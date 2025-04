11 beste tools voor geautomatiseerde aantekeningen maken in 2025

Aantekeningen houden je georganiseerd, maar handmatig aantekeningen maken is langzaam en vermoeiend. Met 52% van de werknemers voelt zich opgebrand, gemiste details zijn onvermijdelijk.

De oplossing? AI-gestuurde hulpmiddelen voor het aantekeningen maken

Ze doen het saaie werk zodat u zich kunt concentreren op wat belangrijk is. Tools zoals ClickUp bieden krachtige functies voor het maken van aantekeningen en combineren taakbeheer en realtime samenwerking voor een naadloze werkstroom.

Hier zijn de beste tools om mee te beginnen. šŸš€

60-seconden samenvatting

Op zoek naar een snelle weergave van de beste tools voor het automatisch maken van aantekeningen? Dat kan:

Wat is automatisering van aantekeningen?

Geautomatiseerde aantekeningen voor vergaderingen maken gebruik van AI en natuurlijke taalverwerking (NLP) om gedetailleerde, gestructureerde notulen te maken tijdens gesprekken of virtuele vergaderingen.

Je hoeft je geen zorgen te maken over het noteren van elk woord; deze tools doen het werk, zodat jij je kunt concentreren op de discussie. Of het nu gaat om een teamdiscussie of een snelle verkoopvergadering, geautomatiseerde tools leggen elk sleutelpunt nauwkeurig vast.

Wat zijn de voordelen van geautomatiseerde aantekeningen?

Nog niet besloten? Dit zijn de voordelen van geautomatiseerde aantekeningen:

Concentreer je volledig op de vergadering en draag actief bij aan discussies

Afscheid nemen van handmatig aantekeningen maken en moeizaam transcriberen na vergaderingen

Geniet van nauwkeurige, betrouwbare verslagen van elk gesprek - geen "ik denk dat ze dit zeiden" momenten

Krijg goed gestructureerde, onderwerp-gebaseerde overzichten die klaar zijn om te delen met je team

leuk weetje: Beslissingen die worden genomen met inbreng van een bredere groep werknemers zijn meestal beter gefundeerd en beter geĆÆnformeerd. En als diverse teams goed onderbouwde beslissingen nemen, zijn ze beter geĆÆnformeerd 60% betere resultaten . Geautomatiseerde aantekeningen voor vergaderingen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat iedereen actief kan deelnemen aan discussies in plaats van dingen te moeten opschrijven.

Bij het vinden van de juiste AI-aantekeningenmaker gaat het om het oplossen van echte problemen, niet om het creƫren van nieuwe. Het moet tijd besparen, je werkstroom vereenvoudigen en je helpen je te concentreren op wat belangrijk is. Dit is waar je op moet letten:

Nauwkeurigheid : De tool moet elk woord betrouwbaar vastleggen, inclusief technische termen en jargon

: De tool moet elk woord betrouwbaar vastleggen, inclusief technische termen en jargon Samenvatting : Automatisch duidelijke, beknopte samenvattingen genereren van sleutelpunten en beslissingen

: Automatisch duidelijke, beknopte samenvattingen genereren van sleutelpunten en beslissingen Realtime transcriptie : Direct toegang tot aantekeningen tijdens de vergadering voor snelle bewerkingen of beoordelingen

: Direct toegang tot aantekeningen tijdens de vergadering voor snelle bewerkingen of beoordelingen Integratie met andere tools : Synchroniseer naadloos met uw kalender, projectmanagement apps en communicatieplatforms

: Synchroniseer naadloos met uw kalender, projectmanagement apps en communicatieplatforms Functies voor samenwerking : Laat je team aantekeningen bewerken, becommentariƫren en delen

: Laat je team aantekeningen bewerken, becommentariƫren en delen Veiligheid van gegevens : Bescherm gevoelige informatie met de beste veiligheidsmaatregelen

: Bescherm gevoelige informatie met de beste veiligheidsmaatregelen Actie-items bijhouden : Taken markeren zodat niets over het hoofd wordt gezien

