rapportage: Genereer rapporten over prestaties en naleving om relaties met leveranciers te evalueren

ClickUp limieten

Het kan tijd kosten om de uitgebreide functies onder de knie te krijgen, vooral voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

**Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

ClickUp is een alles-in-één projectmanagementtool met alle functies die nodig zijn voor de volledige productontwikkeling op één plek. De beste klantenservice in zijn klasse helpt om alle problemen op tijd op te lossen. G2 recensent 2. SAP Ariba (het beste voor het beheer van de levenscyclus van leveranciers op ondernemingsniveau)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfUV4ghsoBrLc59mx9P0fbqyujhrUWwWUlwUMcQHDA2TPnxSnU9BSWZawwBLjpcyVuiFQ9-n8-zDR4Ft8EpkZDyeFPGU46zBIwM6h\_c1MIdZ7YJxiR\_vjyuIhOCyJIdA?key=Sq9U-gSOYUyETOiBECn9zWTi SAP Ariba: software voor relatiebeheer met leveranciers /$$img/

Via SAP Ariba SAP Ariba is een cloudgebaseerd SRM-platform dat het inkoop- en leveranciersbeheer verbetert.

Geavanceerde functies zoals e-veilingen en AI-geleide sourcing helpen de selectie van leveranciers door bedrijven te vereenvoudigen. Bovendien zorgen tools voor opslagruimte en beheer van contracten voor snelle toegang tot overeenkomsten en verbeterde compliance.

SAP Ariba beste functies

Zichtbaarheid en samenwerking met leveranciers verbeteren

Inkoopkosten verlagen door strategische inkoop en procesoptimalisatie

Verbeterde compliance met ingebouwde tools voor risicobeheer

Schaalbare, cloudgebaseerde toegankelijkheid voor bedrijven van elke grootte

SAP Ariba beperkingen

Kan overweldigend zijn voor grote organisaties met ingewikkelde inkoopbehoeften, waarvoor aanzienlijke training van gebruikers nodig is

Ondersteunt mogelijk niet volledig op maat gemaakte werkstromen zonder extra configuratie of ontwikkeling

SAP Ariba prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

SAP Ariba beoordelingen en reviews

G2 : 4.1/5 (590+ beoordelingen)

: 4.1/5 (590+ beoordelingen) Capterra: 3.6/5 (50+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over SAP Ariba?

SAP Ariba biedt complete inkoopoplossingen, van sourcing en leveranciersbeheer tot facturering en betaling, waardoor inkoopprocessen naadloos verlopen. G2 recensent 3. Coupa (de beste voor zichtbaarheid van uitgaven en risicobeheer)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXd7tG8k7l828yba8HQ_mLNGCk5-rttIFYGgYlU3XuQyu9L-9fnlrKsVUqCzpyM510opRz20SykPQtG1n-cJUvfIKFE7P7Qam5OfN5NePS1BeV1U1J0yoZpIOb0PJFTm5E?key=Sq9U-gSOYUyETOiBECn9zWTi Coupa /$$$img/

Via Coupa Coupa helpt met gedetailleerde leveranciersprofielen door prestatiecijfers, contactgegevens en nalevingsgegevens op één plaats op te slaan.

Met tools voor geautomatiseerde nalevingscontroles, risicoscores en het bijhouden van KPI's zorgt Coupa ervoor dat leveranciers voldoen aan de prestatienormen terwijl de risico's tot een minimum worden beperkt.

