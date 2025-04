15 Tools voor statusrapportage voor beter projectmanagement

Project updates hoeven geen noodzakelijk kwaad te zijn. Ze kunnen spannend zijn als je niet verdrinkt in spreadsheets en in plaats daarvan het grote geheel overziet: de onderlinge verbondenheid van elke Taak, de subtiele verschuivingen in het momentum en de opkomende patronen die je project kunnen maken of breken.

Als projectmanager die dat heeft meegemaakt - worstelen met eindeloze e-mailketens en ontcijferen van talloze verwarrende rapportages - ben ik hier om de tools te delen die mij hebben geholpen mijn doelen te bereiken.

Ik heb een lijst samengesteld met de beste 15 tools voor statusrapportage als mijn topaanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op mijn ervaringen met tools voor statusrapportage en het onderzoek van het ClickUp team.

Samenvatting

Dit zijn de 15 beste tools voor status rapportage:

ClickUp: Het beste voor alles-in-één projectmanagement en het bijhouden van de status van taken Trello: Het beste voor visualisaties van statusrapporten Asana: Het beste voor op taken gebaseerde rapportage met samenwerking in teams Monday.com: Beste voor status bijhouden van samenwerkingsprojecten Airtable: Beste voor het visualiseren van projectgegevens en statusrapporten in een low-code interface Basecamp: Beste voor eenvoudige communicatie tussen projectteams Smartsheet: Beste voor het bijhouden van de status van projecten op basis van spreadsheets Wrike: Beste voor complexe projecten bijhouden en plannen Notion: Het beste voor kennismanagement en status bijhouden op één platform Zoho Projects: Beste voor betaalbaar aangepast projectmanagement met geavanceerde rapportage Jira Best: voor Agile teams en problemen bijhouden Microsoft Project Portfolio Management: Beste voor grootschalige project portfolio status bijhouden Hive: Het beste voor real-time updates en teamsamenwerking Plecto: Beste voor real-time datavisualisatie voor status bijhouden Geckoboard: Beste voor het visualiseren van project status met aanpasbare dashboards

Bij het kiezen van een tool voor statusrapportage zijn er een paar sleutel functies om in gedachten te houden:

Realtime bijhouden: Ga op zoek naar een tool die onmiddellijke updates geeft van de tijdlijn van het project, zodat iedereen in uw team op de hoogte is van wijzigingen op het moment dat ze plaatsvinden

Dashboards voor projecten die u kunt aanpassen aan uw behoeften helpen de belangrijkste gegevens voor de voortgang van uw team te markeren Integratie en automatisering: Tools die naadloos aansluiten op uw bestaande software, zoals Slack, Google Drive of uw CRM, maken van projectmanagement een meer verbonden ervaring

Tools die naadloos aansluiten op uw bestaande software, zoals Slack, Google Drive of uw CRM, maken van projectmanagement een meer verbonden ervaring Schaalbaarheid: Uw rapportagebehoeften kunnen meegroeien met uw team, dus het is essentieel om een oplossing te kiezen die met u mee kan evolueren

Uw rapportagebehoeften kunnen meegroeien met uw team, dus het is essentieel om een oplossing te kiezen die met u mee kan evolueren Gebruiksgemak en ondersteuning: Tools moeten intuïtief zijn en ondersteuning bieden aan de klantenservice

Het creëren van een duidelijk en nauwkeurig beeld van de voortgang van uw project begint met effectieve rapportage over de status. Deze analyse helpt bij het identificeren van mogelijke wegversperringen en vertragingen, zodat u de gebieden die aandacht nodig hebben proactief kunt aanpakken. Er is een hulpmiddel voor elke stijl van rapporteren - je hoeft alleen maar het hulpmiddel te vinden dat het beste past bij de behoeften van je team.

Ik zal nu alle platforms voor statusrapportage behandelen die de essentie bieden voor het maken en delen van inzichtelijke projectupdates.

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één projectmanagement en het bijhouden van de status van taken)

Houd de voortgang bij, deel updates en houd iedereen op dezelfde pagina met ClickUp

Als u op zoek bent naar een tool die verder gaat dan eenvoudige rapportage van de status, zult u blij zijn om het volgende te ontdekken ClickUp voor projectmanagement zoals ik was.

De gemiddelde kenniswerker schakelt bijna 1200 keer per dag . Dit constante wisselen van context kost organisaties jaarlijks tot 9% van de productieve tijd per werknemer.

