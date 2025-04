Top 17 Tools voor verkooppijplijnbeheer in 2025

De beste verkopers slagen erin de emoties van clients te begrijpen en hen iets te bieden dat ze niet kunnen weerstaan. Ze doen dit door sterke relaties op te bouwen en echt te weten wat de klant wil.

Stel je voor dat je Nog te doen hebt met dit gedetailleerde onderzoek voor je hele verkooppijplijn. klinkt dat onmogelijk? _ Dat is waar software voor pijplijnbeheer om de hoek komt kijken.

Met deze krachtige tools kunnen verkoopteams deals bijhouden, omzet voorspellen, taken automatiseren en waardevolle inzichten krijgen in hun verkoopprestaties.

Neem controle over uw verkoopinspanningen

In deze blog verkennen we de 17 beste tools voor verkooppijplijnbeheer die we na onderzoek en tests hebben samengesteld.

⏰ 60-seconden samenvatting

ClickUp: Het beste voor projectmanagement en relaties met klanten

Het beste voor projectmanagement en relaties met klanten Pipedrive: De beste voor het visualiseren van verkooppijplijnen

De beste voor het visualiseren van verkooppijplijnen Keap: Beste voor alles-in-één automatisering van verkoop en marketing

Beste voor alles-in-één automatisering van verkoop en marketing Freshsales: Het beste voor verkoop-CRM en AI-inzichten

Het beste voor verkoop-CRM en AI-inzichten Salesforce CRM: Het beste voor grote ondernemingen met complexe behoeften

Het beste voor grote ondernemingen met complexe behoeften HubSpot: Het beste voor inbound sales en marketing alignment

Het beste voor inbound sales en marketing alignment Insightly: Het beste voor projectmanagement en CRM-integratie

Het beste voor projectmanagement en CRM-integratie ActiveCampaign: Het beste voor e-mailmarketing en automatisering van verkoop

Het beste voor e-mailmarketing en automatisering van verkoop EngageBay: De beste voor betaalbare alles-in-één verkoop en marketing

De beste voor betaalbare alles-in-één verkoop en marketing Copper CRM: Beste voor integratie met Google Werkruimte

Beste voor integratie met Google Werkruimte Salesmate: De beste voor verkoopondersteuning met AI

De beste voor verkoopondersteuning met AI Capsule: De beste voor een eenvoudig en gebruikersvriendelijk CRM

De beste voor een eenvoudig en gebruikersvriendelijk CRM Gesloten: Het beste voor verkoopdialer en het bijhouden van gesprekken

Het beste voor verkoopdialer en het bijhouden van gesprekken Zapier: Beste voor automatisering van workflows tussen apps

Beste voor automatisering van workflows tussen apps Zendesk Sell: Het beste voor klantenservice en verkoopintegratie

Het beste voor klantenservice en verkoopintegratie Streak: Het beste voor integratie van Gmail en Google Werkruimte

Het beste voor integratie van Gmail en Google Werkruimte Verkoopflare: Beste voor eenvoudige en geautomatiseerde verkoop bijhouden

**Wat moet u zoeken in hulpprogramma's voor verkooppijplijnbeheer?

Het kiezen van de juiste software voor verkooppijplijnbeheer kan uw verkoopstrategie maken of breken. Met zoveel beschikbare opties is het essentieel om te weten welke functies de unieke behoeften en het verkoopproces van uw team het beste ondersteunen.

Hier zijn enkele sleutelaspecten om te overwegen:

Aanpassingsopties: Zorg ervoor dat de sales pipeline tool aangepast kan worden aan uw eisen. Het moet u in staat stellen om op maat gemaakte pijplijn fasen, workflows, en verkooppijplijn statistieken aan te passen aan uw specifieke verkoopproces

Zorg ervoor dat de sales pipeline tool aangepast kan worden aan uw eisen. Het moet u in staat stellen om op maat gemaakte pijplijn fasen, workflows, en verkooppijplijn statistieken aan te passen aan uw specifieke verkoopproces Gebruiksgemak: Geef prioriteit aan platforms met een intuïtieve interface en een minimale leercurve, zodat uw verkopers meteen aan de slag kunnen

Geef prioriteit aan platforms met een intuïtieve interface en een minimale leercurve, zodat uw verkopers meteen aan de slag kunnen Functies voor automatisering: Tools voor automatisering van verkoop besparen tijd en verbeteren de efficiëntie door het afhandelen van terugkerende taken zoals follow-up e-mails, lead scoring, gegevensinvoer en andere verkoopactiviteiten

Tools voor automatisering van verkoop besparen tijd en verbeteren de efficiëntie door het afhandelen van terugkerende taken zoals follow-up e-mails, lead scoring, gegevensinvoer en andere verkoopactiviteiten Integratiemogelijkheden: Zorg ervoor dat de tool naadloos integreert met uw bestaande CRM-workflow . Dit omvat tools voor Customer Relationship Management, marketingautomatiseringstools en communicatieplatforms

Zorg ervoor dat de tool naadloos integreert met uw bestaande CRM-workflow . Dit omvat tools voor Customer Relationship Management, marketingautomatiseringstools en communicatieplatforms Rapportage en analyse: Kies een tool met sterke sales intelligence om sleutelgegevens bij te houden, knelpunten te identificeren, omzet te voorspellen en de prestaties van uw verkoopteam te beoordelen

