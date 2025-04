10 beste HARO alternatieven voor een beter PR-bereik in 2025

Als je in de mediawereld werkt, is HARO (Help a Reporter Out) waarschijnlijk een essentieel onderdeel van je reis geweest. Het is al meer dan tien jaar het online platform bij uitstek voor het verkrijgen van mediaplaatsingen en waardevolle backlinks.

Maar in december 2024 sloot HARO (later Connectively) officieel zijn deuren. Wat betekent dat voor jou? Loopt je zoektocht naar media dood?

Helemaal niet! Er zijn nog genoeg goede alternatieven die je kunnen helpen om backlinks van hoge kwaliteit te krijgen en media-exposure.

Dit artikel onderzoekt 10 HARO alternatieven, hun beste functies, beperkingen en prijzen. Aan het einde van het artikel zul je beter begrijpen welke PR-tools het beste aansluiten bij jouw behoeften gebruiker .

60-seconden samenvatting

Hier zijn 10 goede alternatieven voor HARO:

Qwoted: Het beste voor PR-specialisten en startup-oprichters SourceBottle: Het beste voor deskundige bronnen en PR-professionals JustReachOut: Het beste voor solopreneurs, brand managers en kleine PR teams Muck Rack: Het beste voor het vinden en onderzoeken van journalisten Meltwater: Het beste voor media-informatie ProfNet: Beste voor winsten van hoge kwaliteit Featured: Beste voor hoge conversiepercentages en snelste doorlooptijd PitchRate: Beste voor mediadekking OnePitch: Beste voor het stroomlijnen van perspresentaties Help a B2B Writer: Het beste voor marketing niches

Wat moet je zoeken in HARO Alternatieven?

Wanneer u een alternatief voor HARO selecteert voor uw wervingsinspanningen, moet u een tool kiezen die aansluit bij uw zakelijke doelen en die u helpt bij het bereiken van uw doel externe communicatie is cruciaal.

Houd deze sleutel functies in gedachten bij het evalueren van uw opties:

Reactietijd: Snelle reacties van verslaggevers of journalisten om uw kansen op persaandacht te vergroten

Snelle reacties van verslaggevers of journalisten om uw kansen op persaandacht te vergroten Integratie met PR-tools: Soepele verbindingen met andere PR-tools of CRM-systemen om uw werkstroom te verbeteren

Soepele verbindingen met andere PR-tools of CRM-systemen om uw werkstroom te verbeteren Rapportage en analyse: Toegang tot gedetailleerde gegevens, zoals responspercentages en succesvolle plaatsingen, om de voortgang bij te houden en strategieën aan te passen

Toegang tot gedetailleerde gegevens, zoals responspercentages en succesvolle plaatsingen, om de voortgang bij te houden en strategieën aan te passen Kosteneffectiviteit: Een prijsstructuur die met name bij langdurig gebruik goed werkt

Een prijsstructuur die met name bij langdurig gebruik goed werkt Backlink bijhouden: Functies om backlinks bij te houden zodat u het succes van uw linkbuildingcampagnes kunt volgen

Functies om backlinks bij te houden zodat u het succes van uw linkbuildingcampagnes kunt volgen **Een robuuste database met journalisten, bloggers en beïnvloeders voor gerichte pitching

Nu we de sleutel functies hebben gevonden waar je op moet letten, laten we eens kijken naar de tools die ze bieden.

De 10 beste HARO alternatieven

Om je te helpen je mediacampagnes tot een succes te maken, is hier een lijst met de 10 beste HARO alternatieven die zijn ontworpen om je communicatie-inspanningen te stroomlijnen.

1. Qwoted (het beste voor PR-specialisten en oprichters van startups)

via Qwoted Qwoted verbindt journalisten met deskundige bronnen en helpt hen waardevolle inzichten te vinden voor hun artikelen. In tegenstelling tot HARO, moet men zich aanmelden en goedgekeurd worden als bron voordat men op query's kan reageren. Bovendien gebeurt alle communicatie rechtstreeks op Qwoted - er wordt geen contactinformatie gedeeld met journalisten.

Het goedkeuringsproces kan betekenen dat minder mensen concurreren voor dezelfde query, maar het werkt ook in het voordeel van journalisten. Afhankelijk van hoe goed uw profiel aansluit bij hun behoeften, kunnen journalisten ook direct contact met u opnemen.

Voor PR-professionals helpt Qwoted perskansen te krijgen die resulteren in dekking voor merken en experts die ze vertegenwoordigen.

