10 beste software voor winkelcommunicatie in 2025

Stel je voor: het is een drukke zaterdagochtend in je winkel. Je team rent rond en probeert vragen van klanten te beantwoorden, de schappen aan te vullen en bestellingen af te handelen - en dat allemaal terwijl je op de klok let om op ploegwisselingen te letten.

Een van je verkoopmedewerkers ziet een probleem met het inventarissysteem. In plaats van een manager te zoeken of te bellen, stuurt hij of zij een snel bericht via je retailcommunicatiesoftware. Het probleem is binnen een paar minuten opgelost en je team kan weer verder zonder iets te missen.

Het juiste retailcommunicatieplatform kan deze efficiëntie in je bedrijf brengen. Maar er zijn zoveel tools beschikbaar om je te helpen met je doelen van teamcommunicatie het kan overweldigend zijn om de juiste te kiezen.

In deze blog worden de 10 beste communicatiesoftware voor de detailhandel onder de loep genomen, met aandacht voor hun opvallende functies, specifieke gebruikssituaties voor de detailhandel en beperkingen, zodat je de perfecte oplossing voor jouw bedrijf kunt vinden.

60 seconden samenvatting

Hier volgt een kort overzicht van 60 seconden van de 10 beste software-tools voor retailcommunicatie die vandaag beschikbaar zijn voor een betere samenwerking tussen teams en een soepelere werking:

ClickUp (Beste voor projectmanagement en samenwerking in de detailhandel) Zipline (Beste voor retailteamcommunicatie en Taakuitvoering) BookKeeper (Beste voor boekhouding en financieel beheer in de detailhandel) YOOBIC (Beste voor frontliniewerknemersbetrokkenheid en taakbeheer in de detailhandel) Blink (de beste voor realtime communicatie in een flexibele retailomgeving) Staffbase (het beste voor interne communicatie in grote winkels) Zink (het beste voor communicatie met materiedeskundigen in de detailhandel) Slack (het beste voor de communicatie van teams in de detailhandel met grote integraties) Opterus (Beste voor uitgebreid Taakbeheer en communicatie in de detailhandel) SellPro (Beste voor training en betrokkenheid van winkelmedewerkers)

Wat moet u zoeken in software voor retailcommunicatie?

In de detailhandel kan communicatie de klantervaring maken of breken. Denk er maar eens over na. **Elke miscommunicatie, of het nu gaat om een product dat niet op voorraad is, een promotie die niet wordt toegepast of een vertraging bij het beantwoorden van een vraag, zorgt voor wrijving.

Maar effectieve communicatie is geen toeval. Het vereist de juiste hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat informatie naadloos tussen teams, afdelingen en klanten werkt. Maar wat maakt een communicatietool precies de juiste keuze voor de detailhandel?

Laten we de sleutel functies eens op een rijtje zetten:

Medewerkerscommunicatietools : Kies voor software die tweewegcommunicatie ondersteunt, zodat retailmedewerkers in realtime updates, Taken en delen van feedback kunnen krijgen

: Kies voor software die tweewegcommunicatie ondersteunt, zodat retailmedewerkers in realtime updates, Taken en delen van feedback kunnen krijgen Mobiele toegankelijkheid : Zorg ervoor dat het platform mobielvriendelijk is, zodat medewerkers onderweg verbinding kunnen houden, vooral in dynamische winkelomgevingen

: Zorg ervoor dat het platform mobielvriendelijk is, zodat medewerkers onderweg verbinding kunnen houden, vooral in dynamische winkelomgevingen Integratie met retailsystemen : Zoek naar oplossingen die naadloos integreren met bestaande systemen, zoals POS, voorraadbeheer en CRM, voor een soepele werking

: Zoek naar oplossingen die naadloos integreren met bestaande systemen, zoals POS, voorraadbeheer en CRM, voor een soepele werking Uitzending en targeted messaging : Kies software die zowel winkelbrede aankondigingen als gepersonaliseerde berichten mogelijk maakt voor een efficiënte informatieverspreiding

: Kies software die zowel winkelbrede aankondigingen als gepersonaliseerde berichten mogelijk maakt voor een efficiënte informatieverspreiding Functies voor betrokkenheid : Tools zoals sociale samenwerking, virtuele gebeurtenissen en gamification kunnen het moreel van teams opkrikken en de betrokkenheid vergroten

