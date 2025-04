Google Slides vs. PowerPoint: Een gedetailleerde vergelijking

De fase is ingesteld voor een epische krachtmeting. Aan de ene kant staat Microsoft PowerPoint, met meer dan 500 miljoen gebruikers, en aan de andere kant Google Slides, dat meer dan zes miljoen bedrijven ondersteunt.

Deze twee zwaargewichten zijn de regerende kampioenen van de presentatiewereld. Maar welke springt er echt bovenuit?

Na jaren beide tools gebruikt te hebben om pitch-voorstellingen en presentaties voor clients hebben we een aantal oogverblindende inzichten ontdekt en we zijn verheugd deze met u te kunnen delen!

Of je nu een C-level executive, oprichter, consultant of iemand die streeft naar verpletterende uw volgende presentatie, we hebben je gedekt. Laten we beginnen!

Hier is een korte uitsplitsing van Google Slides vs. PowerPoint:

Google Slides Microsoft PowerPoint Volledig cloudgebaseerd, toegankelijk vanaf elk apparaat met een browser en biedt automatische updates zonder gedoe. Ideaal als desktop-app, met beperkte functies in de cloud: de web-versie mist een aantal geavanceerde opties Omdat het een web app is en in de cloud wordt gehost, biedt het automatische updates. Coauteurschap is mogelijk, maar het kan een beetje onhandig zijn en afhankelijk van de apparaten van de gebruiker en de locatie van het bestand Biedt eenvoudige, schone ontwerptools met basisanimaties en -afbeeldingen voor een gestroomlijnde presentatie-ervaring. Volledige offline toegang tot alle functies (animaties, overgangen en meer) via de desktop versie Automatisch opslaan is alleen beschikbaar met OneDrive of SharePoint en is standaard niet geactiveerd Biedt eenvoudige toegang via Google Chrome, maar met minder functies dan de desktop versie van PowerPoint. Biedt beperkte functies voor co-auteurs en samenwerking Integreert naadloos met Google-documenten, Google Spreadsheets en Google Drive voor een uniforme werkstroom. Integreert naadloos met Microsoft 365 tools zoals Word, Excel en Outlook, voor een sterke, samenhangende ervaring tussen apps

Wat is Google Slides?

Google Slides is webgebaseerde, gratis presentatiesoftware die deel uitmaakt van Google Werkruimte. Het is een cloud-gebaseerde tool waarmee meerdere gebruikers in realtime presentaties kunnen maken en bewerken, zonder software te hoeven installeren.

Aangezien Google Slides volledig is geïntegreerd met Google Drive, is delen en samenwerken met anderen eenvoudig. Bovendien maakt de gebruiksvriendelijke interface het een geweldig alternatief voor traditionele presentatiesoftware.

Je kunt zelfs kunstmatige intelligentie gebruiken om afbeeldingen rechtstreeks in Google Slides te genereren. Duet AI for Google Werkruimte heeft een functie 'Help me visualiseren'.

🧠 Leuk weetje: Hoewel de meesten van ons Google Slides kennen, heette het vroeger Google Slides Google Presentaties toen het voor het eerst werd uitgebracht in 2006 als onderdeel van Google Documenten. Pas later werd het omgedoopt tot Google Slides om in lijn te blijven met de rest van de Google Drive tools. (Goede beslissing, want 'Google Presentations' was een beetje een mondvol!)

Functies van Google Slides

Google Slides blinkt uit in een bereik van functies die helpen om verbluffende presentaties te maken. Hier volgt een overzicht:

Functie #1: Master Slide

via Google Documenten Als je in een team werkt, is het makkelijk om dia's te maken met kleuren, lettertypes of thema's die niet bij elkaar passen. De functie Master Slide van Google Slides lost dit probleem op.

Je kunt één consistente stijl maken die voor de hele presentatie geldt. Je kunt logo's, afbeeldingen of watermerken toevoegen die op elke dia worden weergegeven zonder ze afzonderlijk in te voegen.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-554-1400x793.png Hoofddia's /%img/

via Google Documenten 🧠 Leuk weetje: Sommige makers van escape rooms gebruik Google Slides om spelpuzzels en aanwijzingen te ontwerpen! Ze stellen interactieve dia's op die deelnemers moeten oplossen door door de dia's te navigeren of vragen te beantwoorden om verder te komen in het spel. In zekere zin is Google Slides dus "spelsoftware" voor puzzelliefhebbers.

