Hoe CRM gebruikersadoptie verbeteren en teambetrokkenheid stimuleren

Klanten werven - een nieuwe klant een product laten kopen - is slechts één stap in de verkoop. Goede verkoopprocessen bouwen relaties op met klanten, waardoor ze niet alleen terugkomen om meer te kopen, maar ook om meer mensen door te verwijzen op de lange termijn.

In de SaaS-markt (Software-as-a-Service) vormen deze 'terugkerende inkomsten' de basis van het businessmodel zelf. Hoe meer je aan de relatie werkt, hoe langer de klant waarschijnlijk bij je zal blijven en hoe meer je er de vruchten van plukt.

🌎 Fact check: De markt voor het beheer van klantrelaties (CRM) zal naar verwachting het volgende bereiken $262B in 2032 .

Toch is een van de grootste uitdagingen waar organisaties met CRM's voor staan de acceptatie door gebruikers.

In deze blogpost bespreken we hoe je het gebruik van CRM drastisch kunt verbeteren door de juiste tool te kiezen, deze goed in te stellen en je teams te trainen om ermee te werken. Als bonus geven we een paar kant-en-klare, volledig aanpasbare sjablonen voor CRM waar zelfs de meest koppige verkoper enthousiast van wordt.

Het gebruik van CRM verwijst naar hoe effectief verkopers, marketeers, teams voor klantensucces en leiders een systeem voor Customer Relationship Management integreren en gebruiken in hun dagelijkse werkstromen.

Overname van CRM is essentieel omdat het de organisatie zichtbaarheid, efficiëntie, productiviteit, proceseffectiviteit en uiteindelijk ook productadoptie biedt. Dit kan leiden tot betere relaties met klanten, meer verkoop en een effectieve product-marktfitting.

Aan de andere kant is niet iedereen enthousiast over de implementatie van een geheel nieuwe tool. De invoering van CRM is vatbaar voor uitdagingen, zoals weerstand tegen verandering, gebrek aan goede training, slechte gegevenskwaliteit en integratieproblemen.

Overweeg de volgende strategieën om deze uitdagingen te overwinnen en een goed geaccepteerde CRM in uw organisatie te creëren:

Medewerkers betrekken bij het veranderingsproces

Een CRM onboarding- en trainingsplan opstellen

Praktijkgerichte training bieden met behulp van sandbox-omgevingen

De CRM-ervaring personaliseren

Gebruikers ondersteunen in de werkstroom

De CRM-acceptatiegraad bewaken voor extra trainingsmogelijkheden

De kwaliteit van CRM-gegevens onderhouden

Stimulansen bieden om de betrokkenheid te vergroten

Zorgen voor buy-in en steun van de leidinggevenden

Feedback verzamelen van gebruikers van CRM

**Wat is CRM gebruikeradoptie?

CRM gebruikersadoptie verwijst naar het aantal mensen dat de Customer Relationship Management software actief gebruikt als onderdeel van hun dagelijkse workflows om klantinteracties te beheren, verkopen bij te houden en bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Wie gebruikt CRM?

Een goed CRM moet het hele groeiteam van dienst zijn, inclusief marketing, verkoop en succes bij de klant. Laten we eens kijken naar een paar persona's die het CRM gebruiken.

Verkopers: Zij gebruiken het om leads bij te houden, interacties te beheren, feedback te documenteren, bestellingen te verzamelen, enz.

Verkoopmanagers: Zij gebruiken het om teamprestaties te controleren, hiaten te identificeren, ondersteuning te bieden bij het sluiten van lastige deals en toekomstplannen te maken.

Marketingteams: Ze gebruiken het om e-mailcampagnes uit te voeren, klantgroepen te segmenteren, hen te betrekken bij content/evenementen/webinars en terugkerende gebruikers op de website te retargeten.

Klantensucces: Zij hebben het CRM nodig om inzicht te krijgen in de levenscyclus van de klant voordat deze in dienst wordt genomen, inclusief de details van hun uitdagingen, eisen, specificaties en afspraken met het verkoopteam.

Leiderschap: Voor business leadership is het CRM een lijst met prospects en een orderboek, alles in één. Het helpt hen inzicht te krijgen in de gezondheid van de business op dit moment en in de nabije toekomst.