: Tools zoals sociale samenwerking, virtuele gebeurtenissen en gamification kunnen het moreel van teams opkrikken en de betrokkenheid vergroten Veiligheid en compliance : Geef de voorkeur aan platforms met robuuste functies voor gegevensveiligheid om klant- en operationele informatie te beschermen

: Geef de voorkeur aan platforms met robuuste functies voor gegevensveiligheid om klant- en operationele informatie te beschermen Analyse en inzichten: Uitgebreide rapportage tools die de effectiviteit van communicatie en operationele prestaties bijhouden zijn essentieel voor datagestuurde beslissingen

💡Pro Tip: Kies een one-stop-shop communicatietool die meegroeit met uw bedrijf. Begin met essentiële functies zoals realtime messaging en Taakbeheer, maar zorg ervoor dat het schaalbare opties biedt zoals integraties en geavanceerde analyses om uw toekomstige uitbreiding van de detailhandel te ondersteunen.

De 10 beste software voor retailcommunicatie

Of je nu teams in de winkel beheert, met meerdere locaties samenwerkt of de dagelijkse werkzaamheden op één lijn brengt met de doelen van het bedrijf, een tool van de volgende generatie is essentieel voor een soepele workflow en een betere klantervaring.

Laten we eens kijken naar de 10 beste software voor retailcommunicatie.

1. ClickUp (de beste voor projectmanagement en samenwerking in de detailhandel) ClickUp is een alles-in-één app voor werk die projectmanagement, documenten en teamcommunicatie combineert in één krachtig platform. Je kunt het gebruiken om winkelopeningen vlotter te laten verlopen, merchandisingstrategieën te coördineren en te zorgen voor naadloze teamcommunicatie op meerdere locaties.

ClickUp chatten

Winkelmanagers gebruiken ClickUp chatten om tijdens grote momenten (zoals een winkelrenovatie of een productlancering) onmiddellijk in te checken met hun teams, zodat iedereen op de hoogte blijft en problemen ter plekke worden opgelost.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-507-1400x926.png ClickUp chatten /$$$img/

Converseer met uw team, houd bijlagen bij de hand en wijs taken toe vanuit ClickUp-taak van ClickUp Chat

Verkoopmedewerkers gebruiken het om snel de status van de voorraad te controleren bij de afdeling voorraadbeheer, zodat klanten snel antwoord krijgen en de winkelervaring wordt verbeterd.

ClickUp Clips ClickUp clips maakt training en communicatie eenvoudig. Managers kunnen zelfstudies opnemen over alles van kassasystemen tot voorraadbeheer, zodat het personeel in zijn eigen tempo kan leren.

Als er een nieuwe layout of merchandising-update is, kunnen teams visuals delen en sneller feedback krijgen met behulp van deze tool hulpmiddel voor visuele samenwerking en zorgt voor merkconsistentie over de hele linie.

Registreer en deel je input visueel en efficiënt met ClickUp Clips

ClickUp Samenwerkingsdetectie

Om te blijven synchroniseren kan uw team het volgende gebruiken ClickUp Samenwerkingsdetectie . Het laat zien wanneer iemand anders taken bewerkt of weergeeft en bevordert niet-opdringerige gezamenlijke communicatie -Perfect voor teams die aan marketingcampagnes werken.

Zie in realtime wie met u samenwerkt met de ClickUp Collaboration Detection

📮ClickUp Inzicht: Bijna 42% van de kennis medewerkers geeft de voorkeur aan e-mail voor teamcommunicatie. Maar daar hangt een prijskaartje aan. Omdat de meeste e-mails alleen een selectie van teamgenoten bereiken, blijft kennis gefragmenteerd, wat samenwerking en snelle beslissingen in de weg staat.

Om de zichtbaarheid te verbeteren en de samenwerking te versnellen, kunt u gebruikmaken van een alles-in-één app voor werk zoals ClickUp waarmee u uw e-mails binnen enkele seconden omzet in uitvoerbare Taken!

ClickUp weergaven ClickUp Weergaven geeft een mooi overzicht van elke afdeling. Taakbeheer wordt een peulenschil met aanpasbare opties, die retailers en managers helpen prioriteiten te stellen en alles soepel te laten verlopen.

De lijstweergave is perfect voor het bijhouden van de voorraad en dagelijkse to-dos, terwijl de kalenderweergave gebeurtenissen en promoties in de winkel organiseert met behulp van een gedeelde kalender .

