Top 10 willekeurige tekstgenerators voor 2025

Ooit naar een blanco ontwerpmockup gestaard en je afgevraagd hoe je het er realistisch uit kunt laten zien? Placeholder tekst is hier handig, of je nu een webdesigner bent die lay-outs laat zien of een ontwikkelaar die werkstromen test. Maar laten we eerlijk zijn-'Lorem Ipsum' wordt afgezaagd.

Als AI tools voor het aanmaken van content om de industrie te transformeren, moeten we verder kijken dan de traditionele placeholder tekst. Daarom hebben we deze nieuwe lijst met willekeurige tekstgeneratoren samengesteld om je ontwerp- en contentgeneratieproces gemakkelijker en leuker te maken.

Kijk eens naar deze 10 willekeurige tekstgenerators:

ClickUp (Het beste voor AI-gestuurde tekstgeneratie binnen uw werkruimte)

(Het beste voor AI-gestuurde tekstgeneratie binnen uw werkruimte) ChatGPT (het beste voor contextbewuste contentgeneratie)

(het beste voor contextbewuste contentgeneratie) Perplexity (Beste voor op onderzoek gebaseerde tekstgeneratie)

(Beste voor op onderzoek gebaseerde tekstgeneratie) Gemini (Beste voor het genereren van multimodale teksten)

(Beste voor het genereren van multimodale teksten) Lorem Ipsum (Beste voor klassieke placeholder tekst)

(Beste voor klassieke placeholder tekst) Dummy Text Generator (Beste voor aanpasbare tekst)

(Beste voor aanpasbare tekst) RANDOM.ORG (Beste voor het genereren van echt willekeurige woorden)

(Beste voor het genereren van echt willekeurige woorden) Lipsumator (de beste manier om eenvoudig tekst met plaatsaanduidingen te genereren)

(de beste manier om eenvoudig tekst met plaatsaanduidingen te genereren) Random.Onl (Beste voor gespecialiseerde formaten voor tekst)

(Beste voor gespecialiseerde formaten voor tekst) Get Random Tools (de beste manier om willekeurig tekst te genereren)

Waar moet u op letten bij willekeurige tekstgenerators?

Voordat we in onze topkeuzes duiken, lees je hier wat een hulpmiddel om willekeurige woorden te genereren echt waardevol maakt voor je ontwerpwerkstroom:

Aanpassingsopties : Zoek naar tools waarmee je de lengte, het format en de structuur van de tekst kunt bepalen. De mogelijkheid om alinea's, het aantal woorden en limieten voor tekens op te geven, zorgt ervoor dat de gegenereerde tekst precies past bij wat je nodig hebt

: Zoek naar tools waarmee je de lengte, het format en de structuur van de tekst kunt bepalen. De mogelijkheid om alinea's, het aantal woorden en limieten voor tekens op te geven, zorgt ervoor dat de gegenereerde tekst precies past bij wat je nodig hebt Relevantie van de content : Terwijl traditionele Lorem Ipsum werkt voor basis lay-outs, kunnen moderne tools industriespecifieke content genereren die uw mockups zinvoller en contextueler maakt

: Terwijl traditionele Lorem Ipsum werkt voor basis lay-outs, kunnen moderne tools industriespecifieke content genereren die uw mockups zinvoller en contextueler maakt Integratiemogelijkheden : Kies generatoren die naadloos werken met uw bestaande ontwerp- en ontwikkeltools. API-toegang en eenvoudige functie voor plakken en kopiëren zijn essentieel voor soepele workflows

: Kies generatoren die naadloos werken met uw bestaande ontwerp- en ontwikkeltools. API-toegang en eenvoudige functie voor plakken en kopiëren zijn essentieel voor soepele workflows Taalondersteuning : Overweeg of je meertalige tekstgeneratoren nodig hebt voor internationale projecten. Sommige tools bieden plaatshouderteksten in meerdere talen en tekensets

: Overweeg of je meertalige tekstgeneratoren nodig hebt voor internationale projecten. Sommige tools bieden plaatshouderteksten in meerdere talen en tekensets Generatiesnelheid: Als je aan grote projecten werkt, heb je een tool nodig die snel tekst genereert zonder vertragingen. Zoek naar generators met efficiënte verwerkingsmogelijkheden

👀 Weet je dat? Het genereren van tekst vindt zijn oorsprong in computerwetenschappelijk onderzoek uit de jaren 1950 en 1960 met aanzienlijke vooruitgang in de jaren 1980 en 1990 door kunstmatige intelligentie en machinaal leren.

