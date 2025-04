Tekenen terwijl je een schermopname maakt

Presenteer je dat belangrijke projectrapport of probeer je je online lezingen te verbeteren? Als je de kunst van het tekenen tijdens een schermopname onder de knie hebt, kun je je presentatie een stuk beter maken.

Het zal je niet verbazen dat de meeste individuen of organisaties vertrouwen op schermopnametools om complexe werkstromen uit te leggen, instructievideo's te maken en belangrijke momenten te documenteren.

De markt voor deze tools groeit gestaag 6.5% CAGR worden ze essentieel voor onderwijs en communicatie op de werkplek.

Deze stijging onderstreept ook de toenemende rol van asynchrone video communicatie om leren en samenwerken dynamischer te maken.

Klaar om je scherm in een canvas te veranderen? Laten we eens kijken hoe!

60-seconden samenvatting

Tekenen tijdens een schermopname helpt om ideeën te verduidelijken en het publiek betrokken te houden

Kies uit hulpmiddelen zoals ClickUp Clips loom, Zoom, Bandicam of Snagit om te beginnen met schetsen terwijl u opneemt

Door een tool als ClickUp te kiezen, kunt u gebruik maken van ClickUp Whiteboards om te tekenen, ClickUp Mindmaps om gedetailleerd te structureren en Redactie om aantekeningen te maken

Neem het hele scherm, een specifiek venster of een browsertabblad op met ClickUp Clips

Bewerk opnames, maak aantekeningen met Redactie en deel ze via de samenwerkingsfuncties van ClickUp voor feedback

Waarom zou u tekenen tijdens een schermopname?

Waarom tekenen tijdens een schermopname, vraag je je af? Stel je voor dat je een complex idee uitlegt zonder beeldmateriaal. Het is alsof je kleuren beschrijft aan iemand in het donker.

Tekeningen toevoegen tijdens het opnemen is niet alleen om er cool uit te zien (hoewel het dat waarschijnlijk ook is 😎); het is om de duidelijkheid en betrokkenheid te vergroten.

Voor verbeterde samenwerking op de werkplek live tekenen op video's kan hiaten in het begrip overbruggen tijdens async communicatie of presentaties. Of het nu gaat om het brainstormen over workflows of het annoteren van feedback op een gedeeld project, direct tekenen op het scherm voegt die extra laag van "Oh, nu snap ik het!" toe voor uw kijkers.

Pluspunten, software voor schermopname met ingebouwde tekengereedschappen bespaart u kopzorgen na bewerking. Het is direct, impactvol en zorgt ervoor dat je boodschap blijft hangen. Dus waarom laat je je ideeën niet tot leven komen terwijl je opneemt?

Er zijn tegenwoordig veel tools voor schermopname beschikbaar, maar het kan een wereld van verschil maken om er een te vinden die aan uw specifieke behoeften voldoet - of het nu voor live sessies is of voor async communicatie.

Met de juiste tool kunt u opnemen en annotaties en schetsen toevoegen om uw ideeën tot leven te brengen. Laten we eens kijken naar de beste opties, waaronder een tool als ClickUp om u te helpen de perfecte pasvorm te kiezen.

1. ClickUp Clips

Integreer ClickUp Clips rechtstreeks in uw werkruimte, zodat u niet meer van app hoeft te wisselen of uploads hoeft te beheren

Laten we beginnen met de beste tool die er is- ClickUp Clips .

Het integreert rechtstreeks in ClickUp, zodat u video's opnemen en delen zonder van app te wisselen. Of je nu een team update geeft of een snelle tutorial maakt, het is een gemakkelijke manier om je computerscherm vast te leggen en het binnen een paar seconden ter controle te versturen.

Druk gewoon op opnemen, deel je scherm en verstuur het sneller dan wanneer je een reactie typt. Je kijkers en medewerkers kunnen zelfs commentaar geven op specifieke momenten en zo discussies op gang brengen - een leuke bonus!

Dit is waarom dit de perfecte gratis ingebouwde schermrecorder is:

Elimineer misverstanden en stimuleer gesprekken met async communicatie

Schermen opnemen met of zonder voice-over

Voeg commentaar toe aan specifieke momenten in een Clip om de aandacht van je kijkers te trekken

Geef uw collega's toegang tot Clips wanneer dat nodig is

Embed uw Clips direct in ClickUp. Genereer een publieke link om extern te delen of geef gebruikers de mogelijkheid om ze te downloaden

Transcribeer uw video's automatisch met ClickUp Brein -een innovatief AI-tool die schermopnames aanvult -om snel door hoogtepunten te scannen en belangrijke content te vinden via tijdstempels

Kopieer fragmenten van Clips om ze opnieuw te gebruiken

Hoewel je niet direct kunt tekenen in Clips, kun je wel feedback toevoegen en je lezers wijzen op specifieke delen van je schermopname door middel van commentaar.