Qwoted beste functies

Bouw een profiel op met je referenties en expertise om relevante vragen van de media te ontvangen

Reageer direct binnen het platform op query's van journalisten

Gefilterd worden door journalisten op basis van uw locatie, geslacht en expertise

Qwoted limieten

Qwoted is meer gericht op PR-bureaus dan op SEO-gerichte bureaus

Prijzen voor team accounts kunnen duur zijn voor kleine teams

Qwoted prijzen

Basic: Free

Free Pro : $99/maand per gebruiker

: $99/maand per gebruiker Teams: Aangepaste prijzen

Qwoted beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: N.V.T

2. SourceBottle (Beste voor deskundige bronnen en PR-professionals)

via BronFles Als je op zoek bent naar een gratis platform om journalisten en bloggers te helpen bij het vinden van deskundige bronnen, dan is SourceBottle wellicht iets voor jou. Net als HARO verbindt het professionals uit de industrie met media die deskundige inzichten nodig hebben. Je kunt ervoor kiezen om bronnen te vinden of om zelf een bron te worden.

Wat SourceBottle zo bijzonder maakt is de op maat gemaakte benadering van pR managen . U kunt onderwerpen selecteren die overeenkomen met uw expertise. Deze omvatten zaken en financiën, gezondheid en welzijn, technologie, reizen en vrije tijd, ouderschap en levensstijl, en voeding en mode.

Bovendien krijg je met het betaalde abonnement toegang tot extra functies, zoals specifieke weggeefacties, casestudy's en mogelijkheden voor een mediapitch.

SourceBottle beste functies

Toegang tot een wereldwijd platform met een groter internationaal bereik

Bescherm privacy met anonieme opties

Ontvang gratis e-mail alerts met spam-reductie functies

Gebruik verfijnde zoekfilters op branche en locatie

Target individuele professionals en kleinere bedrijven

SourceBottle beperkingen

Biedt niet hetzelfde uitgebreide bereik als HARO of grotere platforms

De functies zijn relatief eenvoudig, zonder premium opties voor betere zichtbaarheid

SourceBottle prijzen

Free

Expertprofiel: $25/maand

SourceBottle beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. JustReachOut (het beste voor solopreneurs, merkmanagers en kleine PR teams)

via GewoonchOut JustReachOut werd in 2014 opgericht door PR-expert Dmitry Dragilev en is bedoeld om mensen met ambitieuze doelstellingen te helpen PR doelen rechtstreeks verbinding maken met de media.

Met software voor linkbuilding kun je moeiteloos journalisten vinden en pitchen, waarbij je gebruik kunt maken van een enorme database met meer dan 700.000 contacten. Als een journalist niet reageert op je eerste pitch, kun je automatische follow-ups plannen, zodat je top of mind blijft zonder extra werk.

Voor je gemoedsrust verifieert het platform e-mailadressen handmatig om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bereikt.

Maak binnen enkele seconden gepersonaliseerde e-mails met pitchs, breek het ijs met journalisten zonder in hun artikelen te duiken en ontvang zelfs direct samenvattingen van die artikelen om te begrijpen waar ze naar op zoek zijn.

JustReachOut beste functies

Verzeker echte vermeldingen in de pers voor clients

Krijg functies op top podcasts

Identificeer snel gebroken links in uw niche en verbeter uw Google rankings

Krijg toegang tot PR-tools met AI om uw werkstroom te verbeteren

JustReachOut limieten

Richt zich voornamelijk op outreach, niet op breder PR-management

Nieuwe gebruikers moeten leren hoe ze door alle functies moeten navigeren

JustReachOut prijzen

Slimmer bereik : $147/maand per gebruiker

: $147/maand per gebruiker Gevorderd bereik : $247/maand voor twee gebruikers

: $247/maand voor twee gebruikers Onbeperkt bereik: $497/maand voor vijf gebruikers

JustReachOut beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: N.V.T

👀Did You Know? Uit een onderzoek van de BBC bleek dat bedrijven met podcasts met een merknaam een indrukwekkend 89% boost in merkherkenning .

4. Muck Rack (het beste voor het vinden en onderzoeken van journalisten)

via Muck rek Terwijl 82% van de PR teams meten regelmatig hun PR-inspanningen, minder dan 40% is "zeer" of "extreem" overtuigd van de statistieken die ze rapporteren.