Als de alles app voor werk, consolideert ClickUp uw taken, doelen, aantekeningen en gesprekken in één interface. Dit, plus de ingebouwde AI van het platform, maakt het eenvoudiger om al uw projecten te visualiseren en erover te rapporteren, zonder te hoeven schakelen tussen tientallen silo apps.

📮ClickUp Insight: Het wisselen van context vreet stilletjes aan de productiviteit van je team. Ons onderzoek toont aan dat 42% van de onderbrekingen op het werk worden veroorzaakt door het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als je deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp verenigt uw werkstromen (en chatten) onder één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chatten, documenten, whiteboards en meer, terwijl AI-functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

Personaliseer bijhouden van taken met ClickUp aangepaste statussen

Volg de voortgang van projecten met behulp van ClickUp-taak aangepaste statussen die duidelijk laten zien of een taak to do, Nog te doen of Klaar is. Maar beperk u niet tot deze categorieën. U kunt deze labels bijvoorbeeld aanpassen naar 'Ontwerpen', 'Ontwikkelen', 'Testen' en 'Gereed' voor uw softwareprojecten of 'In behandeling', 'Verpakt', 'Verzonden' en 'Geleverd' voor uw e-commerce bestellingen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-658-1400x930.png ClickUp Dashboard /$$$img/

Visualiseer uw productiviteit met ClickUp Dashboards

Consolideer deze informatie over meerdere Taken en projecten (ja, zelfs cross-functionele!) met behulp van ClickUp Dashboards . De meer dan 50 aangepaste kaarten, waaronder cirkeldiagrammen, staafdiagrammen, burnup- en burndowndiagrammen, lijngrafieken en meer, zijn uitstekend geschikt voor realtime automatisering van projectmonitoring en statusrapportage.

Wil je leren hoe je een projectmanagement dashboard maakt? Hier is een stap-voor-stap uitleg! ClickUp Brein verbetert ook de rapportage over de status door gebruik te maken van AI-gebaseerde inzichten, automatisering en kennisbeheer om updates en besluitvorming te stroomlijnen. U kunt het gebruiken om:

Projectupdates, aantekeningen van vergaderingen of lange threads van taken automatisch samen te vatten, waardoor het gemakkelijker wordt om duidelijke, beknopte statusrapporten te genereren

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Brain-13.gif ClickUp Brein /%img/

Vat alles samen - Taakactiviteiten, projectupdates, aantekeningen bij vergaderingen of documenten met ClickUp Brain

Analyseer taken, deadlines en voltooiingspercentages om realtime inzichten en actiepunten vanuit uw hele werkruimte te bieden

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-659-1400x1377.png ClickUp Brein /%img/

Gebruik ClickUp Brain om actie-items samen te vatten op basis van uw werkruimtegegevens

Opstellen van dagelijkse stand-ups, wekelijkse rapporten over de status van projecten of samenvattingen voor leidinggevenden op basis van realtime gegevens

Besprekingen scannen in ClickUp chatten opmerkingen en documenten om relevante details voor een rapport weer te geven, zoals risico's, blokkades of benodigde goedkeuringen

Als u bij de instelling van doelen de voorkeur geeft aan de structuur van klassieke OKR's, dan zult u ook blij zijn met de ClickUp Doelen functie.

Bijhouden en rapporteren van de voortgang van uw jaarlijkse en driemaandelijkse OKR's met ClickUp Goals

Ik heb dit gebruikt om tijdgebonden doelen in te stellen en target metrics of voltooiingspercentages toe te voegen. Gebaseerd op mijn ervaring met ClickUp alternatieven ik geloof dat ClickUp Goals de eenvoudigste manier is om voortgang te kwantificeren en duidelijkheid te krijgen over wat nodig is voor succes.

De kant-en-klare sjablonen van ClickUp vereenvoudigen de rapportage over de status verder door gestructureerde formats aan te bieden voor het bijhouden van de voortgang van projecten en doelen. ClickUp's sjabloon voor projectstatusrapporten is ideaal voor het organiseren van updates, actie-items en hoogtepunten van het project, waardoor belanghebbenden een uitgebreide weergave van de status van het project op één plaats krijgen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-661.png ClickUp Project Status Rapport Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322970&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

U kunt de sjabloon regelmatig bijwerken met sleutelgegevens of mijlpalen om een duidelijke momentopname van de voortgang van het project te behouden. Pas de secties van de sjabloon aan om te synchroniseren met de unieke rapportagebehoeften van uw team, zoals het toevoegen van een risicobeoordelingssectie als uw project complexe afhankelijkheid heeft.