2. Loom

via Loom Als je ooit een video-update hebt willen versturen maar geen vergadering wilt plannen, dan is Loom je vriend.

Hiermee kun je je scherm (en camera als je dat wilt) opnemen om ideeën uit te leggen of feedback te delen. Bovendien is het met eenvoudige delen en analyses om de betrokkenheid van de kijker bij te houden uitstekend geschikt voor persoonlijk en teamgebruik.

💡Hoe teken je in Loom: Om in Loom te tekenen, gebruik je de knop ingebouwde annotatiegereedschappen tijdens uw schermopname, door te selecteren uit opties zoals tekst, vormen en een laserpointer om sleutelpunten te markeren.

3. Zoom

via Zoom Je kent Zoom waarschijnlijk voor vergaderingen, maar wist je dat je het ook kunt gebruiken om sessies op het scherm op te nemen? Het is perfect voor het opnemen van snelle tutorials, trainingsmateriaal of brainstormsessies. Zodra je op opnemen drukt, wordt je video geleverd met eenvoudige deelopties en zelfs transcriptiemogelijkheden.

Je kunt je scherm annoteren tijdens vergaderingen en de video lokaal opslaan. Hierdoor hoef je achteraf geen schetsen meer toe te voegen, wat je tijd en bandbreedte bespaart.

💡Hoe tekenen op Zoom: Schakel in Zoom tijdens een vergadering of schermdeling de functie Annoteren in om in realtime te tekenen, tekst toe te voegen of delen van je scherm te markeren.

4. Bandicam

via Bandicam Bandicam is ideaal voor iedereen die opnames van hoge kwaliteit wil maken. De ondersteuning voor 4K-opnames en aangepaste opnamegebieden is perfect voor gamers of iedereen die gedetailleerde video tutorials maakt.

En als je tijdens het opnemen aantekeningen moet maken, is dat met de ingebouwde tekengereedschappen een fluitje van een cent.

💡Hoe tekenen op Bandicam: Tijdens het gebruik van Bandicam kun je het tekengereedschap activeren via de functie "Rechthoek" of "Pen" in de instellingen om annotaties en highlights toe te voegen tijdens de schermopname

5. Snagit

via Snagit Snagit is je beste keuze als je op zoek bent naar iets eenvoudigs en makkelijk te gebruiken. Snagit staat bekend om zijn schermopnamemogelijkheden en biedt eenvoudige schermopnametools waarmee je video kunt opnemen en tekst of aantekeningen kunt toevoegen.

Het is goed voor snelle, gepolijste tutorials of het uitleggen van ingewikkelde concepten zonder de toeters en bellen van meer geavanceerde software.

💡Hoe tekenen in Snagit: Met Snagit kunt u op uw scherm tekenen door het tabblad Tekenen te selecteren voordat u de opname start, zodat u uit de vrije hand aantekeningen en vormen kunt toevoegen terwijl u uw scherm vastlegt

Ook lezen: We hebben de beste software voor zelfstudievideo's getest

Tekenen tijdens schermopname: Stap-voor-stap handleiding

Elke tool heeft zijn eigen UI en methode om te tekenen terwijl je een schermopname maakt, maar over het algemeen volgen ze allemaal hetzelfde proces.

In deze stap-voor-stap handleiding laten we u zien hoe u ClickUp Clips kunt gebruiken om op uw scherm te tekenen terwijl u opneemt - zonder extra software!

1. Installeer de benodigde software

Voordat u begint te tekenen tijdens uw schermopname, hebt u twee belangrijke hulpmiddelen nodig: iets om uw scherm op te nemen en iets om mee te tekenen.

Terwijl u voor de meeste softwareopties de app lokaal moet downloaden en installeren, werkt ClickUp Clips rechtstreeks vanuit de ClickUp app!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-601.png ClickUp Clips: Tekenen tijdens een schermopname /$$$img/

Blijf georganiseerd met Clips Hub - vind en beheer al uw ClickUp opnames snel op één centrale locatie, zodat u ze kunt zoeken, sorteren en visualiseren voor maximale productiviteit

Meld u gewoon aan bij uw ClickUp account om met opnemen te beginnen.

💡 Pro Tip:Versnel uw werkstroom door gebruik te maken van ClickUp integraties . Met meer dan 1000 gratis verbindingen met tools zoals Gmail, HubSpot, Salesforce en meer, kunt u taken automatiseren en alles soepel laten verlopen - en dat alles met slechts een paar klikken.

