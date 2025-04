10 beste visuele feedbacktools om feedback in 2025 te vereenvoudigen

Stel je voor: je ontwerper stuurt je een ontwerp van een nieuwe landingspagina. Je ziet een paar dingen die moeten worden aangepast: de kleur van de knop voelt niet goed, de ruimte is onhandig en de afbeelding van de banner springt er niet uit.

Nu zit je vast aan het typen van een langdradige e-mail, waarin je probeert te beschrijven wat er precies verbeterd moet worden.

Dit is waar tools voor visuele feedback je te hulp kunnen schieten. Van tools voor het bijhouden van bugs tot de beste feedbacktools voor websites, dergelijke software helpt ontwerpers, ontwikkelaars of projectmanagers duidelijke, bruikbare feedback te geven met slechts een paar klikken, waardoor iedereen tijd bespaart.

In deze blogpost bespreken we de belangrijkste functies en prijzen van de beste visuele feedbacktools om je te helpen bij je beslissing.

Wat moet je zoeken in visuele feedbackhulpmiddelen?

Met visuele feedbacktools kunnen gebruikers problemen direct in een ontwerp, schermafbeelding, software of webpagina aanwijzen. In plaats van vage beschrijvingen te ontcijferen zoals 'De knop rechtsboven werkt niet', krijg je precieze visuele aanwijzingen die giswerk overbodig maken. Ze overbruggen de kloof tussen gebruikers en teams, waardoor de samenwerking sneller en productiever verloopt.

Dit is waar je op moet letten om er een te vinden die perfect aan je behoeften voldoet:

🖌️ Gebruiksgemak: Zoek naar een eenvoudige en intuïtieve interface, zodat iedereen erin kan springen zonder steile leercurve

⏱️ Real-time samenwerking: Met een goede tool moet u suggesties kunnen delen en er onmiddellijk op kunnen reageren, zodat de besluitvorming minder vertraging oploopt

🔗 Naadloze integratie: Uw visuele feedback tool moet integratiemogelijkheden bieden met andere software zoals platformen voor projectmanagement ontwerptools en communicatie-apps om een soepel project of grafisch ontwerp werkstroom 📊 Robuuste analyses: Gedetailleerde inzichten zoals heatmaps, commentaartrends en gebruikersgedrag kunnen u helpen feedback snel om te zetten in bruikbare verbeteringen

🔒 Degen veiligheid van gegevens: Feedback bevat vaak gevoelige informatie. Geef de voorkeur aan tools die gebruikersgegevens beschermen en voldoen aan de regelgeving voor privacy

Laten we eens kijken naar de 10 beste visuele feedback tools om feedback duidelijk te communiceren.

1. ClickUp (het beste voor visueel projectmanagement en samenwerking in teams)

beheer ontwerptaken en feedback rechtstreeks met ClickUp voor designteams_

U stuurt een lang bericht waarin u uitlegt welke wijzigingen nodig zijn, maar uw lid van het team raakt in de war en stelt vervolgvragen. Nu maakt u schermafbeeldingen, probeert u dingen te verduidelijken en voor u het weet, heeft de feedbacklus zich over dagen uitgestrekt.

Met ClickUp sla je het heen-en-weergeloop over. Het is de everything app for work die projectmanagement, visuele communicatie en Taakbeheer combineert in één platform. ClickUp voor ontwerpteams helpt u om ideeën te brainstormen, mockups te delen en onmiddellijke feedback te krijgen. ClickUp biedt een verscheidenheid aan functies die efficiënte client- en feedback van klanten inzameling en ontwerp projectmanagement .

Begin met het toewijzen van Taken voor verschillende projecten voor ontwerp of creatieve samenwerking met behulp van ClickUp-taak . Zodra de mockup klaar is, kunnen de ontwerpers bestanden bijvoegen om feedback te krijgen.

