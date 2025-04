11 Beste software voor het opnemen van vergaderingen in 2025

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: we zaten in een vergadering, knikten, maar vroegen ons stiekem af of er wel iets productiefs gebeurde. Ideeën worden rondgestrooid, beslissingen worden genomen en de helft van de tijd vertrekken we met meer vragen dan antwoorden.

Dat is waar software voor het opnemen van vergaderingen te hulp schiet! Deze handige tools leggen elk woord vast, zodat je nooit meer een belangrijk detail mist. Je hoeft geen aantekeningen meer te maken of te stressen over wat er gezegd is.

Of het nu gaat om een brainstormsessie of een belangrijke update, met de juiste software voor het opnemen van vergaderingen kunt u betrokken blijven terwijl het de documentatie afhandelt.

Klaar om uw vergaderingen productiever te maken en minder "Wacht, kunt u nog een keer herhalen?" Hier zijn de 11 beste software voor het opnemen van vergaderingen die u op het goede spoor houden en u vrijwaren van stress.

Wat is een Vergadering Recorder?

Een vergaderrecorder neemt de audio en visuele content op zodat u er later nog eens naar kunt kijken. Dit omvat beide typen- virtuele vergaderingen en live vergaderingen.

Daarnaast kunnen dergelijke tools transcripties genereren, discussies vertalen in de taal van uw keuze en integreren met andere software in uw werkstroom.

Om opnamesoftware voor vergaderingen te gebruiken, moet je de software starten voordat je deelneemt aan een vergadering (persoonlijk of virtueel), en dat is alles. Vanaf dat moment zal de software elke seconde van de vergadering aantekenen, net als bij video-opnames. 📽️

Waarom heb je een Vergadering Recorder nodig?

Als u twijfelt over het aanschaffen van een vergaderrecorder voor uw organisatie, kijk dan eens naar de voordelen:

Neemt belangrijke details op: Legt belangrijke aspecten van vergaderingen vast, zodat u deze kunt herhalen als u er niet bij was of wanneer dat nodig is

Legt belangrijke aspecten van vergaderingen vast, zodat u deze kunt herhalen als u er niet bij was of wanneer dat nodig is Genereert samenvattingen: Genereert schriftelijke transcripten die het gesprek samenvatten en u helpen bij het maken van vergadering notulen Verbbetert de focus: Automatiseert het hele proces van aantekeningen maken, zodat deelnemers zich op het gesprek kunnen concentreren

Genereert schriftelijke transcripten die het gesprek samenvatten en u helpen bij het maken van vergadering notulen

🔍 Wist u dat? Alleen al in de Verenigde Staten zijn ongeveer 11 miljoen vergaderingen worden dagelijks gehouden. Dit komt neer op meer dan 1 miljard vergaderingen per jaar! 🤯

Wat moet je zoeken in een vergaderrecorder?

Een goede vergaderrecorder moet de vergadering Nog te doen zijn: documenteren en transcriberen. Maar daarnaast zijn er nog een paar functies waar je naar moet zoeken:

Gebruiksgemak: Ga voor een gebruiksvriendelijke vergaderrecorder met een duidelijke interface. Om te beginnen moet de layout zo zijn dat u zonder problemen kunt deelnemen, starten en stoppen met opnemen

Ga voor een gebruiksvriendelijke vergaderrecorder met een duidelijke interface. Om te beginnen moet de layout zo zijn dat u zonder problemen kunt deelnemen, starten en stoppen met opnemen Opnamekwaliteit: Kies een programma dat vergaderingen in hoge kwaliteit kan opnemen. Zorg ervoor dat zowel de audio als de video content van topkwaliteit zijn

Kies een programma dat vergaderingen in hoge kwaliteit kan opnemen. Zorg ervoor dat zowel de audio als de video content van topkwaliteit zijn Nauwkeurigheid van de transcriptie: Kies een tool met een ingebouwde aantekeningenmaker en controleer de nauwkeurigheid. Dit zorgt ervoor dat de gegenereerde aantekeningen van de vergadering foutloos zijn

Kies een tool met een ingebouwde aantekeningenmaker en controleer de nauwkeurigheid. Dit zorgt ervoor dat de gegenereerde aantekeningen van de vergadering foutloos zijn Bewerkings functies: Kies een tool waarmee je opnames kunt trimmen en annoteren. Je moet bijvoorbeeld sleutelmomenten kunnen markeren, opvulstukken kunnen verwijderen, enz.