Waarom de invoering van CRM belangrijk is

Zoals u kunt zien aan de gebruikers van CRM, is het geen eenvoudig hulpmiddel voor een kleine groep. Het is een end-to-end platform dat invloed heeft op verschillende behoeften van de organisatie, zoals:

Zichtbaarheid

Een goede implementatie van CRM zorgt voor gecentraliseerde, realtime klantgegevens die kunnen worden gebruikt voor personalisering, segmentering, targeting en een algehele betere besluitvorming.

Productiviteit

Met alle informatie op één plek hoeft het groeiteam geen stoelendans te spelen om gegevens te verzamelen, waardoor ze veel productiever zijn en minder worden lastiggevallen.

Efficiëntie

Voltooid CRM zorgt ervoor dat marketing, verkoop en klantensucces als één eenheid samenwerken. Dit betekent dat marketing zich kan richten op de juiste leads, dat verkoop ze sneller kan sluiten en dat teams van de klantenservice problemen snel kunnen oplossen.

Effectiviteit

Een grondige invoering van CRM voorkomt ook verspilling. Als alle gegevens openlijk beschikbaar zijn, zullen verkopers geen overlappende leads nastreven of zal marketing geen geld uitgeven aan retargeting-acquisitiecampagnes voor een bestaande klant.

Product adoptie

Een CRM helpt je ook bij het bijhouden van de levenscyclus van de interactie tussen de klant en jou. Gebruiken ze je product? Is er feedback? Hebben ze vragen? Met CRM kun je al deze zaken bijhouden en in de gaten houden om je winst te vergroten productadoptie .

Ondanks deze voordelen blijft de adoptie van gebruikers van CRM in veel organisaties lastig. Laten we eens kijken waarom.

Veelvoorkomende uitdagingen bij de invoering van CRM

Als u een organisatie bent die klanteninteracties beheerde in persoonlijke notitieboekjes of spreadsheets, dan is een CRM een heel nieuw beest. Uitdagingen om dit beest te temmen en erop te rijden zijn te verwachten. Enkele van de meest voorkomende uitdagingen bij de invoering van CRM zijn:

Weerstand tegen verandering: Medewerkers verzetten zich tegen een nieuw CRM omdat ze zich comfortabel voelen bij hun bestaande werkstromen. Als gebruikers de tool zien als een verstoring of een last, zullen ze het vermijden, wat leidt tot een lage CRM adoptie.

Gebrek aan training: Zonder uitgebreide training zullen werknemers moeite hebben om CRM te begrijpen. Een complex systeem met veel functies kan overweldigend overkomen, wat leidt tot frustratie en een lage betrokkenheid.

Integratieproblemen: Een CRM moet naadloos integreren met andere zakelijke tools, zoals e-mailplatforms, marketingautomatiseringssoftware en ERP-systemen. Zo niet, dan zullen werknemers het zien als het zoveelste bij te werken hulpmiddel en het negeren.

Gebrek aan buy-in: Medewerkers nemen het misschien niet serieus als leiders en managers CRM niet actief gebruiken of promoten. Zonder de steun van de leiding blijft de invoering van CRM inconsistent en wordt het vaak geen integraal onderdeel van de bedrijfsprocessen.

Slechte gegevenskwaliteit: CRM-systemen zijn slechts zo waardevol als de gegevens die erin worden ingevoerd. Het systeem wordt onbetrouwbaar als gebruikers records niet nauwkeurig bijwerken.

Als marketing bijvoorbeeld geen andere informatie vastlegt dan het ID van een e-mail van een lead, zal de verkoop geen reden zien om het te gebruiken omdat het hen geen waarde biedt.

Hoewel deze uitdagingen veel voorkomen, zijn het ook slechts kinderziektes. Als je eenmaal een goed geoliede CRM-machine hebt, is dit wat je business zal hebben.

Voordelen van succesvolle adoptie van CRM door gebruikers

Een goede CRM is de basis van de business zelf. Het is een registratie van alles over elke klant gedurende een lange periode.

Een succesvolle adoptie van CRM door gebruikers biedt enorme kwalitatieve en kwantitatieve voordelen.