Voeg uw taken toe aan meerdere lijstweergaven met ClickUp-taaks

De ClickUp Commentaar toewijzen functie zorgt ervoor dat belangrijke richtlijnen (zoals het bijvullen van specifieke items of het bijwerken van promotiedisplays) worden gecommuniceerd en bijgehouden binnen de Taak.

U kunt de voortgang bewaken en voltooiing bevestigen door opmerkingen toe te wijzen, waardoor de kans op miscommunicatie op de werkplek .

ClickUp beste functies

Beheer alle belangrijke documenten voor de detailhandel, zoals renovatieplannen, SOP's of productdetails met ClickUp Documenten Taken aanmaken en toewijzen met aangepaste statussen om de specifieke fasen van retailprojecten te weerspiegelen en zo de transparantie en efficiëntie van de werkstroom te verbeteren

Integreer met bestaande retailsystemen, zoals CRM- en voorraadbeheertools, voor een uniforme weergave van de bedrijfsvoering

Breng winkel lay-outs in kaart of werk visueel samen aan marketingideeën, waardoor het eenvoudiger wordt om strategieën te oriënteren en dingen nog sneller te doen met ClickUp Whiteboards ClickUp beperkingen

Voor nieuwe gebruikers kunnen de uitgebreide functies overweldigend zijn, waardoor ze tijd nodig hebben om zich aan te passen en het platform volledig te integreren in bestaande werkstromen

ClickUp prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen) Jennifer Wit , Firearms Manager, Bridgeport Equipment & Tool, deelt haar ervaring met het gebruik van ClickUp.

We hebben meerdere projecten op onze afdeling en ik kan het werk scheiden, zodat elke individuele taak in zijn eigen ruimte wordt verantwoord. Ik geef leiding aan een team van 4 personen en ClickUp helpt me om werk te delegeren en ik kan zien wie aan welke taak werkt, zodat ik het werk gelijkmatig kan verdelen. Het invoeren van deadlines voor elke taak helpt om ons op schema te houden

Jennifer White, Vuurwapenmanager, Bridgeport Equipment & Tool

🧠 Leuk weetje: Veel van de Amerikaanse eerste mam-en-pop winkels waren algemene of drogisterijen die alles verkochten van kruidenierswaren en stoffen tot speelgoed en gereedschap.

2. Zipline (het beste voor teamcommunicatie en Taakuitvoering in de detailhandel)

via Zipline Zipline is speciaal gebouwd voor retailteams en maakt het eenvoudiger voor hoofdkantoor- en frontliniemedewerkers om op dezelfde pagina te blijven. Het is een goede optie voor winkels die Taakbeheer, interne communicatie en dagelijkse werkzaamheden willen vereenvoudigen.

Of het nu gaat om het lanceren van nieuwe promoties of het bijhouden van seizoensgebonden campagnes, Zipline houdt winkelpersoneel in verbinding, op de hoogte en klaar om uitstekende klantervaringen te leveren.

Zipline beste functies

Taken toewijzen en bijhouden met deadlines die zijn afgestemd op specifieke retailscenario's, zoals seizoenscampagnes of voorraadherstellingen, met behulp van Taakbeheer

Combineer berichten, aankondigingen en updates op één plek, waardoor miscommunicatie wordt verminderd, met gecentraliseerde communicatie

Stel winkelmedewerkers in staat om onderweg toegang te krijgen tot taken en updates met mobiele toegang

Rapportage en analyse van voltooide taken en communicatie voor operationele inzichten

Zipline beperkingen

Gebruikers vermelden een leercurve voor nieuwe teamleden die niet vertrouwd zijn met taakgeoriënteerde systemen

Rapportage kan vervelend zijn, met name beoordelingsrapportage

U kunt af en toe technische problemen tegenkomen, die het ondersteuningsteam snel oplost

Zipline prijzen

Aangepaste prijzen

Zipline beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (60+ beoordelingen)

: 4.8/5 (60+ beoordelingen) Capterra: Te weinig beoordelingen

👀 Wist u dat? Het eerste product waarvan de streepjescode werd gescand, was een pakje van Wrigley's kauwgom in 1974 .

3. BookKeeper (het beste voor boekhouding en financieel beheer in de detailhandel)

via BookKeeper Ooit het gevoel gehad dat het beheren van financiën ingewikkelder is dan het runnen van je winkel? BookKeeper vereenvoudigt financieel beheer door gebruiksvriendelijke tools te bieden voor het bijhouden van verkopen, het beheren van voorraden en het bewaken van uitgaven.