Kies een tool met sterke sales intelligence om sleutelgegevens bij te houden, knelpunten te identificeren, omzet te voorspellen en de prestaties van uw verkoopteam te beoordelen Klantenondersteuning: Ga op zoek naar tools voor verkooppijplijnbeheer met sterke beoordelingen en functies voor ondersteuning om problemen op te lossen en vragen snel te beantwoorden

➡️ Meer lezen: Een dag uit het leven van een verkoopmanager: Taken, uitdagingen en middelen voor succes De 17 beste hulpmiddelen voor verkooppijplijnbeheer

Het efficiënt beheren van uw verkooppijplijn is de sleutel tot het sluiten van meer deals. Met de juiste tools kunt u de voortgang bijhouden, knelpunten opsporen en alles soepel laten verlopen.

Wij hebben een lijst samengesteld met de 17 beste tools voor verkooppijplijnbeheer om uw verkooppijplijn te optimaliseren en uw verkoopresultaten te verbeteren verkoopproductiviteit te verbeteren .

1. ClickUp (het beste voor projectmanagement in de verkoop en relaties met klanten) ClickUp is een krachtig platform voor projectmanagement en productiviteitsmanagement en kan een game-changer zijn voor het beheren van uw volledige verkoopcyclus.

Het centraliseert verkoopactiviteiten, zodat u leads kunt beheren, workflows kunt creëren, inzichten kunt verwerven en inkomsten kunt voorspellen - alles in één tool.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss1-13.png Tools voor verkooppijplijnbeheer : ClickUp /%img/

breng alles van lead bijhouden tot onboarding van klanten en samenwerking bij deals op één plaats met ClickUp_ ClickUp Verkoop maakt het beheren van uw verkoopprojecten een stuk eenvoudiger. Het helpt u uw pijplijn te visualiseren en accountactiviteiten in realtime bij te houden, zodat u altijd op de hoogte bent. Bovendien kunt u met aangepaste workflows alles afhandelen, van leads tot gesloten verkopen, terwijl u sterke relaties met klanten onderhoudt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss2-10.png Tools voor verkooppijplijnbeheer :ClickUp verkoopplatform /%img/

beheer uw volledige verkooptrechter, processen en teams met behulp van het ClickUp Sales-platform_

Stelt u zich eens voor hoe het is om met meerdere deals en klantinteracties tegelijk te jongleren - chaotisch, toch? Dat is waar ClickUp CRM maakt het beheren van uw verkoopprojecten en -relaties eenvoudig!

Hiermee kan uw verkoopteam meerdere accounts beheren en deals op de voet bijhouden, waarbij alle klantinteracties en verkoopgegevens in één tool worden beheerd. Het houdt alles bij, van het koesteren van leads tot het sluiten van deals, het versterken van relaties en het verhogen van de productiviteit bij elke stap.

Wat ClickUp zeer effectief maakt, is de uitgebreide bibliotheek met sjablonen die geschikt zijn voor elke activiteit in de verkooptrechter. De Instance ClickUp sjabloon voor verkooppijplijn biedt een kant-en-klaar kader voor het beheren en optimaliseren van elke fase in de pijplijn.

Dit sjabloon vereenvoudigt verkoopprocessen en zorgt ervoor dat uw verkoopteams zich kunnen concentreren op wat het belangrijkst is - deals sluiten en duurzame relaties met klanten opbouwen. Overweeg daarnaast ClickUp's sjabloon voor verkoopplannen om een resultaatgericht abonnement te maken met SMART doelen, snellere strategieën en georganiseerde informatie op één gemakkelijk toegankelijke plaats.

Een andere optie is de ClickUp CRM sjabloon, waarmee u de hele cyclus van klanten kunt beheren. Het stelt u in staat om relaties met klanten te maximaliseren door leads bij te houden, contactpersonen in één database te organiseren en taken te prioriteren per fase in de verkoop.

De beste functies van ClickUp

CRM-werkstromen en dashboards aanpassen aan uw unieke verkoopproces

Taken toewijzen, afhankelijkheid beheren en eenvoudig de voortgang van uw verkoopactiviteiten bijhouden met behulp van ClickUp-taaken om uw volledige verkoopprestaties te beheren

Verkrijg waardevolle inzichten in verkoopprestaties met ClickUp Portfolio met gedetailleerde details over elke klant en deal in uw verkooppijplijn

Integreer ClickUp met andere apps en platforms zoals CRM-software, pijplijnsoftware of toonaangevende tools voor videovergaderen zoals Google Meet en Slack om de productiviteit van uw verkoop te verbeteren

Automatiseer terugkerende taken zoals handmatige invoer van gegevens en e-mail sequenties met behulp van ClickUp Automatiseringen om tijd te besparen en de efficiëntie te verhogen

Beperkingen van ClickUp

De geavanceerde aanpassingsopties en meerdere functies kunnen een leercurve hebben voor nieuwe gebruikers

De mobiele app ervaring kan minder intuïtief zijn in vergelijking met de desktop-app

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Dit is wat Barnie Pretorius , Domain Administrator van Jasper Consulting, heeft te zeggen over ClickUp:

Ik denk dat het nuttig is in elke situatie waarin gegevens moeten worden gesorteerd en gecontroleerd, van verkopers tot managementteams, ze kunnen allemaal hun voordeel doen met ClickUp. Barnie Pretorius , domeinbeheerder van Jasper Consulting

💡 Pro Tip: Wilt u controle over uw verkoopproces? Probeer ClickUp's sjabloon voor verkooptracker .