Ook lezen: Hoe content aanmaken automatiseren met AI

De 10 beste willekeurige tekstgeneratoren

Hier zijn de 10 beste willekeurige tekstgeneratoren die je kunt gebruiken:

1. ClickUp (het beste voor het genereren van tekst op basis van AI)

Als de alles-app voor werk die je taken, chatten en kennis combineert, ClickUp is meer dan een AI-app voor productiviteit.

Naast talloze andere dingen kan het ook functioneren als een AI-gestuurde generator van willekeurige tekst . Het onderscheidt zich doordat het de mogelijkheden voor het genereren van tekst rechtstreeks in de werkstroom van uw projecten brengt door middel van ClickUp Brein , ClickUp's interne AI-assistent.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-693.png ClickUp Brein https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Probeer ClickUp Brain /$$$cta/

Deze functie verandert de manier waarop teams omgaan met het genereren van tekst binnen hun werkstromen. In plaats van tussen verschillende tools te moeten springen, kunt u al uw tekst met plaatsaanduidingen maken en beheren op de plaats waar u uw projecten plant en uitvoert.

📮ClickUp Insight: Het wisselen van context vreet stilletjes aan de productiviteit van je team. Ons onderzoek toont aan dat 42% van de onderbrekingen op het werk worden veroorzaakt door het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als je deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp verenigt uw werkstromen (en chatten) onder één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chatten, documenten, whiteboards en meer, terwijl AI-functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

Voor ontwerpers en ontwikkelaars die plaatshoudertekst nodig hebben, kunt u content genereren, beheren en eraan samenwerken terwijl u de verbinding met uw projecten, taken en ontwerpactiva in stand houdt.

Deze integratie is vooral waardevol voor teams die werken aan grootschalige ontwerpprojecten waarbij consistente placeholder content nodig is voor meerdere componenten.

Weg met Lorem Ipsum en maak willekeurig tekst maken leuk met ClickUp Brain

Het documentbeheersysteem van het platform, ClickUp Documenten is een centrale hub voor uw workflows voor contentbeheer.

Schrijf, genereer of plak de tekst in een locatie die toegankelijk is voor ClickUp Brain en vertaal deze vervolgens

ClickUp Brain integreert rechtstreeks in de document editor, waardoor u verschillende soorten tekst kunt genereren zonder uw werkruimte te verlaten. U kunt content van verschillende lengtes en stijlen maken, wat geweldig is voor het testen van verschillende lay-outs. U kunt uw content hiermee zelfs vertalen en lokaliseren AI generator van content .

De AI-assistent kan helpen om korte beschrijvingen uit te breiden tot grotere blokken content of om langere tekst te comprimeren tot kortere versies voor verschillende UI-elementen.

Genereer automatisch content rechtstreeks in ClickUp Docs met ClickUp Brain

Teams kunnen in realtime samenwerken aan gegenereerde tekst in ClickUp Docs. Meerdere leden van het team kunnen tegelijkertijd documenten bewerken, opmerkingen achterlaten en wijzigingen voorstellen.

Bovendien kan ClickUp Brain onmiddellijk sjablonen genereren voor taken, documenten en projecten met plaatsaanduidende tekstcomponenten. Dit betekent dat u herbruikbare kaders kunt maken voor verschillende tekstbehoeften, van UI-kopieën tot blokken content, en deze eenvoudig kunt aanpassen voor verschillende projecten.

Deze sjablonen helpen om consistentie te behouden in het gebruik van placeholder tekst bij het maken van website mockups, app interfaces of marketingmateriaal.

Bekijk voor meer informatie over het gebruik van AI voor documentatie deze handige video!

ClickUp beste functies

Automatisch transcriberen en tekst genereren van spraakopnames met ClickUp Brain

Geautomatiseerde workflows instellen voor het beoordelen en goedkeuren van content via if-then automatiseringen in ClickUp

Tekst organiseren en categoriseren met aangepaste tags en hiërarchieën

Live samenwerken aan hetzelfde document met uw teamleden in ClickUp

Versies van content bijhouden met de ingebouwde versiegeschiedenis in ClickUp Docs

ClickUp beperkingen

Gebruikers hebben een leercurve gerapporteerd vanwege de uitgebreide functies

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

tip: Hoe specifieker en aangepast uw AI-prompt, hoe nauwkeuriger en relevanter de gegenereerde tekst zal zijn. ClickUp Brain leert van de context van uw werkruimte om steeds nauwkeuriger resultaten te leveren.