: Taken markeren zodat niets over het hoofd wordt gezien Aanpasbare functies : Pas de tool aan uw behoeften aan met opties zoals taggen of markeren

: Pas de tool aan uw behoeften aan met opties zoals taggen of markeren Ondersteun audio en video : Transcriberen van opnames of video vergaderingen zonder problemen

: Transcriberen van opnames of video vergaderingen zonder problemen Gebruikersinterface: Kies een tool die intuĆÆtief en gebruiksvriendelijk is, zelfs op een drukke dag

Als je het zat bent om tijd te verspillen aan het handmatig aantekeningen maken, dan zijn deze AI samenvatters voor aantekeningen zullen het spel veranderen. Van realtime transcriptie tot naadloze integratie van Taken, ze helpen je georganiseerd te blijven en je te concentreren op wat belangrijk is, zonder ook maar Ć©Ć©n detail over het hoofd te zien.

Hier is een overzicht van de 10 beste tools voor automatische aantekeningen:

1. ClickUp (beste hulpmiddel voor aantekeningen maken, samenvatten en samenwerken op basis van AI)

Het is geen geheim dat onze projecten, kennis en communicatie vaak verspreid zijn. De gemiddelde werknemer besteedt tot 9% van zijn jaar aan het wisselen tussen apps.

Daarom is werk kapot en lossen we het op met ClickUp -in dit geval met de hulpmiddelen voor aantekeningen maken.

ClickUp AI Aantekeningenmaker: Leg elk detail moeiteloos vast

De ClickUp AI Aantekeningenmaker neemt deel aan uw virtuele vergaderingen, registreert gesprekken en genereert automatisch gedetailleerde, gestructureerde aantekeningen van vergaderingen. Het markeert de sleutelpunten, houdt beslissingen bij en identificeert actiepunten, zodat u geen handmatige aantekeningen meer hoeft te maken en uw team op Ć©Ć©n lijn blijft.

Key functies van ClickUp AI Note-Taker:

Automatische transcriptie en samenvattingen van vergaderingen

Real-time detectie en bijhouden van actie-items

Naadloze integratie met ClickUp-taaken en Documenten voor follow-ups

šŸ’” Pro Tip: De AI Note-Taker synchroniseert aantekeningen met ClickUp Docs en Taken, zodat u hoogtepunten uit vergaderingen direct kunt omzetten in uitvoerbare Taken.

ClickUp Brain: Uw tweede brein voor georganiseerd werk

ClickUp Brein is uw tweede brein, dat u helpt aantekeningen, ideeƫn en taken van vergaderingen te ordenen tot zinvolle inzichten. Je kunt er ook lange discussies mee samenvatten, documenten mee formateren en follow-ups mee bijhouden - en dat allemaal zonder een vinger uit te steken.

Deze AI-assistent vereenvoudigt het aantekeningen maken door lange discussies samen te vatten, documenten te formatteren en follow-ups of actiepunten te identificeren.

voorbeeld: Als uw vergadering een thread van 200 commentaren genereert (we hebben het allemaal meegemaakt), condenseert ClickUp Brain het lawaai

ClickUp Docs en Notepad: eenvoudig organiseren en aantekeningen maken

ClickUp gebruikt tools zoals ClickUp Documenten helpt gebruikers gedetailleerde aantekeningen te maken voor vergaderingen, ideeƫn te brainstormen en documenten te formatteren met rijke tekstopties zoals opsommingstekens, koppen en multimedia-insluitingen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Docs-8.gif ClickUp Docs: tools voor automatische aantekeningen maken /$$$img/

werk live samen met uw team met ClickUp Docs_

De kers op de taart? Koppeling in twee richtingen tussen ClickUp Docs en ClickUp-taak . Dit betekent dat al uw Taken en documenten met elkaar verbonden zijn voor maximale context.

Als u moeite hebt met het vastleggen van ideeƫn, to-dos of herinneringen gedurende uw dag, gebruik dan ClickUp Blocnote .