Gebruik de functie Doelen en OKR's naast de sjabloon voor rapportage van projectstatus om prestatie targets en project updates gekoppeld te houden voor gemakkelijke referentie.

💡Pro Tip: Maak een aangepaste weergave in uw ClickUp Dashboard die Taken filtert op:

Status (bijv. "In uitvoering", "Geblokkeerd")
Prioriteit (bijv. alleen "Hoge prioriteit")
deadline (bijv. "Taken die deze week af moeten")

Sla verschillende gefilterde weergaven op voor leidinggevenden, teamleiders of specifieke afdelingen om hen alleen de inzichten te geven die ze nodig hebben.

ClickUp beste functies

Maak eerst afhankelijkheid voor taken met een hoge prioriteit om kritieke projectpaden beter te visualiseren en ervoor te zorgen dat topprioriteiten op koers blijven

Afhankelijkheid combineren met ClickUp mijlpalen om belangrijke fasen in uw project te markeren, zodat belanghebbenden een duidelijk overzicht van de voortgang hebben

Gebruik de functie @mention om leden van het team te taggen, voor snelle reacties en betere verantwoording bij het bijhouden van projecten

Taak voortgang visualiseren in 15+ aangepaste ClickUp weergaven inclusief Gantt grafieken, Kanban-borden, lijsten en kalenders

Aanpasbare notificaties en waarschuwingen om nooit een belangrijke statusupdate te missen

Zorg voor naadloze samenwerking met ClickUp's integraties met populaire tools zoals Slack en Google Drive

ClickUp limieten

Sommige gebruikers hebben een leercurve gerapporteerd vanwege de uitgebreide functies

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/gebruiker per maand

: $7/gebruiker per maand Business : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per werkruimte per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.500+ beoordelingen)

4.7/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

_ClickUp's ingebouwde functies maakten het makkelijk om projecten op te zetten, deadlines bij te houden en rapportages te genereren. De mogelijkheid om taken toe te wijzen en voortgang bij te houden was erg handig, en er zijn veel voorontworpen sjablonen die gebruikt kunnen worden. We konden verantwoordelijkheden delegeren aan verschillende leden van het team, prioriteiten instellen en de status van elke taak in realtime volgen. Projecten blijven op schema omdat er minder verwarring is en meer individuele verantwoordelijkheid G2 beoordeling 💡Pro Tip: Plan wekelijkse, maandelijkse of kwartaalvergaderingen over de voortgang van uw doelen. Gebruik ClickUp Goals tijdens deze vergaderingen om de leden van het team bij te praten over wat er is bereikt en wat nog aandacht nodig heeft.

2. Trello (het beste voor visualisaties van statusrapporten)

via Trello Trello is handig als je behoefte hebt aan een vereenvoudigde, visuele rapportage over de status. Met het intuïtieve Kanban-bordsysteem en de layout op basis van kaarten kun je taken visueel organiseren en bijhouden.

Elke kaart vertegenwoordigt een taak. Je kunt taken naar verschillende fasen slepen en ze labelen op basis van prioriteit. Je kunt ook meer context aan de kaart toevoegen, zodat je gemakkelijk toegang hebt tot informatie zoals deadlines en toegewezen personen. Trello is geschikt voor teams die op zoek zijn naar een eenvoudige, visueel aantrekkelijke manier om statusupdates bij te houden.

Trello beste functies

Maak checklists en subtaken binnen kaarten om grotere projecten op te splitsen

Deadlines voor elke taak instellen en bijhouden om de statusrapporten nauwkeurig te houden

Bestanden toevoegen en opmerkingen achterlaten om alle statusupdates gecentraliseerd te houden

Eenvoudig integreren met externe tools om de rapportage te verbeteren

Trello beperkingen

Beperkte rapportageopties zonder betaalde Power-Ups

Niet zo waardevol voor grotere projecten met complexe afhankelijkheid

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $6/gebruiker per maand

$6/gebruiker per maand Premium: $12.50/gebruiker per maand

$12.50/gebruiker per maand Enterprise: $17,5/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.500+ beoordelingen)

4.4/5 (13.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (23.000+ beoordelingen)

Ook lezen: Trello vs ClickUp: Welke tool voor projectmanagement is het beste? 🧠Fun feit: De naam Trello komt van het woord trellis, wat de codenaam was voor het project in de beginfase.

3. Asana (het beste voor op taken gebaseerde rapportage met samenwerking in teams)

via Asana Asana staat bekend om zijn eenvoud en eenvoudige functies voor projectmanagement, waaronder het toewijzen van taken, het in realtime bijhouden van de status en gedetailleerde rapportageopties.