Wat als er een manier zou zijn om metingen te automatiseren en eenvoudig deel resultaten te delen met de leiding in slechts een paar klikken? Muck Rack zou precies kunnen zijn wat u nodig hebt.

Deze reikwijdte platform helpt bedrijven en particulieren de juiste mediacontacten te bereiken. U kunt alerts instellen voor trefwoorden die verband houden met uw veld, waardoor het gemakkelijk wordt om journalisten te vinden en te benaderen die schrijven over onderwerpen binnen uw expertise.

Muck Rack biedt ook een uitgebreide lijst van journalisten en beïnvloeders, voltooid met contactgegevens. Zo kunt u de juiste mensen doorzoeken en identificeren om te pitchen. U bent echter zelf verantwoordelijk voor outreach en het op de hoogte blijven van trending topics.

Muck Rack beste functies

Lijsten met media up-to-date houden met realtime informatie

Instellingen voor alerts voor trefwoorden in de branche om op de hoogte te blijven

Ontvang een melding wanneer verslaggevers van onderwerp veranderen of nieuwe onderwerpen gaan behandelen

Muck Rack limieten

Bestaat uit veel beheerder werk voor outreach en database management

Er kan informatie ontbreken in sommige lijsten met contactpersonen

Muck Rack prijzen

Aangepaste prijzen

Muck Rack beoordelingen & reviews

G2 : 4.6/5 (270+ beoordelingen)

: 4.6/5 (270+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

5. Meltwater (het beste voor media-informatie)

via Smeltwater Meltwater is een platform voor media-informatie dat is ontworpen om u te helpen bij het bijhouden van uw aanwezigheid in de media en uw mediabereik. Met behulp van trefwoorden die verband houden met uw branche of bedrijf kunt u zoeken naar relevante publicaties en journalisten.

Met het platform kunt u aangepaste dashboards maken om sleutelgegevenspunten voor uw PR- en contentmarketingcampagnes bij te houden, zoals het dekkingssentiment en inzichten in het publiek.

Met het platform kunt u nieuwsbrieven genereren om vermeldingen in de media met uw team of clients te delen. Bovendien kunt u de intelligentietool van Meltwater gebruiken om de dekking en sociale media-aanwezigheid van uw concurrenten bij te houden.

De beste functies van Meltwater

Ontvang dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven

Krijg toegang tot contactgegevens van verslaggevers voor targeted outreach

Monitor mediadekking effectief om de aanwezigheid van uw merk bij te houden

De limieten van Meltwater

Wordt geleverd met een onintuïtief dashboard dat moeilijk te navigeren kan zijn

Niet op maat gemaakt voor individuele bronnen die geloofwaardigheid willen opbouwen

Prijzen van Meltwater

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Meltwater

G2 : 4.0/5 (2.180+ beoordelingen)

: 4.0/5 (2.180+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (90+ beoordelingen)

6. ProfNet (de beste voor winsten van hoge kwaliteit)

via ProfNet Kunt u dagelijks relevante journalisten in uw inbox ontvangen die actief op zoek zijn naar expertise? ProfNet biedt deze service van PR Newswire, dat al 20 jaar PR- en marketingprofessionals verbindt met enthousiaste mediacontacten. Het bespaart u de tijd en moeite van eindeloos koud pitchen.

Met ProfNet kunt u exclusieve mogelijkheden aanboren die niet beschikbaar zijn op andere platforms. Met minder gebruikers - ongeveer 14.000 PR-professionals - zijn uw kansen om door een journalist te worden opgepikt aanzienlijk groter dan bij andere mediabereikservices, zoals HARO, dat meer dan 1 miljoen gebruikers heeft.

ProfNet onderscheidt zich door zijn unieke systeem. In dit systeem dienen journalisten gedetailleerde query's in over de expertise die ze nodig hebben. Dit zorgt voor een zeer target bereik.

ProfNet beste functies

Zie hogere conversiepercentages in plaatsingen in vergelijking met de meeste alternatieven

Query's filteren op type instelling of geografische locatie voor relevantere resultaten

Direct via e-mail op de hoogte worden gebracht wanneer zich nieuwe kansen voordoen

ProfNet beperkingen

Te maken met een verouderd format voor e-mail dat onhandig aanvoelt in vergelijking met moderne tools

Gebrek aan SEO-gegevens betekent dat je onafhankelijk onderzoek moet doen naar domeinbeoordelingen en backlinks

ProfNet prijzen

Aangepaste prijzen

ProfNet beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

📮ClickUp Inzicht: 83% van de kenniswerkers vertrouwen voornamelijk op e-mail en chatten voor teamcommunicatie. Toch gaat bijna 60% van hun werkdag verloren aan het schakelen tussen deze tools en het zoeken naar informatie.

