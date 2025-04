20+ essentiële Zoom snelkoppelingen om je productiviteit te verhogen

Om eerlijk te zijn is Zoom een vrij eenvoudig en betrouwbaar videoconferentieplatform.

Maar weet je wat het nog beter zou kunnen maken? Zoom sneltoetsen.

Deze sneltoetsen, ook wel Zoom sneltoetsen genoemd, besparen tijd en verhogen de productiviteit door middel van een snelle combinatie van toetsen die specifieke taken uitvoeren, zodat je niet meer door menu's hoeft te rommelen om zelfs maar iets te doen een vergadering te abonneren .

We hebben het konijnenhol van de snelkoppelingen afgezocht om je de beste snelkoppelingen voor Zoom te geven.

Als je ze eenmaal gebruikt, zul je je afvragen hoe je ooit die marathon vergaderingen hebt overleefd zonder.

Wat zijn Zoom snelkoppelingen?

Zoom-snelkoppelingen zijn toetsenbordcombinaties waarmee je snel door de functies van Zoom kunt navigeren zonder op je muis te hoeven vertrouwen. Ze zijn ontworpen om je tijd te besparen en om je Vergaderingen met Zoom efficiënter - of je nu schakelt tussen weergaven, deelnemers beheert of door instellingen navigeert.

✍🏻 Aantekening: Als je deze sneltoetsen en sneltoetsen van Zoom wilt gebruiken, moet je ervoor zorgen dat je desktop-app Zoom (Windows, macOS of Linux) is bijgewerkt naar de nieuwste versie. iPad-gebruikers kunnen ook gebruikmaken van sneltoetsen door de mobiele app Zoom bij te werken naar de vereiste versie.

Hier zijn een paar Instances die je bijvoorbeeld in een Windows OS kunt gebruiken:

Ctrl+Alt+Shift : Ga naar de werkbalk met Zoom-bedieningselementen voor vergaderingen tijdens het delen van het scherm

: Ga naar de werkbalk met Zoom-bedieningselementen voor vergaderingen tijdens het delen van het scherm PageUp : Naar de vorige pagina gaan in de weergave Galerij

: Naar de vorige pagina gaan in de weergave Galerij PageDown : Ga naar de volgende pagina in Galerijweergave

: Ga naar de volgende pagina in Galerijweergave Alt : De optie "Toon altijd de bediening van de vergadering" in- of uitschakelen

: De optie "Toon altijd de bediening van de vergadering" in- of uitschakelen Alt+F1: Schakel naar de Luidspreker weergave

voorbeeld: Hier zie je hoe deze snelkoppelingen je te hulp schieten. Stel je voor dat je een grote team vergadering leidt met meer dan 50 deelnemers. In plaats van handmatig naar knoppen te zoeken om van weergave te veranderen of schermdeling te beheren, kun je snelkoppelingen gebruiken zoals Ctrl + Alt + Shift + H op Windows of Ctrl + Option + Command + H op Mac, zodat je je op de vergadering blijft concentreren in plaats van op de knoppen. Zo bespaar je tijd en word je minder afgeleid.

Voordelen van het gebruik van snelkoppelingen in Zoom

Sneltoetsen in Zoom zijn een goede manier om de manier waarop je door vergaderingen navigeert te verbeteren. Door minder afhankelijk te zijn van de muis, kun je efficiënter werken, beter gefocust blijven, en zelfs de toegankelijkheid verbeteren voor een soepelere ervaring met deze Zoom tips. Weet je dat: Onderzoek door ontwikkelaar Bruno Michels onthulde dat het overschakelen van een muis naar sneltoetsen voor veelvoorkomende Taken zoals kopiëren en plakken tot wel vijf seconden per handeling kan besparen. Over een jaar komt dit neer op een tijdsbesparing van ongeveer 134 uur of 17 volledige werkdagen.