Monitor individuele en teamprestaties in real-time

Maak gegevensgestuurde keuzes om uw pijplijn te optimaliseren

Inzicht krijgen in waar verkoopinspanningen het meest effectief zijn

2. Pipedrive (Beste voor het visualiseren van verkooppijplijnen)

via pipedrive_ Pipedrive is een gebruiksvriendelijke CRM-tool die verkoopteams helpt om moeiteloos pijplijnen te beheren.

Wilt u meer deals sluiten? Met de intuïtieve drag-and-drop interface kunt u snel een visuele pijplijn creëren, de voortgang bijhouden, deals door elke fase verplaatsen en beginnen met het sluiten van deals.

Naast de visuele aantrekkingskracht bevat het functies zoals contactbeheer, e-mailintegratie en verkoopprognoses om de hele cyclus te ondersteunen. Plus, omdat Pipedrive een mobiele app heeft, krijg je onderweg toegang voor je verkoopteam.

De beste functies van Pipedrive

Visualiseer uw verkooppijplijn met een duidelijke en intuïtieve drag-and-drop interface

Geef prioriteit aan deals door u te richten op de beste kansen, ondersteund door nauwkeurige verkoopprognoses en pipelinebeheer

Automatiseer terugkerende taken zoals de invoer van gegevens en e-mail om tijd te besparen en de productiviteit te verhogen

Pipedrive limieten

Hoewel de interface visueel aantrekkelijk is, kan deze niet worden aangepast, waardoor het gebruik voor complexe verkooptrechters wordt beperkt

AI-automatisering van werkstromen is alleen beschikbaar in de hogere abonnementen Professional, Power of Enterprise

Pipedrive prijzen

Essential : $24/maand

: $24/maand Geavanceerd : $49/maand

: $49/maand Professioneel : $69/maand

: $69/maand Power : $79/maand

: $79/maand Enterprise: $129/maand

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (2.000+ beoordelingen)

4.3/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

A G2 gebruiker zegt:

Beste CRM die ik ooit heb gebruikt, ik raad het altijd aan"De meeste CRM's worden gedreven en gemaakt door techneuten en hun begrip van verkoop. Wat ik geweldig vind aan Pipedrive is dat het duidelijk is gemaakt door verkopers en gebouwd door de technische mensen om aan hun behoeften te voldoen.

💡 Bonustip: Kies een software voor verkooppijplijnbeheer die u kan helpen bij het bijhouden van verkoop OKR's voor optimale prestaties.

3. Keap (Beste voor alles-in-één automatisering van verkoop en marketing)

via Keap Keap (voorheen Infusionsoft) is de krachtpatser op het gebied van verkoop en marketing in één pakket. Het heeft alles wat kleine bedrijven en ondernemers nodig hebben - e-mailmarketing, CRM, verkoopautomatisering en bouwers van landingspagina's - geen extra bagage, alleen resultaten!

Een opvallende functie is e-mailmarketing, waarmee u rechtstreeks vanuit het platform gepersonaliseerde campagnes kunt maken. Keap integreert probleemloos met tools zoals Zapier, QuickBooks en Mailchimp - perfect voor bedrijven die hun marketing en verkoop op één platform willen afstemmen.

De beste functies van Keap

Automatiseer eenvoudig e-mailmarketingcampagnes, verkooptrechters en vervolgsequenties

Beheer contacten, houd interacties bij en segmenteer uw publiek op basis van hun gedrag en betrokkenheid

Bouw aangepaste landingspagina's en formulieren om leads vast te leggen en uw lijst met e-mails uit te breiden

Plan afspraken en beheer uw kalender naadloos binnen het platform

Keap limieten

Hoewel de functies uitgebreid zijn, vinden sommige gebruikers de interface wat onoverzichtelijk en moeilijk te navigeren

De prijs kan relatief duur worden voor grotere teams naarmate het aantal contacten en gebruikers toeneemt

Keap prijzen

$299/maand (tot 2 gebruikers, 1500 contactpersonen)

Keap beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.500+ beoordelingen)

4.2/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.200+ beoordelingen)

➡️ Meer lezen: Hoe een verkoop- en marketingstrategie ontwikkelen (+ voorbeelden)

4. Freshsales (Beste voor verkoop-CRM en AI-gebaseerde inzichten)

via Versverkoop Freshsales van Freshworks is als het ware uw AI-gestuurde verkoopsidekick die leadbeheer, klantbetrokkenheid en het bijhouden van deals eenvoudig maakt. Het vereenvoudigt uw pijplijn zodat u zich kunt richten op het echte doel: deals sluiten!

Freddy AI, de AI-assistent van Freshsales, helpt verkopers bij het scoren van leads, het signaleren van trends en het prioriteren van Taken voor meer efficiëntie. Bovendien geeft Freshsales u met de ingebouwde tools voor telefoon, e-mail en chatten een volledige weergave van uw verkooppijplijn.

