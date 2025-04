Tango vs. Scribe: Wat is het beste voor automatisering van werkstromen?

Als het gaat om automatisering van werkstromen, kan het kiezen van de juiste tool het verschil maken voor je team. Tango en Scribe zijn twee populaire opties die je helpen documentatie en processen te stroomlijnen, maar hebben allebei hun eigen unieke functies.

Als je de productiviteit wilt verhogen en het werk van je team wilt vereenvoudigen, vraag je je misschien af welke optie de beste is.

In deze blog leggen we uit wat Tango en Scribe van elkaar onderscheidt, zodat u de beste oplossing voor uw behoeften kunt vinden. We laten u ook kennismaken met een krachtiger alternatief dat uw automatisering van de werkstroom naar een hoger niveau kan tillen.

Haal het beste uit Tango en Scribe met ClickUp!

Wat is Tango?

via Schrijver Scribe is een hulpmiddel om processen in realtime te documenteren. Het zet werkstromen om in gedetailleerde stap-voor-stap gidsen terwijl ze plaatsvinden.

Het resultaat zijn verfijnde professionele documenten met geannoteerde schermafbeeldingen en how-to gidsen die de standaard werkprocedures formaliseren.

Scribe is gemaakt voor teams en individuen en stelt gebruikers in staat om met minimale inspanning hun kennis te documenteren en te delen. Het verbetert ook de trainingstijd en verhoogt de productiviteit vanaf de eerste dag.

Scribe-functies

Dit zijn de belangrijkste functies van Scribe:

1. Scribe vastleggen

documentatie genereren en workflows automatiseren met ClickUp Brain_ ClickUp Brein is een AI-assistent die de manier waarop u werk aanpakt verandert. Het biedt intelligente suggesties, automatisering van taken en bruikbare inzichten in hoe u het werk Nog te doen krijgt. Deze mogelijkheden maken ClickUp Brain tot een interactieve gids die altijd de beste route voorstelt.

Als u de voorkeur geeft aan een meer traditionele aanpak voor het documenteren van processen, genereert ClickUp Brain hulpmiddelen zoals SOP's en handleidingen. Als u bestaande content hebt, zoals audio- of videoclips, dan transcribeert ClickUp Brain deze zelfs om ze toegankelijker en beter doorzoekbaar te maken.

Belangrijker nog, het kan de informatie in de kennisbank beter bruikbaar maken door u in staat te stellen met één commando sleutelinzichten te extraheren en instructies samen te vatten. Gebruik het voor snellere besluitvorming, snelle actie en slimmer werken. ClickUp AI notetaker helpt bij het vastleggen van sleutelbeslissingen en actie-items tijdens vergaderingen, zodat waardevolle informatie bewaard blijft en verantwoordelijkheden aan de juiste leden van het team worden toegewezen. Door discussies te koppelen aan relevante Taken en beslissingen uit het verleden, worden vergaderingen een productief onderdeel van de werkstroom.

Dit is een krachtig hulpmiddel voor geïntegreerde documentatie. U kunt transcripties, audiobestanden en samenvattingen opslaan in een privé document en gerelateerde aantekeningen van vergaderingen taggen zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden.

📮ClickUp Insight: Gewoon 8% van de projectmanagement tools gebruiken om items bij te houden.

Volgens onderzoek door ClickUp loopt ongeveer 92% van de werknemers het risico belangrijke beslissingen te verliezen door verspreide informatie op meerdere losgekoppelde platforms. Om onnodig platformhoppen en wisselen van context te voorkomen, kunt u proberen ClickUp , de alles app voor werk_.

ClickUp's One Up #2: Documenten

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXehQJm8TpiVY4bR1IBt2gRSFLxg1hVb6XmWhwUIie5wAKJ0Y65nXXvmsp-eA0nfWfAlbt-ySSnYcDU6MSnjtqJcxWxE9uDlW9GgcFm-QilHF30t7MaOwE-Bv_7lFO1Rjq4?key=JxftDjAwagJJE8yG-9sqJT3J ClickUp Documenten /$$img/

Collaborate with your team to create rich documentation on ClickUp Docs ClickUp Documenten zijn een medium om effectief en moeiteloos documenten te maken, samen te werken en te delen. ClickUp Docs zijn zeer interactief en aanpasbaar, zodat u ze kunt gebruiken zoals u wilt, van interactieve checklists tot op tekst gebaseerde gidsen.