Hier zijn enkele voordelen van (sneltoetsen):

Bespaar tijd met snellere acties

Met sneltoetsen kun je essentiële Taken uitvoeren zoals mute/unmute, je camera aan/uit zetten, of direct je hand opsteken. Deze acties, die normaal gesproken meerdere klikken vereisen, zijn Voltooid in enkele seconden, waardoor je werkstroom sneller en meer gestroomlijnd is.

💡 Pro Tip: Het plannen van vergaderingen met Zoom is nog eenvoudiger als u uw Zoom account integreert met tools zoals Google Agenda of ClickUp . Hier is een gids over hoe een vergadering op Zoom te plannen met gemak.

2. Blijf geconcentreerd tijdens vergaderingen

Door uw handen op het toetsenbord te houden, kunt u volledig bij de vergadering betrokken blijven zonder onderbrekingen. U hoeft niet naar de muis te grijpen, die u kan afleiden van het gesprek of de Taak.

3. Zoom toegankelijker maken

Voor gebruikers met toegankelijkheidsbehoeften bieden sneltoetsen een alternatieve manier van interactie met Zoom, zodat iedereen zonder problemen kan deelnemen aan vergaderingen.

Bonus: Van het dempen van je microfoon als je niet aan het woord bent tot jezelf goed inlijsten op camera, kleine details maken een groot verschil in het creëren van een gepolijste, professionele indruk. Leer Zoom etiquette en best practices met deze gids.

4. Navigeer gemakkelijk door Zoom met snelkoppelingen

Snelkoppelingen voor Zoom zijn zo ontworpen dat je ze gemakkelijk kunt onthouden. Als je bijvoorbeeld op "Alt + M" drukt, wordt je microfoon gedempt (voor Windows); "Command + Shift + A" dempt je microfoon (voor Mac), en "Alt + V" schakelt je video aan/uit (voor Windows); "Command + Shift + V" schakelt je video aan/uit (voor Mac) - waardoor het eenvoudiger wordt om deze snelkoppelingen in je routine op te nemen.

5. Professioneel overkomen met snelle bediening

Als u snelkoppelingen gebruikt om snel toegang te krijgen tot de bedieningselementen voor vergaderingen, ziet u er zekerder en beter voorbereid uit. Of u nu achtergrondgeluiden onderdrukt of van weergave wisselt, deze kleine toetscombinaties dragen bij aan een gepolijste en naadloze presentatie.

💡 Pro Tip: Vermijd de stress van tijdgebrek tijdens cruciale vergaderingen met Zoom door de abonnementsopties van Zoom te begrijpen. Of je nu een gratis abonnement neemt of een upgrade voor uitgebreide functies, hier is een gids voor Zoom's gratis vs. betaalde abonnementen .

Snelkoppelingen gebruiken in Zoom

Zoom maakt het gemakkelijk om sneltoetsen weer te geven, te gebruiken en zelfs aan te passen aan jouw voorkeuren. Of je nu tijd wilt besparen of snelkoppelingen wilt maken die bij je werkstroom passen, hier lees je hoe je deze functie optimaal kunt gebruiken.

1. Standaard Zoom sneltoetsen weergeven

Open Zoom op je desktop : Start de Zoom-toepassing en log in

: Start de Zoom-toepassing en log in Toegankelijkheidsinstellingen: Klik op je profielfoto in de rechterbovenhoek en selecteer Instellingen in het vervolgkeuzemenu

Navigeer naar Toetsenbordsnelkoppelingen: Zoek in het venster Instellingen Zoom naar Sneltoetsen aan de linkerkant. Klik erop om de lijst met beschikbare snelkoppelingen weer te geven

Ga naar sneltoetsen: Klik in het menu Instellingen op Sneltoetsen in het zijpaneel

Kies een functie om te bewerken: Zoek de actie die je wilt aanpassen in de lijst. Voorbeeld: de microfoon in- of uitschakelen

Druk op de gewenste toetsen: Klik op het veld met de huidige snelkoppeling en druk vervolgens op de sleutelcombinatie die u wilt toewijzen

Sla je wijzigingen op: Zoom werkt de snelkoppeling automatisch bij zodra je de nieuwe toetscombinatie invoert

Pro Tip: Zoom biedt twee soorten sneltoetsen: globale en lokale sneltoetsen. Globale sneltoetsen werken in alle toepassingen, wat betekent dat je ze zelfs kunt gebruiken als het Zoom popup venster niet actief is - perfect voor multitasking tijdens een vergadering.