De beste functies van Freshsales

Gebruik inzichten op basis van AI om de waarschijnlijkheid van het sluiten van deals te voorspellen en waardevolle leads te identificeren

Automatiseer terugkerende taken zoals e-mailsequenties, het plannen van afspraken en gegevensinvoer met de functies voor verkoopautomatisering

Real-time zichtbaarheid krijgen in verkoopactiviteiten en voortgang van de pijplijn met aanpasbare dashboards

Verskoop limieten

De AI-functies zijn krachtig, maar hun nauwkeurigheid is afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van de beschikbare gegevens

Sommige geavanceerde functies, zoals aangepaste rapportage en complexe integraties, vereisen mogelijk een steilere leercurve

Prijzen voor Freshsales

Groei : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Pro : $39/maand per gebruiker

: $39/maand per gebruiker Enterprise: $59/maand per gebruiker

Vernieuwde beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.200+ beoordelingen)

4.5/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

A G2 gebruiker zegt:

FreshSales biedt een uitstekende waarde voor zijn prijs, waardoor het ideaal is voor kleine bedrijven of bedrijven die een effectieve CRM willen zonder de bank te breken. Het is een zeer intuïtieve tool met functies (zoals e-mailmarketing) die het gemakkelijk maken om het bedrijf te beheren.

💡 Pro Tip: Geïnteresseerd in het automatiseren van terugkerende Taken in de verkoop? Bekijk onze gids over hoe AI gebruiken in verkoop om verkooppijplijnbeheer te verfijnen

5. Salesforce CRM (het meest geschikt voor grote ondernemingen met complexe behoeften)

via verkoopafdeling_ Salesforce is 's werelds toonaangevende CRM-tool voor verkooppijplijnen en biedt krachtige functies voor bedrijven van elke grootte. Het is echter een echte uitblinker voor grote ondernemingen met complexe behoeften die hun klanten willen automatiseren verkoop- en ops-processen .

De krachtige aanpassings- en integratieopties maken het ideaal voor verkopers die CRM en verkooppijplijnen in één platform willen vereenvoudigen. Bovendien zorgt het cloudgebaseerde platform van Salesforce ervoor dat gegevens toegankelijk zijn vanaf elk apparaat, waardoor het ideaal is voor wereldwijde verkoopteams.

De beste functies van Salesforce CRM

Pas het platform aan uw unieke bedrijfsbehoeften aan met een breed bereik aan configuraties en integraties

Krijg een 360-graden weergave van uw klanten met een schat aan gegevenspunten en inzichten

Automatiseer verkoopprocessen, marketingcampagnes en klantenservice-interacties

Gebruik AI-functies zoals Einstein AI om klantgedrag te voorspellen en verkoopresultaten te verbeteren

Salesforce CRM limieten

De overvloed aan functies vereist mogelijk gespecialiseerde training om volledig te kunnen gebruiken

De complexiteit van het platform kan te groot zijn voor kleinere bedrijven die een eenvoudige CRM nodig hebben

Prijzen voor Salesforce CRM

Enterprise: $165/maand per gebruiker

$165/maand per gebruiker Unlimited : $330/maand per gebruiker

: $330/maand per gebruiker Einstein 1 Sales: $500/maand per gebruiker

Salesforce CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (23.000+ beoordelingen)

4.4/5 (23.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (18.000+ beoordelingen)

6. HubSpot (Beste voor inbound verkoop en marketing afstemming)

via Hubspot CRM HubSpot is een andere geweldige verkooppijplijn software voor het beheren van end-to-end marketing en projectmanagement voor verkoop . Deze veelgebruikte tool bevat een gratis CRM dat bekend staat om zijn gebruiksvriendelijke interface en krachtige functies voor inkomende marketing.

HubSpot helpt verkoopteams om bovenop leads te blijven, Taken te automatiseren en de verkooptrechter soepel te laten lopen. Bovendien kunnen je verkopers dankzij de krachtige analyses duidelijke inzichten krijgen in hun pijplijn en prestaties.

De beste functies van HubSpot

Stem verkoop- en marketinginspanningen af met een uniform platform en gedeelde gegevens

Betrek leads met gepersonaliseerde e-mailcampagnes, geautomatiseerde workflows en live chat

Gebruik ontelbare sjablonen voor verkooppijplijnen om u te helpen uw verkooppijplijnbeheer te optimaliseren en automatiseren

Sluit effectiever deals met verkooptools zoals contactbeheer, deal bijhouden en rapportage

HubSpot beperkingen

De gratis CRM mist automatisering van de werkstroom, dus elke klantinteractie vereist handmatige invoer van gegevens

De meeste functies zijn gericht op inbound marketing, wat mogelijk niet geschikt is voor organisaties met een andere verkoopstrategie

De prijzen van HubSpot

Voor individuen en kleine teams:

Gratis tools

Sales Hub Starter: $20/maand per zetel

$20/maand per zetel Starter Klantenplatform: $20/maand per zetel

$20/maand per zetel Professionele hub: $100/maand per zetel

Voor bedrijven en ondernemingen:

Sales Hub Professional : $100/maand per zetel

: $100/maand per zetel Sales Hub Enterprise: $150/maand per zetel

HubSpot beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (12.000+ beoordelingen)

4.4/5 (12.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.000+ beoordelingen)

A G2 gebruiker zegt:

Een geweldige tool voor Leads & Pipeline Management. We zijn in staat om een zeer duidelijke weergave van de hele pijplijn van klanten, gemakkelijk helpt is het beheren van de klantbetrokkenheid met de hulp van geautomatiseerde e-mails en sequenties.