Coupa biedt ook functies voor contractbeheer voor eenvoudige opslagruimte en verlenging, samen met een realtime uitgavenanalyse voor het opbouwen van sterke, strategische relaties met leveranciers! 📊

Coupa beste functies

Gebruikt een speciaal portaal voor naadloze updates, vragen en delen van documenten voor real-time communicatie

Verkrijgt realtime inzicht in uitgavenpatronen om de kosten binnen het leveranciersnetwerk te optimaliseren

Identificeert en beperkt leveranciersrisico's met geautomatiseerde nalevingscontroles en risicoscores

Coupa limieten

Het brede bereik aan functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers en vereist aanzienlijke training

Bepaalde beperkingen op API-verzoeken per seconde kunnen van invloed zijn op real-time gegevensintegratie

Coupa prijzen

Geregistreerd : Free

: Free Gecontroleerd : $549/jaar per gebruiker

: $549/jaar per gebruiker Premium Ondersteuning: $499+/jaar per gebruiker

$499+/jaar per gebruiker Geavanceerd: $4.800/jaar per gebruiker

Coupa beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (500+ beoordelingen)

: 4.2/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (100+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Coupa?

Ik vind het Analytics-gedeelte van Coupa erg handig. Het duurde even om het onder de knie te krijgen, maar er is een overvloed aan categorieën, filters, enz. om uit te kiezen.. G2 recensent 4. Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud (het beste voor holistische integratie van de toeleveringsketen)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcarebQKfTYWjcus\_ge8ezJ9NqTAAasYphZIiIkc2iFKFR\_rmyi4Bt9aBTE3boFMLOBhnu4-y2w\_o7QRKVy4RmJxQWwuE28QkWtORELiJgrn6Zf7i4GeJHbxvDLEYyzJoM?key=Sq9U-gSOYUyETOiBECn9zWTi Oracle Supply Chain Management: software voor relatiebeheer met leveranciers /$$img/

Via Oracle SCM Cloud Oracle SCM Cloud is software voor het beheer van leveranciersrelaties en is ontworpen om relaties met leveranciers en inkoopprocessen te verbeteren.

Het vereenvoudigt e-sourcing door bedrijven te helpen offertes te vergelijken, te onderhandelen over prijzen en leveranciers te evalueren op basis van sleutel factoren zoals prijs, kwaliteit en levertijden.

Oracle SCM Cloud houdt ook KPI's bij zoals tijdige levering en naleving van kosten om topleveranciers te identificeren en prestatiegaten aan te pakken.

Oracle SCM Cloud beste functies

Stroomlijn e-sourcing met tools om offertes te vergelijken, te onderhandelen over prijzen en leveranciers te evalueren op basis van prijs, kwaliteit en levertijden

Bewaak sleutelgegevens zoals tijdige levering en naleving van kosten om goed presterende leveranciers te identificeren en hiaten aan te pakken

Contractverlengingen en nalevingscontroles automatiseren terwijl alle overeenkomsten gecentraliseerd blijven

Real-time inzicht in uitgavenpatronen om kostenbesparende mogelijkheden te ontdekken en inkoopstrategieën te verfijnen

Eenvoudig verbinding maken met andere Oracle Cloud-modules, zoals financiën en voorraadbeheer, voor een uniforme weergave van de toeleveringsketen

Oracle SCM Cloud limieten

Kan workarounds vereisen voor zeer gespecialiseerde leverancierscategorieën

Oracle SCM Cloud prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Oracle SCM Cloud beoordelingen en reviews

G2 : 4.0/5 (80+ beoordelingen)

: 4.0/5 (80+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Oracle SCM Cloud?

U kunt zich snel aanpassen aan veranderingen in de vraag. Dit helpt bij het verminderen van de opslagruimte van goederen en items in de voorraad, waardoor de efficiëntie van de productie verbetert. G2 recensent 5. GEP SMART (het beste voor AI-gebaseerde inzichten in leveranciers)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcp7C5wwdMY7a-Jf96ut6yZswaGDAP1JJq-G6u6oJKPI-VyJTgsmAP7me3ORgYtgDYXAgqdVcx-DJb4pOcQ-P5FMSrz\_WhsbGa\_cKgHnjzAJ1iWhfpCtR3dzuYPVuWkeMI?key=Sq9U-gSOYUyETOiBECn9zWTi? GEP SMART (het beste voor inzichten in leveranciers op basis van AI) /$$img/

Via GEP SMART Met AI-gestuurde analyses brengt GEP SMART kostenbesparende mogelijkheden en uitgavenpatronen voor bedrijven aan het licht en biedt het tools om risico's op te sporen en te beperken voordat ze de activiteiten verstoren.

