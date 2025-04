Voice-over toevoegen aan Google dia's

Dus je Google Slides presentatie is klaar -Elke dia ziet er gepolijst uit, de content is perfect en de visuals zijn oogstrelend. Maar er ontbreekt iets.

Als je je presentatie repeteert, voelt het vlak aan.

Live vertellen leidt vaak tot ongemakkelijke pauzes, verkeerde timing en de stress van presenteren in real time. Achtergrondgeluiden of verloren gedachten kunnen je boodschap ook snel doen ontsporen.

De oplossing? Een vooraf opgenomen voice-over. Het is boeiend, je kunt er elk detail mee afstemmen, slecht geluid of afleiding vermijden en het helpt om een gepolijst optreden te leveren dat samenwerkt met je dia's. Het voegt bovendien een persoonlijke en professionele noot toe aan je presentatie. Bovendien voegt het een persoonlijk, professioneel tintje toe waar statische tekst simpelweg niet aan kan tippen.

Lees verder om te leren hoe je voice-over toevoegt aan Google Slides en uw publiek betrekken van begin tot eind! Als bonus laten we je ook kennismaken met ClickUp om je presentatieworkflows te optimaliseren.

60-seconden samenvatting

Het vooraf opnemen van uw voice-over zorgt voor een betere controle over de timing, voorkomt afleiding en geeft uw Google Slides een gepolijst, professioneel tintje

Om een professionele voice-over aan uw presentatie toe te voegen, moet u uw script zo abonneren dat het beknopt en duidelijk blijft en een hulpmiddel voor stemopname gebruiken

Upload uw audiobestanden naar Google Drive en voeg ze eenvoudig in uw dia's in

Uw audio-instellingen in Google Slides aanpassen om de voice-over met overgangen te synchroniseren, het volumeniveau aan te passen en te kiezen of de voice-over automatisch of kliksgewijs wordt afgespeeld

Schermopnamesoftware gebruiken om uw verhaal te combineren met beeldmateriaal en de video's vervolgens invoegen in uw dia's voor een dynamischere presentatie

Google Slides heeft beperkingen, zoals geen ingebouwde audio-opname en beperkte opties voor audiobewerking

Gebruik een alles app zoals ClickUp om je script te organiseren, visuals te beheren en teamfeedback te verzamelen met naadloze samenwerking tijdens het hele presentatieproces

Hoe spraak toevoegen aan Google Slides?

Tekst en visuals zijn geweldig, maar ze gaan maar tot op zekere hoogte om betrokkenheid te creëren. In feite biedt Google Slides een groot bereik van gratis sjablonen om je te helpen gepolijste presentaties te maken. Maar een voice-over voegt een menselijk tintje toe en legt je ideeën beter uit. Het voegt persoonlijkheid toe, maakt complexe ideeën makkelijker te volgen en geeft je presentatie een professioneel tintje.

Voice-over toevoegen aan Google Slide helpt:

🎙️ Complexe concepten verduidelijken met verbale uitleg

⏳ Tijd besparen door herhalende live vertellingen te vermijden

🔊 De toegankelijkheid verbeteren voor kijkers die de voorkeur geven aan audiobegeleiding

Pro Tip: Als je een professionele voice-over diapresentatie ontwerpt, concentreer je dan op drie essentiële zaken: duidelijk diaontwerp, duidelijke content en uitmuntende audiokwaliteit. Je kunt ook AI-tools voor presentaties om ideeën te brainstormen of een overzicht van een presentatie te maken. Ze besparen tijd en helpen je om je content te verfijnen voordat je een voice-over toevoegt op Google Slides.

Afhankelijk van uw stijl en behoeften kunt u uw audio inspreken of combineren met video. Laten we het opsplitsen in twee eenvoudige methoden!

Methode 1: Een vooraf opgenomen audiobestand toevoegen

Neem je voice-over afzonderlijk op en voeg hem toe aan een bestaand diadeck met de volgende stappen:

Stap 1: Bereid je script voor

Voordat je op de opnameknop drukt, moet je even de tijd nemen om een abonnement te nemen op wat je gaat zeggen.

Schrijf een beknopt script of schema om gefocust te blijven en alle sleutelpunten te behandelen

Vermijd jargon. Gebruik eenvoudige, duidelijke taal om je boodschap toegankelijk te maken

Voeg een persoonlijk verhaal of relateerbare anekdote toe om een verbinding met uw publiek te maken

Stap 2: Neem je voice-over op

Google Slides vereist afzonderlijke audiobestanden voor elke dia, dus abonneer uw opnames daarop.