➡️ Lees meer: 10 Gratis sjablonen voor verkoopplannen in Word, Excel en ClickUp

7. Insightly (Beste voor projectmanagement en CRM-integratie)

via Insight Insightly is een CRM voor verkooppijplijnen dat verder gaat dan traditioneel contactbeheer. Het integreert naadloos verkoop met projectmanagement, waardoor het ideaal is voor bedrijven die behoefte hebben aan nauwe coördinatie tussen verkoop, marketing, techniek en projectmanagement teams.

Het is budgetvriendelijk en super eenvoudig te gebruiken, daarom kiezen veel groeiende bedrijven het om hun verkoop te stimuleren zonder gedoe.

Lichte beste functies

CRM, verkooppijplijnbeheer en projectmanagement functies integreren in één platform

Deals bijhouden, projecten beheren en naadloos samenwerken met vertegenwoordigers

Krijg een 360-graden weergave van klantinteracties en voortgang van projecten

Lichte limieten

Hoewel het functies voor projectmanagement biedt, zijn ze niet zo efficiënt als tools zoals ClickUp, Asana of Jira

De algemene tool voor verkooppijplijnbeheer kan duur zijn voor kleinere teams

Lichte prijzen

Plus: $99/maand (voor 2.000 prospects)

$99/maand (voor 2.000 prospects) Professioneel : $499/maand (voor 2.000 prospects)

: $499/maand (voor 2.000 prospects) Enterprise: $999/maand (voor 2.000 prospects)

Lichte beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (900+ beoordelingen)

4.2/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (600+ beoordelingen)

➡️ Meer lezen: CRM rapportage: Hoe CRM-rapporten maken voor uw verkoopteam

8. ActiveCampaign (Beste voor e-mailmarketing en automatisering van verkoop)

via actieve campagne_ Op zoek naar tools voor verkooppijplijnbeheer om automatisering te stimuleren en beter af te stemmen op marketing? Probeer ActiveCampaign, dat functies voor marketingautomatisering en CRM integreert.

Het beste deel? Met de functies voor campagnebeheer kunt u gepersonaliseerde, geautomatiseerde berichten sturen naar uw contactpersonen, waardoor u tijd bespaart en alles toch persoonlijk blijft. Zo kunt u uw verkooppijplijn beheren voor het genereren van leads, het bijhouden van deals en nog veel meer.

De beste functies van ActiveCampaign

Maak geavanceerde e-mailmarketingcampagnes met geavanceerde segmentatie- en automatiseringsmogelijkheden

Automatiseer verkoopworkflows, waaronder lead scoring, lead nurturing en follow-up sequenties

Krijg diepgaand inzicht in klantgedrag met gedetailleerde analyses en rapportage

ActiveCampaign-beperkingen

De prijs is afhankelijk van contactnummers, waardoor het duur is voor organisaties met veel klantgegevens

De CRM-functies zijn functioneel, maar missen mogelijk de diepgang van speciale CRM-software

Prijzen voor ActiveCampaign

Starter : $15/maand (voor maximaal 1000 contacten)

: $15/maand (voor maximaal 1000 contacten) Plus : $49/maand (voor maximaal 1000 contactpersonen)

: $49/maand (voor maximaal 1000 contactpersonen) Pro : $79/maand (voor maximaal 1000 contactpersonen)

: $79/maand (voor maximaal 1000 contactpersonen) Enterprise: $145/maand (voor maximaal 1000 contactpersonen)

ActiveCampaign beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (13.000+ beoordelingen)

4.5/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

9. EngageBay (Beste voor betaalbare alles-in-één verkoop en marketing)

via EngageBay EngageBay is een betaalbaar alles-in-één verkoop- en marketingplatform dat een enorm bereik aan tools biedt tegen een concurrerende prijs. Het omvat e-mailmarketing, CRM, automatisering van verkoop en bouwers van websites en landingspagina's.

Deze alles-in-één aanpak is ideaal voor software voor pijplijnbeheer, leadgeneratiesoftware of klantbeheeroplossingen.

EngageBay beste functies

Combineer e-mailmarketing, CRM-software, verkoopautomatisering en websitebouwer in één betaalbaar platform

Beheer contacten, volg deals en krijg inzicht in klantgedrag met geavanceerde functies zoals lead scoring

Bouw aangepaste landingspagina's en formulieren om leads vast te leggen en uw verkooppijplijn te laten groeien

EngageBay limieten

Het platform mist mogelijk de functies van meer gevestigde CRM- en marketing automatiseringstools

Hoewel betaalbaar, zijn geavanceerde functies alleen beschikbaar in hogere abonnementen, waardoor het duur is

EngageBay prijzen

Gratis

Basis : $12.99/maand per gebruiker

: $12.99/maand per gebruiker Groei : $49,99/maand per gebruiker

: $49,99/maand per gebruiker Pro: $79,99/maand per gebruiker

EngageBay beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (800+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Wil je je verkoopresultaten verbeteren? Gebruik targeted content die klanten informeert over uw unieke aanbod. Hier vindt u een gedetailleerde handleiding voor het maken van sales enablement content te maken .