2. Schermopname instellen

Als je de instellingen voor de opname goed instelt, kan dat je video verbeteren. Zo bereid je je voor op succes:

Open ClickUp Clips: Zoek naar het camerapictogram of de knop Record Clip (meestal in de rechterbovenhoek). Klik erop om te beginnen

Probeer verschillende deelopties om uw ClickUp Clips te delen en op te nemen

Kies wat u wilt opnemen: Beslis of u het hele scherm in volledig scherm wilt opnemen, slechts één venster of alleen een specifiek tabblad van de browser

Beslis of u het hele scherm in volledig scherm wilt opnemen, slechts één venster of alleen een specifiek tabblad van de browser Test uw microfoon: Als u van plan bent om te praten tijdens het tekenen, zorg er dan voor dat uw microfoon werkt! Met ClickUp Clips kunt u tegelijkertijd uw stem en het scherm opnemen - perfect voor boeiende tutorials of presentaties

🧠 Leuk weetje: ScreenCam, een van de eerste commercieel beschikbare screencastingproducten in de jaren 1990, populair geworden voor het streamen en uitzenden van schermdemo's en tutorials.

Ook lezen: Hoe aantekeningen te maken van een video als een pro

3. Start je tekengereedschap

Tijdens het tekenen tijdens een schermopname op ClickUp Clips hebt u twee vaste opties:

U kunt ClickUp Whiteboards en ClickUp mindmaps om rechtstreeks in uw werkruimte schetsen te maken en uw tekeningen te integreren in taken en projecten.

Als u de voorkeur geeft aan andere hulpmiddelen zoals Microsoft Paint of Google Jamboard, dan zijn dat ook geweldige opties voor extern tekenen!

📮ClickUp Insight: Het wisselen van context vreet stilletjes aan de productiviteit van je team. Ons onderzoek toont aan dat 42% van de onderbrekingen op het werk worden veroorzaakt door het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als je deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp verenigt uw werkstromen, clips en chats onder één uniform platform. Start en beheer uw taken vanuit verschillende documenten, whiteboards en meer, terwijl AI-gebaseerde functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

Zet je ideeën om in actie-items met behulp van ClickUp Mindmaps

Als u de tekenhulpmiddelen van ClickUp gebruikt, leest u hier hoe u kunt beginnen:

Open een Whiteboard of Mindmap in uw ClickUp-werkruimte

Stel uw tekengebied in met de grootte en layout van uw voorkeur

Kies uw tekengereedschappen en kleuren om creatief aan de slag te gaan

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-604.png ClickUp Whiteboard: Tekenen tijdens schermopname /%img/

Ervaar snellere laadtijden, soepelere interacties en samenwerking in realtime zonder lag op ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards bieden snelle laadtijden en soepele samenwerking in realtime, wat perfect is voor het integreren van tekeningen tijdens het opnemen. Bovendien kunnen ze worden geïntegreerd met uw taken en projecten, zodat u schetsen snel kunt omzetten in uitvoerbare abonnementen!

💡Quick Hack Gebruik sneltoetsen voor mindmaps om sneller op te nemen:

Ctrl + D (Cmd + D) om vertakkingen te dupliceren

om vertakkingen te dupliceren Enter om een nieuwe vertakking onder de huidige toe te voegen

om een nieuwe vertakking onder de huidige toe te voegen Tab om snel een vertakking te maken

Ook lezen: Beste extensies voor schermrecorder in Chrome

4. Schermopname starten

Het is tijd om te beginnen met het opnemen van je video en schets. Dit is wat je moet doen:

1. De ClickApp inschakelen

Voordat je je eerste Clip opneemt, moet je ervoor zorgen dat de ClickApp Clip: Screen Recording ClickApp is ingeschakeld voor je werkruimte.

Nog te doen:

Klik op je werkruimte avatar in de linkerbovenhoek.

Navigeer naar Apps en selecteer vervolgens ClickApps.

Zoek naar Clip: Screen Recording en schakel deze in.

2. Een schermclip opnemen

Eenmaal ingeschakeld, kunt u Clips direct opnemen vanuit de werkbalk, een opmerking bij een Taak of de Hub Clips. Om op te nemen:

Open het menu Snelle actie vanuit de taakbalk, een commentaar bij een taak of de hub Clips

Klik vanuit een opmerking over een taak op het video-pictogram om te beginnen met het opnemen van een Clip of Voice Clip in een opmerking over een taak

5. Begin met tekenen

Eenmaal ingesteld, kunt u uw ideeën tot leven brengen met ClickUp Whiteboards of Mindmaps. Als voorbeeld nemen we hier een Whiteboard:

Voeg commentaar met tijdstempels toe aan video's voor duidelijke communicatie

Als je sleutelmomenten moet benadrukken of extra details moet toevoegen, ClickUp's hulpmiddelen voor Redactie van video's hebben u gedekt. U kunt:

Aantekeningen toevoegen: Laat opmerkingen achter op specifieke tijdstippen

Laat opmerkingen achter op specifieke tijdstippen De aandacht trekken: Markeer sleutelmomenten die aandacht nodig hebben

Markeer sleutelmomenten die aandacht nodig hebben Details aanwijzen: Essentiële informatie aanwijzen om ervoor te zorgen dat deze wordt opgemerkt

ClickUp ondersteunt MP4, WEBM en Ogg formats voor video proofing, waardoor compatibiliteit met populaire browsers zoals Edge, Chrome, Firefox, Safari en Opera gegarandeerd is. Met deze functies worden uw schermopnamen veel interactiever en boeiender!