Met de tijdlijn weergave van Asana kunt u gemakkelijk de voortgang van projecten bijhouden, terwijl de portfolio functie een gelijktijdig overzicht biedt van meerdere projecten. Ik vond dit handig voor projectmanagers die met meerdere teams werken.

Asana beste functies

Markeer sleutelpunten in het project om de voortgang van de algemene status bij te houden

Aangepaste velden maken voor meer specifieke rapportage op basis van de behoeften van uw project

Genereer gedetailleerde rapporten over de status met aangepaste filters

Asana beperkingen

Gebruikers hebben fouten gemeld bij het plakken van tekst in Taken

Functies voor rapportage kunnen worden verbeterd, bijvoorbeeld door manieren op te nemen om de doorloopsnelheid van het team in uren te zien

Prijzen Asana

Personal: Free forever

Free forever Starter: $8.50/gebruiker per maand

$8.50/gebruiker per maand Geavanceerd: $19.21/gebruiker per maand

$19.21/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise+: Aangepaste prijzen

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10.500+ beoordelingen)

4.4/5 (10.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (13.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Ik vond het geweldig dat ik Taken kon verdelen over meerdere afdelingen en vervolgens Taken binnen de afdeling zelf kon verdelen. Ik heb zowel Asana als ClickUp gebruikt en ik vond dat Asana een zwakkere UI had en niet zo intuïtief of gemakkelijk te leren was._ Capterra beoordeling 4. Monday.com (Beste voor status bijhouden van samenwerkingsprojecten)

via Monday.nl Ik heb Monday.com gebruikt om workflows en dashboards te bouwen terwijl ik met meerdere teams samenwerkte. De aanpasbare workflows en visuele interface maken het ideaal voor samenwerkingsprojecten met dynamische rapportage van de status.

Het visueel bijhouden van de status is intuïtief en de tool integreert goed met de meest gebruikte apps, zoals Slack en Google Werkruimte.

Monday.com beste functies

Visualiseer de werklast van het team om ervoor te zorgen dat de rapportage over de status de capaciteit van het team weerspiegelt

Deel bestanden, geef commentaar en tag teamleden rechtstreeks in Taken

Maak gepersonaliseerde dashboards voor specifieke behoeften op het gebied van status bijhouden

Taak status updates en notificaties automatiseren om tijd te besparen

Monday.com limieten

Beperkte functies voor gegevensbeheer in vergelijking met tools zoals ClickUp

Kan duur worden voor grotere teams

Monday.com prijzen

Gratis

Basis: $12/zetel per maand

$12/zetel per maand Standaard: $14/zetel per maand

$14/zetel per maand Pro: $24/zetel per maand

$24/zetel per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (12.500+ beoordelingen)

4.7/5 (12.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (5.000+ beoordelingen)

5. Airtable (het beste voor het visualiseren van projectgegevens en statusrapporten in een low-code interface)

via Airtable Airtable combineert de functionaliteit van een spreadsheet met de kracht van een relationele database en biedt een unieke manier om projectgegevens te beheren en de status van taken bij te houden.

Ik heb met dit platform geëxperimenteerd om RAG status bijhouden en verschillende formaten voor statusrapporten aanpassen. Je kunt eenvoudig een raster-, kalender-, Kanban- of galerijweergave maken om de status van een project te visualiseren.

Airtable beste functies

Tabellen aanpassen om projectdetails bij te houden op een manier die past bij je werkstroom, ideaal voor teams die veel data verwerken

Gebruik integraties om Airtable te verbinden met tools als Slack, Dropbox en Google Agenda voor samenhangend, geautomatiseerd projectmanagement

Gebruik sjablonen voor het bijhouden van de status voor elk type project, zodat je sneller aan de slag kunt

Gebruik formules om statusupdates automatisch te berekenen wanneer gegevens worden vernieuwd

Airtable limieten

Kan overweldigend zijn voor gebruikers die niet bekend zijn met databasestructuren

Airtable prijzen

Gratis

Teams: $24/zetel per maand

$24/zetel per maand Business: $54/zetel per maand

$54/zetel per maand Schaal Enterprise: Aangepaste prijzen

Airtable beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (2.500+ beoordelingen)

4.6/5 (2.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

6. Basecamp (het beste voor eenvoudige communicatie over projecten en teams)

via Basecamp Basecamp is een eenvoudige tool voor projectmanagement die de communicatie tussen teams vereenvoudigt.