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

ClickUp heeft veel te bieden op één plek, zoals projectmanagement, brainstormopties, projectmanagement, projectmanagement, documentatiebeheer, enz. Het heeft het leven absoluut gemakkelijker gemaakt omdat het makkelijk te gebruiken is, de UI goed ontworpen is en de samenwerking binnen het team en met andere teams makkelijker is. We waren in staat om het werk beter te beheren, werk gemakkelijk bij te houden en te rapporteren, en op basis van de voortgang dagelijkse huddles, was toekomstig abonnement gemakkelijk. TrustRadius beoordeling 2. ChatGPT (Beste voor contextbewuste content generatie)

via ChatGPT ChatGPT blinkt uit in het maken van ontwerpspecifieke placeholder tekst die semantische relevantie behoudt. Ontwerpers waarderen vooral de mogelijkheid om tekst te genereren die past bij de context van verschillende UI-elementen zoals navigatiemenu's, sjablonen voor webpagina's en productbeschrijvingen.

Dit maakt prototypes zinvoller tijdens presentaties voor clients en het testen van gebruikers.

ChatGPT beste functies

Genereer tekst in verschillende tonen en stijlen op basis van AI schrijfaanwijzingen Content van specifieke lengtes maken om te voldoen aan ontwerpvereisten

Tekst in meerdere talen produceren voor internationale projecten

ChatGPT beperkingen

De gegenereerde uitvoer kan soms inconsistent zijn met betrekking tot de vereisten van de gebruiker

Het gratis niveau heeft gebruiksbeperkingen

ChatGPT-prijzen

Gratis

ChatGPT Plus : $20/maand

: $20/maand Pro : $200/maand

: $200/maand Teams: $30/gebruiker per maand

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (650+ beoordelingen)

: 4.7/5 (650+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ChatGPT?

ChatGPT is een revolutie geweest voor mijn creatieve projecten. Ik kan beginnen met brainstormen, ideeën bedenken, concepten schrijven en projectmanagement. De interactie en ervaring zijn gemakkelijk op mijn laptop of telefoon. Een account waarin al mijn zoekopdrachten worden bijgehouden is van onschatbare waarde. Capterra beoordeling leuk weetje: Victor H. Yngve, in 1961, een model ontwikkeld om aan te tonen dat automatisering van zinnen mogelijk was, waarbij de nadruk lag op het genereren van zinnen uit kinderliteratuur.

Ook lezen: Indrukwekkende voorbeelden van generatieve AI die industrieën transformeren

3. Perplexity (het beste voor op onderzoek gebaseerde tekstgeneratie)

via Perplexiteit AI Perplexity AI is voornamelijk een onderzoekshulpmiddel dat informatie uit geciteerde bronnen ophaalt en met opmerkelijke precisie teksten van hoge kwaliteit genereert. Het kan coherente content creëren voor meerdere gebruikssituaties, waaronder creatief schrijven, samenvatten en zinnen voltooien.

Met de taalgeneratiefunctie van de AI kunnen gebruikers tekst produceren met minimale invoer, waardoor het een uitstekend hulpmiddel is voor schrijvers die inspiratie zoeken of snel content willen genereren, ja, zelfs willekeurige tekst.

Perplexity beste functies

Genereer tekst met actuele, feitelijke informatie

Haal citaten en bronnen op uit de gegenereerde tekst

Perplexity beperkingen

De primaire focus ligt op het ophalen van informatie in plaats van op het genereren van tekst met plaatsaanduidingen

Perplexiteitsprijsstelling

Standaard: Free

Free Pro: $20/maand

Perplexity beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (30+ beoordelingen)

: 4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Perplexity?

Perplexity is een onmisbaar hulpmiddel geworden in mijn dagelijkse werkstroom. Het bespaart me elke week ontelbare uren. Beter dan alleen betalen voor ChatGPT, dat bij dit abonnement zit, en grondiger dan Gemini. Als ik het gebruik voor onderzoek, krijg ik snel nauwkeurige informatie, vooral voor dingen als het opstellen van e-mails en onderzoek voor presentaties._ G2 beoordeling 4. Gemini (het beste voor het genereren van multimodale tekst)

via Tweelingen Gemini van Google combineert het genereren van tekst met inzicht in de visuele context, waardoor het nuttig is bij het maken van placeholder tekst die aansluit bij ontwerpelementen. De mogelijkheid om multimodale input te verwerken kan helpen bij het genereren van contextueel geschikte placeholder content.