Via Opmerkingen toewijzen en vermeldingen kunnen leden van het team direct feedback achterlaten op de ontwerpbestanden, waardoor het feedbackproces snel en naadloos verloopt.

gemakkelijk commentaar toewijzen aan design projecten met ClickUp Comments en @mentions_

Gebruik voor efficiëntere feedback ClickUp's Redactie functie. Het helpt u om direct commentaar toe te voegen aan afbeeldingen, video's en PDF's. Open de bijlage in de sectie Activiteit van de Taak, selecteer Commentaar toevoegen in de rechterbovenhoek en deel uw feedback. Je kunt de opmerkingen toewijzen aan leden van het team om ervoor te zorgen dat ze verantwoording afleggen.

video's, afbeeldingen en PDF's van aantekeningen voorzien met de functie Redactie van ClickUp_

Het beste deel? U kunt ideeën visualiseren abonnement strategieën en verzamel teamfeedback in realtime met interactieve ClickUp Whiteboards . Klik op specifieke elementen op het whiteboard om taken toe te wijzen aan uw teamleden. Bovendien kun je Taken en documenten direct insluiten, zodat je contextuele feedback kunt geven.

Genereer AI-afbeeldingen met ClickUp Brain om afbeeldingsreferenties te delen

ClickUp beste functies

Korte schermvideo's opnemen om snel feedback te delen met ClickUp clips Verzamelen klantenfeedback over ontwerpprojecten met behulp van ClickUp formulieren of u nu een software team of een adviesbureau hebt

Ontvang automatische samenvattingen van projecten en Taak-updates en analyseer feedback met ClickUp Brein Volg de voortgang van het ontwerpproject en de implementatie van feedback met ClickUp Dashboards Optimaliseer de ontwerp- en creatieve workflows en verbeter de samenwerking met sjablonen voor grafisch ontwerp Importeer en exporteer eenvoudig ontwerpbestanden door integratie van andere ontwerpsoftware zoals Figma en Adobe met ClickUp integraties ClickUp beperkingen

Het heeft een steile leercurve door een breed bereik aan functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Het delen van informatie en samenwerken is een fluitje van een cent nu alle teams op afstand werken. Het is gemakkelijk om project updates te delen en feedback te geven aan leden van het team. We kunnen taken en projecten in teams bijhouden en updates in realtime geven._

Martha Kumi, technisch schrijfster bij Akkadian Labs

2. MarkUp.io (het beste voor gezamenlijke feedback over digitale activa)

via Markeer.io MarkUp.io is een visueel commentaarplatform dat samenwerking in realtime op live websites en afbeeldingen mogelijk maakt. Het ondersteunt annotatie voor 30 bestandstypen, waaronder websites, afbeeldingen, PDF's en video's, waardoor het feedbackproces voor ontwerpers, ontwikkelaars en marketingteams wordt vereenvoudigd.

Je kunt een URL invoeren, content uploaden of bestanden slepen en neerzetten om commentaar toe te voegen. MarkUp.io biedt ook een extensie voor Chrome om webpagina's te annoteren in Google Chrome.

MarkUp.io beste functies

Nodig een onbeperkt aantal medewerkers uit die als teamleden of gasten mee kunnen doen zonder dat registratie nodig is

Direct contextueel commentaar achterlaten op content via threads en @mentions

Commentaren filteren of doorzoeken om relevante feedback te vinden, zodat het gemakkelijker wordt om bepaalde problemen aan te pakken

MarkUp.io limieten

Gebruikers hebben gevallen gerapporteerd van trage laadtijden en gebrek aan reacties, wat het feedbackproces kan verstoren

Sommige gebruikers hebben hun frustratie geuit over het feit dat Markup.io .fig-bestanden van Figma niet ondersteunt

MarkUp.io prijzen

Gratis

Pro: $79/maand

$79/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

MarkUp.io beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (20+ beoordelingen)

4.8/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over MarkUp.io?

Gebruiksgemak om QA-feedback te geven op creatieve projecten. De annotaties en screen/page captures zijn geweldig en de technische gegevens helpen. De multi-user omgeving is leuk. Ik vond het fijn dat het een self-service installatie was en geen lang verkoopproces. Gegevens zitten opgesloten in het platform en kunnen niet worden geëxporteerd. G2 beoordeling 3. Pastel (het beste voor het verzamelen van feedback van websites)

via Pastel Pastel is een visuele feedbacktool die is ontworpen om het beoordelings- en goedkeuringsproces voor marketingteams die aan live websites werken te vereenvoudigen. Je kunt elke website omzetten in een live canvas en direct commentaar achterlaten op digitale middelen.