Betere relaties met klanten

Stelt u zich dit eens voor. U weet wanneer u uw prospect voor het eerst ontmoet hebt. U begrijpt waar ze in geïnteresseerd zijn. U weet welke content ze lezen en welke werkboeken ze downloaden. Je weet ook aan welke webinars ze hebben deelgenomen. Als de hele organisatie het CRM actief gebruikt, heb je een voltooide weergave van klantinteracties, voorkeuren en geschiedenis.

Met deze informatie kun je anticiperen op de behoeften van klanten en ze een persoonlijke ervaring bieden. In je demo kun je zeggen: "Ik zag dat je ons ebook hebt gelezen over hoe HR-leiders ons product gebruiken. Wil je dat ik je dat laat zien?"

Na verloop van tijd creëer je zo zinvolle en wederzijds voordelige relaties met klanten.

Betere verkoopprestaties

Een goed geïnstalleerd CRM stroomlijnt verkoopprocessen door repetitieve taken zoals follow-ups, herinneringen en lead bijhouden te automatiseren. Verkopers kunnen zich meer concentreren op het sluiten van deals in plaats van op administratief werk.

Met zichtbaarheid in de pijplijn, geautomatiseerde workflows en AI-gedreven inzichten kunnen teams leads met een hoge waarde prioriteren en achter de winnende opportunities aangaan.

Meer omzet

Wanneer alle groeiteams een CRM gebruiken, biedt dit voorspelbaarheid. Marketing kan voorspellen welk segment goed reageert op welke boodschap en daar dubbel op inzetten. Verkoop kan laaghangend fruit identificeren en snel sluiten. Teams voor klantensucces kunnen problemen voorspellen en deze proactief aanpakken.

Dit alles leidt tot betere resultaten op het gebied van klantenwerving en -behoud, die beide een directe impact hebben op de groei.

Beter op elkaar afgestemde producten

Een goed geïnstalleerd CRM biedt ook een weergave van hoe uw product het doet. Door feedback van klanten vast te leggen, problemen te identificeren, productgebruik te controleren en enquêtes uit te voeren, kunt u begrijpen wat de klant wil en een product bouwen dat precies past bij die behoeften.

📖Bonuslezen: Hoe kies ik een CRM? Om consequent van deze voordelen te profiteren, moet je actief werken aan de adoptie van CRM-gebruikers. Dit is hoe.

Strategieën voor het stimuleren van de adoptie van CRM-gebruikers

Een van de grootste fouten die leiders maken bij het implementeren van een CRM is niet van tevoren nadenken over de adoptie ervan. Als je denkt dat als je eenmaal een gratis CRM implementeert en iedereen accounts geven, ze zullen het automatisch gebruiken, dan heb je het mis.

Om de adoptie van gebruikers van CRM te stimuleren, is een strategisch langetermijnproces nodig. Dit is hoe je een CRM-adoptiestrategie voor jezelf kunt creëren.

Teams aan boord van de CRM-verandering krijgen

Een CRM-systeem is voor geen enkel team een verrassing. Dus voordat u veranderingen aanbrengt in uw CRM-strategie zorg dat je medewerkers meedoen.

Organiseer een grote vergadering met het groeiteam en informeer hen over uw voornemen om de CRM-tool te veranderen

Vraag het team om suggesties op basis van hun ervaringen

Vraag hen naar functies die hun leven gemakkelijker zouden maken

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-538-1400x985.png ClickUp chatten /%img/

bedrijfsbrede aankondigingen en boeiende gesprekken op ClickUp Chat_

Op ClickUp chatten maak een bericht over het overwegen van een nieuwe CRM en stimuleer een gezonde discussie. Moedig mensen aan om met u te debatteren over wat de beste tool is voor uw organisatie. U kunt ook delen wat sjablonen voor implementatieplannen en opmerkingen krijgen voor eenvoudige toepassing.

Medewerkers betrekken bij het veranderingsproces

Wanneer je een nieuw CRM implementeert, is het niet ongewoon om een extern team alles te laten instellen. Dit geeft het team het gevoel dat ze iets krijgen waar ze niet om gevraagd hebben.