Het bevat een kenmerkende functie 'Hill Charts' waarmee teams intuïtief de voortgang van projecten kunnen bijhouden en bijwerken. De leden van het team gebruiken het om scopes van projecten in positie te slepen, waardoor de status van het werk visueel wordt weergegeven.

Dit geeft managers een krachtige weergave van de tweede orde die de huidige status van elke taak laat zien en laat zien hoe het werk vordert en zich ontwikkelt gedurende de duur van het project.

Basecamp beste functies

Gebruik centrale prikborden om discussies georganiseerd en toegankelijk te houden voor het hele team

Deel bestanden en documenten in één ruimte om de status naadloos bij te houden

Gebruik maken van ingebouwde team chatten om real-time status updates te communiceren

Dagelijkse of wekelijkse automatische check-ins instellen om iedereen op de hoogte te houden van de status van het project

Basecamp beperkingen

Sommige gebruikers vinden de standaard weergave onaantrekkelijk en moeilijk te veranderen

Prijzen Basecamp

Gratis proefversie

Basecamp Plus: $15/ gebruiker per maand

$15/ gebruiker per maand Basecamp Pro Unlimited: $299/maand (jaarlijks gefactureerd)

Basecamp beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (5.000+ beoordelingen)

4.1/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (14.000+ beoordelingen)

🧠Fun feit: Basecamp werd oorspronkelijk ontwikkeld als een interne tool voor 37 signalen om projecten en clients te beheren.

7. Smartsheet (het beste voor het bijhouden van de status van projecten op basis van spreadsheets)

via Smartsheet 👀Did You Know? Gebrek aan toegang tot noodzakelijke informatie heeft een negatieve invloed op het moreel van 88% van de werknemers .

Smartsheet combineert de vertrouwdheid van een spreadsheet met mogelijkheden voor projectmanagement.

Het platform stelt gebruikers in staat om geavanceerde statusrapporten te bouwen met meerdere kolommen voor het bijhouden van initiatieven, eigendom, voortgang en contextuele aantekeningen. Teams kunnen celkoppelingen gebruiken om automatisch gegevens op te halen uit bestaande project bijhouden sheets, waardoor de inspanning voor handmatige rapportage wordt verminderd.

Smartsheet beste functies

Genereren rapporten over de status van projecten gebaseerd op projectgegevens voor nauwkeurige statusupdates

Visualiseer de voortgang en status van taken met grafieken in Gantt-stijl

Verbind Smartsheet met tools zoals Microsoft Office en Google Werkruimte voor naadloze samenwerking

Smartsheet beperkingen

Beperkte stylingopties voor dashboards

Een hogere leercurve vergeleken met andere tools

Smartsheet prijzen

Pro: $12/lid per maand

$12/lid per maand Business: $24/lid per maand

$24/lid per maand Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Geavanceerd werkbeheer: Aangepaste prijzen

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (18.000+ beoordelingen)

4.4/5 (18.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Smartsheet?

Smartsheet maakt het mogelijk om in real-time werk te plannen, bij te houden, te automatiseren, uit te voeren en te rapporteren. Ik vind het prettig dat Smartsheet robuuste integratiemogelijkheden heeft die helpen om verbinding te maken met een groot bereik aan externe apps zoals Okta, Tableau, Google Agenda etc. Capterra beoordeling Ook lezen: Smartsheet vs ClickUp: Welke tool voor projectmanagement is het beste? 8. Wrike (het beste voor complexe projecten bijhouden en plannen)

via Wrike Wrike is een geavanceerde software voor projectmanagement met ingebouwde mogelijkheden voor bijhouden en zeer nauwkeurige rapportage van de status. Het is ontworpen om teams te helpen georganiseerd en productief te blijven.

Het platform biedt meerdere methoden om gegevens te visualiseren, waaronder cirkeldiagrammen, grafieken en dynamische activiteitenstromen die taken en mijlpalen van projecten chronologisch weergeven. Je kunt ook op tijd gebaseerde trends per maand, kwartaal of jaar analyseren, zodat teams het projecttraject kunnen bepalen en potentiële problemen vroegtijdig kunnen herkennen.

Wrike beste functies

Weergaven en werkruimten op maat maken voor de behoeften van uw teams met 360°-visualisatie

Automatisering van werkstromen, waaronder goedkeuringen, formulieren en blauwdrukken, zodat teams zich kunnen richten op hun meest waardevolle werk

Direct inzicht en realtime dashboards die gegevensgestuurde beslissingen en Agile leiderschap ondersteunen

Wrike beperkingen

Steilere leercurve in vergelijking met andere tools op deze lijst

Wrike prijzen

Gratis

Teams: $10/gebruiker per maand

$10/gebruiker per maand Business: $24.80/gebruiker per maand

$24.80/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3500+ beoordelingen)

4.2/5 (3500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2500+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wrike?