De nauwe integratie van Gemini kan workflows vereenvoudigen voor ontwerpers die al Google Documenten, Slides, enz. gebruiken.

Gemini beste functies

Naadloos teksten vertalen en genereren in meerdere talen

Tekst produceren met een genuanceerd begrip van semantiek en context

Consistente opmaak bieden voor gerelateerde content

Gemini-beperkingen

De gratis versie heeft gebruiksbeperkingen

Antwoorden kunnen vaak kort zijn

Gemini prijzen

Gratis

Gemini Business: $24/gebruiker per maand

$24/gebruiker per maand Gemini Enterprise: $36/gebruiker per maand

$36/gebruiker per maand AI Vergaderingen en Berichten: $12/gebruiker per maand

Gemini beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (150+ beoordelingen)

: 4.4/5 (150+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Gemini?

Over het algemeen maakt dit het schrijven van documenten zo veel makkelijker, geeft me betere opties om uit te kiezen dan wat er oorspronkelijk geschreven was en is er voor als ik ooit ergens mee zit. Capterra beoordeling 👀 Weet je dat? In december 2019 wordt de BBC met de computer gegenereerde tekst voor gedetailleerde berichtgeving over de verkiezingen, waarbij ongeveer 650 artikelen in het Engels en 40 in het Welsh werden geproduceerd.

5. Lorem Ipsum (het beste voor klassieke tekst)

via Lorem Ipsum De traditionele Lorem Ipsum generator (lipsum.com) blijft een industriestandaard voor het maken van neutrale tekst.

Hier is een klassiek voorbeeld van Lorem Ipsum tekst:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim ID est laborum.

Deze standaard Lorem Ipsum-passage laat zien waarom het effectief is voor ontwerp-mockups - het behoudt een natuurlijke werkstroom en verdeling van tekens terwijl het neutraal genoeg blijft om niet af te leiden van ontwerpelementen.

Lorem Ipsum beste functies

Genereer standaard Lorem Ipsum tekst in verschillende lengtes

Kopieer tekst in verschillende formats (platte tekst, HTML)

Selecteer een specifiek aantal woorden, bytes of alinea's

Begin tekst met traditioneel 'Lorem ipsum' of aangepaste zinnen

Lorem Ipsum beperkingen

Gelimiteerd tot plaatshouder tekst in Latijnse stijl

Lorem Ipsum prijzen

**Gratis

Lorem Ipsum beoordelingen en recensies

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

: Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

🧠 Fun fact: Wat betekent Lorem Ipsum?

Het komt uit een door elkaar gehaspelde passage van De finibus bonorum et malorum, (Over de einden van goed en kwaad), een werk van Cicero uit 45 v. Chr.

De tekst zelf is voornamelijk wartaal, maar het bootst natuurlijke taalpatronen na, waardoor het nuttig is voor het testen van lettertypes, ruimte en algemene leesbaarheid in een ontwerp.

6. Dummytekstgenerator (het beste voor aanpasbare dummytekst)

via Dummytekst generator Deze generator is gespecialiseerd in het maken van tekst met aanpasbare parameters.

Met Dummy Text Generator kunnen ontwerpers tekst genereren die overeenkomt met de visuele kenmerken van verschillende talen en toch betekenisloos blijft, zodat ze zich beter kunnen concentreren op ontwerpelementen.

Dummy Text Generator beste functies

Maak een selectie uit meerdere stijlen dummytekst die verder gaan dan traditionele dummytekst

Paragraaf- en zinslengtes aanpassen

Genereer tekst in verschillende formats (TXT, HTML, Word)

Kiezen uit verschillende tekststijlen en patronen

beperkingen van #### Dummytekst generator

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in de gratis versie

Prijzen Dummy Tekst Generator

Gratis online te gebruiken

Dummy Tekst Generator beoordelingen en recensies

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

: Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

7. RANDOM.ORG (Beste voor het echt willekeurig genereren van woorden)

via WILLEKEURIG.ORG RANDOM.ORG is vooral waardevol voor het testen van randgevallen in UI-ontwikkeling.

Gebruikers kunnen bestanden maken die tot 20 miljoen willekeurige waarden bevatten via de File Generation Service, waardoor het bijzonder waardevol is voor grootschalige behoeften zoals promotiecodes, testgegevens of wetenschappelijke toepassingen.

