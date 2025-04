TidyCal vs. Calendly: Welke vergaderplanner is de beste?

ben je vrijdag gratis?

"Werkt donderdag ook?"

17 uur?

misschien middag?

Zien de telefoontjes en e-mails voor het plannen van vergaderingen er zo uit? Het coördineren van gesprekken voor je team en clients, vooral in meerdere tijdzones, kan aanvoelen alsof je geblinddoekt uit een doolhof probeert te ontsnappen.

Natuurlijk is er Google Agenda. Maar je moet kalenders uitwisselen of koppelen om een geschikte tijd te vinden voor alle betrokkenen. De jacht naar dit gemak kan een aanzienlijk ongemak zijn voor het runnen van je business.

Je hebt slimmere online kalenders tot uw dienst. En meestal komt het hierop neer: TidyCal vs. Calendly. Beide beloven je planning te vereenvoudigen, maar welke biedt echt meer waarde voor jouw behoeften?

Dat gaan we uitzoeken. Psst...als geen van de tools geschikt is, hebben we ook nog een bonus derde om kalenderbeheer eenvoudiger te maken: ClickUp !

Wat is TidyCal?

TidyCal is een online kalender planning tool gemaakt door AppSumo om het boeken van afspraken te vereenvoudigen voor particulieren en kleine bedrijven. Het is bedoeld als een budgetvriendelijk alternatief voor Calendly.

In 2021 kwam TidyCal op de markt met iets waar ondernemers hun oren van spitsten: levenslange toegang die te mooi leek om waar te zijn. (Spoiler alert: dat was het niet)

Terwijl de meeste planningstools alles voor iedereen proberen te zijn, pakte TidyCal het anders aan. De app haalde de poeha weg en richtte zich op betaalbaarheid en eenvoud voor kleine bedrijven en zelfstandigen.

De tool kan alles aan, van één-op-één consulten tot vergaderingen in teams, en biedt de belangrijkste functies voor het maken van afspraken zonder gebruikers te overweldigen.

TidyCal functies

Tijdens het verkennen van verschillende dagelijkse planner apps tidyCal's benadering van planning combineert eenvoud met slimme functies. Elke functie werkt om echte planningsuitdagingen op te lossen zonder gebruikers te overweldigen.

Hier is een gedetailleerde kijk op wat TidyCal onderscheidt:

1. Slimme kalenderintegratie

via TidyCal Weet je nog dat je dubbel geboekt werd omdat je kalenders niet synchroniseerden? TidyCal elimineert dat nachtmerrie scenario met real-time synchroniseren tussen Google Agenda, Outlook en andere belangrijke kalenders.

Het platform werkt automatisch en in realtime je beschikbaarheid bij in alle verbonden online agenda planning tools.

Als je bijvoorbeeld een consultant bent die zowel vergaderingen voor clients als persoonlijke afspraken beheert, blokt TidyCal automatisch tijden in al je kalenders wanneer iemand een sessie boekt.

2. Aanpasbare reserverings pagina's

via Tidycal Heb je wel eens geprobeerd een vergadering te coördineren met vijf mensen in drie tijdzones? Meestal is het een puinhoop. TidyCal regelt dit op een elegante manier.

De functie groepsplanning van het platform zoekt niet alleen naar beschikbare tijden, maar stelt op intelligente wijze slots voor die werken in verschillende tijdzones, houdt rekening met de werktijden van elke deelnemer en houdt zelfs rekening met terugkerende verplichtingen.

Dit is vooral waardevol voor wereldwijde teams die client presentaties of wekelijkse team synchronisaties beheren.

4. Automatisering van gebeurtenissen

via Calendly Calendly gaat verder dan plannen en helpt bij het automatiseren van je hele workflow. Als je Calendly gebruikt voor je business en iemand boekt een demo, dan gebeurt dit automatisch:

Je best passende verkoper wordt toegewezen op basis van regio en expertise

Je CRM wordt bijgewerkt met prospectinformatie

De leden van je team ontvangen onmiddellijk notificaties op Slack

Een gepersonaliseerde e-mailreeks begint met het betrekken van de prospect

Dit gebeurt allemaal zonder enige handmatige inspanning. Calendly transformeert je planning en stroomlijnt je taken voor en na vergaderingen in een efficiënt, geautomatiseerd proces.