Zo kun je bijvoorbeeld audio dempen voor jezelf of video schakelen terwijl je in een ander programma werkt. Lokale sneltoetsen daarentegen zijn toepassingsspecifiek, zoals sneltoetsen voor Zoom die alleen werken binnen de Zoom app of Slack sneltoetsen die binnen Slack blijven.

3. Conflicten in Zoom snelkoppelingen vermijden

Zoom voorkomt snelkoppelingconflicten-situaties waarbij twee functies dezelfde toetscombinatie delen. Als er een conflict ontstaat:

Rode vakjes verschijnen naast de conflicterende commando's voor vergaderingen en chatten in de lijst met snelkoppelingen

Er verschijnt een foutmelding onder in het scherm om u te waarschuwen

Om een conflict op te lossen, bewerkt u een van de betrokken snelkoppelingen en wijst u een unieke sleutelcombinatie toe.

Zonder een eenduidig systeem voor het vastleggen van beslissingen, kunnen de sleutel inzichten die u nodig hebt begraven raken in chatten, e-mails, documenten of spreadsheets. Met ClickUp kunt u gesprekken direct omzetten in bruikbare Taken voor al uw taken, chats en documenten, zodat er niets tussen de mazen van het net valt.

Top 20+ Zoom snelkoppelingen om uw productiviteit te verhogen

Hieronder vind je een uitgebreide tabel met essentiële sneltoetsen voor Zoom voor zowel Windows als macOS.

Functie Windows-snelkoppeling MacOS-snelkoppeling Alle microfoons dempen, behalve de host Alt + M Command ⌘ + Control + M Alt + M Commando ⌘ + Besturing + U ] Alt + M Commando ⌘ + Besturing + U ] Microfoon van spreker dempen Het geluid van de microfoon van de spreker dempen Alt + A Commando ⌘ + Shift ⇧ + A Spatiebalk Spatiebalk Druk op om te praten wanneer het geluid is uitgeschakeld Start of stop delen van het scherm (alleen werkbalkfocus) Alt + Shift + S Command ⌘ + Shift ⇧ + S Opname onderbreken of hervatten Alt + P Commando ⌘ + Shift ⇧ + P Alt + T Command ⌘ + Shift ⇧ + T + Shift ⇧ + Shift + Shift + T Schakel over naar de actieve spreker in een vergadering Alt + F1 Commando ⌘ + Shift ⇧ + W Alt + F2 Command ⌘ + Shift ⇧ + W Bekijk de vorige 25 videostreams Bekijk de 25 vorige video streams in galerie weergave PageUp Control + P Bekijk de volgende 25 video's in de galerijweergave PageDown Control + N Alt + Q Command ⌘ + W Alt + Q Command ⌘ + W Alt + Q Command ⌘ + W Alt + Q Command ⌘ + W Alt + Q Command ⌘ + W Alt + Q Command ⌘ + W Command ⌘ + W Afstandsbediening verkrijgen Alt + Shift + R Ctrl + Shift + R Stop de afstandsbediening Alt + Shift + G Ctrl + Shift + G Alt + Y Option + Y Deelnemerspaneel tonen of verbergen Alt + U Commando ⌘ + U Alt + I Commando ⌘ + I Het huidige venster sluiten Alt + F4 Commando ⌘ + W Alt + V Command ⌘ + Shift ⇧ + V Opname in de cloud starten of stoppen Start of stop cloud recording Alt + C Commando ⌘ + Shift ⇧ + C Start of stop lokale opname Alt + R Commando ⌘ + Shift ⇧ + R Alt + F Commando ⌘ + Shift ⇧ + F Toon of verberg zwevende vergaderingselementen Ctrl + Alt + Shift + H Ctrl + Option + Command + H Maak een schermafbeelding Alt + Shift + T Command ⌘ + T Spring naar de chat met iemand Ctrl + T Commando ⌘ + K Sluit de huidige chat Ctrl + W N/A Ga naar de vorige chat Ctrl + Up N/A Ctrl + F N/A Ga naar de volgende chat Ga naar de volgende chat Ctrl + Down N/A Schakelen naar staande of liggende weergave Alt + L n.v.t