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Notepad.gif ClickUp Kladblok: tools voor automatische aantekeningen maken /%img/

gebruik ClickUp Notepad op uw telefoon of laptop en maak het maken van aantekeningen efficiƫnt_

Dit is de magie: u kunt uw aantekeningen onmiddellijk omzetten in uitvoerbare taken met deadlines en toegewezen personen. Als u bijvoorbeeld noteert "Vraag Alex om meer informatie over het verkoopvoorstel", kunt u dit direct vanuit het notitieblok omzetten in een taak.

Dit sjabloon is ook perfect als u gestructureerde aantekeningen wilt maken en sleutelpunten wilt bijhouden.

Dit sjabloon is ook perfect als u gestructureerde aantekeningen wilt maken en sleutelpunten wilt bijhouden.

Ik heb tweewekelijkse vergaderingen met mijn supervisor en we gebruiken ClickUp om onze agenda op te stellen. Ik voel me er beter bij omdat al mijn verzoeken voor gebeurtenissen en presentaties hier staan, samen met een up-to-date statusindicator die ze kan bekijken._

Michel Turner, Associate Director (Career Communities), Miami University

Pro Tip: ClickUp biedt een groot aantal kant-en-klare sjablonen waarmee u eenvoudig aantekeningen kunt maken. ClickUp's sjabloon voor aantekeningen voor vergaderingen geeft u de juiste richting als u wilt beginnen.

ClickUp beste functies

Meer dan 15 aangepaste weergaven voor projectmanagement: Of u nu de voorkeur geeft aan lijsten, borden of kalenders, ClickUp biedt aanpasbare weergaven die passen bij uw werkstroom

Of u nu de voorkeur geeft aan lijsten, borden of kalenders, ClickUp biedt aanpasbare weergaven die passen bij uw werkstroom Een suite van werk- en samenwerkingstools: Bevat tools zoals digitale Whiteboards, ClickUp Docs, ingebouwde chatten en mindmaps om alles op Ć©Ć©n plek te houden

Bevat tools zoals digitale Whiteboards, ClickUp Docs, ingebouwde chatten en mindmaps om alles op Ć©Ć©n plek te houden Schrijfassistent ClickUp AI: Krijg prompts op maat en meer dan 100 tools om het aanmaken van content en brainstormen te vereenvoudigen

Krijg prompts op maat en meer dan 100 tools om het aanmaken van content en brainstormen te vereenvoudigen Organisatie van aantekeningen en tagging-systeem: Houd uw aantekeningen gestructureerd met geneste pagina's en tags voor eenvoudige navigatie

Houd uw aantekeningen gestructureerd met geneste pagina's en tags voor eenvoudige navigatie Documentatie en aantekeningen: Van vergaderingen tot kennisbanken, beheer al uw documentatie in Ć©Ć©n platform

Van vergaderingen tot kennisbanken, beheer al uw documentatie in Ć©Ć©n platform Opmaak- en stylingopties: Personaliseer uw aantekeningen met verschillende lettertypes, highlights, banners en meer

Personaliseer uw aantekeningen met verschillende lettertypes, highlights, banners en meer **Voeg bladwijzers, tabellen en multimedia-elementen toe om veelzijdige documenten te maken

Deel aantekeningen veilig met iedereen: Regel de privacy instellingen en deel moeiteloos documenten via openbare of privƩ links

Regel de privacy instellingen en deel moeiteloos documenten via openbare of privƩ links Bibliotheek met aangepaste sjablonen voor elk team: Krijg toegang tot meer dan 1000 sjablonen om projecten te starten en consistent te blijven

ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers hebben tijd nodig om de overvloed aan functies onder de knie te krijgen

Nog niet alle weergaven en functies zijn volledig toegankelijk op de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7 per maand/gebruiker

: $7 per maand/gebruiker Business : $12 per maand/gebruiker

: $12 per maand/gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.7 van 5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

āœØ Gebruikersbeoordeling: Gebruikers gebruiken ClickUp graag om taken te beheren en georganiseerd te blijven, terwijl ze genieten van uitzonderlijke klantenservice en dagelijkse betrouwbaarheid.