2. Informatie over teamplanning

via Calendly Calendly biedt uitgebreide controle over de planningsomgeving voor organisaties die hoge eisen stellen aan veiligheid en overzicht.

Het bevat geavanceerde functies voor veiligheid zoals SAML single sign-on, gedetailleerde analyses en rapportage om vergaderingen te optimaliseren. Calendly biedt ook mogelijkheden voor aangepaste branding of white labeling, zodat je je eigen pagina met afspraken kunt maken.

Als beheerder kun je gemakkelijk een groot team beheren met gecentraliseerde controles en functies voor het naleven van de regels in jouw gereguleerde sector.

Prijzen van Calendly

Gratis abonnement

Standaard: $12/maand per zetel

$12/maand per zetel Teams: $20/maand per zetel

$20/maand per zetel Enterprise: $15k/jaar

Ook lezen: Beste Calendly alternatieven & concurrenten

TidyCal Vs. Calendly: Vergeleken functies

Laten we nu een gedetailleerde vergelijking maken tussen Calendly vs. TidyCal om te zien waar beide tools in uitblinken en waar ze tekortschieten. We beginnen met een uitgebreide tabel met de sleutel functies:

Functies TidyCal Calendly Kalenderintegratie Google Agenda, Outlook, iCal Google Agenda, Outlook, iCal, Exchange Vergaderingen Een-op-een, groep, round-robin (basis) Een-op-een, groep, round-robin (gevorderd), collectief Customization Basic branding, Soorten vergaderingen Advanced branding, Aangepaste workflows, Peilingen voor vergaderingen Teams Basisfuncties voor het plannen van teams Geavanceerde routing, Round-robin, Analytics Integraties Basis (10+ integraties) Uitgebreid (100+ integraties) API toegang Beperkt Volledige API toegang Veiligheid Standaard veiligheid Veiligheid op Enterprise-niveau Prijsmodel Eenmalige betaling Op basis van abonnement

Het is tijd om elk sleutelaspect van dichterbij te bekijken en uit te zoeken welke van de twee beter presteert dan de andere:

1. Gebruikersinterface en -ervaring

Beide platforms begrijpen dat het beheren van je planning geen hoofdpijn moet zijn, maar ze benaderen het een beetje anders.

TidyCal houdt het simpel, waardoor het perfect is voor kleine bedrijven en zelfstandigen. De schone interface vermindert de mentale rommel, waardoor je je planning workflow in minuten kunt instellen in plaats van uren. Het richt zich op de essentie en heeft een logische layout die je op een natuurlijke manier door het proces leidt.

Calendly, aan de andere kant, gaat een stapje verder met een geavanceerder dashboard dat is ontworpen voor grotere teams en ondernemingen. Natuurlijk, de leercurve is wat steiler, maar het is de moeite waard voor de aanpassingsopties en geavanceerde functies voor werkstromen.

De interface is zeer geschikt voor het beheren van meerdere leden van het team, complexe routing en integraties, zonder dat het overweldigend aanvoelt.

Winnaar: Gelijkspel. TidyCal's no-nonsense aanpak zou je moeten kiezen als je een solopreneur bent. Als je op zoek bent naar een meer complexe en geavanceerde installatie, dan zou Calendly je keuze moeten zijn

2. Flexibiliteit en controle bij het plannen

Beide platforms bieden een solide planningsbeheer, maar met duidelijke verschillen.

TidyCal biedt eenvoudige, ongecompliceerde functies voor het maken van planningen, met de belangrijkste functies zoals buffertijdbeheer en basisregels voor beschikbaarheid.

Het is ideaal voor professionals met voorspelbare roosters, waarbij standaard duur van vergaderingen en pauzes mogelijk zijn zonder onnodige complexiteit.