Functie #2: Gepersonaliseerde bibliotheek met lettertypes

via Google lettertypen Ben je uitgekeken op de standaard lettertypes? Google Slides geeft je meer dan 800 lettertypes van de Google Lettertype-bibliotheek . Met deze variëteit kun je je presentaties een uniek tintje geven.

Om deze opties te verkennen, klik je op de Fonts vervolgkeuzelijst in de werkbalk en selecteer je More Fonts bovenaan de lijst. Er verschijnt een nieuw venster met alle beschikbare lettertypes.

Functie #3: Vraag en antwoord voor het publiek

via Google Documenten Presentatoren hebben vaak moeite om het publiek te boeien, vooral in virtuele instellingen. De functie Audience Q&A van Google Slides lost dit op door deelnemers in staat te stellen vragen in te dienen via een gedeelde link - anoniem of met hun e-mail. Presentatoren kunnen dan tijdens de pauzes de vragen bekijken en doordachte antwoorden voorbereiden voordat ze reageren.

Functie #4: Dia's synchroniseren tussen meerdere decks

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-557.png Dia's synchroniseren over meerdere decks /$$$img/

via Google Documenten Het handmatig bijwerken van dezelfde dia in meerdere presentaties kan frustrerend zijn. Met Google Slides kun je dia's synchroniseren tussen verschillende decks, zodat wijzigingen overal automatisch worden weergegeven.

Deze functie is vooral handig voor zakelijke rapporten, trainingsdecks voor teams en sjablonen voor bedrijven die regelmatig moeten worden bijgewerkt.

Functie #5: Webpublicatie

via Google Documenten Google Slides heeft een eenvoudige functie om presentaties online te delen. Het is perfect om je deck te delen met iemand zonder Google account of om zelf presentaties te maken.

Gebruik gewoon Publish to Web om je presentatie tegelijkertijd te delen met een link. Anderen kunnen het dan van begin tot eind bekijken.

💡Pro Tip: Gebruik gratis Google Slides thema sjablonen om stijl en professionaliteit toe te voegen aan uw zakelijke presentaties. Deze maken het gemakkelijker om uw ideeën over te brengen en indruk te maken op uw publiek.

Google Slides prijzen

Google Slides is gratis te gebruiken met een Google account. Je hebt toegang tot alle basisfuncties, inclusief tot 15 MB opslagruimte in Google Drive.

Voor bedrijven en organisaties is Google Slides opgenomen in de Google Business-abonnementen, die verschillende prijsplannen bieden op basis van de behoeften en grootte van het bedrijf.

Hier is een overzicht van de prijsopties:

Gratis

Business Starter : $7,20/maand per gebruiker

: $7,20/maand per gebruiker Business Standard: $14,40/maand per gebruiker

$14,40/maand per gebruiker Business Plus: $21,60/maand per gebruiker

Wat is Microsoft PowerPoint?

Microsoft PowerPoint is een krachtige presentatiehulpmiddel . Het is een onderdeel van de Microsoft Office-suite en laat gebruikers dia's maken met tekst, afbeeldingen, video en audiobestanden.

Initieel uitgebracht in 1987 voor Apple Macintosh en in 1990 voor Windows, is PowerPoint wereldwijd een van de populairste presentatieprogramma's geworden. Het biedt veel multimedia functies, waaronder video's, polls, animaties, infographics en audio.

De ingebouwde PowerPoint-sjablonen voor stroomschema's kunt u snel in het oog springende presentaties ontwerpen, ideaal voor een brainstormsessie of vergadering. PowerPoint biedt ook aanpassingsopties, zodat je elk sjabloon kunt aanpassen aan jouw behoeften.

De intuïtieve interface maakt PowerPoint favoriet bij studenten, bedrijven en creatieve professionals.