GEP SMART biedt ook een veilig en geïntegreerd communicatieplatform dat de optimalisatie van uw bedrijfsactiviteiten vergemakkelijkt inkoopprocessen . Alle leveranciersinformatie wordt opgeslagen in één gecentraliseerd systeem voor eenvoudige toegang en besluitvorming zonder door meerdere tabbladen te hoeven bladeren.

GEP SMART beste functies

Leveranciers identificeren en controleren met een gestroomlijnd registratieproces

Naleving, kwaliteit en levertijden van leveranciers bewaken om er zeker van te zijn dat ze aan uw normen voldoen

Vereenvoudig het aanmaken, bijhouden en afdwingen van contracten, alles op één plek

AI-gebaseerde inzichten gebruiken om kostenbesparende mogelijkheden en uitgavenpatronen te ontdekken

Real-time communicatie met leveranciers mogelijk maken via een veilig en geïntegreerd platform

Potentiële risico's opsporen en beperken voordat ze de activiteiten verstoren

Alle leveranciersinformatie bijhouden in een gecentraliseerd systeem voor eenvoudige toegang en besluitvorming

GEP SMART limieten

Kan extra inspanningen vereisen om verbinding te maken met niet-GEP systemen, vooral in complexe IT-omgevingen

GEP SMART prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

GEP SMART beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Ivalua (Beste voor uitgebreid beheer van leverancierslevenscyclus)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXexDs5L1Pcmh1-C7q6XU3VS1qULo3jXpRp-QAfa4hjCWinyuSDu6pASRR_duJC0BefSwRx6QCjZqk4mLsobAVnupY7mKmlyJQCBuHVshL4jJbbIvyL1dkIP2vGs6pDSK4?key=Sq9U-gSOYUyETOiBECn9zWTi Ivalua: software voor relatiebeheer met leveranciers /$$img/

Via Ivalua Ivalua biedt inkoopsoftware in de cloud die is ontworpen om alle uitgaven en leveranciers te beheren via een uniform, modulair source-to-pay platform.

Met functies zoals uitgavenanalyse, real-time samenwerking en geavanceerde analyses helpt Ivalua organisaties om inkoopstrategieën te optimaliseren, kosten te verlagen en relaties met leveranciers te versterken voor succes op de lange termijn.

💡 Pro Tip: Maak gebruik van Ivalua's 360-graden weergave van leveranciers om direct toegang te krijgen tot prestatiecijfers en compliance documenten - ideaal om weloverwogen beslissingen te nemen zonder meerdere systemen te hoeven doorzoeken.

Ivalua beste functies

Biedt een 360-graden weergave van leveranciers, inclusief prestatiegegevens, risicoprofielen en nalevingsdocumenten, allemaal in één gecentraliseerd platform

Vereenvoudigt onboarding met workflows voor gegevensverzameling, verificatie en goedkeuring

Beperkt risico's met behulp van geautomatiseerde scores, vragenlijsten en realtime beoordelingen

Houdt KPI's voor leveranciers bij, zoals levertijden en kwaliteit via dashboards en scorekaarten

Verbetert de communicatie met functies voor berichten, delen van documenten en taakbeheer

Verbindt naadloos sourcingfuncties voor efficiënte leveranciersselectie en contractonderhandelingen

Ivalua limieten

Kan af en toe traag werken en willekeurige fouten tegenkomen, wat het oplossen van problemen moeilijk maakt

Ivalua prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Ivalua beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (40+ beoordelingen)

: 4.3/5 (40+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Ivalua?