Ook lezen: Projectmanagement voor videoproductie

Tips voor effectief tekenen tijdens het opnemen

Tekeningen toevoegen tijdens het opnemen of annoteren van je clips kan je content naar een hoger niveau tillen - of je nu YouTube-video's of instructievideo's maakt - maar het is essentieel om het op een manier te doen die verbetert in plaats van afleidt.

Hier zijn enkele tips om je opnames effectiever en boeiender te maken:

Plan vooruit: Schets je ideeën voordat je begint met tekenen. Een duidelijke structuur zorgt voor uitstekende presentatievaardigheden en kun je georganiseerd blijven en onnodige pauzes vermijden tijdens het opnemen. ClickUp Brein , een AI-assistent, helpt u brainstormen over content en presentatie-ideeën zodat u niet vastloopt met creatieve blokken ✅

Genereer ideeën, brainstorm over presentatie werkstromen en haal het beste uit uw videogesprekken met ClickUp Brain

Wanneer u traditionele tekengereedschappen gebruikt, kunt u het volgende proberen:

Lijndiktes optimaliseren: Kies de juiste lijndikte voor duidelijkheid-dunne lijnen voor details, dikkere voor nadruk. Hierdoor vallen uw tekeningen op zonder dat ze te druk zijn ✅

Kies de juiste lijndikte voor duidelijkheid-dunne lijnen voor details, dikkere voor nadruk. Hierdoor vallen uw tekeningen op zonder dat ze te druk zijn ✅ Markeer sleutelgebieden: Gebruik de markeerstift om de meest kritieke delen van uw tekening te benadrukken, zodat uw publiek zich beter kan concentreren ✅

Gebruik de markeerstift om de meest kritieke delen van uw tekening te benadrukken, zodat uw publiek zich beter kan concentreren ✅ Houd het simpel: Vermijd rommel op het canvas. Focus op beknopte visuals die uw verhaal ondersteunen, zodat de aandacht van het publiek bij de sleutelpunten blijft ✅

Vermijd rommel op het canvas. Focus op beknopte visuals die uw verhaal ondersteunen, zodat de aandacht van het publiek bij de sleutelpunten blijft ✅ **Gebruik vormen en pijlen om verbindingen, processen of relaties te illustreren. Stroomschema's kunnen complexe ideeën in verteerbare visuals opsplitsen ✅

Pauzeer als dat nodig is: Druk op pauze als je je tekeningen moet aanpassen of details moet toevoegen. Een goed idee is om tijdens de presentatie of na afloop om commentaar te vragen. Probeer ClickUp chatten om direct feedback te krijgen op Taken of op de Clip. ✅

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Chat-Dashboard-Image.png ClickUp chatten: Tekenen tijdens schermopname /$$$img/

Centraliseer uw gesprekken, taken en meer op ClickUp Chat

Bekijken voordat u deelneemt: Speel uw opname af voordat u deelneemt. Zorg ervoor dat alles soepel werktstroomt, dat uw tekeningen duidelijk zijn en dat de sleutelboodschappen goed worden gecommuniceerd ✅

Door deze tips te volgen, kunt u schermopnames maken die informatief, visueel aantrekkelijk en gemakkelijk te volgen zijn!

Uw tekeningen en schermopnamen verbeteren met ClickUp

Tekenen in de schermopnamemodus is als het toevoegen van een vleugje pit aan uw uitleg. U kunt uw kijkers geboeid houden door sleutelpunten te benadrukken of complexe ideeën te schetsen.

Maar maak u geen zorgen over Picasso: het doel is duidelijkheid, geen meesterwerk.

Vergeleken met de meeste andere tools kunt u met ClickUp uw schermopnamen organiseren, commentaar toevoegen aan schermopnamen met tijdstempels, uw sjablonen voor tekeningen opslaan en eenvoudig samenwerken met uw team - alles op één plek!

Van het abonnement op scripts tot het verzamelen van feedback, ClickUp geeft u alle hulpmiddelen in één keurig pakket.

Klaar om uw schermopnamen van "meh" naar "wow" te brengen? Aanmelden voor ClickUp en maak uw opnames net zo dynamisch als uw ideeën!