Kies een tool waarmee je opnames kunt trimmen en annoteren. Je moet bijvoorbeeld sleutelmomenten kunnen markeren, opvulstukken kunnen verwijderen, enz. Opslagruimte: Zoek naar een tool die opgenomen vergaderingen online opslaat voor eenvoudige toegang. Extra punten als het ook meerdere deelopties biedt

Zoek naar een tool die opgenomen vergaderingen online opslaat voor eenvoudige toegang. Extra punten als het ook meerdere deelopties biedt Integratie met derden: Kies een tool die integratie ondersteunt met platforms van derden, zoals Dropbox, Slack, Google Agenda, enz. om de werkstroom zo min mogelijk te verstoren

➡️ Lees meer: Hoe je vergaderingen productief houdt en de productiviteit van teams optimaliseert De 11 beste opnameapparaten voor vergaderingen

Mis nooit meer een woord - hier zijn 11 van de beste software voor het opnemen van vergaderingen die u kunt gebruiken om vergaderingen vast te leggen:

1. ClickUp (beste app voor online vergaderingen en samenwerking met AI)

De alles app voor werk, ClickUp, blinkt uit als een uitgebreid platform voor vergaderingen en samenwerking. Het zit boordevol AI-functies en is perfect voor het opnemen en delen van online vergaderingen - geen gedoe, alleen resultaten. ClickUp AI notulist verandert vergaderingen van lange discussies in productiviteit sessies die gericht zijn op actie. De AI legt automatisch sleutelinformatie vast, zoals beslissingen, inzichten en actie-items, en creëert zo duidelijke en beknopte samenvattingen die naadloos aansluiten op lopende projecten. Dit zorgt ervoor dat elke vergadering effectief bijdraagt aan betere workflows en een efficiënter team.

Dit zijn enkele van de voordelen:

**Alle vergadermaterialen, zoals transcripties, audio-opnames en samenvattingen, worden veilig opgeslagen in één enkel privé document zodat ze gemakkelijk kunnen worden geraadpleegd en teruggevonden. Bovendien zorgt slim taggen voor een betere organisatie en maakt het informatie beter doorzoekbaar

Geautomatiseerd beheer van actiepunten: Actiepunten worden snel omgezet in toegewezen, traceerbare Taken in ClickUp, waardoor verantwoording wordt afgelegd en een tijdige follow-up wordt bevorderd

Actiepunten worden snel omgezet in toegewezen, traceerbare Taken in ClickUp, waardoor verantwoording wordt afgelegd en een tijdige follow-up wordt bevorderd Verbeterde communicatie: Samenvattingen en actie-items worden automatisch op geselecteerde chatten geplaatst, wat snelle communicatie vergemakkelijkt en iedereen op de hoogte houdt

Samenvattingen en actie-items worden automatisch op geselecteerde chatten geplaatst, wat snelle communicatie vergemakkelijkt en iedereen op de hoogte houdt Gestroomlijnde kalenderintegratie: Dankzij de naadloze kalenderintegratie krijgt u een uitgebreide weergave van aantekeningen van vergaderingen, zodat u belangrijke vergaderingen kunt prioriteren en automatische rapporten kunt genereren

Dankzij de naadloze kalenderintegratie krijgt u een uitgebreide weergave van aantekeningen van vergaderingen, zodat u belangrijke vergaderingen kunt prioriteren en automatische rapporten kunt genereren Snelle toegang tot informatie: Geautomatiseerde transcripties zorgen voor een volledig doorzoekbaar verslag van elke vergadering, waardoor u snel toegang krijgt tot belangrijke informatie en het team beter op elkaar kunt afstemmen.