Ik vind het geweldig dat ik oude Taken en aantekeningen kan doorzoeken om meer details te krijgen die ik nooit uit mijn hoofd zou kunnen onthouden, en het stelt me in staat om alles op Ć©Ć©n plek te bewaren zonder dat ik overal papieren moet bijhouden of me zorgen hoef te maken dat ik mijn handschrift niet kan lezen.

Lindsey W.

Ook gelezen: Beste AI-apps voor aantekeningen maken tijdens vergaderingen

2. Krisp (Beste assistent voor vergaderingen met geluidsonderdrukking op basis van AI)

via Granola Ga je back-to-back vergaderen en heb je gepolijste, bruikbare aantekeningen voor vergaderingen nodig? Granola kan je daarbij helpen.

Granola is ontworpen om het proces van aantekeningen maken te vereenvoudigen en werkt naadloos samen met platforms als Zoom, Google Meet, Teams en Slack. Je kunt de audio van vergaderingen rechtstreeks vanaf je Mac vastleggen zonder opdringerige bots.

Pro Tip: Gebruik Granola's AI-chatten om snel sleutelpunten uit je aantekeningen te halen, zoals "Wat is er besproken over de prioriteiten van het volgende kwartaal?"

Granola beste functies

Combineert AI en gebruikersinput voor gepolijste en nauwkeurige samenvattingen van vergaderingen

Op maat gemaakte formats voor aantekeningen voor terugkerende vergaderingen of teamworkflows via aanpasbare sjablonen

Legt audio van vergaderingen direct vast op je Mac zonder bots via realtime transcriptie

Laat gebruikers na een vergadering specifieke informatie uit aantekeningen ophalen met behulp van een speciale AI-assistent voor vragen en antwoorden

Deel aantekeningen en sjablonen eenvoudig binnen je organisatie

Granola limieten

Windows gebruikers moeten zich inschrijven voor de wachtlijst, aangezien het platform momenteel alleen voor Mac is bedoeld

De kosten kunnen oplopen voor grotere teams

Granolaprijzen

Gratis

Individueel : $18 per maand/gebruiker

: $18 per maand/gebruiker Business: $14 per maand/gebruiker

Ook lezen: Beste gratis sjablonen voor aantekeningen maken in Google Documenten, Word en ClickUp

4. Fireflies.ai (het beste voor gesproken gesprekken met transcriptie en AI-samenvattingen)

via Vuurvliegjes.ai Fireflies.ai is een AI-tool die het beheren van gesproken gesprekken tijdens virtuele vergaderingen vereenvoudigt.

Het transcribeert, vat samen en analyseert automatisch gesprekken op platforms zoals Zoom, Google Meet en Teams van Microsoft. Met functies als gespreksintelligentie en integraties met tools als Slack, Asana en Salesforce stroomlijnt Fireflies het maken van aantekeningen en workflows na vergaderingen.

Fireflies.ai biedt ook de AI-assistent "AskFred", waarmee je eenvoudig naar sleutelmomenten in vergaderingen kunt zoeken of follow-ups kunt genereren.

šŸ’” Pro Tip:Gebruik Fireflies.ai om transcripties van vergaderingen te filteren en in een paar seconden de juiste items of vragen te vinden - perfect om bovenop de taken te blijven zonder hele opnames opnieuw te hoeven bekijken.

Fireflies.ai beste functies

Converteert gesprekken met hoge nauwkeurigheid naar bruikbare samenvattingen

Houdt spreektijd, sentiment en sleutelonderwerpen van sprekers bij om de samenwerking tussen teams te verbeteren en biedt inzichten op basis van AI

Werkt met tools als Salesforce, Slack en Zapier voor gestroomlijnde werkstromen

Maakt snel zoeken en opvolgen van transcripties van vergaderingen mogelijk met de AI-assistent AskFred

Ondersteunt vergaderingen op Zoom, Teams, Google Meet en meer

Fireflies.ai limieten

Beperkt tot 800 minuten opslagruimte en minder AI-samenvattingen

Prestaties kunnen afnemen bij slechte netwerkverbindingen

Fireflies.ai prijzen

Gratis

Pro : $10 per maand/gebruiker

: $10 per maand/gebruiker Business: $19 per maand/gebruiker

Fireflies.ai beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.8/5 (580+ beoordelingen)

: 4.8/5 (580+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

āœØ Gebruikersbeoordeling: Een recensent vond Fireflies.ai een nuttige metgezel voor vergaderingen, die leidinggevenden nauwkeurige transcripties, AI-gestuurde samenvattingen en bruikbare inzichten biedt.