Limieten van het gebruik van Zoom

Hoewel Zoom een veelzijdig en veelgebruikt platform is, kan het in bepaalde situaties lastig zijn.

Kwetsbaarheden in de veiligheid : Zoom is bekritiseerd vanwege problemen met de veiligheid, zoals encryptiefouten en "Zoom bombing", waarbij onbevoegde deelnemers vergaderingen verstoren. Een financieel bedrijf kan bijvoorbeeld last hebben van verstoringen tijdens een vertrouwelijke strategische vergadering wanneer ongenode deelnemers zich aansluiten

: Zoom is bekritiseerd vanwege problemen met de veiligheid, zoals encryptiefouten en "Zoom bombing", waarbij onbevoegde deelnemers vergaderingen verstoren. Een financieel bedrijf kan bijvoorbeeld last hebben van verstoringen tijdens een vertrouwelijke strategische vergadering wanneer ongenode deelnemers zich aansluiten Beperkte duur van vergaderingen voor gratis gebruikers : Gratis Zoom accounts leggen een limiet van 40 minuten op aan groepsvergaderingen met drie of meer deelnemers. Dit betekent dat als een docent een online les geeft, hij of zij de vergadering meerdere keren opnieuw moet starten vanwege de limiet van de tijd, wat onderbrekingen veroorzaakt

: Gratis Zoom accounts leggen een limiet van 40 minuten op aan groepsvergaderingen met drie of meer deelnemers. Dit betekent dat als een docent een online les geeft, hij of zij de vergadering meerdere keren opnieuw moet starten vanwege de limiet van de tijd, wat onderbrekingen veroorzaakt Afhankelijkheid van internetverbinding: De prestaties van Zoom zijn sterk afhankelijk van een stabiele internetverbinding; zwakke verbindingen kunnen vertraging of onderbrekingen veroorzaken

**Weet je dat? Meer dan 45% van de leidinggevenden voelt zich overweldigd door de overdaad aan vergaderingen. Hier is uw gids voor hoe u productieve vergaderingen kunt houden en de efficiëntie van teams verbetert.

Compatibiliteits- en toegankelijkheidsproblemen : Zoom werkt mogelijk niet goed op oudere apparaten of in gebieden met weinig bandbreedte. Bovendien mist het platform uitgebreide toegankelijkheidsfuncties voor personen met een handicap, waardoor het voor sommige gebruikers een uitdaging is om effectief deel te nemen

: Zoom werkt mogelijk niet goed op oudere apparaten of in gebieden met weinig bandbreedte. Bovendien mist het platform uitgebreide toegankelijkheidsfuncties voor personen met een handicap, waardoor het voor sommige gebruikers een uitdaging is om effectief deel te nemen Virtuele vermoeidheid en burn-out: Voortdurende vergaderingen per video kunnen leiden tot " Vermoeidheid door Zoom ," met gevolgen voor de geestelijke gezondheid en productiviteit

Pro Tip: Effectieve vergaderingen beginnen met duidelijke doelen en agenda's. Dit is hoe effectieve vergaderingen te leiden waar je gespreksonderwerpen organiseert, actiepunten toewijst en ervoor zorgt dat iedereen met een voldaan gevoel de vergadering verlaat.