U kunt ook taken opnemen, opmerkingen toewijzen en werkstromen rechtstreeks in de documentatie integreren. Dit zorgt ervoor dat niets door de mazen van het net glipt en maakt al je documentatie bruikbaar.

ClickUp's One Up #3: Clips

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdNs4hVLGJFhwg334BtLYlexoZ7ouK8GShUeW8bdN7hZM4pWr1-STflVlqbk98v2\__Bw5cPpL07xk5JTkcnr5WPwtdzfcRBsK3AtVQ9AQlyCnFTRu1LNb_VQYe23yJWhg?key=JxftDjAwagJJE8yG-9sqJT3J tango vs scribe: Neem je scherm op met ClickUp Clips /$$img/

neem uw scherm op met ClickUp Clips en deel ze in slechts een paar klikken_

De functies die Scribe en Tango bieden als standalone tools, biedt ClickUp Clips als functie (naast vele andere)! ClickUp Clips hiermee kunt u video's rechtstreeks opnemen en delen binnen het ClickUp ecosysteem.

U kunt het gebruiken om tutorials en walkthroughs op te nemen of om feedback te delen. Dankzij de mogelijkheid van ClickUp Clips om schermen op te nemen en video's te delen, bent u niet langer afhankelijk van tools van derden voor dezelfde taak!

ClickUp's One Up #4: Verbonden zoeken

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdJXu8Fy4O5GMlz3TKptSGJFasoErjVvlZDnlWlEx9SbywvNlOB05qbJUCvCP3f9BGTL3d-mu076qwx8j2yMgo8yMQ2AQtPP8QUfVZ1nwGVFrUUPxoF3d68N6cMdZW8PaM?key=JxftDjAwagJJE8yG-9sqJT3J ClickUp's verbonden zoekopdracht /$$$img/

vind de naald in uw technologiestapel met ClickUp's Connected Search_ ClickUp Uitgebreid zoeken maakt uw hele technologiestapel doorzoekbaar. Als universele zoekfunctie helpt het u bij het vinden van taken, documenten en gesprekken in ClickUp als een heel ecosysteem.

Gebruik het om uw kennisbank beter doorzoekbaar, navigeerbaar en toegankelijk te maken - sleutel eigenschappen om barrières voor het uitwisselen van ideeën en informatie te elimineren.

💡 Pro Tip: Connected Search werkt in meerdere apps, waaronder (maar niet beperkt tot) Google Drive, Slack en Jira. Integreer je tech stack voor betere resultaten!

ClickUp's One Up #5: Sjablonen

De bovenstaande functies illustreren de enorme veelzijdigheid van ClickUp.

Als dat nog niet genoeg was, hebt u ook nog ClickUp sjablonen die het opstarten van projecten ondersteunen zonder het wiel opnieuw uit te vinden.

Of u nu SOP's wilt opstellen of nieuwe medewerkers wilt aannemen, deze kant-en-klare sjablonen besparen tijd en zorgen voor consistentie op alle fronten.

Automatisering voor succes met ClickUp

Tot zover onze vergelijking tussen Scribe en Tango. Gebruik Scribe als u op zoek bent naar iets eenvoudigs en goedkoops voor het maken van gedetailleerde documentatie. Als u op zoek bent naar iets dat meer gericht is op samenwerking en automatisering, kunt u Tango gebruiken.

Als u op zoek bent naar een tool die het beste van Scribe en Tango combineert zonder uw gereedschapskist uit te breiden, dan is ClickUp het antwoord.

ClickUp biedt geavanceerde functies zoals automatisering met AI, dynamische documenten, realtime schermopname en eindeloze integraties. Bovendien biedt het sjablonen zodat je in een handomdraai aan de slag kunt!

Wil je je tools consolideren en meer krijgen dan een tool voor procesdocumentatie? Aanmelden bij ClickUp en ervaar de magie!