Fireflies.ai is alsof je een superintelligente, nooit vermoeiende assistent hebt die altijd alles op een rijtje heeft. Het heeft mijn ervaring met vergaderingen veranderd van een noodzakelijk kwaad in een krachtpatser op het gebied van productiviteit.

George V.

5. Otter.ai (Beste assistent voor vergaderingen met AI voor realtime transcriptie en samenvattingen)

via Otter.ai Met functies zoals geautomatiseerde transcriptie, identificatie van actiepunten en AI-ondersteunde samenvattingen stelt Otter teams en individuen in staat om zich te concentreren op discussies in plaats van op documentatie.

Het is geschikt voor bedrijven, docenten en makers van content omdat het kan integreren met platforms zoals Zoom, Microsoft Teams en Google Meet.

Bonus: Otter AI Chat stelt gebruikers in staat om binnen enkele seconden follow-up e-mails te genereren, sleutelbeslissingen te nemen of vergaderingen samen te vatten. De real-time transcriptie functie zorgt ervoor dat er niets wordt gemist tijdens het gesprek en de gekoppelde audio-tekst functie maakt nakijken en bewerking makkelijker dan ooit.

Otter.ai beste functies

Automatisch vergaderingen opnemen en transcriberen met samenvattingen van sleutelpunten en actie items

Biedt direct antwoorden, follow-ups en bruikbare inzichten uit transcripties van vergaderingen

Werkt met tools als Slack, Salesforce en Google Meet voor verbeterde productiviteit

Transcriptie is beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans

Tags sprekers automatisch voor betere organisatie van transcripties

Pro Tip: Ben je het beu om aantekeningen te maken van een video? Leer hoe het te doen als een pro .

Otter.ai limieten

Transcripties moeten vaak handmatig worden opgeschoond voor goede leesbaarheid

Caps transcriptie minuten en duur gesprekken

Otter.ai prijzen

Basis : Free

: Free Pro : $8,33 per maand/gebruiker

: $8,33 per maand/gebruiker Business: $20 per maand/gebruiker

Otter.ai beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.4/5 (290+ beoordelingen)

: 4.4/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (85+ beoordelingen)

Ook lezen: Hoe aantekeningen maken bij vergaderingen: Een voltooide gids

6. tl;dv (Efficiƫnte AI-gestuurde assistent voor vergaderingen met meertalige ondersteuning)

via tl;dv Heb je ooit een vergadering afgerond en je vervolgens gerealiseerd dat je de helft van wat er besproken is niet meer weet? Dat hebben we allemaal meegemaakt.

Voor drukke professionals, vooral in verkoop- of leiderschapsrollen, kunnen rommelige vergaderingen en verloren inzichten uitmonden in gemiste kansen en inefficiƫntie.

tl;dv, de AI-vergaderassistent, transcribeert vergaderingen automatisch, genereert beknopte samenvattingen en integreert naadloos met tools als Salesforce, Jira en Slack.

Met functies zoals aanpasbare sjablonen en AI-gestuurde inzichten, zorgt tl;dv ervoor dat uw vergaderingen geen enkel detail over het hoofd zien.