Met ClickUp AI Notetaker kunt u de effectiviteit van vergaderingen aanzienlijk verbeteren, projectmanagement verbeteren en de algehele samenwerking tussen teams stimuleren. ClickUp Vergaderingen is de ultieme one-stop oplossing voor alle virtuele vergaderingen. Of u nu aantekeningen wilt maken of Instances van vergaderingen wilt documenteren.

Je kunt ook direct vanuit de opmerkingen bewerkingen uitvoeren, aantekeningen maken en actiepunten toewijzen. Maak bovendien checklists voor taken als een productiviteitsprof en gebruik het slash commando voor direct resultaat. Het is net je digitale assistent, maar dan sneller.

ClickUp heeft ook een functie voor het opnemen en delen van virtuele vergaderingen.

Een solide vervanging voor tools zoals Loom, Zoom, enz, ClickUp Clips hiermee kunt u online vergaderingen opnemen. Schakel het in om uw scherm op te nemen en deel het met uw teamgenoten.

met ClickUp Brain kunt u transcripties van vergaderingen genereren en samenvatten met slechts één opdracht_

ClickUp Brein -Het AI-systeem van het platform genereert aantekeningen en transcripties van vergaderingen in een handomdraai. Het is krachtig en goed getraind en vat het transcript samen, haalt er items voor actie uit en wijst deze toe aan de persoon die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Taak.

De beste functies van ClickUp

Gebruik ClickUp kalender weergave om vergaderingen naadloos te plannen

Gebruik ClickUp Documenten om agenda's en notulen van vergaderingen in realtime te maken en te delen

Implementeren ClickUp chatten om samen te werken aan vergaderingen en beslissingen

Opnemen ClickUp-taak om follow-ups en verantwoordelijkheden rechtstreeks vanuit de aantekeningen van vergaderingen toe te wijzen

Gebruik ClickUp Dashboards om de voortgang van vergaderingen en actiepunten te visualiseren

Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen te maken krijgen met een leercurve

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand ClickUp AI Notetaker: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor slechts $6/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

A Capterra gebruiker houdt ervan hoe georganiseerd ClickUp is. Ze vinden het ook erg aanpasbaar en samenwerkingsgericht:

_ClickUp houdt onze team Taken zeer georganiseerd. Je kunt de soorten taken, de status en de cadans van elke taak categoriseren. Het heeft ook tijdsregistratie voor elke taak, wat een enorm pluspunt is. Geweldig voor teamsamenwerking en het beheren van alle Taken

2. Microsoft Teams (Beste geïntegreerde platform voor vergaderingen)

via Microsoft Teams Microsoft Teams is geen traditionele software voor het opnemen van vergaderingen; het is een groepschatprogramma dat teams op afstand helpt om effectiever samen te werken. De belangrijkste functies zijn real-time PPT-presentatie, whiteboard-discussie en het maken van bijschriften.

MS Teams biedt echter ook basismogelijkheden voor het opnemen van vergaderingen. Om te beginnen kun je virtuele vergaderingen opnemen met AI-gegenereerde aantekeningen. Deze opnames leggen audio, video en schermdelende activiteiten vast zodat er geen sleutelbeslissing of moment gemist wordt.