_Wrike heeft een dashboard geïmplementeerd waarmee we meer transparantie kunnen creëren. Deze transparantie is niet alleen voor het programmateam, maar ook voor mensen buiten ons programma. We hebben een wekelijkse uitlezing geïmplementeerd die naar veel belanghebbenden gaat om iedereen op de hoogte te houden van onze voortgang binnen ons project portfolio G2 beoordeling 9. Notion (het beste voor kennisbeheer en status bijhouden op één platform)

via Notion Ik vond Notion erg veelzijdig en waardevol voor teams die op zoek zijn naar consolidatie van updates van de status van projecten met documentatie van het team op één plaats.

Notion's status eigenschap zorgt voor granulaire bijhouden, het voorkomen van de valkuilen van inconsistente status rapportage. Het systeem voorkomt dat leden van het team ongedefinieerde statuscategorieën aanmaken, wat zorgt voor gestandaardiseerde communicatie.

U kunt aangepaste velden toevoegen, zoals mijlpalen, uitdagingen en volgende stappen in het project, zodat u uitgebreide statusrapporten kunt maken die diep inzicht geven in de voortgang van het project.

Notion beste functies

Taken bijhouden met behulp van databases die kunnen worden aangepast om gegevens weer te geven in lijsten, kalenders of borden

Gebruik een verscheidenheid aan kant-en-klare sjablonen voor verschillende soorten documenten, zoals artikelen, projectstatusrapporten en presentaties

Statusrapporten koppelen aan projectdocumenten voor eenvoudige referentie

Notion limieten

Sommige gebruikers hebben de behoefte aan een offline versie gerapporteerd

Is niet geschikt voor complexe, cross-functionele projecten

Notion prijzen

Gratis

Plus: $12/zetel per maand

$12/zetel per maand Basis: $18/zetel per maand

$18/zetel per maand Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Notion AI: Toevoegen voor $10/lid per maand

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5500+ beoordelingen)

4.7/5 (5500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

10. Zoho Projects (Beste voor betaalbaar aangepast projectmanagement met geavanceerde rapportage)

via Zoho Projecten Zoho Projects biedt aanpasbare dashboards waarmee projectmanagers en teams snel een overzicht krijgen van de status van het project, de voortgang van de taken en de gekozen KPI's.

Het rapportagesysteem van het platform bevat innovatieve functies zoals chronologische Gantt grafieken, grafieken van resourcegebruik en variancerapporten die teams helpen inzicht te krijgen in het projecttraject en mogelijke risico's. Gebruikers kunnen projectgegevens eenvoudig in stukken snijden en inzichtelijke visualisaties maken zonder dat ze daarvoor technische expertise nodig hebben.

Zoho Projects beste functies

Zorg ervoor dat statusrapporten de meest actuele informatie weergeven met real-time updates

Eenvoudig de status van individuele taken, mijlpalen en afhankelijkheid bijhouden, zodat op elk moment duidelijk is waar het project staat

Genereer gedetailleerde rapporten over de projectstatus waarin de voortgang van het project wordt belicht, samen met inzicht in de toewijzing van resources, bestede tijd en budgetgebruik

Automatisch statusrapporten genereren en versturen op basis van vooraf ingestelde intervallen (bijvoorbeeld dagelijks, wekelijks of maandelijks)

Zoho Projects limieten

Verschillende essentiële functies ontbreken in deze tool, zoals het sorteren van kolommen in de weergave van tabellen, het filteren op meerdere kolommen en het automatisch aanvullen van velden voor Taken

Zoho Projects prijzen

Gratis

Premium: $5/maand

$5/maand Enterprise: $10/maand

Zoho Projects beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (450+ beoordelingen)

4.3/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (700+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho Projects?

Kleine bedrijven moeten elk project afzonderlijk op microniveau bijhouden en Zoho Projects biedt een gebruiksvriendelijke manier om dat te doen. De UI en de instelling zijn te complex, het zou fijn zijn geweest als er duidelijke YouTube tutorials waren geweest of een AI die de Taken voor je kon instellen. Capterra beoordeling 11. Jira (het beste voor Agile teams en het bijhouden van problemen)

via Jira Jira van Atlassian is populair onder Agile teams, vooral voor softwareontwikkelingsprojecten. Het biedt gedetailleerde status bijhouden voor taken, Sprints en problemen.