👀 Wist je dat? PowerPoint wordt geleverd met een Functie Presenter Coach die je helpt bij het oefenen van je presentatie. Het luistert naar je toespraak en geeft feedback over tempo, toon en opvulwoorden (de "ums" of "uhs"). De AI geeft zelfs tips om je presentatie boeiender te maken, zodat je na verloop van tijd je spreekvaardigheid in het openbaar kunt verbeteren.

Functies van Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint biedt een bereik aan functies om je te helpen boeiende presentaties te maken. Hier zijn de beste:

Functie #1: Slide layouts

via Microsoft Slide layouts in Microsoft PowerPoint zijn van cruciaal belang om de algemene look en feel van uw PowerPoint-presentaties vorm te geven. Deze vooraf ontworpen sjablonen bepalen de structuur van elke dia en zorgen ervoor dat je content georganiseerd en visueel aantrekkelijk is.

De layout die je kiest, hangt af van de content die je wilt presenteren. Veel bedrijven bieden kant-en-klare sjablonen voor het personeel om ervoor te zorgen dat processtandaardisatie .

Functie #2: Plaatshouders

via Microsoft In PowerPoint is een placeholder een container voor verschillende elementen op een dia. Deze containers hebben een gestippelde rand en worden vaak verward met tekstvakken. Ze ondersteunen echter meer dan alleen tekst en kunnen ook afbeeldingen, video's, tabellen en zelfs SmartArt bevatten.

Placeholders helpen om content consistent over verschillende dia's te positioneren. Ze zijn voorgeformatteerd om uniformiteit in lay-out en ontwerp te behouden.

Ook lezen: Beste AI-presentatiemakers voor PowerPoint

Functie #3: Diaovergangen

via Microsoft Diaovergangen zijn een andere sleutel functie in PowerPoint. Deze effecten voegen een vloeiende, dynamische beweging toe wanneer je van de ene dia naar de volgende gaat, wat de werkstroom van je presentatie verbetert. Je kunt overgangen toepassen op afzonderlijke of alle dia's tegelijk voor consistentie.

👀 Wist je dat? Met de Morph-overgang van PowerPoint kun je een geweldige werkstroom creëren zonder ingewikkelde handmatige animaties. Veel gebruikers missen deze functie omdat ze alleen beschikbaar is in PowerPoint 2019 en met een Office 365 abonnement.

Functie #4: Koppelingen

via Microsoft Het gebruik van koppelingen (of hyperlinks) in je PowerPoint-presentatie kan de interactiviteit en navigatie aanzienlijk verbeteren. Koppel naar externe websites voor extra bronnen, maak verbinding met specifieke dia's binnen dezelfde presentatie voor naadloze overgangen of verwijs door naar andere PowerPoint-presentaties om content te organiseren zonder een enkel bestand onoverzichtelijk te maken.

Functie #5: Animaties

via Microsoft Overgangen en animaties zijn sleutel functies in PowerPoint. Deze opties bepalen hoe tekst wordt weergegeven en hoe dia's van de ene naar de andere dia bewegen. Met het Animatie-effect kun je een animatie toepassen op specifieke content. De optie Aangepaste animatie biedt keuzes zoals Ingang, Nadruk, Afsluiting en Bewegingspad.

Slide Transitions passen animatie-effecten toe op volledige dia's, waardoor een vloeiende beweging ontstaat naarmate de diavoorstelling vordert. Microsoft biedt duizenden gratis sjablonen met professionele ontwerpen. Andere sjablonen zijn ook online beschikbaar tegen verschillende prijzen en kwaliteiten.

Ook lezen: Hoe een presentatie te beëindigen (tips + voorbeelden)

Prijzen voor Microsoft PowerPoint

De standalone versie van PowerPoint kost 179,99 dollar. Je kunt het rechtstreeks kopen bij de PowerPoint Product Pagina .

Voor een uitgebreide ervaring met Microsoft 365 moet u de abonnementen overwegen die PowerPoint en andere Office-apps zoals Word en Excel omvatten.