Calendly stapt verder met zijn geavanceerde rule engine, die dynamische buffertijden biedt op basis van vergaderingstypes of rollen van deelnemers. De aangepaste beschikbaarheidspatronen ondersteunen complexere behoeften, zoals seizoensgebonden uren, roterende roosters, betaalde vergaderingen en aangepaste vergaderplafonds per dag.

Dit niveau van aanpassingen maakt Calendly vooral nuttig voor bedrijven met meerdere leden in het team en verschillende planningsbehoeften op verschillende afdelingen of tijdzones.

🏆 Winnaar: Calendly voor zijn geavanceerde planningsfunctie

Ook lezen: Taken op het werk prioriteren

3. Teambeheer

Naarmate je bedrijf groeit, wordt het coördineren van het teamplanningsproces crucialer. Beide platforms bieden functies voor teams, maar met sleutelverschillen.

TidyCal biedt basis functies voor teams die goed werken voor kleine groepen. Het biedt het aanmaken van gebeurtenissen in groepen voor eenvoudige team planning en toestemming management, waardoor het ideaal is voor kleine bedrijven met een basis behoefte aan planning.

Calendly biedt echter meer robuuste team management tools. De geavanceerde teamroutering wijst automatisch vergaderingen toe op basis van criteria zoals expertise, beschikbaarheid of tijdzone.

Het round-robin systeem zorgt voor een eerlijke verdeling van vergaderingen, terwijl geavanceerde toegangscontroles hiërarchische toestemmingen mogelijk maken. Teamanalyses bieden waardevolle inzichten in vergaderpatronen en het gebruik van leden, waardoor grotere operaties geoptimaliseerd kunnen worden.

🏆 Winnaar: Calendly voor zijn functie voor eerlijke verdeling, die teambeheer veel efficiënter maakt

4. Integratiemogelijkheden

Uw planningstool moet soepel integreren met andere tools voor online vergaderingen in de hedendaagse verbonden zakenwereld. Hier is hoe TidyCal en Calendly zich vergelijken in dit aspect:

TidyCal biedt essentiële kalenderintegraties, gericht op de belangrijkste zakelijke behoeften. Het maakt gemakkelijk verbinding met belangrijke agendadiensten en basisplatforms voor videoconferenties. Hoewel de integratieopties beperkter zijn dan die van Calendly, voldoen ze aan de meest voorkomende behoeften van kleine bedrijven en onafhankelijke professionals.

Calendly heeft daarentegen een uitgebreid integratie-ecosysteem, gekoppeld aan meer dan 100 zakelijke tools. Het biedt geavanceerde API-toegang voor aangepaste integraties en webhook ondersteuning voor geautomatiseerde workflows.

De diepgaande CRM-integraties zorgen voor gedetailleerd bijhouden van leads en het in kaart brengen van het klanttraject, waardoor het ideaal is voor bedrijven die afhankelijk zijn van meerdere softwaretools en behoefte hebben aan geautomatiseerde werkstromen.

🏆 Winnaar: Calendly, voor zijn veelzijdige benadering van bedrijfsprocessen en het ontwerpen van workflows

5. Waarde voor je geld

TidyCal biedt een eenmalig betaalmodel, waardoor gebruikers levenslang toegang hebben tot alle functies zonder terugkerende kosten. Deze aanpak biedt een uitzonderlijke waarde voor budgetbewuste bedrijven en zelfstandigen die behoefte hebben aan betrouwbare planning tools zonder voortdurende financiële toewijzing. U profiteert ook van een all-inclusive functieset, waardoor toekomstige upgrades niet meer nodig zijn.

Calendly, met zijn abonnement gebaseerde prijzen en functies, is geschikt voor groeiende organisaties met evoluerende behoeften. Hoewel de maandelijkse prijs per zetel in eerste instantie hoger lijkt, kunnen de meer geavanceerde functies en uitgebreide integraties van het platform een aanzienlijke ROI opleveren voor grotere teams.