Pastel stelt je ook in staat om elke annotatie vast te maken aan een specifiek element, wat informatie zoals schermresolutie en browsertype kan vastleggen om website revisies te voltooien. Met Pastel kun je zelfs opmerkingen pauzeren en bepalen wanneer je feedback wilt ontvangen.

Pastel beste functies

Geef direct commentaar op live websites op elk apparaat om realtime visuele feedback te geven

Taken naadloos integreren door automatisch tickets aan te maken in tools als Trello en Asana

Labels, zoals 'bug' of 'in uitvoering' toevoegen aan opmerkingen om feedback efficiënt te organiseren en bij te houden

Pastel limieten

De prijs van Pastel kan als hoog worden beschouwd in verhouding tot de functies die het biedt, vooral voor gebruikers die het platform niet uitgebreid gebruiken

De interface kan in het begin verwarrend zijn

Pastel prijzen

Gratis

Solo: $35/maand

$35/maand Studio: $119/maand

$119/maand Enterprise: $450/maand

Pastel beoordelingen en recensies:

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Pastel?

Pastel is een geweldige tool, het is goed ontworpen en heeft een mooie minimale UI. De prijs was duur voor wat het was en we gebruikten het uiteindelijk niet zo veel. Capterra beoordeling 💡Pro Tip: Gebruik een 'gelaagde' feedbackaanpak waarbij verschillende leden van het team feedback toevoegen in lagen of fasen, in plaats van allemaal tegelijk. Deze methode zorgt voor een betere focus op specifieke aspecten van een ontwerp of project, wat resulteert in meer gerichte en bruikbare inzichten

4. Filestage (het beste voor vereenvoudigde beoordelings- en goedkeuringsprocessen)

via Miro Miro is een hulpmiddel voor visuele samenwerking en brainstormen dat het ontwerpproces voor teams stroomlijnt. Je kunt het canvas van Miro gebruiken om ontwerpdocumenten te maken prototypes maken en deze delen met clients of leden van het team voor feedback

Met de tool kun je ook video- of audiofeedback delen die iedereen kan afspelen op het Miro-bord. Wil je direct feedback? Start een live gesprek op het canvas. Bovendien kun je visuele aantekeningen maken en content van het bord naar de aantekeningen slepen om gedetailleerde ontwerpfeedback te delen.

Miro beste functies

Zet ideeën om in gestructureerde tekstdocumenten

Krijg duidelijke feedback met behulp van puntstemmen, polls en schattingstools

Sticky notes op het whiteboard toevoegen om ideeën of feedback te delen

Integreer met Jira of andere projectmanagement tools om feedback om te zetten in Taken

Miro limieten

Gebruikte gebruikers hebben problemen met de prestaties en trage laadtijden gemeld

Het versiebeheersysteem van het platform geeft niet altijd de meest recente wijzigingen weer, wat leidt tot verwarring en mogelijke fouten in het ontwerpproces

Miro prijzen

Gratis

Starter : $8/maand

: $8/maand Business: $16/maand

$16/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5700+ beoordelingen)

4.7/5 (5700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1600+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Miro?

Ik gebruik Miro voor het organiseren van informatie met betrekking tot een project. Schermafbeeldingen, koppelingen, stroomdiagrammen, details van concurrenten, tijdlijnen - alles gaat naar een gigantisch Miro-bord waar ik gemakkelijk kan vinden wat ik nodig heb en het efficiënt kan delen met anderen. G2 overzicht 📮ClickUp Insight: Een typische kenniswerker moet gemiddeld met 6 mensen verbinding maken om werk gedaan te krijgen. Dit betekent dat hij of zij dagelijks contact moet zoeken met 6 belangrijke verbindingen om essentiële context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen.