Hier zijn een paar opties:

Voor startpagina:

Microsoft 365 Personal : $6,99/maand per gebruiker

: $6,99/maand per gebruiker Microsoft 365 Family: $9,99/maand per 6 gebruikers

Voor Business:

Microsoft 365 Business Basic : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Standard : $12,50/maand per gebruiker

: $12,50/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Premium: $22/maand per gebruiker

Google Slides vs. PowerPoint: Vergelijking van functies

Laten we Google Slides vs. Microsoft PowerPoint vergelijken op basis van verschillende factoren om te bepalen welke de beste is en of ze zich op een ander publiek richten.

Functie Google Slides Microsoft PowerPoint Volledig cloudgebaseerd en toegankelijk vanaf elk apparaat met een browser. Desktopgebaseerd met beperkte functies in de cloud Functies voor samenwerking Realtime samenwerking met directe updates die zichtbaar zijn voor alle gebruikers Co-authoring is onhandig en afhankelijkheid van gebruikersapparaten Eenvoudige, schone ontwerptools met basisanimaties en afbeeldingen Geavanceerde ontwerpopties, complexe overgangen, morph-effecten en aangepaste animaties Automatisch opslaan is beschikbaar, maar alleen met OneDrive of SharePoint Offline toegang is beschikbaar via Google Chrome Volledige offline toegang met alle functies via de desktop versie Integratiemogelijkheden Integreert goed met Google Werkruimte apps zoals Documenten, Sheets en Drive Sterke integratie met Microsoft 365 tools (Word, Excel, Outlook)

Laten we elke functie eens in detail bekijken!

Functie #1: Hostingdiensten

PowerPoint werd gebouwd als een desktop-app, met functies voor de cloud die later werden toegevoegd. De meeste gebruikers installeren het nog steeds op hun apparaten, maar elke licentie dekt er slechts vijf. Hoewel er een web versie bestaat, mist deze geavanceerde ontwerptools en Excel grafiek integratie.

Google Slides, gebouwd voor de cloud, werkt naadloos op verschillende apparaten en browsers. Het biedt offline toegang (via Chrome) en een consistente gebruikerservaring zonder extra kosten. Updates worden automatisch uitgevoerd, waardoor er geen gedoe is met IT-beheer en bestanden compatibel blijven.

Winnaar: Google Slides voor zijn toegankelijkheid in de cloud en automatische updates.

Functie #2: Samenwerking

De samenwerkingstools van PowerPoint kunnen ingewikkeld zijn en zijn afhankelijk van factoren zoals apparaten, instellingen en opslagruimte. Bewerkingen en opmerkingen worden niet altijd in realtime gesynchroniseerd.

Google Slides maakt teamwerk echter moeiteloos. Deel via e-mail of een koppeling en iedereen ziet de wijzigingen direct, ongeacht het apparaat of de browser. Je kunt zelfs naadloos samenwerken op je mobiel of tablet, zodat je overal kunt werken.

Winnaar: Google Slides voor zijn naadloze realtime bewerking, onmiddellijke zichtbaarheid van wijzigingen en moeiteloze toegang op verschillende apparaten.

PowerPoint blinkt uit in het aanpassen van het ontwerp en biedt geavanceerde hulpmiddelen voor animaties, overgangen en gedetailleerde opmaak. Gebruikers kunnen elk element van de dia fijn afstellen, van lettertypes tot de positie van objecten, en complexe effecten zoals morph-overgangen toepassen.

Google Slides biedt een schone, gebruiksvriendelijke ontwerpervaring voor de meeste basispresentaties. Je kunt nog steeds afbeeldingen, tekst en eenvoudige animaties toevoegen, maar de verscheidenheid en diepte van de aanpassingen zijn niet zo robuust als in PowerPoint.

Winnaar: Microsoft PowerPoint voor zijn geavanceerde animaties, overgangen en gedetailleerde opmaak.

Functie #4: Automatisch opslaan

Automatisch opslaan in PowerPoint werkt alleen als je bent aangemeld bij OneDrive of SharePoint en is niet standaard ingeschakeld. Lokale opslag vereist handmatige back-ups en de versiegeschiedenis is afhankelijk van de versie van PowerPoint en de instellingen van de gebruiker.