BookKeeper is speciaal ontworpen voor detailhandelszaken en neemt het giswerk uit de boekhouding. Het helpt je bij het beheren van je accounts en zorgt ervoor dat je voldoet aan de normen voor financiële rapportage.

BookKeeper beste functies

Dagelijkse transacties vastleggen, trends in de omzet volgen en automatisch verkooprapporten aanmaken om de detailhandelactiviteiten te verbeteren met behulp van verkoop bijhouden

Inventaris synchroniseren met verkoopgegevens om stockouts of te grote voorraden te voorkomen, zodat medewerkers met vertrouwen kunnen verkopen met behulp van real-time voorraadbeheer

Automatiseer belastingberekeningen, genereer belastingrapporten en blijf compliant met lokale belastingregels met behulp van fiscale compliance tools

Vereenvoudig facturatie en bijhouden van betalingen met kant-en-klare sjablonen en geautomatiseerde betalingsherinneringen voor klanten en leveranciers met behulp van klant- en leveranciersbeheer

BookKeeper limieten

Integreert niet met andere platforms voor retailcommunicatie of Taakbeheer

Biedt niet de geavanceerde functies zoals kleurcodering van betalingen, real-time synchroniseren met meerdere apparaten en ondersteuning van meerdere valuta die nodig zijn voor grotere ondernemingen met uitgebreide boekhoudkundige behoeften

BookKeeper prijzen

Zilver : $8/maand per apparaat

: $8/maand per apparaat Goud : $12/maand per apparaat

: $12/maand per apparaat Diamant: $12/maand per apparaat

BookKeeper beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (20+ beoordelingen)

: 4.2/5 (20+ beoordelingen) Capterra:Te weinig recensies

4. YOOBIC (het beste voor de betrokkenheid van frontliniewerknemers en taakbeheer in de detailhandel)

via Yoobic YOOBIC is ontworpen met frontlinieteams in gedachten en is een mobiel platform dat ervoor zorgt dat communicatie, Taakbeheer en training altijd binnen handbereik zijn. Of je nu een nieuw initiatief uitrolt of de dagelijkse werkzaamheden bijhoudt, met deze software kun je je team synchroon houden.

Met realtime analyses krijgt u een duidelijk beeld van de voortgang en de betrokkenheid van uw medewerkers, zodat zij datagestuurde beslissingen kunnen nemen en de efficiëntie op de verkoopvloer kunnen verbeteren.

YOOBIC beste functies

Maak efficiënte planning, toewijzing en bijhouden van taken mogelijk om vergaderingen met specifieke operationele uitdagingen met precisie uit te voeren

Mogelijkheden voor micro-leren creëren voor retailmedewerkers, productkennis en klantenservicevaardigheden verbeteren door middel van toegankelijke trainingsmodules op mobiel

Tweewegcommunicatie tussen winkelmedewerkers en het management mogelijk maken

YOOBIC limieten

YOOBIC-integratie beperkt zich tot minder externe retailsystemen

Er is een initiële aanpassingsperiode of leercurve bij de implementatie van het platform, vooral bij het navigeren door de uitgebreide functies

YOOBIC prijzen

Aangepaste prijzen

YOOBIC beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (130+ beoordelingen)

: 4.6/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: De eerste moderne loyaliteitsprogramma begon in 1793 toen een handelaar in Sudbury, New Hampshire zijn klanten koperen tokens gaf voor toekomstige aankopen. Dit zorgde voor terugkerende bezoeken en werd de basis van de loyaliteitsprogramma's van vandaag!

5. Blink (het beste voor realtime communicatie in een flexibele winkelomgeving)

via Knipperen Stel je een tool voor die retailcommunicatie net zo eenvoudig maakt als even chatten. Dat is Blink. Het is gebouwd voor snelle winkelomgevingen en verbindt medewerkers en managers door middel van realtime updates en berichten.

De gebruiksvriendelijke mobiele app van Blink helpt teams om klantenservice van topkwaliteit te leveren zonder ook maar iets te hoeven missen. Bovendien houdt de gecentraliseerde bibliotheek met hulpmiddelen trainingsmateriaal, productgidsen en belangrijke documenten binnen handbereik van je team.