De beste functies van Microsoft Teams

Samenwerken aan documenten tijdens vergaderingen voor direct teamwork

Instellingen voor vergaderingen aanpassen aan verschillende gebruikssituaties

Zorg voor gegevensbescherming op Enterprise-niveau met veilige en compliant tools

Integreer naadloos met Microsoft 365

Microsoft Teams beperkingen

Kan problemen hebben met de nauwkeurigheid van transcripties

Geavanceerde functies zoals opslagruimte vereisen een betaald abonnement

Prijzen voor Microsoft Teams

Gratis

Microsoft 365 Personal: $6,99/maand

$6,99/maand Microsoft 365 Family: $9.99/maand

$9.99/maand Microsoft Teams Essential: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Basic: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Premium: $22/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (15.680+ beoordelingen)

4.3/5 (15.680+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (9.760+ beoordelingen)

A G2 gebruiker is van mening dat een van de beste aspecten van MS Teams het gebruiksgemak en de platformvriendelijkheid is:

Ik hou van Microsoft Teams omdat het makkelijk te gebruiken en vriendelijk is. Het is een goede software om met veel mensen samen te praten en te chatten op één platform, vooral als je in een team of project zit._

3. Fireflies.ai (Beste platform voor transcriptie en automatisering van vergaderingen en actiepunten)

via Vuurvliegjes.ai Fireflies.ai is een uitgebreid software voor het beheer van vergaderingen . Het helpt met alles, van het opnemen van vergaderingen tot het transcriberen en samenvatten ervan.

Met Fireflies.ai kun je vergaderingen met Zoom of Google Meet opnemen, transcripties opvragen, content opslaan en aantekeningen vastleggen in je CRM. Actiepunten worden zelfs automatisch geëxtraheerd, dus geen handmatige Taken meer! Bovendien kun je opnames downloaden en delen.

De beste functies van Fireflies.ai

Automatisering van transcriptie met AI voor nauwkeurige aantekeningen van vergaderingen

Samenvattingen van vergaderingen bekijken via een gebruiksvriendelijk dashboard

Sleutelmomenten van vergaderingen identificeren met de kracht van AI

Vergaderingen doorzoeken met geavanceerde filters

Fireflies.ai beperkingen

Geen real-time transcriptie ondersteund voor alle talen

Opnamekwaliteit kan afnemen in lawaaiige omgevingen

Prijzen voor Fireflies.ai

Gratis

Pro: $18/maand per zetel

$18/maand per zetel Business: $29/maand per zetel

$29/maand per zetel Enterprise: $39/maand per zetel

Beoordelingen en beoordelingen van Fireflies.ai

G2: 4.8/5 (580+ beoordelingen)

4.8/5 (580+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (10 beoordelingen)

4. Otter.ai (Beste platform voor het realtime vastleggen van aantekeningen voor vergaderingen)

via Otter.ai Als je op zoek bent naar een hulpmiddel voor vergaderingen dat elk woord dat in de microfoon wordt gesproken documenteert, probeer dan Otter.ai. Deze AI-assistent voor vergaderingen fungeert tevens als aantekeningenmaker, neemt elk belangrijk detail op en produceert nauwkeurige AI aantekeningen en samenvattingen.

Bovendien is Otter volledig geautomatiseerd. Het voegt zich automatisch bij elke online vergadering en neemt gesprekken op totdat je de opname handmatig stopt. Bovendien annoteert het sleutelmomenten, wijst het actiepunten toe en deelt het deze met teamgenoten om je werkstroom te versnellen.

De beste functies van Otter.ai

Vergaderingen in realtime uitschrijven met sprekeridentificatie

Synchroniseren tussen apparaten om overal toegang te hebben tot de content van vergaderingen

Doorzoek de content van vergaderingen met behulp van tijdstempels en trefwoordhighlights

Verbeter de audiohelderheid om de nauwkeurigheid van transcripties in lawaaiige instellingen te verbeteren

Otter.ai beperkingen

Biedt geen geavanceerde functies voor bewerking

Free abonnement biedt beperkt aantal transcriptieminuten

Tter.ai prijzen

Basic: Free Forever

Free Forever Pro: $16.99/maand per gebruiker

$16.99/maand per gebruiker Business: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (280+ beoordelingen)

4.4/5 (280+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

5. Zoom (beste platform voor opname van HD video en audio van vergaderingen)

via Zoom Zoom biedt een complete suite van AI-gestuurde werkplekoplossingen. Desondanks is het vooral bekend om zijn tool voor online vergaderingen.