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfb41X7-PbmHavMlle8mLS\_DNmuYYW2ZqjXFuz5QU8fmLVSt3z-0F79A4BfmIMY2x4g\_qndlWw4bbJmcbNtF-MvDlV0gyrpOWTmrqVGftbCIorwYB2z8k\_WdlQSPgZHOA?key=Sq9U-gSOYUyETOiBECn9zWTi Jaggaer (Beste voor wereldwijde leveranciersnetwerken en risicobeheer) /$$img/

Via Jaggaer Jaggaer SRM-software vereenvoudigt leveranciersbeheer door relaties met leveranciers te centraliseren en gebruik te maken van een wereldwijd leveranciersnetwerk voor betere inkoopbeslissingen.

Geautomatiseerde workflows stroomlijnen de onboarding van leveranciers en houden sleutelcijfers bij, zoals kwaliteit, levertijd en kosten, om ervoor te zorgen dat er verantwoording wordt afgelegd.

Jaggaer voert ook geautomatiseerde risicobeoordelingen uit om mogelijke verstoringen proactief aan te pakken en analyseert uitgavenpatronen om kostenbesparingsmogelijkheden aan het licht te brengen.

Jaggaer beste functies

Vereenvoudigt het opnemen van nieuwe leveranciers in het systeem met geautomatiseerde workflows

Houdt sleutelgegevens zoals kwaliteit, levertijd en kosten bij om leveranciers verantwoordelijk te houden

Vergemakkelijkt naadloze communicatie en deel van documenten tussen inkopers en leveranciers

Identificeert mogelijkheden voor kostenbesparing door uitgavenpatronen voor verschillende leverancierscategorieën te analyseren

Voert geautomatiseerde risicobeoordelingen van leveranciers uit om verstoringen van de toeleveringsketen proactief te beperken

Levert inzicht in leveranciersprestaties en inkoopstrategieën met real-time zichtbaarheid van gegevens

Biedt toegang tot een divers bereik van leveranciers, waardoor de inkoopopties worden verbeterd

Jaggaer limieten

De geavanceerde functies van het systeem vereisen mogelijk een aanzienlijke training voor nieuwe gebruikers

Onnauwkeurige leveranciersgegevens kunnen de nauwkeurigheid van de analyse en de besluitvorming beïnvloeden

Jaggaer prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Jaggaer beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (20+ beoordelingen)

: 4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (20+ beoordelingen)

8. Tradeshift (de beste voor wereldwijde samenwerking tussen leveranciers en geïntegreerde betalingen)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXex7JG\_W0u-SN2Lv3H\_x2ZVpwRzwVWnpLXek_Y0i3zCPtoe\_wuBXZoNYjx1Eyw2lMow_vn61icEqXnZAh6DBCUG2pd5SajLwh8r1pATx-5EeunxbRKBGkZwTkuXz2oA9g?key=Sq9U-gSOYUyETOiBECn9zWTi Tradeshift (Beste voor wereldwijde samenwerking tussen leveranciers en geïntegreerde betalingen) /$$img/

Via Tradeshift Tradeshift is een platform voor het beheer van leveranciersrelaties dat inkoopactiviteiten vereenvoudigt en centraliseert.

Tradeshift integreert alle interacties met leveranciers in één interface, van het onboarden van nieuwe leveranciers tot het beheren van het bijhouden van prestaties en het delen van documenten. Het platform biedt ook realtime messaging, Taakbeheer en betalingsverwerking.

Bovendien verbindt de wereldwijde B2B-marktplaats bedrijven met nieuwe leveranciersmogelijkheden.