10. Copper CRM (Beste voor integratie met Google Werkruimte)

via koper CRM_ Copper CRM is een eenvoudig en intuïtief hulpmiddel voor het beheer van verkooppijplijnen, speciaal ontworpen voor gebruikers van Google Werkruimte. Het synchroniseert moeiteloos met Gmail, Google Agenda en andere Google apps waardoor leadbeheer, het bijhouden van deals en teamwerk moeiteloos verlopen.

De eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface van Copper maakt het perfect voor verkoopteams die houden van een minimalistische aanpak. Het heeft ook functies zoals contactbeheer, deals bijhouden en e-mail bijhouden om uw verkooppijplijn efficiënt te beheren.

De beste functies van Copper CRM

Integreert naadloos met Gmail, Google Agenda en andere Google Werkruimte apps

Beheer deals en meerdere verkooppijplijnen met sleutel functies om gesprekken en e-mails te loggen binnen een vertrouwde Google omgeving

Verkoopprestaties bijhouden met aanpasbare rapportages, verkoopprognoses en dashboards

Copper CRM limieten

Aangezien het voornamelijk is ontworpen voor gebruikers van Google Werkruimte, kan dit de aantrekkingskracht voor bedrijven op andere platforms limieten

De mobiele app heeft minder functies dan de desktop-app

Prijzen voor kopercrm

Starter : $12/maand per zetel

: $12/maand per zetel Basis : $29/maand per zetel

: $29/maand per zetel Professioneel : $69/maand per zetel

: $69/maand per zetel Business: $134/maand per zetel

Koper CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.100+ beoordelingen)

4.5/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (600+ beoordelingen)

11. Salesmate (Beste voor verkoopondersteuning met AI)

via verkoopmat_ Salesmate is een van de tools voor het beheer van verkooppijplijnen die AI gebruiken om verkoopteams waardevolle inzichten en hulp te bieden. Het voorspelt dealresultaten, stelt de volgende stappen voor en stelt zelfs gepersonaliseerde e-mails op.

Deze geautomatiseerde functies ondersteunen verkopers bij elke stap en helpen teams om workflows te stroomlijnen en zich te concentreren op het opbouwen van relaties met klanten.

De beste functies van Salesmate

Gebruik inzichten op basis van AI om verkoopmanagers te helpen de uitkomst van deals te voorspellen en de beste volgende stappen aan te bevelen om meer deals te sluiten

Automatiseer verkoopworkflows, inclusief e-mail sequenties, het plannen van afspraken en het plaatsen van berichten op sociale media

Real-time zichtbaarheid in verkoopactiviteiten en voortgang van de pijplijn met aanpasbare dashboards

Salesmate limieten

Het platform is mogelijk niet geschikt voor grote ondernemingen met complexe behoeften en meerdere aangepaste verkooppijplijnen

Sommige geavanceerde functies vereisen mogelijk een upgrade naar een duurder abonnement

Prijzen voor Salesmate

Basic: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Pro : $49/maand per gebruiker

: $49/maand per gebruiker Business : $79/maand per gebruiker

: $79/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Salesmate beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

4.6/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (90+ beoordelingen)

A G2 gebruiker zegt:

Het platform van Salesmate is open en flexibel, met alle benodigde API's en Zapier-integraties. Ik kan dit product niet genoeg prijzen! De bereidheid om gebruikers te trainen is ook een groot pluspunt. Over het geheel genomen heeft Salesmate mijn verwachtingen overtroffen en ik kan het iedereen die een robuuste CRM-oplossing nodig heeft van harte aanbevelen.

12. Capsule (Beste voor eenvoudig en gebruikersvriendelijk CRM)

via capsule_ Capsule is een lichtgewicht maar effectieve pijplijnsoftware, ontworpen voor kleine bedrijven die hun verkoopproces willen vereenvoudigen.

De intuïtieve interface en het minimalistische ontwerp maken het gemakkelijk om te leren en te gebruiken, zelfs voor mensen met beperkte technische ervaring. Bovendien maken de belangrijkste functies van Capsule, zoals contactbeheer, het bijhouden van deals en basisrapportage, het een goede keuze voor bedrijven met eenvoudigere verkooppijplijnen.

De beste functies van Capsule

Contacten beheren, deals bijhouden en interacties met klanten vastleggen

Creëer eenvoudige verkooppijplijnen en houd deals bij tijdens het verkoopproces

Samenwerken met teamleden door contacten te delen en aantekeningen over deals te delen

Beperkingen van capsules

Beperkte schaalbaarheid voor grotere bedrijven met complexe behoeften

De basisfuncties voor rapportage zijn niet ideaal voor organisaties die sleutelgegevens moeten bijhouden of volledig inzicht in verkopen moeten krijgen

Prijzen

Starter : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Groei : $36/maand per gebruiker

: $36/maand per gebruiker Gevorderd : $54/maand per gebruiker

: $54/maand per gebruiker Ultimate: $72/maand per gebruiker

Capsule beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (350+ beoordelingen)

4.7/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (160+ beoordelingen)

A G2 gebruiker zegt:

Het is zo gemakkelijk te gebruiken, we zijn er absoluut dol op. Het duurde een paar minuten om het in te stellen, ik gebruik het dagelijks en vind de functies voor projecten en pijplijnen geweldig. Ik zou het product ten zeerste aanbevelen voor startende of groeiende bedrijven. Het mogelijke niveau van aanpassen, de zoekfunctie, herinneringen etc. - allemaal heel eenvoudig.