De gelaagde structuur stelt organisaties in staat om te schalen op basis van behoeften, wat kan leiden tot hogere kosten als teams uitbreiden.

🏆 Winnaar: Gelijkspel. Voor solopreneurs of kleine teams (tot 10 personen) werkt het gratis abonnement van TidyCal het beste. Voor betaalde abonnementen dekt TidyCal 90% van uw behoeften tegen 20% van de kosten. Voor teams van meer dan 10 personen of voor geavanceerde planningen zijn de extra functies van Calendly de investering waard.

🧠 Leuk weetje: Het eerste bekende gebruik van een kalender gaat terug tot de Sumeriërs, die rond 2000 voor Christus de eerste maankalender creëerden. Hoewel we sindsdien een lange weg hebben afgelegd, draait het leven nog steeds om het goed beheren van onze agenda's!

TidyCal Vs. Calendly op Reddit

We keken op Reddit om te zien wat gebruikers uit de echte wereld zeggen over deze apps voor kalenders .

Een Redditor in r/podcasting deelde hun ervaring met de synchronisatiemogelijkheden van TidyCal's kalender:

Ik gebruik tidycal. En alleen door mezelf. Maar met tidycal (en ik weet zeker dat veel van deze andere opties) kun je kalenders synchroniseren met Google Agenda etc. In theorie zou het werken als je cohost zijn of haar kalender met jou zou delen, en je tidycal zou vertellen om zowel naar jouw kalender te kijken als naar die van hen die ze met jou deelden. erichathhorn Dit benadrukt TidyCal's ongecompliceerde benadering van het omgaan met meerdere kalenders-een cruciale functie die veel gebruikers zoeken in apps voor agenda's om te coördineren met teamleden of clients op verschillende kalenderplatforms.

Aan de andere kant bood een Redditor op r/smallbusiness een overtuigende getuigenis voor Calendly:

_Franchise Adviseur Hier! Calendly is een absolute must have voor mijn business. Ik heb honderden afspraken geboekt en heb een zeer hoge show rate met de geautomatiseerde herinneringen van de betaalde versie Je kunt ook tijden blokkeren en deze koppelen aan je Google Agenda, zodat je beschikbaarheid wordt bijgewerkt wanneer je dingen handmatig in je agenda invoert. Ik boek nooit dubbel. Het is zo gemakkelijk om iedereen aan te moedigen een gesprek te boeken door je link te delen Gratis versie is geweldig. Betaalde versie is geweldig! FranVue De Reddit-gemeenschap van gebruikers van planningsapps lijkt het eens te zijn over een paar sleutelpunten:

TidyCal spreekt gebruikers aan die op zoek zijn naar eenvoud en waarde

Calendly domineert in professionele en enterprise instellingen

Beide tools voorkomen effectief dubbele boekingen

Integratie met bestaande kalendersystemen is cruciaal

Deze perspectieven uit de praktijk versterken wat we hebben gezien in onze functievergelijking, maar voegen waardevolle context toe over hoe deze tools presteren in het dagelijks gebruik.

wist u dat Microsoft zijn werknemers aanspoorde om vergaderingen te limieten tot 30 minuten, wat leidde tot 94% tevredenheid deelnemers beoordelingen!

Vergader ClickUp-Het beste alternatief voor TidyCal Vs. Calendly

Terwijl TidyCal en Calendly uitblinken in basis functies, ClickUp , de alles app voor werk, zorgt voor een revolutie in het beheren van uw tijd door een voltooide oplossing voor werkruimte aan te bieden. Dit is waarom ClickUp de enige tool is die u nodig hebt.

📮ClickUp Insight: Laag presterende teams zijn vier keer meer kans om te jongleren met 15+ tools terwijl goed presterende teams hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limieten tot negen of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform?

Als de alles app voor werk, ClickUp brengt uw taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en zelfs kalenders onder in één platform, voltooid met AI-gestuurde workflows.

Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en zorgt ervoor dat u zich kunt concentreren op wat belangrijk is, terwijl ClickUp AI de rest afhandelt.