Vergader ClickUp: Het beste alternatief voor Zoom

De manier waarop we werken is drastisch veranderd en dat geldt ook voor de tools die we gebruiken om productief te blijven.

A Studie van Harvard Business Review toonde aan dat werknemers ongeveer 1200 keer per dag tussen tabbladen schakelen, wat neerkomt op bijna vier uur verloren productiviteit.

Daarom is ClickUp zo'n geweldige oplossing Zoom alternatief : het combineert real-time communicatie met Taakbeheer.

Stel je voor dat je overlappende Google Agenda gebeurtenissen, Zoom vergaderingen en Apple Agenda herinneringen moet beheren - alles bijhouden kan overweldigend zijn. ClickUp's kalender weergave lost dit op door alle kalenders te centraliseren op één plaats.

Pas de weergave aan uw voorkeuren aan: schakel tussen dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse perspectieven

Sleep taken of vergaderingen naar verschillende tijdvensters en pas direct de prioriteiten aan

naar verschillende tijdvensters en pas direct de prioriteiten aan Alle geplande gebeurtenissen, Taken en vergaderingen weergeven, inclusief externe gebeurtenissen uit Google Agenda, Zoom of Apple Agenda, om georganiseerd te blijven

voorbeeld: Als uw team een drukke maandag heeft met klantgesprekken en interne beoordelingen, kunt u ClickUp gebruiken om taken met een hoge prioriteit te markeren, terwijl u de voorbereiding en follow-ups van vergaderingen direct in de kalenderweergave plant.

Er is nog een grote uitdaging met de manier waarop we apps voor vergaderingen op dit moment: de meeste vergaderingen resulteren in sleutelresultaten of actie-items, maar het kan een uitdaging zijn om ze op te volgen. ClickUp vergaderingen zorgt hiervoor. Houd aantekeningen bij, organiseer agenda's en wijs actiepunten toe om accountability te garanderen - allemaal op één platform. Het documenteren van uw wekelijkse vergaderingen ontsluit enkele van ClickUp's krachtigste mogelijkheden!

Bovendien kunt u met ClickUp Commentaar toewijzen kunt u taken delegeren vanuit ClickUp-vergaderingen, zodat iedereen weet wat hij Nog te doen staat.

Pro Tip: Gebruik ClickUp Documenten naar document agenda's van vergaderingen en samen aantekeningen maken in realtime om virtuele vergaderingen interactiever te maken . Iedereen kan bijdragen tijdens de vergadering en met ClickUp Brein worden discussies automatisch samengevat in bruikbare Taken.

Nu de meest nuttige ClickUp functie voor seriematige deelnemers aan vergaderingen: Soms zijn schriftelijke aantekeningen niet genoeg om de nuances van een vergadering vast te leggen. ClickUp's clips functie overbrugt de kloof door gebruikers in staat te stellen moeiteloos content van vergaderingen op te nemen en te delen.

uw vergaderingen met ClickUp Clips automatisch transcriberen met AI, samen met tijdstempels_

Net als de Event Marketing Manager van Vida Health, Alaina Maracotta, die deelde: "Het is fenomenaal om te zien hoeveel tijd we hebben bespaard op vergaderingen sinds we zijn overgestapt op ClickUp. Wat ons vroeger drie uur per week kostte aan abonnementen en updates, kost ons nu iets meer dan een uur."

Hoe op te nemen met ClickUp Clips:

Open de ClickUp Ruimte en selecteer Clip in het actiemenu

Kies een opnameoptie: volledig scherm, venster of huidig tabblad

Klik op Opname starten om het deelvenster, audio of beide op te nemen

Sla de opname op en deel deze rechtstreeks vanuit je werkruimte

voorbeeld: Als u een trainingssessie leidt, kunt u de hele sessie opnemen met ClickUp Clips en hapklare video-updates delen met teamleden die niet aanwezig konden zijn. De opnames worden automatisch opgeslagen en kunnen worden gedeeld of bij relevante Taken worden gevoegd.