Met een alles-in-één app voor werk zoals ClickUp komen je projectmanagement, berichten, e-mails en chats allemaal samen op één plek, versterkt door ingebouwde ClickUp AI.

7. Uitgelicht (de beste voor hoge conversiepercentages en snelste doorlooptijd)

via Aanbevolen Het platform werd in 2021 gelanceerd als Terkel en begon als een eenvoudige hub om bedrijven in contact te brengen met mediamogelijkheden. In september 2023 werd het omgedoopt tot Uitgelicht om zich meer te richten op het presenteren van eersteklas contentexperts.

Nu biedt het een gemakkelijke manier om media te benaderen en bij te houden, waardoor het proces veel overzichtelijker wordt dan het verwerken van eindeloze threads e-mails zoals bij HARO.

Een uniek aspect van Featured is hoe het alles consolideert in een overzichtelijk dashboard. Deze duidelijkheid betekent dat u niet meer hoeft te jongleren met meerdere platforms of dat u probeert pitches bij te houden in chaotische e-mailketens.

Uitgelicht beste functies

Match met vragen die aansluiten bij jouw kennis en expertise

Gespecialiseerd in schriftelijke vragen en antwoorden voor artikel functies en expert inzichten

Beheer pitches en follow-ups met minimale inspanning

Bouw geloofwaardigheid op door functies te krijgen in gerenommeerde verkooppunten

Uitgelichte functies limieten

Worstelt met minder mogelijkheden in vergelijking met de grotere platforms vermeld in deze lijst

Richt zich alleen op geschreven bijdragen; geen opties voor andere content formats

Aanbevolen prijzen

Gratis

Pro: 49,75/maand per gebruiker

49,75/maand per gebruiker Business: $99/maand per gebruiker

Uitgelichte beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. PitchRate (Beste voor mediadekking)

via PitchRate PitchRate richt zich op het koppelen van bronnen aan de juiste journalisten, waardoor uw kansen op een reactie toenemen.

Een van de opvallende functies is de online newsroom. In deze ruimte kunnen bedrijven hun mediaproducten presenteren, persberichten en verhaalideeën, die journalisten direct kunnen doorbladeren en openen. Dit vergroot de kans op het opbouwen van zinvolle verbindingen.

PitchRate beste functies

Ontvang hoogwaardige, relevante reacties van journalisten

Artikelen van experts uploaden met bijschriften, zodat journalisten kunnen beschikken over kant-en-klare content

Toegang tot PR-trainingsbronnen, artikelen en tips om uw abonnement te verbeteren

PitchRate limieten

Het meest geschikt voor kleinschaligere PR-campagnes dan voor grotere campagnes

PitchRate prijzen

Gratis

Aangepaste prijzen

PitchRate beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. OnePitch (Beste voor het stroomlijnen van perspresentaties)

via OnePitch Dit platform werd in 2017 gelanceerd en is ontworpen om het pitchingproces voor zowel journalisten als PR-professionals te versnellen. Het idee is eenvoudig: in plaats van algemene pitches te sturen, stuur je er een die is afgestemd op de behoeften van de journalist.

Een van de beste functies van dit platform is de Pitch Checker, die je pitch analyseert om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de verwachtingen van journalisten. Het biedt ook aanbevelingen voor journalisten en stelt de beste contacten voor op basis van je pitch, zodat je geen tijd verspilt met irrelevante leads.

OnePitch beste functies

E-mails bijhouden om de voortgang van je bereik te volgen

Herinneringen instellen om bovenop de reacties te blijven zitten

E-mail rapportages ontvangen om het succes van je pitching te meten

OnePitch limieten

Biedt beperkte geavanceerde functies voor meer ervaren PR-professionals

Is sterk afhankelijk van de input van de gebruiker om de beste resultaten te genereren

OnePitch prijzen

Alle Pitch: $50/maand per gebruiker

OnePitch beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Help een B2B-schrijver (het beste voor marketingniches)

via Help een B2B-schrijver Dit nicheplatform werd in 2023 gekocht door de contentmarketingcommunity Superpath en levert stilletjes waarde aan marketing-, verkoop- en tech-professionals.