Gebruik apps voor schermopname, software voor audiobewerking (zoals Audacity of GarageBand) of zelfs de voicerecorder van je telefoon

Streef niet meteen naar perfectie! Doe een paar practice takes om je toon, tempo en duidelijkheid te verfijnen voor de uiteindelijke opname

💡 Pro Tip:Neem op in een rustige ruimte om achtergrondgeluiden en onderbrekingen te minimaliseren.

Stap 3: Sla uw opname op

Neem na de opname even de tijd om uw bestanden te ordenen. Geef elk bestand een naam op basis van de dia waar het bij hoort, zoals Slide 1 Intro of Slide 3 Key Points. Deze eenvoudige stap bespaart je veel tijd bij het invoegen van audio in je presentatie.

Sla bestanden op in een format dat ondersteund wordt door Google Slides, zoals MP3 of WAV. Als je tool deze formaten niet ondersteunt, gebruik dan een gratis online bestandsconverter om ze te converteren.

Stap 4: Upload het bestand naar Google Drive

Open Google Drive en klik op de knop Nieuw in de linkerbovenhoek

in de linkerbovenhoek Selecteer File Upload om individuele audiobestanden te uploaden of kies Folder Upload als je al je bestanden in één map hebt gegroepeerd

om individuele audiobestanden te uploaden of kies als je al je bestanden in één map hebt gegroepeerd Eenmaal geüpload, worden de bestanden opgeslagen in je Drive en zijn ze klaar voor gebruik in Google Slides

💡 Pro Tip: Sleep je audiobestand(en) gewoon rechtstreeks naar Google Drive. Google zal ze automatisch uploaden en opslaan op de door jou gekozen locatie.

Stap 5: audiobestanden invoegen in je dia

Open uw Google Slides-presentatie en navigeer naar de dia waar u de voice-over wilt invoegen

Klik op Invoegen in het bovenste menu en selecteer vervolgens Audio

markeer uw team met opmerkingen en wijs ze actiepunten toe in ClickUp Docs_

Hulp nodig om uw ideeën vorm te geven? Gebruik ClickUp Brein om content te genereren, uw toon te polijsten of zelfs delen van uw script te herformuleren om aantrekkelijker te klinken.

Bonus:_ Bekijk deze video voor meer informatie over hoe ClickUp Brain uw werkstroom kan verbeteren en u kan helpen moeiteloos ideeën te genereren!

2. Abonneer u op visuals

Zodra uw script is opgepoetst, is de volgende stap het verbinden van ideeën met visuals. U kunt uw documenten verbinden met ClickUp Whiteboards om uw dia-ideeën te schetsen en ze te koppelen aan uw verhaal.

Stel dat u een presentatie wilt maken voor belanghebbenden over de routekaart van een project. Gebruik een Whiteboard om elke dia in kaart te brengen met duidelijke visuals zoals tijdlijnen, werkstromen en sleutel mijlpalen.

Schets je ideeën met plakbriefjes, koppel ze met connectors, maak aangepaste afbeeldingen met AI en structureer je dia's visueel voor meer duidelijkheid. Laat je team suggesties aandragen. In het voorbeeld kan marketing de berichtgeving verbeteren, terwijl verkoop oplossingen voor pijnpunten van clients toevoegt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image2-6-1400x907.png Visualiseer ideeën met ClickUp Whiteboards /%img/

visualiseer en vorm hoe uw dia's samenkomen met ClickUp Whiteboards_

ClickUp is altijd een zeer goede keuze wanneer informatie moet worden gedeeld tussen meerdere mensen tegelijkertijd, en wanneer er verschillende teams zijn die aan hetzelfde onderwerp werken vanuit verschillende gezichtspunten.

Giuliano Peressini, CTO (Chief Technical Officer), Casagrande

Heb je liever wat meer structuur? ClickUp Whiteboard sjablonen zijn een geweldige manier om te beginnen. Ze worden geleverd met voorgebouwde lay-outs voor verschillende soorten presentaties, pitches, stappenplannen of trainingsdecks. Pas ze aan uw behoeften aan, zodat u geen tijd hoeft te verspillen met alles vanaf nul in te stellen.

Als u een specifiek idee hebt dat u wilt verbinden met een taak, kunt u live kaarten van ClickUp Docs of Taken rechtstreeks op uw Whiteboard insluiten.

📮ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om items bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering. Of je nu aantekeningen stuurt of spreadsheets gebruikt, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. Oplossing voor ClickUp-taakbeheer zorgt voor een naadloze omzetting van gesprekken in taken, zodat uw team snel kan handelen en op één lijn kan blijven.