De strijd is echt - voortdurende follow-ups, verwarring over versies en zwarte gaten in de zichtbaarheid ondermijnen de productiviteit van teams. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp , met Connected Search en AI Knowledge Manager, pakt dit aan door context direct beschikbaar te maken binnen handbereik.

6. Usersnap (het beste voor feedback van gebruikers en het bijhouden van bugs)

via Gebruikersnap Usersnap is een feedbackhulpmiddel voor websites dat helpt bij het verzamelen van directe feedback van gebruikers in de vorm van schermafbeeldingen, aantekeningen en schermopnamen - zonder dat er extra licenties of complexe training nodig zijn.

Embed Usersnap's feedback widget op je website of web app, zodat gebruikers schermafbeeldingen of opnames kunnen maken en moeiteloos problemen kunnen delen. Het helpt bij het creëren van een flexibele en efficiënte feedbacklus voor het testen van producten, het valideren van functies en het bijhouden van problemen.

Usersnap beste functies

Direct in de browser visuele feedback verzamelen, inclusief schermafbeeldingen met aantekeningen of schermafbeeldingen

Enquêtes maken en lanceren met voorwaardelijke vragen om net promoter scores te berekenen en gedetailleerde analyses van gebruikersgedrag te krijgen

Voer browseroverschrijdende gebruikerstests uit door schermafbeeldingen vast te leggen en te vergelijken om een consistente gebruikerservaring op verschillende platforms te garanderen

Genieten van de flexibiliteit en schaalbaarheid van een cloud-gebaseerd platform zonder onderhoudskosten

Usersnap beperkingen

Sommige gebruikers vinden de eerste installatie en het aanpassen van feedback knoppen en widgets een beetje ingewikkeld

De prijs van Usersnap kan hoog zijn voor kleinere teams of starters, met meer geavanceerde functies die alleen beschikbaar zijn in hogere abonnementen

Prijzen van Usersnap

Starter : $51,19/maand (€49/maand)

: $51,19/maand (€49/maand) Groei: $113,87/maand (€109/maand)

$113,87/maand (€109/maand) Professioneel: $207,89/maand (€199/maand)

$207,89/maand (€199/maand) Premium: $406,38/maand (€389/maand)

Gebruikersnap beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Usersnap?

De in-app widgets van Usersnap zijn een uitstekende manier om feedback en berichten van gebruikers te verzamelen. Ook de Slack integratie is erg handig, wat betekent dat bugrapporten en andere feedbackberichten direct bij je binnenkomen. G2 beoordeling 7. Ziflow (het beste voor versnelde cycli voor creatieve beoordelingen)

via Ziflow Ziflow vereenvoudigt feedback- en goedkeuringsprocessen voor creatieve teams en maakt nauwkeurige markup op frameniveau en pixelniveau mogelijk. Het biedt uitgebreide annotatietools, geautomatiseerde workflows en integratie met tal van creatieve toepassingen, allemaal binnen een veilige omgeving.

Ziflow biedt 'side-by-side' modus voor handmatige vergelijkingen of 'pixel voor pixel' modus om verschillen tussen versies te markeren met aanpasbare kleur opties. U gebruikt ook een bereik van annotatie vormen, waaronder vierkant, cirkel, pijl, lijn, tekenen uit de vrije hand, en tekst selectie, om gedetailleerde feedback te geven.

Ziflow beste functies

Annoteer video's met nauwkeurige tijdgecodeerde commentaren voor eenvoudigere samenwerking en beoordeling van video content

Maak uw opmerkingen privé of alleen zichtbaar voor geselecteerde beoordelaars in bepaalde fasen, om vertrouwelijkheid te garanderen

Proof managers toestaan om nieuwe versies te uploaden en versie controle te behouden tijdens het gehele review proces

Verbinding maken met cloud opslagdiensten zoals Dropbox en Google Drive en automatisering van de werkstroom instellen om je reviewproces te helpen

Ziflow beperkingen

Gebruikers ontvangen veel e-mail notificaties, wat overweldigend kan worden

Het installatieproces van Ziflow kan een uitdaging zijn, vooral voor degenen die minder technisch onderlegd zijn

Ziflow prijzen

Gratis

Standaard : $249/maand

: $249/maand Pro: $399/maand

$399/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Ziflow beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (900+ beoordelingen)

4.5/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Ziflow?