Hoewel ClickUp het hier beter doet, ben ik nog steeds blij met de verscheidenheid aan ingebouwde rapporten, waaronder burndown grafieken, snelheidsgrafieken en sprintrapporten die Agile teams erg nuttig zullen vinden.

Jira beste functies

Aangepaste rapporten maken die kunnen worden opgeslagen, gedeeld of toegevoegd aan dashboards

Bugs, taken en verbeteringen bijhouden met gedetailleerde opties voor projectrapportage voor zichtbaarheid

Gebruik het krachtige filtersysteem om aangepaste query's te maken met JQL, die specifieke gegevens kunnen ophalen voor statusrapporten

Jira beperkingen

Kan complex zijn om in te stellen en te gebruiken voor niet-softwareteams

Sommige gebruikers rapporteren een verminderde snelheid tijdens piekuren in het werk

Prijzen van Jira

Gratis

Standaard: $7,53/gebruiker per maand

$7,53/gebruiker per maand Premium $13.53/gebruiker per maand

$13.53/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Jira beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (6000+ beoordelingen)

4.3/5 (6000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (15000+ beoordelingen)

12. Microsoft Project Portfolio Management (het beste voor het bijhouden van de status van grootschalige projectportfolio's)

via Microsoft Project Portfoliomanagementent Een van de sleutels tot de kracht van Microsoft Project PPM is de mogelijkheid om volledige portfolio's van projecten te beheren. Portfolio managers kunnen de status van alle projecten binnen het portfolio weergeven, ze prioriteren op basis van strategische doelstellingen en middelen en tijdlijnen aanpassen om succesvolle resultaten te garanderen.

Dit is vooral handig voor senior leiderschap en belanghebbenden die weloverwogen beslissingen moeten nemen over de prioritering van projecten.

Microsoft Project Portfolio Management beste functies

Tijdlijnen en afhankelijkheid van projecten bijhouden met aanpasbare Gantt grafieken

Middelen toewijzen aan projecten en gebruik bijhouden voor betere teamplanning

Power BI gebruiken voor dynamische rapportage en analyses om belanghebbenden op de hoogte te houden

Microsoft Project Portfolio Management limieten

Sommige gebruikers vinden het te veel functies hebben (en daarom complex) voor kleinere projecten en eenvoudigere workflows

Duurder dan andere tools voor projectmanagement Microsoft Project Portfolio Management prijzen

Planner abonnement 1: $10/maand

$10/maand Planner en Project Plan 3: $30/maand

$30/maand Planner en Project Plan 5: $55/maand

$55/maand Project Standard: $679,99/gebruiker (eenmalige aankoop)

$679,99/gebruiker (eenmalige aankoop) Project Professional: $ 1.129,99/gebruiker (eenmalige aankoop)

$ 1.129,99/gebruiker (eenmalige aankoop) Project Server: Aangepaste prijzen

Microsoft Project Portfolio Management beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (1500+ beoordelingen)

4/5 (1500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (2000+ beoordelingen)

Ook lezen: Top Microsoft Project Alternatieven & Concurrenten (Gratis & Betaald!)

via Hive Hoewel Hive een veelzijdige projectmanagementtool is met verschillende aangepaste opties en functies voor samenwerking, vond ik de geautomatiseerde rapportage het leukst.

Geautomatiseerde rapportages kunnen de voortgang van taken, de gezondheid van het project, de prestaties van het team en komende deadlines bevatten. Je kunt ook regelmatig updates inplannen om naar belanghebbenden te sturen, waardoor je tijd bespaart op het bijhouden van de status.

Hive beste functies

Kies uit Kanban, Gantt, kalender en tabel weergaven om projecten te organiseren op basis van team behoeften

Werk direct samen binnen taken en projecten om de communicatie gecentraliseerd te houden

Gebruik de functie Tijdregistratie om statusrapporten te genereren die inzicht geven in de toewijzing van resources, de tijd die aan taken is besteed en de algehele efficiëntie van het project

Gebruikmaken van commentaar op taken en feedbacklussen om updates te geven en inzichten direct binnen het project te delen

Hive limieten

Schakelen tussen tijdlijn weergaven kan een uitdaging zijn

Prijzen van Hive

Free: Gratis voor altijd

Gratis voor altijd Starter: $1.50/gebruiker per maand

$1.50/gebruiker per maand Teams: $5/gebruiker per maand

$5/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Hive beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (550+ beoordelingen)

4.6/5 (550+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Hive?