Meer lezen: Whiteboard animatie video's maken

3. Organiseer je dia's

Stel, je bereidt een trainingsdocumentatie voor nieuwe werknemers voor. Je moet je dia's in de juiste volgorde plaatsen om verwarring te voorkomen.

Het organiseren van je dia's wordt een fluitje van een cent met de ClickUp Presentatie sjabloon .

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image7-5.png ClickUp presentatie sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200520751&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Gebruik deze sjabloon om:

Thema's aan dia's toe te wijzen: Verdeel uw presentatie in dia's zoals 'Bedrijfsoverzicht', 'Overzicht hulpmiddelen' en 'Nalevingsbeleid'

Verdeel uw presentatie in dia's zoals 'Bedrijfsoverzicht', 'Overzicht hulpmiddelen' en 'Nalevingsbeleid' Dia's visueel rangschikken: Rangschik dia's opnieuw door ze te slepen voor een betere werkstroom met slechts een paar klikken

Rangschik dia's opnieuw door ze te slepen voor een betere werkstroom met slechts een paar klikken Volg de voortgang: Met aangepaste statussen zoals 'In uitvoering', 'Klaar voor beoordeling' en 'Goedgekeurd' weet u altijd in welke fase uw presentatie zich bevindt

Met aangepaste statussen zoals 'In uitvoering', 'Klaar voor beoordeling' en 'Goedgekeurd' weet u altijd in welke fase uw presentatie zich bevindt In realtime samenwerken: Wijs leden van je team aan om de laatste hand te leggen aan afbeeldingen, voice-overs toe te voegen of feedback te verzamelen over specifieke dia's. Je kunt aantekeningen toevoegen aan elke dia om de belangrijkste punten te onthouden en aangepaste statussen gebruiken om de voortgang bij te houden. Met de functie Commentaar kun je feedback verzamelen in dezelfde ruimte.

Wist je dat? Het toevoegen van video's aan presentaties verhoogt de gemiddelde leestijd met 37% toeneemt .

4. Verbeter de betrokkenheid met ClickUp Clips

Hoewel ClickUp niet direct voice-overs opneemt, stelt het u in staat om spraakclips op te nemen, te verzenden en te transcriberen, die voor onbepaalde tijd worden opgeslagen in uw werkruimte tenzij ze handmatig worden verwijderd.

Om spraakclips op te nemen in Taakcommentaren, navigeert u naar de Taak waar u een aantekening wilt achterlaten en klikt u op het microfoonpictogram in het commentaargedeelte om de opname te starten. Op de mobiele app gaat u naar het tabblad Activiteit in de rechterbovenhoek van een taak, tikt u op 'Post een update' en vervolgens op het microfoonpictogram in de editor voor opmerkingen om de opname te starten.

Zodra u een spraakbericht hebt opgenomen en verzonden, biedt ClickUp ook een optie om een transcriptie van uw spraakbericht weer te geven.

📖 Lees meer: De beste oplossingen voor transcriptiesoftware

automatische transcripties voor al uw Clips in ClickUp_

U kunt ook uzelf opnemen terwijl u een presentatie geeft met voice-over met behulp van ClickUp clips . Met Clips kunt u uw scherm in realtime opnemen, met of zonder webcam en geluid. ClickUp Clips transcriberen uw schermopnames, zodat teamgenoten gemakkelijk specifieke delen van uw presentatie kunnen doorzoeken en bekijken.

💡Pro Tip: Een andere manier waarop je Clips kunt gebruiken om je presentatie te verbeteren? Stel dat u een productdemonstratie of presentatie maakt instructievideo . Neem een schermopname op waarin je uitlegt hoe elke functie werkt. Deel het met je team voor feedback en laat ze direct commentaar geven op specifieke tijdstempels. Dit zorgt ervoor dat de uiteindelijke voice-over perfect overeenkomt met je script.

Laat uw presentaties eruit springen met ClickUp

Het opnemen van hoogwaardige voice-overs voor uw Google Slides hoeft niet ingewikkeld of duur te zijn. U bent er helemaal klaar voor! Begin met de basis. Zoek een proces dat voor u het beste werkt, verzamel de juiste hulpmiddelen en maak u vertrouwd met elke stap.

Als u alles in uw presentatie wilt doen - schrijven, dia's, voice-overs en levering - probeer dan ClickUp. Van Documenten en Whiteboards waarmee u de beste presentatie kunt maken tot Clips voor naadloze scherm- en spraakopnamen, u kunt het allemaal doen met ClickUp. Weg met het gedoe van verspreide workflows.