Probeer ClickUp gratis uit

Ik heb kunnen samenwerken met andere leden van mijn team door de kalenderfunctie te gebruiken om de planning voor een belangrijke gebeurtenis weer te geven. We konden allemaal gebeurtenissen op de kalender slepen en neerzetten op basis van de behoeften van het leiderschapsteam. Het is ongelooflijk gemakkelijk te gebruiken door de leden van het ene team naar het andere._ Heath Hayden , Coördinator professionele ontwikkeling, Tacoma Community College

ClickUp's One-Up #1: Verbeter uw kalenderbeheer

Als u meer nodig hebt dan alleen een planner, ClickUp's kalender weergave kan dienen als uw centrale hub voor abonnementen. In tegenstelling tot Calendly of TidyCal, die zich voornamelijk richten op het plannen van vergaderingen, combineert ClickUp Taakbeheer en Agenda functies, waardoor u een volledige weergave krijgt van alles waar u aan werkt op één plaats.

U kunt vergaderingen plannen en deadlines, mijlpalen en lopende projecten bijhouden zonder tussen meerdere apps te hoeven schakelen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-596.png ClickUp Kalender Weergave https://app.clickup.com/signup ClickUp gebruiken /$$$cta/

ClickUp stelt u ook in staat om uw kalender aan te passen, prioriteiten in te stellen en te integreren met andere tools die u misschien al gebruikt. Het is perfect voor iedereen die op zoek is naar een dieper niveau van organisatie dan eenvoudige planning.

U kunt ook gemakkelijk schakelen tussen dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse weergaven, filters gebruiken om taken te vinden en de planning slepen-en-neerzetten. ClickUp biedt resourcebeheer, zodat u de werklast en capaciteit van uw teams rechtstreeks vanuit de kalender kunt controleren.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-26.jpeg ClickUp's kalender sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182201221&department=pmo&_gl=1\*lskxyy\*\_gcl\_au*OTI1MzgwNzM3LjE3MzQzMzY5MDk.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Begin met een bestaand sjabloon om de kracht van ClickUp's weergave van kalenders in actie te zien. We raden de ClickUp Kalenderplanner sjabloon om de vergaderingen voor de planning van uw team te verbeteren. Dit is wat het biedt:

Gemakkelijk dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse taken bijhouden

Blijf op de hoogte van belangrijke deadlines en mijlpalen

Organiseer projecten in beheersbare brokken

Efficiënt middelen en werklast van teams bijhouden

Flexibel uw planning aanpassen als dat nodig is

Duidelijke zichtbaarheid krijgen in de algemene werkstroom en voortgang

Ook lezen: Gratis sjablonen voor dagplanners in Word, Excel en ClickUp

ClickUp's One-Up #2: Beter beheer van vergaderingen ClickUp Vergaderingen maak het eenvoudiger om vergaderingen te beheren met functies die zijn ontworpen om iedereen op dezelfde pagina te houden.

U kunt vergaderingen gemakkelijk plannen, bijhouden en beheren naast uw taken, waardoor het eenvoudig is om georganiseerd te blijven. Of het nu gaat om het instellen van agenda's, het toewijzen van actiepunten of het delen van aantekeningen voor vergaderingen, je vindt het allemaal op één plek. Dit is wat u allemaal kunt doen met ClickUp:

Gedetailleerde aantekeningen van vergaderingen: Maak uitgebreide aantekeningen van vergaderingen met de uitgebreide tools van ClickUp voor het maken en bewerken van aantekeningen, zodat u discussies en beslissingen gestructureerd kunt documenteren

nog Te Doen: Met ClickUp AI notulist, kunt u automatisch gesprekken op platforms zoals Zoom, Microsoft Teams en Google Meet vastleggen en transcriberen zonder een woord handmatig te schrijven.

Het biedt ook duidelijke samenvattingen na vergaderingen, waarbij de sleutelpunten en actie-items worden gemarkeerd zodat ze gemakkelijk kunnen worden geraadpleegd. Het beste deel? Uw aantekeningen van vergaderingen zijn naadloos gekoppeld aan gerelateerde Taken, documenten en chats binnen ClickUp.