Hiermee kun je agenda's voor vergaderingen samenvattingen van vergaderingen in realtime, enz. Het platform beweert dat gebruikers ook transcripties voor persoonlijke vergaderingen kunnen maken.

Een van de opvallende functies is de AI companion die samenvattingen van vergaderingen, volgende stappen, query's, enz. genereert.

De beste functies van Zoom

HD video en audio vergaderingen opnemen met opslagruimte in de cloud

Host virtuele vergaderingen met interactieve functies zoals polls en chatten

Annoteer en gebruik whiteboards tijdens vergaderingen voor samenwerking

Beperkingen van Zoom

Beperkte nauwkeurigheid transcriptie voor niet-Engelse talen

Geavanceerde functies zoals opslagruimte voor opnames vergrendeld achter betaalde abonnementen

Prijzen voor Zoom

Individuen en business

Basic: Gratis

Gratis Pro: $13,33/maand per gebruiker

$13,33/maand per gebruiker Business: $18,32/maand per gebruiker

Onderneming

Enterprise: Aangepaste prijzen

Zoom beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (55.990+ beoordelingen)

4.5/5 (55.990+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (14.110+ beoordelingen)

De meeste teams op afstand zijn Zoom gaan gebruiken tijdens de Covid-19 pandemie en hebben nooit meer omgekeken Capterra beoordeling laat zien waarom:

Amazing tool om verbinding te maken via internet, vooral als je op afstand werkt.

6. Google Meet (beste platform voor het opnemen van vergaderingen binnen het Google-ecosysteem)

via Google Vergadering Google Meet is uw go-to voor videogesprekken, het vastleggen van audio, video en schermactiviteit als een pro. Bovendien kunt u met Gemini aantekeningen maken en transcripties opvragen.

Wilt u teamwerk stimuleren? Sla opnames op Google Drive op of deel ze via e-mail voor eenvoudige feedback en naadloze samenwerking.

Google Meet beste functies

In realtime samenwerken met Google Documenten, Sheets en Slides

Live bijschriften en automatische transcriptie tijdens vergaderingen

Synchroniseren met Google Agenda voor het soepel plannen van vergaderingen

Zorg voor veilige en versleutelde vergaderingen met beveiliging op enterprise-niveau

De beperkingen van Google Vergaderen

Beperkte nauwkeurigheid transcriptie

Geen offline toegang tot vergaderingen

Prijzen voor Google Vergaderen

Business Starter: $7,20/maand per gebruiker

$7,20/maand per gebruiker Zakelijk Standaard: $14,40/maand per gebruiker

$14,40/maand per gebruiker Business Plus: $21,60/maand per gebruiker

$21,60/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Google Vergaderingen beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (2.690+ beoordelingen)

4.6/5 (2.690+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (11.850+ beoordelingen)

A G2 gebruiker geeft de voorkeur aan Google Meet vanwege de interactiviteit en zegt:

Google Meet is een geweldige oplossing voor vergaderingen. Het heeft betere achtergrondeffecten dan de meeste andere vergaderingen en de interactieve tools, zoals polls en vragen en antwoorden, bevorderen de deelname. Het werkt naadloos samen met Google Werkruimte en je kunt een Google Vergadering rechtstreeks vanuit je agenda opzetten.

7. Krisp (De beste ruisonderdrukking en spraakhelderheid voor vergaderingen)

via Krisp Krisp is een one-stop shop voor al uw vergaderingen. De AI Noise Cancellation verwijdert achtergrondgeluiden uit het geluid, waardoor het geluid helder blijft, terwijl AI Accent Localization helpt bij het chatten met buitenlandse clients.

Bovendien genereert het transcripties, aantekeningen en samenvattingen, net als een klassieke recorder, maar dan veel geavanceerder.