13. Gesloten (Beste voor verkoopkiezer en bijhouden van oproepen)

via sluiten_ Gesloten is een van de populaire tools voor het beheer van verkooppijplijnen, speciaal ontworpen voor verkoopteams die sterk afhankelijk zijn van telefoongesprekken. Het biedt een krachtige verkoopkiezer, functies voor het bijhouden van gesprekken en stemopnames, waardoor het een ideale oplossing is voor uitgaande verkoopteams.

Het beste deel? Het integreert met andere verkooptools en geeft inzicht in de teamprestaties, waardoor verkopers de pijplijn effectiever kunnen beheren.

De beste functies van Gesloten

Direct bellen en gebeld worden in CRM met de ingebouwde dialer

Gesprekshistorie bijhouden, gesprekken opnemen voor toekomstig gebruik en gespreksprestaties analyseren

Uitgaande oproepen automatiseren met krachtige functies van de dialer

Limieten sluiten

Hogere prijs vergeleken met andere tools voor verkooppijplijnbeheer met vergelijkbare functies

Het platform is mogelijk niet ideaal voor bedrijven die sterk afhankelijk zijn van e-mail of inkomende marketing

Sluit de prijzen

Basis: $29/maand per zetel

Startup : $59/maand per zetel

: $59/maand per zetel Professioneel : $109/maand per zetel

: $109/maand per zetel Enterprise: $149/maand per zetel

$149/maand per zetel Aangepast: Aangepaste prijzen (voor 10+ verkopers)

Sluit beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

4.7/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (160+ beoordelingen)

14. Zapier (Beste voor automatisering van werkstromen tussen apps)

via zapier_ Zapier is niet je typische CRM, maar het is geweldig voor het automatiseren van workflows en het integreren van apps. Wil je verbinding maken met Gmail, Slack of ClickUp? Met Zapier zit je goed! Het elimineert handmatige taken om je verkoopprocessen te vereenvoudigen.

Het platform onderscheidt zich door zijn uitgebreide bibliotheek met app-integraties (5.000+). Of je nu e-mails automatisch wilt loggen in je CRM (Zapier Tabellen) of taken wilt synchroniseren tussen projectmanagement tools, Zapier heeft alle oplossingen.

Zapier beste functies

Verbind je CRM met honderden andere apps, waaronder e-mailmarketingplatforms, tools voor projectmanagement en platforms voor sociale media

Automatiseer meerdere taken in uw verkooppijplijn, zoals het maken van contactpersonen, het bijwerken van deals en het versturen van notificaties

Verbeter de werkstroom tussen verschillende apps, elimineer handmatige invoer van gegevens en verminder fouten

Zapier beperkingen

Hoewel Zapier krachtig is, kan het een steile leercurve hebben voor gebruikers die niet bekend zijn met automatisering

Het is geen software voor pijplijnbeheer, dus niet ideaal voor organisaties met eenvoudige verkoopprocessen

Zapier prijzen

Free : gratis

: gratis Professioneel : Vanaf $29,99/maand

: Vanaf $29,99/maand Teams : Vanaf $103,50/maand

: Vanaf $103,50/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Zapier beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.300+ beoordelingen)

4.5/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.900+ beoordelingen)

A G2 gebruiker zegt:

Zapier wordt voortdurend verbeterd en voegt meer functies toe. Vergeleken met Make, Afterpieces en Microsoft Flow is Zapier meestal eenvoudiger in te stellen en heeft het meer integraties. Het is een van de beste services voor automatisering die er zijn.

15. Zendesk Sell (Beste voor klantenservice en verkoopintegratie)

via Zendesk Verkoop Zendesk Sell is een sales krachtpatser die teams helpt hun productiviteit te verhogen, leads te beheren en hun processen scherp te houden. Met het bijhouden van leads, pipeline management en real-time analyses gaat het erom slimmer te werken, niet harder!

Deze software voor verkooppijplijnen is perfect te combineren met de klantenservice tools van Zendesk, waardoor je één soepele oplossing hebt voor verkoop en ondersteuning. Ideaal voor teams die verkoop en service willen samenbrengen.

Zendesk Sell beste functies

Integreer naadloos met het platform voor klantenservice van Zendesk voor een eenduidige weergave van de klant

Contacten beheren, deals bijhouden en klantinteracties vastleggen binnen één platform

Automatiseer verkooptaken, zoals invoer van gegevens en e-mail sequenties

Zendesk Sell limieten

Het platform is mogelijk niet ideaal voor bedrijven die geen gebruik maken van de klantenservice tools van Zendesk

De Zendesk-integratie is sterk, maar de belangrijkste functies zijn mogelijk niet zo robuust als die van een speciale verkooppijplijn-tool

Zendesk Sell prijzen

Sell Team : $19/maand per agent

: $19/maand per agent Verkoop Groei : $55/maand per agent

: $55/maand per agent Verkoop Professional: $115/maand per agent

Zendesk Sell beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (480+ beoordelingen)

4.2/5 (480+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (150+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Voordat u een pipeline management tool implementeert, moet u uw pipeline in kaart brengen klanttraject om de sleutel functies te identificeren die u nodig hebt om deals en meerdere fasen te beheren. Dit zal helpen om uw opties te beperken.