Aantekeningen maken, opmerkingen toevoegen, collega's taggen en proefdrukken uploaden/beoordelen is naadloos en van onschatbare waarde. Ik heb zelden problemen met de weergave bij het uploaden van printbestanden of PPT-bestanden. Soms worden afdrukbestanden weergegeven met overdruk of worden PPT-bestanden niet volledig geüpload als je lettertypes hebt ingesloten. G2 beoordeling 8. Hotjar (het beste voor analyses en inzichten in gebruikersgedrag)

via Hotjar Hotjar helpt je de realtime activiteit van gebruikers op je website te visualiseren met heatmaps. Het laat zien waar gebruikers klikken, scrollen of bewegen op je website zodat je de gebruikerservaring kunt verbeteren. In tegenstelling tot traditionele analyseplatforms die alleen kwantitatieve gegevens bijhouden, duikt Hotjar dieper door het 'waarom' achter gebruikersacties vast te leggen via Rage Clicks Maps.

Door de combinatie van heatmaps, opnames van sessies, enquêtes en feedback van gebruikers helpt Hotjar je bij het analyseren van betrokkenheidspatronen van gebruikers.

Hotjar beste functies

Verzamel real-time meningen van gebruikers via een eenvoudig te integreren feedback widget, en verzamel inzichten terwijl gebruikers interacteren met specifieke elementen van je site

Bekijk real-time opnames van sessies om gedragspatronen te ontdekken, frictiepunten te identificeren die frustratie bij gebruikers veroorzaken en problemen aan te pakken

Start snel enquêtes om feedback van klanten te verzamelen, zodat u de gedachten achter hun acties begrijpt

Hotjar limieten

Het laden van sessies kan langzaam gaan

Het kan moeilijk zijn om de weergave van het dashboard aan te passen

Hotjar prijzen

Basic: Gratis

Gratis Plus: $39/maand

$39/maand Business: $99/maand

$99/maand Schaal: $213/maand

Hotjar beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (530+ beoordelingen)

Wat zeggen real-time gebruikers over Hotjar?

Hotjar is ongelooflijk intuïtief en biedt waardevolle heatmaps, opnames van sessies en feedbacktools waarmee we het gedrag van gebruikers beter kunnen begrijpen en de prestaties van onze website kunnen verbeteren. Soms laden sessie opnames langzaam. G2 beoordeling 9. BugHerd (Beste voor visueel bijhouden van bugs en beheer van taken)

via Bugherd BugHerd is gespecialiseerd in visuele feedback en het bijhouden van bugs voor de ontwikkeling van websites. Het is populair onder webontwikkelaars en -ontwerpers die op zoek zijn naar efficiënte manieren om feedback te verzamelen, vooral contextuele websitefeedback van niet-technische mensen.

Clients can easily drop a pin to add comments by accessing the project link, without having to log in or create an account. Het scherm wordt automatisch vastgelegd om technische details toe te voegen en voor nauwkeurigere feedback. Bovendien worden de opmerkingen automatisch aangemaakt als Taken op een Kanban-bord zodat ze gemakkelijk kunnen worden bijgehouden.

BugHerd beste functies

Integreer met LambdaTest voor naadloze rapportage van bugs

Verzamel en organiseer feedback over verschillende creatieve middelen met zijn tool voor redactie Verzamel publieke feedback door websitebezoekers in staat te stellen inzichten te delen over specifieke problemen, zoals gebroken koppelingen of fouten in pagina's



BugHerd limieten

Het biedt geen opties om feedback te filteren

BugHerd prijzen

Standaard: $49/maand voor 5 leden

$49/maand voor 5 leden Studio: $79/maand voor 10 leden

$79/maand voor 10 leden Premium: $149/maand voor 25 leden

$149/maand voor 25 leden Aangepaste prijzen: Aangepaste prijzen

BugHerd beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (140+ beoordelingen)

4.8/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over BugHerd?