Tradeshift beste functies

Beheer alle interacties met leveranciers, waaronder communicatie, bijhouden van prestaties en delen van documenten, vanuit één interface

Snel nieuwe leveranciers toevoegen met geautomatiseerde workflows en gegevensvalidatie

Prestatie dashboards gebruiken om KPI's van leveranciers te controleren en geïnformeerde beslissingen te nemen

Real-time berichten, Taakbeheer en delen van documenten vereenvoudigen de communicatie

Verwerk betalingen rechtstreeks via het platform voor gestroomlijnde cycli van inkoop tot betaling

Identificeer en beperk potentiële risico's door voortdurende beoordelingen en monitoring

Tradeshift limieten

Het beheren van en navigeren door documenten kan soms lastig zijn

Tradeshift prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Tradeshift beoordelingen en recensies

G2 : 3.8/5 (200+ beoordelingen)

: 3.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

💡 Leuk weetje: In de afgelopen twee jaar, 88% van de inkoopmanagers heeft samenwerking met leveranciers tot topprioriteit verheven; geen wonder dat SRM-tools de noodzaak van het uur zijn!

9. Basware (de beste voor zichtbaarheid van uitgaven en wereldwijd leveranciersbeheer)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfgwBpRn3DrItSgLbuTqKXWnmZvyrtyXeGmxmmbGPhYcQ7DZgIFeNp00gRix53VRM\_OVSSzjIfEP4qA2lE2eE2-ywop4N7l39gLquhfwuqtMI3wbrLAfPCiQUn7tGJPGfs?key=Sq9U-gSOYUyETOiBECn9zWTi Basware: software voor relatiebeheer met leveranciers /$$img/

Via Basware Basware biedt een uitgebreide SRM-oplossing die uitblinkt in contractbeheer, bijhouden van leveranciersprestaties en uitgavenanalyse.

Met geavanceerde analysefuncties, realtime inzichten en eenvoudige ERP-integratie helpt Basware bij het opbouwen van sterkere relaties met leveranciers en het optimaliseren van inkoopstrategieën in de hele toeleveringsketen.

Basware beste functies

Verkrijg gedetailleerde inzichten in uitgavenpatronen bij leveranciers met geavanceerde rapportage en analyses

Leverancierscontracten opstellen, bijhouden en beheren en ervoor zorgen dat aan de voorwaarden wordt voldaan

Levertijden, kwaliteitsnormen en prijzen bewaken om betere beslissingen te nemen bij de selectie van leveranciers

AI en machine learning gebruiken om toekomstige uitgaventrends te voorspellen en mogelijkheden voor kostenbesparing te identificeren

Vereenvoudig inkoopaanvragen en goedkeuringen met een intuïtieve online interface

Transacties in meerdere valuta afhandelen en verbinding maken met leveranciers over de hele wereld voor naadloze wereldwijde inkoop

Beperkingen van Basware

Kan achterlopen bij het uitvoeren van meerdere functies tegelijk

Prijzen Basware

Enterprise: Aangepaste prijzen

Basware beoordelingen en recensies

G2 : 4.0/5 (100+ beoordelingen)

: 4.0/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (20+ beoordelingen)

🧠 Wist u dat: 85% van de bedrijven hebben moeite om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken omdat het vinden van leveranciers die duurzame praktijken volgen niet zo gemakkelijk is als het klinkt! Hier is een snelle kop voor de potentiële inkoopuitdagingen zodat je ze gemakkelijk kunt aanpakken.

10. Anvyl (het beste voor gecentraliseerde supply chain-gegevens en het bijhouden van mijlpalen)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXewpc-6beLUV4HuNZlfn9NfakEEwP88NA4lvU0F-VNVFa54wrp4NMPDdzCrS1OmRJ6N9y_I2FJWfpp5UxHi3WPQbb8QyMmyvyPMBCoLa55CnjKD4QWhG6F8irreiDGs4Q?key=Sq9U-gSOYUyETOiBECn9zWTi Anvyl (Beste voor gecentraliseerde supply chain-gegevens en mijlpalen bijhouden) /$$img/

Via Anvyl Anvyl helpt de kloof te overbruggen tussen supply chain teams, leveranciers en systemen met tools zoals voorspellende analyses en aanpasbare dashboards.

