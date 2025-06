Nieuwe functie: e-mail in ClickUp

Of je het nu leuk vindt of niet, e-mail blijft de hoeksteen van online communicatie; het overbrugt de kloof tussen jou, je klanten, partners en alle anderen die je niet kunt bereiken binnen je Slack-werkruimte.

En hoewel e-mail waarschijnlijk niet zal verdwijnen, valt niet te ontkennen dat het lezen en beantwoorden van e-mails veel van onze tijd (en productiviteit) in beslag neemt! Daarom hebben we een nieuwe, effectievere manier ontwikkeld om uw e-mailcommunicatie te organiseren en stroomlijnen, zodat u uw productiviteit terugkrijgt.

Met de nieuwe e-mail ClickApp kun je je e-mailcommunicatie naadloos integreren in ClickUp, zodat je je gesprekken direct naast het relevante werk kunt beheren zonder ooit nog een tabblad te hoeven openen!

Introductie van de nieuwe e-mail ClickApp voor ClickUp

De nieuwe e-mail ClickApp integreert uw e-mail met ClickUp, zodat u uw werk en e-mails op één plek kunt beheren.

Nu kun je e-mails rechtstreeks vanuit ClickUp-taken verzenden en ontvangen, net zo eenvoudig als het plaatsen van een reactie!

Enkele voorbeelden van het gebruik van de e-mail ClickApp:

Verzend en ontvang e-mails rechtstreeks vanuit ClickUp-taken

Organiseer en voeg e-mailthreads toe aan reacties of threaded reacties

Bijlagen, formulieren, sjabloonantwoorden en handtekeningen toevoegen en automatisering instellen

De voordelen van het integreren van uw e-mail in ClickUp

Door uw e-mail en werk op één plek samen te brengen, bespaart u (en uw team) tijd, blijven gesprekken bij het betreffende werk en kan uw team de e-mailcommunicatie als team organiseren en coördineren!

Enkele voorbeelden van hoe u en uw team de e-mail ClickApp kunnen gebruiken:

E-mails toewijzen aan teamleden

Houd bestanden, bestellingen en aanvragen overzichtelijk naast e-mails naar contactpersonen

Werk samen aan verzendingen en antwoorden

Stel automatisering van e-mails in op basis van aangepaste velden en gebeurtenissen (zoals een transactie op uw website, het bijhouden van bugs en meer)

De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos.

Hoe de e-mail ClickApp werkt

Als ClickApp is ingeschakeld, kun je e-mails rechtstreeks vanuit een taak verzenden en ontvangen. Antwoorden worden in dezelfde taakthread geplaatst. Schakel eenvoudig tussen het verzenden van een opmerking naar interne teamgenoten en het verzenden van een e-mail naar iemand buiten ClickUp.

Dit is een geweldige functie voor iedereen die extern moet communiceren met clients, sollicitanten, gebruikers, enz. , terwijl alle communicatie op één plek blijft.

E-mails verzenden vanuit een taak

Nu kun je rechtstreeks vanuit een ClickUp-taak e-mails naar iedereen sturen. Dit is perfect voor het voortzetten van gesprekken die verband houden met je werk!

U kunt:

Bijlagen toevoegen

E-mails koppelen aan taken binnen ClickUp

Tag teamgenoten en coördineer e-mails binnen commentaar threads

Door berichten en antwoorden rechtstreeks vanuit ClickUp te versturen, houd je je verzendingen georganiseerd, werk je samen en vind je alles terug naast het relevante werk.

E-mails ontvangen binnen een taak

Zodra je een e-mail hebt verzonden vanuit je ClickUp-taak, wordt het antwoord automatisch naar de thread Activiteit van de taak geleid.

Je kunt ook instellen hoe je e-mails wilt weergeven in de Activiteit van je taak door naar de instellingen van ClickApp voor e-mail te gaan.

Hiermee kunt u ervoor kiezen om e-mailgesprekken geordend in hun eigen threads te bewaren of om e-mailreacties als nieuwe opmerkingen in uw taak weer te geven.

E-mail sjablonen

Als u een Business-abonnement hebt, zijn sjablonen ideaal wanneer u snel opgeslagen antwoorden moet versturen, bijvoorbeeld voor klantenservice en het bijhouden van sollicitanten!