Pro Tip: Het maakt niet uit wat uw rol is, ontdek verschillende methoden voor het maken van aantekeningen die zijn aangepast aan verschillende gebruikssituaties en verhoog uw productiviteit - bekijk de voltooide gids met populaire methoden om aantekeningen te maken hier !

tl;dv beste functies

Neemt vergaderingen automatisch op en transcribeert ze met AI-gegenereerde samenvattingen in 30+ talen

Aanpassen van aantekeningen met vooraf gemaakte of aangepaste sjablonen voor verschillende soorten vergaderingen

Bijhouden van sprekergegevens, invulwoorden en gespreksdynamiek om teamprestaties te verbeteren

Werkt met meer dan 6.000 tools, waardoor naadloze automatisering van werkstromen mogelijk is in CRM, projectmanagement en samenwerkingsplatformsOrganiseert uw aantekeningenion AI Stel je dit eens voor: Je bent bedolven onder een zee van aantekeningen van vergaderingen, half afgewerkte concepten en verspreide items over meerdere platforms. Dat is waar Notion AI in stapt om je werkstromen te transformeren.

Notion AI is direct geĆÆntegreerd in je Notion werkruimte en is je persoonlijke assistent voor het automatiseren van alledaagse taken zoals het samenvatten van AI aantekeningen van vergaderingen, het genereren van content en het analyseren van PDF's.

Het overbrugt zelfs de kloof tussen verspreide kennis en bruikbare inzichten, zodat je je werk gemakkelijk kunt beheren.

Notion AI beste functies

Stelt blogberichten, functiebeschrijvingen en e-mails op op basis van AI-aanwijzingen

Vat snel hele pagina's of geselecteerde secties samen tot sleutelpunten of actie-items

Haalt informatie op uit geĆÆntegreerde tools zoals Slack en Google Drive

Vertaalt content in meerdere talen voor internationale teams

Werkt native binnen de werkruimte van Notion voor gebundelde productiviteit

Notion AI limieten

Nieuwe gebruikers hebben tijd nodig om de functies en integraties onder de knie te krijgen

Vereist een extra abonnement bovenop het hoofdabonnement van Notion

AI-gegenereerde samenvattingen missen soms diepte of specificiteit

Notion AI prijzen

Gratis

Plus: $8 per maand/gebruiker

$8 per maand/gebruiker Business: $15 per maand/gebruiker

Notion AI klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.7/5 (5.930+ beoordelingen)

: 4.7/5 (5.930+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.430+ beoordelingen)

āœØ Gebruikersbeoordeling: Een gebruiker van Notion AI waardeerde hoe de tool het herschrijven en samenvatten van content vereenvoudigde en tegelijkertijd betrouwbare antwoorden op vragen en antwoorden gaf op basis van persoonlijke aantekeningen.

Ik herschrijf en vat de artikelen of in feite elk materiaal dat ik lees met gemak samen. Ook als ik antwoorden nodig heb, geef ik de voorkeur aan Notion AI Qand A, omdat het antwoorden geeft vanuit mijn aantekeningen en ik erop kan vertrouwen.

Sai K.

8. Mem AI (Beste app voor aantekeningen maken met AI om moeiteloos te organiseren)

via Mem AI Mem is ontworpen voor drukke professionals, studenten en creatieven. Het maakt gebruik van AI om aantekeningen maken en terugvinden intuĆÆtief te maken.

In plaats van starre mapstructuren biedt Mem AI-functies zoals Slim zoeken en Gerelateerde aantekeningen, zodat je elk stukje informatie binnen handbereik hebt wanneer dat nodig is.

Maar wat Mem onderscheidt is de mogelijkheid om te fungeren als je "tweede brein" Door aantekeningen dynamisch te koppelen, contextbewuste suggesties te geven en geavanceerde organisatietools aan te bieden, zorgt Mem ervoor dat je minder tijd besteedt aan zoeken en meer tijd aan creƫren.

Mem Chat, ondersteund door GPT-4, kan bijvoorbeeld inzichten uit je database halen, aantekeningen van vergaderingen samenvatten of zelfs helpen bij het opstellen van content.

