Hoe je eenvoudig wijzigingen in Google Slides kunt bijhouden

Samenwerking is de kern van succesvolle projecten en Google Slides is een veelgebruikt hulpmiddel geworden voor teams die samen aan presentaties werken.

Maar als meerdere mensen tegelijkertijd dia's bewerken, kan het snel verwarrend worden. Wie heeft die titel veranderd? Wat is er met die grafiek gebeurd? Vragen als deze ontstaan wanneer de bewerkingen zich opstapelen en het bijhouden van wie wat heeft gedaan kan aanvoelen als het proberen op te lossen van een puzzel met ontbrekende stukjes.

Google Slides houdt automatisch wijzigingen bij, waardoor teams in realtime kunnen samenwerken. In plaats van detective te spelen, kun je snel zien wie welke bewerkingen heeft gedaan en wanneer, waardoor de samenwerking een stuk soepeler verloopt.

In deze stap-voor-stap handleiding laten we je verschillende methoden zien om wijzigingen in Google Slides bij te houden, zodat je nooit meer hoeft te raden.

Hoe wijzigingen bijhouden in Google Slides?

Bewerkingen bijhouden in Google Slides is net zo eenvoudig als wijzigingen bijhouden in Google Documenten of Microsoft Word. Laten we eens kijken naar een aantal effectieve technieken die je kunt gebruiken om te zien hoe je presentatie in de loop der tijd is geëvolueerd.

Versie geschiedenis

Net als bij Google Documenten is het bijhouden van wijzigingen in een Google Slides-presentatie eenvoudig met versiegeschiedenis - een van de eenvoudigste en meest gebruikte methoden.

Hier lees je hoe je dat kunt doen:

Stap 1: Open de presentatie

Open je Chrome browser, klik op het Google Apps icoon en kies Slides om je bibliotheek met presentaties te openen

Klik om de presentatie te openen waarvoor je wijzigingen wilt bijhouden

Stap 2: Open de versiegeschiedenis

Klik op Bestand > Versiegeschiedenis > Versiegeschiedenis bekijken in het vervolgmenu. U kunt ook Ctrl + Alt + Shift + H tegelijk indrukken om uw versiegeschiedenis weer te geven

Stap 3: Wijzigingen bekijken op tijdstempel

Bekijk het paneel aan de rechterkant van je scherm, dat verschillende versies van de presentatie weergeeft, samen met tijdstempels en namen van bijdragers. Klik op een bepaalde tijdstempel of versie om de wijzigingen weer te geven die op dat moment zijn gemaakt

Stap 4: Herstel de gewenste versie

Klik op de knop Restore this version linksboven in het scherm om terug te keren naar een specifieke versie

➡️ Ook lezen: Hoe wijzigingen bijhouden in Word? 🔍Did You Know? Door de offline modus in te schakelen, kun je zelfs aan je dia's werken als je geen internetverbinding hebt. Zodra je weer online bent, worden al je wijzigingen automatisch gesynchroniseerd!

Een typische kenniswerker moet gemiddeld met 6 mensen verbinding maken om Klaar werk te krijgen.

Dit betekent dat je dagelijks contact moet zoeken met 6 belangrijke verbindingen om essentiële context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen. De strijd is echt - voortdurende follow-ups, verwarring over versies en zwarte gaten in de zichtbaarheid ondermijnen de productiviteit van teams. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp , met Connected Search en AI Knowledge Manager, pakt dit aan door context direct beschikbaar te maken binnen handbereik.

Reacties

Een andere eenvoudige maar doeltreffende manier om wijzigingen bij te houden is door middel van commentaar. Deze aanpak werkt vooral goed wanneer meerdere leden van het team feedback delen en aantekeningen achterlaten die direct op de presentatie kunnen worden uitgevoerd. Het is een eenvoudige manier om de communicatie soepel te laten verlopen en iedereen op dezelfde pagina te houden tijdens het bewerkingsproces.

Hier lees je hoe je deze methode kunt gebruiken om wijzigingen bij te houden:

Stap 1: Open de presentatie en zoek het pictogram Alle opmerkingen tonen in de menubalk bovenaan.

Stap 2: Geef de volledige thread met opmerkingen weer met alle feedback en suggesties van je teamleden.

Stap 3: Los opmerkingen op na het voltooien van actie-items. Dit zorgt ervoor dat opgeloste opmerkingen worden gemarkeerd als Voltooid en naar beneden worden verplaatst, waarbij onopgeloste opmerkingen bovenaan blijven staan voor een duidelijke en gerichte weergave van wat nog aandacht nodig heeft.

Snelle hack: Volg wijzigingen met commentaartags en antwoorden

Gebruik het symbool @ om leden van een team te taggen in opmerkingen en hen op de hoogte te brengen van wijzigingen. Klik op de drie puntjes naast een opmerking om te antwoorden, vragen te stellen of feedback te delen. Zo blijft u op de hoogte van bewerkingen en kunt u revisies gemakkelijker bijhouden.