In plaats daarvan helpt het om het CRM samen met het team te implementeren. Gebruik ClickUp-taak om werk aan mensen toe te wijzen. Identificeer CRM-kampioenen binnen uw organisatie en geef hen de rol om hun teams door de verandering heen te helpen. Tag ze voor directe opmerkingen en discussies.

uw CRM-implementatie beheren met ClickUp Tasks_

Een CRM onboarding- en trainingsplan maken

Zodra u een CRM hebt geïmplementeerd, is het tijd om uw teams te trainen om het effectief te gebruiken. Hier is een gestroomlijnde aanpak die hierbij kan helpen.

Onboarding: Geef iedereen alle toegang, toestemming en functies die ze nodig hebben voor hun rol om het adoptieproces te beginnen.

SOP: Maak een standaardwerkwijze voor het gebruik van CRM. Definieer de termen en afkortingen, CRM-onderdelen enz.

Training: Voer live trainingssessies uit of maak opgenomen video's mogelijk over het gebruik van het nieuwe CRM. ClickUp clips is een geweldige manier om dit zo gedetailleerd te doen als u nodig hebt.

Systemen: Bied frameworks en sjablonen aan waarmee het team snel aan de slag kan. De ClickUp's CRM sjabloon is een geweldig startpunt. Dit volledig aanpasbare sjabloon is ideaal voor beginners om een gecentraliseerde database te creëren, de hele verkooppijplijn te stroomlijnen en hun leads te beheren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-585.png ClickUp's CRM sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Praktijkgerichte training geven met behulp van sandbox-omgevingen

Iets begrijpen tijdens een lezing is één ding. De tool die wordt onderwezen daadwerkelijk gebruiken is iets heel anders. Vul uw training daarom aan met hands-on sessies.

De beste manier om dit te doen is in een sandbox-omgeving. Om teams te helpen de angst te overwinnen om iets fout te doen en het systeem volledig te laten crashen, kun je ze een risicovrije sandbox laten gebruiken om workflows te testen, invoer van gegevens te oefenen en te experimenteren met functies voordat je ze live gebruikt.

De CRM-ervaring personaliseren

Niet iedereen gebruikt CRM op dezelfde manier. Een marketeer is misschien meer gefocust op de database en het downloaden van content. Een verkoper wil misschien alle komende follow-ups op een kalender zien.

Je kunt het gebruik van CRM drastisch verbeteren door gebruikers in staat te stellen hun software te personaliseren. A aanpasbare CRM-software verbetert de bruikbaarheid, waardoor iedereen een specifieke reden heeft om terug te blijven komen.

ClickUp CRM is volledig aanpasbaar. Nee, echt waar. Gebruik de ClickUp kalender weergave om komende deadlines te zien (u kunt ook aangepaste datumvelden instellen voor follow-ups, check-ins, verlengingen en zelfs verjaardagen!)

Voeg aangepaste velden toe, zoals verwachte korting, beslisser, beslissingsbevoegde, bedrijfstype, enz. om de informatie bij te houden die u nodig hebt. Vul dat aan met aangepaste statussen, zoals 'doorgeschoven naar volgend jaar' of 'gebruik van X concurrent' tot de gewenste granulariteit.

Instellingen ClickUp Dashboards om uw statistieken te visualiseren. Contacten gemaakt, deals gesloten, aankomende verlengingen, gemiddelde tijd om deals te sluiten, conversiepercentages - wat uw metriek ook is, voeg een widget toe en houd het in realtime bij.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-431.png ClickUp CRM Dashboards /$$$img/

Inzichten die er toe doen instellen en bijhouden met ClickUp Dashboards

Gebruikers ondersteunen in de werkstroom

Een van de grootste obstakels voor de adoptie van CRM is verstoring. Een nieuwe software verstoort bestaande CRM-processen waar teams zo aan gewend zijn, wat voor extra inspanning zorgt. De beste manier om dit obstakel uit de weg te ruimen is door aan te tonen dat het nieuwe CRM daadwerkelijk moeite en tijd bespaart. ClickUp Automatiseringen is ontworpen om precies dat te doen. Met ClickUp kunt u geautomatiseerde herinneringen, afhankelijkheid van taken en workflow triggers instellen om ervoor te zorgen dat werknemers zonder extra inspanning bovenop CRM-gerelateerde taken blijven.