Agenda beheer: Bouw en beheer vergaderagenda's sneller om ervoor te zorgen dat alle gespreksonderwerpen efficiënt worden behandeld met ClickUp Brein -ClickUp's eigen AI assistent

Laat ClickUp Brain uw vergadering agenda automatisch schrijven op basis van sleutel details

Actie-items bijhouden: Zet items van vergaderingen direct om in toewijsbare taken, zodat u beter verantwoording kunt afleggen en de voortgang kunt volgen

Zet items van vergaderingen direct om in toewijsbare taken, zodat u beter verantwoording kunt afleggen en de voortgang kunt volgen Commentaar toewijzen: Delegeer taken die acties vereisen rechtstreeks aan uw teamgenoten vanuit het commentaar

Pro Tip: Geef vergaderingen prioriteit en tag ze op uw ClickUp-taak op basis van urgentie of type (bijv. "teamvergadering", "klantgesprek", enz.) zodat u zich kunt concentreren op wat het belangrijkst is.

Houd moeiteloos de tijd bij op al uw apparaten met ClickUp

Bovendien kunt u tijdsinschattingen instellen en deze vergelijken met de werkelijke voltooiingstijden, zodat u uw nauwkeurigheid voor toekomstige taken kunt verbeteren. Grote projecten opsplitsen in behapbare ClickUp-taak en subtaken kunt u meer bereiken-met minder stress. Voeg herinneringen en deadlines toe en u bent klaar om deadlines voor te blijven.

📮ClickUp Inzicht: 92% van de kenniswerker s gebruikt persoonlijke tijdmanagementstrategieën. Maar de meeste tools voor werkstroombeheer bieden nog geen robuuste ingebouwde functies voor tijdbeheer of prioritering, wat een effectieve prioritering in de weg kan staan. ClickUp's AI-functies voor planning en tijdsregistratie kunnen u helpen dit giswerk om te zetten in gegevensgestuurde beslissingen. Het kan zelfs optimale focusvensters voor Taken voorstellen. Bouw een aangepast tijdbeheersysteem dat afleidingen minimaliseert en zich aanpast aan hoe u eigenlijk werkt!

Probeer ClickUp gratis uit

In tegenstelling tot standalone planningstools, verenigt ClickUp uw volledige werkstroom:

Gebruik de Werklast Weergave om problemen met de planning binnen het team te voorkomen

Probeer de Gantt-weergave om te laten zien hoe vergaderingen in de tijdlijn van uw project passen

Vertrouw op aangepaste velden om locaties, kosten en andere cruciale details bij te houden

Maar wacht, wat als je Calendly al gebruikt? Geen probleem! ClickUp integreert probleemloos met uw bestaande Calendly installatie zodat u uw bestaande workflow niet hoeft te veranderen bij de overstap naar het platform!

Vereenvoudig het plannen en beheren van vergaderingen met behulp van ClickUp's integratie met Calendly

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, worden vergaderingen die via Calendly zijn geboekt automatisch gesynchroniseerd met ClickUp, waarbij alle details die relevant zijn voor uw Taken en projecten in kaart worden gebracht.

Ook lezen: Gratis sjablonen voor timemanagement (kalenders & roosters)

Kies ClickUp voor de perfecte planningsoplossing

Terwijl TidyCal en Calendly zich enkel richten op het plannen van vergaderingen, biedt ClickUp een verbeterd online kalender boekingssysteem dat vergaderingen verbindt met uw bredere werkstrategie.

Elke vergadering wordt een integraal onderdeel van uw project tijdlijn, met volledige context en follow-up mogelijkheden.

Of u nu een klein team of een grote organisatie beheert, de robuuste functies van ClickUp zorgen ervoor dat aan uw planningsbehoeften wordt voldaan terwijl alles verbonden blijft in één centraal platform. Aanmelden voor ClickUp en bespaar tijd en moeite bij het plannen van vergaderingen - terwijl u vergaderingen beter laat verlopen!