Wat Help a B2B Writer (HaB2BW) zo bijzonder maakt, is de mogelijkheid om schrijvers in contact te brengen met materiedeskundigen - cruciaal bij het creëren van content van topkwaliteit. Als je geen expert bent, maakt HaB2BW het gemakkelijk om experts te vinden en met hen te communiceren die dat wel zijn.

Help een B2B-schrijver beste functies

Toegang tot een breed bereik van sjablonen voor sociale media Gratis platform zonder abonnementskosten of kosten per pitch

Creëer een spamvrije omgeving en bied kansen van hoge kwaliteit

Help een B2B Schrijver beperkingen

Limiet tot marketing, technologie of business niches

Af en toe problemen, zoals deliverability problemen

Prijzen van Help a B2B Writer

Gratis

Help een B2B Schrijver beoordelingen en recensies

G2 : N.V.T

: N.V.T Capterra: N/A

Andere noemenswaardige methoden

Als je het gevoel hebt dat deze HARO-alternatieven niet helemaal geschikt zijn voor jouw mediabereik, dan zijn er nog meer opties. Sommige gevestigde platforms bieden een meer community-gebaseerde, interactieve aanpak die je kan helpen om die waardevolle vermeldingen en backlinks te krijgen.

Hier zijn een paar noemenswaardige platforms die je kunt bekijken:

X (voorheen Twitter) (#journorequests)

X is niet alleen voor het scrollen door memes of roddels over beroemdheden. Het is een goudmijn voor verbindingen met journalisten die actief op zoek zijn naar deskundige meningen.

Zoek in de hashtag #journorequests voor realtime media query's van verslaggevers uit verschillende sectoren.

Journalisten gebruiken deze hashtag om mogelijkheden voor citaten, interviews en deskundige inzichten te posten. Het mooie van X is de directheid en het bereik - je kunt meteen in gesprekken springen en in contact komen met een breed bereik van verslaggevers.

Zorg er wel voor dat je pitch beknopt is en afgestemd op elk verzoek.

🧠 Fun Fact: In plaats van gewoon cold pitchen, netwerken veel PR-professionals actief op LinkedIn, bieden ze thought leadership aan of sluiten ze zich aan bij media communities zoals PR Week of Media Relations 101.

Reddit-gemeenschappen (bijv. r/PRpros, r/Freelance)

Reddit is een verborgen juweel voor het bereiken van media, met verschillende actieve gemeenschappen gewijd aan PR en mediarelaties.

Subreddits zoals r/PRpro's en r/Beloning zitten vol met journalisten en makers van content die mediaverzoeken plaatsen en meningen van experts zoeken. Deze gemeenschappen zijn vaak kleiner en meer niche, wat een enorm voordeel kan zijn voor het vinden van zeer relevante mogelijkheden die aansluiten bij uw PR doelen.

Volg echter wel de regels van de subreddit en vermijd al te promotionele content-Redditors hechten echt waarde aan authenticiteit.

Slack gemeenschappen

Veel PR- en mediaprofessionals gebruiken Slack om kansen te delen en in realtime verbinding te maken met journalisten en beïnvloeders.

Kanalen zoals #PRdaily, #PublicRelations of #MediaRequests stellen je vaak in staat om je beschikbaarheid als bron te posten, persberichten te delen of te reageren op verzoeken van journalisten. Slack communities blinken uit door hun informele, conversationele communicatiestijl, die een snelle betrokkenheid aanmoedigt.

Bovendien zijn ze vaak exclusiever, wat betekent dat je vaak toegang krijgt tot hoogwaardige mogelijkheden.

Andere hulpmiddelen voor het bereiken van journalisten

Als je je journalistenbereik wilt verbeteren en je mediarelaties wilt beheren, dan is ClickUp de alles-in-één app voor werk om dit voor elkaar te krijgen!

Zijn alles-in-één projectmanagement en tool voor bureaus voor sociale-mediabetrokkenheid kan u helpen uw media te bereiken en mediaplanning beter. Dit is hoe:

🚀 Mediaverzoeken bijhouden met aangepaste formulieren

Aangepaste formulieren maken om mediaverzoeken bij te houden

Of u nu inzichten van journalisten verzamelt of inkomende mediaverzoeken controleert, ClickUp Formulieren kunt u alle relevante gegevens vastleggen.

Zodra de informatie is verzameld, kunt u taken en follow-ups automatiseren zodat uw team precies weet wanneer het actie moet ondernemen. Dit zorgt ervoor dat uw mediabereik naadloos en op tijd verloopt.