➡️ Bonus: Google Documenten Hacks om beter samen te werken aan documenten

🔔 Notificaties

Een andere effectieve methode om wijzigingen bij te houden is via notificaties. Google Slides verstuurt e-mailmeldingen wanneer een lid van een team een opmerking aan je presentatie toevoegt. Deze functie helpt je op de hoogte te blijven van wijzigingen zonder dat je de presentatie voortdurend hoeft te controleren.

Deel en werk direct samen aan documenten met ClickUp Docs

Productiviteitsverbeteraar: Gebruik ClickUp Brein , de ingebouwde AI-assistent, om uw presentatieworkflow te versnellen. Geef eenvoudigweg natuurlijke taalaanwijzingen of inputs om slidespecifieke content rechtstreeks in uw Doc.

Of u nu sleutelpunten voor elke dia, een gedetailleerde uitleg of een samenvatting nodig hebt, ClickUp Brain kan u helpen moeiteloos dia-specifieke content te maken en te verfijnen, zodat u tijd bespaart en consistentie in uw hele presentatie wordt gegarandeerd.

Wijzigingen bijhouden in ClickUp Docs

ClickUp Docs biedt ook robuuste versiebeheer van documenten om u te helpen de voortgang bij te houden en indien nodig eerdere versies te herstellen.

Stap 1: Klik in uw ClickUp Doc op het ellips-pictogram en selecteer Paginageschiedenis in het vervolgkeuzemenu.

Stap 3: Vouw een versie uit om wijzigingen in een andere kleur weer te geven. Bekijk belangrijke wijzigingen om te zien wie wat heeft gedaan en hoe je document zich heeft ontwikkeld vanaf het moment dat het werd gemaakt tot de huidige versie.

Stap 4: Wijzigingen terugdraaien of een versie herstellen door op het klokpictogram te klikken

Organiseer ideeën en visualiseer uw presentaties met ClickUp Whiteboards

Zodra u de definitieve versie van uw presentatie content hebt, is de volgende uitdaging het ontwerpen van een visueel aantrekkelijke en boeiende presentatie . ClickUp Whiteboards zijn een ideaal hulpmiddel voor het visualiseren van en samenwerken aan presentatie-ideeën, concepten en structuren. Of u nu aan het brainstormen bent over ontwerpthema's of de werkstroom van uw presentatie aan het organiseren bent, ClickUp Whiteboards biedt een dynamische en interactieve ruimte voor alle grote ideeën.

Dit is hoe het helpt:

Gebruik Whiteboards om uw presentatie-ideeën, structuur en sleutelpunten visueel in kaart te brengen voordat u dia's gaat aanmaken. Dit zorgt voor duidelijkheid en afstemming vanaf het allereerste begin

Werk in realtime samen door tegelijkertijd aan het Whiteboard bij te dragen, feedback te geven, bewerkingen uit te voeren en onmiddellijk wijzigingen voor te stellen - perfect voor gezamenlijke bewerking en het verfijnen van je presentatie content

De werkstroom van uw dia's organiseren, diagrammen toevoegen en mindmaps maken om ideeën visueel weer te geven, wat vooral handig is voor het organiseren van complexe content of het presenteren van nieuwe concepten

Vertaal de uiteindelijke Whiteboard layout moeiteloos naar dia's, houd je content overzichtelijk en zorg ervoor dat je geen sleutelpunten mist tijdens het proces

Zet concepten en ideeën sneller dan ooit om in werkelijkheid met ClickUp Whiteboards

🍭 Bonus: Free Pitch Deck Sjablonen om overtuigende pitches te maken

Wijzigingen moeiteloos bijhouden en beter samenwerken met ClickUp

Google Slides biedt handige functies zoals versiegeschiedenis, opmerkingen en notificaties, zodat teams kunnen samenwerken en wijzigingen kunnen bijhouden.

Het beheren van wijzigingen in Google Slides kan echter gecompliceerd worden door problemen met real-time samenwerking, prestatieproblemen en het gebrek aan gedetailleerd bijhouden van individuele diawijzigingen.

ClickUp vereenvoudigt presentatieworkflows en maakt ze efficiënter. Met ClickUp Docs kunt u naadloos content voor uw slides maken, organiseren en verfijnen. ClickUp Whiteboards stroomlijnen het proces verder door teams de voortgang te laten visualiseren en bijhouden op een virtueel canvas.

Bovendien is de ClickUp Presentation Template een kant-en-klaar raamwerk dat het team samenbrengt, de behoefte aan heen-en-weer bewerkingen vermindert en zorgt voor soepele, samenhangende presentaties. Gratis aanmelden bij ClickUp en stroomlijn uw presentatieproces van begin tot eind!