Een sjabloon maken

Klik op het sjabloonpictogram onderaan de pagina Voer de naam in Voer een onderwerp in (optioneel) Voer de content van uw e-mail in Kies toestemming

Een sjabloon gebruiken

Klik op de knop 'sjabloon' Recente items verschijnen Optioneel kunt u zoeken naar de sjabloon Selecteer om toe te passen

Handtekeningen

Elk lid met een Business-abonnement kan meerdere handtekeningen in ClickUp hebben om de weergave van zijn e-mails te personaliseren!

Om een handtekening aan te maken:

Ga in het opmerkingenveld van je taak naar handtekeningen linksonder Open de optie handtekeningen Selecteer +Handtekening toevoegen Geef uw handtekening een naam – deze wordt intern gebruikt als referentie Schrijf je handtekening! Als je je handtekening liever in HTML schrijft, schakel dan over naar de HTML-editor door op het pictogram in de rechterbovenhoek te klikken! Optioneel kunt u de handtekening als standaard instellen Opslaan

E-mail in ClickUp + aangepaste velden voor e-mail

Als uw taak een ingevuld aangepast veld voor e-mail heeft, verschijnt dit e-mailadres als een voorgesteld e-mailadres bij het opstellen! U kunt vervolgens op dit e-mailadres klikken om het veld 'Aan' in te vullen!

📮ClickUp Insight: Uit de resultaten van onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen blijkt dat 18% van de respondenten vertrouwt op e-mailthreads voor asynchrone communicatie. Hoewel e-mails gedetailleerde discussies mogelijk maken zonder realtime vergaderingen, worden te veel threads overweldigend en moeilijk bij te houden. Transformeer e-mailchaos in georganiseerde actie met ClickUp's e-mailprojectmanagement. Zet belangrijke e-mails direct om in traceerbare taken, stel prioriteiten, wijs verantwoordelijkheden toe en stel deadlines vast, allemaal zonder tussen verschillende platforms te schakelen. Houd je inbox overzichtelijk en je projecten op schema met ClickUp!

Met automatisering kunt u ook mensen buiten ClickUp op de hoogte houden van de details van uw project zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. Maak geautomatiseerde acties op basis van items uit e-mails van klanten, tickets, bugs en meer!

Voeg organische content en/of dynamische content toe aan de tekst van uw e-mailautomatisering. Dit omvat opties voor variabele velden, handtekeningen, sjabloonantwoorden, emoji's en meer.

ClickUp-abonnement en e-mailprovider Geschiktheid

De e-mail ClickApp ondersteunt momenteel de volgende e-mail providers:

Hoe de e-mail ClickApp werkt op verschillende ClickUp-abonnementen

Free Forever-werkruimtes krijg 1 gratis e-mail account met 100 gebruikers

Onbeperkte werkruimtes krijg 1 gratis e-mail account met onbeperkt gebruik

Business-werkruimten en hoger krijgen 2 gratis e-mailaccounts + handtekeningen + sjablonen

E-mail accounts kunnen door een onbeperkt aantal mensen worden gebruikt – u kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om slechts 1 e-mail account toe te voegen en iedereen in uw werkruimte (gratis) toegang te geven.

Meer e-mail accounts nodig? Beheerders+ kunnen er tegen een meerprijs meer toevoegen aan de werkruimte!

Jaarlijkse facturering: Er wordt $ 24 per jaar per e-mail account in rekening gebracht.

Maandelijkse facturering: Er wordt $ 2 per maand per e-mail account in rekening gebracht.

Aantekening: Als u een e-mailaccount toevoegt tijdens een factureringscyclus, wordt u een evenredig bedrag in rekening gebracht voor de resterende tijd tot uw verlengingsdatum.

E-mail ClickApp FAQ's

V: Wat gebeurt er als ik de e-mail in mijn inbox verwijder?

A: E-mails die aan ClickUp worden toegevoegd, worden in de thread bewaard, zelfs als je de e-mail in de inbox verwijdert.

V: Waarom zie ik e-mail niet als optie onder het opmerkingenveld?

A: E-mail in ClickUp is een ClickApp! Zorg ervoor dat deze is ingeschakeld door een eigenaar of beheerder.

V: Kunnen gasten e-mails versturen?

A: De mogelijkheid om e-mails te versturen is beschikbaar voor beheerders, eigenaren en leden. Gasten hebben momenteel geen toegang tot deze functie.

Heb je nog vragen over e-mails in ClickUp werk? Bekijk dan dit document met hulp !