Het biedt ook end-to-end zichtbaarheid, gecentraliseerde leveranciersgegevens en geautomatiseerde mijlpalen bijhouden voor bedrijven, waardoor het ideaal is voor het optimaliseren en beheren van relaties met leveranciers.

Anvyl beste functies

Consolideert alle supply chain-gegevens uit verschillende systemen in één enkele bron van waarheid voor betere besluitvorming

Bewaakt de sleutel tot mijlpalen in de productie, zoals de acceptatie van bestellingen, de start van de productie en de tijdlijnen voor levering

Vergemakkelijkt naadloze interactie tussen teams en leveranciers door middel van berichten, delen van bestanden en updates binnen het platform

Gebruikt scorekaarten om de prestaties van leveranciers te evalueren en verbeterpunten te identificeren

Gebruikt datagestuurde inzichten om potentiële problemen te voorspellen, voorraadniveaus te optimaliseren en risico's proactief te beheren

Anvyl limieten

Beperkte geavanceerde analyses voor diepgaande evaluatie van leveranciersprestaties

Beperkingen bij het afhandelen van complexe contractbeheertaken

Anvyl prijzen

Starter : $500/maand per gebruiker

: $500/maand per gebruiker Professioneel : $1500/maand per gebruiker

: $1500/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Anvyl voor aangepaste prijzen

Anvyl beoordelingen en reviews

G2 : 4.6/5 (40+ beoordelingen)

: 4.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Anvyl?

Mijn favoriet aan Anvyl is de mogelijkheid voor meerdere partijen om te communiceren en samen te werken aan bestellingen, het delen van details, belangrijke documentatie, enz. G2 recensent Extra nuttige hulpmiddelen

Hier is een speciaal samengestelde lijst met aanvullende tools die onze top 13 lijst niet hebben gehaald, maar die het beheer van relaties met leveranciers effectief ondersteunen:

Graphite Connect : Verbetert onboarding en samenwerking met leveranciers door werkstromen te vereenvoudigen, transparantie te vergroten en relaties te versterken

: Verbetert onboarding en samenwerking met leveranciers door werkstromen te vereenvoudigen, transparantie te vergroten en relaties te versterken Kodiak Hub : Richt zich op duurzaamheid met tools voor risicoanalyse, het bijhouden van prestaties en sourcingpraktijken die aansluiten bij milieuvriendelijke doelen

: Richt zich op duurzaamheid met tools voor risicoanalyse, het bijhouden van prestaties en sourcingpraktijken die aansluiten bij milieuvriendelijke doelen AdaptOne: Biedt aanpasbare workflows en realtime inzichten in naleving en leveranciersprestaties, gericht op bedrijven met specifieke behoeften

Slim leveranciersbeheer begint met ClickUp

Shipt, een bezorgdienst die eigendom is van targets, kampte met inefficiënties door verspreide tools en gemiste deadlines, waardoor het moeilijk was om de activiteiten op te schalen.

Met ClickUp aan het roer centraliseerde het team echter al hun processen, waardoor de efficiëntie en samenwerking in hun toeleveringsketen toenam.

Vóór ClickUp was het bijhouden van onze projecten verspreid over verschillende platforms. ClickUp heeft onze processen gecentraliseerd, wat ons onschatbare tijd heeft bespaard en miscommunicatie aanzienlijk heeft verminderd. Kelly Smunk , Directeur van Shipt's Data Platform En het is logisch - ClickUp biedt aanpasbare dashboards om leveranciersgegevens te centraliseren, zichtbaarheid van de gehele levenscyclus en tools zoals RFP-sjablonen en geautomatiseerde workflows voor soepelere processen.

Om nog maar te zwijgen van de functies voor samenwerking, zoals chatten, documenten en toegang voor gasten, die zorgen voor naadloze communicatie binnen uw hele organisatie en leveranciersnetwerk. klaar om uw SRM-game te verbeteren? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp !