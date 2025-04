13 Beste netwerkdiagrammensoftware om je werkstroom te verbeteren

Het beheren van moderne netwerken van ondernemingen is geen sinecure.

Eenvoudige point-to-point verbindingen behoren tot het verleden: de infrastructuren van vandaag de dag zijn uitdijende ecosystemen van cloudservices, hybride omgevingen, teams op afstand en missiekritische afhankelijkheid.

Zonder een duidelijke, dynamische manier om deze systemen te visualiseren, kunnen zelfs de meest ervaren netwerkarchitecten moeite hebben om efficiëntie, veiligheid en schaalbaarheid te behouden.

Dat is waar software voor netwerkdiagrammen om de hoek komt kijken. De juiste tool brengt niet alleen verbindingen in kaart, maar biedt ook realtime inzichten, identificeert kwetsbaarheden en stroomlijnt probleemoplossing voordat problemen de bedrijfsvoering beïnvloeden.

Deze visueel projectmanagement geeft je zowel een overzichtelijke weergave als een gedetailleerde controle van de gezondheid van je netwerk.

In deze blogpost laat ik je kennismaken met de 13 beste voorbeelden van netwerkdiagrammen en software, gerangschikt op basis van daadwerkelijk gebruik door ondernemingen, niet op basis van marketinghype.

Maak collaboratieve mindmaps en netwerkdiagrammen met ClickUp. Het is gratis!

Samenvatting ⏰60 seconden

Of u nu werkstromen wilt optimaliseren, de veiligheid wilt verbeteren of de samenwerking wilt verbeteren, met deze tools kunt u uw netwerk met vertrouwen ontwerpen, bewaken en verfijnen.

ClickUp : Het beste voor het aanmaken van diagrammen en het beheer van werkstromen LucidChart: Het beste voor real-time teamparticipatie Microsoft Visio: Het meest geschikt voor Windows-gerichte organisaties die een diepgaande integratie met het Microsoft ecosysteem nodig hebben SolarWinds Network Topology Mapper: Het beste voor geautomatiseerde netwerk in kaart brengen en apparaten ontdekken Intermapper: Het beste voor real-time netwerkmonitoring met visuele inzichten Netwerk Kladblok: Het beste voor eenvoudige netwerkdiagrammen ConceptMap Diagram: Het beste voor het visueel in kaart brengen van relaties tussen concepten en ideeën EdrawMax: Het beste voor het uitgebreid aanmaken van diagrammen met uitgebreide sjablonen SmartDraw: Het beste voor het snel en eenvoudig aanmaken van diagrammen met samenwerking in de cloud LanFlow: Het beste voor eenvoudige, gerichte netwerkdiagrammen met minimale complexiteit Draw.io: Het beste voor teams die op zoek zijn naar een gratis, open-source oplossing met brede compatibiliteit Creately: Het beste voor het gezamenlijk in kaart brengen van verhalen en agile visualisatietechnieken DIA: De beste lichtgewicht, open-source diagramoplossing

Probeer ClickUp gratis uit

Wat moet je zoeken in software voor netwerkdiagrammen?

Op basis van mijn onderzoek is dit wat je moet zoeken in een goede software voor logische netwerkdiagrammen:

Koppeling van gegevens: Zoek naar opties om diagrammen te koppelen aan externe databronnen (bijv. spreadsheets, databases) voor dynamische updates

Zoek naar opties om diagrammen te koppelen aan externe databronnen (bijv. spreadsheets, databases) voor dynamische updates Rapportage en documentatie: De mogelijkheid om professioneel ogende documentatie te genereren met automatische rapporten en legenda's is een must

De mogelijkheid om professioneel ogende documentatie te genereren met automatische rapporten en legenda's is een must Uitgebreide symbolenbibliotheek: Je moet een grote verscheidenheid aan netwerkapparaten (routers, switches, servers, werkstations, enz.), cloudservices en andere infrastructuurcomponenten kunnen weergeven

Je moet een grote verscheidenheid aan netwerkapparaten (routers, switches, servers, werkstations, enz.), cloudservices en andere infrastructuurcomponenten kunnen weergeven Auto layout en uitlijning: Functies om knooppunten automatisch netjes te ordenen en de leesbaarheid te verbeteren zijn nuttig

Functies om knooppunten automatisch netjes te ordenen en de leesbaarheid te verbeteren zijn nuttig Intuïtieve interface: Het moet gemakkelijk zijn om knooppunten te slepen en neer te zetten, verbindingen te maken en visuals aan te passen

Het moet gemakkelijk zijn om knooppunten te slepen en neer te zetten, verbindingen te maken en visuals aan te passen Samenwerken en delen: Functies voor real-time of asynchrone samenwerking, gemakkelijke exportfuncties (bijv. afbeeldingen, PDF, Visio) en beveiligde deelopties maken netwerkbeheer eenvoudiger

De 13 beste software voor netwerkdiagrammen

Modern netwerkbeheer vraagt om tools die de complexiteit aankunnen en toch bruikbaar blijven. Hier zijn mijn topaanbevelingen voor dergelijke netwerk diagram software gebaseerd op uitgebreide tests en implementatie in de praktijk:

1. ClickUp (het beste voor het aanmaken van diagrammen en werkstroombeheer)

Als de alles app voor werk, ClickUp brengt uw projecten, taken, kennis en chatten samen in één AI-gestuurd platform. ClickUp's IT- en PMO-oplossing biedt end-to-end zichtbaarheid op projecten en strategische afstemming, waardoor teams meerdere projecten efficiënt kunnen prioriteren en beheren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-234.png ClickUp's IT PMO-oplossing https://app.clickup.com/signup ClickUp gebruiken /$$$cta/

Terwijl de meeste tools zich beperken tot basisdiagrammen, ClickUp Whiteboards en ClickUp mindmaps rechtstreeks integreren met uw systeem voor taakbeheer.

Visualiseer je projectideeën met ClickUp Mindmaps

Met mindmaps in ClickUp kunt u relaties tussen verschillende netwerkcomponenten visueel in kaart brengen. U kunt een hiërarchisch netwerk maken door te beginnen met een centraal knooppunt (bijv. een hoofdserver) en te vertakkingen naar aangesloten apparaten, routers, schakelaars en eindpunten.

voorbeeld: Een IT beheerder kan een ClickUp Mindmap gebruiken om netwerkuitbreiding te plannen, door in kaart te brengen hoe nieuwe servers en apparaten verbinding zullen maken.

Gebruik ClickUp Whiteboards om elk type diagram te ontwerpen terwijl u in realtime samenwerkt met uw team

Ook de Whiteboards van ClickUp bieden een vrijvormig canvas waarop u verschillende netwerkcomponenten kunt tekenen, verbinden en annoteren. IT-teams kunnen in realtime samenwerken door pictogrammen te slepen en neer te zetten om apparaten voor te stellen, plakbriefjes toe te voegen om problemen op te lossen en verschillende netwerklagen te koppelen.

voorbeeld: Een netwerkingenieur kan een ClickUp Whiteboard gebruiken om een LAN-topologie te ontwerpen en gebieden te markeren waar firewalls, load balancers en cloudservices in het hele netwerk samenwerken.

In tegenstelling tot tools voor statische diagrammen kunnen teams met ClickUp commentaar geven, leden taggen en updates bijhouden binnen dezelfde werkruimte. Zodra je netwerkdiagram is gemaakt, kun je elementen omzetten in uitvoerbare taken en deze toewijzen aan leden van het IT-team.

📮ClickUp Insight: Laag presterende teams zijn vier keer meer kans om te jongleren met 15+ tools terwijl goed presterende teams hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limieten tot negen of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform?

Als de alles app voor werk, ClickUp brengt uw taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en gesprekken onder in één platform, voltooid met AI-gestuurde workflows. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

Probeer ClickUp gratis uit

De ClickUp project netwerk diagram sjabloon versterkt dit door resourcevoorspelling en risicobeoordeling rechtstreeks toe te voegen aan gedetailleerde netwerkdiagrammen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-494.png ClickUp's sjabloon voor projectnetwerkdiagrammen https://app.clickup.com/signup?template=t-200616346&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met dit sjabloon kunt u de ingewikkelde relaties tussen Taken visualiseren en begrijpen. Elk projectelement vertegenwoordigt een knooppunt, met de onderlinge afhankelijkheden in kaart gebracht als verbindingen die ze met elkaar verbinden.

Gebruik de sjabloon om onderling afhankelijke taken in kaart te brengen op een gecentraliseerde locatie en de werkstroom van het project van begin tot voltooiing te begrijpen.

Of je nu een bestaand netwerk documenteert voor verbeterde communicatie en samenwerking of een nieuwe netwerkarchitectuur ontwerpt, dit sjabloon biedt een gestructureerd kader om je doelen te bereiken.

Met ClickUp maakt u niet alleen netwerkdiagrammen, maar bouwt u ook aan intelligentie, geautomatiseerde workflows die zich aanpassen aan de evolutie van uw project.

ClickUp beste functies

Aangepast gebruik ClickUp weergaven om tools te visualiseren voor het bijhouden van tijdlijnen van projecten en de voortgang van taken

Genereer aangepaste rapporten om de prestaties van teams en de status van projecten te controleren met de ingebouwde rapportagetools van ClickUp, zodat u knelpunten of aandachtspunten kunt identificeren

Implementeren Tijdsregistratie in ClickUp om bij te houden hoe tijd wordt besteed aan taken, wat helpt bij resourcebeheer en efficiëntieanalyse

Aanmaken ClickUp Dashboards die sleutelindicatoren voor projecten en visualisaties op één plaats consolideren voor verbeterde besluitvorming

ClickUp limieten

Het brede bereik van tools en instellingen kan gebruikers overweldigen die alleen basisfuncties nodig hebben

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.500+ beoordelingen)

4.7/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.300+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

ClickUp is een veelzijdige tool waarmee u uw werkstroom en taken kunt aanpassen. Of u nu af en toe een taak moet herhalen, tabellen aan uw taken moet toevoegen of een visueel diagram van uw processen moet maken, ClickUp kan het aan. De flexibiliteit van ClickUp is een grote aanwinst voor elk team. G2 beoordeling 💡Pro Tip: Maak gebruik van ClickUp's project hiërarchie om uzelf te organiseren! Creëer een Ruimte voor netwerkinfrastructuur, met Mappen die verschillende netwerksegmenten of locaties vertegenwoordigen en Taken die individuele netwerkapparaten vertegenwoordigen. Gebruik Subtaken om specifieke apparaatconfiguraties, IP-adressen en details over verbindingen te documenteren.

Ook lezen: Hoe IT-infrastructuurbeheer implementeren

2. LucidChart (het beste voor real-time teamparticipatie)

via LucidChart Met de krachtige tools van LucidChart voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen kun je in realtime klanttrajecten visualiseren en opbouwen.

Maak swimlanes voor verschillende persona's van gebruikers, breng scenario's in kaart en voeg gedetailleerde kaarten met verhalen toe, terwijl je team op afstand gemakkelijk samenwerkt.

Je kunt ook complexe user journeys omzetten in duidelijke, bruikbare stappenplannen met gespecialiseerde sjablonen en een intuïtieve interface.

LucidChart beste functies

Gebruik gegevenskoppeling om je diagrammen te koppelen aan externe databronnen zoals Google Spreadsheets of Excel voor realtime updates

Voorwaardelijke opmaak toepassen om diagrammen dynamisch te stylen op basis van gegevenswijzigingen

Gebruik automatiseringstools om diagrammen gemakkelijker aan te maken en bij te werken vanuit datasets

Aangepaste vormen voor veelgebruikte diagrammen maken en opslaan om tijd te besparen en consistentie te behouden

Lagen gebruiken om extra informatie toe te voegen zonder uw hoofddiagram onoverzichtelijk te maken

LucidChart beperkingen

Beperkte geautomatiseerde functies zoals het automatisch ontdekken van apparaten

LucidChart prijzen

Free : gratis

: gratis Particulieren : $9/gebruiker per maand

: $9/gebruiker per maand Teams : $10/gebruiker per maand

: $10/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

LucidChart beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over LucidChart?

_Lucidchart heeft de manier waarop we complexe ideeën visualiseren en communiceren veranderd. De inzichtelijke drag-and-drop interface maakt het eenvoudig om verbluffende diagrammen, stroomdiagrammen en mindmaps te maken. De functies voor teamwerk stellen ons team in staat om in realtime samen te werken, waardoor feedback en revisies een waarde toevoegen. Bovendien kunnen we dankzij de enorme bibliotheek met sjablonen en vormen meteen aan de slag Capterra beoordeling Ook lezen: Gratis interactieve whiteboard sjablonen voor Zoom & ClickUp 3. Microsoft Visio (het beste voor Windows-gerichte organisaties die een diepgaande integratie met het Microsoft ecosysteem nodig hebben)

via Microsoft Microsoft Visio is een hulpmiddel voor netwerkdiagrammen voor organisaties die al hebben geïnvesteerd in het ecosysteem van Microsoft. Dankzij de naadloze integratie met Microsoft 365 kun je moeiteloos diagrammen delen in Teams en ze insluiten in SharePoint-sites.

Visio blinkt uit in technische diagrammen. Het biedt ook basissjablonen voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen en reisvisualisatie.

Je kunt gebruik maken van de uitgebreide vormbibliotheken en connector tools om user flow diagrammen te maken, hoewel gespecialiseerde story mapping tools meer gerichte functies bieden.

Microsoft Visio beste functies

Werk tegelijkertijd met meerdere gebruikers aan hetzelfde fysieke netwerkdiagram om de samenwerking tussen teams te verbeteren

Maak cloud architectuurdiagrammen met nieuwe stencils voor Azure en Amazon Web Services

Engineering diagrammen eenvoudig integreren door DWG (tekening) bestanden te importeren

Microsoft Visio limieten

Maakt niet automatisch een gedetailleerd netwerkdiagram van netwerkscans

Hogere leercurve vergeleken met eenvoudigere tools

Prijzen van Microsoft Visio

Eén maand gratis

Visio Abonnement 1 : $5/gebruiker per maand

: $5/gebruiker per maand Visio Abonnement 2 : $15/gebruiker per maand

: $15/gebruiker per maand Visio Standaard: $309,99 (Eenmalige kosten)

$309,99 (Eenmalige kosten) Visio Professional: $579,99 (Eenmalige kosten)

Microsoft Visio beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (650+ beoordelingen)

4,5/5 (650+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3000+ beoordelingen)

4. SolarWinds Network Topology Mapper (Beste voor het geautomatiseerd in kaart brengen van netwerken en apparaten)

via YouTube Intermapper is, net als SolarWinds, voornamelijk gericht op netwerkbewaking en het in kaart brengen van netwerken.

Hoewel het het aanmaken van gebruikersverhalen niet direct ondersteunt, kunnen de realtime visuele netwerkinzichten je helpen inzicht te krijgen in de prestatie-effecten en technische limieten waarmee rekening moet worden gehouden bij het schrijven van gebruikersverhalen voor systeemverbeteringen.

Intermapper beste functies

Breng je netwerk in kaart om een live weergave van je IT-omgeving te maken met aanpasbare lay-outs en pictogrammen

Automatisch ontdekken en documenteren van elk IP-apparaat in uw netwerk binnen enkele minuten

Analyseer prestatiecijfers voor netwerkapparaten, inclusief omgevingssensoren en industriële apparatuur

In kaarten brengen naar Microsoft Visio en .SVG formats voor verder gebruik

Krijg op afstand toegang tot het netwerk met Intermapper Remote Access voor veilige monitoring vanaf elke locatie

Intermapper beperkingen

Voornamelijk gericht op monitoring in plaats van uitgebreide diagrammen

Intermapper prijzen

Free: 30 dagen gratis

30 dagen gratis Aangepaste prijzen

Intermapper beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

4.3/5 (80+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Intermapper?

Intermapper is een eenvoudig te implementeren SNMP-monitoringprogramma. Inzetbaar op de meest gangbare platforms (PC, Mac, Linux), stelt het uw IT-afdeling in staat om snel kaarten van uw netwerkinfrastructuur te maken en het gebruik te monitoren. Het is zeer effectief in het snel identificeren van probleemgebieden en de omvang van eventuele uitval. G2 overzicht 6. Netwerknotitieblok (het beste voor eenvoudige netwerkdiagrammen)

via Netwerk kladblok Network Notepad is een betrouwbaar en eenvoudig hulpprogramma voor netwerkdiagrammen dat de klus klaart zonder allerlei toeters en bellen (en de uitgebreide kosten die daarmee gepaard gaan).

Gebruik het om eenvoudige werkstroomdiagrammen te maken die de interactie tussen gebruikers en netwerkcomponenten illustreren.

Network Notepad beste functies

Kies tussen de modi Concept, Fijn en Superfijn voor verbeterde afbeeldingen en afdrukken

Draai tekst en objecten naar elke gewenste hoek met behulp van de drag-and-rotate functie

Onbeperkt pagina's toevoegen aan een diagram en ze openen via schermpagina tabs

Combineer meerdere objecten in samengestelde objecten voor eenvoudigere manipulatie

Automatische uitlijning inschakelen voor koppelingen om horizontale en verticale verbindingen te behouden

Netwerk kladblok limieten

Mist geavanceerde functies in robuustere tools

Netwerk kladblok prijzen

Professionele editie : $56 (enkelvoudige licentie)

: $56 (enkelvoudige licentie) Enterprise-editie : $63 (enkelvoudige licentie)

: $63 (enkelvoudige licentie) Client/Server: $77 (enkele licentie)

Network Notepad beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

7. ConceptMap Diagram (het beste voor het visueel in kaart brengen van relaties tussen concepten en ideeën)

via ConceptMap.ai Complexe relaties in netwerken worden duidelijker met makers van concept kaarten .

ConceptMap Diagram is een AI-tool die deze relaties visualiseert en teams helpt te begrijpen hoe verschillende netwerkcomponenten op elkaar inwerken en van elkaar afhankelijk zijn.

Beschrijf gewoon je ideeën via chatten en de AI genereert automatisch een professionele concept map die je helpt complexe, onderling verbonden ideeën snel en intuïtief te visualiseren.

ConceptMap Diagram beste functies

Taken en tijdlijnen van projecten visueel organiseren om teams te verbeteren samenwerking in de werkruimte Plan en structureer content voor blogs, artikelen of presentaties met behulp van visuele kaarten

Onderzoeksresultaten visueel organiseren om verbindingen en hiaten in de kennis te identificeren

Integreer met populaire tools om uw werkstroom te vereenvoudigen

ConceptMap Diagram limieten

Niet specifiek ontworpen voor het gedetailleerd in kaart brengen van netwerken

ConceptMap Diagram prijzen

Free account: 5 chats/dag met toegang tot alle basisfuncties

ConceptMap Diagram beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

leuk weetje: Het eerste netwerkdiagram was gemaakt in 1969 om ARPANET in kaart te brengen de voorloper van het moderne internet. Het bestond uit slechts vier knooppunten die universiteiten in de Verenigde Staten met elkaar verbonden. Vandaag de dag kan één enkel bedrijfsnetwerk duizenden knooppunten bevatten!

8. EdrawMax (het beste voor het aanmaken van uitgebreide diagrammen met sjablonen)

via EdrawMax EdrawMax biedt uitgebreide voorbeelden van diagrammen die teams helpen hun netwerkdocumentatie te standaardiseren.

De uitgebreide bibliotheek met sjablonen en de professionele uitvoer maken het bijzonder geschikt voor het maken van documentatie voor belanghebbenden op alle technische niveaus.

EdrawMax beste functies

Gebruik meer dan 210 diagramtypen voor verschillende vergaderingen

Maak gebruik van cloud-gebaseerde samenwerking voor real-time teamwerk op een oneindig canvas

Gemakkelijk exporteren en delen van diagrammen via verschillende sociale mediaplatforms en bestandsformaten

Teken moeiteloos met een intuïtieve drag-and-drop functie

EdrawMax limieten

Sommige gebruikers vinden het minder intuïtief dan andere gespecialiseerde tools

EdrawMax prijzen

Abonnementen : $35,99 (halfjaarlijks)

: $35,99 (halfjaarlijks) Levensduur abonnement : $245 (eenmalige betaling)

: $245 (eenmalige betaling) Lifetime Bundel Plan: $312 (eenmalige betaling)

EdrawMax beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over EdrawMax?

EdrawMax is een geweldige multifunctionele software voor het ontwikkelen van mindmaps, stappenplannen voor strategie tot procesworkflows enz. Hoewel er soms kleine haperingen zijn (vooral wanneer er een nieuwe versie wordt geïnstalleerd) is het technische ondersteuningsteam uitstekend en lost problemen meestal ZEER snel op. G2 beoordeling 9. SmartDraw (Beste voor snel en eenvoudig diagrammen aanmaken met samenwerking in de cloud)

via SmartDraw SmartDraw biedt een indrukwekkende balans van snelheid en functionaliteit voor Teams die prioriteit geven aan het snel aanmaken van diagrammen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

De mindmapping mogelijkheden vereenvoudigen het ontwerpproces en ondersteunen uitgebreide infrastructuurdocumentatie.

Met de intuïtieve hulpmiddelen en sjablonen kunt u verschillende diagrammen maken, waaronder stroomdiagrammen, beslissingsbomen, UML-diagrammen en plattegronden.

SmartDraw beste functies

Genereer diagrammen op basis van gegevens door verbinding te maken met AWS- of Azure-configuraties en gegevens uit Jira te importeren om visuals te verbeteren

Bestaande visuals verbeteren door gegevens toe te voegen aan vormen binnen uw diagrammen

Integreer met Google Werkruimte voor verbeterde functionaliteit en gebruiksgemak

SmartDraw beperkingen

Heeft mogelijk niet de diepte die nodig is voor complexe netwerkbehoeften

SmartDraw-prijzen

Individueel : $9,95/maand (jaarlijks gefactureerd)

: $9,95/maand (jaarlijks gefactureerd) Teams : $8,25/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

: $8,25/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Site: $5/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

SmartDraw beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (250+ beoordelingen)

4.6/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

Ook lezen: Gratis mindmaps sjablonen

10. LanFlow (het beste voor eenvoudige, gerichte netwerkdiagrammen met minimale complexiteit)

via LanFlow LanFlow is gespecialiseerde software voor het maken van netwerkdiagrammen en helpt bij het maken van gedetailleerde netwerk-, LAN- en communicatiesysteemdiagrammen.

Sleep pictogrammen voor computers, servers en werkstations, verbind ze met een klik, voeg tekst toe en je hebt eenvoudige maar schone netwerkdiagrammen klaar.

Het regelt alle technische dingen voor je, inclusief lijnbijlagen en vormbeheer. Dit maakt het ideaal voor zowel beginners als professionals.

LanFlow beste functies

Maak gebruik van meerdere diagramtypes, inclusief blokken, stroomdiagrammen en netwerkdiagrammen

Gebruik tekst annotatie overal op het diagram

Gebruik sjablonen om snel diagrammen aan te maken

LanFlow beperkingen

Beperkt in termen van automatisering en geavanceerde functies

LanFlow prijzen

Free: 30 dagen gratis

30 dagen gratis Gebruikerslicentie tot 9 gebruikers: $99-$639

$99-$639 Licentie voor 10-50 gebruikers: $679-2779

LanFlow beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

11. Draw.io (het beste voor teams die op zoek zijn naar een gratis, open-source oplossing met brede compatibiliteit)

via Creately Netwerkdiagrammen op ondernemingsniveau met real-time samenwerking ? Kies Creately.

Perfect voor verdeelde teams, het laat je gemakkelijk netwerk lay-outs ontwerpen met je collega's. Zie hoe wijzigingen direct worden gesynchroniseerd terwijl je samen je infrastructuur in kaart brengt.

Creately beste functies

Toegang tot onbeperkte boards met essentiële functies voor professionals en kleine teams

IT- en cloudinfrastructuur in een centrale hub plannen, ontwerpen en beheren

HR- en beheerdersprocessen documenteren en vergemakkelijken voor organisatorische duidelijkheid

beperkingen van Creately ####

Beperkte automatisering functies

Prijzen van Creately

Gratis proefversie met beperkte functies

Personal: $8/gebruiker per maand

$8/gebruiker per maand Teams : $8/gebruiker per maand

: $8/gebruiker per maand Business : $149/gebruiker per maand

: $149/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Creately beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1000+ beoordelingen)

4.4/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Creately?

Creately's oneindige canvas geeft ons veel ruimte om onze ideeën te organiseren en de sjablonen besparen ons veel tijd bij de instelling van nieuwe projecten. De integratie met onze andere tools zoals Google Werkruimte heeft het makkelijk gemaakt om alles met elkaar te verbinden en toegankelijk te houden voor iedereen in het team. Het is duidelijk dat Creately is gebouwd met samenwerking in gedachten, en we zijn er efficiënter en productiever door geworden. Capterra beoordeling 13. DIA (De beste lichtgewicht, open-source diagramoplossing)

via DIA Wil je een eenvoudig, open-source hulpmiddel voor netwerkdiagrammen? DIA vereenvoudigt netwerk lay-outs met basisvormen en connectoren.

Hoewel het geen sjablonen heeft, maakt de eenvoudige aanpak het ideaal voor snelle netwerkschetsen.

DIA beste functies

Maak meerdere diagramtypes van ingebouwde vormen, waaronder stroomdiagrammen, logische netwerkdiagrammen, schakelschema's en UML-modellen

Objecten aanpassen door eigenschappen als grootte, kleur en lijnstijlen te wijzigen

Groepeer meerdere objecten samen voor eenvoudigere manipulatie en organisatie

Diagrammen op meerdere pagina's afdrukken met automatische pagina-einden

Werk met meerdere diagrammen tegelijk in aparte vensters

DIA beperkingen

De gebruikersinterface is mogelijk niet zo gepolijst als commerciële producten

DIA prijzen

Gratis

DIA beoordelingen en recensies

G2: Te weinig recensies

Te weinig recensies Capterra: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

Ook lezen: Beste stroomdiagram Software (Free & Betaald)

Maak je netwerkdiagrammen 10x beter

Ik heb je net de beste tools voor netwerkdiagrammen laten zien.

Een goed hulpmiddel voor netwerkdiagrammen helpt je niet alleen verbindingen te visualiseren; het stroomlijnt de samenwerking, verbetert de duidelijkheid en maakt het beheren van complexe systemen moeiteloos.

Ik heb teams hun netwerkbeheer zien voltooien door over te schakelen op een tool die robuuste diagrammen integreert met realtime teamwerk. Als je team zonder wrijving netwerkdiagrammen kan bouwen, bewerken en verfijnen, verlopen projecten sneller en worden problemen opgelost voordat ze problemen worden.

Klaar om het verschil te ervaren? Inschrijven voor ClickUp vandaag nog en bouw slimmere, efficiëntere netwerkdiagrammen.