Bugherd maakt het makkelijk om een groot volume aan website bewerkingen in te voeren, en als projectmanager overbrugt het de kloof tussen client requests en development speak. Er zijn verschillende problemen met schermafbeeldingen die niet worden gemaakt bij het snel toevoegen van massabewerkingen, en vaak gaat de schermafbeelding naar de verkeerde plaats wanneer de Taak wordt ingediend. Bovendien gaat de extensie soms kapot, zodat je het programma moet verwijderen en opnieuw installeren, wat erg vervelend is. G2 beoordeling 📖 Meer lezen: Gratis sjablonen voor wireframes voor productontwerpen 10. Frame.io (het beste voor samenwerking en feedback via video in realtime)

via Frame.io Frame.io, overgenomen door Adobe, is een populaire tool voor het beheer van ontwerpworkflows, waarmee het gemakkelijker wordt om feedback toe te voegen aan videobeelden. De leden van het team kunnen opmerkingen toevoegen, referentiebeelden en video's uploaden en emoji's gebruiken om het videoproductieproces te stroomlijnen

Frame.io maakt ook weergave op volledig scherm, zoomen en afspelen mogelijk voor een meeslepend beoordelingsproces. Je kunt assets groeperen, specifieke reviewers toewijzen en mensen op de hoogte stellen om snel feedback te krijgen.

Frame.io beste functies

Voeg in-context commentaar toe en maak annotaties op het scherm met Frame.io voor gestroomlijnde feedback

Organiseer beoordelingen door automatisch versies van assets te stapelen en vergelijkingen naast elkaar mogelijk te maken om de voortgang bij te houden

Feedback beheren naadloos door direct te reageren op threads met opmerkingen binnen Creative Cloud-toepassingen die zijn geïntegreerd met Frame.io

Beveilig middelen met geavanceerde functies zoals SSO/2FA, Storage Connect en nauwkeurige toestemmingen voor uploaden/downloaden, alleen commentaar of alleen weergave

beperkingen van Frame.io

Sommige gebruikers hebben problemen gerapporteerd met gebruikers die video's willen bekijken en becommentariëren, vooral wanneer clients accounts moeten aanmaken

De opslagruimte is beperkt en er zijn geen opties voor bulkexport, wat beperkend kan zijn voor grotere projecten

Frame.io prijzen

Gratis

Pro: $15/maand per lid

$15/maand per lid Teams: $25/maand per lid

$25/maand per lid Enterprise: Aangepaste prijzen (voor meerdere teams)

Frame.io beoordelingen en recensies

G2: 4.6/ 5 (70+ beoordelingen)

4.6/ 5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Frame.io?

Frame.io heeft ons geholpen aantekeningen te consolideren, feedback nauwkeurig te ontvangen en meer georganiseerd te zijn. De gebruikersinterface is heel eenvoudig en het kost maar een paar seconden om het uit te leggen aan mensen die er niet mee bekend zijn. Hun Transfer app maakt uploaden en downloaden snel en gemakkelijk. Ik gebruik het elke dag! Ik zou graag een manier hebben om snelkoppelingen naar projecten te maken, zoals Finder/File Explorer een manier heeft om je huidige projecten vast te maken. G2 beoordeling Verbeter de samenwerking via de functies voor visuele feedback van ClickUp

Het kiezen van de juiste tool voor visuele feedback kan het verschil betekenen tussen een chaotische werkstroom en een naadloze samenwerking. Dat is waar ClickUp schittert.

Met ClickUp kunt u afbeeldingen, PDF's en video's annoteren en zonder gedoe feedback in realtime delen. Bovendien zorgt de gebruiksvriendelijke interface ervoor dat iedereen, van clients tot leden van het team, duidelijke en bruikbare input kan geven - perfect voor moderne teams.

En het beste deel? ClickUp stroomlijnt niet alleen feedback; het geeft uw hele werkstroom een superboost door Taakbeheer, feedbacktools en samenwerkingsfuncties in één platform te combineren.

Klaar om uw feedbackspel naar een hoger niveau te tillen?