Mem AI beste functies

Snel aantekeningen vinden met behulp van query's in natuurlijke taal en AI-filters

Koppelt automatisch aantekeningen met vergelijkbare content en creƫert zo een dynamische kennisbank

Vereenvoudigt het organiseren van aantekeningen zonder afhankelijk te zijn van complexe mapstructuren via AI-gestuurde 'Collecties'

Houdt je aantekeningen bijgewerkt in web- en iOS-apps voor naadloze toegang met realtime synchroniseren

Onbeperkt bestanden uploaden zonder beperkingen in grootte en tot 100 GB opslagruimte

memorie #### AI-beperkingen

Het kan tijd kosten om geavanceerde functies volledig onder de knie te krijgen

Veel AI-gestuurde functies vereisen een stabiele internetverbinding

Mem AI prijzen

Individueel : $14,99 per maand/gebruiker

: $14,99 per maand/gebruiker Teams: Aangepaste prijzen

Mem AI beoordelingen en recensies van klanten

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Ook lezen: We hebben de beste software voor notulen en aantekeningen van vergaderingen getest

9. Evernote (Beste AI-tool voor het beheren van Taken en aantekeningen)

via Evernote Met Evernote kunnen gebruikers aantekeningen maken op verschillende apparaten, documenten scannen en zoeken naar tekst in afbeeldingen of PDF's.

Maar met AI-functies zoals AI Search en AI Edit verandert Evernote van een eenvoudige app voor het maken van aantekeningen in een krachtige assistent voor productiviteit.

De nieuwe AI-tools van Evernote vereenvoudigen werkstromen door aantekeningen samen te vatten, content op te ruimen en nieuwe ideeƫn te genereren.

Pro Tip: Gebruik Evernote's Web Clipper om artikelen en fragmenten direct op te slaan in je notitieblokken voor moeiteloos onderzoek en brainstormen.

Evernote beste functies

Vind snel begraven informatie met behulp van query's in natuurlijke taal en AI-gestuurd zoeken

Handgeschreven aantekeningen, bonnetjes en meer digitaliseren met de ingebouwde scanner

Aan je aantekeningen blijven werken, zelfs zonder internetverbinding

Direct herinneringen toevoegen, taken toewijzen en deadlines instellen in je aantekeningen

Naadloze toegang tot aantekeningen op onbeperkte apparaten in betaalde abonnementen

Evernote beperkingen

Sleutelfuncties zoals offline toegang en geavanceerd zoeken zijn beperkt tot de duurdere abonnementen

Premium abonnementen zijn duurder in vergelijking met concurrenten

Evernote prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Persoonlijk : $14,99 per maand/gebruiker

: $14,99 per maand/gebruiker Professioneel : $17,99 per maand/gebruiker

: $17,99 per maand/gebruiker Teams: $24,99 per maand/gebruiker

Beoordelingen en recensies van Evernote klanten

G2 : 4.4/5 (2.010+ beoordelingen)

: 4.4/5 (2.010+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8.260+ beoordelingen)

āœØ Gebruikersbeoordeling: Een gebruiker van G2 geeft de voorkeur aan Evernote vanwege het gebruik van notitieblokken en tags om relevante informatie terug te vinden.

Iedereen op dezelfde pagina en up-to-date houden bij het beheren van projecten, vergaderingen en dagelijkse activiteiten is eenvoudig met Evernote.

Aga K.

10. Avoma (Beste voor verkoopgerichte vergaderingen)

via Avoma Avoma stap voorwaarts in uw verkoop- en communicatiegame met functies die verder gaan dan de basis - het automatiseren van follow-ups, het scoren van gesprekken en het analyseren van dealrisico's.

Andere functies zijn real-time transcriptie, AI-gegenereerde aantekeningen en inkomsteninformatie, die verkoopteams, klantgerichte professionals en managers helpen hun productiviteit en besluitvorming te verbeteren.

Pro Tip: Avoma's slimme planningstools elimineren heen-en-weer e-mails door het automatiseren van vergaderingen met geavanceerde routingopties.