Markeert marketing een lead als MQL? Verkoop waarschuwen

Prospect downloadt een bottom-of-the-funnel ebook? Stel het in als een hot lead

Lead schrijft zich uit voor een lijst? Werk hun rente bij

Demo Voltooid? Aangepaste status bijwerken

automatiseer alles in uw werkstroom op precies de manier die u wilt met ClickUp_

Hebt u informatie buiten ClickUp? Geen probleem. ClickUp integreert met meer dan 1000 tools, zoals Google Drive, Outlook, Figma, Zoom, Zendesk, Twilio, SaveMyLeads, Jotform en nog veel meer!

📖 Bonus lezen: Bekijk andere CRM-software voorbeelden .

Beoordeling van adoptiepercentages voor extra trainingsmogelijkheden

Laten we zeggen dat u iedereen aan boord hebt gehaald en dat ze het product zijn gaan gebruiken; uw werk is nog niet Klaar. Het bijhouden van de betrokkenheid van gebruikers en het identificeren van gebieden waar werknemers moeite mee hebben, kan organisaties helpen gerichte training te geven.

Controleer regelmatig of alle gebruikers inloggen in het door u gekozen CRM. Gebruik het ClickUp Dashboard om bij te houden of iedereen kritische klantinformatie heeft bijgewerkt. Identificeer wie achterloopt bij het uitvoeren van welke taken en ontwerp de training daarop.

Stel duidelijke doelen en KPI's op voor het gebruik van CRM

Hoewel u graag wilt dat iedereen alle functies meteen gebruikt, is het beter om het team niet te overweldigen. Verdeel je CRM abonnement in fases en stel passende doelen.

In de eerste fase kan je doel bijvoorbeeld zijn om ervoor te zorgen dat teams alle verplichte velden bijwerken. In fase twee zou je ze kunnen vragen om gesprekstranscripties te uploaden. In fase drie wil je misschien de e-mailtool integreren om notificaties en herinneringen te automatiseren.

Gebruik ClickUp Doelen om uw CRM-adoptiecijfers bij te houden en de nodige actie te ondernemen. U kunt uw doelen ook kwantificeerbaar maken, zoals:

Ervoor zorgen dat 90% van de verkoop- en klantenserviceteams binnen de komende drie maanden dagelijks inlogt in het CRM

Verbeter de leadconversie binnen zes maanden van 20% naar 30% door CRM-follow-ups en geautomatiseerde lead-nurturing te optimaliseren

Bonus lezen: Productbeheer KPI's en statistieken

Kwaliteit van CRM-gegevens handhaven

Garbage in, garbage out, zeggen ze. Wat ook belangrijk is, is dat als de gegevens die in je CRM terechtkomen van slechte kwaliteit zijn, de adoptie en het gebruik automatisch zullen dalen. Als de gegevens niet betrouwbaar zijn, wil niemand ze gebruiken.

Voorkom dat slechte gegevens je systeem binnensijpelen door automatisering in te schakelen. Stel validaties in voor velden zoals e-mail of mobiele nummers om ervoor te zorgen dat ze zo nauwkeurig mogelijk zijn. Als je dezelfde gegevens op meerdere plaatsen nodig hebt, automatiseer dan latere invoer.

Als je gegevens overneemt uit een andere tool, gebruik dan automatiseringen en integraties om ervoor te zorgen dat alle informatie nauwkeurig wordt overgezet. Om op elk moment kritieke gegevens op te halen, gebruik je ClickUp gekoppeld zoeken .

vind alles wat u nodig hebt met ClickUp Zoeken in verbinding_

📖 Bonus lezen: Leren hoe je een CRM database opbouwt .

Stimulansen aanbieden om betrokkenheid te vergroten

Het aanmoedigen van het gebruik van CRM kan effectiever zijn als werknemers zich beloond voelen voor het effectieve gebruik van het systeem. Gamification, erkenningsprogramma's en prestatiegerelateerde beloningen bevorderen de betrokkenheid.