Het is gemakkelijk toegankelijk omdat het compatibel is met verschillende besturingssystemen. Als ik nieuwe projecten start, kan ik de lopende projecten bijhouden. Mijn favoriete aspecten zijn de verdeling van projecten in fasen, de aanpasbare tijdlijn, de mogelijkheid om een budget/planning in te stellen en een afgebakend kader te bepalen. De labels en kleuren helpen me om projectfasen te individualiseren en te markeren voor een beter overzicht en controle. Capterra beoordeling 14. Plecto (Beste voor real-time gegevensvisualisatie voor status bijhouden)

via Plecto Voor teams die de betrokkenheid en motivatie willen vergroten door transparantie van gegevens, is Plecto gespecialiseerd in het maken van realtime dashboards die de status van projecten visualiseren.

Naast traditionele rapportage bevat Plecto gamification-elementen zoals live notificaties van prestaties, functies voor het bijhouden van wedstrijden en realtime erkenning. Deze aanpak verandert rapportage van een alledaagse Taak in een interactief, motiverend hulpmiddel dat de prestaties van de organisatie stimuleert.

Plecto beste functies

Visualiseer gegevens over teamprestaties in realtime met aanpasbare dashboards op maat van uw rapportagebehoeften

Creëer widgets om specifieke statussen van projecten bij te houden

Verbinding maken met andere tools zoals Salesforce, HubSpot en Google Spreadsheets voor naadloze gegevensintegratie

Plecto limieten

Mogelijk niet ideaal voor traditionele projectmanagement taken

Plecto prijzen

Medium: $ 230/maand (jaarlijks gefactureerd)

$ 230/maand (jaarlijks gefactureerd) Groot: $360/maand (jaarlijks gefactureerd)

$360/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Plecto beoordelingen en reviews

G2: 4.2/5 (30+ beoordelingen)

4.2/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

15. Geckoboard (Het beste voor het visualiseren van de status van projecten met aanpasbare dashboards)

via Geckoboard Geckoboard is ontworpen voor real-time rapportage en gegevensvisualisatie. Het transformeert het bijhouden van gegevens door context te bieden via doelen, statusindicatoren en updates in realtime.

Het is ideaal voor managers die snelle momentopnamen van sleutelgegevens nodig hebben en werkt goed voor teams die zich richten op klantenservice, verkoop en andere prestatiegedreven functies.

Geckoboard beste functies

Real-time gegevens uit meerdere databronnen weergeven, zodat je team op de hoogte blijft van belangrijke statistieken

Maak aangepaste grafieken en dashboards om te voldoen aan de specifieke bijhoudingsbehoeften van je team

Eenvoudig integreren met andere tools zoals Slack, Google Analytics en Zendesk voor gecentraliseerde rapportage

Geckoboard limieten

Het heeft beperkte mogelijkheden voor projectmanagement

Geckoboard prijzen

Essentieel: $55/maand voor 3 gebruikers

$55/maand voor 3 gebruikers Pro: $219/maand voor 10 gebruikers

$219/maand voor 10 gebruikers Schaal: Aangepaste prijzen

Geckoboard beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (45+ beoordelingen)

4.3/5 (45+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Geckoboard?

Dit is een geweldige manier om KPI's op een visueel aantrekkelijke manier met je team te delen. De eenvoudigste manier om dashboards te bouwen die zowel zinvol als effectief zijn. G2 overzicht Kies de beste tool voor status rapportage

Mijn topprioriteiten op het werk zijn het bewaken van de voortgang van projecten voor onze redactionele afdelingen en zorgen voor een naadloze teamcommunicatie. Na het evalueren van al deze tools, blijft ClickUp mijn topaanbeveling.

Met de Dashboards van ClickUp kunt u aangepaste rapporten maken met aangepaste kaarten voor de voortgang van taken, werklast, tijdsregistratie en meer, terwijl u met Goals teams op een gestructureerde manier doelstellingen, sleutel resultaten en voortgang kunt laten bijhouden, zodat iedereen op één lijn zit met de prioriteiten van het bedrijf. Wat ClickUp anders maakt is zijn alles-in-één projectmanagement. Het kan worden aangepast aan meerdere projecttypes, is geschikt voor projecten en organisaties van elke grootte en hoeft uw bestaande workflows niet aan te passen.

Het vermogen om verschillende functies voor projectmanagement te integreren in één platform maakt het van onschatbare waarde voor iedereen die de transparantie en rapportage van projecten wil verbeteren.

Dus waarom wachten? Probeer ClickUp gratis uit en vervang uw verspreide tools door één krachtige oplossing voor projectmanagement.