Avoma beste functies

Transcribeert, registreert en vat vergaderingen automatisch samen met bruikbare inzichten

Aantekeningen, actie-items en samenvattingen van vergaderingen direct synchroniseren met Salesforce, HubSpot en andere CRM's

Biedt risicowaarschuwingen voor deals, win-verliesanalyses en prognosetools voor verkoopteams met informatie over inkomsten

Gedeelde agendasjablonen, gezamenlijke bewerking van aantekeningen en realtime inzicht in sprekers met samenwerkingstools

Specifieke termen in vergaderingen bijhouden om trends te identificeren en follow-ups op maat te maken via het bijhouden van trefwoorden

Avoma limieten

De enorme array aan functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Geavanceerde functies zoals revenue intelligence vereisen dure abonnementen

Avoma prijzen

AI Vergadering assistent : $19 per maand/gebruiker

: $19 per maand/gebruiker Conversation Intelligence : $59 per maand/gebruiker

: $59 per maand/gebruiker Revenue Intelligence: $79 per maand/gebruiker

Avoma klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.6/5 (1.320+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.320+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

āœØ Gebruikersbeoordeling: Een recensent vond Avoma nuttig voor zijn inzichtelijke call feedback en scorecard functie, die transformatief was in het verbeteren van hun gesprekskwaliteit en het tevreden stellen van klanten.

Het meest nuttige aan Avoma voor mij is de feedback na mijn gesprekken. Zoals hoeveel ik praatte vs. hoeveel de client praatte tijdens de gesprekken. Ik heb de neiging om tijdens sommige gesprekken te veel te praten, dus zo kan ik ze terugkijken en zien hoeveel ik nog te doen heb.

Shannon H.

Ook lezen: Delen en samenwerken aan aantekeningen

11. Reflect (het beste voor het creƫren van een verbonden "tweede brein")

via Reflecteer Reflect weerspiegelt echt het menselijk brein.

Het maakt aantekeningen in een netwerksysteem en bootst het vermogen van de hersenen na om ideeƫn te associƫren.

Of u nu een professional bent die projecten beheert, een student die onderzoek organiseert of iemand die van dagboeken houdt, Reflect biedt een intuĆÆtief platform voor het moeiteloos vastleggen, koppelen en terugvinden van informatie.

Reflect beste functies

Maak onderling verbonden aantekeningen die functioneren als een dynamisch "tweede brein" met backlinks en tags

Combineer reflecties en lijsten met taken voor betere focus en bijhouden van taken

Verbeter het schrijven, transcribeer audio en vat content samen met GPT-4 en Whisper

Visualiseer hoe uw ideeƫn en aantekeningen verbinding maken voor diepere inzichten met een speciale Graph weergave

Houd aantekeningen bijgewerkt en toegankelijk op alle apparaten in realtime

Bescherm uw ideeƫn met robuuste functies voor veiligheid

Reflecteer beperkingen

Geen Android app, waardoor mobiele bruikbaarheid voor niet-iOS gebruikers beperkt is

Backlinks en weergave in grafieken vereisen tijd om te begrijpen en volledig te gebruiken

Ontbreekt aan plugins en geavanceerde personalisatie in andere tools zoals Obsidian

Reflecteert prijzen

EĆ©n abonnement: $10 per maand

Beoordelingen en recensies van Reflect klanten

G2 : 4.7/5 (40+ beoordelingen)

: 4.7/5 (40+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Ook lezen: Hoe strategieƫn voor het gezamenlijk aantekeningen maken te implementeren

ClickUp neemt de notulen, jij neemt de spotlights

"Schrijf de gedachten van het moment op. Ze zijn vaak het meest waardevol." - Francis Bacon

vertaling: Laat geweldige ideeƫn niet wegglippen-vat ze nu.

ClickUp geeft u altijd toegang tot een efficiƫnt platform om aantekeningen te maken.

U kunt het altijd en overal doen, met functies zoals ClickUp Docs voor naadloze samenwerking en ClickUp Brain voor inzichten op basis van AI.

Neem het aan van Tyler Guthrie, Director of Revenue Operations bij Pulse voor thuiszorg: "Docs is zo goed dat ik Word nooit meer wil gebruiken voor het schetsen van processen of het maken van aantekeningen."Klaar om uw spel op het gebied van aantekeningen maken te upgraden? Meld u aan bij ClickUp vandaag.