Gebruik ClickUp Dashboards om een leaderboard op te stellen van degenen die het CRM het meest gebruiken

Maak gedeelde mappen met doelen die het team samen kan bereiken

Identificeer leden van het team die het CRM effectief gebruiken en beloon hen

Zorgen voor executive buy-in en leadership advocacy

Hoe nuttig het ook is, het eerste zetje om een CRM in te voeren moet van de top komen. Als de VP of sales niet geïnteresseerd is in het CRM of het niet gebruikt, zal het verkoopteam er ook niet om geven. Zorg er dus voor dat de leidinggevende er van tevoren mee instemt.

Aankondigingen : Moedig leiders op het gebied van marketing, verkoop en succes aan om berichten te plaatsen over de implementatie van het nieuwe CRM

: Moedig leiders op het gebied van marketing, verkoop en succes aan om berichten te plaatsen over de implementatie van het nieuwe CRM Leiderschap door voorbeelden : Zorg dat VP's en leiders van het groeiteam het CRM persoonlijk gebruiken door updates te maken, dashboards in te stellen, enz.

: Zorg dat VP's en leiders van het groeiteam het CRM persoonlijk gebruiken door updates te maken, dashboards in te stellen, enz. Gebruik: Neem rapportages, gegevenspunten, schermafbeeldingen, etc. uit het CRM mee naar reviews of townhall vergaderingen om te laten zien dat ze de nieuwe tool gebruiken

Feedback verzamelen van gebruikers van CRM

Praat met de gebruikers en verzamel hun feedback.

Feedback van gebruikers is essentieel voor het verfijnen van CRM-implementatie en uitdagingen vroeg aanpakken. Instellingen ClickUp formulieren om aangepaste vragen te maken en gestructureerde feedback te verzamelen van werknemers over hun ervaring met het CRM. Gebruik deze feedback om het gebruik van de software te verfijnen.

kwalitatieve en kwantitatieve feedback met ClickUp Forms_

Terwijl u al het bovenstaande doet, moet u één ding onthouden: uw nieuwe CRM-software is nog steeds een grote verandering voor uw teams.

De rol van verandermanagement bij CRM-implementatie

Of u nu overstapt van de ene CRM-oplossing naar de andere of uw eerste tool implementeert, vergeet niet dat uw teams al een proces hebben. Sommigen schrijven alle details op in een notitieboek, anderen noteren dingen op hun telefoon of in spreadsheets. Zelfs voor je nieuwe CRM was er al een manier waarop mensen hun werk beheerden.

Daarom is een nieuw en glanzend CRM een grote verandering. Om de adoptie van CRM te verbeteren, moet je begrijpen dat het een oefening in verandermanagement is. Overweeg de volgende stappen bij het implementeren van die verandering.

Begrijp de noodzaak van de verandering en maak duidelijk waarom het belangrijk is Betrek alle belanghebbenden erbij, niet alleen de leiders maar ook de eindgebruikers Rol veranderingen langzaam uit Controleer op adoptie en verzamel feedback Implementatie verfijnen en de verandering verstevigen

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-588.png Sjabloon voor wijzigingsbeheer van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-115385254 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Om werknemers te helpen bij een soepele overgang, waarbij weerstand wordt geminimaliseerd en betrokkenheid wordt bevorderd, moet een robuust change management abonnement worden opgesteld. Probeer de ClickUp sjabloon voor verandermanagement abonnement . Dit beginnersvriendelijke sjabloon geeft je alles wat je nodig hebt om op een gestroomlijnde manier een verandermanagementstrategie te plannen en uit te voeren.

Maak van uw CRM een genot om te gebruiken met ClickUp

CRM-tools zijn meer dan alleen een database. Het is krachtige software die activiteiten stroomlijnt, besluitvorming verbetert en relaties met klanten verbetert. Als het echter niet volledig en breed wordt geïmplementeerd binnen de organisatie, kan het een vochtige boel worden.

ClickUp is ontworpen om precies dat te voorkomen. ClickUp CRM is een actiegerichte manier om de pijplijn te visualiseren, relaties te beheren, samen te werken met belanghebbenden en workflows te automatiseren.

Van het vastleggen van leads via formulieren tot het berekenen van de grootte van deals op basis van aangepaste input, ClickUp biedt alles wat uw groeiteam nodig heeft op een beginnersvriendelijke, aanpasbare manier. Gebruik ClickUp als uw CRM. Probeer ClickUp vandaag nog gratis!