16. Streak (Beste voor integratie van Gmail en Google Werkruimte)

via Streak Streak is een lichtgewicht CRM dat rechtstreeks in Gmail is ingebouwd. Het is perfect voor verkoopteams die voornamelijk afhankelijk zijn van communicatie via e-mail. Met de CRM-software kunnen gebruikers leads bijhouden, pijplijnen beheren en e-mailworkflows automatiseren zonder hun inbox te verlaten.

De integratie van Gmail en Google Werkruimte maakt het perfect voor kleine teams en solo ondernemers die e-mails willen automatiseren en hun verkooppijplijn willen optimaliseren.

Beste functies

Beheer contactpersonen, volg deals en log interacties direct in je Gmail inbox

E-mail opens en kliks bijhouden om inzicht te krijgen in klantbetrokkenheid

Samenwerken met teamleden door pijplijnen te delen en toegang te krijgen tot gedeelde contactgegevens

Beperk limieten

Beperkte schaalbaarheid voor grotere teams of bedrijven

Omdat Streak in Gmail is ingebouwd, wordt de functionaliteit beperkt door de beperkingen van de Gmail-interface

Prijzen voor Streak

Pro : $59/maand per gebruiker

: $59/maand per gebruiker Pro+ : $89/maand per gebruiker

: $89/maand per gebruiker Enterprise: $159/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen

G2: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (450+ beoordelingen)

A G2 gebruiker zegt:

Uitstekende CRM-tool voor zelfstandigen en kleine bedrijven. Ik hou van het creëren van een pijplijn voor mijn verkoop en het is gemakkelijk om snippets te maken om sjablonen voor e-mails vooraf in te vullen voor verschillende soorten leads en leads in verschillende fasen. Streak bespaart me letterlijk 2-3 uur per week en de integratie in Gmail maakt het heel gemakkelijk in gebruik. Ik vind het ook fijn dat ik mijn pijplijn kan exporteren zodat ik analyses kan maken van mijn prestaties.

17. Salesflare (Beste voor eenvoudige en geautomatiseerde verkoop bijhouden)

via verkooplicht_ De laatste software voor verkooppijplijnbeheer op de lijst is Salesflare. Het is een eenvoudig, geautomatiseerd hulpprogramma dat activiteiten bijhoudt en je helpt meer deals te sluiten - bovendien haalt het klantinteracties op uit e-mail, telefoon en kalender voor een 360-graden weergave.

De echte kick? De AI-functies helpen je bij het prioriteren van leads, het voorspellen van het sluiten van deals en het aanbevelen van de beste volgende stappen.

Salesflare beste functies

Geef prioriteit aan leads en identificeer waardevolle kansen met inzichten op basis van AI

Genereer geautomatiseerde rapportages en dashboards om verkoopprestaties bij te houden

De limieten van Salesflare

De AI-functies zijn mogelijk niet zo nauwkeurig of geavanceerd als die in een eersteklas CRM-systeem

Prijzen voor verkoopflare

Groei : $29/maand per gebruiker

: $29/maand per gebruiker Pro : $49/maand per gebruiker

: $49/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Salesflare beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (250+ beoordelingen)

4.8/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (130+ beoordelingen)

Speciale vermeldingen

Zoho CRM: Verenigt marketing, verkoop en succes met klanten in één dynamisch platform

Verenigt marketing, verkoop en succes met klanten in één dynamisch platform Monday.com: Stelt bedrijven van elke grootte in staat om verkooppijplijnen te creëren zonder dat ze een ontwikkelaar nodig hebben

Stelt bedrijven van elke grootte in staat om verkooppijplijnen te creëren zonder dat ze een ontwikkelaar nodig hebben Lusha: Versterkt het verkoopteam met tools voor leadverrijking, verkoopintelligentie en leadgeneratie

Versterkt het verkoopteam met tools voor leadverrijking, verkoopintelligentie en leadgeneratie Nutshell: Visualiseert de verkooppijplijn om deals te volgen en ze door fases te verplaatsen voor eenvoudiger bijhouden

Meester uw verkooppijplijn met ClickUp

We hebben 17 toptools voor verkooppijplijnbeheer besproken, elk met zijn eigen voordelen en eigenaardigheden. Door rekening te houden met uw behoeften en budget, kiest u de tool die bij u past en ziet u uw pijplijn (en uw verkoop) stijgen!

Aantekening: ClickUp is een alles-in-één platform dat alles wat je nodig hebt in software voor verkooppijplijnen combineert met extra functies voor productiviteit. Met deze CRM-software kunt u taken automatiseren, leads beheren, workflows instellen en alles wat u nodig hebt in één overzichtelijke werkruimte krijgen.

Klaar om uw verkooppijplijn te transformeren? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en neem de controle over uw verkoopinspanningen.