Samenwerken aan PR-strategieën met ClickUp Docs

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-39.gif ClickUp Docs: haro alternatieven /%img/

Optimaliseer uw content voor meer impact met ClickUp Docs

Met ClickUp Documenten met ClickUp Docs kan uw team in realtime samenwerken aan PR-strategieën en mediabereiksabonnementen. Maak, bewerk en deel documenten gemakkelijk, zodat u eenvoudig pitches kunt opstellen, campagnes kunt plannen of persberichten kunt verfijnen.

Met documenten kunt u ook uw content organiseren met uitgebreide functies voor opmaak, geneste pagina's en sjablonen om alles op één lijn te houden.

Genereer ideeën met AI-hulp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-487-1400x984.png ClickUp Brein /%img/

Vraag ClickUp Brain om social media content voor u te genereren ClickUp Brein is een AI-assistent die u helpt nieuwe ideeën te genereren voor uw media-inspanningen. Het biedt onmiddellijke ondersteuning, zodat u kunt brainstormen over contentstrategieën, PR-doelen kunt verfijnen of zelfs ideeën voor outreachcampagnes kunt genereren.

AI-suggesties kunnen worden omgezet in uitvoerbare Taken in je Documenten, waardoor je content sneller kunt aanmaken.

Taken en follow-ups automatiseren

Tag uw teamleden met een eenvoudige '@' met ClickUp Commentaar toewijzen

Met ClickUp-taak kunt u geautomatiseerde workflows maken voor follow-ups, het bijhouden van bereik en het toewijzen van taken. Stel automatische herinneringen in voor media follow-ups of laat taken toewijzen aan de juiste teamleden wanneer een pitch wordt verstuurd.

Op deze manier houdt u uw bereikcampagnes bij met minimale inspanning.

Proactieve communicatie met chatten

Evenzo, ClickUp chatten combineert teamcommunicatie met Taakbeheer. Bespreek campagne-updates, deel feedback over medialijsten of brainstorm over pitch-ideeën - allemaal binnen hetzelfde platform.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-489-1400x932.png ClickUp chatten: haro alternatieven /%img/

Taken bespreken, problemen toewijzen en nog veel meer doen met ClickUp-taak chatten

Chatten is ook geïntegreerd met uw taken, zodat u zinvolle gesprekken direct kunt koppelen aan specifieke items, waardoor het gemakkelijker wordt om op één lijn te blijven.

🚀 Bewaak de voortgang met krachtige dashboards

Visualiseer uw bereik met ClickUp Dashboards

Met ClickUp Dashboards kunt u sleutelgegevens bijhouden, campagneprestaties controleren en indien nodig strategieën aanpassen. Deze aanpasbare dashboards geven inzicht in hoe goed uw inspanningen presteren en helpen u om datagestuurde beslissingen te nemen.

Het implementeren van ClickUp voor het beheer van onze sociale media en het aanmaken van content heeft geleid tot de succesvolle afschaffing van het gebruik van ALLE e-mailcommunicatie voor dit project

Sid Babla, coördinator welzijnsprogramma, Dartmouth College, welzijnscentrum voor studenten

Door uw taken, communicatie en documenten in één platform te centraliseren, zorgt ClickUp-taak ervoor dat uw mediaplanning efficiënt en productiviteit is. Of u nu pitches opstelt, follow-ups beheert of samenwerkt aan outreachstrategieën, ClickUp maakt het hele proces soepeler, georganiseerder en effectiever.

Het juiste HARO-alternatief kiezen

HARO mag dan wel verdwenen zijn, maar mediawerving is nog lang niet voorbij. Met deze 10 alternatieven hebt u genoeg manieren om uw PR- en linkbuildinginspanningen levendig te houden.

Maar hoe kies je de juiste voor jouw behoeften?

Probeer een mix van gratis en betaalde platforms om te zien wat het beste bij uw situatie past. Wat u ook beslist, vergeet niet dat uw pitches echte waarde moeten bieden. Dat is de sleutel tot het verkrijgen van kwalitatieve backlinks die na verloop van tijd sterk zullen blijven in het algoritme van Google.

Met ClickUp kunt u uw mediabereik efficiënt beheren, PR doelen bijhouden en samenwerken aan uw linkbuildingstrategieën, allemaal op één plek. Meld u vandaag nog aan voor een gratis ClickUp account om uw PR-inspanningen naar een hoger niveau te tillen!