Krisp beste functies

Aparte spraaksporen voor elke spreker tijdens groepsvergaderingen

Optimaliseer de stemkwaliteit met realtime aanpassingen voor vloeiendere communicatie

Verbeter de duidelijkheid door achtergrondgeluiden te filteren in rumoerige omgevingen

Krisp beperkingen

Gratis abonnement biedt beperkte functies voor ruisonderdrukking

Ondanks ruisonderdrukking kan de geluidskwaliteit in extreem lawaaiige omgevingen afnemen

Krisp prijzen

Gratis

Pro: $16/maand

$16/maand Business: $30/maand

Krisp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (550+ beoordelingen)

4.7/5 (550+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5

8. Riverside.fm (Beste opnameplatform voor vergaderingen en interviews op afstand in studiokwaliteit)

via Riverside.fm Als u de kwaliteit van uw video-conferenties wilt verbeteren, dan is Riverside.fm uw antwoord. Deze tool is gemakkelijk te gebruiken, intuïtief en voornamelijk gericht op het produceren van opnames van vergaderingen van studiokwaliteit.

Riverside.fm houdt het eenvoudig: vergaderingen opnemen en transcriberen. Maar daarnaast kunt u ook de gegenereerde samenvatting van de vergadering bewerken, belangrijke informatie van een kleurcode voorzien, achtergrondgeluiden verwijderen, enzovoort.

Bovendien kun je de vergadering direct uitzenden op LinkedIn en Facebook. Je kunt het ook downloaden en later delen als het klaar is.

Riverside.fm beste functies

Bewerk en produceer gepolijste opnames met realtime bewerkingstools

Biedt studiokwaliteit video tot een resolutie van 4K

Soepel integreren met podcasttools en streamingplatforms

Automatische back-up van opnamen in de cloud voor veilige opslagruimte

Riverside.fm beperkingen

Biedt geen ingebouwde ondersteuning voor transcriptie of ondertiteling

Premium abonnementen vereist voor toegang tot geavanceerde functies voor bewerking

Riverside.fm prijzen

Gratis

Standaard: $19/maand

$19/maand Pro: $29/maand

$29/maand Business: Aangepaste prijzen

Riverside.fm beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (900+ beoordelingen)

4.8/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5

9. Skype (beste platform voor vergaderingen voor kleine teams)

via Skype Je hebt waarschijnlijk al gehoord van Skype, een platform voor videobellen met teams in verschillende tijdzones. Maar wist je dat het ook functies biedt voor het opnemen van vergaderingen?

Ja, met Skype kun je elk video gesprek opnemen dat je via het platform voert. Als het een broadcastgesprek is, neemt Skype het automatisch op zonder dat je daar toestemming voor hoeft te geven.

Voordat de opname begint, worden alle deelnemers op de hoogte gebracht en de opnames kunnen 30 dagen lang worden gedownload.

Skype beste functies

Leg zowel video als audio vast tijdens gesprekken voor uitgebreide content voor vergaderingen

Deel opgenomen vergaderingen direct met je team

Onbeperkte opnamelengte mogelijk maken voor groepsgesprekken

Vergemakkelijk internationaal bellen voor grensoverschrijdende vergaderingen

Skype beperkingen

Ontbreekt aan geavanceerde transcriptie- of aantekeningmogelijkheden

De geluidskwaliteit kan afnemen tijdens grotere vergaderingen

Prijzen Skype

Abonnement Verenigde Staten: $3,59/maand

$3,59/maand Noord-Amerika abonnement: $8,39/maand

Skype beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (23.440+ beoordelingen)

4.3/5 (23.440+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (500+ beoordelingen)

A Capterra gebruiker vindt specifiek hoe effectief Skype is en zegt:

Skype is relevant en krachtig in 2024. Het evolueert met de zakelijke behoeften en heeft wereldwijd een goede reputatie. Zijn stabiliteit is waarom ik het gebruik.