Optimaliseer uw werkstroom met sneltoetsen en snelkoppelingen van ClickUp

ClickUp's sneltoetsen zijn ontworpen om uw werkstroom te vereenvoudigen en onnodige handbewegingen te minimaliseren. Hier leest u hoe u aan de slag kunt gaan met ClickUp sneltoetsen:

Snelkoppelingen inschakelen: Standaard zijn de snelkoppelingen van ClickUp uitgeschakeld. Om ze in te schakelen:

Ga naar uw persoonlijke avatar in de rechterbovenhoek

Selecteer Instellingen, scroll naar Voorkeuren en schakel Toetsenbordsnelkoppelingen in

Klik op Wijzigingen opslaan

Toegang tot alle snelkoppelingen: Om de volledige lijst met snelkoppelingen weer te geven, klik je op je avatar en selecteer je Toetsenbordsnelkoppelingen in het vervolgkeuzemenu. Van daaruit kun je verschillende categorieën snelkoppelingen verkennen.

Hier is een gedetailleerde tabel met enkele van de handigste ClickUp snelkoppelingen, ingedeeld op functie:

ClickUp functie Snelkoppelingen (Mac) Snelkoppelingen (Windows) Algemene snelkoppelingen Taak of venster sluiten Esc Esc Commandocentrum openen Cmd + K Ctrl + K Zijbalk tonen/verbergen Q Q Maak een Taak aan Kladblok openen P P Notificaties Spatie Spatie Snelkoppelingen voor tekst Vermeld een persoon @@@@ Vermeld een Taak @@ @@ Een pijl invoegen ➝ -> -> Maak een hyperlink Cmd + K Ctrl + K Taak snelkoppelingen Taak aan jezelf toewijzen Hover + M Hover + M Toevoegen/verwijderen aan systeemvak Shift + T Shift + T Naar volgende Taak navigeren Cmd + Shift + Pijl Ctrl + Shift + Pijl Maak subtaken in bulk aan Plak lijst in subtaak Plak lijst in subtaak Snelkoppelingen weergeven Kalender weergave C C Bordweergave B B Lijstweergave L L Dashboard weergave D D Teamweergave X X Snelkoppelingen voor documenten Markeer geselecteerd blok tekst Cmd + Shift + H Ctrl + Shift + H Lijst met opsommingstekens maken Cmd + Shift + 9 Ctrl + Shift + 9 Maak een checklist Cmd + Shift + 8 Ctrl + Shift + 8 Maak een genummerde lijst Cmd + Shift + 7 Ctrl + Shift + 7 Tekst centreren Cmd + Shift + E Ctrl + Shift + E Een blok tekst dupliceren Cmd + D Ctrl + D

➡️ Ook lezen: 30+ grappigste Zoom memes om uw volgende virtuele vergadering op te vrolijken

Zoom uit de vergadermoeheid met ClickUp Efficiëntie

We houden allemaal van Zoom (althans de meesten van ons). Maar het is nog een platform waar we in en uit moeten springen terwijl we zoeken naar aantekeningen en vergaderingen.

ClickUp gebruikers beginnen hun reis vaak om tijd te besparen, maar ze ontdekken al snel een schat aan functies om taken te automatiseren en workflows te vergemakkelijken.

Van gecentraliseerd kalenderbeheer en het in realtime aanmaken van taken tot gezamenlijke Docs en Clips voor het opnemen van vergaderingen, ClickUp verandert de manier waarop teams werk en communicatie beheren.

Klaar om uw tijd terug te winnen en uw werkstroom te vereenvoudigen? Meld u aan voor ClickUp en ervaar zelf de efficiëntie.