Blink beste functies

Houd medewerkers en managers georiënteerd met directe communicatie via realtime messaging voor snelle updates en het oplossen van Taken

Deel belangrijke aankondigingen, promoties en retail-specifieke inzichten tussen verschillende locaties met behulp van een nieuwsfeed

Taken toewijzen met duidelijke deadlines, voor een efficiënte uitvoering van de winkelactiviteiten met behulp van de toewijzing van taken en monitoring

Enquêtes en feedbackmechanismen gebruiken als feedbacktools voor medewerkers om inzicht te krijgen in de uitdagingen van teams en de betrokkenheid van medewerkers te verbeteren

Blink limieten

Integreert goed binnen het eigen ecosysteem, maar ondersteunt geen uitgebreide apps van derden voor sommige retail-specifieke systemen

Vereist een leercurve voor werknemers die niet bekend zijn met digitale platforms

Blink prijzen

Business : $4,5 per gebruiker per maand

: $4,5 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Blink beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (250+ beoordelingen)

: 4.7/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (120+ beoordelingen)

6. Staffbase (het beste voor interne communicatie in grote winkels)

via Staffbase Effectieve communicatie is de ruggengraat van succes voor grote retailorganisaties en Staffbase stapt in deze uitdaging. Staffbase levert gepersonaliseerde updates en hulpmiddelen aan iedereen, of ze nu op de verkoopvloer staan of regionale activiteiten managen.

Het is perfect voor detailhandelsbedrijven die hun personeel willen verenigen, de samenwerking willen verbeteren en de productiviteit in de hele organisatie willen verhogen multifunctionele teams .

Staffbase beste functies

Bied een aangepaste app en intranet voor medewerkers voor het delen van nieuws, sociale updates en sleutelbronnen

Creëer gepersonaliseerde communicatiecampagnes om relevante informatie te leveren aan specifieke teams, winkels of regio's

Deel feedback via enquêtes en opiniepeilingen, zodat retailmanagers inzicht krijgen in uitdagingen en de operationele efficiëntie kunnen verbeteren

Gebruik tools voor contentbeheer zoals een redactionele kalender en analyses om de effectiviteit van interne communicatie binnen het retailnetwerk te abonneren en te meten

Staffbase limieten

De leercurve is voor sommige gebruikers steil

Integratie met bepaalde niche retailsystemen is een uitdaging en kan de continuïteit van de werkstroom beïnvloeden

Staffbase prijzen

SMB : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Business : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Staffbase beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

7. Zink (Beste voor het communiceren van materiedeskundigen in de detailhandel)

via Zink Wanneer het druk is in de detailhandel, is snelle toegang tot expertise van cruciaal belang. Zinc, onderdeel van ServiceMax, maakt dit mogelijk. Dit platform maakt real-time communicatie mogelijk tussen retail- en backofficeteams en biedt snelle oplossingen wanneer zich tijdens piekuren problemen voordoen.

Met berichten, spraak, video en delen van content op één plek zorgt Zinc voor naadloze communicatie en verbetert het de klantenservice.

Zinc beste functies

Delen van tekst, spraak, video en content op één platform

Verspreid belangrijke aankondigingen of dringende berichten onder alle medewerkers in de detailhandel, zodat iedereen op de hoogte blijft van promoties, beleidswijzigingen of belangrijke updates

Integreer met de toolsuite van ServiceMax voor een uniform platform voor het beheer van service-uitvoering en communicatie binnen retailactiviteiten

Alle communicatie is veilig en voldoet aan industrienormen zoals FIPS 140-encryptie en TLS om gevoelige bedrijfsinformatie en klantgegevens te beschermen

Zinc beperkingen

U kunt te maken krijgen met een eerste aanpassingsperiode wanneer u het platform in gebruik neemt,

De integratie van applicaties van derden is beperkt tot Salesforce Field Service, TrueContext, Aquant en Baxter Planning

Prijzen van Zinc

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over zink

G2 : 4.4/5 (30+ beoordelingen)

: 4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Te weinig beoordelingen

8. Slack (Beste voor retail team communicatie met grote integraties)

via Slack Slack is een alom populair communicatieplatform dat bekend staat om zijn functies voor teamsamenwerking. Het biedt instant messaging en integreert met verschillende apps. Je kunt kanalen aanmaken voor verschillende teams of onderwerpen, directe berichten versturen en threads gebruiken om gesprekken te organiseren.

Je kunt ook spraak- en videogesprekken voeren, waardoor je gemakkelijk verbinding kunt maken met teams of locaties op afstand. Maar hoewel Slack uitblinkt in algemene communicatie en projectmanagement, is het niet specifiek op maat gemaakt voor retailteams.