Google Slides slaat echter alle wijzigingen automatisch op in Google Drive, waardoor naadloze toegang vanaf elk apparaat mogelijk is. IT beheerders kunnen gedeelde schijven instellen voor gestructureerde toegang. De versiegeschiedenis is automatisch, waardoor gebruikers bewerkingen kunnen bijhouden en eerdere versies moeiteloos kunnen herstellen.

Winnaar: Google Slides voor moeiteloze toegang tot verschillende apparaten en gedetailleerde versiegeschiedenis zonder handmatige installatie.

Functie #5: Offline toegang

De desktop versie van PowerPoint biedt offline toegang. Eenmaal geïnstalleerd, kan je aan je presentaties werken zonder internetverbinding. Je hebt nog steeds toegang tot al je functies, inclusief ontwerphulpmiddelen, animaties en overgangen.

Google Slides is gebaseerd op de cloud, maar biedt offline toegang als je het inschakelt via Google Chrome. Eenmaal ingesteld, kun je je presentaties offline openen en bewerken. Het nadeel is dat de offline functies niet zo volledig zijn als de desktop versie van PowerPoint en dat je een abonnement moet nemen om de offline modus in te schakelen.

🏆Winnaar: Microsoft PowerPoint, voor de volledig functionele desktop versie zonder internet verbinding.

Functie #6: Integratieopties

PowerPoint integreert naadloos met Microsoft 365 tools zoals Word, Excel en Outlook. Het is geweldig voor gebruikers die met meerdere apps binnen het Microsoft ecosysteem moeten werken. Je kunt gemakkelijk Excel grafieken importeren, koppelen aan Word documenten en content van andere Microsoft programma's integreren.

Google Slides integreert moeiteloos met andere Google Werkruimte tools zoals Google Documenten, Sheets en Drive. Het is eenvoudig om gegevens in te voegen vanuit Google Spreadsheets, te koppelen aan Documenten of toegang te krijgen tot gedeelde bestanden in Google Drive. De integratie van PowerPoint met andere Microsoft-producten kan echter aantrekkelijker zijn voor gebruikers die vertrouwen op niet-Google tools.

🏆Winnaar: Gelijkspel. Microsoft PowerPoint blinkt uit in Microsoft 365-integratie, terwijl Google Slides de go-to is voor Google Werkruimte - je keuze hangt af van het ecosysteem waar je het meest op vertrouwt.

Google Slides vs. PowerPoint op Reddit

We zijn naar Reddit gegaan om te zien waar mensen op deze tools terechtkomen. Als je op Reddit zoekt naar PowerPoint vs. Google Slides, zijn veel gebruikers het erover eens dat Google Slides een nuttigere selectie van geavanceerde functies heeft: Een gebruiker zegt -

Ik gebruik PowerPoint al een miljoen jaar. Toen ik het nog dagelijks gebruikte, hield ik van alle functies, verbeterde ik mijn vaardigheden en kon ik een heleboel dingen doen die ik productief en cool vond. Toen ik stopte met werken op een afdeling waar ik het dagelijks moest gebruiken, vond ik Google Slides geschikter voor mij. Ik hield van het gemak dat het online was en hoe makkelijk het was om samen te werken met anderen. Ik weet dat PowerPoint nu online is en dat je er ook mee kunt samenwerken, maar ik heb Google Slides het meest gebruikt. Maar er zijn functies die ik mis en soms realiseer ik me dat pas als ik ze nodig heb, haha. Er is een balans, ik gebruik beide, maar kies meestal voor Google Slides

Deze gebruiker benadrukt de samenwerkingsfuncties van Google Slides en hoe gemakkelijk het is om in een team te werken, maar erkent ook dat PowerPoint geavanceerde functies biedt die ze soms missen.

Aan de andere kant geven gebruikers die de voorkeur geven aan Microsoft PowerPoint vaak de stabiliteit vermelden :

In een bedrijfsomgeving wordt Microsoft's toewijzing aan stabiliteit beschouwd als een winnende functie. Daarom is PowerPoint bijna altijd te vinden in grotere, traditionele organisaties. Het is een standaard._

De betrouwbaarheid en langdurige aanwezigheid van PowerPoint in zakelijke omgevingen trekt gebruikers in meer zakelijke, traditionele instellingen sterk aan.