10. Webex (beste platform voor veilige en hoogwaardige vergaderingen)

via Webex Webex, hoewel bekend om zijn uitgebreide reeks functies voor het opnemen van vergaderingen, zijn automatisering en hoge kwaliteit de beste onderdelen.

Het neemt alle vergaderingen op in professionele HD-kwaliteit. Pluspunten,

Webex maakt gebruik van krachtige AI om real-time transcriptie, ondertiteling, ruisverwijdering, stemoptimalisatie en meer te ondersteunen tijdens uw gesprekken.

Webex beste functies

Host virtuele vergaderruimtes met aanpasbare instellingen

Real-time chatten en delen van bestanden tijdens vergaderingen mogelijk maken

Zorgen voor end-to-endencryptie voor veilige vergaderingen

Integreer naadloos met Cisco tools voor beheer van ondernemingen

Webex beperkingen

Transcriptie kan onnauwkeurig zijn bij zware accenten

De interface kan verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers

Webex-prijzen

Webex Free

Webex Meet: $14,50/maand per gebruiker

$14,50/maand per gebruiker Webex Suite: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Webex Enterprise: Aangepaste prijzen

Webex beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (19.940+ beoordelingen)

4.3/5 (19.940+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (7400+ beoordelingen)

11. GoTo Meeting (Beste professionele platform voor het opnemen van vergaderingen met functies voor delen)

via GoTo vergadering GoTo Meeting is software voor vergaderen in samenwerkingsverband. Je kunt er veilige online vergaderingen met je team in verschillende landen mee houden.

De functies voor het opnemen van vergaderingen zijn vrij eenvoudig. Met GoTo Meetings kun je vergaderingen opnemen met nauwkeurige, door AI gegenereerde transcripties. Bovendien kun je de opgenomen content opslaan in de cloud en delen via verschillende kanalen zoals e-mail, Slack, enz.

GoTo Meeting beste functies

Vergaderingen organiseren met aanpasbare sjablonen en instellingen

Opnames beheren met eenvoudige toegang en organisatietools

Deel bestanden en schermen in real-time tijdens vergaderingen voor betere samenwerking

Integreren met CRM-tools om werkstromen na vergaderingen te vereenvoudigen

GoTo Meeting limieten

Beperkte opslagruimte voor opnames

Geen AI-gestuurde mogelijkheden voor het extraheren van aantekeningen

GoTo Meeting prijzen

Professioneel: $14/maand per organisator

$14/maand per organisator Business: $19/maand per organisator

$19/maand per organisator Enterprise: Aangepaste prijzen

GoTo Meeting beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (13.350+ beoordelingen)

4.2/5 (13.350+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (11.640+ beoordelingen)

A Capterra gebruiker houdt van GoTo Meeting vanwege de kwaliteit van de vergaderingen, de strenge privacy protocollen en de eenvoudige installatie:

De video en audio zien er goed uit en klinken ook goed. De nadruk die het platform legt op de privacy van de gebruiker is een bijzonder aantrekkelijke functie. Het succes van elke oplossing voor een probleem van een gebruiker hangt af van hoe snel het geïmplementeerd kan worden. Alle vergaderingen zijn veilig en degelijk

Geef de beste AI vergadering assistent in handen - gebruik ClickUp!

Deze 11 tools bieden een solide basis voor effectieve samenwerking, van transcriptie en aantekeningen maken tot het door AI aangedreven extraheren van actie-items.

Software voor het opnemen van vergaderingen verbetert de samenwerking tussen teams en verhoogt de productiviteit door ervoor te zorgen dat geen enkel sleutelgegeven of actie-item wordt gemist. Hoewel het optioneel lijkt, is het essentieel voor een soepele communicatie. ClickUp steelt de show met zijn alles-in-één platform. Het combineert naadloos vergaderingen, projectmanagement, projectmanagement en teamcommunicatie in één efficiënte werkruimte, aangedreven door AI.