Slack beste functies

Maak speciale kanalen voor georganiseerde communicatie met teams, winkels of projecten, zodat je gericht kunt discussiëren en gemakkelijk informatie kunt terugvinden

Deel documenten, afbeeldingen en video's met betrekking tot productkennis, promoties en trainingsmateriaal via geïntegreerde delen van bestanden

Gemakkelijk toegang tot gesprekken en bestanden uit het verleden via doorzoekbare archieven

Slack beperkingen

De gratis versie beperkt de toegang tot de meest recente 90 dagen bericht- en bestandsgeschiedenis

Het betaalde abonnement kan duur worden voor grote retailorganisaties

Slack prijzen

Gratis

Pro : $6,67 per gebruiker/maand

: $6,67 per gebruiker/maand Plus : $12,50 per gebruiker/maand

: $12,50 per gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (30K+ beoordelingen)

: 4.5/5 (30K+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (22K+ beoordelingen)

9. Opterus (Beste voor uitgebreid Taakbeheer en communicatie in de detailhandel)

via Opterus Als u een winkelketen beheert, biedt Opterus OPSCENTER, een multimodulaire cloud samenwerkingstool ontworpen om retailactiviteiten te vereenvoudigen. Dankzij de modulaire aanpak kun je het platform aanpassen aan je specifieke behoeften, of het nu gaat om taakbeheer, teamcommunicatie of het bijhouden van winkelprestaties.

Met de functie Taakbeheer is het eenvoudig om winkelgerelateerde taken in alle winkels toe te wijzen, bij te houden en te beheren, zodat de werkzaamheden soepel verlopen en er effectief vergaderingen worden gehouden.

Opterus beste functies

Soepele interne communicatie tussen hoofdkantoor en winkelmedewerkers met behulp van de communicatiemodules

Bied mobiele toepassingen voor iOS en Android, zodat retailmanagers en medewerkers het platform ook onderweg kunnen gebruiken

Tools voor het uploaden en goedkeuren van visual merchandising displays, om consistentie en naleving van de merknormen op alle locaties te garanderen

De AI-assistent gebruiken om het inwerken en werken te vergemakkelijken door snel antwoord te geven op query's van medewerkers

Opterus limieten

Het kost tijd om volledig te wennen aan de uitgebreide functies van het platform

Heeft beperkte integraties met toepassingen van derden

Opterus prijzen

Aangepaste prijzen

Opterus beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (20+ beoordelingen)

: 4.6/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

10. SellPro (het beste voor training en betrokkenheid van medewerkers in de detailhandel)

via SellPro Wil je van je winkelpersoneel merkexperts maken? SellPro maakt het mogelijk met mobiele training die boeiend en effectief is. Door middel van lessen in hapklare brokken, gamification en real-time communicatie blijven winkelmedewerkers op de hoogte en gemotiveerd om een uitstekende klantervaring te leveren.

Bovendien kunnen managers met krachtige analyses eenvoudig de voortgang en betrokkenheid bijhouden, zodat ze eenvoudig kunnen bijsturen communicatiestrategieën en verkoop stimuleren.

SellPro beste functies

Bitsize, mobiel-vriendelijke trainingsmodules leveren om kennis beter te behouden en toe te passen

Bevat spelachtige elementen en stimulansen om werknemers te motiveren, waardoor de betrokkenheid en deelname aan trainingsprogramma's toeneemt

Gebruik aankondigingen, chats, polls en forums om directe communicatie tussen management en winkelmedewerkers te vergemakkelijken

Organiseer virtuele gebeurtenissen en gebeurtenissen in de winkel, zoals promoties en trainingen

SellPro limieten

Er is een leercurve in het gebruik van het platform, gezien de uitgebreide functieset

Integratie met applicaties van derden is beperkt tot Stripe, HubSpot, ADP, Zendesk en Disqus

SellPro prijzen

Gratis proefversie, daarna $500 per maand

SellPro beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Niet genoeg beoordelingen

De beste software voor winkelcommunicatie

Het vinden van de juiste communicatietool voor uw retailteam kan een wereld van verschil maken in hoe soepel alles verloopt en hoe tevreden uw klanten zijn.

Van alle beschikbare opties is ClickUp de beste. Het heeft alles wat je nodig hebt: projectmanagement, teambeheer chatten in realtime en integraties met uw retailsystemen.

Dus waarom zou je het niet eens proberen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en ontdek hoe het het leven van uw team veel gemakkelijker kan maken!