RANDOM.ORG beste functies

Garandeer echte willekeurigheid in gegenereerde teksten met behulp van atmosferische ruisbronnen

Bestanden exporteren in meerdere formats, waaronder platte tekst, CSV en Excel

Aangepast willekeurige waarden creëren (bijv. alfanumerieke codes)

RANDOM.ORG limieten

API-aanroepen zijn beperkt tot de gratis tier

RANDOM.ORG prijzen

Ontwikkelaar: Gratis tier beschikbaar

Gratis tier beschikbaar Commercieel (niet-gokken): $12/maand

RANDOM.ORG beoordelingen en recensies

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

: Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

8. Lipsumator (de beste manier om eenvoudig tekst met plaatsaanduidingen te genereren)

via Lipsumator Lipsumator is een eenvoudige generator van dummytekst waarmee u uw tekst kunt aanpassen door het aantal benodigde alinea's of woorden op te geven.

De tool behoudt het klassieke patroon van de verdeling van letters, waardoor deze stijl van dummytekst effectief is voor ontwerp-mockups.

Lipsumator beste functies

Optie om te beginnen met traditionele 'Lorem Ipsum'-opening

Genereer tekst met natuurlijke alinea-einden

Gegenereerde tekst kopiëren met één klik

Lipsumator limieten

Gelimiteerd tot dummyteksten op basis van Latijn

Basisaanpassingsopties

Prijzen van Lipsumator

**Gratis

Lipsumator beoordelingen en reviews

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

: Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

9. Random.Onl (Beste voor gespecialiseerde formaten tekst)

via Willekeurig.nl Random.Onl biedt een eenvoudige maar veelzijdige tool voor het genereren van tekst waarmee op aanvraag dummytekst kan worden gemaakt. Het platform is bedoeld voor webdesigners die tekst nodig hebben voor website mockups en schrijvers die op zoek zijn naar creatieve inspiratie.

Het blinkt uit in het genereren van tekst voor specifieke contenttypes, zoals adressen, productbeschrijvingen en gebruikersprofielen, waardoor het waardevol is voor e-commerce en applicatieprototypes.

Random.Onl beste functies

Direct teksten met een specifiek aantal woorden genereren

Tekst genereren naast andere willekeurige generatoren (nummers, namen, datums)

Eenvoudige, browsergebaseerde interface die geen installatie vereist

Random.Onl limieten

Heeft alleen basisaanpassingsopties

Random.Onl prijzen

**Gratis

Random.Onl beoordelingen en recensies

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

: Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

10. Willekeurig gereedschap (het beste voor verschillende behoeften op het gebied van tekstgeneratie)

via Willekeurig gereedschap Dit platform biedt een online tool voor het genereren van willekeurige tekst waarmee reeksen met een opgegeven lengte voor verschillende doeleinden kunnen worden gemaakt. Get Random Tools genereert tekst voor tests, gegevensvulling, plaatshoudercontent en steekproeven van tekst.

Tekensets aanpassen voor verschillende contentbehoeften

Plaatshoudertekst maken met specifieke tekenvereisten

Toegang tot extra tekstmanipulatietools voor verdere aanpassingen

Verkrijg willekeurige gereedschappen beperkingen

Basisinterface met minimale formatteeropties

Beperkt tot het genereren van tekst op basis van reeksen

Gratis online te gebruiken

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

: Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

De beste oplossing voor het genereren van dummytekst

Het vinden van de juiste generator voor dummytekst kan uw werkstroom voor ontwerp en ontwikkeling aanzienlijk vereenvoudigen. Hoewel het traditionele Lorem Ipsum nog steeds zijn plaats heeft, bieden moderne tools voor het aanmaken van content zoals ClickUp AI veelzijdigere en contextuele mogelijkheden voor het genereren van tekst.

Inzicht in de balans tussen AI-gegenereerde content en menselijke content helpt bij het maken van mockups en prototypes die er authentieker uitzien. ClickUp verandert de manier waarop teams omgaan met het genereren van tekst binnen hun workflows. Met ingebouwde sjablonen voor het schrijven van content en AI-schrijfaanwijzingen kunt u al uw tijdelijke tekst maken en beheren terwijl u leert hoe je AI content kunt vermenselijken door middel van gezamenlijke verfijning.

Of het nu gaat om het maken van mockups, het testen van lay-outs of het ontwikkelen van contentstructuren, deze tools bieden de flexibiliteit en functionaliteit die nodig is voor de hedendaagse ontwerpuitdagingen. Aanmelden voor ClickUp en ervaar de toekomst van AI-aangedreven content aanmaken.